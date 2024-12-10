25 idéer för virtuella julfester som ditt team kommer att älska

Är du redo att samla ditt distansarbetesteam för en festlig tillställning? Vi har samlat 25 kreativa idéer för virtuella julfester som sprider julstämning. 🎄

Låt oss förvandla ditt traditionella teammöte till en rolig och minnesvärd upplevelse som alla kommer att prata om långt efter helgerna.

Utan vidare, låt oss sätta dessa virtuella evenemangsplaner i verket för att fira den underbaraste tiden på året.

Vad är en virtuell julfest?

En virtuell julfest är som en vanlig julfest på kontoret, förutom att den hålls online via möteshanteringsprogram som Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller WebEx.

Ett virtuellt julevent är ett utmärkt alternativ för distansanställda eftersom alla kan delta var de än befinner sig. Dessutom kan du spara pengar och slippa besväret med att anordna en fysisk fest.

Glöm bara inte att använda en julplanerare för att hålla ordning före, under och efter festaktiviteterna så att allt går smidigt. 🥳

25 minnesvärda idéer för virtuella julfester

Oavsett hur stort ditt team är kommer dessa idéer för virtuella julfester, tillsammans med viktiga regler för virtuella möten, att göra din virtuella fest till säsongens höjdpunkt. Låt oss sätta igång och göra årets fest till en succé!

1. Virtuell presentutbyte

Ha kul med dina kollegor (oavsett var de befinner sig) med ClickUps mall för virtuell White Elephant, som gör det enkelt att njuta av detta klassiska spel.

En av de bästa idéerna för virtuella julfester är att ordna en rolig presentutbyte. Se till att fastställa och dela budgetgränsen för presenterna innan evenemanget. 💰

Deltagarna väljer sedan en present och skickar en bild (tillsammans med ett omslagsdesign) till värden. Värden kan använda ClickUps mall för virtuell vit elefant för att visa dessa presenter, dolda bakom omslagsdesignen, och numrera dem för enkel referens. Du kan också använda en slumpgeneratorapp för att bestämma i vilken ordning deltagarna ska "öppna" presenterna.

Under festen väljer deltagarna en present att öppna. De kan behålla sin present eller stjäla någon annans. Om en present blir stulen får den berörda spelaren välja igen. För att spelet ska förbli intressant bör du sätta en maximal gräns för antalet stöldförsök.

Värden använder mallen för att hålla reda på vem som äger vilka gåvor och hur många som stulits. Spelet avslutas efter att den första spelaren har fått en sista tur att behålla eller byta sin gåva. Efter festen köper alla de riktiga gåvorna och skickar dem till varandra. 🎁

2. Virtuell jul Pictionary

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att kicka igång ditt nästa samarbete.

Det här julversionen av Pictionary är lätt att ordna och kommer garanterat att hålla alla engagerade. Du behöver ett onlineverktyg för whiteboard, till exempel ClickUp Whiteboards, för att dela med ditt team.

Innan festen bör du förbereda en lista med julrelaterade ord och fraser, till exempel:

Mistelkyss

Älven på hyllan 🧝

Pepparkaksgubbe

När det är dags för spel, dela upp teamet i små grupper. Skicka i hemlighet ett ord till en gruppmedlem som ska rita på whiteboardtavlan (via din videoapps privata chatt) medan de andra gissar.

Ställ in en timer så att varje omgång varar i cirka 30 till 60 sekunder. Om ett lag gissar rätt får de en poäng. Rotera illustratörerna i varje lag för att göra det mer interaktivt. Det lag som har flest poäng i slutet vinner.

3. Mad Libs-julsketch

Använd ClickUp AI som en del av din virtuella julfest för att komma på roliga sketcher för teammedlemmarna.

För en fest fylld av skratt behöver du inte leta längre än Mad Libs julsketch. För detta julspel behöver du först ett manus för en sketch med jultema.

Oroa dig inte om du inte är en dramatiker – du kan hitta massor av exempel online eller använda ClickUp AI, ett AI-verktyg för evenemangshantering, som hjälper dig att skapa något. Nyckeln är att lämna tomma platser i manuset för substantiv, verb, adjektiv och adverb.

Under festen bidrar alla med förslag på ord som ska fylla i luckorna utan att känna till sketschens sammanhang. När du har fyllt i alla luckor fördelar du roller till teammedlemmarna som ska framföra sketschen med hjälp av de ord ni just kommit på.

4. Vad finns i presentlådan?

Låt ditt distansarbetande team släppa loss sin inre detektiv med ett virtuellt julfestspel som kombinerar mystik och nöje. 🕵️

Som värd fyller du en presentlåda med en ”mystisk föremål”. Under festen kan deltagarna bara ställa ja- eller nej-frågor för att gissa vad föremålet är. Till exempel:

Är den rund?

Kan du ha det på dig?

Skulle du hitta den på en julgran?

Den som gissar rätt får en poäng för sig själv eller sitt lag. Fortsätt spelet med olika föremål i lådan, och i slutet vinner den person eller det lag som har flest poäng.

5. Jul på en öde ö

Det liknar det virtuella escape room-spelet, men är ännu bättre – det handlar om kreativitet, teamsamarbete och berättande.

Dela upp distansarbetarna i team och be dem ta med ett begränsat antal föremål (cirka fem till tio) för att fira jul på en öde ö. Låt dem använda ett whiteboardverktyg för att presentera sina val med bilder. 🏝️

Efter att ha brainstormat i separata rum samlas teamen igen för att dela med sig av varför de valde just de sakerna. Att lyssna på varje teams perspektiv och resonemang gör detta spel intressant och roligt.

6. Julquiz

Det här är ett roligt sätt att testa ditt teams julkunskap med frågesport om jultraditioner, historia, filmer, musik och mycket mer.

Som värd förbereder du frågor i förväg och läser upp dem under evenemanget. Om någon tror sig veta svaret, räcker de upp handen i chatten. Om de har fel får nästa lag som räcker upp handen en chans. Så enkelt är det. ✅

7. Julkostymtävling

Krydda din virtuella julfest med en rolig kostymstämning. Låt ditt team visa upp sin julstämning i festliga kläder – från tomteluvor och kostymer till älvkostymer och unika DIY-julkostymer. 🧣

Lägg till en tävlingsmoment genom att låta alla rösta på kategorier som "Mest kreativa", "Roligaste" eller "Bästa DIY-outfit" med hjälp av videokonferensens omröstningsfunktion. Glöm inte att inkludera en virtuell "fotobås" genom att ta ett teamfoto för att bevara minnet av julen.

8. Julskattjakt

Skattjakter är en av de mest interaktiva (och enklaste!) idéerna för virtuella julfester. Skapa helt enkelt en lista med 5 till 10 julrelaterade föremål som alla kan leta efter hemma. Här är några idéer:

Ett julkort

Roligt familjefoto

En symbol för framgång

Favoritfilm eller -bok för julen

Den bästa företagspresenten jag någonsin fått

Visa listan för alla när festen börjar, starta en timer och se hur jakten börjar. När alla kommer tillbaka, låt dem dela med sig av sina föremål och historien bakom dem. Du kan utse en vinnare efteråt – den deltagare som samlat flest föremål innan tiden går ut vinner. ⏰

9. Gissa julsången med emojis

Alla kan nynna med till klassiska julsånger, men kommer de att känna igen dem som emojis? Denna idé för virtuella julfester går ut på att förvandla populära julsånger till emojis. Till exempel kan ⛄🎩❄️ vara Frosty the Snowman.

Visa alla dessa emojikombinationer med hjälp av ett bildspel eller skicka dem i chatten. Den som gissar rätt låt får en poäng, och den person eller det lag som har flest poäng i slutet av spelet vinner.

10. Virtuell snögubbetävling

Skissa enkelt upp dina idéer på ClickUp Whiteboards.

Även utan riktig snö kan du ha kul med att bygga digitala snögubbar – välj en online-whiteboard som din canvas. 🎨

Under festen kan du avsätta tid för alla att rita och visa upp sina snögubbar. När alla är klara kan du göra en omröstning för att se vems snögubbe som är allas favorit.

11. DIY Julpyssel

Att designa julpynt är ett annat festligt sätt att få alla att visa upp sina konstnärliga talanger. Välj ett eller två enkla pysselprojekt och skicka DIY-dekorationskit med alla nödvändiga material till ditt team. ⚒️

Avsätt tid för att göra dessa pyssel, antingen med dig (eller en annan teammedlem) som leder teamet eller genom att följa stegen i en YouTube-tutorial. I slutet av sessionen kan du ta en bild av allas skapelser och dela dem på sociala medier eller till och med låta teamet rösta på sin favoritdesign.

12. Virtuell talangshow

Upptäck ditt teams dolda färdigheter och talanger med en talangshow under julen! Detta är en engagerande virtuell teambuildingaktivitet som låter dig se en annan sida av dina kollegor och uppskatta deras mångfald.

För att få igång talangshowen, be dina teammedlemmar att förbereda en kort uppvisning eller demonstration av sin talang i förväg. Talanger kan vara vad som helst, till exempel:

Sjunga

Jonglering

Spela ett instrument

Recitera en egen dikt

Uppträda med magiska trick eller stand-up-komedi

När alla har fått sin stund i rampljuset kan ni rösta på roliga titlar som ”Mest kreativa insats” eller ”Största överraskningstalang”. 🏆

13. Julfilmkvällsfest

Umgås med ditt team i en avslappnad miljö under din virtuella julfest. Välj en julfilm som alla kan njuta av, eller skicka ut en omröstning i förväg för att bestämma vilken film ni ska se. 🎥

Innan festen kan du skicka ett paket med julkakor, varm choklad, popcorn eller andra snacks till alla, eller stå för deras snackskostnader. Under filmen kan du använda chatten i din videoapp för att dela skratt, kommentarer eller de där ”otroliga” ögonblicken för att hålla det roligt och engagerande.

14. Virtuell juldanskurs

Få ditt team i feststämning genom att blanda jullåtar med enkla danssteg. 🕺

Du kan anlita en danslärare eller be en teammedlem som älskar att dansa att leda en enkel dansrutin. Dansrutinen ska vara rolig och lätt att följa så att alla teammedlemmar kan delta och ha kul.

15. Ordjaktsutmaning med juletema

Lägg till en festlig twist till det klassiska ordsökarspelet på din virtuella fest. Sök online efter ordsökarspel med jultema som innehåller ord som "mistel", "ren", "jultomten" och "snöflinga".

Kopiera och klistra in dessa pussel i Google Slides eller ClickUp Whiteboards, en bild (eller whiteboard-yta) per deltagare eller team. Under festen, ge alla tid att hitta så många ord som möjligt. Den person eller det team som hittar flest ord vinner. 🎉

16. Ord i ett ord-utmaning

Denna idé för en virtuell julfest går ut på att hitta många små ord från ett större ord med juletema. Till exempel kommer spelarna att hitta ord som ”Kristus”, ”charm”, ”stjärna” och så vidare från ordet ”jul”.

När du är redo att spela, skapa en lista med ord som har med julen att göra. Dela ett av dem med ditt team och ge dem tre till fem minuter att brainstorma så många mindre ord som möjligt.

Du kan göra det utmanande genom att tillåta minst tre eller fyra ord. Alla kan skriva ner sina ord, och när tiden är ute delar alla med sig av sin lista. Den deltagare som har flest ord vinner. 📝

17. Gissa det ”inzoomade” objektet

Har du någonsin tittat på något på nära håll och knappt kunnat känna igen vad det var? Chansen är stor att du aldrig har provat det, och det är precis det som är grejen med det här spelet.

För att förbereda dig för denna aktivitet, leta reda på foton på julgrejer och andra slumpmässiga föremål. Zooma in på en specifik del av varje bild med hjälp av datorns fotoapp. 🔎

Under evenemanget kan du dela varje inzoomat foto på skärmen så att deltagarna kan gissa vad det föreställer. Om de inte gissar rätt, fortsätt zooma ut tills de gör det.

18. Julkorsord

Här är ett annat klassiskt ordspel som får ditt teams hjärnor att snurra. Hitta ett korsord med jultema och visa det på separata bilder i Google Slides, så att varje deltagare eller team får sin egen bild att arbeta med.

Deltagarna kan arbeta ensamma eller i lag. Om de arbetar i lag, dela upp dem i separata rum. När tiden är slut samlas ni igen för att kontrollera svaren och se vem som fått flest rätt.

19. Tomtens lista över stygga barn

Ta reda på vem som har varit "stygg" under julen (eller tidigare jular) med denna julversion av "Jag har aldrig". Som värd säger du påståenden som börjar med "Du hamnar på tomtens stygga lista om ..."

... du har aldrig byggt ett pepparkakshus

... du har gett bort en julklapp i present

... du har öppnat en present före juldagsmorgonen

Spelarna lägger ner ett finger för varje aktivitet de har gjort. För att göra det mer intressant kan du låta dem berätta historier bakom varje finger de lägger ner. Fortsätt spelet tills du har gått igenom hela listan eller tills bara en person har fingrar uppe – den personen är vinnaren. 👆

20. Extremt ”polkagris”-spel

Denna virtuella julversion av Extreme Spoons kommer garanterat att bli en succé på ditt julfest på kontoret – ersätt skedarna med polkagrisar. 🥄

Varje spelare behöver en polkagris och en kortlek. För att komma igång blandar alla sina kort och väljer fyra. Nu väljer de ytterligare ett kort från den återstående kortleken och lägger det i en "sop"högen eller ersätter det med ett av korten i handen.

Målet är att samla fyra likadana så snabbt som möjligt. När du har gjort det visar du din polkagris för kameran så att andra kan göra samma sak. Den som visar sin polkagris sist får ett "C" från "CANDY". Stava "CANDY" och du är ute. Fortsätt spela tills en spelare är kvar.

21. Jultomtens ordlekspussel

Här är en annan rolig idé för en virtuell julfest: Alla försöker reda ut bokstavsröran för att bilda julrelaterade ord. Du kan göra det mer utmanande med teman som julmat, julfilmer och julsånger. 🎶

Som värd skapar du en bildpresentation med julord som är blandade. Till exempel blir "Santa Claus" till "tanas ualsc" och "mistletoe" blir "emitlost". Deltagarna kan säga svaren eller skriva dem i chattområdet. Den deltagare eller det lag som får flest ord rätt är vinnaren.

22. Julsånger karaoke

Vad sägs om en karaoke-session med en rolig twist för att göra din virtuella fest mer spännande?

Skapa en karaoke-spellista med populära julsånger och favoriter som teammedlemmarna har önskat. Hitta dessa låtar på YouTube, komplett med texter på skärmen så att alla kan sjunga med. 🎤

För att höja nivån på festen kan du lägga till en imitationsrunda. Be alla sjunga som kända sångare eller kändisar – det kommer garanterat att bli mycket skratt.

23. Julens ”detta” eller ”det”

Det här är en teambuildingaktivitet med isbrytande frågor för att knyta kontakter, dela berättelser och lära sig om varandras juletraditioner. 🧑‍🎄

Förbered en bildpresentation med roliga julrelaterade alternativ som:

Äkta gran eller konstgjord gran?

Äggtoddy eller varm choklad?

Träffa Grinchen eller bli Grinchen?

Fula jultröjor eller pyjamas?

Ska du behålla dekorationerna till den 5 januari eller ta ner dem till nyårsdagen?

Efter varje fråga låter du alla välja sitt alternativ (via en omröstning) och förklara sitt val. Detta leder ofta till roliga diskussioner och stärker teamkänslan.

24. Live virtuell föreställning

Att arrangera en live virtuell föreställning är som att ha en privat konsert eller show för ditt team i deras vardagsrum. 🛋️

För att ordna detta, anlita en professionell artist, till exempel en sångare, trollkarl eller komiker. Välj någon som kan engagera publiken och bjuda på en rolig föreställning. Det är den perfekta aktiviteten som låter ditt team luta sig tillbaka, slappna av och underhållas.

25. Online-julprisutdelning

En online-julprisutdelning är ett utmärkt sätt att avsluta din julevent på ett högt tonläge. Om du har arrangerat flera tävlingar är detta det perfekta tillfället att tillkännage vinnarna och deras priser. 🏅

Några idéer på priser är produktivitetsgåvor, digitala presentkort, biobiljetter, happy hour-lådor eller till och med en extra ledig dag. Du kan också inkludera ett speciellt "tack"-pris till alla för deras bidrag till att göra festen lyckad.

Vanliga frågor om planering av virtuella julfester

Här är svar på vanliga frågor om virtuella julfester på kontoret.

Hur arrangerar man en virtuell julfest?

Bestäm ett datum för evenemanget, välj en videokonferensplattform som Zoom, planera engagerande aktiviteter och skicka digitala inbjudningar med en agenda. Några av de bästa aktiviteterna är virtuell Secret Santa eller white elephant-presentutbyte, Santa's Naughty List och This or That.

Hur gör man en virtuell julfest rolig?

Be ditt team att klä sig i julkläder, börja festen med roliga lekar och isbrytare och spela bakgrundsmusik under aktiviteterna eller pauserna. Se till att evenemanget blir inkluderande genom att uppmuntra alla att delta.

Hur lång tid ska en virtuell julfest vara?

Det bör pågå i cirka 1 till 2 timmar. Det är tillräckligt länge för att hinna med olika aktiviteter utan att skärmen blir tröttande.

Skapa en rolig och minnesvärd julfest med ClickUp

Att planera den perfekta festen under julhelgen kan vara stressigt. Men med dessa idéer för virtuella julfester och ClickUp behöver det inte vara så! 🎄

ClickUps allt-i-ett-plattform för projektledning är fullspäckad med funktioner som hjälper dig att hålla koll på dina planer:

Spåra uppgiftsdetaljer: Skapa listor för alla dina uppgifter, tilldela dem till medlemmarna i planeringsteamet, sätt deadlines och håll koll på framstegen.

Håll koll på deadlines: Ställ in påminnelser om uppgifter så att du aldrig missar något 🥁

Kommunicera med andra: Dela uppdateringar med din planeringsgrupp via kommentarer till uppgifter och chatt.

Ta emot önskemål och feedback: Använd ClickUps formulär för att samla in önskemål från teamet (t.ex. musik, film och snacks) före festen och samla in feedback efteråt för att förbättra framtida evenemang 🤩

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto för att hålla ordning och skapa en livlig och minnesvärd fest!