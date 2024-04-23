Över 100 roliga virtuella teambuildingaktiviteter för att höja teamets moral

Trots alla fördelar med virtuella team upplever över 53 % av distansarbetare att det är svårt att knyta an till kollegor bakom skärmen.

Vi har alla varit där!

Även om distansarbete är bekvämt kan anställda ibland känna sig ensamma.

Virtuella teambuildingaktiviteter är roliga spel och övningar som hjälper kollegor att samarbeta mot ett gemensamt mål, oavsett hur långt ifrån varandra de befinner sig. Det hjälper er att lära känna varandra och bygga relationer, vilket främjar sammanhållning och kreativitet.

De flesta av dina kollegor kommer att tycka att meddelanden om teambuilding-evenemang är "meh" eftersom de fruktar ännu ett tråkigt möte utan något "roligt" inslag.

För att förbättra dina teambuildinginsatser med distansanställda har vi sammanställt en lista med över 100 roliga virtuella teambuildingaktiviteter och verktyg för att förbättra samarbetet och engagemanget inom distansteam.

Ska vi sätta igång?

Vikten av virtuell teambuilding

Virtuell teambuilding är viktigt för distansarbetande team för att övervinna isolering, förbättra kommunikationen, bygga upp förtroendet inom teamet och hålla medarbetarna engagerade. Låt oss se hur virtuella teambuildingaktiviteter hjälper distansarbetande team att hålla kontakten.

Hjälp till att bygga relationer: Virtuella teambuildingaktiviteter hjälper distansanställda att lära känna varandra personligen trots att de inte befinner sig på samma plats fysiskt. Dessa aktiviteter hjälper till att bygga starkare relationer, vilket är viktigt för att maximera samarbetet och teamets produktivitet.

Öka moralen och engagemanget: Att delta i roliga och interaktiva Att delta i roliga och interaktiva teambuildingaktiviteter ger en paus från den dagliga rutinen och gör att teammedlemmarna kan koppla av och slappna av. Sådana pauser hjälper till att minska stress och leder till förbättrad moral och allmänt välbefinnande.

Förbättra kommunikationsförmågan: Vår lista innehåller många roliga virtuella teambuildingaktiviteter som förbättrar kommunikationen och teamkänslan. Aktiviteterna omfattar aktivt lyssnande, tydligt uttryckande av idéer och konstruktiv feedback för Vår lista innehåller många roliga virtuella teambuildingaktiviteter som förbättrar kommunikationen och teamkänslan. Aktiviteterna omfattar aktivt lyssnande, tydligt uttryckande av idéer och konstruktiv feedback för att hålla distansanställda engagerade . Om du är trött på produktivitetshinder på grund av missförstånd är dessa aktiviteter ett måste!

Förbättra problemlösningsförmågan: Många virtuella teambuildingaktiviteter kräver att deltagarna samarbetar för att lösa komplexa problem. Sådana virtuella spel lär ditt team att arbeta sammanhållet för att uppnå mål.

100 virtuella teambuildingaktiviteter att prova under 2024

Här är en lista med över 100 roliga virtuella teambuildingaktiviteter som hjälper ditt team att samlas för att uppnå maximal effektivitet.

1. Virtuella isbrytare

Känner du att dina teammedlemmar ännu inte känner varandra så väl? Då är det dags att bryta isen! ?

Virtuella isbrytare är aktiviteter och övningar som uppmuntrar till samtal med dina teammedlemmar.

Huvudsyftet med isbrytande aktiviteter är att låta teammedlemmarna föra fria samtal i en rolig, informell miljö.

Till exempel är ”Två sanningar, en lögn” en utmärkt isbrytare. Varje teammedlem måste komma på tre påståenden om sig själv. Av dessa påståenden är två sanna och ett är en lögn. Resten av teamet lyssnar noga och försöker gissa vilket påstående som är lögnen. När alla har röstat avslöjar du svaret.

Det finns även andra virtuella isbrytande aktiviteter, som ”Six Word Memoirs” och ”Desert Island Intelligences”.

När det gäller presentationer är det inte lätt att komma ihåg allt om alla på bara ett möte. Där kan mallarna för ”träffa teamet” hjälpa dig att snabbt presentera alla. Ha dessa mallar till hands så att du kan se allas jobbtitlar, erfarenhet, kompetens och kontaktuppgifter på ett och samma ställe.

Du kan också använda mallar för teamstadgar för att dokumentera teamets uppdrag och mål så att alla är på samma sida.

2. Virtuella teambuilding-spel

Interaktiva spel som Pictionary eller Dumb Charades är ett roligt sätt att förbättra lagarbetet och skapa en vänskaplig tävlingsanda.

Dessa spel är inte vad man skulle kalla isbrytare; man spelar dem vanligtvis när man redan har etablerat en viss relation med sina teammedlemmar.

Det bästa är att de flesta videokonferensappar som Zoom, projektledningsverktyg som ClickUp och samarbetsappar som MS Teams är utrustade med ritverktyg och element för att spela Pictionary utan att ditt team behöver installera en annan app.

3. Virtuella talangjakter

Att förstå dina teammedlemmars intressen och passioner hjälper dig att interagera bättre med dem. Ibland innebär det att uppskatta dina kollegor för deras unika talanger.

Virtuella talangjakter kan vara ett praktiskt verktyg för detta. Du och dina kollegor får visa upp era kreativa sidor, och genom att upptäcka eventuella gemensamma intressen kan du och ditt team knyta starkare band!

4. Online-workshops för teambuilding

Ett annat bra sätt att bygga team är att anordna virtuella workshops eller utbildningar. Ämnena kan handla om teamledarskap, kommunikationsförmåga, teamdynamik och hur man kan förbättra den professionella utvecklingen och samarbetet. Workshops med rollspel och gruppdiskussioner är särskilt värda att nämna.

Även om dessa workshops hjälper dina teammedlemmar att växa, krävs det att man fokuserar på olika stadier i teamutvecklingen – bildande, stormning, normbildning, prestation och upplösning – för att få fram det bästa i varje medlem. Se bara till att du finns där i varje steg för att vägleda dina anställda.

5. Virtuella lunchmöten

Mat är ett av de enklaste sätten att föra människor samman. Virtuella lunchmöten gör det möjligt för teammedlemmarna att samlas online, äta tillsammans, prata och knyta band över en måltid. Det bästa är att dessa möten är otroligt enkla och lätta att genomföra.

Dessutom är det en utmärkt idé att ha ett virtuellt möte över lunch en gång i veckan för att bygga relationer utanför arbetsrelaterade diskussioner. Använd dessa virtuella möten för att lära dig mer om dina kollegor – matpreferenser, favoritrestauranger och hur de gillar att spendera sin tid utanför arbetet.

6. Filmkvällar på distans

Alla knyter band över mat, och filmer kommer på en nära andraplats. ?

För att förbättra din virtuella teambuilding kan du överväga att anordna virtuella filmkvällar där teammedlemmarna tittar på film tillsammans via synkroniserade streamingplattformar.

Netflix Party är till exempel den stora fisken i ekosystemet för fjärrvisningsfester just nu. Det fungerar som ett webbläsartillägg som gör det möjligt för upp till 50 personer att titta på vad som helst på Netflix tillsammans.

På samma sätt underlättar tredjepartsappar som Scener fjärrvisning via Netflix, Disney+, HBO och mer.

7. Gruppmeditation eller yogapass

Som teamledare som är väl medveten om hur stressig arbetsmiljön kan vara måste du uppmuntra ditt team genom aktiviteter som främjar mentalt välbefinnande.

Om du gillar meditation och yoga kan du leda virtuella sessioner för att främja avkoppling, mindfulness och stresslindring bland teammedlemmarna. Om inte, kan du genomföra gruppyoga-/meditationssessioner med hjälp av videoguider från YouTube som garanterat ger alla välbehövlig avkoppling!

8. Matlagningskurser online

Lagar du mat? Om ja, kanske du kan lära ditt team ett eller två recept eller till och med lära dig deras favoritrecept.

Alternativt kan du låta en teammedlem leda en virtuell matlagningskurs. Om ingen i ditt team lagar mat kan ni ha gruppsessioner där ni kan lära er från de miljontals videor som finns på internet!

Läs också: Över 50 intressanta exempel på roliga fakta för arbetet

9. Komedisessioner online

Vad är något som alla älskar, förutom att äta? Att skratta, förstås!

Du kan anordna komedisessioner online med ditt team, där alla delar med sig av skämt om varandra eller om vad som händer i deras liv. Du kanske upptäcker en kollegas dolda talang för stand-up! Dessutom kommer du att bli den coolaste teamledaren någonsin om du ger ditt team chansen att öppet skämta om dina egenheter och tar det som en sport!

10. Online-fitnessutmaningar

Om det finns en sak som vi alla har lärt oss av 2020 och 2021, så är det vikten av en sund kropp för ett sunt sinne. Att sätta upp fitnessmål för varandra hjälper er inte bara att hålla er friska, utan främjar också en känsla av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, och det totala resultatet kommer garanterat att återspeglas i era projekt!

Letar du efter fler förslag på virtuella teambuildingaktiviteter? Här är några fler teambuildingaktiviteter för ditt distansarbeteam.

Spel, frågesporter och trivia

11. Virtuell brädspelskväll

12. Virtuell bingo

13. Augmented reality-spel

14. Virtuellt ”Jag har aldrig”

15. Bucket list-utmaning

16. Personlighetstest

17. Virtuellt spel med ”emoji-konversationer”

18. Virtuell kodknäckning

19. Virtuellt mordmysterium

20. Trivia om digital marknadsföring

21. Trivia-spel online

22. Virtuell skattjakt

23. Virtuell show-and-tell inom räckhåll

24. Virtuellt escape room

25. Gissa emoji-tävlingar

26. Virtuellt ”vem är jag”

27. Online-trivia om tidsmaskiner

28. Gissa sloganen

29. Logotyp-trivia

30. Podcast-trivia

31. Fredagsspecial – virtuellt möte för att lära känna ditt team

32. Virtuella racingspel

33. Virtuell femfingersduell

Mat och dryck

34. Virtuell pubrunda

35. Virtuell mixologikurs

36. Digital dessertfest

37. Virtuella happy hours

38. Kokboksklubb

39. Trivia-tävling

Musik och dans

40. Virtuella karaokesessioner

41. Samarbetsbaserat manusskrivande online

42. Virtuell dansfest

43. Virtuell öppen mikrofonkväll

44. Gruppkaraoketävling

45. Virtuell DJ-tävling

46. Online-musikjam

47. Samarbete kring gruppspelistor

48. Utmaningen ”Namnge melodin”

Kreativa uttryck

49. Tänk om du var X (VD, filmstjärna eller liknande kändis)

50. Utmaning med fotodelning

51. Virtuell improvisationssession

52. Kreativa skrivtävlingar på distans

53. Digital utmaning i dramatik

54. Berättarsession på distans

55. Virtuell konstutmaning

56. Fjärrstyrda målar- och dryckessessioner

57. Hantverkssessioner på distans

58. Pixelkonst i kalkylblad

59. DIY-hantverksutmaning

60. Virtuell origamisession

61. Samarbete inom digital konst

62. Virtuell modevisning

63. DIY-utmaning för heminredning

64. Fototävlingar inom teamet

65. Onlinekurs i teckning

Intellektuella sysselsättningar

66. Debattklubb

67. Virtuella Sudoku-sessioner

68. Virtuell bokklubb

69. Power hour

70. Kalkylbladsstrider

Interaktiva teambuildingaktiviteter

71. Rollspel som ledare

72. Veckovis firande av vinster

73. Produktivitetstips-showdown

74. Produktpresentationsutmaning

75. Avdelningsbytesdag

76. Virtuell workshop om kommunikation

77. Brainstorming-sessioner online

78. Virtuell lagjakt

79. Mentorsprogram mellan avdelningar

80. Förhandlingsspelet ”Deal or no deal”

81. Avdelningsbytesdag

82. Empowerment-workshops

83. Online-insamlingar

84. Skapa kundpersonligheter

85. Virtuell Secret Santa

86. Tacksamhetscirkel

87. Virtuell teambuilding med berättelser baserade på föremål i din omgivning

88. Virtuella teambuilding-upplevelser

89. Virtuell supportgrupp

Kulturellt utbyte och mångfald

90. Bokbytarstund

91. Virtuellt resesamtal

92. Virtuella museirundturer

93. Virtuell växtbutik

94. DIY-spadag

95. Dela favoritcitat från filmer

96. Digital flykt till naturen

97. Diskussionsgrupper för bokklubbar på distans

98. Virtuellt språkutbyte

99. Virtuell kulturutbytesession

100. Paneldiskussioner om mångfald

Nu när du har listan över de bästa virtuella teambuildingaktiviteterna behöver du rätt verktyg för att genomföra dem. Innan du väljer aktiviteter för månaden, diskutera dem med andra medlemmar.

Förvandla idéer till samordnade åtgärder med ClickUp Whiteboards

Använd ClickUp Whiteboards för att diskutera olika aktiviteter och be dina teammedlemmar om förslag. Det finns många roliga aktiviteter i vår lista ovan som du kan genomföra med hjälp av vår virtuella whiteboard.

När du har hittat rätt virtuella teambuildingaktiviteter måste du se till att alla deltar. Eftersom dina teammedlemmar kan befinna sig i olika delar av världen bör du se till att lägga in sessionerna i deras kalendrar och påminna dem om kommande aktiviteter.

Med ClickUp Reminders slipper du besväret med att manuellt skicka påminnelser till teammedlemmarna. Det kommer automatiskt att meddela medlemmarna regelbundet för att säkerställa att alla deltar i de roliga aktiviteterna.

Ställ in påminnelser i ClickUp för att hålla koll på nya positiva vanor.

Team-building-aktiviteterna är roliga och underhållande, men vår plattform har också funktioner som hjälper dig att hålla ordning på dina distansarbetande team.

ClickUp Teams gör det möjligt för dig att samarbeta med distribuerade team, samordna gemensamma mål och följa upp framstegen.

Visualisera framstegen med hjälp av ClickUps instrumentpanel.

När du samarbetar med virtuella team finns det en risk för missförstånd om du enbart förlitar dig på möten. Du måste visualisera dina processer, handlingsplaner och framsteg för att hålla alla informerade.

Det är precis vad våra visuellt tilltalande ClickUp-instrumentpaneler hjälper dig att göra. De ser till att alla är på samma sida när det gäller teamets mål och följer projektets framsteg. Att tilldela uppgifter till teammedlemmarna gör också att de hela tiden känner sig ansvariga.

Funktionen ClickUp Tasks förbättrar ansvarstagandet och teamdiskussionerna ytterligare. Lägg till kommentarer, tilldela uppgifter med kommentarer, spela in och dela röstklipp och lägg till prioriteringar så att alla i teamet vet vad de ska arbeta med först.

Samarbeta med teammedlemmarna i ClickUp Docs

Dessutom gör samarbetsverktyget ClickUp Docs det enklare att synkronisera arbetet och hålla alla uppdaterade oavsett plats och tid (ett stort plus för hybrid- och distansarbetande team!). Vår chattfunktion gör det också enkelt att chatta med ditt team i realtid. Om du föredrar det kan du ordna Zoom-samtal inom ClickUp.

Bonus: Hur produktivt är ditt team? Ta produktivitetstestet för att ta reda på det!

Håll distansarbetande team engagerade och produktiva med ClickUp

Att se till att ditt distansarbete har roligt på jobbet är en viktig uppgift! Prova en eller flera av de föreslagna virtuella teambuildingidéerna för att bryta monotonin i arbetet och föra teamen närmare varandra.

Ett annat sätt att hålla ditt virtuella team produktivt är att använda verktyg för samarbetsbaserad uppgiftshantering, som ClickUp. ClickUp är utformat för att hjälpa hela teamet att arbeta effektivt tillsammans, oavsett var de befinner sig, och är den självklara plattformen för stora och små team över hela världen.

Vill du lära dig mer om hur distansarbete blir enklare med ClickUp? Boka en demo idag!

Vanliga frågor

1. Vad är teambuildingaktiviteter för virtuellt arbete?

Virtuella teambuildingaktiviteter stärker banden, höjer moralen och främjar samarbetet mellan teammedlemmar som arbetar på distans.

Aktiviteterna kan omfatta virtuella isbrytare, till exempel roliga frågesporter eller onlinespel, som hjälper teammedlemmarna att lära känna varandra bättre.

2. Hur bygger man teamwork online?

Online-teamarbete sker via arbetshanteringsplattformar som ClickUp.

De består av strömlinjeformade processer som säkerställer ett smidigt arbetsflöde, aktiviteter och spel där teammedlemmar över hela världen kan delta medan de arbetar hemifrån.

Målet är att förena alla teammedlemmar, oavsett var i världen de bor.

3. Hur bygger man laganda virtuellt?

Att bygga laganda virtuellt kräver kreativitet och medvetna ansträngningar.

Börja med att schemalägga regelbundna virtuella möten där teammedlemmarna kan interagera, dela uppdateringar och delta i informella samtal för att bygga upp en god relation.

Använd en videokonferensplattform för interaktioner ansikte mot ansikte för att efterlikna känslan av att vara i samma rum. Inkorporera virtuella teambuildingaktiviteter som onlinespel, frågesporter eller utmaningar som uppmuntrar samarbete och lagarbete på ett roligt sätt.