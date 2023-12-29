Bygga starkare team: Din guide till teamutvecklingsstadier

Att bygga ett bra team är inte en lek, även om det kan likna att lägga ett pussel. 🧩

Du måste noggrant undersöka människors talanger och förmågor och investera din tid, ditt ledarskap, din övertygelseförmåga och dina organisatoriska resurser för att förena människor med olika bakgrund för ett gemensamt mål. Endast då kan du nå ett kollektiv som kan uppnå dina önskade mål.

Men kampen slutar inte där! När du har samlat ihop ditt team måste du utveckla det från en grupp individer till en högproduktiv och sammanhållen enhet.

I den här artikeln lär vi oss om fem stadier i teamutvecklingen och förstår hur vi hanterar dem för att bygga högpresterande team som får jobbet gjort. Men innan vi går in på det, låt oss ta en snabb titt på vad teamutveckling egentligen är.

Vad är teamutveckling?

Precis som vi går igenom olika faser av tillväxt, från barndomen till tonåren och vuxenlivet, genomgår team på samma sätt en lång utvecklingsprocess som kan delas in i flera stadier.

Om du är en teamledare som vill få ut det bästa av varje teammedlem är det viktigt att förstå denna utvecklingsprocess fullt ut, precis som det är viktigt för föräldrar att fullt ut förstå sina barns utvecklingsresa. Konceptet med teamutvecklingsstadier ger en perfekt ram för detta.

5 stadier i teamutveckling

De fem stadierna i teamutveckling definierades först av den amerikanske psykologen Bruce Tuckman 1965. I en uppsats med titeln Developmental Sequences in Small Groups (Utvecklingssekvenser i små grupper ) förklarade Tuckman hur små team börjar sin livscykel i bildningsstadiet och avslutar den i ett avslutningsstadium. Att förstå dessa stadier och din roll som ledare eller medlem i vart och ett av dem är avgörande för att säkerställa framgången för ert gemensamma arbete. Låt oss gå igenom dem i detalj.

Steg 1: Bildande

När dina teammedlemmar samlas vid bordet för första gången finns det vanligtvis liten eller ingen koppling mellan dem. Även om vissa känner varandra sedan tidigare, finns det minimalt med insikt i varandras arbetsstil eller tillvägagångssätt för projektet. Kort sagt, grunden för ditt teams arbetsrelationer börjar ta form; därför kallas detta steg för teambuilding eller formationsstadiet. 🧱

Men samtidigt finns det mycket entusiasm bland teammedlemmarna under detta stadium. De är glada över att få prova på något nytt och arbeta med nya människor. Denna entusiasm kan ta sig uttryck i nyfikenhet eller ångest om de känner att de inte är lika begåvade som vissa av sina teammedlemmar.

Teamledarens roll

Som teamledare är din roll i detta första stadium av teamutvecklingen att se till att alla är bekanta med sina roller och ansvarsområden samt med sina teammedlemmars roller och ansvarsområden. En kristallklar förståelse av dessa aspekter kommer att göra underverk för teamsamarbetet och grupputvecklingen. 💁

Det är också ditt ansvar att besvara alla frågor som kan uppstå från dina teammedlemmars nyfikenhet. Utöver det måste du lindra eventuell prestationsångest genom att låta dem veta att de har valts ut för sina specifika roller efter noggrant övervägande av deras talanger och förmågor.

Steg 2: Storming

När teammedlemmarna lär känna varandra och gradvis börjar arbeta tillsammans med projektet kan en rad konflikter och problem uppstå. Till exempel:

Vissa teammedlemmar kanske inte känner sig bekväma med andras arbetssätt.

Vissa kan ha motstridiga åsikter om hur projektet ska fortskrida.

Vissa kan uppleva ångest på grund av informationsöverflöd.

Och låt oss inte glömma att vissa teammedlemmar också kan ha sina egna ambitioner eller agenda som de vill driva för att snabbt avancera i karriären.

Alla dessa frågor kan skapa en turbulent miljö, vilket är anledningen till att detta andra stadium i teamutvecklingen kallas storming-stadiet. ⛈️

Teamledarens roll

Denna fas kan vara avgörande för teamets framgång eller misslyckande, beroende på hur teamledarna hanterar den, så var uppmärksam på hur du navigerar här. Om du förklarade alla teammedlemmars roller och ansvar på rätt sätt i den första fasen kommer ditt arbete att bli enklare. Men om du observerar kvarvarande förvirring och konflikter är det dags att tydligt definiera dem för alla igen (kanske med hjälp av programvara för personalplanering ).

Om det finns oenigheter om projektets inriktning kan du komma tillbaka på rätt spår genom att tydligt beskriva teamets uppdrag och mål. Det kan ge hela teamet välbehövlig klarhet och hjälpa till att fastställa den ideala strategin och inriktningen för projektet som alla kan känna sig bekväma med. 🤝

Slutligen, låt dig inte skrämmas av meningsskiljaktigheter. Även om konflikter kan vara förödande utan rätt teamledning, är de inte nödvändigtvis något dåligt. De är faktiskt helt naturliga och till och med ett tecken på att teammedlemmarna lägger all sin passion och kunskap i projektet.

Det är dock viktigt att omedelbart lösa eventuella tvister med auktoritet istället för att försöka undvika eller dölja dem. Detta tillvägagångssätt förhindrar att dessa mindre problem eskalerar till större problem som kan äventyra ditt projekt.

Steg 3: Normbildning

Som namnet antyder avser detta stadium normaliseringen av den storm som uppstod mellan teammedlemmarna i det föregående stadiet. Teammedlemmarna har gradvis anpassat sig till varandras professionella arbetssätt och blivit mottagliga för konstruktiv feedback från sina kollegor eller chefer.

Teamledarens roll

När dina teammedlemmar börjar förstå varandra och projektets inriktning är det din uppgift att dra nytta av denna nyfunna laganda genom att formulera och finjustera processer och arbetsflöden som möjliggör ett smidigt samarbete.

Med andra ord är detta en idealisk tidpunkt för processoptimering. Om du redan har vissa rutiner på plats kan du justera dem lite för att anpassa dem till projektets specifika förutsättningar, samt till dina teammedlemmars personligheter och arbetsstilar. Om dina teammedlemmar till exempel känner sig frustrerade över hur många gånger de behöver uppdatera projektstatusen kan du effektivisera detta steg med hjälp av ett verktyg för automatisering av arbetsflöden.

Steg 4: Prestera

Prestationsstadiet är det stadium då ditt team når sin högsta prestanda. Vid det här laget har teammedlemmarna sannolikt lärt sig att samarbeta effektivt och följer väl definierade rutiner för att uppnå teamets mål som en sammanhållen enhet. Detta kan synas i form av ökad produktivitet och färre konflikter. 🤩

Teamledarens roll

När dina gruppmedlemmar uppnår projektmålen ett efter ett är det dags att fira er gemensamma framgång. Det är också det perfekta tillfället att utvärdera deras produktivitet och ge konstruktiv feedback, särskilt till dem som kanske inte presterar på topp. Slutligen bör du också ge dig själv en klapp på axeln för att du har lett ditt team till detta stadium.

Steg 5: Upplösning

Det femte stadiet kallas ibland för sorgstadiet, eftersom det inträffar när projektet har avslutats eller uppnått sitt önskade mål. Teammedlemmarna kan gå in i en period av låg produktivitet i väntan på att teamet ska upplösas.

De kan också ha svårt att arbeta i andra team under en tid, främst eftersom de har vant sig vid sina tidigare kollegors arbetssätt. Det är just därför som starten på varje ny teamutvecklingscykel är så svår – teammedlemmarna måste bryta sig loss från sina gamla vanor och omfamna något nytt.

Teamledarens roll

Fira det du och dina teammedlemmar har uppnått och reflektera över vad som kunde ha gjorts bättre. Dessa lärdomar kan fungera som ovärderliga mallar för utvecklingsplaner när du bygger ditt nästa team.

Det kan också vara en tid då känslorna går heta när teammedlemmarna inser att deras resa med projektet och de människor som de har lagt ner hela sin själ i snart är över. Som ledare är det ditt ansvar att hjälpa dem att erkänna denna övergångsfas och förbereda dem för vad som väntar.

Hur man hanterar teamutvecklingsstadier med ClickUp

Vi har redan utforskat hur ledare bör hantera de olika stadierna i teamutvecklingen. Att gå från teori till praktik och omsätta allt i handling kan dock vara svårt, även för de mest skickliga cheferna. Utöver det kan teammedlemmarna också ha svårt att förstå och utföra sina respektive roller. 🤔

Det är där en allt-i-ett-plattform för produktivitet som ClickUp kommer in och räddar dagen (och teamet). Dess projektledningsfunktioner underlättar varje steg i teamutvecklingen med en rad verktyg för att hantera uppgifter, samarbeta smidigt, optimera arbetsflöden och spåra mål. Låt oss se hur ClickUp för teamen närmare varandra på vägen mot en framgångsrik projektgenomförande.

Förstå roller, ansvar och arbetsflöden

Med ClickUp kan du skapa och tilldela uppgifter till teammedlemmarna så att alla har en tydlig bild av vad de behöver göra vid varje given tidpunkt. Du kan använda anpassade fält för att tilldela uppgifterna alla detaljer som behövs för att de ska kunna slutföras framgångsrikt, eller lägga till filer, kommentarer eller taggar för ytterligare kontext. Dessutom kan uppgifter kopplas samman med relationer och beroenden så att dina teammedlemmar enkelt kan förstå sina prioriteringar. 🙂

Ställ enkelt och snabbt in start- och slutdatum för en uppgift eller använd villkorliga inställningar för att upprepa datum eller skapa en ny uppgift efter slutförandet.

ClickUps flera vyer (dvs. Gantt-diagram, tavla, tidslinje, kalender etc.) gör det möjligt att visualisera all information som rör projektet för enklare teamhantering och samordning. Till exempel ger tavla- och listvyerna en tydlig översikt över ditt arbete och projektets framsteg, medan kalendervyn låter dig visualisera teamets deadlines och scheman.

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp-vyer för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Dessutom gör ClickUp det enkelt att arbeta i ett team med alternativen Teamvy och Personlig vy (Jag). De gör att du enkelt kan växla fokus från dina personliga uppgifter till det som hela teamet arbetar med.

ClickUp 3.0 ger en förenklad översikt över hela teamets eller en enskild persons arbetsbelastning så att arbetet kan fortskrida.

Du kan också skapa hela wikis för dina projekt som dina teammedlemmar kan hänvisa till när de är osäkra med hjälp av ClickUp Docs, plattformens dokumenthanteringsverktyg. Det fungerar som en inbyggd textredigerare för din ClickUp Workspace, så att du enkelt kan skapa omfattande dokument och bifoga dem till uppgifter eller dela dem med dina teammedlemmar.

Få en snabb överblick över alla dina anslutna undersidor och relationer på ClickUp Docs för att hålla ordning och hålla arbetet sammankopplat.

Slutligen, använd ClickUp Goals för att definiera och spåra de specifika och mätbara mål och milstolpar som ditt team och enskilda medarbetare måste uppnå.

Fastställ mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsramar och kvantifierbara mål.

Samarbeta med teammedlemmarna

Det finns många samarbetsappar på marknaden idag, men att ha samarbetsfunktioner inbyggda i din primära projektledningsplattform effektiviserar ditt arbetsflöde och minimerar behovet av att byta mellan olika program. Lyckligtvis har ClickUp många funktioner som underlättar projektsamarbetet mellan dina teammedlemmar. 👯

Med ClickUp Whiteboards kan ditt team till exempel göra planer och visualisera processer med hjälp av klisterlappar, ritningar, textblock etc. Med ClickUp Chat-vyn kan dina teammedlemmar kommunicera med varandra och ställa arbetsrelaterade frågor, medan funktioner som taggning, kommentering och fildelning gör det möjligt för dem att samarbeta kring filer och andra tillgångar inom ClickUp Workspace. ClickUp Mind Maps låter dem skissa upp teamprocesser med inbäddade uppgifter för bättre förståelse och enkel genomförande.

Brainstorma, utforma strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Spåra projektstatus och produktivitet

Sist men inte minst kan ClickUp hjälpa dig med projektuppföljning genom att låta dig övervaka teamets mål, nyckeltal och produktivitet för alla teammedlemmar på anpassade ClickUp-instrumentpaneler.

Med ClickUp Team Insights and Reporting kan du enkelt spåra och visualisera teamets prestationsdata eller andra mätvärden från din instrumentpanel. Du kan också dela data med andra intressenter i rapporter som snabbt kan genereras med hjälp av färdiga rapportmallar. 📄

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

ClickUp: ditt hemliga vapen för effektiv teamutveckling

Det finns mycket mer som kan göras för att framgångsrikt hantera ditt team och dina projekt med ClickUp – de funktioner som nämns här är bara toppen av isberget. Utforska resten genom att registrera dig gratis på ClickUp och se hur det hjälper dig och ditt team att lyckas i varje steg av grupputvecklingen. 🤞