Gratis mallar för samförståndsavtal för att förenkla affärsavtal och partnerskap

Det är inte lätt att hitta rätt MOU-mall

Om du fastnat i att bläddra bland mallar istället för att gå vidare med ditt partnerskap behöver du något enkelt, tydligt och lätt att anpassa.

Den här artikeln ger dig de bästa gratis MOU-mallarna som faktiskt fungerar. Inga onödiga detaljer, bara färdiga mallar för olika typer av avtal som gör din nästa affärstransaktion smidigare.

Vad är MOU-mallar?

MOU-mallar är förformaterade dokument som skapar ett "samförståndsavtal" mellan två eller flera parter. De beskriver de grundläggande villkoren för ett partnerskap, såsom mål, ansvar och tidsplaner, utan att vara juridiskt bindande.

Dessa mallar sparar tid genom att ge dig en färdig struktur som du kan redigera, så att du kan fokusera på de viktiga klausulerna i avtalet istället för att börja från scratch. 📝

Vad kännetecknar en bra MOU-mall?

En väl utformad MOU-mall lägger grunden för tydliga, professionella avtal, eliminerar tvetydigheter och samordnar alla parter från början.

Här är de viktigaste funktionerna att hålla utkik efter 👇

Anpassningsbar: Välj en mall som enkelt kan anpassas till ditt specifika partnerskap, projekttyp eller affärsvillkor.

Enkel att använda: Välj en ren, intuitiv layout som låter dig fylla i detaljer snabbt utan juridisk jargong eller komplexitet.

Fokus på tydlighet: Skaffa en mall som tydligt beskriver roller, ansvar, tidsplaner och förväntningar från båda sidor.

Samarbetsredo: Leta efter en mall som är lätt att dela och uppdatera med andra parter så att alla är på samma sida.

Professionell ton: Välj en mall som har rätt balans mellan vänlig och formell.

Signaturklar: Välj en mall som innehåller utrymme för alla parter att underteckna och göra avtalet officiellt.

De bästa MOU-mallarna att välja mellan

En stark MOU-mall lägger grunden för smidigt samarbete och ansvarstagande.

Om du vill förenkla ditt affärspapperarbete är dessa mallar för samarbetsavtal ett utmärkt ställe att börja på:

1. ClickUp Enkel mall för betalningsavtal

Hämta gratis mall Ställ in betalningsuppgifter, förfallodatum och belopp på ett ställe med ClickUps enkla betalningsavtalsmall.

ClickUps enkla betalningsavtalsmall gör de finansiella villkoren mellan parterna tydliga och lätta att följa. Denna mall hjälper frilansare och företag att ange betalningsbelopp, förfallodatum och villkor för utebliven betalning utan juridisk jargong.

Här är varför du kommer att gilla det

Osäker på hur du ska fakturera en kund ? Denna mall lägger grunden genom att hjälpa dig att dokumentera allt i förväg.

Använd ClickUp-tabellvyn för att skapa ett helt anpassat kalkylblad och organisera betalningar efter kund, frekvens eller status.

Skaffa en struktur som håller dina avtal ordnade, sökbara och redo att användas när det behövs.

✅ Perfekt för: Frilansare, småföretagare eller alla som lånar ut pengar och söker ett tydligt, spårbart låneavtal.

🏗️ Byggstenar: Även om MOU inte är juridiskt bindande har de stor moralisk och professionell tyngd. Ett undertecknat MOU kan påverka förhandlingar och visa engagemang. MOU kan också utvecklas till olika typer av kontrakt. När båda parter känner sig bekväma och förtroendet är byggt kan ett MOU fungera som grund för ett detaljerat, juridiskt bindande avtal.

2. ClickUp-mall för avtalsbrev

ClickUps mall för avtalsbrev hjälper team att tydligt beskriva omfattningen, rollerna och kostnaderna för alla affärsavtal.

ClickUps mall för avtalsbrev hjälper team att tydligt beskriva omfattningen, rollerna och kostnaderna för alla affärsavtal.

Här är varför du kommer att gilla det

De innehåller användbara anteckningar, exempel och instruktioner så att alla vet exakt vad som förväntas från början.

Du kan använda ClickUp Docs för att utforma syftet och villkoren för mallen i ett dokument som kan redigeras gemensamt i realtid.

För att göra det visuellt och lättförståeligt omvandlar ClickUp Board View varje klausul eller leverans till kort som du kan flytta mellan olika steg, till exempel granskning, godkännande eller delning.

✅ Perfekt för: Grundare som vill utarbeta ett avtalsbrev för sitt affärssamarbete.

3. ClickUp-mall för låneavtal

Hämta gratis mall Skapa och spåra låneuppgifter som belopp, ränta och återbetalningsvillkor med ClickUps mall för låneavtal.

ClickUps mall för låneavtal är ett smart och strukturerat sätt att formalisera lånevillkor mellan vänner, frilansare eller affärspartners. Den beskriver viktiga element som totalt lånebelopp, återbetalningsplan, ränta och juridiska villkor för att säkerställa transparens och undvika tvister.

Här är varför du kommer att gilla det

Skapa anpassade fält i ClickUp för att spåra specifika datapunkter som räntor, förfallodatum eller betalningsfrekvens.

Övervaka lånets framsteg, ställ in påminnelser och filtrera eller sortera villkor i flera avtal, allt i en och samma vy.

✅ Perfekt för: Småföretagare eller alla som lånar ut pengar och söker ett tydligt, spårbart låneavtal.

4. ClickUp-mall för köpeavtal

Hämta gratis mall Skissa upp villkor för köp av varor eller fastigheter, inklusive pris och leverans, med hjälp av ClickUps mall för köpeavtal.

ClickUps mall för köpeavtal hjälper företag att skapa tydliga, professionella dokument för att bekräfta avtal med leverantörer, säljare och kunder. Den innehåller fält för att lägga till uppgifter om köpare/säljare, produktbeskrivningar, betalningsvillkor och signaturer.

Här är varför du kommer att gilla det

Använd ClickUp Assign Comments för att lägga till anteckningar, föreslå ändringar eller förtydliga villkor, så att alla är överens innan de undertecknar avtalet.

När villkoren är klara kan du använda ClickUp Tasks för att tilldela ansvar för signaturer, spåra status och ställa in påminnelser.

Driv avtalen framåt utan att missa något steg eller jaga e-postmeddelanden.

✅ Perfekt för: Inköpsteam och leverantörer som behöver en enkel, spårbar mall för inköpsavtal med tydliga ansvarsområden.

5. ClickUp-mall för köp- och försäljningsavtal

Hämta gratis mall Definiera tydliga köp- och försäljningsvillkor, betalningsfrister och tillgångsvillkor med ClickUps mall för köp- och försäljningsavtal.

ClickUps köp- och försäljningsavtal är särskilt användbart för företag som regelbundet har kontakt med leverantörer och kunder och hanterar formella utbyten av varor eller tjänster. Det ger dig ett strukturerat sätt att dokumentera viktiga detaljer som köpare-/säljareinformation, egendomsspecifikationer, betalningsvillkor och överföringstider.

Här är varför du kommer att gilla det

Spåra beroenden och undvik förseningar utan behov av mikrostyrning.

ClickUp Milestones Hantera leveranstider enkelt med hjälp av

Automatisera aviseringar via ClickUp Automations för att hålla alla intressenter uppdaterade.

✅ Perfekt för: Småföretag eller leverantörer som hanterar försäljning av fysiska eller digitala produkter och som vill fastställa villkor och tidsplaner.

6. ClickUp-mall för partnerskapsavtal

Hämta gratis mall Klargör ägande, ansvar och vinstdelning mellan partner med hjälp av ClickUps mall för partnerskapsavtal.

ClickUps mall för partnerskapsavtal hjälper team att definiera ägande, ansvar och bidrag i ett affärspartnerskap. Ramverket gör det enkelt att fastställa partnerskapsvillkor och dokumentera kapitaltillskott. Mallen ger dig också en detaljerad uppdelning av monetära och icke-monetära bidrag, vilket ger full insyn i vem som bidrar med vad, ekonomiskt eller på annat sätt.

Här är varför du kommer att gilla det

Beskriv hur vinster, förluster och löner ska hanteras.

Skapa enkelt en tidslinje för ditt partnerskaps livscykel, till exempel startdatum, förnyelsemilstolpar eller granskningspunkter, med ClickUp Calendar View.

Minska risken för missade åtaganden eller förvirring senare genom att tydligt och visuellt kartlägga datum.

✅ Perfekt för: Medgrundare och småföretagspartners som vill dokumentera roller, ägarandelar och förväntningar.

🧠 Visste du att? Ett MOU (Memorandum of Understanding) kallas ofta för ett ”gentleman’s agreement” i juridiska kretsar eftersom det fastställer avsikter och överenskommelser utan att vara juridiskt bindande.

7. ClickUp-mall för frilansavtal

Hämta gratis mall Definiera leveranser, planera tidslinjer, hantera genomförandet och avsluta projekt smidigt med ClickUps mall för frilansavtal.

ClickUps mall för frilansavtal är ett allt-i-ett-verktyg för frilansare som vill fastställa förväntningar, skydda sina rättigheter och fastställa kundvillkor vid onboarding av nya kunder. Med fält för projektets tidsplan, priser och faktureringsvillkor kan du undvika oklarheter från början och tryggt hantera situationer som hur man på ett professionellt sätt ber om betalning.

Här är varför du kommer att gilla det

Få tillgång till särskilda avsnitt för att definiera leveranser, tjänstens omfattning, betalningstid och hantering av immateriella rättigheter.

Den inbyggda projektplaneringsvyn ger kunderna en tydlig översikt över varje fas, från start till slut, vilket ökar transparensen och ansvarsskyldigheten.

Hantera långsiktiga frilansrelationer genom att ta itu med frågor som sekretess, ersättning av utgifter och uppsägning av avtal.

✅ Perfekt för: Frilansare eller konsulter som vill ha tydliga avtal och inga tvister

💡Proffstips: Använd funktionen Talk to Text i ClickUp Brain MAX för att skriva ett utkast till ditt samförståndsavtal på några minuter. Istället för att skriva varje klausul, kan du bara läsa upp villkoren högt – Brain MAX transkriberar och strukturerar dem direkt i ditt valda ClickUp Doc. Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX. Du kan också skapa anpassade autopilotagenter i ClickUp för att markera saknade standardklausuler, föreslå formellt språk eller till och med anpassa dokumentets ton till tidigare avtal som lagras i ditt arbetsområde.

8. ClickUp 50/50-mall för partnerskapsavtal

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för 50-50-partnerskapsavtal för att dela upp ägandet i företaget lika och fastställa uppgifter, vinster och ansvar.

ClickUps mall för 50-50-partnerskapsavtal hjälper partners att tydligt definiera lika ägande, ansvar och förväntningar. De fördefinierade avsnitten för kapitaltillskott, vinstdelning, tvistlösning, utträdesvillkor etc. gör den juridiska uppställningen smidigare.

Här är varför du kommer att gilla det

Spåra tidslinjer för viktiga beslut som finansiella granskningar och förnyelseperioder med ClickUp Gantt Chart View.

Håll samordningen och ansvarigheten uppe under hela partnerskapet.

Definiera beslutsprocesser och ekonomiska bidrag på ett och samma ställe.

✅ Perfekt för: Jämbördiga affärspartners som skapar transparenta och balanserade ägaravtal

9. ClickUp-mall för sekretessavtal

Hämta gratis mall Skydda ditt företags konfidentiella information och sätt tydliga gränser med ClickUps mall för sekretessavtal.

ClickUps mall för sekretessavtal har tydligt definierade avsnitt för att identifiera den avslöjande och den mottagande parten, vilket säkerställer att båda sidor är fullt medvetna om sina roller och ansvar. Du kan bestämma vad som ska betraktas som konfidentiell information, ange undantag (som data i det offentliga rummet) och fastställa användningsgränser för att förhindra missbruk eller obehörig delning.

Här är varför du kommer att gilla det

Spåra avtalets status, ställ in påminnelser och tilldela medarbetare för uppdateringar.

När sekretessavtalet har undertecknats kan du använda automatiseringar i ClickUp för att lagra dokument på ett säkert sätt och omedelbart meddela projektets intressenter.

Säkerställ efterlevnad och gör det enkelt att hämta information, perfekt för snabbrörliga team som hanterar känslig data.

Se hur ClickUp Automations kan förenkla NDA-arbetsflöden, från att tilldela uppgifter till att automatiskt utlösa varningar.

✅ Perfekt för: Juridiska team, frilansare och företag som hanterar flera kund-NDA:er med strikta sekretesskrav.

10. ClickUp-mall för entreprenadavtal

Hämta gratis mall Skapa ett anpassningsbart avtal som omfattar tjänster, tidsplaner, betalningar och signaturer med ClickUps mall för avtalsavtal.

ClickUps mall för entreprenadavtal hjälper dig att fastställa tydliga villkor mellan ditt företag och oberoende entreprenörer. Med anpassningsbara avsnitt för arbetsomfattning, betalningsplaner, projektplaner, sekretess och juridiska klausuler säkerställer den ömsesidig tydlighet och juridisk säkerhet från dag ett.

Här är varför du kommer att gilla det

Inkludera villkor för förnyelse av avtal och metoder för tvistlösning för att undvika framtida förvirring.

Redovisa skatteansvar för tydlighetens skull

Använd den inbyggda Email ClickApp , ClickUps e-postintegrationsfunktion, för att skicka avtalet direkt till entreprenören för undertecknande.

✅ Perfekt för: Företag som anlitar distansarbetande entreprenörer och behöver ett pålitligt system för godkännande av avtal.

11. Mall för konsultavtal från ClickUp

ClickUps mall för konsultavtal hjälper dig att definiera tjänster, tidsplaner, ersättningsvillkor och sekretessklausuler, vilket minimerar missförstånd i relationen mellan kund och konsult.

ClickUps mall för konsultavtal hjälper dig att definiera tjänster, tidsplaner, ersättningsvillkor och sekretessklausuler, vilket minimerar missförstånd i relationen mellan kund och konsult.

Du kan också använda ClickUp Whiteboards för att visuellt kartlägga ytterligare bestämmelser eller tidsplaner för tjänster. Dessa samarbetsbrädor är användbara för brainstorming i realtid med kunder och för att samordna förväntningar. Lägg gärna till klisterlappar, rita arbetsflöden eller uppdatera ändringar i omfattningen.

Här är varför du kommer att gilla det

Anpassa förväntningarna med kunderna för ett framgångsrikt partnerskap.

Definiera arbetsomfånget och leveranserna tydligt för att undvika överbelastning.

Skapa ett juridiskt bindande avtal för att undvika juridiska problem.

Mallen fungerar också bra för företag som utforskar outsourcing av projektledning, eftersom den hjälper dem att formalisera förväntningar och ansvar med externa konsulter.

✅ Perfekt för: Frilanskonsulter och byråer som formaliserar nya kunduppdrag med tydlighet och flexibilitet

12. ClickUp-mall för investeringsavtal

Hämta gratis mall Säkra investeringsvillkor, aktiefördelning och avkastning med hjälp av ClickUps mall för investeringsavtal.

ClickUps mall för investeringsavtal hjälper dig att hantera finansieringskontrakt med juridisk precision. Den fångar upp alla viktiga detaljer, från att ange ägarandelar och villkor för utdelning till att definiera rösträtt och sekretessklausuler.

Här är varför du kommer att gilla det

Du kan tilldela uppgifter, organisera klausuler i separata mappar och till och med lägga till tidslinjer för att säkerställa att deadlines inte missas.

Med uppgiftslistor och automatiskt uppdaterade förloppsindikatorer håller du dig på rätt spår och slipper långa mejlväxlingar.

Oavsett om du tar in ängelinvesterare eller formaliserar en riskkapitalrunda, håller denna mall din investeringsprocess strömlinjeformad och transparent.

✅ Perfekt för: Startups, grundare och investerare som vill skapa ett juridiskt hållbart, strukturerat investeringsavtal som skyddar både pengar och äganderätt.

13. ClickUp-mall för arbetsavtal

Hämta gratis mall Fastställ teamets förväntningar, samarbetsregler och arbetsflöden med ClickUps mall för arbetsavtal.

ClickUps mall för arbetsavtal hjälper team att samordna förväntningar, förbättra samarbetet och minska interna konflikter genom gemensamma värderingar och tydliga beteendestandarder.

Den integrerade ClickUp Whiteboard gör det enkelt att gemensamt skapa teamnormer visuellt, såsom kommunikationspreferenser eller regler för beslutsfattande. Du kan också lägga till förslagssektioner eller retrospektiver för att förfina arbetsflöden över tid.

Denna mall är idealisk för alla team som använder ClickUp, inte bara som ett samarbetscenter, utan som en fullfjädrad affärshanteringsprogramvara för att samordna mål, beteenden och processer.

Här är varför du kommer att gilla det

Lek med interaktiva tavlor som Personality Map för att identifiera individuella arbetsstilar (introvert, handlingens människa, tänkare osv.).

Prova avsnittet Aspirationer , där medlemmarna kan dela med sig av sina förhoppningar för teamet.

Använd Topic Resolution-tavlan för att ta upp frågor, föreslå lösningar och dokumentera avtal.

✅ Perfekt för: Team som vill fastställa tydliga arbetsnormer, särskilt i fjärrbaserade eller tvärfunktionella miljöer.

14. ClickUp Separationsavtal

Hämta gratis mall Beskriv tydligt villkor för egendom, vårdnad och ekonomi med ClickUps mall för separationsavtal.

ClickUps mall för separationsavtal gör det möjligt för par att hantera komplexiteten i en separation med minimal dokumentation. Den låter dig skapa och hantera alla viktiga dokument relaterade till ekonomiska överenskommelser, fördelning av tillgångar, vårdnad om barn och underhåll. Varje välstrukturerad sektion gör det enkelt att samordna ömsesidiga förväntningar och hålla ordning på dokumentationen.

Här är varför du kommer att gilla det

Minska missförstånd och konflikter under hela processen.

Skapa en förståelse för varje parts rättigheter och skyldigheter.

Bestäm ett ömsesidigt acceptabelt sätt att lösa framtida tvister och meningsskiljaktigheter.

✅ Perfekt för: Par som går igenom en separation och vill säkerställa tydlighet, juridisk beredskap och enkel tillgång till dokument.

15. ClickUp-mall för anställningsavtal

Hämta gratis mall Definiera arbetsroller, lön, förmåner och arbetsplatsregler med hjälp av ClickUps mall för anställningsavtal.

ClickUps mall för anställningsavtal erbjuder en strukturerad layout för att beskriva anställningsvillkor, förväntningar på arbetet, lönepolicy och uppförande på arbetsplatsen, perfekt för HR-team som vill upprätthålla tydlighet mellan arbetsgivare och anställda. De inbyggda avsnitten för närvaro, ledighetspolicy, skydd av immateriella rättigheter etc. säkerställer en smidig introduktion samtidigt som båda parters intressen skyddas.

Här är varför du kommer att gilla det

Följ arbetsrättslagstiftningen med ett tydligt definierat avtal

Skydda dina juridiska rättigheter

Få ett strukturerat ramverk för att hantera tvister

För att komma igång använder du ett ordbehandlingsprogram som ClickUp Docs för att utforma ditt avtal genom att ange uppgifter om anställda, arbetsroller och anställningsvillkor. Det säkerställer att ditt dokument är redigerbart och kan delas inom din arbetsyta. Därefter kan du spåra efterlevnad och uppdateringar inom ClickUp, så att inga policyer glöms bort.

✅ Perfekt för: HR-personal och småföretagare som formaliserar anställningsvillkor för nyanställda eller distansarbetande teammedlemmar.

16. ClickUp-mall för kommersiellt hyresavtal

Hämta gratis mall Fastställ villkor för uthyrning av kommersiella lokaler, inklusive hyra, användning och underhåll, med hjälp av ClickUps mall för kommersiellt hyresavtal.

ClickUps mall för kommersiella hyresavtal är skräddarsydd för hyresvärdar som är verksamma i Texas. Den erbjuder en färdig struktur för att skapa tidsbegränsade hyresavtal för bostäder. Den innehåller alla nödvändiga fält för att dokumentera viktiga detaljer såsom information om hyresvärd och hyresgäst, hyresperiod, hyresbelopp, möbler, villkor för boende och allmänna avgifter.

Här är varför du kommer att gilla det

Ange förseningsavgifter, säkerhetsdepositioner och detaljer om inflyttningsbesiktning.

Från klausuler om förtida uppsägning till egendomsskada, husdjur och parkering – varje avsnitt är förformaterat och kan anpassas för att uppfylla kraven i texask lagstiftning.

✅ Perfekt för: Fastighetsägare eller fastighetsförvaltare i Texas som letar efter en pålitlig hyresavtalsmall som täcker alla juridiska krav och kan anpassas efter specifika hyressituationer.

🧠 Visste du att? I amerikansk lag behandlas MOU, MOA (Memorandums of Agreement) och Letters of Intent ofta på samma sätt – i många fall används de omväxlande som preliminära juridiska verktyg.

17. Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Hämta gratis mall Skapa ett tydligt avtal som täcker tjänstens omfattning, betalning och tidsplaner med ClickUps mall för tjänsteavtal.

Mallen för ClickUp-tjänsteavtal definierar förväntningarna mellan tjänsteleverantörer och kunder med avsnitt för tjänster, tidsplaner och betalningsvillkor, vilket gör det enklare att samordna ansvarsområden.

Här är varför du kommer att gilla det

Ha kontaktuppgifter till kunder och andra detaljer till hands på ett och samma ställe.

Dokumentera varje projektfas för att visa arbetet, processen, betalningsvillkoren och möjliga scenarier för tidig slutförande.

Förhindra att förvirring, uteblivna betalningar och ändringar i omfattningen påverkar din verksamhet.

✅ Perfekt för: Frilansare, konsulter och byråer som behöver ett enkelt men strukturerat sätt att skriva och formalisera serviceavtal.

18. ClickUp-mall för leverantörsavtal

Hämta gratis mall Definiera vad leverantören tillhandahåller, betalningsvillkor och leveransförväntningar med ClickUps mall för leverantörsavtal.

ClickUps mall för leverantörsavtal sammanfattar ansvar, förväntningar på tjänster, prissättning och leveranstider för att hjälpa företag att formalisera villkoren med leverantörer. Varje avsnitt, från arbetsomfång till sekretess, gör avtalet juridiskt bindande och lätt att förstå.

Här är varför du kommer att gilla det

Effektivisera godkännanden och ändringsförfrågningar

Skydda ditt företag med klausuler om immateriella rättigheter och skadestånd.

Få tillgång till ett verktyg för kundsamarbete som förenklar och skyddar dina affärsintressen när du arbetar med frilansare, byråer eller leverantörer.

✅ Perfekt för: Företagare som regelbundet arbetar med externa leverantörer och vill ha ett tydligt, professionellt avtal på plats.

19. ClickUp-mall för hyresavtal

Hämta gratis mall Dokumentera hyra, depositioner, villkor och ansvar med hjälp av ClickUps mall för hyresavtal.

ClickUps mall för hyreskontrakt hjälper hyresvärdar att fastställa tydliga, juridiskt bindande villkor som täcker alla aspekter av hyresförhållandet. Under de angivna avsnitten kan du lägga till detaljer som hyresbelopp, deposition, hyresperiod och fastighetens adress.

Här är varför du kommer att gilla det

Fastställ regler för hyresgästers uppförande, användning av fastigheten och betalning av allmänna kostnader under ett och samma tak.

Fastställ uppsägningsklausuler för öppenhet och för att undvika juridiska tvister i framtiden.

Skydda dina rättigheter som hyresvärd och se till att hyresgästerna förstår sina skyldigheter.

✅ Perfekt för: Oberoende hyresvärdar eller fastighetsförvaltare som vill fastställa tydliga förväntningar och undvika tvister med hyresgäster.

20. ClickUp-mall för driftsavtal för LLC

Hämta gratis mall Beskriv regler, medlemmars skyldigheter och ägande för ditt LLC med hjälp av ClickUps mall för driftsavtal.

ClickUps mall för driftsavtal är ditt självklara juridiska dokument när du bildar ett LLC-bolag. Den hjälper dig att definiera hur ditt företag ska drivas och täcker ägarförhållanden, medlemsroller, vinstdelning och beslutsprocesser.

Här är varför du kommer att gilla det

Beskriv tydligt varje medlems rättigheter och ansvar.

Täck finansiella frågor, krav på bokföring och förfaranden för att avveckla företaget.

Förhindra tvister och säkerställ efterlevnad av statliga lagar

✅ Perfekt för: Entreprenörer som bildar ett LLC-bolag och vill ha ett enkelt sätt att strukturera ägande, ansvar och interna regler.

📌 Snabb vinst: Lägg till en uppsägningsklausul i ditt MOU, även om det inte är ett kontrakt. Detta hjälper båda parter att avsluta avtalet på ett värdigt sätt om saker och ting inte går som planerat.

21. ClickUp-mall för konkurrensklausul

Hämta gratis mall Förhindra konkurrens och skydda affärshemligheter med ClickUps mall för konkurrensklausul.

ClickUps mall för konkurrensklausul hjälper företag att skydda sin konfidentiella information och behålla sin konkurrensfördel. Den definierar tydligt restriktioner för tidigare anställda och förbjuder dem att ansluta sig till eller starta ett konkurrerande företag under en viss period efter att de har lämnat företaget.

Här är varför du kommer att gilla det

Begränsa anställdas möjlighet att värva kunder eller kollegor med en klausul om icke-värvning.

Skydda känslig affärsinformation, såsom affärshemligheter och kundlistor, med sekretessavsnittet.

Förenkla spårningen av juridiska avtal med kommentarer, gemensam redigering, automatisering, AI och mycket mer.

✅ Perfekt för: Arbetsgivare som vill förhindra illojal konkurrens och säkra företagsdata efter att en anställd slutat.

22. ClickUp-mall för föräldraavtal

Hämta gratis mall Kom överens om vårdnad, umgänge och föräldraansvar med hjälp av ClickUps mall för föräldraavtal.

ClickUps mall för föräldraavtal gör det möjligt för föräldrar att dokumentera föräldraansvar och beslut. Den hjälper till att definiera förväntningar, fördela viktiga uppgifter och hantera frågor som vårdnad, umgänge, sjukförsäkring och underhåll.

Dessutom kan medföräldrar med ClickUps över 15 anpassade vyer, såsom lista, kalender etc., visualisera och hantera föräldrauppgifter och scheman på ett effektivt sätt, vilket minimerar missförstånd och konflikter.

Här är varför du kommer att gilla det

Organisera föräldradokument på en gemensam, säker plats

Få en praktisk färdplan för att lösa tvister

Skapa en delad kalender för rättvis fördelning av föräldrauppgifter och skyldigheter

✅ Perfekt för: Föräldrar som söker ett tydligt, flexibelt och samarbetsinriktat sätt att hantera delade föräldrauppgifter och hålla sig överens om ansvarsfördelningen.

23. ClickUp-mall för ansvarsfriskrivningsavtal

Hämta gratis mall Begränsa ansvar och dokumentera riskavtal med hjälp av ClickUps mall för ansvarsfriskrivningsavtal.

Mallen för ansvarsfriskrivningsavtal från ClickUp hjälper företag eller tjänsteleverantörer att skapa ett avtal som definierar ansvaret mellan parterna. Den fastställer en tydlig ansvarsfriskrivning och säkerställer att en part samtycker till att inte hålla den andra parten ansvarig för potentiella risker i samband med specifika tjänster eller aktiviteter.

Du kan enkelt utforma avtalets omfattning, markera eventuella undantag, fylla i ersättningsvillkoren och klargöra vilken part som är ansvarig för specifika risker eller incidenter.

Här är varför du kommer att gilla det

Dokumentera de aktiviteter och tjänster som skyddas av avtalet.

Lista enkelt de lagar som reglerar avtalet

Ange tydligt vilka typer av skydd som ingår, inklusive ersättningar eller undantag.

✅ Perfekt för: Företag som vill formalisera avtal som innebär potentiella risker, så att alla parter är medvetna om sina ansvar och omfattningen av ansvarsförsäkringen.

24. ClickUp-mall för äktenskapsavtal

Hämta gratis mall Fastställ äktenskapliga villkor för ekonomi, egendom och ansvar med ClickUps mall för äktenskapskontrakt.

ClickUps mall för äktenskapsförord är ett strukturerat juridiskt dokument som hjälper par att fastställa sina rättigheter, skyldigheter och ekonomiska frågor före äktenskapet. Den innehåller avsnitt om äganderätt till egendom, skuldfördelning, underhållsbidrag, minderåriga barn och omständigheter som kan leda till skilsmässa.

Här är varför du kommer att gilla det

Förenkla komplexa ämnen som inkomster, sjukförsäkring och bankarrangemang.

Lita på ett färdigt format som eliminerar förvirring från en mycket känslig process.

Upprätta gemensamma ClickUp-mål för att samordna ömsesidiga förväntningar.

✅ Perfekt för: Par som vill ta itu med äktenskapets logistik på ett proaktivt sätt och skapa ett transparent, juridiskt hållbart avtal innan de gifter sig.

25. ClickUp-mall för granskning av avtal

Hämta gratis mall Granska, kommentera och godkänn avtal gemensamt med ClickUps mall för avtalsgranskning.

ClickUps mall för kontraktsgranskning är ett kraftfullt arbetsområde som är utformat för att förenkla och organisera hela din kontraktshanteringsprocess. Varje vy är noggrant strukturerad med hjälp av ClickUps anpassade fält, taggar och statusar, vilket gör det enkelt att se vad som behöver revideras, vad som är godkänt och i vilket skede ett kontrakt befinner sig för närvarande.

Här är varför du kommer att gilla det

Vyn Alla kontrakt ger en fullständig översikt över kontrakten och grupperar dem efter "Affärstyp" för enkel spårning.

I vy för kontraktsgranskningsprocessen visas varje kontrakt som ett uppgiftskort, med anpassade fält markerade för enkel referens.

Klicka bara på ett uppgiftskort för att visa detaljerad kontraktsinformation och dra och släpp kortet i rätt kolumn för att uppdatera kontraktets status.

✅ Perfekt för: Entreprenörer och företagsledare som vill ha kontroll över sina avtal.

📮 ClickUp Insight: 46 % av kunskapsarbetare förlitar sig på en blandning av chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och teamdokumentation bara för att hålla koll på sitt arbete. För dem är arbetet utspritt över olika plattformar, vilket gör det svårare att hålla ordning. Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp allt på ett ställe. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat och ClickUp Brain samlas allt ditt arbete på ett ställe, där det är sökbart och smidigt sammankopplat. Säg adjö till överbelastning av verktyg – välkomna enkel produktivitet.

26. ClickUp Tillägg till en avtalsmall

Hämta gratis mall Gör formella ändringar i befintliga kontrakt utan att skriva om allt med hjälp av ClickUps mall för tillägg till kontrakt.

ClickUps mall för tillägg till avtal gör det otroligt enkelt att dokumentera och hantera avtalsändringar. Oavsett om det handlar om att lägga till klausuler, uppdatera villkor eller förtydliga viktiga punkter, säkerställer denna mall att alla parter är överens hela tiden.

Här är varför du kommer att gilla det

ClickUp Docs gör det enkelt att skriva, redigera och lagra dina kontraktstillägg direkt i din arbetsyta.

Samarbeta med intressenter i realtid, lämna kommentarer och se till att varje klausul granskas innan avtalet slutförs.

Board View i ClickUp hjälper dig att visuellt organisera varje steg i tilläggsprocessen, oavsett om det är ett utkast, under granskning eller undertecknat, vilket gör det enkelt att övervaka framstegen med ett ögonkast.

✅ Perfekt för: Jurister, projektledare och företagare som ofta ändrar avtal och behöver ett snabbt, strukturerat sätt att dokumentera dessa ändringar.

Skapa tydliga och professionella avtal med ClickUp

Vill du sluta ett avtal med en kund, fastställa förväntningar för teamet eller skissa på ett partnerskap? ClickUp fungerar som din perfekta programvara för avtalshantering där avtal, kommentarer, deadlines och uppföljningar finns samlade på ett och samma ställe.

De färdiga mallarna ger dig ett enkelt och organiserat sätt att skapa, dela och lagra alla typer av avtal. Välj bara den mall du behöver, anpassa den efter dina villkor och skicka iväg den.

Om du behöver hjälp med att hålla koll på allt ger ClickUp Brain dig AI-drivna påminnelser för att prioritera, upptäcka hinder och hålla processen igång.

Registrera dig gratis på ClickUp och förenkla dina kontrakt, avtal och allt däremellan.