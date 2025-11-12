De 11 bästa programvaruverktygen för datainsamling för att organisera information (2025)

För tre månader sedan lanserade du en kundundersökning och förväntade dig kanske 100 svar.

Snabbspola fram till idag, och du stirrar på 3 000 poster fördelade på flera kalkylblad, var och en mer förvirrande än den föregående.

Välkommen till det ögonblick som alla driftsteam fruktar. 😶‍🌫️

Sanningen är att de flesta initiativ för datainsamling börjar med goda intentioner, men ofta slutar i digitalt kaos.

Programvara för datainsamling löser detta problem. Bra plattformar gör det enkelt att skapa enkäter, organisera svar och upptäcka mönster i dina data.

Låt oss titta på 11 alternativ som fungerar. 📋

De bästa apparna för datainsamling i korthet

Här jämförs de bästa programvarulösningarna för datainsamling.

Vad ska du leta efter i ett program för datainsamling?

De flesta programvaror för datainsamling är antingen för grundläggande eller för klumpiga, vilket gör att du fastnar med saknade fält, dubbla poster och ingen möjlighet att agera på de data du arbetat så hårt för att samla in. 🫠

Leta efter funktioner som löser dessa problem:

Flexibel formulärskapande: Skapa anpassade fält, rullgardinsmenyer, kryssrutor och logikflöden för att samla in det du behöver utan att behöva förlita dig på utvecklingssupport.

Inmatning från flera källor: Samla in svar från webbplatser, mobila enheter, QR-koder eller integrationer med Samla in svar från webbplatser, mobila enheter, QR-koder eller integrationer med databasprogramvara.

Inbyggd validering: Förhindra stavfel, tomma fält och irrelevanta svar med obligatoriska fält, inmatningsbegränsningar och automatiserade regler.

Automatiserad organisation: Sortera inkommande data med hjälp av mappar, smarta taggar och filter så att ingenting missas.

Spårning i realtid: Övervaka inlämningsstatus, se trender direkt och agera på problem när de uppstår.

Exportera och synkronisera: Ladda ner rena datamängder eller anslut direkt till dina analysverktyg med smidiga integrationer.

Behörighetskontroller: Håll känslig information säker med detaljerade åtkomstinställningar och granskningsloggar.

Triggerbaserade arbetsflöden: Automatisera uppföljningar, varningar eller överlämningar baserat på olika Automatisera uppföljningar, varningar eller överlämningar baserat på olika datainsamlingsmetoder.

🧠 Kul fakta: Den tidigaste kända folkräkningen genomfördes 3800 f.Kr. i Babylon. Den registrerade boskap, arbetare och livsmedelsförråd för att underlätta planeringen av resursfördelningen i hela riket.

De bästa programvarorna för datainsamling

Här är våra val av de bästa verktygen för datainsamling.

1. ClickUp (Bäst för team som behöver flexibel datainsamling integrerad i sina arbetsflöden)

Anslut datainsamling till dina arbetsflöden i ClickUp Skapa ClickUp-formulär för att samla in svar och skicka dem direkt till dina arbetsflöden.

Att samla in data är en sak. Att göra något användbart med dem är en annan.

Som den första konvergerade AI-arbetsplatsen löser ClickUp detta genom att integrera datainsamling i dina arbetsflöden. Du behöver inga separata verktyg för att samla in och bearbeta svar. Allt flödar direkt in i din uppgiftshanteringsprogramvara, redo för åtgärd.

Anta att ditt driftsteam hanterar interna förfrågningar om resurser. Du skapar ett ClickUp-formulär som samlar in information som typ av förfrågan, brådskande, avdelning och önskat datum. Men detta är inte ett enkelt formulär som dumpar data i ett kalkylblad.

Anpassa formulär för smartare vidarebefordran

Villkorslogik i ClickUp Forms ger dig mer kontroll. Du kan visa eller dölja fält baserat på tidigare svar, organisera frågor med hjälp av avdelare och rubriker och sortera inlämnade svar i olika listor beroende på deras innehåll.

Om någon väljer "IT-utrustning" som begäranstyp kan ClickUp-formuläret visa ytterligare frågor om modellpreferenser eller programvarubehov och automatiskt skicka uppgiften till din IT-avdelning, inte till fastighetsavdelningen.

Spåra inkommande förfrågningar och deras framsteg med ClickUp Forms

När svaret har skickats omvandlas det till en ClickUp-uppgift.

Om en fältingenjör begär en bärbar dator visas uppgiften i "Inköpskön", redan märkt med sin avdelning och prioritetsnivå. Logistikchefen tilldelar den, lägger till anteckningar och uppdaterar statusen när begäran går igenom olika steg som "Bekräftad", "Skickad" och "Levererad".

Filtrera bort bruset

För att slippa gräva igenom uppgifter eller skapa röriga filter kan du lägga till anpassade fält i ClickUp som är skräddarsydda för dina arbetsflöden. AI-fält förstärker detta ytterligare.

En projektledare som genomför tvärfunktionella planeringsundersökningar kan använda ett formulär för att samla in teamets synpunkter och märka varje uppgift med avdelning, initiativtyp och kvartal. På så sätt tar det bara några sekunder, inte timmar, att filtrera alla tekniska inlämningar för tredje kvartalet.

Be AI om hjälp

Extrahera högprioriterade uppgifter och feedback från insamlad information med ClickUp Brain

När antalet svar ökar hjälper ClickUp Brain dig att undvika den klassiska CTRL+F-mardrömmen.

Du kan be den integrerade AI-assistenten om saker som "Visa mig alla svar från intressentundersökningen som har taggats som hög prioritet från den här veckan" eller "Vilka onboarding-feedbackuppgifter är fortfarande öppna?". Den svarar direkt utan att du behöver komma ihåg var något är lagrat.

Ställ in ClickUp Automations för att få arbetet att gå framåt direkt

Om datamängden börjar öka vill du inte att ditt team ska behöva lägga tid på att sortera allt manuellt.

ClickUp Automation kan hjälpa dig genom att dirigera uppgifter baserat på formulärinmatningar. Om du vill slippa allt arbete kan du ställa in en agent i ClickUp.

Anta att någon markerar ett feedbackformulär som brådskande. ClickUp Agents kan tagga uppgiften, tilldela den till kundansvarig och lägga upp en kommentar med begäran om svar inom 24 timmar. Det manuella sorteringssteget försvinner. Så här använder vi det i ClickUp:

Skapa ClickUp-instrumentpaneler för att övervaka inkommande data och spåra uppgiftsförflyttningar i realtid

All denna data matas direkt in i ClickUp Dashboards, där du kan visualisera vad som händer utan att behöva köra rapporter eller exportera något.

ClickUps bästa funktioner

Tilldela åtgärder direkt: Tagga teammedlemmar direkt med Tagga teammedlemmar direkt med ClickUp Assign Comments så att de kan hantera specifika formulärinmatningar utan att behöva extra kontext.

Dokumentera vad data betyder: Skriv undersökningsöversikter, sammanfattningar av feedback eller beslutsloggar i Skriv undersökningsöversikter, sammanfattningar av feedback eller beslutsloggar i ClickUp Docs och håll sammanhanget kopplat till arbetet.

Diskutera poster där de finns: Gå till Gå till ClickUp Chat för att förtydliga svar, dela snabba uppdateringar eller samarbeta om vad som ska göras härnäst direkt bredvid uppgifterna.

Anslut verktyg utan extra steg: Importera befintliga data från ditt CRM-system och dina kalkylblad med hjälp av Importera befintliga data från ditt CRM-system och dina kalkylblad med hjälp av ClickUp Integrations.

Sök smartare, inte hårdare: Hitta alla uppgifter, kommentarer eller dokument som är kopplade till insamlade uppgifter med hjälp av Hitta alla uppgifter, kommentarer eller dokument som är kopplade till insamlade uppgifter med hjälp av ClickUp Connected Search , även om du bara kommer ihåg ett nyckelord.

Skapa skräddarsydda formulärfrågor: Be AI att skapa forskningsfrågor eller enkätfält baserat på dina projektmål eller tidigare data.

Begränsningar i ClickUp

Gränssnittet för programvaran för formulärautomatisering kan kännas överväldigande utan en tydlig konfiguration.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Hör vad denna användare på Reddit har att säga:

Jag gillar verkligen utseendet på formulärfunktionen. Den verkar intuitiv och AI-funktionen är ganska cool. Jag får inte så många formulärsvar, men jag kan se hur detta skulle spara tid om man ständigt sorterar feedback eller förfrågningar. Dessutom kan man anpassa formulären mer. Jag lekte lite med omslagsbilderna och knappfärgerna, och det är trevligt att inte vara fast i standardinställningarna.

2. Google Forms (bäst för att snabbt skapa enkäter)

via Google Forms

Google Forms förvandlar datainsamling till en lagsport.

Eftersom det är ett flexibelt verktyg kan ditt marknadsföringsteam brainstorma frågor till enkäter medan din analytiker ställer in svarsspårningen, allt i realtid.

Programvaran för datainsamling finns i Googles ekosystem, så insamlade svar flödar automatiskt in i Google Sheets, där ditt team kan börja analysera dem omedelbart.

Du får obegränsat med svar utan att betala ett öre, vilket innebär att du kan undersöka hela din kundbas utan att behöva oroa dig för att nå svargränserna.

De bästa funktionerna i Google Forms

Skapa sofistikerad förgreningslogik som visar olika frågeställningar baserat på tidigare svar.

Skapa omfattande sammanfattningar av svaren med interaktiva diagram och grafer som uppdateras automatiskt när nya data kommer in.

Bädda in formulär smidigt i webbplatser med hjälp av anpassningsbar HTML-kod eller dela via förkortade länkar.

Konfigurera e-postmeddelanden som aktiveras när specifika svarsvillkor uppfylls, så att intressenterna hålls informerade direkt.

Begränsningar i Google Forms

Priser för Google Forms

Gratis

Betyg och recensioner av Google Forms

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (11 180+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

Hör vad denna användare har att säga:

Som vårdorganisation har HIPAA-kompatibla verktyg som Google Meet och Google Forms gjort intag, dokumentation och virtuella sessioner med kunder smidiga och professionella. Delade enheter och inställningar för användarbehörigheter hjälper också till att upprätthålla dataintegriteten samtidigt som de möjliggör teamsamarbete.

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Den låga användningsgraden tyder på att nuvarande implementationer saknar den sömlösa, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det! AI är djupt integrerat i alla aspekter av ClickUp, inklusive, men inte begränsat till, sammanfattning av chattrådar, utkast eller finputsning av text, hämtning av information från arbetsytan, generering av bilder och mycket mer. Gå med i de 40 % av ClickUps kunder som har ersatt tre eller fler appar med vår allt-i-ett-app för arbetet!

3. Microsoft Forms (bäst för Office 365-integration)

via Microsoft Forms

Microsoft Forms passar perfekt i företagsmiljöer.

Din IT-avdelning litar redan på Microsofts säkerhet, så det tar vanligtvis bara några minuter istället för månader att få godkännande för denna datainsamlingsprogramvara.

Funktionen för att skapa frågesporter förvandlar tråkiga Microsoft Forms-mallar till engagerande utvärderingar med automatisk poängsättning och personlig feedback. När du ansluter den till Power BI blir dina undersökningsdata till imponerande visualiseringar i instrumentpanelen som gör cheferna nöjda.

De bästa funktionerna i Microsoft Forms

Exportera svarsdata direkt till Excel med avancerade filter- och pivottabellfunktioner för snabbare dataanalys.

Utnyttja AI-drivna insikter för att identifiera svarstrender, sentimentmönster och statistiska korrelationer i dina data.

Ställ in svarsbegränsningar, inklusive inlämningsgränser, deadline och krav på autentisering av respondenter.

Skapa automatiserade arbetsflöden med Power Automate för att utlösa uppgiftsskapande, e-postmeddelanden eller databasuppdateringar baserat på formulärsvar.

Begränsningar i Microsoft Forms

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang för full funktionalitet.

Begränsad designanpassning jämfört med alternativ till Microsoft Forms

Inga avancerade frågetyper som rangordning eller bildval

Grundläggande rapporteringsfunktioner utan Power BI-integration

Priser för Microsoft Forms

Business Basic: 9,99 $/månad per användare

Business Standard: 12,99 $/månad per användare

Business Premium: 19,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (290+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Forms?

Denna G2-recension förklarar vad som fungerar (och vad som inte fungerar):

Microsoft Forms är mycket enkelt att installera och använda, och det finns många olika typer av formulär att välja mellan. Det integreras väl med andra Microsoft-produkter. Jag använder det varje gång jag behöver samla in feedback eller information. […] Presentationsfunktionerna är begränsade. Det finns heller ingen möjlighet att göra live-omröstningar eller mata in data.

🔍 Visste du att? Nielsen Company började mäta radiopubliken på 1930-talet. Deras system utvecklades till TV-mätningsbranschen och så småningom till mätning av digitalt beteende, vilket har format hur media köps och säljs idag.

4. Zoho Forms (bäst för automatisering av affärsprocesser)

via Zoho Forms

Zoho Forms tänker större än bara att samla in data.

När någon fyller i ditt formulär kan programvaran för datainsamling automatiskt skapa en lead i ditt CRM-system, skicka ett välkomstmejl, tilldela en uppgift till ditt säljteam och schemalägga en påminnelse om uppföljning.

Du kan ta emot betalningar, samla in digitala signaturer och vidarebefordra godkännanden inom din organisation utan att behöva hantera data manuellt.

Verktyget ansluter till över 40 Zoho-appar plus hundratals verktyg från tredje part, vilket förvandlar formulärinlämningar till kompletta arbetsflöden.

Zoho Forms bästa funktioner

Hantera säkra betalningar via integrerade betalningsgateways som PayPal, Stripe och Authorize. Net, med anpassningsbara betalningsupplevelser.

Utforma sofistikerade godkännandeprocesser som vidarebefordrar inlämningar till flera intressenter med e-postmeddelanden och statusuppdateringar.

Konfigurera avancerad villkorslogik med flera förgreningsvägar, dolda fält och dynamiska formulärsektioner som anpassas efter användarnas svar.

Optimera formulärets prestanda med konverteringsanalys, spårning av avhopp och kartläggning av användarresan.

Begränsningar för Zoho Forms

Det finns en inlärningskurva för avancerade automatiseringsfunktioner.

Vissa integrationer kräver abonnemang på högre nivå.

Du kan inkludera upp till fem fält för filuppladdning per formulär. Det räcker ofta inte för onboarding eller dokumenttunga arbetsflöden.

Att ansluta Zoho Forms till deras eget ekosystem och tredjepartsappar kräver ofta konfiguration per formulär istället för globala inställningar.

Priser för Zoho Forms

Gratis

Grundläggande: 12 $/månad

Standard: 30 $/månad

Professional: 60 $/månad

Premium: 110 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Forms

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (135+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Forms?

Hör vad denna användare har att säga :

Det är mycket enkelt att konfigurera formuläret från designern, köra det snabbt och kontrollera respondenterna.

📖 Läs också: Bästa medlemshanteringsprogramvaran för organisationer

5. FastField (bäst för mobil datainsamling)

via FastField

FastField finns på smartphones och surfplattor där dina fältteam arbetar. Byggarbetsplatser, butiker, leveransrutter och överallt där Wi-Fi är ojämnt eller obefintligt.

Denna datainsamlingsprogramvara fortsätter att fungera även när din internetanslutning inte fungerar och lagrar allt lokalt tills du är online igen.

Varje inlämning registrerar exakt var och när den skedde, och du kan dessutom ta foton och bifoga filer direkt från fältet. Ditt kontorspersonal får uppdateringar i realtid via anpassade instrumentpaneler som visar vad som händer på alla dina platser, vilket underlättar bättre fjärrstyrning av teamet.

FastFields bästa funktioner

Få exakta GPS-koordinater och tidsstämplar med varje inlämning och skapa detaljerade platsbaserade revisionsspår.

Ta högupplösta foton och bifoga flera filtyper direkt i formulär, med automatisk komprimering och integrering av molnlagring.

Skapa anpassade instrumentpaneler med datavisualisering i realtid, interaktiva kartor och prestandamätvärden.

Effektivisera platsbaserade datainsamlingsprocesser med geofencing-triggers som startar specifika formulär när användare kommer in i angivna områden.

FastFields begränsningar

Högre pris jämfört med grundläggande datainsamlingssystem

Filtrering via visningsmasker resulterar i besvärliga klick i rullgardinsmenyer; användarna måste välja objekt från listor istället för att bara skriva och trycka på Enter.

Webbappens gränssnitt är mindre intuitivt än Android-appen.

Det tar tid att lära sig alla funktioner och dokumentationen är bristfällig.

Priser för FastField

Gratis provperiod

Kärnfunktion: 30 USD/månad per användare

Pro : 45 dollar per användare

Företag: Anpassad prissättning

FastField-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (115+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FastField?

Direkt från en G2-recension om denna datainsamlingsprogramvara:

Vi använder FastField för att skicka formulär till kunder. Den funktion jag gillar mest är fotofunktionen. Vi kräver att våra kunder skickar oss ett foto av sitt körkort så att vi kan spara det i våra arkiv. FastField är enkelt att dra och släppa för att skapa ett formulär. Sedan är det bara att skicka det till kunden.

🧠 Kul fakta: 2014 skapade New York Public Library en dataset med över 17 000 historiska restaurangmenyer. Forskare använder den nu för att studera mattrender, prisändringar och kulturella förändringar över flera decennier.

6. KoboToolBox (bäst för insamling av humanitära data)

via KoboToolBox

KoboToolBox är utvecklat för de tuffaste miljöerna: flyktingläger, katastrofområden och avlägsna byar där andra datainsamlingsappar helt enkelt inte räcker till.

Hjälparbetare behöver mobila formulär som fungerar på flera språk, kan hantera komplexa familjestrukturer och skydda känslig information.

Plattformen är utmärkt för att hantera återkommande grupper, vilket gör den tillförlitlig för att samla in information om varje hushållsmedlem eller spåra flera leveranser. Du kan skapa kaskadfrågor som anpassas efter geografiska regioner eller demografi, och all information förblir krypterad och uppfyller internationella humanitära standarder.

KoboToolBox bästa funktioner

Använd flerspråkiga formulär med omfattande översättningsstöd som bibehåller en konsekvent datastruktur.

Skapa komplexa hoppa över-logik och kaskadfrågesekvenser som anpassar formulär baserat på geografiska regioner, demografi eller tidigare svar.

Använd repetitionsgrupper för att effektivt samla in flera relaterade datapunkter, till exempel uppgifter om hushållsmedlemmar eller lagerartiklar med obegränsade repetitioner.

Begränsningar för KoboToolBox

Kräver teknisk kunskap för avancerad formulärskapande

Kundsupporten är främst communitybaserad.

Försök att genomföra undersökningar med tusentals frågor misslyckas ofta på grund av serverbegränsningar.

Långa beskrivande alternativ blir avkortade, vilket kan göra betydelsen oklar i komplexa arbetsflöden.

Priser för KoboToolBox

Gratis provperiod

Professional: 159 $/månad

Team: 289 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

KoboToolBox betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om KoboToolBox?

En G2-recension uttrycker det så här:

Jag kan säga att datainsamling med Kobo Toolbox är enkelt och roligt. Du behöver inte vara tekniskt kunnig för att utforma frågeformulär i verktyget, vare sig det är öppna eller slutna frågor. Alla som har en grundläggande förståelse för verktyget kan börja använda det utan problem och kommer till och med automatiskt att sluta med pappersbaserad datainsamling. De insamlade uppgifterna kan enkelt exporteras till olika format.

📖 Läs också: Gratis mallar för kundintagsformulär i Word och ClickUp

7. Wufoo (bäst för inbäddade formulärlösningar)

via Wufoo

Wufoo talar flytande CSS och HTML, vilket gör det till det perfekta datainsamlingsprogrammet för dig som bryr dig om hur dina formulär ser ut och känns. Din webbutvecklare kan anpassa varje pixel så att den matchar ditt varumärke, medan plattformen sköter det tunga arbetet med betalningshantering och e-postautomatisering.

Du får detaljerade analyser som visar exakt var människor avbryter dina formulär och vilka frågor som orsakar mest förvirring. API-åtkomsten innebär att du kan ansluta Wufoo till praktiskt taget alla system som ditt företag använder, vilket gör att det fungerar bra med din befintliga teknikstack.

Wufoos bästa funktioner

Aktivera automatiska e-postsvar med personliga meddelanden, bifogade filer och villkorat innehåll baserat på ifyllda formulär.

Skapa högkvalitativa dataanalysrapporter, inklusive konverteringsfrekvenser, analys av avhopp och spårning av användarbeteende.

Integrera sömlöst med populära e-postmarknadsföringsplattformar, CRM-system och affärsverktyg genom inbyggda anslutningar och stöd för webhooks.

Wufoos begränsningar

Begränsat antal formulär i lägre prisplaner

Grundläggande samarbetsfunktioner jämfört med företagslösningar

Inga offlinefunktioner för datainsamling

Svarstiderna från kundsupporten kan vara långa.

Wufoo-priser

Gratis

Startpaket: 16,25 $/månad

Professional: 33,25 $/månad

Avancerat: 83,25 $/månad

Ultimate: 210 $/månad

Wufoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wufoo?

Hör vad denna användare har att säga:

Jag använder Wufoo-plattformen i mitt dagliga arbete. Verktyget gör det möjligt för mig att få kännedom om och lagra all viktig kundinformation.

🔍 Visste du att? 2008 försökte Googles projekt Flu Trends förutsäga influensaepidemier baserat på användarnas sökbeteende. Det var lovande men i slutändan felaktigt, vilket belyste utmaningarna med att använda indirekta datasignaler utan korrekt validering.

8. Typeform (bäst för interaktiva användarupplevelser)

via Typeform

Typeform förvandlade tråkiga enkäter till konversationer.

Medan de flesta appar överväldigar användarna med oändliga frågor på en sida, presenterar denna datainsamlingsprogramvara en fråga i taget med smidiga animationer som faktiskt känns roliga.

Användarna stannar kvar längre och fyller i fler formulär eftersom upplevelsen känns mer som en chatt än som att fylla i papper. Logikhoppen skapar personliga vägar genom dina frågor så att du bara ser det som är relevant.

Typeforms bästa funktioner

Anslut till populära affärsverktyg, inklusive Slack, HubSpot och Zapier, för att automatisera arbetsflöden och datasynkronisering.

Få omfattande analyser som täcker slutförandegrader, tid per fråga och detaljerad analys av avhopp med visuella rapporteringspaneler.

Fortsätt användarengagemanget efter att formuläret har fyllts i med anpassade tack-sidor, delning på sociala medier och call-to-action-knappar (CTA).

Begränsningar för Typeform

Begränsat antal svar i gratispaketet

Det kan vara tidskrävande att skapa komplexa formulär.

Kostnaden blir snabbt ett hinder, särskilt om du behöver grundläggande integrationer eller borttagning av Typeform-branding.

Att visa en fråga i taget är enkelt, men tunga formulär känns tröga och tråkiga – både när det gäller användarupplevelsen och redigeringshastigheten.

Priser för Typeform

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Typeform-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (875+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (920+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

Från en konversation på Reddit:

Designmöjligheterna är enastående. Det mest övertygande fallet jag kan ge er är att jag behövde använda en enkät för att samla in kunddata som ett sätt att starta en maskininlärningsprocess genom att fylla en databas med en approximation av de beteendedata vi hoppades kunna samla in genom kontinuerlig drift. […] Vi hade en LÅNG enkät och andelen ifyllda enkäter ökade från 14 % till 57 % enbart genom att byta från Survey Monkey till Typeform. Design är så viktigt!

📖 Läs också: Hur man skapar en anonym enkät

9. Jotform (bäst för sitt utbud av formulärmallar)

via Jotform

Jotform har över 10 000 mallar som täcker alla tänkbara scenarier.

Behöver du ett svarsformulär för bröllop? De har 17 varianter. Planerar du ett företagsevenemang? Det finns en mall för feedbackformulär för det också. Denna datainsamlingsprogramvara sparar dig från att börja med en tom sida och låter dig sedan dra och släppa för att anpassa den.

Den villkorliga logiken blir förvånansvärt sofistikerad och skapar formulär som anpassar sig och ändras utifrån användarnas svar. Du kan samla in betalningar, samla in underskrifter och ansluta till affärsverktyg utan att skriva en enda rad kod.

Jotforms bästa funktioner

Samla in betalningar på ett säkert sätt via PayPal, Stripe och Square med stöd för komplexa prisstrukturer och abonnemangsfakturering.

Lek med komplex villkorslogik med flera förgreningsscenarier, dolda fält och dynamiska formulärsektioner som anpassas efter användarnas svar.

Skapa omfattande rapporter med detaljerade analyser, exporterbara data och automatiska e-postmeddelanden till intressenter och respondenter.

Jotforms begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget begränsar dig till 5 formulär och 100 inlämningar per månad. Betalda abonnemang har begränsningar för lagring och visning som kan kräva frekventa uppgraderingar.

Stora eller funktionsrika formulär kan laddas långsamt, krångla vid hög trafik eller orsaka fel vid inlämning.

Begränsade anpassningsmöjligheter för mobila layouter

Jotform-priser

Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (3 655+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 555+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

Se vad denna Reddit-användare hade att säga:

Jotform är en fantastisk plattform som gör det otroligt enkelt och effektivt att skapa och hantera formulär. Jag använder den regelbundet i mitt arbete, och den har revolutionerat insamlingen av kundinformation, hanteringen av förfrågningar och organiseringen av data. Gränssnittet är användarvänligt och anpassningsmöjligheterna är fantastiska – du kan skapa formulär som verkligen passar ditt varumärke och dina behov. Min enda önskan är en högre gräns för formulärallokering i de lägre prisplanerna, eftersom det kan vara svårt att motivera att betala 40 dollar/månad för samma funktioner med bara fler formulär.

🧠 Kul fakta: Det första nätverket för insamling av väderdata lanserades 1849 av Smithsonian Institution. Observatörer över hela USA skickade dagliga rapporter via telegraf, vilket skapade ett av de tidigaste nationella realtidsdatasystemen.

10. Paperform (bäst för formulär i dokumentformat)

via Paperform

Paperform utmärker sig med sitt unika, intuitiva gränssnitt för redigering av fritextformulär som känns som att redigera ett dokument, vilket möjliggör mycket flexibel design och anpassning utan kodning.

Dess utmärkande funktion är skapandet av ”smarta formulär” som innehåller avancerad villkorslogik, inbyggda realtidsberäkningar och automatiskt ifyllda fält för att skapa en dynamisk och personlig användarupplevelse som anpassas efterhand som respondenten fyller i formuläret.

Denna funktion, i kombination med kraftfulla betalnings- och e-handelsfunktioner, gör det till ett utmärkt val för att skapa offerter, hantera order och skapa snygga, visuellt tilltalande digitala dokument.

Paperforms bästa funktioner

Designa formulär i dokumentformat med rik textformatering, inbäddade bilder, videor och anpassade layouter.

Skapa omfattande landningssidor och beställningsformulär med integrerade produktkataloger, lagerhantering och kundvagnsfunktioner.

Hantera betalningar och bokningar genom integrerade system med stöd för schemaläggning och kalendersynkronisering.

Skräddarsy formulär med hjälp av CSS och anpassad kod med kontroll över stil, animationer och interaktiva element för unika användarupplevelser.

Begränsningar för Paperform

Du kommer att möta designbegränsningar – inga anpassade teckensnitt, begränsade justeringar av varumärket och vissa mallar som känns begränsande.

Matrisfrågor och svar med flera fält kan exporteras till enskilda celler, vilket skapar röriga exporter som försvårar kvalitativ dataanalys.

Tunga formulär eller inbäddade versioner kan kännas långsamma för både formulärskapare och respondenter.

Priser för Paperform

Gratis provperiod

Essentials: 29 $/månad

Pro: 59 $/månad

Företag: 129 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Paperform

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paperform?

Hör vad denna användare har att säga:

Jag har använt Paperform under det senaste decenniet. De är arbetshästarna bland formulärtjänsterna och enligt min erfarenhet de allra bästa. De har rätt gränssnitt, en enorm mängd funktioner och många anpassningsmöjligheter – plus superbra utformade inbäddningar. Jag har använt Typeform hundratals (om inte tusentals) gånger och fortsätter att återvända till det på grund av dess användarvänlighet, enkla installation och det faktum att det integreras med nästan allt. Deras kundsupport är också fantastisk. När jag har en fråga svarar de alltid.

🔍 Visste du att? Spotify samlar in mer än bara vad du lyssnar på. De loggar också när du hoppar över en låt, hur länge du pausar och vilken tid på dygnet du spelar vissa genrer. Denna data formar allt från personliga spellistor till globala trendrapporter.

11. Fulcrum (bäst för insamling av fältdata)

via Fulcrum

Fulcrum är branschledande inom fältbaserad, geospatial datainsamling och riktar sig till team som behöver samla in och hantera platsbaserad information, till exempel inom försörjning, miljötjänster och tillgångshantering.

Dess kärnfunktion är den AI-drivna mobila GIS-plattformen, som gör det möjligt för fältteam att samla in exakta geospatiala data (punkter, linjer, polygoner) med sina mobila enheter, även offline. Plattformen säkerställer datakvaliteten genom AI-driven validering, obligatoriska fält och automatisk platsregistrering, och den integreras sömlöst med företags GIS-system, såsom Esri ArcGIS, och omvandlar fältobservationer till tillförlitliga, realtidsbaserade spatiala data för kritiska beslut.

Programvaran för undersökningsanalys hanterar stora datamängder från flera platser samtidigt som den upprätthåller den datasäkerhet och de revisionsspår som stora organisationer kräver.

Fulcrums bästa funktioner

Kommentera foton direkt i formulär med hjälp av ritverktyg, textöverlägg och mätfunktioner för detaljerad dokumentation och datakvalitetskontroll.

Skapa sofistikerade godkännandeprocesser som vidarebefordrar inlämnade dokument till flera granskare med automatiska aviseringar, statusuppdateringar och eskaleringsprocedurer.

Hantera omfattande användarbehörigheter och åtkomstnivåer med rollbaserad säkerhet, aktivitetsövervakning och detaljerade granskningsloggar.

Fulcrums begränsningar

Högre pris jämfört med grundläggande programvara för datainsamling

Användare rapporterar om frekventa krascher under redigering och synkronisering av poster; dataförluster under inspektion inträffar alltför ofta.

Varje formulär får inte innehålla fler än cirka 1 400 element (fält, sektioner), och om du når den gränsen med avancerade funktioner kan prestandan försämras.

Offline-baskartlager laddas ibland inte eller visas felaktigt i avlägsna områden.

Excel-export bryter upp komplexa undersökningar i flera flikar och förlitar sig på länkar med långa ID-strängar, vilket försvårar analysen.

Fulcrum-prissättning

Gratis demo

Professional: 52 $/månad per användare

Elite: 52 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Fulcrum-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (235+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (225+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fulcrum?

Enligt en recension på G2:

Jag gillar att Fulcrum är lätt att använda och hjälper mig att få jobbet gjort snabbt och enkelt. Det är ett enkelt och effektivt verktyg som gör allt snabbare och smidigare. […] Det enda problemet jag har upplevt är att när jag synkroniserar mina data kan jag inte redigera dem.

🧠 Kul fakta: USA:s kongressbibliotek försökte en gång arkivera alla offentliga tweets. Projektet pågick från 2010 till 2017 innan det pausades på grund av omfattningen. Det visade hur svårt det är att bevara digitala data i realtid på ett meningsfullt sätt.

Formulär möter funktion i ClickUp

Många av datainsamlingsprogrammen i denna lista hjälper dig att samla in information, men de flesta klarar inte av att omvandla dessa data till tydliga åtgärder.

ClickUp är annorlunda. Det behandlar inte datainsamling som en separat process.

Formulär matas direkt in i dina arbetsflöden, uppgifter och instrumentpaneler. Varje svar kan utlösa automatiseringar, uppdatera projektpaneler eller leda till omedelbara uppföljningar. Du har kontroll från det ögonblick då data matas in i systemet till dess att den används.

För team som värdesätter snabbhet, överskådlighet och inbyggd ansvarighet är ClickUp den mest kompletta lösningen på listan.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅