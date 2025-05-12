De 10 bästa programvarorna för undersökningsanalys 2025

Enkäter är utmärkta för att förstå kundernas åsikter, göra marknadsundersökningar eller kontrollera ditt teams arbetsglädje.

Men att genomföra undersökningen är bara början. Den verkliga utmaningen är att dyka ner i de ostrukturerade uppgifterna och dra fram användbara insikter.

När kundbasen och teamet växte på ClickUp insåg vi att vi behövde kraftfull programvara för att kunna tolka all undersökningsdata. Att göra det manuellt räckte inte till, särskilt inte med stora datamängder.

Så vi bestämde oss för att hitta det perfekta verktyget.

Efter att ha testat dussintals plattformar för analys av undersökningsdata har vi valt ut våra 10 favoriter. Dessa verktyg har varit otroligt användbara för vårt team, och jag hoppas att de kommer att vara lika hjälpsamma för dig!

Vad ska du leta efter i en programvara för analys av enkäter?

Detta är de viktigaste funktionerna jag prioriterar i en plattform för analys av undersökningsdata:

Bryt informationssilos: Verktyget ska göra undersökningsdata lättförståeligt för alla i teamet, oavsett deras tekniska expertis.

Avancerad analys : Funktioner för segmentering, korsreferering och trendanalys är ett måste för mitt arbetsflöde.

Anpassningsalternativ : Det är fantastiskt att ha tillgång till en mängd olika grafer, diagram och anpassningsbara : Det är fantastiskt att ha tillgång till en mängd olika grafer, diagram och anpassningsbara projektpaneler för att visualisera data på det sätt jag vill.

Integrationsmöjligheter : Programvaran måste kunna anslutas sömlöst till de befintliga verktygen i min teknikstack, såsom Excel, CRM-system eller BI-plattformar.

Anpassning av undersökningar : Verktyget måste låta mig skapa komplexa undersökningar med olika frågetyper, förgreningslogik och anpassningsbara designalternativ.

Support och utbildning: Det är en fördel att ha responsiv kundsupport och omfattande utbildningsresurser. Det är betryggande att veta att det finns hjälp att få så att mitt team och jag kan utnyttja programvaran på bästa sätt.

De 10 bästa programvarorna för analys av enkäter

Med ovanstående kriterier i åtanke är detta våra bästa val:

1. ClickUp – Bäst för att visualisera undersökningsdata

ClickUp har två kraftfulla verktyg för att optimera analysprocessen för enkäter: ClickUp Form View för att skapa anpassningsbara enkäter och ClickUp Dashboards för att visualisera enkätdata på ett tydligare sätt.

Formulärvyn hjälper mig att skapa anpassade formulär för att samla in feedback från flera källor – anställda, kunder, potentiella kunder och andra intressenter. Jag kan omvandla denna feedback till spårbara uppgifter i ClickUp och lägga till den direkt i mitt arbetsflöde. Om en kund till exempel klagar på ett fel skapar jag en uppgift för vårt utvecklingsteam att undersöka det med prioritet.

Kom igång med ClickUp Forms Samla in feedback från interna och externa intressenter med hjälp av ClickUps formulärvy.

Det jag gillar mest med Form View är dess flexibilitet. Det är inte ett statiskt, standardiserat undersökningsformulär. Det förstår villkorslogik och uppdaterar frågorna dynamiskt baserat på svaren. Det är enkelt att anpassa frågorna och samla in relevant data.

Använd villkorlig logik för att skapa en dynamisk enkät med ClickUps formulärvy.

Nu går jag vidare till nästa steg, där jag använder ClickUp Dashboards för att extrahera insikter från undersökningsdata. Anpassade kort, såsom cirkeldiagramkort, stapeldiagramkort och beräkningsdiagramkort (tillgängliga i Business-planen och högre), hjälper mig att visualisera uppgiftsdata på det sätt jag vill.

Visualisera kunddata på ett ögonblick med ClickUps flexibla instrumentpaneler.

Här är en snabb överblick över vilka kort som hjälper mig att spåra vilka mätvärden:

Korttyp Måttyp Cirkeldiagramkort Öppna supportärenden efter status Sprint-uppgifter efter status Stapeldiagramkort Trender i försäljningspipeline över tid Beräkningsdiagramkort Antal nya supportärenden Genomsnittlig lösningstid

Detta är bara några exempel från SaaS-branschen, som i hög grad kretsar kring marknadsföring, försäljning och kundsupport. Det finns många andra kort som kan hjälpa yrkesverksamma inom andra branscher, såsom finans, kvalitetssäkring, hälso- och sjukvård, byggbranschen och så vidare.

Om jag behöver specifik information eller insikter relaterade till undersökningarna använder jag ClickUp Brain, ClickUps inbyggda, pålitliga AI-copilot. Den skannar alla dashboards i mitt arbetsområde och ger mig ett svar direkt.

Få snabba och korrekta svar på dina frågor med ClickUp Brain.

ClickUps bästa funktioner

Organisera undersökningsdata (såsom svar, deltagarinformation och undersökningshistorik) i ett centraliserat arkiv .

Automatisera distributionen av enkäter baserat på fördefinierade kriterier (demografi, tidigare interaktioner) och nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Anpassa enkätkampanjer utifrån deltagarnas preferenser eller tidigare feedback och få meningsfulla svar.

Skapa detaljerade rapporter om undersökningsresultat, trender och viktiga mätvärden

Spåra deltagarnas engagemangsnivåer i undersökningar, övervaka svarsfrekvensen och analysera tiden det tar att fylla i enkäten.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen erbjuder ännu inte alla funktioner som finns i webbversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. SurveySparrow – Bäst för CSS-anpassning

via SurveySparrow

Jag älskar att lägga till en personlig touch på marknadsföringsmaterial, så jag blev omedelbart attraherad av SurveySparrows CSS-anpassningar. Förutom att skapa detaljerade undersökningar kunde jag anpassa dem med hjälp av kontaktparametrar och anpassade variabler.

Jag uppskattade också hur enkelt det var att dela enkäter – verktyget gav mig möjlighet att skapa en direkt webblänk för e-post eller SMS, generera en skannbar QR-kod eller bädda in länken som en widget på vår webbplats för att samla in kundfeedback direkt.

SurveySparrows bästa funktioner

Automatisera återkommande enkäter och påminnelsemejl för delvisa svarande och icke-svarande.

Hosta undersökningar från en vitmärkt webbplats

Få undersökningsrapporter via e-post med jämna mellanrum

Exportera undersökningsdata i SPSS-format (Statistical Package for the Social Sciences) för att göra detaljerade statistiska analyser.

Begränsningar för SurveySparrow

Verktyget är inte mobilvänligt.

Priser för SurveySparrow

Gratis

Grundläggande: 19 $ (faktureras årligen)

Startpaket: 39 $ (faktureras årligen)

Företag: 79 $ (faktureras årligen)

Professional: 249 $ (faktureras årligen)

CX Basic: 199 $ (faktureras årligen)

NPS + CX Suite: Anpassad prissättning

Prisinformation hämtad från G2

SurveySparrow-betyg

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

3. Survicate – Bäst för produktfeedbackundersökningar

via Survicate

Survicate stöder skapandet av undersökningar för flera kanaler (e-post, webbplats, i appen osv.), men det som stack ut för mig var möjligheten att skapa undersökningar i produkten.

Vårt team försökte samla in feedback om specifika funktioner med hjälp av händelsestyrda enkäter (till exempel genom att fråga om nedladdningsupplevelsen efter att en användare laddat ner en gratis mall eller fråga om importupplevelsen efter att de försökt importera rådata från ett tredjepartsverktyg).

Jag måste säga att det fungerade bra. Eftersom undersökningen var specifik och kontextuell kunde vi också förstå våra kunders unika problem (till exempel problem med import/export för specifika verktyg).

Survikates bästa funktioner

Skapa undersökningar med ditt varumärke med en intuitiv redigerare

Samla in kontinuerliga felrapporter

Få aviseringar på MS Teams/Slack och samarbeta internt för att lösa återkommande problem.

Anslut Survicate till din befintliga teknikstack med hjälp av Zapier.

Begränsningar för Survicate

Det finns ingen möjlighet att sammanställa flera undersökningsresultat.

Priser för Survicate

Gratis

Företag: 99 $/månad

Skala: 299 $/månad

Survicate-betyg

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Läs också: De 10 bästa verktygen för kundfeedback

4. Thematic – Bäst för chattanalys med LLM

via Thematic

E-postenkäter är användbara för att förstå kundernas problem, men de har oftast en låg svarsfrekvens. Thematics programvara för enkätanalys löser detta problem.

Det använder stora språkmodeller (LLM) för att analysera chattinteraktioner och förutsäga kundnöjdhetsnivåer. Jag gillade den här genomtänkta funktionen – den gjorde det möjligt för mig att noggrant mäta kundnöjdhetspoäng (CSAT) för kunder som tidigare hade kontaktat vårt supportteam, även om de inte deltog i vår kundundersökning.

Tematiska bästa funktioner

Analysera automatiskt data från telefonsamtal, supportchattar, e-postmeddelanden och textmeddelanden

Upptäck vilka ämnen/teman som driver samtalsvolymen och den genomsnittliga hanteringstiden (AHT) för att kunna betjäna dina kunder mer effektivt.

Identifiera nya och framväxande problem i realtid med Thematics AI utan att behöva vänta på undersökningsresultat.

Skapa rapporter med bara några klick och dela problem med intressenterna.

Tematiska begränsningar

Den initiala installationen känns lite skakig.

Tematisk prissättning

Startpaket: 2000 USD/månad med obegränsat antal visningsplatser

Företag: Anpassad prissättning

Tematiska betyg

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Tableau – Bäst för AI-assisterade datainsikter i realtid

via Tableau

Jag gillade Tableau Pulse, som erbjuder personliga AI-assisterade insikter om dina önskade mätvärden. Vi "följde" några mätvärden från våra kundundersökningar, såsom kundnöjdhet (CSAT), net promoter score (NPS), avgångsfrekvens och kundlivstidsvärde.

Med Pulse kunde vi få en sammanfattning av de viktigaste förändringarna i dessa mätvärden. Med bara ett enda klick kunde jag till och med gräva djupare. Jag kunde göra avancerade statistiska analyser och identifiera den exakta förändringen i siffrorna och upptäcka avvikelser eller anomalier. Det genererade också en FAQ-liknande sektion för varje mätvärde för att hjälpa mig att bättre förstå insikterna.

Tableaus bästa funktioner

Håll koll på viktiga mätvärden från både mobila enheter och stationära datorer

Analysera undersökningsdata visuellt och omvandla dem till interaktiva rapporter som kan delas.

Filtrera enkätfrågor baserat på demografiska profiler

Integrera sömlöst med Salesforce eller Microsoft Office

Tableaus begränsningar

Uppdaterar inte rapporter automatiskt baserat på nya ändringar

Den dyra prismodellen gör att det endast passar större företag.

Priser för Tableau

Viewer: 15 USD/månad per användare

Skapare: 42 $/månad per användare

Explorer: 70 USD/månad per användare

Prisinformation hämtad från G2

Tableau-betyg

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

6. SurveyMonkey – Bäst för detaljerade enkätmallar

via SurveyMonkey

Eftersom vårt företag samlar in feedback från flera olika kontaktpunkter måste kundtjänstteamet skapa olika typer av formulär som är anpassade för varje kanal. När jag utforskade SurveyMonkey stötte jag på deras mallbibliotek och blev mycket imponerad!

SurveyMonkey har mallar för alla ändamål, från insamling av feedback om webbplatsanvändarupplevelser, kontaktinformation och evenemangsregistreringsuppgifter till feedback om evenemang och möten. Vi kan också anpassa enkätens teman för att ge ett mer varumärkesanpassat intryck.

Det är användbart för företag som just har börjat med undersökningar eller stora team som vill effektivisera sin insamling av feedback via flera kanaler.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Skapa AI-assisterade enkäter snabbt med SurveyMonkey Genius

Samla in segmenterad feedback med förgrenade och villkorade frågor

Skapa, redigera och granska enkäter tillsammans med teammedlemmarna

Gör trendanalyser för att förstå hur svaren på specifika frågor förändras över tid.

SurveyMonkeys begränsningar

Dyrt för småföretag

Priser för SurveyMonkey

Team Advantage: 25 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

Team Premier: 75 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

Företag: Anpassad prissättning

Prisinformation hämtad från Capterra

SurveyMonkey-betyg

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Läs också: 10 alternativ och konkurrenter till SurveyMonkey

7. SentiSum – Bäst för analys av supportärenden

via SentiSum

SentiSum använder naturlig språkbehandling (NLP) för att analysera kundsamtal, chattar, e-postmeddelanden och undersökningsresultat. Verktygets avancerade AI gräver djupt i supportärenden och förstår kundernas känslor.

När vi testade verktyget kunde vi samla våra olika feedbackkanaler och automatiskt tagga ärenden på detaljnivå. Det bästa är att jag kunde ställa valfri fråga om vår kundupplevelse till SentiSum och få ett snabbt, meningsfullt svar baserat på befintliga data. Det går till och med snabbare än att skapa ad hoc-rapporter!

SentiSums bästa funktioner

Koppla kundernas kontaktorsaker till CSAT och NPS

Använd smidig talanalys för att extrahera insikter från samtal

Prioritera ärenden automatiskt baserat på ämne och sentiment

Omvandla kommentarer på sociala medier och negativa recensioner till supportärenden

Begränsningar för SentiSum

AI kan ibland felkategorisera ärenden på grund av inkonsekvenser i talat/skrivet språk, så det är viktigt att vara försiktig.

Priser för SentiSum

Kontakta oss för prisuppgifter

SentiSum-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Displayr – Bäst för datarensning

via Displayr

Databearbetning spelar en viktig roll för att säkerställa att undersökningsanalysrapporterna är tillförlitliga och fria från fel eller saknade värden. Med Displayr kunde jag antingen bearbeta mina undersökningsdata manuellt ned till variablerna eller automatisera hela processen.

Manuell rensning fungerar när arbetsvolymen är mindre, men automatisk datarensning passade bäst för vårt arbetsflöde. Displayr kände igen alla typer av data, från text, siffror och tabeller till flera svar. Det upptäckte automatiskt datatypen och identifierade problem som saknade etiketter, flatlining eller små kategorier som behövde slås samman.

Displayrs bästa funktioner

Skapa meningsfulla databerättelser med hjälp av anpassningsbara varumärkespaket och mallar.

Rensa upp förvirrande variabelnamn till koncisa etiketter med Displayr AI.

Sortera textbaserade och öppna enkätsvar i sammanhängande grupper

Visualisera undersökningsdata med över 100 diagramtyper, inklusive ringdiagram, piktogram och palmer.

Displayrs begränsningar

Tar lång tid att ladda/uppdatera

Priser för Displayr

Databerättelser

Gratis (lämpligt för studenter och andra användare med grundläggande behov)

Professional: 40 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Displayr

Gratis (lämpligt för studenter och andra användare med grundläggande behov)

Professional: 255 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Displayr-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

9. Crunch. io – Bäst för snabb analys av undersökningsdata

När jag sorterar komplexa datapunkter behöver jag ofta skapa specifika filter för att hitta den information jag söker. Med Crunch kunde jag snabbt skapa och tillämpa ett nytt filter – det tog bara några sekunder.

En annan funktion som jag uppskattade var den smidiga exportfunktionen. Jag exporterade mina undersökningsdata offline med Excel för att presentera dem för mitt team, och det gick väldigt smidigt. Verktyget möjliggör även delning/presentation online. Jag provade det och kunde skapa en interaktiv instrumentpanel på några minuter. Det krävdes ingen kodningserfarenhet. Detta gör det till ett av de bästa verktygen för datavisualisering för icke-tekniska team.

Crunch. io bästa funktioner

Samarbeta med teammedlemmarna för att analysera undersökningsdata

Organisera frågorna i logiska mappar

Extrahera insikter från data med svarstid på under en sekund

Anpassa visualiseringstyper

Begränsningar för Crunch.io

Har en liten inlärningskurva

Priser för Crunch.io

Ej tillgängligt

Crunch. io-betyg

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

via Q Research Software

Vissa av våra marknadsundersökningar omfattar flera faser. Ibland avslutar jag all min analys och rapportering (av de faser som hittills har slutförts) för att sedan inse att jag måste göra om allt igen när jag reviderar de gamla uppgifterna med nyinsamlade undersökningsresultat.

Med Q kunde jag automatisera hela processen. Jag behövde inte göra om analysen från grunden på grund av en mindre datarevision – det sparade mycket tid för mig och mitt team!

Q Research Softwares bästa funktioner

Rensa data och skapa tabeller utan kodningskunskaper

Skapa stora, komplexa datarapporter snabbt

Få tillgång till fullständigt stöd för språket R

Sömlös integration med MS Excel och MS PowerPoint

Q Research Software begränsningar

Ibland fördröjningar

Priser för Q Research Software

Standardlicens: 2379 $/år

Överförbar licens: 7347 $/år

Betyg för Q Research Software

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Centralisera skapandet av undersökningar och dataanalys med ClickUp

Huvudidén bakom programvara för analys av enkäter är att lära känna dina intressenter bättre och göra förbättringar baserat på feedback. De enkätverktyg som jag har tagit med i denna lista är utmärkta på det de gör – att analysera enkätdata – men alla kan inte balansera skapandet och analysen av enkäter på samma sätt eller tillgodose flera branscher.

Det är här ClickUp har en klar fördel jämfört med de andra. Plattformen gör det möjligt för dig att ställa öppna och målinriktade frågor för att samla in kvalitativa data, visualisera dina data på ett flexibelt sätt för effektiv sentimentanalys, fatta datadrivna beslut och generera värdefulla insikter från undersökningsdata för att konsekvent nå dina affärsmål och målsättningar.

Kom igång med ClickUp redan idag!