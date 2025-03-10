Hur man skapar en anonym enkät: tips och mallar

Organisationer använder enkäter för olika viktiga aktiviteter, såsom att mäta medarbetarnas engagemang, samla in kundfeedback, genomföra marknadsundersökningar och mycket mer. Att hålla enkäten fri från personligt identifierbar information (PII) kan ha flera fördelar, såvida det inte uttryckligen krävs.

I de flesta organisationer håller anställda tillbaka sina åsikter (åtminstone de mer extrema), av oro för eventuella negativa reaktioner eller konsekvenser. Men att tiga om angelägna frågor på arbetsplatsen kan leda till en rad problem:

En kultur där kritiska frågor inte tas upp

Låg moral och missnöje

Minskad produktivitet och ökad omsättning

Dessa faktorer samverkar för att skapa en organisation som inte utvecklas och förbättras i den takt den borde.

På samma sätt är dina kunder eller potentiella kunder mer benägna att svara när de vet att enkäten de ser kommer att anonymisera deras information.

Anonyma enkäter hjälper deltagarna att dela med sig av sina åsikter öppet utan rädsla för konsekvenser eller förlust av integritet. Genom att genomföra effektiva anonyma enkäter kan du få värdefull feedback som driver verklig förändring.

I den här bloggen förklarar vi hur du skapar effektiva anonyma enkäter som uppmuntrar till ärliga svar. Vi delar också med oss av några smarta verktyg i ClickUp som kan hjälpa dig med detta.

Varför är anonyma enkäter viktiga?

Låt oss först definiera vad en anonym enkät är.

En anonym enkät är en enkät där respondentens identitet förblir konfidentiell. Personuppgifter som namn, e-postadress eller personnummer efterfrågas inte, och ingen identifierande information, såsom IP-adresser, samlas in.

Anonyma enkäter är viktiga i institutioner där det är svårt att få öppen feedback – skolor, företag eller andra platser med en rigid maktstruktur.

Till exempel kan anställda känna sig obekväma med att ge ärlig feedback om sina chefer. På samma sätt kan studenter vara rädda för att kritisera lärare.

I sådana situationer kan anonyma enkäter vara lösningen.

Visste du att anonyma medarbetarundersökningar kan uppnå svarsfrekvenser på upp till 90 %?

När respondenternas identitet skyddas är de mer benägna att uttrycka sina verkliga åsikter, särskilt när det gäller känsliga ämnen. I företag ger anonyma medarbetarundersökningar viktiga insikter om aspekter som medarbetarnöjdhet utan risk för att alienera medarbetarna.

I skolor skyddar anonyma enkäter elevernas identitet, vilket gör att de kan ge ärlig och uppriktig feedback om frågor som mobbning, psykisk hälsa eller akademisk press, där eleverna annars skulle kunna känna sig sårbara om de avslöjade sina tankar.

Så, hur gör man en enkät helt anonym? Vilka är för- och nackdelarna? Och hur kan man skapa dem på ett effektivt sätt? Låt oss lära oss mer.

Vad gör en enkät anonym?

Det handlar inte bara om att inte fråga efter namn. Pseudonymisering är en dataskyddsteknik som ersätter identifierande information med pseudonymer eller koder för att dölja individers identitet, vilket gör dem svårare att spåra.

Det är inte helt säkert, men det är ett viktigt steg mot att säkerställa att respondenternas identitet förblir dold.

Men vilka åtgärder kan du vidta för att säkerställa anonymiteten i enkäten?

Undvik först och främst att be om identifierande information, såsom namn, e-postadresser eller anställdas ID-nummer. Använd sedan krypterade enkätlänkar eller verktyg från tredje part som inte spårar IP-adresser eller geolokaliseringsdata.

Presentera undersökningsresultaten i sammanfattad form som endast visar data på gruppnivå istället för individuella svar. På så sätt döljs respondenternas identitet.

Är nästa steg i insamlingen av medarbetarfeedback redan här? Seramount, ett företag som erbjuder professionella tjänster och arbetsplatsundersökningar , introducerade ett verktyg för ”anställdas röstsessioner” (EVS) som kunderna kan använda som komplement till traditionella enkäter. Företaget anser att traditionella enkäter ger en bredare bild av de anställdas åsikter, medan EVS kan hjälpa ledare att fördjupa sig i medarbetarnas feedback.

När de görs på rätt sätt säkerställer anonyma enkäter att ingen tittar över din axel, vilket gör att fokus ligger där det ska: på feedbacken.

Konfidentiella vs. anonyma enkäter

Här är en detaljerad jämförelse som förklarar den fina skillnaden mellan anonyma enkäter och konfidentiella enkäter:

Funktion Anonym enkät Konfidentiell enkät Definition Svaren samlas in utan någon identifierande information om respondenten. Svaren kan innehålla identifierande uppgifter, men tillgången till denna information är begränsad. Identifierbarhet Helt omöjligt att spåra; det finns inget sätt att koppla svaren till enskilda personer. Svaren kan kopplas till enskilda personer, men åtkomsten är begränsad till behörig personal. Datainsamling Inga namn, e-postadresser, IP-adresser eller andra identifierare lagras. Vissa identifierare kan samlas in, men de skyddas mot obehörig åtkomst. Säkerhet och integritet Garanterar fullständig anonymitet genom att inte samla in några personuppgifter. Garanterar konfidentialitet genom att begränsa åtkomsten till personuppgifter Användningsfall Samla in ärlig feedback utan rädsla för identifiering (t.ex. medarbetarnöjdhet, visselblåsning) När uppföljning kan behövas samtidigt som respondenternas integritet skyddas (t.ex. prestationsutvärderingar, medicinska enkäter) Risk för identifiering Ingen risk, eftersom ingen identifierande information samlas in. Vissa risker finns, eftersom data kan nås av behörig personal, men integritetspolicyn minimerar exponeringen. Uppföljning Omöjligt eftersom svaren inte kan spåras Möjligt vid behov, men endast av utsedd personal. Förtroendenivå Hög tillit tack vare fullständig anonymitet Moderera förtroendet, eftersom respondenterna måste kunna lita på att deras information förblir konfidentiell.

När ska man använda anonyma enkäter?

Anonyma enkäter är utmärkta för att samla in ärliga, opartiska och känsliga uppgifter där respondenterna annars kanske skulle tveka att dela med sig av sina verkliga åsikter.

Här är några situationer där anonymisering av enkäter är idealiskt:

Undersökningar om medarbetarnöjdhet och arbetsplatskultur: Medarbetare är mer benägna att dela med sig av sina ärliga åsikter om ledarskap, arbetsbelastning och Medarbetare är mer benägna att dela med sig av sina ärliga åsikter om ledarskap, arbetsbelastning och företagskultur om de vet att svaren inte kan spåras tillbaka till dem.

Visselblåsarrapporter och etiska frågor: Uppmuntrar anställda att rapportera olämpligt beteende, trakasserier eller oetiskt beteende utan rädsla för repressalier.

Kundfeedback om känsliga ämnen: När anonymiteten är garanterad kan kunderna känna sig mer bekväma med att ge ärlig feedback om frågor som dålig service, produktfel eller personliga erfarenheter.

Avgångssamtal: Avgående medarbetare kan vara mer ärliga om sina skäl för att sluta och sina förslag på förbättringar om de vet att deras svar inte kan spåras.

Hälso- och välbefinnandeutvärderingar: Det är lättare att samla in ärliga data om ämnen som mental hälsa, substansanvändning eller Det är lättare att samla in ärliga data om ämnen som mental hälsa, substansanvändning eller stress på arbetsplatsen när anonymiteten tar bort rädslan för stigmatisering.

Enkäter om mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI): Anställda kan tveka att berätta om sina erfarenheter av diskriminering eller fördomar om de inte är säkra på att deras identitet inte kommer att avslöjas.

Opinionsundersökningar om kontroversiella ämnen: När du samlar in synpunkter om politik, sociala frågor eller När du samlar in synpunkter om politik, sociala frågor eller företagspolicyer minskar anonymiteten partiskhet och uppmuntrar till ärlighet.

Akademisk forskning och känsliga samhällsstudier: Forskare anonymiserar ofta svaren för att skydda deltagarna, särskilt när de studerar känsliga ämnen som mental hälsa, inkomst eller personligt beteende.

Utöver ovanstående situationer är anonyma enkäter också bra för att samla in data om beteenden och attityder samt känslig eller personlig information av alla slag. Eftersom anonymitet uppmuntrar till ärlighet är det bäst när du inte behöver följa upp med respondenterna individuellt men ändå vill ha äkta, opartiska insikter.

Fördelar och nackdelar med anonyma enkäter

Anonyma enkäter uppmuntrar till en ärlighet som är svår att uppnå när namn anges. Människor är mer benägna att ge ärliga svar när de vet att deras svar är helt anonyma. Detta resulterar i autentisk feedback som är särskilt värdefull i känsliga situationer.

Fördelar med att använda anonyma enkäter

Här är några fördelar med anonyma enkäter:

Anonymitet uppmuntrar människor att delta frivilligt , eftersom de känner sig tryggare med att dela med sig av sina ärliga åsikter.

Respondenterna är mer benägna att ge ärlig feedback när de är säkra på att de är anonyma.

Exakta, tillförlitliga data eftersom människor är mindre benägna att anpassa sina svar för att passa upplevda förväntningar.

Skapar förtroende genom att visa att deras åsikter verkligen värdesätts och kommer att användas på ett konstruktivt sätt.

Nackdelar med att anonymisera enkäter

Som med alla bra saker finns det också några nackdelar med anonyma enkäter:

Uppföljningen kan vara knepig – eftersom svaren är anonyma är det svårt att klargöra vaga eller otydliga kommentarer.

Riktade lösningar är mer komplicerade eftersom ingen identifierbar information innebär att du inte kan ta itu med specifika problem.

Risk för olämplig feedback – anonymitet kan leda till kommentarer som är irrelevanta eller inte har med ämnet att göra, vilket kan snedvrida resultaten.

I fall som 360-graders feedback, där information samlas in från olika källor (kollegor, underordnade och överordnade), kan anonymitet vara avgörande för att uppmuntra ärliga svar. Genom att använda programvara för 360-graders feedback säkerställs att allas feedback förblir anonym, så att ingen behöver oroa sig för att deras kommentarer ska orsaka problem senare. På så sätt får du ärliga insikter.

Det är också viktigt att veta hur man ber om feedback. Det är viktigt att se till att din feedbackprocess är smidig, och där kan en väl utformad enkät komma till nytta. Låt oss se hur du enkelt kan skapa en anonym enkät.

Hur man skapar en anonym enkät: En steg-för-steg-guide

Det är enklare än du tror att skapa en anonym enkät. Följ dessa steg för att skapa en effektiv frågeformulär och få ut mesta möjliga av den feedback du får.

1. Välj rätt undersökningsverktyg

Det första steget är att välja rätt enkätverktyg för att samla in anonyma svar. Många organisationer använder Google Forms anonyma funktioner för att samla in data utan att röja respondenternas identitet. Andra populära alternativ är Microsoft Forms, Typeform, SurveyMonkey osv.

Det är dock värt att utforska andra alternativ, särskilt programvara som erbjuder mer integrerade funktioner och anpassningsalternativ.

ClickUp, ett verktyg för projektledning och kommunikation, är ett sådant alternativ som erbjuder integrerade enkätfunktioner som kan effektivisera insamlingen av feedback och projektledningen. Vi visar dig senare hur dess verktyg är utformade för att förenkla processen, vilket gör det lättare att hantera och agera på enkätsvaren på ett effektivt sätt.

2. Kommunicera dina avsikter

Låt din målgrupp (anställda, kunder osv.) veta varför du genomför enkäten. Informera dem om anonymiseringen och dela med dig av information om hur den information som lämnas kommer att användas. Detta hjälper till att lugna dem och förbättrar svarsfrekvensen.

3. Utforma den anonyma enkäten

Du bör utforma din enkät så att den blir effektiv och diskret. När du formulerar dina frågor, se till att de är tydliga och opartiska. Undvik frågor som kan snedvrida resultaten.

💡 Proffstips: Använd öppna frågor på ett klokt sätt Även om de kan ge djupgående insikter bör de inte överanvändas, eftersom de kan vara svårare att analysera. 🎯 Exempel: Ställ en eller två öppna frågor, till exempel ”Vilka förändringar skulle du vilja se på vår arbetsplats?” för att få detaljerad feedback.

Du kan även prova att använda enkätverktyg med mallar eller specifik programvara som hjälper dig att utforma dina enkätfrågor. Vissa programvaror för medarbetarenkäter har inbyggda AI-verktyg som gör att du kan komponera frågor baserat på de uppmaningar du anger.

🎯 Exempel på effektiva enkätfrågor Öppen fråga : ”Vad är en sak som vårt företag skulle kunna göra bättre för att stödja ditt arbete?”

Betygsskala : ”På en skala från 1 till 10, hur nöjd är du med din nuvarande arbetsmiljö?”

Flervalsfråga: ”Vilken faktor påverkar din arbetsglädje mest? (a) Balans mellan arbete och privatliv (b) Erkännande (c) Utvecklingsmöjligheter (d) Teamdynamik”

För en undersökning som mäter medarbetarnas nöjdhet kan sådan programvara till exempel skapa medarbetarcentrerade undersökningar som ställer diskreta frågor och framkallar ärliga svar utan att kompromissa med respondenternas integritet.

🎯 Exempel: Använd förloppsindikatorer för att visa hur mycket av enkäten som återstår, vilket uppmuntrar till att slutföra den.

4. Vidta åtgärder för att säkerställa respondenternas anonymitet

För att upprätthålla anonymiteten bör du vidta åtgärder för att undvika att samla in identifierande information. Du kan använda verktyg för kundfeedback som förhindrar spårning av personuppgifter.

Single sign-on-lösningar (SSO) kan hjälpa till att säkra enkätsmiljön och säkerställa att svaren förblir anonyma samtidigt som de är tillgängliga för analys.

5. Analysera och tolka undersökningsresultaten

När du har samlat in svaren på din enkät är nästa steg att analysera data för att identifiera viktiga insikter och trender.

Leta efter mönster i feedbacken och identifiera områden som behöver förbättras. Effektiv analys hjälper dig att fatta välgrundade beslut och säkerställer att dina insamlade data används på rätt sätt.

6. Gör ändringar baserat på feedback från enkäten

Att samla in feedback är bara halva jobbet; att genomföra förändringar baserat på dina lärdomar är det som ger verkligt värde.

Utveckla en strategisk plan för att hantera feedbacken och göra meningsfulla förbättringar.

Genomföra en anonym enkät med ClickUp

ClickUp gör det enkelt att genomföra en anonym enkät. Det erbjuder resurser för att samla in äkta svar samtidigt som respondenterna känner sig trygga.

Vi går igenom hur du skapar ett anonymt formulär i ClickUp, fördelarna med att använda denna plattform och de bästa metoderna för att använda dess funktioner effektivt.

Skapa en anonym enkät i ClickUp

Du kan skapa en anonym enkät med ClickUps intuitiva formulärskapare. Med ClickUps formulärvy kan du designa snygga, professionella formulär som är skräddarsydda för att samla in nödvändig information.

Dessutom erbjuder formulärvyn villkorslogik, vilket gör att du kan skapa flexibla formulär som anpassar sig efter olika behov och effektiviserar processen för alla. Det finns flera anpassningsalternativ för att personifiera formulären.

Några av de funktioner du kan utnyttja är:

Tilldela standardteammedlemmar som ska hantera varje formulärinlämning

Anpassa tackmeddelandet som användarna ser efter att de har fyllt i formuläret.

Välj en unik avatar som ska visas högst upp i formuläret.

Anpassa formulärets tema så att det passar ditt varumärkes estetik.

Välj knappfärger som passar ditt varumärke eller din stil

Skapa enkätformulär i några enkla steg med ClickUp Forms.

Så här kan du skapa ett anonymt formulär med ClickUp:

1. Skapa ett nytt formulär

I ClickUp navigerar du till "Quick Action Menu" (snabbåtgärdsmenyn) i det övre högra hörnet och går till Template Center (mallcentret). Beroende på dina specifika behov kan du välja mellan en mängd olika mallar eller börja från scratch.

Så här kan du använda dessa ClickUp-mallar för att förbättra dina processer, med funktioner som är anpassade efter varje mall:

Öka medarbetarnas engagemang med ClickUps mall för medarbetarundersökning

ClickUps mall för medarbetarundersökning är ett praktiskt verktyg för att mäta hur ditt team mår.

Använd den här mallen för att:

Ta reda på om stämningen på din arbetsplats behöver förbättras eller om den är precis som den ska vara.

Få insikt i vad som motiverar ditt team – inga fler gissningslekar!

Finjustera dina policyer och strategier för maximal effektivitet.

Se hur ditt engagemang utvecklas och se effekten av dina förändringar.

Ladda ner den här mallen Öka teamets engagemang med ClickUps mall för undersökning av medarbetarnas engagemang.

Du kan också använda anpassade fält som:

Enkätämne: För att kategorisera fokus för varje enkät

Svarsfrekvens: För att övervaka deltagarnivån

Tilldelad HR-chef: För att utse den ansvariga HR-chefen

Enkätens deadline: För att hålla koll på när enkäten måste vara ifylld

Detta hjälper dig att spåra viktiga detaljer i enkäten och säkerställa en omfattande översikt över dina insatser för att öka medarbetarnas engagemang. Med denna mall kan du omvandla feedback till handling snabbare än du hinner säga ”arbetsglädje”!

Håll kunderna nöjda med ClickUps mall för kundnöjdhetsenkät

ClickUps mall för kundnöjdhetsenkäter gör det enkelt att se om dina produkter är en succé eller ett misslyckande. Anpassa frågor, samla in feedback och upptäck förbättringsområden på nolltid!

Med den här mallen kan du snabbt identifiera områden som behöver förbättras och vidta åtgärder för att öka kundnöjdheten.

De viktigaste funktionerna i denna mall är:

Anpassningsbara frågeformat, inklusive flervalsfrågor och öppna frågor.

Automatiserad organisering av feedback för enkel analys

Integration med ClickUps rapporteringsverktyg för att spåra kundnöjdheten över tid.

Ladda ner den här mallen Få djupare kundinsikter med ClickUps mall för kundnöjdhetsenkäter.

Du kan också lägga till anpassade fält som kundtyp, nöjdhetsbetyg, tilldelad kundansvarig och uppföljningsdatum för att spåra viktiga detaljer och säkerställa en grundlig analys av kundernas feedback.

Effektivisera insamlingen av feedback med ClickUps mall för feedbackformulär

Använd ClickUps mall för feedbackformulär för att samla in synpunkter från dina intressenter, inklusive kunder, anställda och evenemangsbesökare. Skapa smidiga formulär, samla in feedback och se hur den automatiskt sorteras för vidare åtgärder.

Använd den här mallen för att:

Skräddarsy enkäter efter dina behov som en perfekt skräddarsydd kostym – här finns inga generiska alternativ.

Koppla feedback till uppgifter eller projekt utan ansträngning och omvandla insikter till handling.

Dela och samarbeta i realtid, vilket gör beslutsfattandet smidigt och snabbt.

Ladda ner den här mallen Förbättra din feedback med ClickUps mall för feedbackformulär – börja samla in insikter utan ansträngning.

Du kan också förbättra spårningen genom att lägga till anpassade fält som Feedbackkategori, Inlämningstidpunkt, Tilldelad granskare och Lösningsstatus – alla integrerade för att effektivisera din feedbackhantering och säkerställa en omfattande uppföljning.

2. Anpassa dina frågor

Lägg till dina enkätfrågor, men håll dem kortfattade. Fokusera på tydlighet och enkelhet.

💡 Proffstips: Håll den kort och engagerande. För att upprätthålla deltagarnas intresse bör du sträva efter att enkäten ska ta 5–10 minuter att besvara och fylla i.

Använd ClickUp Brain, den praktiska inbyggda AI:n, för att göra en del av det tunga arbetet genom att hjälpa dig att utforma och finslipa frågorna tills de är klara att användas. Om du till exempel genomför marknadsundersökningar kan ClickUp Brain föreslå precis rätt frågor för att upptäcka kunder för kvalitativa marknadsundersökningar baserat på din organisations kunskap.

ClickUp Brain föreslår dessa frågor för en kundundersökning om lanseringen av en produktfunktion

Mike Coombe, MCM Agency, uttrycker det bäst.

Med tillägget av ClickUp AI är jag effektivare än någonsin! Det sparar mig tre gånger så mycket tid som jag tidigare lade på projektledningsuppgifter, säger han. Det har inte bara förbättrat min produktivitet, utan också väckt min kreativitet.

Med tillägget av ClickUp AI är jag effektivare än någonsin! Det sparar mig tre gånger så mycket tid som jag tidigare lade på projektledningsuppgifter, säger han. Det har inte bara förbättrat min produktivitet, utan också väckt min kreativitet.

3. Aktivera anonyma svar

När du skapar formuläret, se till att du inte samlar in personuppgifter. Kom ihåg att formatera frågorna så att du undviker att begära personlig identifierbar information (PII).

4. Distribuera din enkät

När ditt formulär är klart genererar du en enkätlänk och delar den med dina respondenter. Låt ClickUp Automation sköta logistiken och skicka ditt formulär via e-post, sociala medier och mer.

5. Analysera undersökningsresultaten

När du har samlat in svaren kan du använda ClickUp Dashboards för att analysera data. Dashboards låter dig visualisera svaren, spåra trender och generera rapporter på en och samma plattform. Detta gör det enklare att tolka resultaten och fatta välgrundade beslut baserat på svaren.

Visualisera dina insikter och fatta beslut enkelt med ClickUp Dashboards.

ClickUp erbjuder också användbara frågeformulärmallar som kan hjälpa dig att organisera denna process. Dessa mallar gör det enklare att översätta data till konkreta åtgärder och spåra framstegen i dina förbättringar.

En sådan mall är ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning, som kan hjälpa dig att omvandla dessa insikter till praktiska strategier.

Ladda ner den här mallen Omvandla dina undersökningsresultat till effektiva åtgärder med ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökningar.

Denna mall erbjuder en strukturerad metod för att sätta upp mål, tilldela uppgifter och följa upp framsteg i initiativ som syftar till att förbättra engagemang och tillfredsställelse baserat på enkätsvar.

De viktigaste funktionerna i denna mall är:

Fördefinierad handlingsplan anpassad efter feedback från enkäten

Uppgiftsfördelning och deadlines för att säkerställa ansvarstagande

Följ upp framstegen med ClickUps instrumentpaneler och rapporteringsverktyg

Du kan också få hjälp av din AI-assistent i ClickUp för att analysera resultaten och ta fram relevanta insikter som du bör uppmärksamma.

Fördelar med att använda ClickUp för anonyma enkäter

ClickUp utmärker sig genom sina robusta funktioner som förenklar skapandet, distributionen och analysen av anonyma webbformulär. Här är varför ClickUp är ditt självklara val:

Allt-i-ett-bekvämlighet: ClickUps formulärskapare integreras med dina projekt, så du behöver inte jonglera med flera verktyg.

Högsta sekretess: Dina svar förblir hemliga, vilket gör att feedbacken förblir ärlig och konfidentiell.

Smarta insikter: ClickUp Dashboards omvandlar enkätdata till användbara insikter.

Med ClickUps funktioner kan du enkelt hantera anonyma formulär.

Här är en praktisk checklista för att skapa anonyma onlineenkäter:📝 Skapa ett nytt formulär i ClickUp. ✍️ Anpassa dina frågor för tydlighet och koncishet. 🔒 Aktivera anonyma svar. 📤 Distribuera din enkät via automatiserade kanaler. 📊 Analysera resultaten med ClickUp Dashboards.

Nästa steg är att se till att dina rutiner överensstämmer med GDPR. Låt oss undersöka de juridiska aspekterna som påverkar dina anonyma enkäter och fastställa hur du kan följa dataskyddslagarna.

Juridiska överväganden när du skapar en anonym enkät

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en omfattande dataskyddslag som antagits av Europeiska unionen och som reglerar hur organisationer samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter.

Det är EU:s sätt att införliva dataskyddsåtgärder för att säkerställa att dina rutiner är etiska och respekterar användarnas integritet. Även om du samlar in anonym data gäller GDPR fortfarande när du hanterar data från EU-medborgare.

Tänk på det som EU:s datatillsynsmyndighet, som ser till att medborgarnas personuppgifter inte hamnar i fel händer. Mot denna bakgrund är det en god idé att se till att din anonyma feedback inte stöter på oväntade juridiska hinder.

Hur du säkerställer att din anonyma enkät uppfyller kraven i GDPR

För det första, undvik att samla in personliga identifierare som namn eller e-postadresser. För det andra, se till att dina enkätsvar lagras säkert och endast är tillgängliga för dem som behöver se dem med hjälp av starka åtkomsthanterings- och styrningsrutiner.

Genom att prioritera integriteten säkerställer du att dina data förblir lika säkra som deltagarnas identiteter.

ClickUps mallar för feedbackformulär gör det möjligt att anonymisera undersökningsdata, vilket säkerställer att feedbacken förblir konfidentiell samtidigt som den ger värdefulla insikter. ClickUps funktioner gör det också möjligt att ta bort personliga identifierare genom att aggregera svaren och säkra data på ett effektivt sätt.

Få ärlig och anonym feedback med ClickUp!

Anonyma enkäter är ett kraftfullt verktyg för att samla in ärlig feedback samtidigt som respondenternas identitet skyddas. Att hålla data säker och få äkta svar är nyckeln till att förbättra din arbetsplatskultur, dina produkter eller tjänster.

Om du vill skapa enkla enkäter kan ClickUp Forms hjälpa dig att samla in värdefull information samtidigt som du säkerställer efterlevnad av lagar och regler.

Så varför vänta? Kom igång med ClickUp redan idag!