Gratis mallar för Asana-att-göra-listor för att organisera uppgifter

Du sätter dig äntligen ner för att ta itu med dagens arbete, bara för att inse att du har spenderat mer tid på att fundera över vad du ska göra än att faktiskt göra det.

Det är där en gedigen att göra-lista kan göra hela skillnaden. Om du använder Asana erbjuder dess gratis mallar för att göra-listor ett snabbt sätt att organisera dagliga prioriteringar, teamets leveranser eller personliga mål.

Men om du någonsin har känt att din att göra-lista inte hinner med din arbetsdag, så har du rätt. Läs vidare till slutet så kommer du att upptäcka att det finns ett smartare sätt att hantera allt med ClickUp. 🤩

Vad är Asana-mallar för att-göra-listor?

En Asana-mall för att-göra-lista är en färdig projektsättning som är utformad för att effektivisera uppgiftsuppföljningen i Asana.

Den erbjuder en återanvändbar arbetsyta där uppgifter organiseras i sektioner, till exempel dagliga, veckovisa eller projektbaserade listor. Du kan använda den för att tilldela ägare, ange förfallodatum och fastställa beroenden i ett anpassningsbart rutnät.

Vad kännetecknar en bra mall för att-göra-lista i Asana?

De bästa mallarna för att-göra-listor skapar en balans mellan struktur och flexibilitet, vilket hjälper team att undvika repetitiva inställningar för vardagliga uppgifter samtidigt som de anpassar sig till ett projekts unika behov.

Här är en sammanfattning av de viktigaste elementen för att stödja ditt teams långsiktiga produktivitet. 👀

Centraliserade sektioner: Skapar strukturerade kolumner som Att göra, Pågående och Klar för att spåra uppgiftsstatus och hålla arbetet i rätt ordning.

Detaljerad uppgiftsinformation: Inkluderar ansvariga, deadlines, deluppgifter och taggar inom varje uppgift för att minska oklarheter och uppföljningar.

Strukturerade anpassade fält: Implementerar fält för prioritet, status eller insats, standardiserade via biblioteksfält för enklare filtrering och rapportering.

Automatiseringar och beroenden: Använder anpassade regler för att organisera slutfört arbete eller ställa in uppgiftssekvenser, vilket förbättrar överlämningen av uppgifter och noggrannheten i arbetsflödet.

Flera vyer: Erbjuder list-, tavla-, kalender- eller tidslinjelayouter så att du kan byta perspektiv beroende på uppgifternas krav.

Regelbunden förfining: Uppdaterar mallen baserat på feedback från teamet och förändrade arbetsmönster för att upprätthålla effektiviteten.

Gratis mallar för att-göra-listor i Asana

Här är de bästa mallarna för Asana-att-göra-listor, som kan hjälpa dig att skapa ett system för att-göra-listor och förenkla uppgiftshanteringen.

1. Asana-mall för veckolista

via Asana

Denna mall för veckolista ger dig en flexibel digital arbetsyta där du enkelt kan organisera, justera och planera din vecka. Använd Kanban-tavlor för att sortera uppgifter efter veckodag, tilldela ägare, ange förfallodatum och lägga till beroenden som håller tvärfunktionellt arbete samordnat. När prioriteringarna ändras kan du enkelt dra och släppa uppgifter för att ordna om dem.

📌 Perfekt för: Team eller individer som jonglerar flera prioriteringar under veckan

2. Mall för Asanas dagliga planeringskalender

via Asana

Denna mall hjälper dig att planera varje dag med mer struktur än att bara skriva ner uppgifter. Den låter dig kartlägga dina uppgifter med sammanhanget intakt – tänk på prioriteringar, ansträngning, tidsblock och förfallodatum.

Använd anpassade fält för att tagga och sortera uppgifter på ditt sätt, och Mina uppgifter för att få en personlig översikt över vad du har på gång.

📌 Perfekt för: Personer som hanterar stora arbetsvolymer under hektiska dagar

3. Asana-mall för kortsiktiga mål

via Asana

Denna Asana-mall för att-göra-listor hjälper dig att dela upp ambitiösa mål i fokuserade, kortsiktiga handlingsplaner. Använd den för att skissa upp mindre, mer uppnåeliga delmål, koppla dem till långsiktiga strategier och skapa momentum med synliga framstegsmärken.

Mallen ger också ditt team en färdplan att följa, vilket hjälper dig att hålla koll på uppgifter, anpassa planer och arbeta mot det övergripande målet.

📌 Perfekt för: Team som sätter kvartalsmål eller sprintmål som bidrar till bredare affärsresultat.

🔍 Visste du att? Den där okryssade rutan på din att göra-lista som spökar i ditt huvud? Psykologer kallar det Zeigarnik-effekten, när våra hjärnor fastnar på ofullbordade uppgifter istället för att glädjas åt de vi har slutfört.

4. Asana-mall för checklista för nystartade företag

via Asana

Denna Asana-mall för att-göra-listor är idealisk för alla som vill starta ett företag men känner sig överväldigade av tanken. Om du inte vet var du ska börja är det inget problem. Mallen är förberedd med strukturerade avsnitt, inklusive Strategi, Registrera ditt företag, Varumärke och marknadsföring och Logistik. Detta hjälper dig att utföra varje steg i rätt ordning, utan stress.

Varje avsnitt innehåller framstegsspårning, beräknade kontra föreslagna budgetar och utrymme för justeringar när prioriteringarna förändras. Dessutom kan du dela uppgifter med medgrundare eller medarbetare för att fördela ansvar och upptäcka risker i ett tidigt skede.

📌 Perfekt för: Grundare som skapar sin första operativa färdplan, från registrering till lansering.

5. Asana Eisenhower Matrix-mall

via Asana

Denna mall är baserad på Eisenhower Matrix-metoden och hjälper dig att dela upp uppgifter i fyra tydliga kategorier utifrån hur brådskande och viktiga de är: Gör, Planera, Delegera och Ta bort.

Den återanvändbara layouten gör att du kan dra och släppa uppgifter till rätt kvadrant. Lägg till kontext till dessa uppgifter med anpassade fält, lägg till dokument eller anteckningar, ange startdatum och koppla in teammedlemmar för delegerade uppgifter.

📌 Perfekt för: Ledare som prioriterar uppgifter på veckobasis för effektivt beslutsfattande

6. Asana-mall för arbetslogg

via Asana

Denna Asana-mall för att-göra-listor hjälper dig att registrera dagliga aktiviteter efter status. Se enkelt vad du planerade, vad som faktiskt blev gjort och hur lång tid varje uppgift tog.

Till skillnad från generiska tidrapporter kan du märka uppgifter med kontext, såsom faktureringstyp, arbetsinsats och prioritet. Detta gör det enklare att upptäcka mönster, spåra tidskrävande uppgifter med lågt värde och justera arbetsflöden i realtid.

📌 Perfekt för: Professionella som spårar daglig produktion för att optimera tidsanvändning, fakturering och produktivitetstrender.

💡 Proffstips: I Lean- eller Agile-projekt kan du prova metoden Weighted Shortest Job First för att prioritera uppgifter efter deras avkastning. Dela kostnaden för förseningar med uppgiftens storlek så får du reda på exakt vilken uppgift som ger dig mest avkastning.

7. Mall för Asana-designprojektplan

via Asana

Vill du gå från en enkel checklista till en strukturerad projektplan för designarbetsflöden?

Denna mall hjälper dig att planera och spåra kreativa tillgångar i olika format, inklusive webbannonser, grafik för sociala medier och bilder för e-post, så att du inte missar något.

Du kan organisera arbetet i tydliga sektioner som Referenser, webbtillgångar, sociala tillgångar och mer, med anpassade fält för att ange tillgångstyper eller status. Team kan också använda den som en arbetsförteckning för tvärfunktionella projekt där samordning är viktigt, till exempel lanseringen av en cybersäkerhetskampanj.

📌 Perfekt för: Kreativa team som samordnar visuella tillgångar över olika kanaler med flera medarbetare

💡 Proffstips: Ta itu med din viktigaste (och oftast mest skrämmande) uppgift först. Metoden Eat That Frog hjälper dig att bygga upp momentum tidigt, så att resten av dagen känns lättare.

8. Mall för Asanas företagsmål och affärsmål

via Asana

Denna mall är utformad för att stödja resultatinriktad planering. Den förenklar tilldelningen av ansvariga, fastställandet av deadlines och uppdelningen av mål i mätbara komponenter med hjälp av OKR eller liknande ramverk.

Du kan samordna allt från intäktsmål och kundnöjdhetsmått till rekryteringsmål på ett och samma ställe. Använd den för att koppla samman strategi och genomförande, spåra teamets bidrag och ge alla insyn i hur deras arbete bidrar till företagets framgång.

📌 Perfekt för: Ledningsgrupper som omvandlar strategiska mål till teamöverskridande genomförandeplaner.

9. Asana-mall för samarbete mellan byråer

via Asana

Asanas mall för att-göra-listor ger interna team och byråer insyn i kommande arbete, aktiva uppgifter och kundpipeline. Varje avsnitt, som Planering av att-göra-uppgifter, Pågående arbete och Kommande leveranser, hjälper till att klargöra vad som behöver uppmärksammas, när och av vem.

Dessutom upprätthåller den tydliga tidslinjer, vilket säkerställer att godkännanden inte fastnar.

📌 Perfekt för: Marknadsförings- eller driftsteam som arbetar med byråer och vill effektivisera kampanjer, tidsplaner och godkännanden.

10. Asana-mall för tvärfunktionell projektplan

via Asana

När flera team är involverade i ett projekt kan små detaljer lätt gå förlorade mellan olika verktyg och inkorgar. Denna Asana-mall för projektledning hjälper till att centralisera tvärfunktionell planering genom att ge insyn i varje fas av projektet: Planering, Milstolpar, Nästa steg och Kommunikationsplan.

Det hjälper dig att visualisera beroenden i en tidslinje i Gantt-stil och enkelt justera dem när scheman ändras.

📌 Perfekt för: Projektledare som hanterar initiativ som involverar flera avdelningar med föränderliga tidsplaner och leveranser.

Begränsningar för Asanas mall för att-göra-listor

Det är sant att Asanas mallar för att-göra-listor kan hjälpa team att komma igång snabbt. Men de har flera begränsningar som kan hindra effektivitet och skalbarhet.

Här är några exempel:

Begränsad projektomfattning: Mallarna är begränsade till enskilda projekt, så ändringar som görs senare uppdaterar inte befintliga kopior retroaktivt.

Manuell inställning för återkommande uppgifter: Kräver att användarna omkonfigurerar återkommande regler varje gång mallen återanvänds, vilket innebär extra arbete.

Brister i automatiseringen av deluppgifter: Regler hoppar ofta över deluppgifter om inte ytterligare steg eller lösningar tillämpas.

Begränsad mallagring: Begränsar antalet sparade uppgiftsmallar per projekt, utan centraliserad mallhantering.

Inkonsekvent fältbeteende mellan projekt: Anpassade fält som inte har lagts till via fältbiblioteket synkroniseras inte eller rapporteras inte på ett tillförlitligt sätt i projektöversikter.

Asanas nuvarande begränsningar när det gäller mallflexibilitet, rapporteringsdjup och kalenderintegrationer utgör utmaningar. Många av våra mallar kräver manuell revidering, och automatiseringsregler kan vara opålitliga när de skalas upp över flera projekt.

Kort sagt fungerar Asana-mallar ofta i silos, vilket är utmärkt för ett enskilt projekt, men kan vara svårt att anpassa mellan avdelningar utan dubbelarbete.

Alternativa Asana-mallar

ClickUp åtgärdar Asanas begränsningar med mallar som sammanför uppgifter, dokument, tidslinjer och checklistor i ett enda arbetsutrymme. Som uppgiftshanteringsprogram underlättar det delad synlighet mellan mallar utan att kompromissa med kontrollen på uppgiftsnivå.

Automatiseringarna är så användbara och mallar för uppgifter och listor sparar massor av tid. Jag älskar layouten och hur anpassningsbar den är, från anpassade fält till vyer.

Här är de bästa ClickUp-mallarna som kombinerar strukturen i att göra-listor med flexibiliteten i anpassningsbara arbetsflöden. 🧰

1. ClickUp Basic-mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Hantera skiftande uppgifter och personliga ärenden med ClickUp Basic To-Do List Template.

ClickUps grundläggande mall för att-göra-listor förenklar uppgiftshanteringen och ger dig en enkel uppsättning verktyg för att planera din dag och hålla koll på prioriteringarna. Med detta alternativ till Asana kan du komma igång direkt med förinställda kolumner, växla mellan format utifrån din stil och uppdatera uppgiftens framsteg.

Så här hjälper det dig att hålla dig fokuserad och organiserad:

Växla mellan Board View för en visuell uppgiftsrad och List View för strukturerade checklistor.

Använd de två inbyggda statusarna Att göra och Klar för att hålla ditt system rent och användbart.

Lägg snabbt till och redigera uppgifter utan krånglig installation med hjälp av den minimalistiska layouten.

📌 Perfekt för: Personer som hanterar dagliga personliga eller professionella ärenden och behöver en enkel struktur för att snabbt få ordning på sina uppgifter.

📮 ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

2. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Hämta gratis mall Håll fokus på att uppnå dina dagliga mål med ClickUps mall för dagliga att göra-listor.

ClickUps mall för dagliga att göra-listor är utformad för att ge din dag en struktur som underlättar uppnåendet av dina dagliga mål. Den hjälper dig att identifiera vad som är viktigt just nu, så att den dagliga planeringen känns mer som en rytm än en nystart.

Det här exemplet på en att göra-lista hjälper dig att:

Skapa konsekvens med en Streak Counter för att spåra dagliga vanor.

Sortera uppgifter med hjälp av fälten Kategori och Var för att gruppera uppgifter som rör hemmet, arbetet eller ärenden.

Se din dag i kalendervyn eller växla mellan arbetsbelastningsvyn och Gantt-vyn när du planerar för flera team.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma som balanserar flera prioriteringar under dagen och vill fokusera på uppgifter med stor påverkan timme för timme.

3. ClickUp-kalender för att-göra-lista

Hämta gratis mall Skaffa en central hubb som filtrerar uppgifter baserat på roller och kategorier med ClickUp Calendar To-Do List Template.

Om ditt schema ständigt förändras kan du prova ClickUp Calendar To-Do List Template för att hålla koll på det. Den förvandlar din uppgiftslista till en dynamisk kalender som hjälper dig att planera, visualisera och justera din arbetsbelastning över dagar eller veckor.

Denna mall fungerar även som en ADHD-att-göra-lista, och du kan fokusera på viktiga åtgärder med By Role View som filtrerar uppgifter efter ansvar.

Så här skapar mallen klarhet:

Se alla uppgifter på en tidslinje med hjälp av Schema-vyn för vecko- eller månadsplanering.

Använd anpassade fält som Kategori, Resurser och Produktivitetsnivå för att snabbt bedöma uppgiftens sammanhang.

Planera möten med ett syfte genom mötesförfrågningsvyn som synkroniserar åtgärder före mötet.

📌 Perfekt för: Team och frilansare som hanterar tidsbegränsade uppgifter som kräver exakt tidsplanering och visuell schemaläggning.

🔍 Visste du att? Benjamin Franklin anses ofta vara den som uppfann att-göra-listan, officiellt som en del av hans strävan att leva efter 13 personliga dygder. Hans att-göra-lista var inte bara en rad punkter, utan organiserad efter timme. Den började klockan 5 på morgonen med ”Stig upp, tvätta dig och ta itu med kraftfull godhet”.

4. ClickUp-mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Håll fart på dina professionella mål med ClickUps mall för att-göra-lista.

ClickUp Work To-Do List Template grupperar dina arbetsrelaterade uppgifter efter typ (kundarbete, administration, marknadsföring), loggar viktig information direkt i uppgiftskort och hjälper dig att omedelbart upptäcka förseningar eller hinder.

Så här hjälper mallen dig att få kontroll över din arbetsvecka:

Lägg till kontextrika detaljer med hjälp av anpassade fält som Uppgiftstyp, Viktiga anteckningar och Frekvens .

Planera din vecka med veckovis kalendervy och växla till månadsvy för bredare planering.

Håll ordning på uppgiftsrelaterad kommunikation med fält som Kontakt-e-post och Resurser.

📌 Perfekt för: Tvärfunktionella team och teamledare som behöver dela upp arbetsflöden, tilldela ansvar och tydligt följa upp pågående arbete.

5. ClickUp-mall för aktivitetslista

Hämta gratis mall Spåra aktiviteter på flera nivåer – projekt, mätvärden, ansvariga – med ClickUps aktivitetslistmall.

ClickUps aktivitetslistmall hjälper dig att organisera, övervaka och hantera en mängd pågående aktiviteter i flera olika sammanhang. Den innehåller arbetsflödesspecifika fält och vyer som hjälper dig att koppla aktiviteter till projekt, roller och framstegsmätvärden.

Här är vad som gör denna mall unikt funktionell:

Projektledare och Projektnamn Tilldela ägarskap med de anpassade fälten och i ClickUp för att undvika oklarheter.

Spåra framsteg i realtid med hjälp av fältet Completion Progress (Framsteg i slutförandet).

Hantera stora aktivitetsuppsättningar med kapslade deluppgifter och flera vyer för att samordna komplexa tidsplaner och balansera teamets kapacitet.

📌 Perfekt för: Operativa chefer, kundtjänstteam eller alla som övervakar komplexa arbetsflöden och behöver mer än en linjär checklista.

💡 Proffstips: Om du är trött på att prioritera utifrån magkänslan kan RICE-ramverket hjälpa dig att betygsätta uppgifter utifrån räckvidd, påverkan, säkerhet och ansträngning – så att du vet vad som faktiskt är värt att göra först. Det är särskilt användbart för produktchefer som behöver motivera prioriteringar och visa hur beslut fattats.

6. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Hämta gratis mall Prioritera och planera uppgifter bättre med ClickUp-mallen för uppgiftshantering.

När allt verkar lika brådskande kan du med ClickUps mall för uppgiftshantering sortera uppgifterna efter betydelse och deadline. Du får en strukturerad, färdig att använda mapp som sorterar ditt arbete i tydliga steg: Åtgärder, Idéer och Backlog.

Vad gör den här mallen till en uppgradering av uppgiftshanteringen? Låt oss ta reda på det:

Planera och fördela arbetet på ett smart sätt med Team View för att visualisera vem som ansvarar för vilka uppgifter.

Spåra viktiga uppgiftsdetaljer direkt med förinstallerade anpassade fält som ansvarig, förfallodatum och beräknad tid .

Byt perspektiv med hjälp av sex dynamiska vyer, inklusive tavelvyn för spårning i Kanban-stil och kalendervyn för schemaläggning med dra-och-släpp-funktion.

📌 Perfekt för: Chefer och avdelningschefer som vill samordna uppgifter mellan olika projekt utan att behöva växla mellan olika att göra-listor.

7. ClickUp-mall för flyttningsatt göra-lista

Hämta gratis mall Planera en smidig flytt med ClickUps mall för att-göra-lista för flytt.

Att koordinera en flytt, oavsett om det gäller ditt hem eller ett kontor, kan kännas som att hantera hundra mikroprojekt samtidigt. ClickUps mall för att-göra-lista för flytt hjälper dig att dela upp varje uppgift i tydliga, genomförbara steg så att du inte missar något.

Med den här mallen kan du:

Öppna Moving Stages View för att kartlägga varje fas av flytten.

Spåra framsteg med anpassade statusar som Att packa , Planerat eller Slutfört .

Tilldela ansvar och sortera uppgifter med anpassade fält som Ägare, Plats eller Brådskande nivå.

📌 Perfekt för: Enskilda personer eller interna kontorschefer som hanterar detaljerad flyttlogistik

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan man hålla koll på punkterna på att göra-listan och arbeta med dessa uppgifter inom den angivna tiden. Det hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

8. ClickUp-mall för bucket list

Hämta gratis mall Ge struktur åt dina ambitioner med ClickUp Bucket List Template.

ClickUp Bucket List Template är ett målspårningssystem för personer som vill förvandla stora drömmar till konkreta planer. Det låter dig:

Gruppera och filtrera idéer med anpassade fält som Kontinent, Destination, Inblandade personer och Nöjdhet .

Bevara minnen i sitt sammanhang med hjälp av fältet Foton för att bifoga visuell inspiration eller ladda upp bilder efter upplevelsen.

Prioritera mål med hjälp av By Rating View , eller filtrera resor och projekt baserat på vem som deltar via By People View .

Planera utifrån geografi eller tema med hjälp av Per Continent View och dela upp större mål i spårbara deluppgifter.

📌 Perfekt för: Målmedvetna yrkesverksamma som vill följa upp personliga ambitioner, mål för kompetensutveckling eller strävan efter långsiktiga erfarenheter.

9. ClickUp-mall för att-göra-lista för klassuppdrag

Hämta gratis mall Gör hanteringen av akademiska uppgifter enklare med ClickUps mall för att-göra-lista för klassuppgifter.

Det är inte alltid lätt att hantera lektionsplaner, betygsättning och elevkontroller. ClickUps mall för att-göra-lista för klassuppdrag hjälper dig att hålla koll på allt utan att behöva leta igenom isolerade mappar.

Med 12 färdiga uppgiftsstatusar, förinställda vyer som Lista efter förfallodatum eller Papper och fält för Betyg, Uppgiftstyp och Ämnen som täcks får du översikt utan att behöva uppfinna hjulet på nytt varje termin.

Här är vad du kan göra:

Ställ in påminnelser om betygsättning med hjälp av ClickUp Recurring Tasks , så att långsiktiga uppgifter inte glöms bort.

Följ framstegen under terminen med en tidslinjevy som markerar veckovisa undervisningsmål och betygsbelastning.

📌 Perfekt för: Lärare, akademiska team eller föräldrar som undervisar sina barn hemma och vill hålla koll på kurser, inlämningar och betygsättningscykler.

10. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Hämta gratis mall Organisera ditt uppgiftssystem för maximal effekt med ClickUp Getting Things Done-mallen.

ClickUp Getting Things Done-mallen är baserad på David Allens GTD-metodik och hjälper dig att registrera, förtydliga och utföra uppgifter genom att sortera dem i sju färdiga GTD-listor, som Nästa åtgärder, Väntar på och Påminnelselista.

Tagga uppgifter baserat på miljö och erforderlig tid/energi.

Få tillgång till sju försparade listor som matchar varje GTD-steg, från inbox-insamling till veckovis genomgång.

Fäst GTD Doc View för att skapa SOP:er, mötesanteckningar eller en levande GTD-guide för ditt team.

📌 Perfekt för: Produktivitetsentusiaster som använder GTD-metoden för att bryta ner idéer, prioritera åtgärder och överföra uppgifter till verkställande.

💡 Proffstips: Att byta mellan olika uppgifter dödar produktiviteten. Gruppera dina uppgifter efter typ – till exempel administrativt arbete, uppgifter som kräver djup koncentration eller snabba svar – och placera dem i specifika tidsluckor för att kunna fokusera utan avbrott. Tänk på Meeting Monday eller Write-it Wednesday.

11. ClickUp-mall för att-göra-lista för renovering av hemmet

Hämta gratis mall Håll koll på renoveringsuppgifterna med ClickUps mall för att-göra-lista för renovering av hemmet.

Försöker du hantera en renovering av ditt hem mellan Zoom-samtal och e-postmeddelanden sent på kvällen? ClickUps mall för att-göra-lista för renovering av hemmet förenklar denna process. Den delar upp ditt renoveringsprojekt i tydliga faser och låter dig planera uppgifter rum för rum, tilldela entreprenörer och ordna beroenden så att du inte schemalägger målning före VVS-arbeten.

Använd Board View för att organisera arbetet i olika faser, såsom Design, Procurement och Execution .

Lägg till kostnadsföljningsfält för att övervaka arbetskraft och material per uppgift.

Tilldela uppgifter till entreprenörer eller leverantörer med deadlines och statusmarkörer.

📌 Perfekt för: Husägare och entreprenörer som planerar renoveringar, hanterar budgetar och samordnar med leverantörer eller personal.

⚙️ Bonus: Kombinera dessa mallar för att-göra-listor med kraften i ClickUp Brain, ClickUps inbyggda och kontextmedvetna AI-assistent. Du kan be den att prioritera uppgifter åt dig, föreslå optimala deadlines och mycket mer! Be ClickUp Brain att föreslå optimala deadlines för uppgifter och prioritera ditt arbete bättre.

12. ClickUp-mall för digital produktchecklista

Hämta gratis mall Planera faserna i produktutvecklingen med ClickUps mall för digital produktchecklista.

ClickUps mall för digital produktchecklista ger produkt- och marknadsföringsteamet en färdig Doc-layout för varje viktigt steg. Du kan fylla i ägaruppgifter, förfallodatum och viktiga filer direkt i Doc.

Så här kan du dra nytta av detta:

Lägg till anpassade fält som lanseringsdatum, avdelning och riskflaggor för att spåra arbetets sammanhang.

Bädda in skärminspelningar via ClickUp Clips och samarbetskommentarer för att centralisera feedback.

Kombinera den med ClickUp Automations eller ClickUp Brain -sammanfattningar för att effektivisera repetitiva uppgifter och överlämningar.

📌 Perfekt för: Grundare, produktchefer eller utvecklingsgrupper som spårar funktionsuppdateringar, backlog-poster och milstolpar för lanseringar.

13. ClickUp-mall för att-göra-lista för festplanering

Hämta gratis mall Dela upp ditt evenemang i enkla steg för enklare planering med ClickUps mall för att-göra-lista för festplanering.

ClickUps mall för att-göra-lista för festplanering hjälper dig att organisera allt på ett ställe för att anordna den perfekta festen. Skapa och hantera gästlistor och leverantörsinformation. Lägg till detaljer för dekorationer, tidsplaner och de sista minuten-ärenden som alltid dyker upp. Du kan också markera vad som är på gång, vad som är på vänt och vad som fortfarande behöver beslutas, så att ingenting missas.

Här är varför du behöver det:

Sortera uppgifter i händelsefaser för att registrera visuella framsteg och uppdateringar i realtid.

Använd anpassade statusar som Behöver mer information och Blockerad för att alltid veta vad som händer och vad som behöver uppmärksammas.

Spåra mat, dekor och underhållning i separata vyer som Vendor Board eller Decor Checklist för att undvika fram och tillbaka.

📌 Perfekt för: Evenemangsplanerare som koordinerar en fest med flera rörliga delar, som catering och dekoration.

14. ClickUp-mall för att-göra-lista för egenvård

Hämta gratis mall Planera dagliga och veckovisa rutiner för personlig vård med ClickUps mall för att-göra-lista för egenvård.

ClickUps mall för självomsorgshandlingslista hjälper dig att avsätta tid för ditt välbefinnande med samma struktur som du använder för ditt arbete eller teamets prioriteringar. Du kan skapa en personlig plan för att ta hand om ditt sinne, din kropp och din själ, med spårbara statusar för att identifiera mönster och hålla dig själv ansvarig.

Hur hjälper den här mallen dig att hantera personliga uppgifter?

Kategorisera vanor med hjälp av anteckningar, referenser, självvårdstyp och välbefinnandetyp i anpassade fält.

Övervaka momentum med statusar som Crushing, Off Track och On Hold .

Planera rutiner med hjälp av kalendervyn eller gruppera dem efter typ med Self Care Type View.

📌 Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill skapa konsekventa hälsosamma vanor inom fysiska, mentala och emotionella rutiner.

15. ClickUp-mall för kvalitetskontroll

Hämta gratis mall Gör din kvalitetssäkringsprocess tydligare med ClickUps mall för kvalitetskontroll.

ClickUps mall för kvalitetskontroll hjälper dig att identifiera brister, markera problem och logga resultat på ett och samma ställe. Med fördefinierade fält som Testprocedur, Kritiskt, Mindre viktigt och Resultat kan du omedelbart kategorisera och prioritera problem.

Så här kan du använda den här mallen för kvalitetskontroll:

Dokumentera inspektionsresultat och allvarlighetsgrader med åtta avsnitt, inklusive Resultat, Kritiskt och Testprocedur .

Använd anpassade statusar som Ny godkännande eller Avvisad för att visa var varje objekt befinner sig i QC-pipeline.

Växla mellan projektlista och tabellvy för att hantera inspektioner på det sätt som passar dig bäst.

📌 Perfekt för: QA-team och produktionschefer som övervakar tillverkning, processrevisioner eller granskningar av regelefterlevnad.

16. ClickUp SEO-checklista

Hämta gratis mall Håll ditt innehåll anpassat till sökalgoritmerna med ClickUp SEO Checklist Template.

ClickUp SEO Checklist Template spårar titeltaggar, strukturerade data, interna länkar och sidspecifika optimeringar för ditt innehåll. Med fördefinierade fält som Hemsida, Produktdetaljsida, FAQ-sida och Vikt kan du enkelt segmentera uppgifter baserat på var de finns och hur stor inverkan de har.

Vad som utmärker denna SEO-checklista:

Spåra optimeringsstatus med hjälp av fördefinierade taggar som Slutfört , Pågår eller På vänt .

Använd inbyggda vyer som SEO-checklista och Teamkapacitet för att hålla koll på uppgiftsförloppet och teamets kapacitet.

Lägg till referenser eller revisionsanteckningar direkt i fältet Referens för centralisering.

📌 Perfekt för: Innehållsstrateger, SEO-specialister eller marknadsförare som spårar tekniska korrigeringar och optimeringar på sidnivå i stor skala.

17. ClickUp-mall för anställningschecklista

Hämta gratis mall Spåra varje kandidats kontaktpunkter med ClickUps mall för anställningschecklista.

ClickUps mall för anställningschecklista hjälper dig att spåra kandidatpipelines, hantera intervjuer och organisera introduktionsstegen för dina nyanställda. Varje steg i anställningsprocessen kartläggs så att du kan spåra status, deadlines och ansvar på ett ögonblick.

Listvyn gör allt transparent för ditt team, medan inbäddade deluppgifter och kommentartrådar säkerställer samarbete och uppföljning.

Så här kan du använda denna checklista för rekrytering:

Använd fälten Applicant Source och Interview Stage för att spåra var varje kandidat kommer ifrån och hur långt de har kommit i processen.

Logga feedback från intervjuer och slutgiltiga beslut direkt i varje uppgift med hjälp av fälten Intervjunoteringar och anställningsresultat .

Sortera kandidater efter avdelning eller roll med hjälp av filtrerade vyer som Rollspecifik pipeline eller Avdelningens rekryteringsprocess.

📌 Perfekt för: Rekryterare och HR-team som hanterar lediga tjänster, intervjuer och introduktionsuppgifter.

💡 Proffstips: Håll en enda, omfattande prioriteringslista för alla uppgifter och idéer som snurrar i ditt huvud. Varje morgon väljer du sedan ut 3–5 uppgifter till en daglig lista baserat på prioritet och energinivå. På så sätt kan du hålla fokus utan att bli överväldigad.

18. ClickUp-mall för projektchecklista

Hämta gratis mall Hantera flera leveranser samtidigt med ClickUp-projektets checklista-mall.

ClickUp-projektchecklista är inte en vanlig projektchecklista. Den hjälper dig att spåra sekvensen, statusen och effekten av varje uppgift, vilket gör det enklare att hantera komplexa arbetsflöden mellan avdelningar eller team.

Så här hjälper denna checklista för projektledning dig att vara redo att sätta igång:

Identifiera riskfyllda faser med hjälp av fälten Progress Risk och Phase Type .

Automatisera tvärfunktionella överlämningar med ClickUp Task Relationships med inbyggda triggers.

Övervaka förändrade deadlines med uppdateringar i realtid i projektets tidslinjevy .

Upptäck resursbrister tidigt med Team Allocation Summary View, som är utformat för att belysa överbelastningar i parallella projekt.

📌 Perfekt för: Projektledare som koordinerar flerfasiga initiativ som kräver sekvensering, statusuppföljning och transparens inom hela teamet.

19. ClickUp-mall för semesterchecklista

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för semesterchecklista för att planera en avkopplande tid och njuta av att vara OOO.

Ingen vill spendera sin semester med att stressa över glömda laddare eller sista minuten-bokningar. ClickUps mall för semesterchecklista håller ordning på allt, från bokningsbekräftelser till påminnelser om att packa solkräm och sneakers, så att du kan njuta av din ledighet utan att behöva dubbelkolla dina väskor tio gånger.

Du kan hålla koll på vad som fortfarande behöver köpas, vad som redan är packat och till och med tilldela reseförberedelser till din partner, dina barn eller dina kollegor om du planerar en gruppresa.

Så här fungerar mallen:

Segmentera reseprodukter i Att packa, Packat och Att köpa med hjälp av uppgiftsstatusar.

Kategorisera viktiga uppgifter med fälten Objekttyp, Semesterresa och Kvantitet för snabbare förberedelser.

Navigera mellan vyer som Att köpa-lista och Artikelstatusvy för att omedelbart upptäcka luckor.

📌 Perfekt för: Planerare och frekventa resenärer som organiserar resenödvändigheter, packning och tidsplaner.

20. ClickUp-mall för pensionschecklista

Hämta gratis mall Organisera ditt liv efter pensioneringen med ClickUps mall för pensionschecklista.

ClickUp Retirement Checklist Template är en strukturerad planeringshub inom ClickUp Docs som låter dig centralisera dokument, länkar, anteckningar och tidslinjer. Om du har skjutit upp viktiga uppgifter, som att överföra en 401(k) eller ordna förmåner efter pensioneringen, hjälper den här mallen dig att genomföra dem med en gedigen plan.

Här är vad som gör denna mall effektiv:

Planera milstolpar inför pensioneringen med uppgiftsgrupper som Ekonomisk förberedelse, Juridisk förberedelse och Livsstilsplanering .

Använd referenslänkarna och avsnittet om inbäddade dokument för att samla formulär, policyinformation och leverantörsinformation på ett och samma ställe.

Ställ in ClickUp-påminnelser för uppgifter med låg prioritet men tidsbegränsade, som registrering hos Medicare eller tidsplaner för nedskärningar av fastigheter.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma som förbereder sig för en övergång, spårar milstolpar som ekonomisk planering, förmånsupprättande och livsstilsförändringar.

Asanas mallar för att-göra-listor strukturerar enkla uppgifter, men när din dag innebär att du måste jonglera med skiftande deadlines, tvärfunktionellt samarbete eller personliga uppgifter är det lätt att dessa format inte längre räcker till.

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

ClickUps mallar för att-göra-listor erbjuder anpassningsbara vyer, detaljerade uppgiftstitlar, mer detaljerade spårningsfält och anpassningsbara ramverk som är skräddarsydda för allt från SEO till självvård, och som anpassar sig efter ditt sätt att arbeta.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och skapa ett uppgiftssystem som följer med dig! ✅