En djupdykning i RICE-prioritering med färdiga mallar

Fantastiska nya idéer, marknadsundersökningar, användarfeedback – du har allt du behöver för att skapa perfekta produkter. Men hur bestämmer du vilka uppgifter eller idéer du ska ta itu med först?

Oavsett vilket val du gör måste du motivera det för aktieägarna och ditt team. Och vad är bättre än en prioriteringspoäng för att göra det?

I denna högst konkurrensutsatta värld, där varje uppgift och idé konkurrerar om uppmärksamhet och resurser, är det avgörande att behärska konsten att prioritera. Att använda ett ramverk som RICE-prioritering (Reach, Impact, Confidence och Effort) kan hjälpa dig att kvantifiera dina idéer och ge en grund för att välja en specifik idé framför andra.

Denna artikel diskuterar detaljerna i RICE-poängmodellen och hur den kan förändra ditt beslutsfattande.

Vad är RICE-prioritering?

RICE-modellen är ett prioriteringsramverk som används inom produktledning och projektutveckling för att utvärdera och prioritera uppgifter, funktioner eller projekt genom att betygsätta dem utifrån fyra kriterier.

RICE står för:

R – Räckvidd: Räckvidden mäter antalet användare eller intressenter som kommer att påverkas av en viss uppgift eller funktion.

I – Inverkan: Inverkan utvärderar den potentiella positiva effekten som en uppgift eller funktion kan ha på produkten, användarna eller affärsmålen.

C – Confidence (förtroende): Förtroende representerar den grad av säkerhet eller förtroende som teamet har för sina uppskattningar av påverkan och insats för en given uppgift eller funktion.

E – Insats: Insats mäter de resurser, inklusive tid, arbetskraft och budget, som krävs för att slutföra en uppgift eller implementera en funktion.

RICE-metoden hjälper till att skapa struktur och objektivitet under beslutsfattandet, vilket underlättar bättre prioriteringshantering och objektiva beslut.

Formeln för RICE-metoden är följande:

RICE-poäng = (Räckvidd x Inverkan x Säkerhet) / Ansträngning

Med denna poäng blir det lättare att bestämma projektets ordning och prioriterade uppgifter.

💡Proffstips: AI-assistenter kan avsevärt minska beslutsutmattningen när det gäller att prioritera uppgifter. Se hur! 👇🏼

Hantera uppgifter, prioriteringar och åtaganden bättre med ClickUp Brain.

Ursprunget till RICE-poängmodellen

Sean McBride, tidigare produktchef på Intercom, var med och utvecklade RICE-ramverket. Han och hans kollegor hade svårt att hitta ett prioriteringsramverk som bäst tillgodosåg deras beslutsbehov.

Ett vanligt problem som produktchefer står inför är om de ska välja projekt baserat på personlig syn eller projekt med bredare räckvidd. McBride utvecklade därför RICE-poängen för att lösa problem relaterade till att fatta objektiva beslut.

Hur fungerar RICE-prioritering?

Tidigare diskuterade vi kortfattat komponenterna i RICE-poängen. I det här avsnittet ska vi fördjupa oss i dem en efter en.

Nå ut

Den första komponenten i RICE-ramverket är räckvidd. Den mäter antalet personer som ett projekt påverkar inom en given period. Ju högre räckvidd, desto fler människor kommer projektet att gynna. Den mäts vanligtvis över en månad eller ett kvartal.

För att beräkna räckvidden kan du definiera vilken kategori av användare du tar hänsyn till. Det är dock bäst att använda faktiska mätningar från produktmetriker.

Anta till exempel att du lanserar en ny samarbetsfunktion på din utvärderingsplattform, med 100 000 aktiva användare per månad.

Det första steget är att identifiera den potentiella målgruppen eller användarbasen som denna funktion kommer att påverka under en månad (eller ett kvartal). Låt oss säga att du uppskattar att denna funktion är relevant för 40 % av din användarbas. Din räckvidd är alltså 40 000 användare.

Effekt

Effekt utvärderar den potentiella effekten av en uppgift, funktion eller ett projekt på enskilda användare. I räckvidd mäter du antalet personer som påverkas av en funktion. I effekt mäter du hur mycket personerna påverkas.

I exemplet ovan kan du alltså se hur mycket samarbetsfunktionen kommer att öka användarnas engagemang och teamsamarbetet.

Vi mäter vanligtvis effekten med ett högre mål. McBride använde en flervals skala för detta:

3 = Stor inverkan

2 = Stor inverkan

1 = Medelstor påverkan

0,5 = Låg påverkan

0,25 = Minimal påverkan

Du behöver inte använda samma skala. Du kan välja den som passar dina behov.

En viktig punkt att komma ihåg när du mäter detta är att du måste definiera tydliga mål för varje projekt innan du använder RICE-poängen. Det bästa sättet att göra detta är att samarbeta med ditt team och dina intressenter. Du kan använda en delad whiteboard för att brainstorma och kommunicera i realtid.

Dela idéer, håll dig uppdaterad och samarbeta i realtid med ClickUp Whiteboard

Självförtroende

Säkerhet mäter din visshet om din räckvidd, påverkan och uppskattade insats. Detta kriterium fastställs utifrån svaret på följande fråga:

Hur säker är du på den här funktionen och de poäng du har tilldelat?

Svaret uttrycks som en enkel procentandel. McBride använde följande flervals skala:

100 % = Hög tillförlitlighet

80 % = Medelhög tillförlitlighet

50 % = Låg tillförlitlighet

Allt under 50 % är en gissning. Återigen, du kan använda vilken skala som helst som fungerar bäst för dig. Från 10 %-intervall till 25 %-intervall, använd det som bäst passar dina behov. Det viktigaste här är dock att vara helt ärlig.

Användarkontext, forskning och experimentering bör stödja en hög konfidenspoäng. Du kan också använda verktyg för hantering av produktbacklog för avancerad analys och insikter.

Med hjälp av konfidenspoängen kan du säkerställa att dina beslut verkligen är datastödda. Om du har höga räckvidds- och påverkningspoäng men en låg konfidenspoäng kan du undersöka hur du kan förbättra dig.

Ansträngning

Arbetsinsatsen anger den totala mängden arbete som krävs för att slutföra projektet. Du måste ta hänsyn till dina teammedlemmars tid, inklusive produkt-, design- och teknikteam. Den beräknas i personmånader, det vill säga den mängd arbete som en teammedlem kan utföra på en månad.

Till skillnad från andra faktorer är ansträngning en negativ faktor. Ju större ansträngning krävs, desto mindre genomförbart blir ditt projekt. Större ansträngning innebär att du behöver mer tid för att slutföra projektet.

Till exempel kan det ta tre månader att designa, testa, felsöka och lansera funktionen i vårt exempel. Om du har ett team på 5 personer blir din insats 15 personmånader.

Det bästa sättet att få en korrekt bild är att prata med dina teammedlemmar.

Hur man optimerar RICE-prioriteringsprocessen

Genom att använda mallar och produktionshanteringsprogramvara kan du optimera din RICE-prioriteringsprocess.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som förenklar produktledning och gör det snabbare och enklare. Du kan använda ClickUp för produktledning för att kartlägga din produktvision, förenkla prioriteringen och skapa roadmaps som kopplar samman teamarbetet.

Läs också om verktyg för att prioritera arbetet som hjälper dig att bättre prioritera ditt dagliga arbete. Så här gör du:

ClickUp Task View

Anpassa din uppgiftshantering med över 15 mångsidiga ClickUp-vyer.

Uppgiftsvyer ger dig ett unikt sätt att visualisera dina uppgifter. Du kan välja mellan olika vyer, inklusive lista, aktivitet, tavla, tabell och team. Du kan lista uppgifter, skriva uppdateringar, ställa kontextuella frågor om olika uppgifter och generera uppgiftsammanfattningar.

Fråga medlemmarna om deras specifika uppgifter för att uppskatta ditt teams arbetsinsats (personliga timmar/veckor/månader).

Anpassade fält

Använd avancerade formler i anpassade fält

Med anpassade fält kan du anpassa din arbetsyta och lägga till olika datatyper. Du kan använda avancerade formler, matematiska funktioner, datum- och tidsfunktioner etc. Detta är perfekt för att lägga till poäng till dina RICE-komponenter.

ClickUp låter dig också skapa fält, redigera dem och visa eller dölja dem efter behov.

ClickUp Gantt-diagram

Visualisera dina projektets tidslinjer med ClickUp Gantt Chart View

Du kan använda ClickUp Product Planning för att skapa roadmaps, sätta upp milstolpar, lägga till mallar, visualisera bättre och mycket mer. Med Gantt-diagram kan du planera för framgång och visualisera projektets tidsplan. Du kan enkelt jämföra och samarbeta, hantera prioriteringar och följa framstegen.

ClickUp-mål

Anpassa teamets mål med ClickUp Goals

RICE-prioriteringsramverket fungerar bäst när ditt team och dina intressenter är överens om de mål ni vill uppnå med hjälp av olika idéer. ClickUp Goals hjälper dig att samordna teamets mål, sätta upp tydliga mål, mäta framgång och hantera alla dina mål på ett och samma ställe.

Prioriteringsmallar

Att använda mallar för prioritering och produktplanering ökar effektiviteten, förbättrar beslutsfattandet och säkerställer en effektiv resursfördelning. Några mallar som du kan använda är:

Utvärdera uppgifter utifrån deras inverkan och svårighetsgrad med hjälp av ClickUps mall för prioriteringsmatris.

Ladda ner denna mall Prioritera uppgifter efter insats och påverkan med mallen för prioriteringsmatris.

Hantera idéer och förslag med hjälp av den färgglada mallen för prioriteringswhiteboard.

Ladda ner denna mall Skapa idéer och koncept enkelt med mallen för prioriteringswhiteboard.

Skissa upp din utvecklingsprocess och följ tidslinjerna med hjälp av mallen för utveckling av nya produkter. Denna mall hjälper dig också att samordna teamen när det gäller milstolpar.

Ladda ner denna mall Håll koll på olika projektmilstolpar och leveranser med ClickUps mall för projektplanering för utveckling av nya produkter.

Visualisera din produktutvecklingsprocess och få detaljerad insikt i varje komponent med hjälp av mallen för produktplanering.

Ladda ner denna mall Föreställ dig produktutvecklingens livscykel med mallen för produktplanering.

För- och nackdelar med att använda RICE-prioriteringsmetoden

Liksom andra ramverk har RICE-prioriteringsmetoden både fördelar och nackdelar. Den kvantifierar dina idéer, men kan också vara felaktig. Låt oss titta närmare på dessa för- och nackdelar.

Fördelar

Här är några av fördelarna med RICE-prioritering:

1. Bättre kommunikation

Det möjliggör bättre kommunikation med hjälp av ett standardiserat poängsystem och hjälper till att tydligt kommunicera prioriteringar. Det hjälper alla att identifiera uppgifter med högsta prioritet och hantera sina prioriteringar bättre. Dessutom förbättrar användningen av produktledningsverktyg samarbetet och delningen av uppdateringar i realtid.

2. Tydlig prioritering

RICE-poängen ger dig en tydlig och numerisk prioritering av uppgifter eller funktioner. Så kan du sortera listan efter prioritet och fokusera mer på högprioriterade poster. Detta gör att du kan använda dina resurser, inklusive tid och pengar, på ett effektivt sätt.

3. Lätt att förstå

RICE använder ett enkelt poängsystem baserat på fyra faktorer så att alla kan använda det utan produktledningscertifiering eller kvalifikationer. Teammedlemmar, intressenter och beslutsfattare kan enkelt använda det för att förstå orsaken bakom olika prioriteringsrelaterade beslut.

4. Beaktar viktiga faktorer

Poängen prioriterar fyra nyckelfaktorer: räckvidd, påverkan, förtroende och ansträngning. Dessa är några av de viktigaste faktorerna för att bedöma en idéers genomförbarhet och om en idé är genomförbar.

5. Databaserad prioritering

RICE-ramverket erbjuder en kvantitativ metod för prioritering genom att eliminera personliga fördomar och subjektiva åsikter. Det bygger på datastödda och mätbara fakta som hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

6. Kategorisk flexibilitet

Den erbjuder flexibilitet genom att teamen kan anpassa och tillämpa den på olika kategorier av uppgifter, produkter och funktioner. Oavsett om det gäller nya produktfunktioner, buggfixar eller processförbättringar kan RICE anpassas efter olika sammanhang.

7. Hjälper till med samordning

RICE-poängen hjälper till att samordna teammedlemmar och intressenter och säkerställer att alla arbetar mot samma mål. Detta främjar också en samarbetsinriktad och mer fokuserad arbetsmiljö.

Nackdelar

Några av nackdelarna är:

1. Kan vara felaktig

En av de största nackdelarna med RICE är att det innebär mycket uppskattningar och gissningar. Vi kan överskatta värdena, vilket gör poängen felaktiga. Dessutom är tillitsfaktorn subjektiv och baseras på personens förståelse och tillit till uppgiften.

Därför är det viktigt att vara så noggrann som möjligt. De nödvändiga mätvärdena kan hjälpa dig att göra detta.

2. Mindre kundfokuserad

Ett annat problem med denna metod är att den inte är kundcentrerad. Faktorer som räckvidd och påverkan fångar visserligen upp vissa aspekter av kunderna. Men viktiga element som preferenser, feedback och emotionella aspekter beaktas inte.

Även om räckvidden och påverkan är stora, definieras dessa siffror av vad produktchefen tror att räckvidden och påverkan för en viss produkt under en viss tid skulle vara.

3. Lätt att hantera

Att tilldela poäng i RICE är inte helt fritt från subjektiva bedömningar. Olika produktchefer har olika förutfattade meningar som kan leda till inkonsekvent poängsättning. Vissa kan avsiktligt höja eller sänka poängen, särskilt när det gäller komponenten för tillit. Ett sätt att undvika detta är att involvera flera personer i poängsättningsprocessen.

Variationer och alternativ till RICE

Letar du efter alternativ till RICE-prioriteringsmodellen? Vi har vad du behöver!

BRICE

BRICE-poängsättning är ett utmärkt alternativ till RICE-ramverket för prioritering av produktledning. Det liknar RICE, förutom att det mäter en ytterligare faktor som kallas affärsviktighet.

De fem faktorer som mäts är affärsvikt, räckvidd, påverkan, förtroende och insats. Affärsvikt mäter hur väl den produkt du överväger stämmer överens med de strategiska affärsmålen. Den poängsätts vanligtvis mellan 1 och 3, där 3 är högsta poäng (vilket innebär att produkten är avgörande för verksamheten).

För att beräkna BRICE-poängen kan du använda följande formel:

BRICE-poäng = (affärsvikt x räckvidd x påverkan x säkerhet) / insats

Värde kontra ansträngning

Värde kontra ansträngning är en prioriteringsmetod som fokuserar på värde och ansträngning och gör det möjligt för dig att utvärdera olika funktioner. Idén är ganska enkel: du mäter den nytta som idén kommer att ge dig och jämför den med den ansträngning som krävs för att uppnå den.

Tilldela varje funktion ett värde och en ansträngningspoäng för att beräkna den. Funktioner med högt värde och låg ansträngning är klara vinnare. Högt värde, hög ansträngning och lågt värde, låg ansträngning kommer därefter. Det är bäst att undvika funktioner som har lågt värde och hög ansträngning.

Metoden ger en tydlig bild av prioriteringen, men en av nackdelarna är att det är svårt att uppskatta värde och arbetsinsats.

SU-RICE

SU-RICE-ramverket har två viktiga faktorer som inte ingår i RICE-modellen: källa och användarprofil. Detta är ett mer omfattande ramverk, eftersom det också tar hänsyn till från vilken källa du får dina produktidéer och användarprofiler, utöver räckvidd, påverkan, förtroende och insats.

Du kan ta hänsyn till fyra källor: prospekt, kunder, marknad eller konkurrenter samt interna faktorer, och rangordna dem efter prioritet. Detta ramverk ger en mer detaljerad förståelse av en uppgifts eller funktions sammanhang och potentiella inverkan.

Story mapping

Story mapping prioriterar funktionerna utifrån hur dina kunder planerar att använda produkten. Det är inte en poängmodell. Istället handlar det om att samla in användarberättelser som beskriver en funktion och kartlägga dem.

Detta ger dig en översikt över produkten och listar deluppgifter och detaljer för varje uppgift. Denna metod är mycket kundorienterad och låter dig se helheten. Medan du utvecklar idéer skapar du också ett visuellt dokument som påminner alla om deras mål.

Prioritera bättre med hjälp av RICE-ramverket med ClickUp

RICE-ramverket är en utmärkt metod för att avgöra vilka idéer som förtjänar uppmärksamhet först. Det kvantifierar idéer och gör det enkelt att prioritera dem. Dessutom tar det lite tid att använda och hjälper till vid objektiva beslut.

Några saker att tänka på när du använder modellen:

Fokusera på ett mål

Ditt poängsystem påverkar poängen

Involvera ditt team i poängsättningsprocessen för att göra den mer objektiv.

Använd mallar för produktledning för bättre visualisering

Omvärdera och uppdatera poängen regelbundet.

Teknisk skuld kan underskattas, så beakta den separat i ditt prioriteringssystem.

Ett allt-i-ett-verktyg för produktledning som ClickUp erbjuder bättre samordning, samarbete, visualisering och mallar under prioriteringen. Registrera dig gratis idag!