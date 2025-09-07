Gratis mallar för inspelningsscheman för att planera och organisera filmproduktion

Ljus...⚡

Kamera… 🎥

Kaos? 👻

Inte med rätt mall för inspelningsschema.

Oavsett om du spelar in en kortfilm med studenter eller hanterar en långfilm är det viktigt att hålla koll på din filmproduktionsschema för att undvika missade tagningar, sena upprop eller förlorade inspelningsdagar.

En bra mall hjälper dig att bryta ner varje scen, hålla reda på skådespelarna, hantera inspelningsplatser och hålla din dagliga planering på rätt spår. Den förvandlar kaoset under förproduktionen till ett smidigt, samordnat arbete, så att din inspelning flyter på som en väloljad kameravagn.

I den här bloggen har vi samlat de bästa gratis mallarna som hjälper dig att organisera din inspelning från första scenen till sista tagningen, så att dramatiken kan stanna på skärmen.

Vad är mallar för inspelningsscheman?

En mall för inspelningsschema är en strukturerad plan som kartlägger varje scen i filmproduktionen över specifika dagar och tider.

Till skillnad från en vanlig kalender täcker den viktiga produktionsdetaljer – scennummer, beskrivningar av tagningar, inspelnings- och crew-tider, inspelningsplatser, krav på uppbyggnad, anteckningar om utrustning och beräknad inspelningslängd.

Det ger producenter, regiassistenter och linjechefer möjlighet att:

Dela upp varje scen efter nummer, plats och inspelningstid på dagen.

Samordna skådespelarnas tillgänglighet och personalens ansvarsområden.

Hantera produktionsschema, utrustningsinställningar, belysningsändringar och platsbyten.

Spåra nödvändiga rekvisita, kostymer och specialeffekter per scen.

Avsätt tid för repetitioner, omtagningar och omställningar.

Planera utifrån dagsljus, väderförhållanden och lokala restriktioner.

Dela dagliga inspelningsplaner med tydlig tidsplanering och uppgifter.

Minska missförstånd med ett centraliserat, uppdaterat schema.

I grund och botten ersätter den spridda anteckningar och manuella uppdateringar med en enda, strukturerad vy – så att ditt team vet exakt vad som händer, var och när.

Vad kännetecknar en bra mall för inspelningsschema?

Det är inte alla filmproduktionsscheman som håller inspelningen på rätt spår. De bästa mallarna går utöver grundläggande tidsblock – de ger ditt team andrum, flexibilitet och tydlighet när något förändras mitt under inspelningen.

Här är vad som skiljer en pålitlig inspelningsmall från resten:

Inbyggd buffertid mellan uppställningarna för att undvika stressiga situationer.

Översiktlig vy över dagliga och veckovisa framsteg (så att du kan korrigera kursen i tid)

Redigerbara fält för att återspegla sista minuten-byten av skådespelare, ändringar av inspelningsplatser eller borttagna scener.

Kolumner för prioritetsstatus för att hålla icke-förhandlingsbara saker i fokus.

Tydliga dagliga uppdelningar som stämmer överens med ditt övergripande projektschema.

Delbara format så att alla, från belysningsmästaren till regissörsassistenten, arbetar utifrån samma plan.

Mallar som erbjuder denna nivå av tydlighet gör att produktionsteamen kan fokusera på genomförandet istället för att åtgärda onödiga misstag.

👀 Visste du att? I Ontario, Kanada, producerades 138 inhemska TV-serier under 2023, vilket genererade över 639 miljoner dollar i intäkter. En sådan volym är omöjlig utan noggrann planering!

Mallar för inspelningsschema

Om du letar efter sätt att behålla förnuftet under en inspelningsschema, prova ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, för att hantera det.

Dess funktioner, fri användning av AI-modeller som ChatGPT, Claude och andra + massor av anpassningsbara mallar förhindrar att sista minuten-ändringar i manuset, saknade rekvisita och försenade förberedelser förstör din dag.

Här är de bästa mallarna för inspelningsscheman från ClickUp och andra källor:

1. ClickUps mall för förproduktionskalender

Hämta gratis mall Visualisera dina förberedelser inför inspelningen med ClickUps mall för förproduktionskalender.

ClickUps mall för förproduktionskalender ger filmskapare en tydlig struktur för att planera alla rörliga delar före inspelningsdagen. Den är utformad för att hålla ordning på uppgifter, deadlines och kreativa idéer på ett ställe så att produktionsteamen kan fokusera på genomförandet istället för att jaga uppdateringar.

Med den här mallen kan du:

Använd Gantt-vyn för att kartlägga tidslinjerna för förproduktionen, inklusive casting, platsrekognosering och planering av tagningar.

Planera alla viktiga produktionsdatum, inklusive inspelningsdagar, deadlines och viktiga milstolpar, med kalendervyn.

Planera och tilldela uppgifter för varje fas i produktionsprocessen – förproduktion, produktion och efterproduktion – med ClickUp-kalendern

Övervaka inspelningsberedskapen med hjälp av anpassade statusar som Blockerad, Att göra, Pågår och Klar.

🔑 Perfekt för: Produktionsteam som vill hantera snäva tidsplaner före inspelningen med hjälp av praktiska tekniker för tidshantering.

2. ClickUp-mallen för schemaläggning

Hämta gratis mall Ställ in uppgiftsprioriteringar och tillgänglighet med ClickUps mall för schemaläggning.

Att dela upp dagen i fokuserade segment är ett beprövat sätt att hålla sig på rätt spår under förproduktionen eller förberedelserna inför inspelningen. ClickUps mall för schemaläggning hjälper filmskapare att organisera tiden kring viktiga uppgifter – som scener, planering eller förberedelser – samtidigt som man tar hänsyn till personlig kapacitet och platsbehov.

Med den här mallen kan du:

Använd aktivitetsvyn för att logga produktionsrelaterade uppgifter, förberedelser eller manusmöten.

Skapa strukturerade tidslinjer för inspelningsdagarna med hjälp av schemaläggningsformuläret.

Planera platspecifika block med platsvyn för scenuppsättning eller rekognosering.

Växla mellan månads-, vecko- eller dagsvy för att anpassa dig till förändrade tidsplaner.

Spåra statusen för schemalagda inspelningar med hjälp av taggar som Avbruten, Klar, Pågår och Att göra.

Justera planerna i farten samtidigt som du har hela tidsplanen synlig på ett ögonblick.

🔑 Perfekt för: Filmskapare och kreativa team som föredrar strukturerade tidsblock framför dagliga planeringsappar för att planera förberedelser, manusskrivande och produktionsaktiviteter.

🎥 Planera ditt inspelningsschema och ditt schema för för- och efterproduktion enkelt med hjälp av ClickUps AI-drivna kalender.

💡 Bonus: Om du som filmassistent vill: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och på webben efter filer.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och styra ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Det här är inte ännu ett AI-verktyg att lägga till i din samling. Det här är den första kontextuella AI-appen som ersätter alla andra.

3. ClickUp-mallen för anställdas arbetsschema

Hämta gratis mall Spåra roller och arbetsbelastning med ClickUps mall för medarbetarnas arbetsschema.

Att planera arbetspass för redigerare, assistenter och filmteamet kan snabbt bli rörigt, särskilt när man använder e-post och kalkylblad. ClickUps mall för arbetsschema för anställda förenklar detta genom att ge dig ett strukturerat sätt att samordna tillgänglighet, hantera överlappande samtalstider och spåra viktiga ansvarsområden på ett och samma ställe.

Med den här mallen kan du:

Visualisera personalens arbetsbelastning med Employee Capacity View för att förhindra utbrändhet eller luckor.

Planera veckovis inspelningsstöd, transport och administrativa uppgifter med hjälp av veckoschema-vyn.

Tilldela platsbaserade arbetsuppgifter och förberedande uppgifter från vyn Anställdas uppgifter.

Använd statusvyn för att se vem som är tillgänglig, upptagen eller ligger efter med ett ögonkast.

Uppdatera uppgiftsförloppet live med visuella statusetiketter för bättre samordning på snabbrörliga inspelningsplatser.

🔑 Perfekt för: Koordinatorer och produktionschefer för långfilmer som vill ha bättre överblick över teamen med hjälp av praktisk programvara för uppgiftsschemaläggning för att tilldela, spåra och balansera arbetsbelastningen.

📮 ClickUp-insikt: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv.

4. Mallen för arbetsskiftschemat i ClickUp

Hämta gratis mall Planera personalens arbetsskift med ClickUps mall för arbetsskiftschema.

Att samordna ankomsttider, platspersonal och supportpersonal över olika dagar kan ta flera timmar utan ett tydligt system. ClickUps mall för arbetsskiftschema ger struktur åt din personal kalender med flexibla vyer, uppdateringar i realtid och skiftuppföljning.

Det hjälper dig att göra den dagliga planeringen mer effektiv utan att överboka någon eller missa viktiga roller.

Med den här mallen kan du:

Organisera inspelningar på plats eller i studio med skiftplanvyn.

Skapa uppgifter för varje skift och tilldela dem till teammedlemmarna, så att det blir enkelt att fördela skift och hålla reda på ansvarsområden.

Övervaka statusuppdateringar i realtid för att undvika luckor i täckningen eller omtagningar.

Tilldela roller tydligt och följ upp framstegen med hjälp av anpassade statusar som taggarna Klar, Pågående och Att göra.

🔑 Perfekt för: Regiassistenter och teamledare som hanterar flera inspelningsdagar och behöver ett pålitligt sätt att visualisera och justera skift mellan avdelningar.

💡 Proffstips: Behöver du hjälp med att komma på idéer, skriva eller redigera dialog i sista minuten? ClickUp Brain kan hjälpa dig att snabbt skapa, redigera och organisera filmmanus genom att ge AI-drivna skrivförslag och formateringshjälp direkt i din arbetsyta.

5. ClickUps mall för timschema

Hämta gratis mall Planera inspelningsuppgifterna timme för timme med ClickUps mall för timschema.

Även en timme kan avgöra om produktionen går smidigt eller inte när produktionsdagarna är fullspäckade. ClickUps timschemamall hjälper filmskapare och filmteam att planera sin dag i detaljerade block – från platsinstallationer och rekvisita-kontroller till scenrepetitioner och pauser.

Med den här mallen kan du:

Dela upp inspelningsdagen i timsegment för scener, förberedelser eller möten.

Använd ClickUp Dashboards för att få en översikt över schemalagda timmar, slutförda uppgifter och utbetalningar, vilket möjliggör realtidsuppföljning och rapportering av prestationer.

Justera inspelningsdagar eller arbetsuppgifter snabbt med veckokalendervyn.

Flytta scenuppgifter mellan anpassade statusar som Att göra, Pågår, Klar eller Avbruten.

🔑 Perfekt för: Linjeproducenter och inspelningskoordinatorer som hanterar personalens scheman per timme, särskilt i krävande situationer som 2-2-3-schemarotationer eller inspelningsdagar med flera scener.

6. ClickUps mall för 24-timmars schema

Hämta gratis mall Kartlägg varje detalj i inspelningen med hjälp av ClickUps 24-timmars schemamall.

När du hanterar inspelningar som följer tätt efter varandra eller jonglerar med redigeringar kan även en liten försening förstöra hela dagen. ClickUps 24-timmars schemamall ger filmskapare och produktionsteam en samlad översikt över alla uppgifter, scener eller förberedelser, timme för timme.

Den är tillräckligt flexibel för att hantera ändrade inspelningsscheman och deadlines, samtidigt som den är tillräckligt strukturerad för att hålla din dag tight och effektiv.

Med den här mallen kan du:

Se hela dagen i den dagliga kalendervyn och upptäck tidsluckor mellan inspelningar eller uppgifter.

Logga avslutade aktiviteter för snabb referens med hjälp av vyn Avslutade uppgifter.

Använd uppgiftslistan för att skissa på scenuppställningar, platsbesiktningar eller efterbearbetningsuppgifter.

Spåra förändringar i planer och produktivitet under hela ditt 24-timmarscykel.

Använd ClickUp Docs för att spåra och analysera hur du spenderar din tid, vilket hjälper dig att identifiera mönster och optimera din dagliga rutin.

🔑 Perfekt för: Filmskapare och produktionsledare som behöver en tydlig, timvis plan för att balansera inspelningsblock, crew calls och efterbearbetningsscheman – särskilt när man arbetar med ett komprimerat eller 9/80-arbetsschema.

7. ClickUp-teamets schemamall

Hämta gratis mall Samordna teamets uppgifter visuellt med ClickUp Team Schedule Template.

Att samordna ett filmteam, skådespelare eller efterproduktionsteam över flera tidslinjer kan vara överväldigande utan en central plan. ClickUp Team Schedule Template ger dig en tydlig översikt över uppdrag, ansvar för uppgifter och veckoprioriteringar. Den är utformad för att hjälpa kreativa team att planera smartare utan att överbelasta någon eller missa viktiga leveranser.

Med den här mallen kan du:

Använd veckoschema-vyn för att tilldela personalen ansvar.

Dela upp avdelningsspecifika uppgifter i Team Schedule View.

Spåra pågående produktionsuppgifter i projektaktivitetsvyn för att undvika luckor i scenförberedelserna.

Hantera personalens kapacitet i arbetsbelastningsvyn för att balansera inspelningsscheman.

Bjud in teammedlemmar eller gäster till din arbetsyta för gemensam schemaläggning, vilket gör den idealisk för team eller familjer som samordnar dagliga aktiviteter.

Kombinera detta med mallar för tidrapporter för att logga personalens arbetstimmar och hålla koll på tidsplanen.

🔑 Perfekt för: Produktionschefer och regiassistenter som behöver fullständig klarhet om vem som gör vad – och när – inom teamet, skådespelarna och efterbearbetningsteamen.

8. ClickUp-kalendermallen

Hämta gratis mall Planera scener och viktiga datum med hjälp av ClickUp-kalenderplaneringsmallen.

Produktionstidslinjerna förändras snabbt och viktiga milstolpar kan glida iväg utan en central visuell plan. ClickUp Calendar Planner Template hjälper dig att planera scener, förberedelsedagar och milstolpar efter produktionen i en enda redigerbar kalender. Från att spåra kommande inspelningsblock till att hantera deadlines för leveranser, håller denna mall fokus på varje steg.

Med den här mallen kan du:

Använd månadsplaneringen för att schemalägga inspelningsdagar, platsbesiktningar eller redigeringssprintar.

Visualisera överlappande uppgifter eller pressade deadlines i tidslinjevyn.

Spåra framstegen för scener, förberedelser eller efterbearbetning via framstegstavlan.

Dela upp komplexa produktionschecklistor och prioritera uppgifter med fullständig tydlighet.

Använd ClickUp Brain för att analysera dina befintliga uppgifter, tillgänglighet och prioriteringar för att automatiskt schemalägga arbetsblock, så att dina viktigaste uppgifter tilldelas optimala tidsluckor utan manuell inblandning.

🔑 Perfekt för: Videoproducenter, koordinatorer eller studenter som planerar detaljerade produktionskalendrar – oavsett om de jonglerar med flera tidslinjer eller hanterar rullande arbetsflöden i efterproduktionen.

💡 Proffstips: Lämna alltid 15–30 minuters marginal mellan scenerna. Även med den bästa planeringen kan oväntade förseningar uppstå – oavsett om det gäller problem med kostymer eller oplanerade omtagningar.

9. ClickUp-mallen för skiftrapport

Hämta gratis mall Dokumentera skiftbyten med ClickUps mall för skiftbytesrapport.

Smidiga överlämningar är ett måste när du jonglerar med inspelningar som följer tätt efter varandra, roterande team eller avslutar en lång inspelningsdag. ClickUps mall för skiftbytesrapport gör det enkelt att hålla alla informerade. Du kan logga viktiga uppdateringar, spåra eventuella lösa trådar och överlämna sammanhanget så att varje team kan fortsätta där det förra slutade.

Med den här mallen kan du:

Skapa ett helt projektutrymme för varje skift för att dokumentera inspelade scener, väntande uppgifter och viktiga anteckningar.

Tilldela tydligt ansvar för uppgifter eller uppdateringar så att personalbyten sker utan förvirring.

Spåra framstegen för varje skiftöverlämning med hjälp av anpassade statusar för ökad överskådlighet.

Använd AI ClickUp-kalendern för att skicka påminnelser till teammedlemmar om kommande skiftbyten, rapportinlämningar eller nödvändiga granskningar, så att alla kan hålla sig till schemat och vara förberedda på sina ansvarsområden.

🔑 Perfekt för: Regiassistenter och produktionschefer som arbetar i roterande team där strukturerade skiftrapporter (med skiftledningsprogramvara ) hjälper alla att hålla sig samordnade.

10. ClickUps mall för månatligt arbetsschema

Hämta gratis mall Planera milstolpar för flera team med ClickUps mall för månatligt arbetsschema.

ClickUps mall för månatligt arbetsschema ger produktionsteamen ett pålitligt system för att planera sin månad från förberedelser till avslutning. Oavsett om du koordinerar tidslinjer för olika avdelningar eller håller koll på inspelningsdeadlines, hjälper denna mall dig att hålla månatliga leveranser tydliga och på rätt spår utan ändlösa manuella uppdateringar.

Med denna mall för produktionsplanering kan du:

Se alla uppgifter, deadlines och händelser för hela månaden med hjälp av kalendervyn, vilket gör det enkelt att upptäcka hektiska perioder, luckor och överlappningar i ditt schema.

Övervaka teamets arbetsbelastning och uppgifter med hjälp av Team Members View.

Håll koll på projektets tempo med hjälp av Gantt-vyn.

Hantera utbetalningar och inspelningskostnader genom den inbyggda finansiella uppföljningsvyn.

Integrera din Google Kalender med ClickUp och använd dra-och-släpp-funktionen, som gör det möjligt att snabbt göra justeringar när prioriteringar eller deadlines ändras.

🔑 Perfekt för: Filmledare eller produktionsplanerare som samordnar stora team, inspelningsplatser och scener under en hektisk månad med hjälp av strukturerade tidslinjer och flexibla appar för arbetsscheman.

11. ClickUp 2-2-3-schemamall

Hämta gratis mall Planera smartare inspelningsveckor – använd ClickUps 2-2-3-schemamall för att balansera arbetspass, undvika utbrändhet och hålla din personal igång.

ClickUp 2-2-3-schemamallen hjälper produktionsteam och crew managers att enkelt planera veckoscheman, även vid komplexa inspelningsscheman. Oavsett om du jonglerar med långa inspelningar, växlar mellan dag- och nattinspelningar eller hanterar flera studiodagar i rad, så ser denna mall till att allt flyter smidigt.

Med tidsplaneringsmallar som denna kan du:

Använd Team Schedule View för att organisera alternerande skift och visualisera arbetsbelastningen under veckan.

Se startguiden för att ställa in ditt skiftrotationsschema utan förvirring.

Planera dagliga ansvarsområden i kalendervyn med tydliga tidsblock.

Tagga och kategorisera roller som kameramän, springpojkar eller belysningspersonal med anpassade fält.

Integrera med Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender för att samla alla dina händelser och uppgifter på ett ställe.

Justera tidslinjerna direkt med inbyggda automatiseringar och dra-och-släpp-kontroller.

🔑 Perfekt för: Film- och TV-produktionsteam som arbetar i skift eller med flerdagarsinspelningar och som vill strukturera personalrotationen för bättre översikt.

12. ClickUp-mallen för dagliga tidrapporter

Hämta gratis mall Spåra fakturerbara timmar enkelt med ClickUps mall för dagliga tidrapporter.

Tid är pengar. Att spåra varje timme eller tjänst som personalen lägger ner bör inte kosta dig något. ClickUps mall för dagliga tidrapporter hjälper dig att logga tid som läggs ner på uppgifter, scener eller hela leveranser. Det gör det enkelt att spåra timmar som läggs ner på granskning av filmmaterial, budgetera personalens tid per plats samt beräkna och rapportera arbetstimmar – allt på ett och samma ställe.

Med den här mallen kan du:

Spåra detaljerad information med anpassade fält som total lön, betald sjuktid, betald semester, timlön och anställdas signaturer, vilket ger dig detaljerad kontroll över dagliga arbetsregister.

Använd den dagliga tidrapporten för att spåra personalens arbetstimmar, inklusive platsbaserade skift eller efterproduktionssessioner.

Växla till veckovis översikt för att få en helhetsbild av tiden som läggs på olika projekt.

Markera tidsposter som fakturerbara eller icke-fakturerbara, vilket underlättar korrekt kundfakturering och intern rapportering.

Granska framstegen i den månatliga översikten för att identifiera resursbrist och överskridanden.

🔑 Perfekt för: Kreativa team och produktionschefer som hanterar personalens scheman, tidsloggar och automatiserade tidrapporter för olika projekt.

13. ClickUp-mallen för personlig schemaläggning

Hämta gratis mall Planera din vecka med ClickUps mall för personlig schemaläggning.

Att koordinera din vecka mellan inspelningar, redigeringar, teammöten och personliga prioriteringar kan snabbt bli kaotiskt utan en strukturerad översikt över din tid. ClickUps mall för personlig schemaläggning kartlägger din tillgänglighet utan gissningar, så att du kan göra plats för det arbete som är viktigt och med självförtroende säga nej till det som inte är det.

Med den här mallen kan du:

Lägg till och uppdatera personlig tillgänglighet baserat på samtalstider, inspelningar eller resor med hjälp av vyn Lägg till en aktivitet.

Få en visuell översikt över bokade och lediga tidsluckor med tillgänglighetsvyn.

Håll alla inspelningsrelaterade möten, rekognoseringar och redigeringsgranskningar synliga på en aktivitetsplan.

Använd startguiden för att snabbt ställa in din schemaläggningslogik.

Spåra tillgänglighetsstatus i fyra steg: Planerad, Slutförd, Klar, Avbokad

🔑 Perfekt för: Kreatörer som hanterar fragmenterade scheman för produktioner, personliga projekt och frilansuppdrag – särskilt de som behöver bättre resursplanering för att balansera team- och solotid.

14. Mallen för ClickUp-projektschema

Hämta gratis mall Synkronisera varje inspelning, scen och fas – använd ClickUp-mallen för projektschema för att hålla din filmproduktion på rätt spår från förberedelser till efterbearbetning.

ClickUp-projektets schemamall håller alla dina tidslinjer synkroniserade. Den ger dig en tydlig översikt över alla uppgifter, deadlines och beroenden, så att du kan hantera scenscheman, överlämningar och personalens arbetsbelastning utan att missa något.

Med denna mall för projektets tidsplan kan du:

Dela upp produktionsuppgifterna med hjälp av projektfasvyn för varje steg – förberedelse, inspelning och efterbearbetning.

Spåra tidslinjer mellan team med projektets tidslinjevy för smidig samordning.

Se en översikt över alla projektuppdateringar och milstolpar via projektöversikten.

Tilldela rekvisita, ljud och kamerarelaterade uppgifter utan att trampa på tidslinjerna.

Spåra framstegen med hjälp av statusetiketter som Klar, Pågår eller Att göra.

Upptäck risker eller förseningar tidigt genom att följa projektets framsteg i realtid.

🔑 Perfekt för: Produktionschefer eller filmskapare som hanterar flerfasiga inspelningar och behöver effektivisera teamkoordinering och tidslinjeuppföljning från start till mål.

15. Mallen för projektledningsschema från ClickUp

Hämta gratis mall Spåra varje fas med ClickUps mall för projektledningsschema.

Att samordna flera avdelningar, deadlines och beroenden är ingen liten bedrift. ClickUps mall för projektledningsschema ger ett strukturerat sätt att hantera övergripande leveranser utan att tappa bort det dagliga arbetet. Från förberedelser inför produktionen till uppgifter efter produktionen får du en tydlig överblick över vad som är planerat och vad som behöver din uppmärksamhet.

Med den här mallen kan du:

Använd projektfasvyn för att kartlägga varje produktionssteg med relevanta deadlines och uppgiftsägare.

Spåra öppna ärenden eller förseningar i risk- och problemvyn för att vara proaktiv.

Övervaka uppdateringar av teamets uppgiftsstatus i statusvyn.

Tilldela ansvar och följ upp genomförandet mellan olika avdelningar, såsom regi, scenografi eller belysning.

Håll koll på automatiska påminnelser om deadlines, möten och viktiga milstolpar, vilket minskar risken för missade leveranser.

Synkronisera med Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender för att få realtidsöverblick över projektets uppgifter och deadlines på alla plattformar.

🔑 Perfekt för: Producenter eller produktionskoordinatorer som hanterar komplexa inspelningsscheman och vill centralisera uppföljning av framsteg, uppdateringar och leveranser mellan olika team.

16. Mall för arbetsplan för ClickUp-projekt

Hämta gratis mall Spåra scener, scheman och förseningar med ClickUp-mallen för projektarbetsplanering.

Från att ordna scensekvenser till att schemalägga VFX-granskningar och teamets deadlines – en splittrad plan fungerar inte. ClickUps mall för projektarbetsplan ger dig ett centraliserat sätt att kartlägga projektuppgifter, spåra tidslinjer och justera i realtid, så att ingenting faller mellan stolarna och alla rörliga delar förblir synkroniserade.

Med den här mallen kan du:

Skicka in och tilldela scen-specifika uppgifter med hjälp av formuläret för uppgiftsinlämning.

Tilldela uppgifter, lämna kommentarer, bifoga filer och tagga teammedlemmar för att centralisera projektkommunikationen och dokumentationen.

Övervaka uppgiftsberoenden och tidsplanering i projektets Gantt-vy

Använd instrumentpaneler, diagram och framstegsspårning för att övervaka projektstatus, identifiera risker och rapportera till intressenter.

🔑 Perfekt för: Produktionschefer, regiassistenter och filmstudenter som planerar scenarbetsflöden, granskar redigeringar och spårar teamets tillgänglighet med hjälp av personalanalyser.

17. ClickUp-mallen för projektets tidsplan på whiteboard

Hämta gratis mall Planera produktionsfaserna med ClickUps mall för projektets tidslinje på whiteboard.

ClickUp Project Timeline Whiteboard Template ger dig en dra-och-släpp-duk där du kan planera uppgifter, markera viktiga ögonblick och hålla alla informerade. Planerar du en independentfilm eller jonglerar du med kommersiella deadlines? Denna flexibla mall låter dig växla snabbt utan att tappa överblicken (eller ditt förstånd).

Med den här mallen kan du:

Använd tidslinjevyn i projektplanen för att kartlägga viktiga leveranser som inspelningsdagar, redigeringsgranskningar och produktionsmilstolpar.

Spåra statusuppdateringar genom ett överskådligt system för öppna och slutförda uppgifter som är utformat för snabba redigeringar.

Samarbeta visuellt med teammedlemmar och externa partners med ClickUp Whiteboards.

Ange och revidera viktiga deadlines för att anpassa dem till förändrade tidsplaner eller oväntade förseningar.

Använd inbäddade deluppgifter och prioriteringar för att planera lagerindelade uppgifter som förberedelse av inspelningsplatser eller klippning av scener.

Håll dig synkroniserad med producenter, redaktörer och crew med hjälp av ändringar och aviseringar i realtid.

🔑 Perfekt för: Produktionsteam och filmskapare som behöver ett flexibelt, visuellt sätt att skapa och hantera sin projektplan från idé till slutgiltig version.

18. ClickUp-mallen för tidsplan för kreativa projekt

Hämta gratis mall Skapa ett storyboard över dina deadlines med ClickUps mall för kreativa projekt.

Kreativa projekt går snabbt – och i alla riktningar. ClickUps mall för tidsplan för kreativa projekt hjälper dig att planera varje steg i produktionsprocessen på en flexibel whiteboard. Från förproduktion till efterlansering kan du spåra godkännanden, synkronisera scheman och hålla koll på alla rörliga delar utan att missa något.

Med storyboardmallar som denna kan du:

Använd Creative Project Timeline View för att planera scenscheman, redigeringar och tvärfunktionella uppgifter under hela produktionscykeln.

Tilldela uppgifter med beräknad varaktighet till teammedlemmarna för bättre planering av bandbredden.

Spåra milstolpar och hinder i realtid med hjälp av inbäddade deluppgifter och statusuppdateringar.

Håll dig synkroniserad med dina medarbetare via inbyggda kommentarer och delade deadlines.

Visualisera det kreativa arbetet från idé till leverans, även när projektets omfattning förändras.

Uppdatera och anpassa din tidsplan enkelt med hjälp av ClickUps drag-and-drop-integration med Gantt.

🔑 Perfekt för: Kreativa ledare, producenter eller studenter som hanterar flerfasprojekt där ledighetshantering överlappar med deadline-drivna arbetsflöden och kräver tydlig tidslinjesynlighet över teamen.

19. ClickUp-mallen för filmbudget

Hämta gratis mall Håll koll på produktionskostnaderna med ClickUps mall för filmbudget.

Från förproduktionsberäkningar till avstämningar på inspelningsdagen – varje filmteam behöver en stabil budget för att hålla projekten ekonomiskt sunda. ClickUps mall för filmbudget ger filmskapare ett centraliserat sätt att dela upp utgifter, övervaka betalningsstatus och flytta resurser när produktionskraven förändras.

Med den här mallen kan du:

Spåra kostnadsfördelningen per produktionssteg med hjälp av vyn Stage Expenses View (Stegkostnader).

Använd betalningsstatusvyn för att hantera ersättningar, obetalda avgifter och slutförda betalningar på ett och samma ställe.

Samla in och visualisera detaljerad budgetinformation för varje post med anpassade fält som filmproduktionsstadier, beskrivning, enhetskostnad, total kostnad och kategori.

Ställ in och uppdatera objektstatusar som Betald, Väntande och Att betala för fullständig transparens.

Använd ClickUp Goals för att ställa in och övervaka budgetgränser för varje kategori, så att du kan hålla dig inom de ekonomiska ramarna och undvika överskridanden.

🔑 Perfekt för: Filmskapare, oberoende producenter och produktionschefer som behöver ett pålitligt och smidigt sätt att hantera utgifter, särskilt de som spårar kostnader över olika avdelningar och roller utan att enbart förlita sig på Google Sheets.

🧠 Kul fakta: Innan The Devil Wears Prada ens hade publicerats köpte Fox 2000 filmrättigheterna i ett förebyggande avtal efter att ha läst 100 sidor och en sammanfattning.

20. Mall för inspelningsschema från Wrapbook

via Wrapbook

Wrapbooks mall för inspelningsschema ger filmskapare ett enkelt ramverk för att organisera dagliga scener, rollbesättning, inspelningsplatser och inspelningslogistik. Den innehåller strukturerade fält för scennummer, beskrivningar, inspelningstider (dag/natt), krav på rollbesättning och produktionsanteckningar, vilket underlättar samordningen av inspelningarna och minimerar förvirringen på inspelningsplatsen.

Dessutom är den rena designen perfekt för utskrift eller snabba digitala redigeringar.

Med den här mallen kan du:

Dela upp inspelningsmanuset i dagliga scheman för tydlighetens skull.

Tilldela skådespelare och crewmedlemmar till specifika scener och platser.

Följ framstegen och justera planerna allteftersom produktionen utvecklas.

Se till att alla produktionsdetaljer finns tillgängliga på ett och samma ställe.

Effektivisera kommunikationen mellan avdelningarna för smidigare inspelningsdagar.

🔑 Perfekt för: Nybörjare inom filmproduktion eller oberoende producenter som letar efter ett enkelt sätt att hantera dagliga inspelningar utan att gå vilse i komplexa verktyg.

21. Excel-mall för inspelningsschema av projektledare

via ProjectManager

Denna Excel-baserade mall från ProjectManager visar detaljerna för din inspelningsdag i ett överskådligt rutnät, vilket gör det enkelt att logga varje scenes status, tidpunkt och produktionsspecifikationer. Med kolumner för scenens längd, plats, rollbesättning, utrustning och anteckningar är det ett praktiskt alternativ för små team som behöver hålla koll på sin inspelningslogistik utan att behöva hantera komplex schemaläggningsprogramvara.

Med den här mallen kan du:

Lista alla scener, inspelningsdatum och platser i en överskådlig tabell.

Lägg till anpassade kolumner för rekvisita, kostym eller anteckningar.

Filtrera och sortera efter rollbesättning, inspelningsplats eller inspelningsdag för snabb referens.

Uppdatera scheman i realtid och dela dem med teamet.

Ladda ner eller skriv ut scheman för användning på inspelningsplatsen.

🔑 Perfekt för: Oberoende filmskapare, filmstudenter eller regiassistenter som letar efter ett enkelt format i kalkylbladsstil för att fånga det väsentliga under inspelningsdagen.

22. Produktionsschemamall från BBC

via BBC

BBC:s produktionsschemamall är ett utskrivbart dokument för planering av mindre inspelningar och utbildningsproduktioner. Den innehåller viktiga fält för rollbesättningens roller, inspelningsplatser, vägbeskrivningar, utrustningschecklistor och ett professionellt inspelningsschema uppdelat i tidsblock.

Layouten är enkel, tydlig och utformad för att vara överskådlig – användbar för dem som föredrar att planera med penna och papper på inspelningsdagarna.

Med den här mallen kan du:

Skissa upp hela produktionsprocessen, inklusive förproduktion, inspelning och efterproduktion.

Tilldela uppgifter och deadlines till avdelningar eller individer.

Följ framstegen med statusuppdateringar och milstolpsmarkörer.

Justera tidslinjerna efter behov för att uppnå leveransmålen.

Använd som huvuddokument för regelbundna produktionsmöten.

🔑 Perfekt för: Filmskapare, filmstudenter eller skolmedieprogram som behöver ett utskrivbart schema för småskaliga produktioner med tydlig tidsplanering.

23. Mall för inspelningsschema från Scribd

via Scribd

Scribds mall för inspelningsschema har en tydlig layout i kalkylbladsstil som visar varje inspelningsdag efter scennummer, tid på dygnet (dag/natt), typ av plats (inomhus/utomhus) och nödvändig rollbesättning.

Den är utformad för snabb referens på inspelningsplatsen och fungerar bra som en översikt över produktionsbehovet under flera dagar. Den är utan krusiduller – bara de viktigaste detaljerna som hjälper teamet att hålla sig samordnade.

Med den här mallen kan du:

Förenkla manusuppdelningen efter scen och plats

Registrera inspelningstider, rollbesättningsuppgifter och särskilda anteckningar.

Spåra färdiga scener och uppdatera scheman direkt

Dela scheman digitalt eller skriv ut dem som referens på inspelningsplatsen.

🔑 Perfekt för: Assisterande regissörer eller produktionsledare som letar efter ett enkelt dokument för att planera flerdagars filminspelningar med minimalt formateringsarbete.

24. Professionell mall för inspelningsschema från Set Hero

via Set Hero

Genomför din inspelning som ett urverk med Set Hero's Professional Call Sheet Template. Med tydliga fält för inspelningstider, inspelningsplatser, väder och rollbesättning håller den alla informerade. Layouten i klippbordsstil är lätt att uppdatera och dela, så att varje avdelningschef vet exakt var de ska vara och när.

Med den här mallen kan du:

Skapa inspelningsscheman för varje inspelningsdag med automatiserade detaljer om scener och personal.

Inkludera information om väder, parkering och nödfall för varje plats.

Distribuera inspelningsscheman via e-post eller mobil för omedelbar åtkomst.

Spåra bekräftelser och svar från skådespelare och filmteam

Upprätthåll en professionell standard för kommunikationen på inspelningsplatsen.

🔑 Perfekt för: Produktionsteam som koordinerar komplexa inspelningsdagar, särskilt de som arbetar med större rollbesättningar och crew som kräver strikt tids- och platshantering.

25. Mall för inspelningsschema för video från Reflection Software

via Reflection Software

Mallen för inspelningsschema för video från Reflection Software är en färgkodad mall som förenklar logistiken för inspelningsdagen med kolumner för ankomsttider, skådespelarnas namn, klädinstruktioner och scenariodetaljer. Den är utformad för tydlighet, så att dina skådespelare och din personal vet exakt när de ska dyka upp, vad de ska ha på sig och vad de ska filma.

Med den här mallen kan du:

Planera inspelningsdagar, platser och nödvändig utrustning.

Tilldela uppgifter till teammedlemmarna och följ upp när de är klara.

Uppdatera scheman när produktionsbehoven förändras

Samla all information om inspelningen på ett ställe för enkel åtkomst.

Förbättra samordningen mellan kreativa, tekniska och produktionsgrupper

🔑 Perfekt för: Produktionsteam som filmar utbildningsvideor, intervjuer eller företagsfilmer som kräver enhetlig garderob och tydlig rollbesättning med snäva tidsramar.

Smidigare produktioner från manus till skärm med ClickUp

Filmproduktion går sällan på autopilot. Det kan snabbt gå snett med skiftande inspelningsdagar, ändrade manus och spridda uppdateringar från teamet. Det är där ClickUp kommer in – inte som ännu ett verktyg att hantera, utan som den enda platsen där du kan hantera allt.

Oavsett om du planerar en flerdagarsinspelning, håller koll på budgeten eller koordinerar efterbearbetningen, erbjuder ClickUps mallar mer än bara grundläggande schemaläggning.

De kombinerar avancerade projektledningsfunktioner med flexibla format – som listor, tavlor, kalendrar och whiteboards – som anpassar sig efter ditt produktionsflöde. Och med ClickUps AI-kalender kan du effektivisera planeringen, hålla koll på deadlines och se till att din film håller sig på rätt spår från förproduktion till efterproduktion.

Registrera dig på ClickUp för att hålla din nästa produktion tydlig, kontrollerad och kreativt på rätt spår.