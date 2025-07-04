Gratis professionell mall för sociala medier för att vinna kunder

Varför lyckas vissa social media-chefer få högt betalda kunder medan andra blir ignorerade?

Enkelt: allt ligger i pitchen.

65 % av marknadsföringscheferna säger att det är viktigt att koppla sociala kampanjer till affärsmål för att få acceptans. Men din offert kommer troligen att hamna i papperskorgen om den inte gör det. Du behöver något som är strukturerat, strategiskt och som visar tydliga resultat.

Vi har sammanställt en lista med gratis mallar för sociala medier. Oavsett om du är frilansare eller en fullfjädrad byrå kan rätt presentation förvandla ett "kanske" till ett "vi kör".

Så, hämta din gratis mall nedan och imponera på kunderna med dina marknadsföringsmål. Hantera sedan enkelt alla kampanjer, uppgifter och tidsplaner i ClickUp.

Vad är mallar för sociala medier?

Mallar för sociala medier är fördesignade dokument som hjälper marknadsförare, frilansare och byråer att presentera sina tjänster för potentiella kunder på ett tydligt och strategiskt sätt.

De hjälper dig att anpassa dina erbjudanden efter kundernas utmaningar och lyfter fram hur din strategi ger mätbara resultat. Med förformaterade avsnitt gör dessa mallar det enkelt att presentera mål, strategier och resultat på ett professionellt sätt, vilket hjälper dig att vinna kunder utan att slösa tid.

👀 Visste du att? 40 % av konsumenterna tycker att det är coolt när varumärken hoppar på en viral trend, men 33 % tycker att det är pinsamt.

Vad kännetecknar en bra mall för sociala medier?

Den ideala mallen för marknadsföringsförslag för sociala medier omfattar alla viktiga delar av en stark strategi för sociala medier. Den innehåller en sammanfattning, problembeskrivning, föreslagen lösning, definierade mål, tidsplaner, budgetar och en tydlig uppmaning till handling.

Du kan kommunicera ditt värdeerbjudande samtidigt som du anpassar dessa projektförslag efter varje kunds unika mål – öka engagemanget, öka antalet följare, lansera en ny kampanj eller mer.

Kort sagt hjälper dessa mallar för sociala medier dig att presentera dina tjänster som en skräddarsydd lösning på kundens behov, backa upp dem med konkreta mål och tidsplaner, motivera budgeten och guida dem mot att säga ”ja”.

👀 Visste du att? 83 % av marknadsförarna anser att sociala medier har ökat deras varumärkes synlighet. Ännu bättre är att 73 % rapporterade ökad trafik och 65 % såg fler leads komma in.

Mallar för förslag på hantering av sociala medier

Anta att du jonglerar med tre kampanjlanseringar, två kundrapporter och en sista minuten-omgörning av innehållskalendern. Utan programvara för hantering av förslag skulle du pendla mellan dokument, kalkylblad, chattråd och kanske en bön.

Nu behöver du inte längre oroa dig, vi har en mall för varje användningsfall här.

1. ClickUp-projektförslagets whiteboardmall

Få en gratis mall ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

65 % av Fortune 500-företagen i Nordamerika använder whiteboardtavlor för samarbete, eftersom visuellt tänkande hjälper team att samordna och kommunicera idéer snabbare.

ClickUp Project Proposal Whiteboard Template gör något liknande. Den erbjuder en interaktiv yta för att kartlägga projektmål, definiera ansvarsområden och visuellt följa tidsplaner och budgetar.

Med den här mallen kan du:

Ta itu med viktiga delar av offerten med hjälp av en intuitiv checklista.

Centralisera samarbetet mellan intressenter med tilldelade roller och uppdateringar i realtid.

Dela upp komplexa projektidéer i mindre, hanterbara visuella segment.

📌 Perfekt för: Tidiga planeringsstadier, när digitala marknadsförare behöver brainstorma, organisera och presentera idéer i ett format som engagerar intressenter och uppmuntrar till feedback.

2. Mallen för ClickUp-tjänsteförslag

Få en gratis mall ClickUp-tjänster – mall för förslag

Förklara vad du erbjuder, hur du levererar det och varför det är viktigt med ClickUp Services Proposal Template. Du kan visa upp fallstudier, tjänsteleveranser, tidsplaner och prisstrukturer för att upprätthålla transparens under kommunikationen med kunden.

Med den här mallen kan du:

Spåra kundkommunikation och godkännanden i en centraliserad instrumentpanel.

Använd anpassade fält för att lyfta fram särskiljande egenskaper för varje tjänsteerbjudande.

Tilldela automatiskt uppgifter för att skapa och granska förslag till interna team i ClickUp-ekosystemet.

📌 Perfekt för: Byråer och konsulter som erbjuder återkommande eller skräddarsydda tjänster och behöver ett repeterbart men ändå personligt sätt att presentera sitt arbete.

📖 Läs också: Gratis mallar för medieplanering för sociala team

3. ClickUp Creative Agency-förslagsmall

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för kreativa byråers offerter för att vinna över kunder med stil och substans.

Använd ClickUps mall för kreativa byråers offerter för att vinna över kunder med stil och substans

ClickUp Creative Agency Proposal Template prioriterar kreativitet och portföljpresentationer. Avsnitt för moodboards, visuella koncept, resurser och kreativa briefs gör den attraktiv för kunder som söker designinnovation snarare än bara strategi.

Du kan:

Spåra förslagets status från utkast till godkännande med inbyggda anpassade arbetsflöden.

Samarbeta med kunderna genom kommentarer och feedback i realtid.

Presentera kreativa resultat med visuella förhandsvisningar och tidslinjer

📌 Perfekt för: Kreativa team som presenterar varumärkesbyggande, visuellt innehåll eller multimedieprojekt för kunder med känsla för design.

Med ClickUp for Marketing samlas dina kampanjbeskrivningar, feedback från intressenter, sociala kalendrar och till och med realtidsprestandadashboards på samma plats. Du kan lägga förslag på en färdig whiteboard, planera leveranser med ditt team, tilldela uppgifter under brainstorming-sessioner och leverera en polerad plan vid arbetsdagens slut.

4. ClickUp-mallen för offertförfrågan

Få en gratis mall Samla in svar från leverantörer med hjälp av organiserade uppgiftsvyer och formulär i ClickUps mall för offertförfrågan.

Mallen för anbudsförfrågan från ClickUp vänder på steken. Till skillnad från mallar som marknadsför dina tjänster är den här avsedd för när du är mottagaren – när du ber andra att lämna anbud. Med det här ramverket kan du också ge snabba svar på inkomna anbudsförfrågningar.

Använd denna mall för att:

Håll koll på alla förslagsdeadlines med inbyggda tidslinjer, milstolpar och påminnelser.

Visualisera ditt RFP-arbetsflöde i flera vyer för att passa ditt teams önskade stil.

Jämför förslag sida vid sida med hjälp av anpassade fält för utvärdering.

📌 Perfekt för: Inköps- eller projektledare som behöver hantera inkommande förslag från leverantörer eller partners.

💡 Proffstips: Om du inte vill använda marknadsföringsplaneringsprogramvaran kan du anpassa mallarna efter alla behov inom social mediehantering, till exempel kampanjer, schemaläggning av innehåll eller budgetering.

5. ClickUp-mallen för marknadsföringsförslag

Få en gratis mall Fokusera på att sälja din strategi med ClickUp-mallen för marknadsföringsförslag.

Behöver du professionella marknadsföringsplaner som också konverterar?

ClickUp-mallen för marknadsföringsförslag kombinerar strategisk framsynthet med taktiska detaljer och konkurrensanalys för att hjälpa dig att synkronisera marknadsföringsmål direkt med affärsmål och uppnå specifika mål.

Med den här mallen kan du:

Definiera målgrupp och positionering för att visa relevansen och precisionen i din innehållsmarknadsföringsstrategi.

Planera tidslinjer och viktiga milstolpar med Gantt View och deadlines för en tydlig genomförandeplan.

Dela upp budgetar och prissättning med hjälp av anpassade fält för att tydliggöra kostnaden för marknadsföringsaktiviteter.

📌 Perfekt för: Marknadsförare som presenterar kampanjstrategier eller tjänster för kunder och interna intressenter.

6. Mallen för ClickUp-kampanjförslag

Medan marknadsföringsförslaget ger en bredare överblick, zoomar ClickUp-kampanjförslagsmall in på enskilda kampanjer.

Denna mall för marknadsföringsstrategikampanjer har ett tydligare, kortsiktigt fokus med utrymme för kreativ strategi, lanseringstidsplaner, budgetberäkningar och testplaner.

Med den här mallen kan du:

Brainstorma kampanjidéer med hjälp av ClickUp Whiteboards för att organisera mål.

Undersök och dokumentera din målgrupp i särskilda uppgifter för att anpassa din presentation.

Övervaka kampanjens resultat efter lanseringen med hjälp av ClickUp Automations och statusuppföljning för att utvärdera resultaten.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsledare, annonsspecialister och tillväxtteam som lanserar kortvariga eller säsongsbetonade kampanjer.

Jodi Salice, kreativ chef på United Way Suncoast, har granskat ClickUp:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och visningar kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och visningar kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

7. ClickUp-mallen för kommersiella förslag

Få en gratis mall Organisera alla detaljer i ditt erbjudande i ClickUps mall för kommersiella förslag.

Tänk på ClickUps mall för kommersiella förslag som en hybrid mellan ett förslag och ett försäljningsavtal. Dess fokus på ekonomi och avkastning på investeringar gör den unik, med inbyggda verktyg för att uppskatta projektkostnader, prognostisera resultat och hantera prisnivåer.

Använd den här mallen för att:

Organisera och spåra förslagets olika stadier med hjälp av anpassade statusar och vyer.

Samarbeta i realtid med teammedlemmar och intressenter för granskningar, redigeringar och feedback.

Spåra din affär från pitch till projektstart i ett organiserat format.

📌 Perfekt för: Affärsuppgörelser med höga insatser som involverar stora kontrakt, prisuppdelningar och juridiska överväganden.

8. Mallen för ClickUp-projektbeskrivning

Få en gratis mall Förvandla spridda idéer till en sammanhängande, övertygande berättelse med ClickUp Project Narrative Template.

Alla förslag handlar inte om försäljning. ClickUp Project Narrative Template fokuserar på storytelling för att dokumentera ett projekts ursprung, mål, förväntade effekter och metodik. Du skapar en övertygande berättelse kring din strategi och ditt värde för att kommunicera varför och vad.

Du kan använda den här mallen för att:

Beskriv projektets långsiktiga effekter på ett tydligt sätt för att vädja till beslutsfattarna.

Visa projektens personliga eller sociala värde genom att bryta ner verkliga tillämpningar och fördelar.

Omvandla tekniska planer till fängslande berättelser för icke-tekniska intressenter eller samarbetspartners.

📌 Perfekt för: Ansökningar om bidrag, finansieringsförfrågningar för ideella organisationer eller forskningsbaserade projekt där tonvikten ligger på tydlig berättelse och anpassning till uppdraget.

Utnyttja ClickUp Brain för att få omedelbara förslag för sociala medier.

9. ClickUp-mallen för avtalshantering

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för avtalshantering för tydlig, samarbetsinriktad och kompatibel dokumentation.

Till skillnad från andra mallar som fokuserar på försäljningsargument, fokuserar ClickUp Contract Management Template på vad som händer efter att förslaget har accepterats. Funktioner som taggning, dokumentuppladdningar, anpassade fält och statusövervakning skyddar din affär på lång sikt.

Denna mall hjälper dig att:

Spåra kontraktets livscykel från utkast till genomförande till förnyelse, med tydliga statustaggar.

Automatisera förnyelsepåminnelser för att undvika utgångna avtal eller missade möjligheter.

Logga kontraktets prestationsmått för att utvärdera leverantörs-/kundrelationer över tid.

📌 Perfekt för: Juridiska avdelningar, driftschefer eller byråer som hanterar flera kontrakt eller långsiktiga kunduppdrag.

10. Mallen för innehållsplan för sociala medier från ClickUp

Få en gratis mall Förvandla ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier till den redaktionella kalender du alltid drömt om.

Att komma på idéer och planera innehåll för sociala medier kan vara kaotiskt. Därför delar ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier upp plattformar, innehållstyper, mål och publiceringsscheman i en lättnavigerad innehållspipeline.

Med denna mall kan du:

Planera innehållspilar och teman för att säkerställa varumärkets konsistens på alla plattformar.

Brainstorma idéer tillsammans och tagga dem efter status eller teammedlem för att upprätthålla ett arbetsflöde för innehållsskapande.

Återanvänd evergreen-innehåll genom att tagga högpresterande idéer för återanvändning.

📌 Perfekt för: Sociala medieansvariga och innehållsteam som behöver en tydlig publiceringsplan.

🧠 Rolig fakta: Facebook var det första sociala nätverket som nådde en miljard användare, och det stannade inte där. Idag äger Meta fyra plattformar med över en miljard aktiva användare per månad vardera: Facebook, WhatsApp, Messenger och Instagram.

11. ClickUp-mallen för sociala medier-kampanjer

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för sociala medier-kampanjer när det inte räcker med att bara publicera inlägg.

Medan innehållsplanen tar hand om de dagliga inläggen, fokuserar ClickUp-mallen för sociala medier på de stora satsningarna. Använd den för att planera sociala kampanjer på flera plattformar med definierade mål, prestationsmått, kreativa tillgångar och tidsplaner för marknadsföring.

Med denna lättanvända mall kan du:

Planera lanseringar av plattformsoberoende innehåll med samordnade deadlines och uppgifter.

Anpassa kampanjens mål efter affärsmålen med hjälp av spårbara mätvärden.

Gör efteranalyser med inbyggda fält för reflektion och rapportering.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam och varumärkeschefer som driver riktade kampanjer med definierade mål och lanseringstidsplaner.

12. Mallen för budgetförslag från ClickUp

Få en gratis mall Spåra specificerade utgifter för en kostnadsfördelning i ClickUp-mallen för budgetförslag.

I stället för att överösa dina intressenter med kalkylblad, bryter ClickUp Budget Proposal Template ner prognostiserade kostnader, avkastning på investeringar och finansiella motiveringar.

Använd denna mall för budgetförslag när finansiellt godkännande är ditt största hinder, till exempel för interna presentationer eller finansieringsförfrågningar på styrelsenivå.

Förenkla ditt arbete med denna mall. Använd den för att:

Beräkna och motivera projektkostnader med tydliga poster och budgetsammanfattningar.

Prognosera ROI och budgetscenarier baserat på olika finansieringsnivåer

Presentera finansiell information för icke-finansiella team på ett visuellt och lättförståeligt sätt.

📌 Perfekt för: Startup-grundare, teamledare och finansproffs som skapar budgetfokuserade förslag och fokuserar på resursallokering.

13. ClickUp-mallen för sociala medier-kalender

Få en gratis mall Få en 360°-vy av din strategi för sociala medier i ClickUps mall för sociala medier-kalender.

Tänk på ClickUp Social Media Calendar Template som din sociala innehålls huvudtidslinje. Den erbjuder en kalendervy över allt som är schemalagt och inkluderar dra-och-släpp-schemaläggning, påminnelser och plattformsspecifika filter.

Använd den här mallen och:

Schemalägg inlägg efter plattform och tidszon för att undvika konflikter och överlappningar.

Visualisera innehållsluckor eller överpublicering med en månads-/veckovis innehållskalender.

Integrera med analysverktyget i ClickUp Dashboard för att anpassa publiceringen utifrån engagemangsmönster.

📌 Perfekt för: Sociala mediekoordinatorer, byråer och frilansare som hanterar publiceringsscheman för flera kanaler.

14. Den avancerade mallen för sociala medier från ClickUp

Få en gratis mall Använd ClickUp Social Media Advanced Template för att växla mellan övergripande strategier och överväldigande innehållsuppgifter på några sekunder.

Datadrivna team som vill finjustera strategier baserat på prestanda snarare än magkänsla bör välja ClickUp Social Media Advanced Template. Den skiljer sig från andra mallar genom djupare integrationer och rapporteringsfunktioner som saknas i grundläggande planeringsmallar.

Spara tid med denna mall och:

Planera, publicera och analysera inlägg utan att byta verktyg eller kalkylblad.

Länka KPI:er och resultattavlor till sociala kampanjer i realtid för en fullständig översikt.

Genomför granskningar av sociala medier och prestationsutvärderingar kvartalsvis med inbyggda rapporteringsvyer.

📌 Perfekt för: Team som söker avancerad analys, engagemangsspårning, plattformssegmentering och rapportering på kampanjnivå.

15. ClickUp-mallen för sociala medier-marknadsföringsbyråer

Få en gratis mall Fokusera på att öka antalet konton istället för att jaga dem med ClickUp Social Media Marketing Agency Template.

Skala ditt innehåll över olika varumärken med ClickUp Social Media Marketing Agency Template. Den innehåller kunddashboards, kampanjarbetsytor, granskningsarbetsflöden och rapporteringsverktyg för att hantera rörliga delar utan att missa något.

Anpassa denna mall för att:

Dela kundinriktade instrumentpaneler för godkännanden, status och kampanjuppdateringar.

Samarbeta med interna team och kundteam samtidigt som du kontrollerar åtkomsten.

Fastställ omfattning och tidsplaner för att förhindra att omfattningen kryper.

📌 Perfekt för: Scenarier med flera kunder och flera plattformar där effektivitet och anpassning är viktigt.

👀 Visste du att? 86 % av marknadsförare använder Facebook för marknadsföring, vilket gör det till det populäraste valet. Instagram kommer på andra plats med 79 %, medan LinkedIn ligger efter med 65 %.

16. Mall för förslag på sociala medier från Sprout Social

via Sprout Social

Sprout Socials mall för sociala medier följer principen om strategisk övertalning. Den lutar starkt åt datadriven storytelling, vilket gör det möjligt för byråer och frilansare att koppla varje tjänst till verklig avkastning.

Denna mall ger dig ett ramverk för att:

Skapa trovärdighet med förifyllda mätvärden som återspeglar vanliga KPI:er inom olika branscher.

Länka förslagstjänster direkt till Sprouts rapporteringsfunktioner för att visa mätbara resultat.

Integrera plattformsspecifika rekommendationer baserade på kundens sociala kanaler.

📌 Perfekt för: Team som använder Sprout Social och vill presentera resultaten från en granskning av sociala medier för att stödja sin strategi.

17. Mall för förslag på marknadsföring i sociala medier från PandaDoc

via PandaDoc

PandaDocs mall för förslag på marknadsföring i sociala medier innehåller inbäddade e-signaturer, prislistor och varumärkesverktyg i ett elegant, interaktivt format. Den förvandlar förslag till interaktiva försäljningsdokument.

Använd denna mall för att:

Automatisera skapandet av kontrakt med kundspecifika data via PandaDocs CRM-integrationer.

Påskynda affärsavslut med hjälp av inbäddade fält för e-signatur och betalningsuppbörd.

Spåra hur länge förslaget var öppet och när med hjälp av analysverktyg.

📌 Perfekt för: Försäljningsinriktade byråer och frilansare som vill vinna kunder inom sociala medier med automatiserade förslag och digitala signaturer.

18. Mall för förslag på sociala medier från Proposify

via Proposify

Proposify-mallen för sociala medier fungerar utifrån försäljningspsykologi. Den låter dig presentera stora idéer på ett strukturerat sätt och guida dina potentiella kunder genom en konverteringskanal i dokumentet.

Använd denna strukturerade metod för att:

Skapa ett övertygande förslag med visuella milstolpar och CTA-placering.

Bädda in prislistor med valfria paket för att sälja tilläggstjänster.

Lägg till förklarande videor för att sätta strategierna i sitt sammanhang och minska behovet av fram- och återkommande diskussioner.

📌 Perfekt för: Kreativa proffs som vill ha estetisk kontroll och interaktivt samarbete i försäljningsprocessen.

📮 ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden dagligen. Detta tyder visserligen på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, men det kan också indikera bristande samarbete, där viktiga diskussioner förs på andra platser (t.ex. via e-post). För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar behöver du en app som innehåller allt du behöver för ditt arbete, till exempel ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

19. Mall för förslag på marknadsföring i sociala medier från Hootsuite

via Hootsuite

Denna mall för förslag på marknadsföring i sociala medier är lämplig om du redan arbetar i Hootsuite-ekosystemet. Den är användbar för flerkanalsstrategier som kräver målkartläggning, innehållsöversikter, schemaläggningslogik och utvärderingsmått.

Denna mall kan:

Synkronisera offerternas leveranser med Hootsuites publiceringsschema.

Presentera strukturerade kampanjtidslinjer med milstolpar och KPI:er.

Tillhandahåll inbyggda prestationsbedömningsplaner för potentiella kunder med hjälp av Hootsuite Analytics.

📌 Perfekt för: Datakunniga team som redan använder Hootsuites varumärkespaket för genomförande.

20. Mall för förslag på hantering av sociala medier från SocialBee

via SocialBee

Mallen för förslag på hantering av sociala medier integrerar kundens onboarding-resa i förslaget. Den erbjuder förhandsgranskningar av arbetsflöden, kommunikationsscheman och planer för innehållsskapande för tydlighetens skull.

Använd denna mall för att:

Visa månatliga leveranser inom innehåll, schemaläggning och rapportering.

Visualisera arbetsflödets tidslinjer från onboarding till granskningscykler

Inkludera kommunikationspolicyer och förväntningar på svarstider med kundreferenser som bevis.

📌 Perfekt för: Frilansare eller små byråer som erbjuder omfattande hantering av sociala medier och vill bygga upp kundernas förtroende redan från första kontakten.

21. Mall för förslag på sociala medier från Indeed

via Indeed

Indeed:s mall för sociala medier utmärker sig genom sin rekryteringsinriktade process. Den fokuserar på sociala medier som ett verktyg för att attrahera talanger och kombinerar rekryteringsmarknadsföringsstrategier med plattformsinriktning, vilket ger rekryteringsteamen de resurser de behöver för att lansera interna kampanjer.

Kom igång med den här mallen för att:

Föreslå rekryteringskampanjer på sociala medier riktade mot nischade jobbroller

Anpassa rekryteringsmålen efter varumärkets marknadsföringsmål

Skissa upp en innehållsstrategi som är specifik för kandidaters engagemang och avtalsvillkor.

📌 Perfekt för: Arbetsgivarvarumärkeschefer, HR-marknadsföringskonsulter eller byråer som skapar rekryteringskampanjer på sociala medier.

22. Mall för förslag på sociala medier från Later

via Later

Mallen för förslag på sociala medier omfattar visuell storytelling för plattformar som Instagram, TikTok och Pinterest. Den innehåller layouter för att skapa storyboards för ditt innehåll, presentera estetiska koncept och lyfta fram samarbeten med influencers.

Låt denna mall guida dig till:

Fastställ nyckeltal med hjälp av inbyggda analysramverk.

Lista protokoll för nästa steg för granskning, revidering och projektstart.

Definiera exakta leveranser ned till frekvens och plattform för att uppnå målen för sociala medier.

📌 Perfekt för: Arbetsgivarvarumärkeschefer, HR-marknadsföringskonsulter eller byråer som skapar rekryteringskampanjer på sociala medier.

Skapa bättre offerter med ClickUp-mallar

Ska du presentera en kreativ kampanj eller hantera tjänster på sociala medier? Med rätt mall för offerter kan du spara tid och slå dina konkurrenter. Dessa 22 unika och handlingsinriktade mallar ger dig ett praktiskt verktyg för alla tänkbara offertscenarier.

Ett litet tips: om du arbetar med ett stort team eller vill etablera dessa mallar inom ett skalbart ekosystem, byt till ClickUp. Dess allt-i-ett-hanteringsfunktioner och över 1000 ClickUp-integrationer hjälper dig att använda dessa ramverk på ett bättre sätt.

Så, utan att slösa mer tid, registrera dig gratis på ClickUp idag!