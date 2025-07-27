Gratis mallar för intervjuscheman som effektiviserar din rekryteringsprocess

När det gäller att schemalägga intervjuer säger 64 % av rekryterarna att e-postväxlingen är deras största problem.

Lägg till HR-utmaningar som intervjuarens tillgänglighet, kalenderkonflikter och ombokningar i sista minuten, så blir det snabbt rörigt. Utan ett felfritt system för intervjuschemaläggning riskerar du att förlora lovande kandidater och skada ditt arbetsgivarvarumärke.

Därför har vi samlat de bästa gratis mallarna för intervjuscheman så att du kan hålla dig på topp.

Oavsett om du anställer för en tjänst eller flera, kommer dessa verktyg att göra processen smidig. Låt oss göra intervjuschemaläggningen till en sak mindre att stressa över.

Vad är mallar för intervjuscheman?

Mallarna för intervjuscheman är strukturerade verktyg som är särskilt utformade för att effektivisera din rekryteringsprocess. HR-team, rekryteringschefer och småföretagare kan använda dessa mallar för att hålla koll på sin rekryteringsprocess och undvika schemakonflikter. De hjälper dig att hantera varje steg i intervjun, från den första intervjun till den slutliga återkopplingen.

Du får en centraliserad översikt över intervjudetaljer, inklusive kandidatnamn, sökta roller och intervjustadier, tillsammans med tillgängliga datum, tider och tilldelade intervjuare.

Detta hjälper dig att uppdatera intervjustatus, hålla varje rekryteringsfas på rätt spår, samordna med interna team och ge feedback efter intervjuerna.

Kort sagt, mallar för intervjuscheman gör att alla är överens om vem som intervjuar vem, när och varför. De säkerställer smidigare kommunikation, snabbare beslutsfattande och en betydligt bättre kandidatupplevelse.

👀 Visste du att? 51 % av rekryteringscheferna kan avgöra om en kandidat passar för tjänsten inom de första fem minuterna av en intervju.

Mallar för intervjuscheman

Du kan få gratis anpassningsbara mallar för intervjuscheman från ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, och andra pålitliga källor. Dessa mallar är utformade för att göra din process smidig, hålla ditt team synkroniserat och imponera på dina kandidater.

Här är de bästa mallarna som hjälper dig att hålla ordning och vara effektiv:

1. ClickUp-mall för arbetsschema för anställda

Hämta gratis mall Visualisera HR-teamets schema och intervjusysslor med ClickUps mall för medarbetarnas arbetsschema.

Att jonglera med HR-teamets arbetsskift, tillgänglighet och arbetsbelastning kan vara ett stort problem för rekryterare och HR-team. ClickUps mall för anställdas arbetsschema hjälper dig genom att effektivisera personalplaneringen, organisera rekryterarteamets scheman, övervaka bandbredden och spåra framstegen i intervjun.

Denna mall kan:

Planera arbetscheman visuellt för dina HR-team så att de har tillräckligt med tid att hantera intervjuprocessen för kandidaterna.

Identifiera och synkronisera viktiga intervjusysslor med specifika HR-medarbetares tillgänglighet och rekryteringskompetens.

Spåra rekryteringsuppgifternas status och framsteg för specifika tjänster med anpassade statusar.

Övervaka uppgiftsberoenden i intervjuprocessen för att säkerställa att alla i ditt rekryteringsteam är förberedda på att hantera intervjuer på plats och virtuella intervjuer.

Skapa deadlines för att kommunicera schemat till anställda med ClickUp Milestones

🔑 Perfekt för: Att schemalägga rekryteringsteamets arbetspass, övervaka tillgänglighet och hjälpa rekryterare att planera enligt rekryteringstidsplaner och arbetsbelastning.

2. ClickUp-mall för schemaläggning

Hämta gratis mall Blockera intervjuscheman enkelt med ClickUp-mallen för schemaläggning.

40 % av kandidaterna förväntar sig en inbjudan till intervju inom sex dagar efter att de har sökt ett jobb. Om du missar det fönstret riskerar du att förlora de bästa talangerna.

ClickUp Schedule Blocking Template hjälper dig att hålla deadline genom att uppdatera dig om intervjutider, teamets tillgänglighet och väntande uppgifter. Den låter dig tilldela datum till varje kandidat på ett korrekt sätt, vilket undviker schemaläggningskonflikter och långa förseningar.

Du kan använda den här mallen för att:

Planera intervjuer på plats och via video snabbt och noggrant.

Tilldela lämpliga rekryterare till intervjuer för en specifik tjänst.

Förstå beroenden mellan rekryteringsuppgifter och se till att intressenterna är tillgängliga.

Öppna uppgiftsblock i 7 olika vyer med anpassade vyer så att du enkelt kan visualisera och organisera ditt schema.

🔑 Perfekt för: Att organisera intervjuscheman, undvika kalenderkonflikter och hålla rekryteringsprocessen på rätt spår och kandidatfokuserad.

3. ClickUp-mall för timschema

Hämta gratis mall Låt rekryterare planera varje timme av sin dag med ClickUps timschemamall.

Ett tydligt schema gör intervjuerna fokuserade och koncisa. Det hjälper dig att ställa strategiska frågor utan att dra ut på tiden, så att kandidaterna förblir engagerade och du får den information du behöver.

ClickUps mall för timschema hjälper dig att planera varje rekryteringsuppgift så att varje intervju blir fokuserad, effektiv och i linje med dina rekryteringsmål.

Det hjälper dig att:

Öka produktiviteten i intervjuerna genom att sätta upp tydliga mål och prioriteringar i den delbara ClickUp-kalendern.

Håll rekryteringsprocessen organiserad med en flexibel men strukturerad daglig tidsplan.

Övervaka framstegen mot rekryteringsmålen genom uppgiftsvyn.

Använd fyra olika anpassade statusar som Avbokad, Klar, Pågående och Att göra för att se vilka intervjuer som fortfarande är planerade, vilka som är klara och vilka som har avbokats och ombokats.

🔑 Perfekt för: Att strukturera det dagliga rekryteringsarbetet, hålla schemat för kandidatintervjuer och upprätthålla fullständig insyn i rekryteringsprocessen.

🧠 Rolig fakta: Google, som är känt för sina oväntade frågor, ställde en gång frågan ”Hur många basketbollar får plats i det här rummet?” till en kandidat. Spoiler: de var inte ute efter ett svar i siffror – de ville se kandidatens problemlösningsförmåga.

4. ClickUp-mall för blockschemaläggning

Hämta gratis mall Schemalägg intervjutiderna efter kandidaternas önskemål och rekryterarens tillgänglighet med ClickUps mall för blockschemaläggning.

Att hitta en intervjutid som passar alla är den största utmaningen för rekryterare när det gäller att planera intervjuer. Utan tydlig insyn i HR-teamets tillgänglighet kan du skicka ut intervjudinbjudningar med fel datum och få problem med överlappande rekryteringsuppgifter.

ClickUp Block Scheduling Template erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att skapa och justera rekryteringsteamets scheman.

Använd denna mall för att:

Visualisera och prioritera rekryteringsuppgifter med enkelt dra-och-släpp-funktion

Organisera projekt i block i ett delat utrymme så att alla vet när nästa intervjuer ska schemaläggas.

Hantera resurser som verktyg för talangbedömning , rekryteringshandböcker och guider för flera rekryteringsteam på ett och samma ställe.

Omplanera intervjuer i ClickUp-kalendern så att alla hålls uppdaterade om oförutsedda händelser inträffar.

🔑 Perfekt för: Att samordna intervjutider för flera olika tjänster och hålla alla uppdaterade med kalenderuppdateringar i realtid.

💡 Proffstips: Håll koll på ditt schema med ClickUp-kalenderfunktionen – din allt-i-ett-hub för att hantera uppgifter, deadlines och teamets tillgänglighet. Synkronisera med Google eller Outlook, dra och släpp uppgifter mellan vyer och planera din vecka med full översikt över alla projekt. Schemalägg dina prioriterade uppgifter automatiskt med ClickUps AI-kalender.

5. ClickUp-mall för personlig schemaläggning

Hämta gratis mall Utvärdera de dagliga och veckovisa schemana för enskilda rekryterare med ClickUps mall för personlig schemaläggning.

Först måste du känna till varje medlems individuella schema för att kunna avgöra rekryteringsteamets tillgänglighet. Använd ClickUps mall för personlig schemaläggning för att se vilka uppgifter de har på gång, när och om dessa kan flyttas för att ge plats för brådskande intervjuer.

Med den här mallen kan du:

Visualisera och anpassa ditt veckoschema i den delade kalendern i realtid.

Använd ClickUp-kalendervyn för att planera ditt schema och slutföra dina uppgifter, evenemang och möten i tid.

Håll koll på rekryteringschefernas och andra rekryterares tillgänglighet och kommande aktiviteter för att planera intervjutiderna.

Identifiera och åtgärda eventuella konflikter i intervjuschemat i förväg.

🔑 Perfekt för: Att kontrollera teammedlemmarnas tillgänglighet och planera veckovisa möten för att optimera intervjuscheman och undvika konflikter med pågående rekryteringsuppgifter.

💡 Proffstips: Be ClickUp Brain att boka en ledig tid för dig och en kollega som också ska intervjua – låt sedan programmet automatiskt skapa kalenderhändelser och skicka påminnelser så att ingenting glöms bort. Använd ClickUp Brain för att schemalägga möten direkt.

6. Mall för kalenderplanerare från ClickUp

Hämta gratis mall Schemalägg intervjuer, lägg till datum och ställ in påminnelser med ClickUp-kalenderplaneringsmallen.

ClickUp Calendar Planner Template förvandlar din vanliga kalender till ett strategiskt verktyg för intervjuschemaläggning. Du kan planera rekryteringsuppgifter för veckan eller månaden i förväg. Detta hjälper rekryteringsteamet att skicka ut intervjudinbjudningar och planera sina scheman därefter.

Denna mall hjälper dig att:

Håll ordning och reda med dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter för att genomföra effektiva intervjuer.

Analysera dina uppgifter och mål för att hitta optimala intervjutider och skicka intervjudinbjudningar till kandidater automatiskt med ClickUp-kalendern.

Dela deadlines och andra viktiga rekryteringsdatum i kalendern för att hålla kandidater och rekryterare informerade.

Justera scheman för paneldiskussioner utan att störa rekryteringsprocessen.

Kontrollera det övergripande rekryteringsflödet och framstegen

🔑 Perfekt för: Att skapa en tydlig, gemensam översikt över intervjuscheman och rekryteringstidsplaner för att hålla processen effektiv och samarbetsinriktad.

7. ClickUp-mötesmall

Hämta gratis mall Förvandla intervjumöten till spårbara uppgifter med ClickUp-mötessmallen.

När du har flera intervjuer inbokade för olika tjänster kan rekryterare ha svårt att komma ihåg alla möten. Det kan leda till försenade intervjudinbjudningar, missade intervjuer och frustrerade kandidater.

Använd ClickUp-mötessmallen för att hålla koll på schemalagda intervjumöten och se till att rekryteringsteamet håller sig till planen. Med den här mallen kan du:

Tilldela intervjuer på plats och virtuella intervjuer till rätt rekryterare.

Schemalägg tid och datum för intervjun utifrån de berörda parternas tillgänglighet.

Använd ClickUp Task Management för att färgkoda eller tagga uppgifter efter jobbtitel, intervjuare eller intervjustadie, så att det blir enkelt att skilja mellan olika intervjutider.

Lägg till möteslänkar, checklistor och intervjufrågor för att bedöma personlighet och kvalifikationer för varje tjänst.

Ställ in påminnelser för att informera rekryterare och kandidater om kommande intervjuer.

🔑 Perfekt för: Att organisera intervjuer för flera lediga tjänster och skicka påminnelser på ett systematiskt sätt.

Med ClickUp har vi minskat tiden det tar att skicka ut uppgifter och utföra dem från några dagar till några timmar. Nu vet alla vilka uppgifter som väntar på dem under introduktionen och vad de måste göra – något som är en mardröm att organisera via e-post. Tack vare mallarna kan cheferna med ett enda klick skapa introduktionstavlor för varje nyanställd. En game changer.

8. ClickUp-mall för intervjuprocess

Hämta gratis mall Skapa ett ramverk för samarbetsintervjuer med ClickUps mall för intervjuprocessen.

Strukturerade intervjuer har en högre validitetskoefficient, vilket gör dem mer effektiva när det gäller att välja lämpliga kandidater. För att strukturera intervjuerna måste du utforma en standardprocess som alla rekryterare ska följa.

Med ClickUps mall för intervjuprocessen kan du skapa ett standardiserat och repeterbart intervjurum så att alla kandidater utvärderas på ett rättvist och konsekvent sätt.

Med den här mallen kan du:

Utforma, testa och optimera din intervjuprocess

Bedöm kandidaterna snabbt, noggrant och rättvist.

Bestäm lämpliga intervjustrukturer och -stilar i samarbete med ditt rekryteringsteam.

Skapa intervjufrågor för olika tjänster så att rekryterarna kan samla in all nödvändig information.

🔑 Perfekt för: Att minska partiskhet och säkerställa en konsekvent utvärdering av kandidater för varje tjänst.

💡 Proffstips: Du kan också be ClickUps förkonfigurerade AI-agenter att påminna dig om dagens intervjuer. Baserat på din kalender kan den leverera din schemalagda intervju om rätt trigger ges. Skapa en prompt i fältet och lägg till triggers

9. ClickUp-mall för intervjumhantering och rapportering

Hämta gratis mall Samla in och hantera kandidaters prestationsrapporter enkelt med ClickUps mall för intervjustyrning och rapportering.

Har du svårt att välja på grund av det stora antalet intervjuer? ClickUps mall för intervjustyrning och rapportering hjälper dig att välja rätt person från en stor kandidatpool. Du får en kort översikt över kandidatens position i rekryteringsprocessen och deras prestationer på ett och samma ställe.

Du kan tilldela kandidaterna ID-nummer och använda dem för att söka efter specifika profiler. Tänk på det som ett system för att spåra sökande, fast mycket enklare.

Denna mall hjälper dig att:

För en lista över alla jobbsökande och deras status i ett organiserat arbetsutrymme, så att ingen kandidat förbises under rekryteringsprocessen.

Uppdatera status när kandidaterna går igenom olika intervjustadier, så att alla berörda parter hålls informerade och risken för missförstånd eller missade steg minskas.

Lägg till anpassade fält som kulturell passform , kommunikationsförmåga, erfarenhet, intervjudokument och tekniska färdigheter i varje kandidats register.

Sammanställ alla intervjudata och feedback i omfattande rapporter med hjälp av ClickUp Docs , som enkelt kan delas med rekryteringsteamet för gemensamt beslutsfattande.

🔑 Perfekt för: Att skapa ett enkelt och organiserat sätt att följa upp sökande, utvärdera prestationer och välja de kandidater som passar bäst för tjänsten och företagskulturen.

Jag minns att vi i början av 2021 försökte lansera en hel rad produkter. Vi missade deadlines, vi hade problem. Folk kommunicerade inte med varandra. Vi visste inte vem som skulle fatta besluten. Vi anställde några smarta personer, men jag skulle säga att ClickUp har varit ryggraden i företagets verksamhet, särskilt när det gäller bra arbetsflöden.

Hämta gratis mall Skapa en rättvis och inkluderande rekryteringsprocess med ClickUps mall för rekrytering av kandidater.

Omedvetna fördomar i rekryteringsprocessen kan påverka rättvisan i din rekryteringsprocess. Med ett mätbart betygssystem hjälper ClickUp-mallen för rekryteringskandidater till att minska dessa fördomar. Du kan spåra hur varje kandidat poängsätts, utvärdera rättvisan i bedömningarna och hålla din process transparent och konsekvent.

Dessutom kan du dela feedback med kandidaterna för att förbättra deras upplevelse, även om de inte blev utvalda.

Använd denna mall för att:

Utvärdera kandidaterna noggrant med anpassningsbara betygsskala

Håll ordning med checklistor, förfallodatum och andra påminnelser.

Använd tabellvy och spårningstavlor för att granska och jämföra kandidaters kvalifikationer och betyg sida vid sida.

Samla in och organisera all nödvändig information om kandidaten.

🔑 Perfekt för: Att minimera partiskhet, förbättra transparensen och säkerställa att alla kandidater utvärderas på ett rättvist sätt.

👀 Visste du att? 67 % av en rekryterares tid går åt till att koordinera intervjuscheman.

11. ClickUp-mall för rekrytering och anställning

Hämta gratis mall Få tillgång till kandidatens poängkort och organisera rekryteringsuppgifterna med ClickUps mall för rekrytering och anställning.

ClickUps mall för rekrytering och anställning är också ett utmärkt verktyg för att hålla din rekryteringsprocess rättvis och mätbar. Den organiserar dina rekryteringsuppgifter, lagrar jobbansökningar och erbjuder poängkort för att flytta rätt kandidater till nästa steg.

Med den här mallen kan du:

Följ kandidaterna genom hela rekryteringsprocessen med hjälp av intervjuskattkort.

Organisera ansökningsformulär i mappar för varje ledig tjänst.

Använd ClickUp Automations för att tilldela uppgifter, skicka påminnelser och uppdatera status när kandidaterna går igenom processen, vilket minimerar manuellt arbete och förseningar.

Visualisera och hantera tidslinjer med Gantt- och tidslinjevyer, så att deadlines och beroenden blir tydliga.

Synkronisera med externa kalendrar (Google Kalender, Outlook), jobbportaler och e-post för att hålla alla rekryteringsaktiviteter sammankopplade och uppdaterade.

🔑 Perfekt för: Att skapa ett centraliserat system för att hantera jobbannonser, bedöma kandidater objektivt och effektivisera rekryteringsprocessen från ansökan till slutlig anställning.

💡 Proffstips: Ett tydligt och aktuellt e-postmeddelande med intervjuschemat förbättrar kandidaternas svarsfrekvens och sätter tonen för en professionell upplevelse. Ange intervjutyp (telefon eller video), tidsalternativ, möteslänk (om det är virtuellt) och information om intervjuaren. För att undvika fram och tillbaka kan du också använda en delad kalender som ClickUp Calendar eller integrera den med kalenderbokningsverktyg som Calendly.

12. ClickUp-mall för anställningschecklista

Hämta gratis mall Lägg till en checklista för varje rekryteringsuppgift med ClickUps mall för rekryteringschecklista.

Kandidater som rapporterar en dålig rekryteringsupplevelse är mindre benägna att söka igen eller rekommendera andra. Och under hektiska rekryteringscykler kan även de mest flitiga rekryteringsteamen missa steg eller tappa bort överblicken.

Underlätta deras arbete med ClickUps mall för anställningschecklista. Den innehåller alla viktiga steg i en enkel, spårbar checklista som du kan lägga till under valfri rekryteringsuppgift.

Med den här mallen kan du:

Se till att ditt team har kommunicerat detaljerna till de kandidater som gått vidare till nästa steg och informerat dem som inte gjort det.

Ger ett konsekvent och organiserat sätt att granska ansökningar.

Tilldela uppföljningsåtgärder, spåra beroenden och se till att inget missas under rekryteringar med hög volym.

Håll koll på dokumentation som kvalifikationsbevis, sekretessavtal och anställningsavtal.

🔑 Perfekt för: Att skapa en repeterbar process där inga viktiga steg missas, särskilt under intensiva och snabba rekryteringscykler.

13. Mall för intervjuschema för HR av Template. Net

Mallen för intervjuschema från Template. Net är en enkel mall för att fastställa alla detaljer om dina kommande intervjuer för ditt företag. Du kan ange kontorets adress, tillhandahålla en detaljerad arbetsbeskrivning och skapa en standardfrågeformulär.

Använd denna mall för att:

Ange kontorets adress och vägbeskrivning för intervjuer på plats.

Skapa en intervjuprogram för att hålla båda parter samordnade.

Gör en lista med frågor som rekryteraren behöver ställa under panelintervjuerna.

Fastställ kriterier för bedömning av kandidater och detaljer om erforderliga kvalifikationer för rättvisa intervjuer.

🔑 Perfekt för: Att hålla intervjuare samordnade och kandidater informerade samtidigt som intervjun standardiseras över avdelningar och befattningar.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och skapa automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

14. Mall för bekräftelsebrev för intervjuschema från Template. Net

Att skriva olika e-postmeddelanden för att bekräfta intervjuer är en annan repetitiv uppgift i ditt HR-teams redan fullspäckade schema. Detta blir ännu svårare under perioder med många anställningar. Mallen för bekräftelsebrev för intervjuschema från Template. Net förenklar detta med en anpassningsbar e-postmall.

Denna mall kan hjälpa dig att:

Skapa en övertygande intervjudinbjudan med företagets namn, information om tjänsten och intervjutid.

Bjud in kandidater till flera tjänster i tid utan att behöva skriva individuella e-postmeddelanden.

Anpassa ämnesraden och skräddarsy e-posttexten så att den passar olika lediga tjänster.

🔑 Perfekt för: Att snabbt skicka personliga intervjudinbjudningar med alla viktiga detaljer i en professionell ton.

📖 Läs också: Lär dig mer om en dag i livet för en rekryterare

15. Mall för veckoschema för intervjuer från Template. Net

Mallen för veckoschema för intervjuer från Template. Net är ett perfekt verktyg för att hantera intervjuskema varje vecka. Du kan diskutera ditt teams tillgänglighet och lista datum och intervjutider i ett delat dokument.

Med den här mallen kan du:

Låt dina rekryterare veta vem de ska intervjua, när och för vilken tjänst, så att de kan förbereda sig på lämpligt sätt.

Låt rekryterare granska och begära buffertar i schemat om de behöver extra tid.

Skriv anteckningar om dina förväntningar på veckans intervjuer eller hur du ska presentera företaget, så att HR-teamet kan genomföra mer effektiva intervjuer.

🔑 Perfekt för: Att organisera och hantera veckoscheman för intervjuer.

16. E-postmall för intervjuschema från Workable

via Workable

Börja på rätt fot genom att anpassa intervjudinbjudan med e-postmallen för intervjuschema från Workable. Den visar dig exakt hur du formulerar ämnesraden, presenterar din jobbtitel och formaterar e-postmeddelandet för att imponera på kandidaten.

Du kan använda denna mall för att:

Kommunicera intervjutid, datum och standardförväntningar från kandidaten.

Be dem att återkomma med sina önskade tider från avsnittet ”följande datum” i e-postmeddelandet.

Anpassa massutskick av e-post för varje ledig tjänst

Beskriv nästa steg för uppföljningsintervjuerna för att klargöra kandidaternas förväntningar.

🔑 Perfekt för: Att bekräfta intervjuer och etablera en första kontakt med kandidaten.

17. Mall för intervjuschema från Pocket HRMS

via Pocket HRMS

Intervjuskemalen från Pocket HRMS är idealisk för att bjuda in kandidater till intervjuer på plats. Den visar hur du ska ge vägbeskrivning till ditt kontor och vilka dokument kandidaten behöver ta med sig. Du kan anpassa den efter de tjänster du rekryterar till.

Med den här mallen kan du:

Bekräfta intervjuer på plats med kandidaterna

Låt kandidaterna välja önskade datum och tider för intervjun.

Ange klädkod och vilka dokument som krävs för en intervju på ditt företag.

🔑 Perfekt för: Att skicka personliga inbjudningar till intervjuer på plats i stor skala.

19. Mall för intervjuschema från Jotform

via Jotform

Är du trött på att fråga varje kandidat om deras tillgänglighet upprepade gånger? Använd Jotforms mall för intervjuschema så att kandidaterna kan välja önskade datum, tidpunkter och mer via ett anpassningsbart formulär.

Denna mall hjälper dig att:

Samla in viktig information om kandidaterna

Låt kandidaterna välja en intervjutid från dina tillgängliga tidsluckor.

Välj önskat format: telefonintervju, videointervju eller intervju på plats.

🔑 Perfekt för: Att eliminera schemaläggningsproblem och ge kandidaterna större kontroll över intervjun.

💡 Proffstips: Skicka en checklista för videointervjuer i förväg, inklusive tekniska krav, reservalternativ och klädkod. Kontrollera alltid att internetuppkopplingen är stabil och att bakgrunden är ordnad för att undvika störningar. Detta säkerställer en smidig interaktion och hjälper kandidaterna att presentera sin yrkeserfarenhet på ett effektivt sätt. För mer information, läs tips om hur du förbereder dig för en distansintervju.

Vad kännetecknar en bra mall för intervjuschema?

Gratis HR-mallar kan spara tid, pengar, energi och rykte. Men för att göra det måste de ha vissa specifika egenskaper, till exempel:

Tydlig struktur och kriterier: Listar företagsnamn, kandidatnamn, roller, intervjustadier, tidpunkter och information om intervjuare i ett organiserat format. Innehåller fält där rekryterare kan ange sin tillgänglighet för att samordna panelintervjuer.

Konfliktsynlighet: Markerar överlappande scheman och intervjuares otillgänglighet för att undvika bokningsproblem. Hjälper till att identifiera och korrigera fel för att förhindra frekventa ombokningar och upprätthålla en professionell ton från början.

Anpassningsalternativ: Gör det möjligt att lägga till eller ta bort fält utifrån din intervjuprocess och rollspecifika behov. Ger flexibilitet att anpassa mallen för flera rekryteringscykler.

Etappspårning: Spårar kandidater genom varje etapp – inledande intervju, tekniska rundor och Spårar kandidater genom varje etapp – inledande intervju, tekniska rundor och uppföljning efter intervjun . Inkluderar anpassningsbara e-postmeddelanden med inbjudan till intervju med ämnesrader och mallar som du kan automatisera i varje steg.

Samarbetsverktyg: Gör det möjligt för rekryterare, anställningschefer och intervjuare att lägga till anteckningar, dela feedback och uppdatera tillgänglighet på ett och samma ställe. Håller alla uppdaterade och säkerställer en enhetlig kandidatupplevelse.

Uppföljningsplanering: Ger utrymme för att logga nästa steg, såsom uppföljningsintervjuer, beslutdatum och deadlines för feedback. Håller kandidaterna informerade och engagerade under hela intervjun.

Stöd för flera roller: Hantera intervjuskema för flera roller och avdelningar i en enda mall. Du behöver inte längre ha separata kalendrar för varje ledig tjänst.

Planera intervjuer effektivt och effektivisera din rekryteringsprocess med ClickUp

Alla ovan nämnda mallar har funktioner som underlättar schemaläggningen av intervjuer.

Men ClickUp är det bästa valet för att enkelt schemalägga intervjuer med de bästa mallarna och hålla din rekryteringscykel konsekvent och centraliserad. Det kan användas som HR-programvara och kunskapsbas för hela ditt rekryteringsteam.

Använd dem för att hålla kandidaterna informerade, rekryterarna samordnade och anställningscyklerna tidsbegränsade.

Dessutom integreras den med över 1 000 plattformar, så att du enkelt kan synkronisera din befintliga rekryteringsteknik med ClickUp.

Registrera dig hos ClickUp idag och organisera alla dina kandidatintervjuer utan ansträngning!