Recension av Calendly med priser och funktioner för 2025

Moderna onlinekalendrar gör det enklare att vara mer organiserad på jobbet och proaktivt hantera din tid. ⏰

Ta Calendly, till exempel. Calendly är allmänt känt som en av de bästa kalenderapparna och automatiserar och hanterar schemaläggningen åt dig. Som följande Calendly-recension visar erbjuder denna schemaläggningsapp många praktiska funktioner som sparar tid och arbete för den upptagna yrkesmannen eller teamet.

Calendly är dock inte den enda schemaläggningsprogramvaran som finns. Det finns flera utmärkta alternativ – och ett i synnerhet som du bör överväga.

Låt oss reda ut vad Calendly är och vilka funktioner det erbjuder. Vi kommer att granska Calendlys gratispaket – och de betalda versionerna – och se vad användarna har att säga om dem. Sedan tittar vi på ett av de bästa alternativen för schemaläggning så att du har all information du behöver för att fatta rätt beslut för ditt företag. 🤔

Vad är Calendly?

Calendly är en schemaläggningsapp som automatiserar din kalender och gör slut på irriterande mejlväxlingar. Dess flexibla funktionalitet låter dig välja antalet möten per dag och vilka typer av möten du erbjuder.

Du kanske är frilansare eller småföretagare och vill boka möten eller konsultationer. Eller så är du rekryterare och bokar intervjuer med kandidater. Det är också perfekt om du är teamledare och hanterar ett gruppevenemang som involverar flera teammedlemmar och behöver se en delad kalender. 👪

Processen för att boka möten är enkel. Programvaran hjälper dig att skapa en bokningssida och synkroniserar den med din kalender, samtidigt som den automatiskt identifierar din tidszon. För att använda Calendly lägger du sedan bara till dina tillgängliga tidsluckor i din kalender.

Du kan dela din Calendly-länk via e-post eller SMS. Du kan också bädda in Calendly-schemaläggaren på din webbplats. Detta gör det möjligt för inbjudna att välja den tid som passar dem bäst. Systemet bekräftar sedan mötestiden med alla parter och lägger till den i deras kalendrar. 🗓️

Viktiga Calendly-funktioner

Calendly är känt som en av de bästa plattformarna för mötesplanering som finns idag. Låt oss gå igenom Calendlys funktioner för att ta reda på varför.

1. Anpassningsbara evenemangstyper

Skapa och anpassa olika typer av evenemang med Calendly så att kunder och potentiella kunder kan boka tid med dig.

Den kostnadsfria planen tillåter endast en-till-en-möten av en viss längd, till exempel ett 15-minuters samtal för att lära känna varandra. Men du kan ställa in ett obegränsat antal möten av den typen. Du har också möjlighet att skicka ut en mötesenkät för att ta reda på deltagarnas tidsönskemål. 📝

Betalda abonnemang erbjuder däremot många fler funktioner och obegränsade evenemangstyper. Du kan ställa in enskilda möten, gruppmöten, kollektiva möten eller rundabordssamtal, beroende på ditt abonnemang.

Du kan också anpassa hur många möten som kan bokas per dag och hur tätt de kan bokas om du vill undvika möten som ligger tätt efter varandra. Du kan till exempel ställa in det så att du inte längre visar tillgänglighet för en viss dag efter att tre möten har bokats och så att du har minst 15 minuter mellan bokningarna.

2. Praktiska aviseringar

Skicka automatiskt påminnelser via SMS och uppföljningsmejl med Calendly

När någon bokar en tid hos dig genererar Calendly en bekräftelsesida för din inbjudna och meddelar dig om mötet. Det skickar också automatiska påminnelser till dig och din inbjudna före mötet, vilket minskar risken för uteblivna möten och säkerställer att alla är förberedda. 🔔

För att maximera din påverkan kan du anpassa text- eller e-postpåminnelser och skicka skräddarsydda uppföljningar efter mötet.

3. Tidsbesparande dirigering

Med Calendlys routingformulär kan du ställa kvalificerande frågor och hänvisa kunderna till rätt kalender.

Vissa kunder kan behöva hjälp med att ta reda på vilken typ av möte som passar dem bäst eller vem de ska träffa. Calendly erbjuder formulär som du kan anpassa med kvalificerande frågor. Svaren på dessa frågor talar om för systemet vart de ska hänvisas, så du behöver inte engagera dig förrän det är dags för mötet. ↪️

4. Insiktsfulla analyser

Calendlys instrumentpanel ger dig användbara insikter.

Med de betalda abonnemangen får du tillgång till analyser som populära mötestider och -typer, samt antalet avbokade eller ombokade evenemang. Detta kan filtreras efter evenemangstyp eller efter individer, grupper eller team. Dessa trender ger insikt i aktiviteten över tid, vilket kan driva din affärsstrategi, informera dina marknadsföringskampanjer och göra det möjligt för dig att bättre planera teamets tillgänglighet. 📈

5. Brett utbud av integrationer

Med ClickUps inbyggda Calendly-integration kan du skapa anpassade automatiseringar.

Calendlys integrationer är mångsidiga och inkluderar många andra populära verktyg, såsom:

Verktyg för videokonferenser, som Zoom, Microsoft Teams, Google Meet eller GoTo Meeting

Plattformar för försäljning, marknadsföring och CRM, som Salesforce, HubSpot, Marketo eller Active Campaign

Meddelandeverktyg, som Gmail eller Mailchimp 📫

Betalningsgateways, som PayPal, Stripe eller Stax Payments

Andra schemaläggningsverktyg, som Google Kalender, Outlook och Office 365

Anslutningar, som Zapier, Tray. io eller Calendlys inbyggda API

Calendly integreras också med ClickUps projektledningsplattform. När någon bokar ett möte med dig i Calendly importeras informationen om händelsen automatiskt till ClickUp. Du kan också omvandla information från Calendly till en spårbar ClickUp-uppgift. Detta gör det enkelt att hantera dina möten och ditt arbetsflöde på ett och samma ställe.

6. Omfattande säkerhetsfunktioner

Calendly erbjuder flera säkerhetsfunktioner, inklusive enkel inloggning.

Det är inte bara enkelt att boka möten, det är också säkert. Dina Calendly-data skyddas av ett säkerhetssystem av företagsklass. Till att börja med är infrastrukturen värd på en säker molnserver, en brandvägg skyddar applikationen och kunddata krypteras både i vila och under överföring.

Åtgärder för efterlevnad och integritet inkluderar SOC 2 Typ 2, SOC 3 och ISO/IEC 27001-rapporter. Riktlinjerna från Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) och Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) följs. 🔐

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 10 USD/månad per plats

Team: 16 $/månad per plats

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter och demo

Fördelar med att använda Calendly

Förutom alla funktioner som vi har nämnt i denna Calendly-recension har schemaläggningsappen några andra fördelar.

Användarvänlighet

Calendlys användarvänliga gränssnitt gör att du snabbt kan komma igång. Visst, du kanske behöver kolla hur man använder några av de mer avancerade funktionerna, men överlag är det extremt intuitivt redan från början och ger dig en fantastisk användarupplevelse. ✨

Omfattande kundsupportalternativ

Alla abonnemang inkluderar support via e-post och livechatt dygnet runt, samt tillgång till resurscentret. Här hittar du svar på vanliga frågor (FAQ) samt en rad hjälpsamma videohandledningar, webbseminarier, e-böcker och bloggar.

Om du har Enterprise-planen får du också telefonsupport och en dedikerad kontopartner som hjälper dig med onboarding, implementering och införande. 🎧

Anpassning av varumärke

Medan gratisversionen har Calendlys varumärke inbyggt, kan du med de betalda alternativen ta bort detta och lägga till ditt eget varumärke på din bokningssida. Du kan också anpassa färger och lägga till extra länkar och omdirigeringar till din bekräftelsesida för att maximera möjligheten till engagemang hos din inbjudna gäst. 🤝

Vanliga problem som Calendly-användare stöter på

Ingen recension av Calendly skulle vara komplett utan att nämna några av de utmaningar du kan stöta på.

Begränsningar i gratisversionen

Den kostnadsfria planen erbjuder extremt begränsade funktioner. Den tillåter endast en kalenderanslutning och du kan bara schemalägga en typ av händelse. Du kan inte schemalägga återkommande möten eller skicka påminnelsemejl eller uppföljningar.

Dessutom är anpassningsmöjligheterna begränsade till att ladda upp din logotyp på din bokningssida och välja slutet på din URL.

Denna grundläggande plan kan uppfylla schemaläggningsbehovet för enskilda frilansare eller mycket små företag, men om ditt företags storlek kräver mer komplex programvara för schemaläggning av möten behöver du ett betalt Calendly-konto. 💸

Ibland förekommer problem med schemaläggningen

Vissa användare har upplevt problem som dubbelbokningar. Det kan bli särskilt knepigt när man använder flera kalendrar. Andra rapporterar att deras kalender inte uppdateras för att visa deras korrekta tillgänglighet efter att någon har avbokat. Även om detta inte är normen, kan det vara en god idé att kontrollera ditt schema då och då.

Calendly-recensioner på Reddit

För att få en bredare bild av vad olika användare tycker om Calendly har vi tittat på några Calendly-recensioner på Reddit.

En av recensionerna av Calendlys gratispaket, skriven av en professor, nämner det begränsade utbudet av funktioner men framhåller att det fungerar bra för kontorstider:

”Calendly är inte lätt att konfigurera och gratisversionen är mycket begränsad. Den integreras dock bra med Outlook. Jag använder den för att schemalägga kontorstider och det underlättar processen både för studenterna och för mig själv.”

Det är också viktigt hur du använder det, som en annan användare säger:

”Kalla e-postmeddelanden med en Calendly-länk är enligt min mening inte bästa praxis. Du har inte gett något värde eller någon anledning att boka en tid. Det måste finnas en dialog för att se om det ens är värt att boka en tid. När det finns ett värde skulle jag skicka länken.”

En användare noterade att vissa system inte tillåter användning av Calendly:

”Jag har bara haft några få kunder som har motsatt sig – vanligtvis för att Calendly av någon anledning blockeras av deras kontors VPN eller brandvägg. För dessa personer använder jag bara den generella formuleringen ”Här är vad jag har just nu: M… T… O… etc.” och påminner dem om att denna information kan ändras när som helst, så var snälla och svara snabbt så att vi kan begränsa fram- och återkommande meddelanden.”

Om du fortfarande är osäker efter vår recension av Calendly, oroa dig inte – det finns andra alternativ när det gäller schemaläggningsprogram.

Ett av de bästa alternativen till Calendly är ClickUp. ✨

Hantera och organisera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn för att hålla teamen synkroniserade.

ClickUp Kalender-vyn gör det enkelt att planera och hantera projekt och möten, utarbeta tidsramar och se ditt teams arbetsbelastning, allt på ett och samma ställe. Du kan välja om du vill se uppgifterna i form av en kalender, en tidslinje eller en dagplanering.

Ta kontroll över din kalender och uppnå dina mål med ClickUps kalenderplaneringsmall.

ClickUp erbjuder också ett brett utbud av mallar för dagliga planerare som gör att du aldrig behöver börja om från början igen. Det finns också många andra mallar som hjälper dig att hantera din schemaläggning bättre. Till exempel:

Kalenderplaneringsmallen samlar alla dina möten och uppgifter på ett ställe.

Mallen för att göra-lista i kalendern ger dig en översikt över dina uppgifter och arbetstimmar på veckobasis, varannan vecka eller månadsbasis.

Med veckokalendermallen kan du visualisera och hantera din kommande vecka för att maximera din produktivitet.

Årskalendermallen ger dig en överblick med fokus på de mål du strävar efter att uppnå under året 🎯

ClickUp är dock mycket mer än bara ett kalenderverktyg. Det är en allt-i-ett-plattform för projektledning och produktivitet som kombinerar funktionerna i en app för daglig planering med fördelarna hos ett schemaläggningsverktyg.

ClickUps 15+ vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

Den är utformad för alla typer av företag, från frilansare och småföretag till stora företag, och effektiviserar arbetsflödena i alla delar av din verksamhet – från kreativ brainstorming och kalenderhantering till uppföljning av uppgifter och projekt.

ClickUp erbjuder också bekväm tvåvägssynkronisering med Outlook, Google Kalender och Apple Kalender. Dessutom integreras det direkt med Calendly och andra verktyg som:

Bläddra igenom tillgängliga appar och integrationer i ClickUp för att få jobbet gjort på en centraliserad plattform.

Och med Zapier kan du skapa integrationer och automatiseringar mellan ClickUp och andra appar utan att behöva ha avancerad teknisk expertis.

ClickUp priser

ClickUps prisplaner inkluderar en gratisversion som ger dig tillgång till ett brett utbud av funktioner utan kostnad. Det är dock värt att notera att om du vill dra nytta av de senaste AI-funktionerna behöver du en Unlimited-, Business- eller Enterprise-plan.

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Planera dina möten perfekt med kalenderappar

Onlinekalenderappar gör det enkelt att boka möten, och Calendly är ett utmärkt exempel på detta. Den erbjuder många användbara funktioner, såsom anpassningsbara evenemangstyper, aviseringar, analyser och olika integrationer. Omfattande säkerhetsåtgärder håller hela systemet säkert.

Och som denna recension av Calendly visar är det lätt att använda och erbjuder bra support, vilket gör det till ett bra val för dina schemaläggningsbehov. ✅

Det är dock inte det enda alternativet. Om du letar efter en mångsidig plattform för att organisera din kalender och dina uppgifter behöver du inte leta längre än ClickUp.

ClickUp är en one-stop-shop när det gäller schemaläggning, hantering av uppgifter och projekt och generellt sett effektivisering av alla aspekter av ditt arbetsflöde. Flera anpassningsbara alternativ för att visa din kalender och att göra-lista gör det enkelt att hålla koll på ditt arbete – och ditt teams – för att säkerställa att du uppnår dina affärsmål.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag. Du kan inte önska dig en bättre partner för ditt företags framgång. 🥇