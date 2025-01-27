De 10 bästa verktygen för talangbedömning för rekryterare

Tack vare ett stort utbud av programvara för talanghantering kan HR-team idag använda AI och avancerade funktioner för bedömningar och utvärderingar under rekryteringsprocessen. Men det kan ändå hända att vi väljer fel kandidat.

Vad kan vi göra fel? Som rekryteringschef har jag upptäckt att trots flera intervjuer väljer vi kandidater utifrån ett par parametrar – deras förmåga att klara testet och göra ett starkt intryck. Vi måste bedöma djupare färdigheter såsom teknisk kompetens, teamwork, kulturell passform och mycket mer.

Vårt team testade flera verktyg för talangbedömning och prestationshantering för att hjälpa oss att spåra dessa parametrar. Vi ville fatta ett välgrundat beslut baserat på datadrivna parametrar snarare än mänskliga fördomar.

Låt oss ta en närmare titt på dessa verktyg och förstå hur även du kan välja de perfekta verktygen för talangbedömning för din organisation.

Varför valde vi just dessa verktyg för talangbedömning när det finns så många alternativ på marknaden? Skälen är ganska enkla.

Tillsammans med våra HR-chefer har jag tillbringat otaliga timmar med att gå igenom CV:n och intervjua kandidater. Även om dessa traditionella metoder fortfarande är viktiga, räcker de ofta inte till för att verkligen avslöja en kandidats potential. Ett verktyg för talangbedömning kan hjälpa dig att bättre bedöma en kandidats färdigheter, inklusive kognitiva förmågor, problemlösningsförmåga, teknisk kompetens, kommunikationsförmåga och mycket mer.

För att underlätta denna komplexa bedömningsprocess bör de bästa verktygen för talangbedömning ha funktioner som:

Avancerade utvärderingsmoduler: Välj det alternativ som passar dina specifika behov. De flesta Välj det alternativ som passar dina specifika behov. De flesta HR-program hjälper dig med den grundläggande talangutvärderingsprocessen. Om du till exempel behöver testa kodningsutvärderingar med verkliga jobbsimuleringar, se till att ditt verktyg stöder detta.

Användarvänlighet: Välj ett användarvänligt alternativ som är enkelt för hela HR-teamet att använda. Enligt min erfarenhet sparar detta tid och minskar frustrationen för både kandidater och rekryterare.

Detaljerade insikter: Se till att du väljer ett verktyg som kan tillhandahålla detaljerade rapporter eller ett betygssystem så att du kan fatta välgrundade anställningsbeslut.

Integrationsmöjligheter: Se till att verktyget kan integreras med : Se till att verktyget kan integreras med den personalövervakningsprogramvara du valt så att du inte behöver synkronisera data manuellt. Onlineverktygen för talangbedömning bör inte bara vara fristående programvara i din teknikstack.

Med hänsyn till dessa faktorer har vi sammanställt en lista över de bästa verktygen för talangbedömning som finns på marknaden idag. Vissa verktyg är kompletta kraftpaket för personalplanering, medan andra är nischade bedömningsverktyg som är lämpliga för ett specifikt ändamål, till exempel beteendebedömning eller videointervjuer. Låt oss utforska dessa tio verktyg ett efter ett:

1. ClickUp (bäst för övergripande HR-processer och projektledning)

ClickUp är världens högst rankade programvara för produktivitet, projektledning och personaladministration som företag av alla storlekar, komplexitet och branscher kan använda. Med flera kostnadsfria HR-mallar och över 1 000 integrationer kan du snabbt komma igång med din rekryteringsprocess och samla alla dina talangbedömningar, utvärderingsprocesser och onboarding på en och samma plattform.

Ladda ner den här mallen Definiera enkelt HR-rutiner och processer för hela ditt team med hjälp av ClickUps HR SOP-mall.

Ta till exempel ClickUps HR SOP-mall. Det är en helt anpassningsbar whiteboardmall som gör att du kan fastställa din organisations HR-protokoll, uppgifter och policyer, så att dina HR-team alltid är medvetna om vilka procedurer som ska följas i olika situationer. På så sätt kan du hålla jämna steg med förändrade regler och hjälpa hela ditt HR-team:

Spåra kunskapsbasen och uppdateringar för HR-dokument i ett centraliserat arkiv.

Lagra och uppdatera enkelt uppgifter om anställda och rutiner

Spåra, övervaka och granska HR-aktiviteter för ökad effektivitet

ClickUps plattform för personalhantering ger dig möjlighet att:

Förenkla personalhanteringen: Skapa en central plats för hantering av all information om dina kandidater, inklusive konfidentiell kommunikation mellan chefer och direktunderställda, bedömningar, CV och annan information, så att det blir enklare att spåra dessa data för din personal.

Effektivisera din rekryteringsprocess : Använd : Använd ClickUp Tasks för att dela upp rekryteringsprocessen i hanterbara delar och tilldela dem till DRI:er (Directly Responsible Individuals). Planera dina rekryteringstidslinjer, övervaka uppgiftsframsteg och hantera flaskhalsar, eller samarbeta med andra intressenter och hantera bedömningar, intervjuer och kontakter utan ansträngning.

Få insikter i realtid: Analysera medarbetarnas prestationer, engagemang och utveckling med hjälp av anpassningsbara Analysera medarbetarnas prestationer, engagemang och utveckling med hjälp av anpassningsbara ClickUp-dashboards och rapporter. Med ClickUp Views får du tillgång till över 15 anpassningsbara vyer för att tolka och dela data på det sätt som passar dig bäst.

Ställ in påminnelser och uppföljningar : Ställ in automatiska påminnelser för intervjuer, uppföljningskommunikation och andra HR-uppgifter med : Ställ in automatiska påminnelser för intervjuer, uppföljningskommunikation och andra HR-uppgifter med ClickUp Reminders

Förbättra introduktionen och utbildningen : Skapa en centraliserad hubb för din introduktionsprocess med : Skapa en centraliserad hubb för din introduktionsprocess med ClickUp Docs , som främjar ett smidigt informationsflöde och uppdateringar i realtid med sina funktioner för gemensam redigering.

Samla in detaljerade omdömen från anställda: Samla in anonym feedback eller detaljerade svar från kandidaterna om din rekryteringsprocess eller till och med introduktionen; du kan göra det enkelt med hjälp av : Samla in anonym feedback eller detaljerade svar från kandidaterna om din rekryteringsprocess eller till och med introduktionen; du kan göra det enkelt med hjälp av ClickUp Form View.

Ladda ner den här mallen Granska kandidaters eller anställdas prestationer utifrån specifika parametrar med hjälp av ClickUps mall för prestationsutvärdering.

Dessutom kan du påskynda dina onlinekompetensbedömningar genom att använda talangbedömningsverktyg och avancerade mallar för prestationsutvärdering i ClickUp. Mallen för prestationsutvärdering i ClickUp effektiviserar till exempel hela processen för utvärdering av kandidater, så att du kan:

Sätt upp tydliga mål för din utvärderings- och rekryteringsprocess

Spåra effektivt medarbetarnas utvärderingar och prestationer

Få ärlig feedback och 360°-utvärderingar från arbetsgivare och kollegor.

Ladda ner den här mallen Fatta datadrivna anställningsbeslut med hjälp av ClickUp Hiring Selection Matrix Template.

När bedömningen är klar kan du välja rätt kandidat med hjälp av ClickUp Hiring Selection Matrix Template, som hjälper dig att bedöma potentiella kandidater på ett rättvist och objektivt sätt. Med hjälp av denna mall kan du:

Organisera all information om dina kandidater på en och samma plattform.

Utvärdera CV:n och få all information om sökande, såsom erfarenhet, kompetens, kvalifikationer och utvärderingsresultat, på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Få alla funktioner för rekrytering, onboarding och andra HR-processer på en och samma plattform.

Underlätta brainstorming och gemensam problemlösning för HR-initiativ med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Få realtidsinsikter om medarbetarnas prestationer, engagemang och utveckling genom anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter.

Anpassa medarbetarnas mål efter organisationens mål och följ upp framstegen effektivt med hjälp av ClickUp Goals , så att nyanställda vet vad som förväntas av dem.

Övervaka noggrant den tid som anställda lägger på olika uppgifter och projekt för prestationsutvärdering och resursallokering med den inbyggda tidsspårningsfunktionen i ClickUp.

Håll kontakten och hantera HR-uppgifter när du är på språng med hjälp av ClickUp Mobile App

Skydda känslig medarbetardata med robusta säkerhetsåtgärder och efterlevnadsfunktioner.

Utnyttja ClickUp Brain , en kraftfull AI-assistent, för att automatisera rutinmässiga uppgifter, generera HR-rapporter och ge intelligenta förslag på rekryteringsprocesser.

Begränsningar för ClickUp

Med tanke på dess omfattande funktioner och egenskaper kan det ta tid att bekanta sig med ClickUps gränssnitt, vilket kräver en brantare inlärningskurva.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Mercer Mettl Assessments (Bästa omfattande onlineplattformen för bedömning)

via Mercer Mettl

Mercer Mettl är en ledande aktör inom talangbedömning och erbjuder ett brett utbud av bedömningar för att utvärdera kandidater utifrån olika dimensioner. Från psykometriska bedömningar till utvärderingar av tekniska färdigheter ger Mercer Mettl en helhetsbild av en kandidats potential.

Detta gör det idealiskt för organisationer som behöver en heltäckande plattform för rekrytering och personalhantering. Det inkluderar möjligheten att genomföra fjärrbedömningar, gallra kandidater och hålla intervjuer, vilket är avgörande för dagens digitala arbetsplats.

Mercer Mettls bästa funktioner

Få en allt-i-ett-plattform för kodning, simulering, övervakad bedömning eller onlineprov.

Anpassa bedömningarna efter dina specifika arbetsroller och branschkrav.

Integrera med flera HR-verktyg och system, med stöd för över 20 språk.

Få tillgång till ett bibliotek med färdiga bedömningar för dina rekryterings-, L&D-processer och vetenskapliga bedömningsprocesser.

Mercer Mettls begränsningar

Med tanke på dess omfattande funktioner kan det vara svårt att lära sig, särskilt när det gäller att anpassa bedömningen till din specifika bransch eller användning.

Eftersom tjänsten är helt webbaserad kan den inte användas på marknader där man förväntar sig att medarbetardata och information ska lagras på deras plattform, särskilt när det gäller lokal installation och datalagring.

Mercer Mettl-priser

Anpassad prissättning

Mercer Mettl-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (41 recensioner)

via TestGorilla

TestGorilla är ett populärt utvärderingsverktyg för kodning och tekniska utvärderingar. Det låter dig skapa ett test från grunden med hjälp av olika utvärderingstyper, inklusive arbetsbaserad kompetensutvärdering, simulering, kognitiva förmågetester, personlighetstester, mjuka färdigheter och mycket mer.

Det omfattande biblioteket med färdiga utvärderingar och det användarvänliga gränssnittet gör det idealiskt för HR-team som kanske saknar den tekniska eller domänspecifika kompetens som krävs inom det specifika område eller den bransch de rekryterar till.

Test Gorillas bästa funktioner

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med färdiga bedömningar för flera olika roller och branscher.

Anpassa bedömningarna enkelt med hjälp av dra-och-släpp-gränssnittet.

Använd videointervjuer och liveövervakning för dina bedömningar.

Integrera snabbt med populära HR-system

Test Gorillas begränsningar

Begränsad djupanalys jämfört med vissa konkurrenter

Verktyget är främst inriktat på screening före anställning snarare än omfattande talangutvärdering, vilket gör det idealiskt endast för rekryteringschefer eller rekryteringsteam.

Test Gorilla-priser

Gratis

Startpaket : 75 $/månad

Pro: 115 $/månad

Test Gorilla-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1150 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (239 recensioner)

4. The Predictive Index (bästa verktyget för beteendebedömning)

via The Predictive Index

Predictive Index eller PI Hires (företagets specifika verktyg för talangbedömning) är idealiskt för att utvärdera kandidater baserat på beteendemässiga och kognitiva förmågor. Verktyget bygger på över 60 års forskning inom beteendevetenskap och ger värdefulla insikter om hur individer interagerar med andra och hanterar uppgifter, vilket hjälper dig att identifiera den som passar bäst för ditt team.

De bästa funktionerna i Predictive Index

Använd kraften i beteendebedömning för att identifiera personlighetsdrag och arbetsstilar.

Utnyttja kognitiv bedömning för att mäta inlärningsförmåga

Bygg och utveckla team som är skräddarsydda efter dina behov med hjälp av verktyget för talangoptimering.

Få API- och integrationsalternativ med flera HR-system för smidiga arbetsflöden.

Begränsningarna med Predictive Index

Fokuserar främst på beteendemässiga och kognitiva bedömningar, begränsat inom andra områden.

Kräver utbildning och en brant inlärningskurva för att kunna utnyttja plattformens funktioner fullt ut.

Priser för Predictive Index

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Predictive Index

G2: 4,7/5 (650 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Alva (bästa AI-verktyget för talangbedömning)

via Alva

Alva är ett modernt verktyg för talangbedömning för team som vill utvärdera kandidater snabbt och noggrant. Det kombinerar expertutformade personlighets- och logiktester med avancerad AI och maskininlärningsfunktioner för att ge praktiska insikter om en kandidats potential inom flera områden.

Alvas bästa funktioner

Utnyttja AI-drivna personlighets- och logikbedömningar för att få snabb analys och feedback om en kandidat.

Gör dina bedömningar snabbare med hjälp av snabb utvärdering och rangordning av kandidater.

Integrera smidigt med flera HR-verktyg och CRM-system med hjälp av inbyggda API:er och synkroniseringsalternativ.

Alvas begränsningar

En relativt ny plattform med begränsad marknadspenetration

Att helt förlita sig på AI kan vara ett problem för vissa organisationer, särskilt när det gäller kandidatinformation och dataintegritet.

Alvas prissättning

Grow : 429 $/månad

Skala : 799 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Alva-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (12 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. iMocha (Det mest omfattande verktyget för talangbedömning och rekrytering)

via iMocha

För alla som har arbetat länge inom personalområdet är iMocha ett välkänt namn. Detta omfattande verktyg för talangbedömning och rekrytering drivs nu av AI och har över 200 taxonomier, mer än 1 500 jobbprofiler och mer än 2 500 tester av hårda och mjuka färdigheter att välja mellan. Det erbjuder en omfattande uppsättning bedömningar och djupgående analyser som hjälper rekryterare att fatta välgrundade anställningsbeslut.

iMocha bästa funktioner

Bedöm ett brett spektrum av färdigheter, från tekniska kunskaper till mjuka färdigheter.

Skapa anpassade bedömningar som matchar specifika jobbkrav.

Utnyttja AI-driven övervakning för säker testadministration

Skapa detaljerade prestationsanalyser och användbara insikter

Integrera smidigt med befintliga HR-system för ett effektivt arbetsflöde.

Begränsningar för iMocha

Komplex plattform med en brantare inlärningskurva jämfört med vissa konkurrenter

Det finns ingen kostnadsfri version för att testa verktyget.

iMocha-priser

Anpassad prissättning

iMocha-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (252 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (30 recensioner)

7. Testlify (Bästa testbedömningsverktyget med AI-drivna rapporter och analyser)

via Crozdesk

Testlify är ett avancerat testverktyg som analyserar kandidaters information och kommunikationsförmåga under rekryteringsprocessen. Dessa bedömningar är detaljerade och inkluderar flera parametrar som du kan justera. Eftersom bedömningen baseras på specifika fördefinierade faktorer blir hela processen objektiv och rättvis, vilket säkerställer att det inte förekommer partiska beslut i rekryteringsprocessen.

Testlifys bästa funktioner

Genomför engagerande videointervjuer med olika typer av frågor

Utvärdera praktiska förmågor genom interaktiva kompetensbedömningar

Utnyttja AI-driven analys för att bedöma kandidaters prestationer.

Integrera smidigt med befintliga rekryteringsflöden

Testlifys begränsningar

Kandidatbedömningar stöder inte flera språk.

Begränsat utrymme för rollbaserade bedömningar

Testlify-priser

Startpaket : 49 $/månad

Basic : 149 $/månad

Företag: 299 $/månad

Premium: 749 $/månad

Testlify-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (125 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (29 recensioner)

8. HireVue (Bästa AI-drivna plattformen för utvärdering och videointervjuer)

via HireVue

En annan plattform på vår lista som utnyttjar AI på ett utmärkt sätt är HireVue. Denna digitala plattform för intervjuer och utvärdering använder AI-driven teknik för vad den kallar mänsklig potentialintelligens. Plattformen är idealisk för att genomföra videointervjuer och ge kandidaterna detaljerade utvärderingar och spelifierade element för att göra hela processen mer intressant och spännande. Detta gör att du inte bara kan mäta teknisk kunskap eller kodningsfärdigheter, utan också utvärdera kognitiva förmågor och beslutsfattande, identifiera personlighetsdrag och mycket mer.

Hirevue bästa funktioner

Utnyttja videointervjuer på begäran med olika typer av frågor och möjligheten att använda befintliga intervjumallar för en effektiv process.

Använd spelifierade bedömningar för att utvärdera kandidaternas kognitiva förmågor och personlighet.

Få tillgång till AI-driven analys för kandidatutvärdering och en snabb sammanfattning av varje kandidats förmågor.

Integrera smidigt med de bästa HR-systemen

Få support för över 45 språk, vilket ger dig tillgång till en bredare talangpool.

Hirevue-begränsningar

Kräver mycket initial installation och tid för att anpassa det efter dina specifika behov.

Ett fokus på videointervjuer och spelifierade bedömningar kan vara begränsande för vissa organisationer.

Dyrt jämfört med vissa andra verktyg för talangbedömning.

Hirevue-priser

Väsentligt: 35 000 dollar/år

Företag : 75 000 USD/år

Premium: Anpassad prissättning

Hirevue-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (231 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (47 recensioner)

9. Harver (Bästa automatiserade plattformen för en rekryteringsprocess med stora volymer)

via Harver

Företag måste ofta anställa snabbt för att skala upp sina resurser och möta marknadens krav. Men när man anställer på detta blixtkrigsliknande sätt kan det ofta innebära att man måste fatta snabba beslut som kanske inte är de rätta för att hitta rätt talanger. Med Harver får du en flexibel lösning som hjälper dig att optimera dina beslut om talanger genom att använda data och vetenskapliga insikter som hjälper dig att enkelt välja rätt kandidater.

Verktyget använder en kombination av bedömningar, videointervjuer, referenskontroller och ett betygssystem för att hjälpa dig att påskynda rekryteringsprocessen och samtidigt fatta datadrivna, korrekta beslut. Detta gör det till ett populärt val för organisationer med stora rekryteringsbehov.

Harvers bästa funktioner

Genomför omfattande utvärderingar, inklusive videointervjuer, kontroller före anställning och bakgrundskontroller.

Utnyttja AI-drivna insikter för att optimera anställningsbeslut och påskynda kandidatbedömningsprocessen.

Få en användarvänlig plattform för bedömning som enkelt kan användas av kandidater med alla typer av bakgrund.

Harvers begränsningar

Hur korrekt varje kandidatbedömning blir beror på hur fullständiga uppgifterna är, vilket inte alltid ger rätt resultat.

Att skapa anpassade talangbedömningar och utbildningar kräver extra tid och ansträngning, vilket gör det utmanande, särskilt för en organisation som vill fatta snabba beslut.

Fokus på rekrytering av stora volymer kan begränsa dess lämplighet för nischade roller.

Harvers prissättning

Anpassad prissättning

Harver-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (171 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Prevue (Bästa plattformen för talangbedömning och utveckling)

via Prevue

Prevue Skills är en specialiserad utvärderings- och urvalsverktygssvit som erbjuds av Prevue HR, organisationens omfattande HR-lösning. Liksom de flesta utvärderingsverktyg låter Prevue Skills dig testa en kandidats kunskaper baserat på jobbsimuleringsprov som är skräddarsydda för specifika branscher och roller. Verktyget har över 500 talangutvärderingar, så att du kan välja den som passar bäst för dina HR-mål.

På så sätt kan det bedöma kandidater utifrån olika dimensioner, inklusive kognitiv förmåga, personlighet och färdigheter. Det tillhandahåller också utvecklingsresurser som hjälper anställda att växa och lyckas inom organisationen.

Prevues bästa funktioner

Skapa tester för kognitiva förmågor för att mäta problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga.

Utvärdera personlighetsbedömningar för att förstå dina kandidaters beteendemönster.

Skapa specialiserade kompetensbedömningar för att utvärdera jobbspecifika kompetenser med hjälp av verkliga scenarier.

Matcha kandidater med en specifik jobbprofil och få en tydlig indikation på hur väl de passar in i företagets krav.

Använd resurserna för talangutveckling för att främja medarbetarnas utveckling och coachning när kandidaten har anställts och blivit en del av din organisation.

Prevue-begränsningar

Användare har upptäckt att Prevue Skills har begränsade integrationsmöjligheter med andra HR-verktyg eller ATS-system, vilket gör det obekvämt om du inte vill använda företagets heltäckande HR-lösning.

Prevue-priser

Anpassad prissättning

Prevue-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (53 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (64 recensioner)

Att välja rätt verktyg för talangbedömning är avgörande för en effektiv rekrytering. Det finns många olika alternativ, men det är viktigt att hitta en plattform som passar dina behov och som kan användas av hela HR-avdelningen. ClickUp är en omfattande lösning som förenklar denna process.

Som en allt-i-ett-plattform för produktivitet effektiviserar ClickUp hela ditt HR-arbetsflöde, från rekrytering till prestationshantering. Dess anpassningsbara funktioner, realtidssamarbete och robusta rapportering gör det möjligt för dig att fatta välgrundade beslut och driva på företagets tillväxt.

