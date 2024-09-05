Hur du förbättrar dina rekryteringsfärdigheter

”Det som verkade vara ett obetydligt möte visade sig bli en av mina bästa anställningar.”

Detta citat hänvisar till ett möte mellan William Tincup – tankeledare, VD för RecruitingDaily och kändis inom HR-världen – och en unik kandidat som han träffade när han stod i kö för att handla mat. Kandidaten blev senare ”en av de bästa projektledarna (han) någonsin haft nöjet att arbeta med”.

Naturligtvis kan inte alla rekryterare hoppas på att träffa sin drömkandidat i mataffären. Att hitta rätt kandidat för jobbet är oftast en berg-och-dalbana som involverar flera jobbannonser, kandidatscreeningar, intervjuer och förhandlingar om anställningserbjudanden.

Ja, det blir allt svårare att rekrytera talanger – nästan 80 % av arbetsgivarna världen över uppger att de har svårt att hitta kompetenta talanger, jämfört med bara 35 % för tio år sedan.

Men här är kruxet: att vara en framgångsrik rekryterare handlar inte om att fylla tjänster när behovet uppstår. Det handlar om att skapa meningsfulla, ömsesidigt fördelaktiga och långvariga relationer.

För att lyckas måste du vässa dina rekryteringsfärdigheter – en blandning av mjuka färdigheter, rekryteringsspecifika hårda färdigheter och branschkunskap. Rekryteringsfärdigheter hjälper dig att skapa relationer och fatta strategiska beslut som är i både företagets och de potentiella kandidaternas bästa intresse. Där ligger vägen till personalavdelningens nirvana – glada nyanställda och nöjda företag.

Låt oss utforska hur du kan göra detta.

Viktiga mjuka färdigheter och kärnkompetenser för en rekryterare

Rekryteringsfärdigheter omfattar ett brett spektrum av förmågor och kompetenser. Ditt jobb handlar inte om att gå igenom CV:n. Ett djupt intresse för människor och en skarp förståelse för arbetsroller och branschen är viktiga färdigheter som hör till yrket.

Josh Bersin, rektor och grundare av Bersin by Deloitte, har ofta sagt: ”Dagens rekryterare måste vara marknadsförare, säljare, karriärcoach och psykolog i ett. ” Låter det som ett för svårt jobb?

Det behöver inte vara så. Rekryterarens specialistkunskaper är till för att underlätta ditt arbete och leda till bästa möjliga resultat vid anställningar. Och det mest grundläggande kravet för en framgångsrik rekryterare är en stark grund i mjuka färdigheter.

Varför är mjuka färdigheter så viktiga vid rekrytering?

Alla nya relationer väcker en rad olika känslor – till exempel spänning, nervositet och förhoppningar. Att hantera känslor och förväntningar är centralt i hela rekryteringsprocessen. För att lyckas med detta behöver du rätt mjuka färdigheter.

Mjuka färdigheter är alltså kärnan i effektiv rekrytering. Som skicklig rekryterare är du mer än en matchmaker; du är den viktiga länken som balanserar företagets behov och kandidaternas ambitioner.

Dessa färdigheter kan inte läras in över en natt. Men ingen framgångsrik rekryterare kan klara sig utan dem, så tiden du lägger på att finslipa dem är väl investerad.

En bra rekryterare måste odla följande:

Förmåga att hantera förväntningar

Duktiga rekryterare är tydliga med arbetsuppgifter, ansvarsområden och vad företaget kan erbjuda omedelbart. Detta är en viktig aspekt av relationsbyggande och säkerställer en smidig rekryteringsprocess för alla inblandade.

God lyssningsförmåga

Att lyssna – verkligen lyssna – är en oumbärlig färdighet som gör att du kan uppfatta subtila signaler och utvärdera en kandidats verkliga potential, vilket hjälper dig att välja de bästa kandidaterna från din kandidatpool.

Aktiv lyssnande är särskilt viktigt i rekryteringssituationer med hög press, till exempel nischrekrytering för nystartade företag, som Patrick Collison, VD för Stripe, förklarar: Stripe valde att ta det lugnt och det tog nästan två år att anställa de första tio medarbetarna.

Starka färdigheter inom nätverkande och relationsbyggande

Dessa är lika viktiga som god lyssningsförmåga. Genom att vårda relationerna med kandidaterna och dina rekryteringschefer lägger du grunden för långsiktig framgång.

Pålitlighet och starka kommunikationsfärdigheter

Förtroende är A och O inom rekrytering. Din förmåga att kommunicera effektivt och bygga upp en relation med potentiella kandidater gör hela skillnaden. Vaghet har ingen plats i en transparent rekryteringsprocess och leder bara till frustrerade kandidater, dåliga omdömen om företaget på jobbportaler och, i slutändan, bortkastad tid för alla inblandade.

En naturlig nyfikenhet

Låt oss vara ärliga – en typisk dag i livet för en rekryteringschef kan snabbt förvandlas till en rad repetitiva uppgifter. Men det finns en anledning till att du började arbeta med personalfrågor eller talangrekrytering: ett medfött intresse för människor och vad som driver dem. Att vara genuint intresserad av jobbsökande och deras ambitioner ger en fräschhet och personlig touch till de vardagliga uppgifterna som att lägga upp annonser på jobbportaler eller boka intervjuer.

Självförtroende

Och slutligen, självförtroende. Kandidaten framför dig funderar på att ta ett stort steg. En bra rekryterare får inte visa tveksamhet eller osäkerhet. Du – den aura du utstrålar – kommer att fungera som deras vägvisare och forma deras första och bestående intryck av den nya rollen och företaget.

Kärnkompetenser som alla framgångsrika rekryterare bör ha

Hur bemästrar du de mjuka färdigheter som är viktiga för rekryterare? Låt oss dela upp dem i kärnkompetenser.

Emotionell intelligens: Emotionell intelligens gör det möjligt för dig att skapa en empatisk kontakt med jobbsökande, så att de känner sig uppskattade och förstådda. Det hjälper dig i sin tur att avgöra om någon är en lämplig kandidat och passar in i företagskulturen.

Problemlösningsförmåga: Oavsett om det handlar om en kandidat som drar sig ur i sista minuten eller en rekryteringschef med föränderliga krav, måste du kunna tänka snabbt och hitta lösningar.

Multitasking och tidshantering: Att hantera flera kandidater, lediga tjänster och deadlines kräver starka multitasking- och tidshanteringsfärdigheter.

Förhandlingsfärdigheter: Från löneförhandlingar till diskussioner om jobberbjudanden – din förmåga att matcha den perfekta kandidaten med det perfekta erbjudandet, i kombination med starka kommunikationsfärdigheter, skapar ett vinn-vinn-resultat för både kandidaten och företaget.

Anpassningsförmåga och kritiskt tänkande: Rekryteringslandskapet förändras ständigt, och det bör du också göra. Förmågan att anpassa dig till en föränderlig arbetsmarknad och utvärdera scenarier objektivt hjälper dig att ligga steget före branschtrenderna och anpassa dina strategier efter branschen.

Betydelsen av hårda färdigheter vid rekrytering

Mjuk kompetens är visserligen viktig, men hård rekryteringskompetens eller tekniska färdigheter utgör stommen i rekryteringsarbetet. Dessa färdigheter gör det möjligt för dig att utnyttja teknik, analysera data och effektivt marknadsföra jobbmöjligheter.

Här är några viktiga hårda färdigheter som alla rekryterare bör ha:

Marknadsförings- och försäljningsfärdigheter : Rekrytering jämförs ofta med försäljning. Goda försäljningsfärdigheter kan hjälpa dig : Rekrytering jämförs ofta med försäljning. Goda försäljningsfärdigheter kan hjälpa dig att marknadsföra jobbet och företagskulturen för potentiella kandidater . Med starka rekryteringsmarknadsföringsfärdigheter kan du skapa övertygande presentationsmöjligheter som tilltalar de bästa talangerna.

Rekrytering via LinkedIn och sociala medier : Sociala medier är inte längre bara för privat bruk, utan ett kraftfullt rekryteringsverktyg där du kan visa upp dina säljfärdigheter. Din förmåga att effektivt använda plattformar som LinkedIn för att hitta kandidater, bygga kontakter och dela lediga tjänster kan avsevärt utöka din talangpool.

Förmåga att använda teknik : I den digitala tidsåldern är det ett måste att behärska rekryteringsteknik. Verktyg som CRM-system (Customer Relationship Management) och : I den digitala tidsåldern är det ett måste att behärska rekryteringsteknik. Verktyg som CRM-system (Customer Relationship Management) och ATS-system (Applicant Tracking Systems) samt mallar hjälper dig att hantera kandidatinformation, spåra ansökningar, sålla kandidater och effektivisera din rekryteringsprocess. Att utnyttja teknik är särskilt viktigt för företag som är populära bland sökande.

Datadriven mentalitet : Som rekryterare måste du analysera rekryteringsdata för att identifiera trender, mäta prestanda och fatta välgrundade beslut. En datadriven mentalitet hjälper dig att optimera dina rekryteringsstrategier och förbättra resultaten.

SEO och digital marknadsföring : Företag använder SEO för att attrahera kunder; du kan använda det för att attrahera rätt kandidater. Genom att förstå hur du optimerar jobbannonser för sökmotorer säkerställer du att dina annonser når rätt målgrupp.

Analys: Rekrytering handlar inte bara om magkänsla, utan också om siffror. Analys hjälper dig att spåra mått som tid till tillsättning, kostnad per anställning och omsättningshastighet under det första året. Insikter om dessa indikatorer säkerställer kontinuerlig förbättring av rekryteringsprocesserna.

Artificiell intelligensens inverkan på rekrytering

Artificiell intelligens (AI) inom talangförvärv revolutionerar rekryteringsbranschen. Från AI-driven kandidatscreening till automatiserad intervjuschemaläggning kan AI-rekryteringsverktyg ta över repetitiva uppgifter, så att du kan fokusera på det du gör bäst – att fatta strategiska anställningsbeslut.

Även om endast 12 % av rekryteringsansvariga använde AI som en del av sina rekryteringsprocesser 2023, kommer denna andel med all säkerhet att öka.

AI kan visserligen förbättra rekryteringsprocessen, men det kan inte ersätta den mänskliga kontakten, som är grunden för en framgångsrik rekrytering. Amazons misslyckade försök med AI-baserad kandidatscreening är ett välkänt varnande exempel.

Att använda AI-rekryteringsverktyg som assistenter för repetitiva uppgifter kan ändå vara en livräddare när det gäller att minska rekryteringstiden, upptäcka dolda talanger och förbättra kandidatupplevelsen, särskilt vid rekrytering av stora volymer. Förresten, Amazon använder fortfarande AI för rekrytering – samtidigt som man noggrant övervakar resultaten.

Hur du förbättrar dina rekryteringsfärdigheter

Förbättring är en kontinuerlig process, och rekryteringsbranschen är inget undantag. Oavsett om du vill förfina dina förhandlingsfärdigheter eller lära dig nya specialistkunskaper inom rekrytering, så här håller du dig steget före.

Med nya rekryteringsverktyg, strategier och trender som dyker upp regelbundet måste du hänga med.

Kontinuerligt lärande handlar dock inte bara om att hänga med, utan om att ligga steget före. Oavsett om det är genom onlinekurser, workshops eller nätverksevenemang, ju mer du lär dig, desto mer värde kan du erbjuda. Kontinuerligt lärande handlar i slutändan om att investera i dig själv.

Låt oss se hur du kan göra detta.

De bästa rekryterarna finjusterar ständigt sina rekryteringsstrategier och utforskar ny personalprogramvara, eftersom goda rekryteringsfärdigheter måste kombineras med bra rekryteringsverktyg.

Experimentera med dina rekryteringsmetoder

Ett av de mest effektiva sätten att hålla dina rekryteringsfärdigheter uppdaterade är att aktivt söka efter outforskade vägar för att hitta kandidater. Läs de senaste nyheterna om rekrytering via sociala medier, utforska nischade jobbportaler eller utnyttja AI-drivna plattformar för att identifiera och engagera de bästa talangerna på ett mer effektivt sätt.

Genom att regelbundet delta i branschwebbinarier, konferenser och nätverksevenemang kan du få värdefulla insikter om nya trender och bästa praxis inom rekrytering.

💡Proffstips: Prenumerera på ledande rekryteringsbloggar och poddar för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna och trenderna inom branschen, till exempel ” The Recruiting Future ” av Matt Alder.

Håll dig uppdaterad om trender

Att förstå de senaste trenderna inom kandidatupplevelse är ett annat viktigt område att fokusera på. Dagens kandidater förväntar sig mer personliga och engagerande interaktioner under hela rekryteringsprocessen.

Genom att hålla dig informerad om nya metoder för att förbättra kandidatupplevelsen – såsom mobilvänliga ansökningsprocesser, AI-drivna chatbots för initial screening eller plattformar för videointervjuer – blir du en rekryterare som verkligen värdesätter kandidatens tid.

💡Proffstips: Gå med i professionella rekryteringsgrupper eller forum för att utbyta idéer, ställa frågor och lära av dina kollegor. Här är ett som vi hittat: Society for Human Resource Management.

Slutligen hjälper avancerade rekryteringstekniker rekryterare som vill utmärka sig. Detta innefattar att bli bekväm med sökandesystem (ATS), lära sig att använda dataanalys för att fatta välgrundade anställningsbeslut och hålla sig uppdaterad om de senaste CRM-verktygen som effektiviserar kommunikationen med kandidater. Överväg att lära dig mer om dessa verktyg genom onlinekurser och handledningar.

💡Proffstips: Testa nya verktyg i en sandlådemiljö innan du integrerar dem fullt ut i din process, så att du kan utforska deras potential utan att störa ditt nuvarande arbetsflöde.

Ta nu en titt på ClickUp – ett komplett projektledningsverktyg som moderna rekryterare svär vid!

Hur ClickUp hjälper dig att bli en stjärnrekryterare

Visa dina uppgifter i olika format (t.ex. lista, tabell, ruta och Gantt-diagram) utifrån dina behov med ClickUps plattform för personalhantering.

ClickUps plattform för personalhantering är en central knutpunkt för all information om anställda, vilket gör det möjligt för rekryterare att enkelt komma åt och hantera kandidatprofiler, följa rekryteringsprocessen och upprätthålla kommunikationen.

Så här hjälper det:

ClickUp-vyer : Anpassa dina instrumentpaneler så att de fokuserar på specifika rekryteringsmått eller steg i anställningsprocessen. Använd till exempel Anpassa dina instrumentpaneler så att de fokuserar på specifika rekryteringsmått eller steg i anställningsprocessen. Använd till exempel kalendervyn för att schemalägga intervjuer och uppföljningssamtal.

Använd kalendervyn för att schemalägga intervjuer med kandidater.

ClickUp-påminnelser: Ställ in påminnelser för viktiga uppgifter och markera dem som avklarade, skjuta upp dem, boka om dem eller delegera dem utifrån dina behov. Ställ in påminnelser för viktiga uppgifter och markera dem som avklarade, skjuta upp dem, boka om dem eller delegera dem utifrån dina behov.

ClickUp-uppgifter: Effektivisera dina rekryteringsprocesser genom att skapa uppgiftslistor för jobbannonser, kandidatgallring, intervjuschemaläggning och referenskontroller. Detta säkerställer spårning i realtid och att alla rekryteringssteg organiseras och slutförs på ett effektivt sätt.

Skapa en lista med uppgifter som en del av din rekryteringsplan med hjälp av ClickUp Tasks.

ClickUp Docs: Skapa introduktionsdokument, riktlinjer och hjälpsidor för nya medarbetare som beskriver nödvändiga uppgifter som pappersarbete, installation av utrustning, utbildning och presentation av teamet. Detta säkerställer en smidig övergång för nyanställda. Skapa introduktionsdokument, riktlinjer och hjälpsidor för nya medarbetare som beskriver nödvändiga uppgifter som pappersarbete, installation av utrustning, utbildning och presentation av teamet. Detta säkerställer en smidig övergång för nyanställda.

ClickUp Dashboards: Använd prestandadata för anställda från anpassningsbara dashboards för att identifiera färdigheter och egenskaper hos framgångsrika rekryteringar och finjustera dina rekryteringsstrategier. Använd prestandadata för anställda från anpassningsbara dashboards för att identifiera färdigheter och egenskaper hos framgångsrika rekryteringar och finjustera dina rekryteringsstrategier.

Analysera data om dina nyanställningar med hjälp av ClickUp Dashboards.

Använd ClickUp Goals för att följa upp dina övergripande rekryteringsmål för kvartalet eller året. Du kan också koppla enskilda uppgifter (som "Ordna teknisk intervju" och "Gör referenskontroller") till ett större eller långsiktigt mål ("Slutför rekryteringsprocessen för avdelning X").

Följ framstegen mot dina individuella mål och uppgiftsmål med hjälp av ClickUp Goals.

ClickUp hjälper oss att hantera våra projekt bättre och gör hela processen enklare och snabbare. Det ger också informationstransparens, vilket är avgörande för att våra team ska kunna hålla sig uppdaterade.

ClickUp hjälper oss att hantera våra projekt bättre och gör hela processen enklare och snabbare. Det ger också informationstransparens, vilket är avgörande för att våra team ska kunna hålla sig uppdaterade.

Om du vill ha en assistent som hjälper dig med de repetitiva uppgifter vi pratade om kan du använda vårt AI-verktyg ClickUp Brain. Det kan skapa automatiserade rekryteringssammanfattningar och uppdateringar, markera åtgärder som behöver uppmärksammas och generera anpassade rekryteringsplaner åt dig.

Automatisera många rekryteringsuppgifter, såsom att skriva jobbeskrivningar (JD) och granska CV, med ClickUp Brain.

💡Proffstips: Om du arbetar med att lära dig mjuka eller hårda färdigheter kan du använda ClickUp Goals för att sätta upp mål för ditt lärande och följa dina framsteg.

Hur rekryteringschefer kan dra nytta av ClickUps strategiska rekryteringsmallar

Att utnyttja ClickUps kostnadsfria HR-mallar kan vara avgörande för att förenkla din rekryteringsprocess. Se dessa mallar som pålitliga medhjälpare som gör grovjobbet så att du kan fokusera på att komma i kontakt med de bästa kandidaterna och fatta välgrundade rekryteringsbeslut.

Börja med att kolla in ClickUp Recruitment Action Plan Template.

Ladda ner den här mallen Hitta, granska och anställ kandidater enkelt med ClickUps mall för rekryteringsplan.

Oavsett om du planerar en storskalig rekryteringskampanj eller vill fylla en nischad roll hjälper den här mallen dig att lägga upp en tydlig handlingsplan. Här är de viktigaste funktionerna som hjälper dig i dina rekryteringsplaner:

Visuell arbetsflödesorganisation: Använd visuella tavlor för att organisera ditt arbetsflöde, vilket gör det enklare att följa rekryteringsaktiviteternas framsteg.

Anpassade statusar: Skapa uppgifter med anpassade statusar som Öppen, Klar, Pågående, Inte lämplig och På väntelista för att effektivt kunna följa varje rekryteringsåtgärd.

Tidsplanering: Håll rekryteringsprocessen på rätt spår och säkerställ att anställningen sker i tid med en inbyggd tidsplan.

Projektledningsverktyg: Förbättra rekryteringsuppföljningen med funktioner som uppgiftsberoenden, tidsspårning, kommentarreaktioner och automatisering, som förbättrar den övergripande effektiviteten.

Därefter har vi ClickUp Hiring Candidates Template, som är ett utmärkt sätt att säkerställa att varje steg i rekryteringsprocessen täcks.

Ladda ner den här mallen Utvärdera kandidater med hjälp av anpassningsbara betygsskala för att bedöma deras kvalifikationer och lämplighet för rollen med hjälp av ClickUp-mallen för rekrytering av kandidater.

Från den första kontakten till det slutgiltiga erbjudandet hjälper den här mallen dig att upprätthålla konsekvens och noggrannhet i ditt tillvägagångssätt. Den är särskilt användbar för att standardisera processer över flera roller eller team, så att alla är på samma sida och följer en rättvis och konsekvent anställningsprocess.

Du kan enkelt anpassa mallen efter de specifika behoven för varje tjänst, så att du inte missar några viktiga steg – vare sig det gäller en viktig intervjusfråga eller en uppföljningsuppgift. Mallen låter dig också jämföra sökande sida vid sida med hjälp av interaktiva tabeller och spårningstavlor för att snabbt identifiera den som passar bäst för tjänsten.

Om du behöver en mall för att hantera hela rekryteringsprocessen från början till slut är ClickUp Recruiting & Hiring Template lösningen för dig.

Ladda ner den här mallen Effektivisera dina rekryteringsplaner, spara tid och fatta mer välgrundade anställningsbeslut med ClickUps mall för rekrytering och anställning.

Oavsett om du hanterar flera lediga tjänster eller finjusterar din rekryteringsstrategi erbjuder den här mallen en strukturerad, anpassningsbar metod som hjälper dig att hålla ordning och vara effektiv. Här är några funktioner som du kommer att uppskatta:

Enkla jobbannonser: Mallen ger ett strukturerat format för att skapa och publicera jobbannonser, vilket säkerställer konsekvens och tydlighet för alla dina lediga tjänster.

Effektiv kandidatuppföljning: Det erbjuder ett centraliserat system för att följa upp sökande under hela rekryteringsprocessen, från den första ansökan till det slutliga urvalet. Denna funktion hjälper dig att hålla ordning och kontroll över dina rekryteringsinsatser.

Standardiserade intervjuscorecards: Mallen innehåller fördesignade intervjuscorecards som hjälper dig att utvärdera kandidater objektivt utifrån fördefinierade kriterier. Denna standardisering säkerställer rättvisa och konsekvens i din intervjuprocess.

Med ClickUp kan du förbättra din rekryteringsprocess och se till att ditt företag anställer de bästa kandidaterna.

Förbättra din rekrytering med ClickUp

Kom alltid ihåg att rekryteringsfärdigheter är mer än bara att fylla tjänster med de bästa kandidaterna. En framgångsrik rekryterare måste fortsätta att lära sig, förbättra sig och, viktigast av allt, hålla sig à jour med den senaste tekniken.

Det är ett måste att ha rätt verktyg till ditt förfogande. ClickUp erbjuder rekryteringschefer en omfattande lösning som är utformad för att effektivisera alla aspekter av rekryteringsprocessen.

Från hantering av kandidatinformation och schemaläggning av intervjuer till samarbete med intervjuare från flera avdelningar och uppföljning av dina framsteg för dina rekryteringschefer – ClickUp kan skräddarsys för att uppfylla alla dina rekryteringsbehov. Och det är bra på andra saker också! För att få dina nyanställda att komma igång snabbt, kolla in några mallar för introduktion.

Tro inte bara på oss. Prova själv. Det är gratis!

Registrera dig på ClickUp idag! 🙌