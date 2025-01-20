Hur man följer upp efter en anställningsintervju: vad man ska göra, vad man inte ska göra och exempel

Du har gått igenom en rigorös första omgång av intervjun för ditt drömjobb.

Nu väntar du på det där samtalet som kan förändra din karriär. I det här läget är det naturligt att känna en mängd olika känslor och undra om du ska kontakta rekryteringschefen eller HR-chefen för att få en uppdatering.

För att hålla samtalet igång skickar du ett uppföljningsmejl efter intervjun.

Att följa upp efter en intervju bekräftar ditt intresse för jobbet och gör att rekryteraren eller anställningschefen kommer ihåg dig. Tidigare skickade man ett handskrivet brev, men idag räcker det med ett kort e-postmeddelande för att följa upp intervjun.

Hur följer man upp efter en intervju, undrar du? Läs vidare för att lära dig de bästa metoderna för att skapa det perfekta meddelandet.

Som bonus delar vi också med oss av några effektiva mallar för uppföljningsmejl som du kan använda, samt några verktyg som hjälper dig att göra detta.

Varför är uppföljning viktigt för att lyckas med jobbsökandet?

Här är fyra sätt på vilka uppföljningen efter en intervju spelar en avgörande roll för resultatet av din ansökan.

⭐ Utvalda mallar Blir du stressad av uppföljningar efter intervjuer? Prova ClickUps kostnadsfria mall för jobbsökning för att hålla ordning och känna dig trygg. Få en gratis mall ClickUps mall för jobbsökning hjälper dig att hålla koll på ansökningar, intervjuer och uppföljningar – allt på ett och samma ställe.

1. Visa initiativförmåga och professionalism

Oavsett om det är ett tackbrev efter en intervju eller ett brev för att få en statusuppdatering om anställningsprocessen, kan korrekt e-postetikett stärka din kandidatur och visa att du kommer att uppvisa samma professionalism på jobbet.

2. Öppnar dörrar till framtida möjligheter

Även om du inte får den aktuella tjänsten kan det vara en stor fördel att stanna kvar på företagets radar genom att låta din profil ligga kvar i deras databas tack vare din uppföljning. Du ökar sannolikheten att bli aktuell för andra tjänster som kan dyka upp senare.

Det här är också ett bra tillfälle att utforska mallar för karriärplaner för att planera för andra möjligheter.

Läs mer: Praktiska steg för att byta karriär i alla åldrar

3. Ta upp frågor eller förtydliganden

En vältajmad uppföljning gör att du kan ta upp potentiella områden som du tror inte togs upp under intervjun.

Låt oss till exempel säga att du söker en marknadsföringsroll och teamet är osäkert på din erfarenhet av PPC-kampanjer. Ett uppföljningsmeddelande som beskriver dina bidrag inom detta område med datadrivna resultat kan vara det bevis som hjälper din kandidatur.

4. Håller dig i fokus

Ett kortfattat meddelande till anställningschefer eller rekryterare där du upprepar dina kvalifikationer och din entusiasm kan göra dig minnesvärd, särskilt när valet står mellan dig och en annan kandidat.

Det där extra mejlet kan tippa vågskålen till din fördel.

När ska man följa upp efter en intervju?

Timing är viktigt när du skickar ett uppföljningsmeddelande. Här är en allmän tidsplan för uppföljning efter en intervju, baserad på olika scenarier:

a. Omedelbart efter en intervju

Skicka ett tackmejl inom 24 timmar efter intervjun.

I meddelandet bör du uttrycka tacksamhet för möjligheten, upprepa ditt intresse för tjänsten och nämna ett specifikt ämne eller ögonblick från intervjun för att göra det personligt.

Exempel:”Tack för att du tog dig tid att diskutera rollen som [befattningsnamn] med mig igår. Jag uppskattade särskilt att få lära mig om [specifikt projekt eller aspekt av rollen]. Det är spännande att tänka på att få bidra till ett så meningsfullt arbete, och jag ser fram emot möjligheten att få bli en del av ert team.”

b. Efter arbetsgivarens eller rekryterarens angivna tidsplan

Om intervjuaren nämnde när de skulle fatta ett beslut (t.ex. "Du hör av oss inom två veckor"), vänta tills den perioden har gått innan du följer upp.

Fråga artigt om statusen på din ansökan och bekräfta ditt intresse.

Exempel:”Jag hoppas att du mår bra. Jag vill följa upp det vi diskuterade den [intervjudatum] angående tjänsten [tjänstens namn]. Jag är fortfarande intresserad av tjänsten och vill fråga om det har skett några uppdateringar angående rekryteringsprocessen.”

c. Om ingen tidsplan angavs

Vänta 5–7 arbetsdagar efter intervjun innan du följer upp. Detta ger arbetsgivaren tid att granska kandidaterna utan att verka otålig.

d. Efter en andra eller sista intervju

En uppföljning efter en slutintervju bör lägga större tonvikt på din entusiasm för tjänsten och varför du tror att du är rätt person för jobbet.

Exempel:”Det var ett nöje att träffa dig och teamet under min sista intervju för tjänsten [tjänstens namn]. Jag är verkligen glad över möjligheten att få bidra till [specifikt företag/projekt]. Tveka inte att höra av dig om du behöver ytterligare information för att kunna fatta ditt beslut.”

e. Efter en lång fördröjning eller utebliven svar

Om det har gått mer än två veckor sedan din uppföljning och du fortfarande inte har fått något svar kan du skicka ett sista artigt meddelande. Håll det kort, professionellt och respektfullt.

Exempel:”Jag skulle vilja följa upp en gång till angående tjänsten [tjänstens namn]. Jag förstår att rekryteringsprocessen kan ta tid, men jag vill uttrycka mitt fortsatta intresse och fråga om det finns några uppdateringar.”

Genom att följa upp på rätt sätt stärker du din kandidatur och skapar ett positivt intryck hos potentiella arbetsgivare. Kom bara ihåg att balansera uthållighet med tålamod – arbetsgivare uppskattar entusiasm men inte påtränglighet.

Bästa metoder för uppföljning efter en intervju

Tekniskt sett är det att skicka ett uppföljningsmejl likvärdigt med att hålla konversationen levande och igång.

1. Håll det enkelt för maximal effekt

Bifoga inte onödiga bilagor som ett CV, särskilt inte om rekryteraren eller anställningschefen redan har dina uppgifter. Det kan få dig att verka oorganiserad eller ouppmärksam på detaljer. Lägg till information som är verkligt relevant och värdefull för samtalet.

Läs mer: Hur man skriver ett vinnande jobbförslag

2. Anpassa ditt meddelande efter varje intervjuare

Hänvisa till specifika ämnen som du diskuterade med var och en av dem, till exempel ett projekt som de nämnde eller en utmaning som de står inför.

Om du till exempel har pratat om AI-skrivverktyg under intervjun kan du nämna hur du kan utnyttja dem för att effektivisera deras befintliga arbetsflödessystem och processer. Detta visar att du är uppmärksam på detaljer och understryker ditt genuina intresse för rollen.

3. Använd rätt tonfall och fraser

När du skriver uppföljningsmejl bör du undvika att använda ett språk som pressar rekryteraren eller rekryteringschefen att svara omedelbart. Det finns inte heller något enda bästa sätt att följa upp efter en intervju, eftersom rekryteringsprocesserna skiljer sig åt mellan olika företag och ibland kan ta en stund. Tänk på detta.

❌ Fel sätt: ”Om jag inte hör något före slutet av dagen antar jag att ni inte längre är intresserade” – ger ett negativt intryck ✅ Rätt sätt: ”Jag förstår att processen tar tid och jag väntar gärna på besked när det passar er” – visar att du respekterar deras tidsplan.

4. Utnyttja ledig tid på bästa sätt

Medan du väntar kan du gå onlinekurser eller arbeta med ett projekt som förbättrar dina färdigheter, till exempel att bekanta dig med nya tips för distansintervjuer för att öka dina chanser att bli aktuell för ett jobb i framtiden. Du kan också använda tiden till att lära dig hur man skriver ett jobbförslag.

Håll dig dessutom engagerad på arbetsmarknaden genom att kontakta ditt professionella nätverk för råd eller nya möjligheter. Gå igenom vad som gick bra i dina tidigare intervjuer och vad du kan förbättra – skapa dina egna intervjumallar som du kan använda som referens nästa gång.

💡Proffstips: Om du väntar på feedback om en marknadsföringsroll kan du ta en snabb onlinekurs på plattformar som Google Analytics. Det visar på initiativförmåga och håller dig uppdaterad, vilket du kan nämna under uppföljningen för att visa ditt engagemang för utveckling.

4. Välj rätt tidpunkt

För att uppföljningen ska fungera optimalt är timing allt. Skicka ett tackbrev inom 24 timmar efter intervjun, men vänta sedan 3–5 dagar innan du skickar ett uppföljningsmejl.

Hitta rätt balans mellan uthållighet och tålamod.

Strukturen för ett effektivt uppföljningsmejl med exempel

Hur skriver man ett professionellt, tydligt och väl mottaget uppföljningsmejl efter en intervju?

Vilka ord eller fraser ska du använda?

Vilken ton bör du använda?

Låt oss besvara alla dessa frågor en efter en.

1. Ämnesrad

Börja med en koncis och tydlig ämnesrad som återspeglar syftet med ditt e-postmeddelande och fångar rekryterarens eller anställningschefens uppmärksamhet.

En enkel, professionell ämnesrad som "Tack för intervjun" eller "Uppföljning av intervjun den [dag/datum]" fungerar bra.

Fler exempel på ämnesrader för din uppföljningsmejl:

”Tack för möjligheten – [Ditt namn]” ”Uppföljning efter intervjun för [tjänstens namn]” ”Tack för vårt samtal – nästa steg för [befattningsnamn]” ”Uppföljning av ansökan till [tjänstens namn] – [ditt namn]” ”Tack och uppföljning angående [tjänstens namn]”

💡Proffstips: Om du inte följer upp samma dag som intervjun, ange datum eller veckodag i ämnesraden. Rekryteringschefer håller ofta intervjuer under flera dagar eller veckor, så de uppskattar att du är specifik.

2. Hälsning

Adressera personen som intervjuade dig med namn. En personlig hälsning som "Hej [intervjuarens namn]" är lämpligt. Detta visar att du var uppmärksam på hur de presenterade sig under intervjun.

❌ Undvik generiska tilltal som ”Till den det berör” eller informella tilltal som ”Kära”.

3. Inledande mening

Börja ditt e-postmeddelande med att tacka intervjuaren för den tid hen har avsatt. Uttryck din tacksamhet för möjligheten att diskutera rollen och nämn de positiva aspekterna av samtalet eller företaget som du uppskattade.

Exempel på lämpliga inledningsfraser:

”Tack för att du tog dig tid att träffa mig och berätta mer om de spännande möjligheterna hos [företagsnamn]. Jag tyckte det var mycket intressant att få veta mer om [specifik aspekt av rollen eller företaget som diskuterades under intervjun]. ” ”Jag uppskattar verkligen möjligheten att få intervjuas för tjänsten [tjänstens namn] och tyckte om vårt samtal om [specifikt ämne]. Det var inspirerande att höra om [företagets mission/projekt] och hur teamet gör skillnad.” ”Tack för möjligheten att få prata med dig om tjänsten [tjänstens namn]. Jag blev särskilt glad över att få veta om [specifik detalj] och känner mig ännu mer entusiastisk över att få bidra till ditt team.” ”Det var ett nöje att träffa dig för att diskutera rollen som [befattningsnamn]. Jag uppskattar de insikter du delade med dig om [specifikt projekt eller företagsvärde] och är tacksam för möjligheten att utforska hur jag kan bidra till [företagsnamn]. ” ”Jag vill tacka dig för det intressanta samtalet under min intervju för tjänsten som [tjänstens namn]. Jag uppskattade verkligen att få höra din syn på [specifik aspekt av företaget eller tjänsten], och det stärkte mitt intresse för att bli en del av ert team.”

4. E-postens innehåll

I huvudtexten bör du upprepa ditt intresse för tjänsten. Referera till något specifikt från intervjun för att tydliggöra att du var engagerad i samtalet. Nämn till exempel ett projekt eller en teamdynamik som du tyckte var spännande under samtalen.

5. Avslutande mening

Avsluta med att uttrycka din ivrighet att gå vidare i anställningsprocessen. Låt dem veta att du är tillgänglig för att tillhandahålla ytterligare information eller dokument om det behövs.

Ange att du ser fram emot att höra av dem snart.

Exempel på professionella avslutningsfraser för din uppföljningsmejl:

”Jag är mycket entusiastisk över möjligheten att bidra till [företagsnamn] och tillhandahåller gärna ytterligare information eller material som kan underlätta ert beslut.” ”Tack än en gång för att ni har tagit min ansökan i beaktande. Jag ser fram emot möjligheten att få bli en del av ert team och svarar gärna på ytterligare frågor eller ger mer information om det behövs.” ”Tveka inte att höra av dig om det finns något annat jag kan dela med mig av för att hjälpa dig i din rekryteringsprocess. Jag är mycket intresserad av tjänsten och ser fram emot att höra från dig.” ”Jag är fortfarande mycket entusiastisk över möjligheten att börja på [företagsnamn] och bidra till [specifikt mål/projekt]. Om det finns ytterligare information jag kan ge, vänligen meddela mig.” ”Tack än en gång för denna möjlighet. Jag ser fram emot nästa steg i processen och står gärna till tjänst med ytterligare information om ni behöver det.”

Skriva uppföljningsmejl med ClickUp Brain

Att skriva det perfekta uppföljningsmejlet som visar att du är ivrig att börja på företaget och att du är rätt person för jobbet kräver mycket eftertanke.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI Writer for Work, hjälper dig att göra ditt bästa.

Oavsett om det gäller ett tackbrev eller en uppföljning av din ansökningsstatus, skriver ClickUp Brain texten åt dig med rätt ton och tydlighet samtidigt som det kontrollerar stavningen i dina dokument och uppgifter – utan några plugins eller tillägg.

Prova ClickUp Brain Skapa professionella uppföljningsmejl i din egen stil med ClickUp Brain.

ClickUp Brain fungerar också som en AI Knowledge Manager, som ger dig omedelbar tillgång till information om alla dina uppgifter, dokument och projekt. Behöver du veta när din nästa uppföljning ska ske? Eller kanske letar du efter anteckningarna du gjorde under en intervju?

Fråga bara ClickUp Brain.

💡Proffstips: Efter en intervju laddar du upp ett röstmemo eller anteckningar till ClickUp och låter AI generera en transkription eller sammanfattning som lyfter fram viktiga punkter. Använd det för att förbereda din uppföljningskommunikation.

Exempel på uppföljningsmejl: Hur man hanterar olika uppföljningsscenarier

1. Uppföljning efter en telefonintervju

Ämne: Entusiastisk över [jobbtitel] – Tack för att du ringde! Hej [intervjuarens namn], Jag hoppas att detta e-postmeddelande når dig väl. Jag vill ta tillfället i akt och tacka dig för att du tog dig tid att prata med mig den [dag/datum] om tjänsten [tjänstetitel] på [företagsnamn]. Det var mycket intressant att få veta mer om rollen och hur teamet arbetar. Det faktum att [specifik detalj eller aspekt som diskuterats] ingår i rollen gör mig ännu mer entusiastisk över möjligheten. Jag tror att min [nämn en relevant kompetens eller erfarenhet] kommer att passa utmärkt i ert team. Hör av dig om du behöver ytterligare information från mig under rekryteringsprocessen. Tack än en gång, och jag hoppas att höra från dig snart. Med vänliga hälsningar, [Fullständigt namn] [Telefonnummer] [LinkedIn-profil]

2. Uppföljning efter en personlig intervju

Ämne: Tack för ett trevligt möte Hej [intervjuarens namn], Jag vill tacka dig för att du tog dig tid att träffa mig idag. Jag uppskattar att du tog dig tid att gå igenom förväntningarna på rollen som [jobbtitel] och visa mig runt på kontoret. Det var fantastiskt att få en känsla av teamets dynamik och energi – det gjorde definitivt ett starkt intryck på mig. Det projekt du nämnde, [infoga specifika detaljer], låter som en spännande utmaning, och jag ser fram emot att bidra med mina [specifika färdigheter eller kvalifikationer] till ditt team för att hjälpa till att nå framgång. Du nämnde också att det kan bli ytterligare en omgång intervjuer eller tekniska utvärderingar. Vänligen dela med dig av detaljerna så snart som möjligt, så ska jag sätta igång med dem. Tack igen för din tid. Med vänliga hälsningar, [Fullständigt namn] [Telefonnummer] [LinkedIn-profil]

3. Uppföljning efter en slutintervju

Ämne: Reflektioner över vårt sista samtal Hej [intervjuarens namn], Tack till dig och teamet för denna intervjusprocess. Kompetensbedömningen var en intressant utmaning, och jag uppskattade också vårt personliga möte. Sammantaget har upplevelsen varit både lärorik och givande. Jag är imponerad av hur professionella alla jag har pratat med har varit i varje steg. Nu när jag har genomgått den sista intervjun är du välkommen att höra av dig om du behöver ytterligare information, till exempel mitt portfolio eller andra dokument. Skicka ett meddelande så skickar jag gärna allt du behöver. Tack, jag ser fram emot att höra från dig snart. Med vänliga hälsningar, [Fullständigt namn] [Telefonnummer] [LinkedIn-profil]

Anta en uppföljningsstrategi: Övervinna vanliga utmaningar vid uppföljning

Steg 1: Reflektera och var nyfiken

Innan du skriver ditt uppföljningsmejl, ta en stund att fundera över dina intentioner. Om din enda motivation är att få jobbet kan mejlet uppfattas som alltför affärsmässigt, vilket sannolikt kommer att göra mer skada än nytta.

Fokusera istället på att skapa ett genomtänkt och konstruktivt meddelande som inbjuder till ett genuint utbyte av idéer.

Lyft fram ett ämne eller en detalj från intervjun som väckte ditt intresse – kanske diskuterade rekryteringschefen hur man kan använda AI i e-postkommunikation.

✅ Ställ genomtänkta frågor om rollen/företaget och dela med dig av praktiska tips. Din uppföljning bör balansera nyfikenhet och professionalism.

Steg 2: Var trogen dig själv

När du fokuserar på att skriva det perfekta uppföljningsmejlet kan det vara lätt att känna att du måste förmedla en viss image eller ett visst intryck.

Att visa upp ditt autentiska jag under rekryteringsprocessen kan bidra till att du hamnar på en arbetsplats där du känner dig accepterad och stärkt.

På samma sätt försöker de personer du kontaktar sannolikt också att bygga ett bekvämt, samstämmigt team. Intervjun erbjuder en lämplig plattform för att avgöra om era kommunikationsstilar och värderingar passar bra ihop.

✅ Under hela din jobbsökning ska du vara trogen mot vem du är, vad du har att erbjuda och vad du söker, och visa upp dig själv i all kommunikation.

Steg 3: Var medveten om gränser

Se till att du interagerar med den huvudsakliga kontaktpersonen som du har varit i kontakt med angående tjänsten.

Om du känner att du behöver följa upp med någon annan, hänvisa till dina tidigare interaktioner med deras kollega och fråga försiktigt om det finns någon uppdatering.

❌ Undvik att aggressivt kontakta flera personer på företaget för att få snabba uppdateringar.

Steg 4: Respektera deras tidsplan

När du följer upp med rekryteraren eller chefen, tänk på deras tidsplan. Om de har sagt att de behöver två veckor för att förbereda nästa steg, ge dem hela två veckor plus en dag eller två för att ta hänsyn till eventuella förseningar innan du hör av dig.

✅ Det finns undantag där en tidigare uppföljning kan vara lämplig, till exempel om du får ett jobberbjudande från ett annat företag. Oavsett om du lutar åt att acceptera det andra erbjudandet eller prioritera denna möjlighet, informera rekryteraren om förändringen i din tidsplan så att alla kan fatta ett välgrundat beslut.

Steg 5: Skapa ett arbetsflöde för uppföljning

Att söka jobb handlar aldrig bara om att vänta på att en möjlighet ska dyka upp. Du söker troligen till flera företag, utforskar olika roller och försöker hålla ordning på allt, vilket kan vara tröttsamt.

Du behöver ett system för att följa upp strategiskt. Därför är det viktigt att använda ett kraftfullt verktyg för projekt- och uppgiftshantering som ClickUp. Låt oss titta på hur det kan hjälpa dig.

ClickUp Tasks är kärnan i en effektiv hantering av din uppföljningsprocess efter en intervju. Som arbetssökande kan en noggrann organisering av varje uppföljning göra skillnaden mellan en smidig process och en som känns kaotisk.

Skapa en uppgift för varje intervju med intervjuarens namn, företag och jobbtitel, till exempel ”Uppföljning: Marknadschef på XYZ Corp. ”.

Planera, organisera och agera på alla jobbansökningar med ClickUp Tasks.

Ange ett specifikt datum för när du ska skicka ett uppföljningsmejl, vanligtvis inom 24–48 timmar efter intervjun, och definiera en prioritetsnivå för varje uppgift (t.ex. hög för viktiga uppföljningar).

Lägg till statusar som "Uppföljning behövs", "E-post skickad", "Test inplanerat" och "Väntar på svar" för att spåra din kandidatur och se till att ingenting glöms bort.

Det bästa med det?

Med ClickUp Automations kan du ställa in automatisering för att tilldela uppföljningsuppgifter till dig själv efter varje intervju eller vidarebefordra dem till din rekryterare för uppdateringar.

Skicka till exempel ett tackmejl 24 timmar efter varje intervju eller ställ in påminnelser om du inte har fått något svar inom en viss tidsram. När ditt uppföljningsmejl har skickats kan uppgiftsstatusen automatiskt ändras från ”Uppföljning behövs” till ”Väntar på svar”.

Om du letar efter en dynamisk plattform för att organisera dina intervjunoter, uppföljningsmallar och research kommer ClickUp Docs inte att göra dig besviken.

Efter varje intervju ska du omedelbart anteckna viktiga punkter och insikter från samtalet i ditt dokument. Det kan till exempel vara intervjuarens namn, frågor som ställdes och allt du vill nämna i ditt uppföljningsmejl.

Bädda in widgets i dina ClickUp Docs för att hantera deadlines för uppgifter och även uppdatera status.

💡Proffstips: Använd funktionen för inbäddade sidor i ClickUp Docs för att organisera dina anteckningar efter intervjustadie (t.ex. telefonintervju, på plats, slutomgång) för tydligare uppföljning av framstegen.

Det är inte allt.

Använd ClickUps mall för jobbsökning för att förenkla din jobbsökning. Det är ett utmärkt verktyg, särskilt om du hanterar flera ansökningar samtidigt.

Ladda ner den här mallen Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt med ClickUps mall för jobbsökning.

Här är vad du kan göra med dem:

Spåra statusen för varje ansökan – oavsett om den är "Öppen", "Intervju" eller "Slutförd".

Kategorisera jobbannonser, lägg till viktiga detaljer och övervaka allt från en enda vy.

Organisera dina ansökningar och din kommunikation med rekryterare med skräddarsydda vyer som passar din process.

På så sätt finns allt samlat på ett ställe och du slipper leta igenom dina e-postmeddelanden för att kontakta dem på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Hur man följer upp efter utebliven svar

Hör du bara tystnad även efter att du har följt upp? Det är frustrerande, särskilt när dagar blir till veckor utan något svar. Så här hanterar du tystnaden.

1. Dela en relevant resurs istället för att bara "kolla läget"

Följ inte upp, utan skicka istället en artikel, podcast eller video som matchar företagets intressen eller något ni diskuterade under anställningsintervjun. Du kan till exempel säga: ”Jag hittade den här artikeln och tänkte på vårt samtal – den verkar relevant för era aktuella projekt.”

2. Lägg till en touch av humor för att sticka ut

Prova något lättsamt som: ”Jag hoppas att mitt tidigare meddelande inte försvann i e-postens svarta hål! Jag ville bara följa upp och se om det finns några uppdateringar om anställningsbeslutet. ”

3. Bekräfta deras senaste framgångar

Ta reda på något som de nyligen har åstadkommit – kanske ett offentligt tillkännagivande, ett evenemang eller ett projekt som de har varit involverade i – och hänvisa till det i din uppföljning:

”Grattis till [prestation]! Jag önskar dig och [organisationsnamn] lycka till med framtida tillväxt. Och om du tror att jag skulle passa in i era framtidsplaner är jag självklart öppen för att diskutera detta.”

Att bemästra konsten att följa upp efter en anställningsintervju

Kom ihåg – för att bemästra konsten att följa upp måste du se det som mer än en formalitet.

Var ärlig, behåll din nyfikenhet och använd uppföljningsmejlet som en chans att förstärka det värde du tillför. Även om din drömtjänst på ett företag inte riktigt fungerar, har du inget att förlora med en välformulerad uppföljning.

Du lämnar faktiskt ett intryck som kan ge resultat i framtida möjligheter. Tålamod, uthållighet och professionalism är dina bästa verktyg.

Om du letar efter ett effektivt sätt att hantera och genomföra uppföljningar har ClickUp allt du behöver för att organisera, schemalägga och automatisera alla relaterade uppgifter.

Registrera dig gratis på ClickUp och kom igång.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Ska jag följa upp mer än en gång?

Ja, men gör det på ett genomtänkt sätt. Efter ditt första tackbrev bör du vänta minst en vecka innan du skickar en uppföljning. Om du fortfarande inte har fått något svar efter ytterligare en eller två veckor kan du skicka ytterligare en artig uppföljning. Om du skickar fler än så riskerar du att framstå som alltför påträngande, vilket kan få motsatt effekt.

2. Hur länge ska jag vänta innan jag skickar en uppföljning?

Vanligtvis är det bäst att vänta 5–7 arbetsdagar efter intervjun innan du skickar din första uppföljning. Detta ger rekryteringsteamet tid att gå igenom kandidaterna och diskutera internt. Om du skyndar dig att följa upp för tidigt kan du verka otålig, men om du väntar för länge kan de tro att du inte är intresserad.

3. Vad gör jag om jag inte har intervjuarens e-postadress?

Om du inte har rekryteringschefens direkta e-postadress kan du kolla dina e-posttrådar – ibland finns den informationen där. Om den inte finns tillgänglig kan du kontakta rekryteraren eller HR-kontakten som ordnade intervjun. Och om allt annat misslyckas kan du skicka ett allmänt uppföljningsmeddelande till företagets HR-representant eller till en kontakt-e-postadress som anges på deras webbplats.

Om de sa att de skulle återkomma inom en viss tidsram och den tiden har gått, skicka en artig uppföljning. Hänvisa till deras tidsplan och fråga om det har skett några uppdateringar. Om du fortfarande inte har hört något efter en rimlig tid kan det vara ett tecken på att de går vidare med andra kandidater.