Tips för distansintervjuer som hjälper dig att förbereda dig inför din nästa intervju

Av alla steg för att få ditt drömjobb är kanske intervjun det mest skrämmande och betydelsefulla, särskilt med tanke på hur populära distansintervjuer har blivit. Cirka 60 % av företagen föredrar idag distansintervjuer framför personliga intervjuer.

Virtuella intervjuer har förändrat intervjuprocessen och gjort den kortare, billigare, mer flexibel och mycket bekväm. Men de medför också en del utmaningar. De är beroende av teknik, vilket kan orsaka problem när som helst. Att ansluta sig till sin intervjuare online kräver också mer ansträngning.

Oavsett vilka utmaningar det kan innebära är det ett faktum att distansintervjuer är här för att stanna. Lyckligtvis har vi sammanställt smarta tips, strategier, bästa praxis och ett utmärkt verktyg för distansintervjuer som hjälper dig att lyckas med din intervju.

Oavsett om du förbereder dig för en intervju eller är en rekryterare som vill förbättra din rekryteringsprocess på distans, så har vi vad du behöver.

Fördelar och nackdelar med distansintervjuer

Innan vi går igenom tipsen, låt oss snabbt titta på fördelarna och nackdelarna med en virtuell intervju.

Fördelar

Här är fördelarna med en virtuell jobbintervju:

Flexibelt

Fjärrintervjuer erbjuder större flexibilitet när det gäller schemaläggning. Du kan hitta en tid som passar dig bäst och boka intervjun. Det bästa är dock att du inte behöver koordinera researrangemang.

Mindre stress

Att göra intervjun hemma eller i någon annan bekant miljö hjälper dig att minska stress och nervositet. Det ökar också dina chanser att prestera bättre under intervjun.

Kostnadsbesparingar

En videointervju sparar kostnader – både för kandidaterna och rekryterarna. Kandidaterna slipper resa långa sträckor och lägga ut extra pengar. Å andra sidan sparar rekryterarna kostnader eftersom det inte finns några resekostnader att ersätta, inga boendearrangemang för kandidater från andra orter, färre förseningar och avbokningar samt kortare rekryteringstid.

Bekvämlighet

Du kan delta i intervjuer från bekvämligheten av ditt hem eller vilken plats som helst med en stabil och pålitlig internetuppkoppling, vilket gör det mycket bekvämt.

Nackdelar

Distansintervjuer kan också ha vissa nackdelar och skapa utmaningar för både intervjuaren och de intervjuade.

Problem med tekniken

Anslutningsproblem, programvarufel eller hårdvarufel är vanliga när man använder teknik. Men sådana problem under din intervju kan störa ditt flöde och påverka din prestation negativt.

Distraktioner

Hemmet är ofta en hektisk plats med många distraktioner. Faktorer som familjemedlemmar eller rumskamrater som arbetar hemifrån, vänner och släktingar på besök samt barn eller husdjur att ta hand om kan påverka din koncentration under intervjun.

Begränsade icke-verbala signaler

Virtuella intervjuer gör det svårt för intervjuaren och den intervjuade att bedöma varandras reaktioner och icke-verbala signaler. Det kan därför vara svårt för dem att anpassa sina svar och bedöma situationen.

Förberedelser inför en distansintervju

Vill du lyckas med intervjun och göra ett bestående intryck på intervjuaren? Vi hjälper dig!

Här är några tips för virtuella intervjuer som hjälper dig att förbereda dig och få ditt drömjobb.

Undersök företaget

Det första och viktigaste steget är att undersöka företaget och dess kultur. Nöj dig inte med att ta reda på vad företaget gör och hur. Försök förstå varför företaget gör det det gör. Vad är deras vision? Vad vill de uppnå?

Kontrollera dessutom bakgrundsinformation, varumärkesvärden, grundare, företagskultur, finansieringsrundor, investerare, konkurrenter och företagsstruktur.

Detta hjälper dig att presentera dig själv som en genuint intresserad kandidat. Du kan ställa mer relevanta frågor och svara med bättre framförhållning. Intervjuaren kommer också att se dig som en mer pålitlig kandidat när hen ser hur mycket research du har gjort.

För denna information, kolla företagets webbplats och webbplatser som Glassdoor och Crunchbase. Du kan också kontakta företagets nuvarande eller tidigare anställda för att lära dig mer om deras kultur.

Välj den bästa platsen

När det gäller första intryck är din virtuella bakgrund nästan lika viktig som ditt utseende. Rensa därför upp i det utrymme du planerar att använda under intervjun. Välj en enkel plats med minimala distraktioner, till exempel framför en tom vägg.

Tanken är att hålla intervjuarens uppmärksamhet på dig, inte på din bakgrund. Om du inte kan hitta en bakgrund utan distraktioner kan du använda en enkel och ren virtuell bakgrund.

Nästa sak att kontrollera är belysningen. Använd inte ett bakgrundsbelyst område eller ljus bakom dig, eftersom det skapar skuggor i ditt ansikte. Du vill inte att intervjuaren ska behöva ägna tid åt att försöka se hur du ser ut. Använd istället en ljuskälla framför dig för att ge en tydlig bild. Om du har en skrivbordslampa, placera den framför dig.

När din bakgrund är klar kan du använda kameran för att kontrollera hur den ser ut.

Klä dig för att imponera

Intervjuaren förväntar sig att du ser välvårdad och professionell ut, så du måste klä dig snyggt. Även om tanken på att göra en intervju i pyjamas och skjorta kan låta lockande, är det ett stort nej. Du vet inte när du kan behöva stå upp. Tänk om det ringer på dörren och du måste öppna? Din pyjamas ger kanske inte det bästa intrycket.

Bär därför formella kläder, även om det känns löjligt att ha dem på sig hemma. En annan fördel med att klä sig formellt är att det hjälper dig att komma i rätt sinnesstämning.

Du kan ha på dig en skjorta eller en topp med ett intressant (men inte överdrivet) mönster. En snygg tröja fungerar också. Om du har en distansintervju för en tjänst inom ekonomi eller juridik kan det vara en bra idé att ha på dig kostym.

När du är redo, kontrollera att din klädsel ser bra ut med hjälp av din kamera. Det övergripande målet är att framstå som attraktiv, snygg och professionell.

Testa din tekniska utrustning i förväg

Eftersom det är en virtuell intervju måste du använda internet och teknik, vilket innebär att du är helt beroende av dem. Testa därför din utrustning i förväg. Om du använder ett verktyg för fjärrsamarbete som du aldrig har använt tidigare, använd det i förväg för att förstå funktionerna, särskilt hur man stänger av och slår på ljudet, delar skärmar, slår på ljud och video etc.

Överväg att be en vän delta i ett möte för att testa videoplattformen. Du kan också kolla in onlinevideor och bloggar om det inte går att testa verktyget.

En annan sak du måste göra är att genomföra ett hastighetstest. Skriv bara in ”internethastighetstest” online och kontrollera om din internetanslutning är snabb. Kom ihåg att kontrollera både nedladdnings- och uppladdningshastigheten. Du kan också ha en alternativ internetenhet till hands ifall det uppstår problem med din nuvarande anslutning.

Även om alla dessa förberedelser inte kan förhindra att tekniska problem uppstår, kommer de att förbereda dig på att hantera dem på ett lugnt sätt.

Förstå virtuell etikett

Etikett vid virtuella möten sätter tonen för intervjun och visar din professionalism. Här är de videokonferensfärdigheter du måste kunna:

Undvik att använda starka färger och livliga mönster i bakgrunden och på kläderna. Håll det istället neutralt.

Tänk på hur långt eller nära du sitter från skärmen. Kontrollera detta när du testar bakgrunden och ditt utseende.

Titta på webbkameran när du talar. Det hjälper dig att få ögonkontakt med intervjuaren och se fokuserad ut. Sätt en post-it-lapp eller klisterögon nära webbkameran för att påminna dig om att titta dit.

Nicka med huvudet för att visa att du förstår vad intervjuaren säger.

Om du använder en extern webbkamera, kontrollera placeringen för att hitta den bästa positionen.

Sitt rakt utan att hänga eller sjunka ihop i stolen. Håll en öppen kroppshållning och ha händerna avslappnade.

Även om du är nervös, försök att inte sitta och trippa med fötterna.

Antecknar

En av fördelarna med en videointervju är att du kan göra anteckningar under intervjun. Det betyder dock inte att du ska ha färdiga svar framför dig.

Att ha förberedda svar kan verka som en bra idé, men det kan få dig att låta som om du läser upp något istället för att konversera. Dessutom kan det störa ditt naturliga flöde när du pratar.

Om du gör anteckningar, öva på att använda dem före intervjun så att du kan använda dem utan att störa samtalsflödet. Håll dem korta – helst inte mer än en sida – och använd dem så lite som möjligt.

Ta anteckningar under intervjun utan att verka distraherad med hjälp av ClickUp Notepad

Skriv ner dina tidigare milstolpar i karriären i ClickUp Notepad så att du har dem till hands. Om rekryteraren ber dig att berätta om ditt mest betydelsefulla arbete har du redan en färdig lista med projekt eller uppgifter att dela med dig av.

Ett annat sätt att använda anteckningar under intervjun är att notera potentiella frågor som du kan ställa senare. Detta är ett utmärkt sätt att visa att du är engagerad och fokuserad på intervjuarens ord.

Ställ rätt frågor

Även om du har gjort din research måste du ha frågor om företaget och dess kultur. Detta är särskilt relevant vid virtuella intervjuer, där du inte fysiskt ser företagets kontor, faciliteter, team etc.

Håll dig därför inte tillbaka från att ställa rätt frågor.

Ställ frågor som du är nyfiken på, men se till att du inte ställer potentiellt kontroversiella frågor. Du kan till exempel fråga om företagets vision, kontorskultur, det team du kommer att arbeta med, möjligheter till utbildning och utveckling etc., men undvik att ställa frågor om ämnen som uppsägning, avskedande etc.

Om du är osäker på vad du ska fråga kan du använda AI-chattassistenter för att generera relevanta frågor som du kan ställa under intervjun. Ha dessa frågor till hands och skriv ner dem i ordning efter viktighet med hjälp av ett enkelt men praktiskt verktyg som ClickUp Notes.

Öva

Det är naturligt att vara nervös under intervjun. Men det finns sätt att minska nervositeten och inte låta den synas i ditt kroppsspråk eller ansikte. Försök att öva några gånger före intervjun.

Här är några saker du bör fokusera på:

Kontrollera din talhastighet. Du bör inte tala för långsamt eller för snabbt, eftersom båda kan få dig att verka nervös. Du kan kontrollera detta genom att spela in dig själv och lyssna på ljudet.

Använd handgester när du talar och håll en öppen kroppshållning. Att korsa armarna är ett stort tabu under alla intervjuer, oavsett om de är personliga eller virtuella.

Se till att ditt huvud och övre delen av axlarna dominerar skärmen under intervjun.

Försök att inte titta på dig själv när du talar.

Förbered dig på distraktioner

För att minska distraktioner från din omgivning bör du se till att du är ensam i ett rum med stängd dörr under intervjun. Med många elektroniska apparater omkring oss är det bra att:

Stäng av aviseringar

Stäng av din mobiltelefon (eller sätt den på ljudlöst läge)

Använd funktionen "Stör ej"

Stäng sociala medier och extra flikar i webbläsaren

Det finns dock alltid en risk att du blir avbruten under intervjun. Du kan till exempel vara ensam hemma när det ringer på dörren. Om du förbereder dig på hur du ska reagera i sådana fall minskar risken för att du blir nervös.

Tanken är att vara så professionell som möjligt. Om du har ett husdjur som kan göra ljud eller hoppa runt i bakgrunden kan du nämna det i början för att förbereda intervjuaren.

Om någon ringer på din dörrklocka, bekräfta avbrottet, be om ursäkt och håll dig lugn. Intervjuaren vet att du är hemma, och plötsliga avbrott är, även om de är olyckliga, en del av livet.

Bygg upp en god relation

Intervjuer är mer än bara frågor och svar fram och tillbaka; de är tvåvägskommunikation. Du har bara en kort intervjutid på dig att svara på intervjuarens frågor, visa din personlighet och skapa en kontakt med dem.

Svara på deras frågor, kommentera deras svar och lägg till dina frågor vid rätt tillfälle. Låt konversationen flyta så naturligt som möjligt.

Gör research i förväg och ta reda på om du har gemensamma intressen med intervjuaren. Kolla deras LinkedIn- eller företagsprofil, eller googla dem.

Var öppen, vänlig, autentisk och sträva efter ett genuint samtal.

Genomföra en distansintervju

Om du är rekryteringsansvarig och förbereder dig för att genomföra virtuella jobbintervjuer, här är några tips för att säkerställa att de blir framgångsrika:

Använd rätt verktyg

Tekniken är utan tvekan en av de viktigaste aspekterna när det gäller att genomföra en distansintervju. Att använda rätt rekryteringsverktyg kan göra stor skillnad i din rekryteringsprocess.

Förutom att använda videoplattformar som Zoom och Skype kan du utnyttja verktyg som ClickUp för att göra din planering, schemaläggning och genomförande mycket smidigare och mer organiserad.

Anpassa och effektivisera din rekrytering med ClickUp

ClickUp är ett verktyg för HR, rekrytering och onboarding som erbjuder många funktioner för att göra din rekryteringsprocess mer effektiv, produktiv och rolig.

Anslut dina favoritappar till ClickUp med över 1 000 integrationer

Med ClickUps över 1 000 integrationer kan du integrera alla appar du behöver för att genomföra distansintervjuer smidigt. Du kan integrera Zoom, Slack, Google Sheets, Skype och mycket mer.

Från att spela in intervjuer till att ta snabba anteckningar och effektivisera rekryteringsprocessen – ClickUp for Human Resources låter dig göra allt detta och mycket mer.

Låt oss utforska.

ClickUp Clip

Spela in intervjuer med ClickUp Clip

Spela in dina intervjuer, dela dem med vem du vill och skicka snabba meddelanden tillsammans med inspelningen med hjälp av ClickUp Clip. Med ClickUp kan du också skapa en uppgift från inspelningen och tilldela teammedlemmar så att du snabbt kan få deras åsikter om kandidaternas prestationer.

ClickUp Brain

Ställ frågor och sammanfatta intervjuer med ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att hitta rätt ord för att beskriva tjänster, generera potentiella frågor att ställa till dina kandidater och till och med sammanfatta intervjuerna.

ClickUp Notepad

Anteckna under intervjun med ClickUp Notepad

Att ta anteckningar är oerhört viktigt under intervjuer. Det ger dina kandidater självförtroende och fungerar som en utgångspunkt för att betygsätta dem. Med ClickUp Notepad kan du snabbt göra anteckningar och lägga till formatering, konvertera dem till spårbara uppgifter och komma åt dem var du än befinner dig.

Intervjuprover

Ladda ner den här mallen Utforma och optimera din intervjusprocess med ClickUps mall för intervjusprocesser.

ClickUp erbjuder många intervjumallar för att standardisera din intervjuprocess och säkerställa att alla kandidater behandlas lika. Du kan använda ClickUps mall för intervjuprocessen för att ställa rätt frågor i rätt ordning, strukturera din process, snabbt utvärdera kandidater och samarbeta med intressenter och teammedlemmar.

Dela information om intervjun

Det är viktigt att dela all nödvändig information med kandidaterna när du genomför en distansintervju. Se till att alla kandidater får samma information. Här är en lista över information som du bör dela:

Tid och längd för intervjun

Namn och detaljer om intervjuare, tillsammans med länkar till deras profiler

Den plattform du kommer att använda, inklusive en guide om hur du använder den.

Eventuella extra dokument som kandidaterna behöver förbereda

Dela ett reservnummer så att kandidaten kan nå dig i händelse av tekniska problem.

Du kan också nämna klädkoden och information om användning av ljud och video.

För att sticka ut och visa att du bryr dig är det bäst att ta med tips för virtuella intervjuer, som felsökning eller att ändra bakgrunden. Kom ihåg att en intervju är en ömsesidig process. Så medan du bedömer kandidaten, bedömer kandidaten också dig.

Minimera distraktioner och avbrott

Det är viktigt att minimera distraktioner och genomföra intervjun smidigt, oavsett om du är på kontoret eller hemma. Här är några tips för att minimera avbrott:

Lås dörren och informera andra (familj, vänner eller kollegor) om att de inte får störa dig.

Hitta en lugn och ren plats. Om du använder en livlig bakgrund kan kandidaten lätt distraheras.

Använd funktionen "stör ej" på telefoner och datorer, eller stäng av dina aviseringar.

Klä dig professionellt, även om du arbetar hemifrån.

Ta bort alla distraherande föremål från ditt skrivbord.

Se till att belysningen är framför dig så att kandidaten kan se dig tydligt.

Värdesätt professionellt uppträdande

Det är viktigt att visa kandidaterna att en videointervju är lika professionell som en personlig intervju. Prioritera tydlig och snabb kommunikation under hela rekryteringsprocessen. Ställ tydliga förväntningar på kandidaterna när det gäller intervjuschema, format och logistik.

Förutom att minimera distraktioner, respektera kandidaternas tid och integritet. Undvik ändringar eller avbokningar i sista minuten. Om du spelar in intervjun, informera kandidaten i förväg.

Slutligen, bemöt varje interaktion med empati, respekt och integritet. Var artig och professionell när du ger konstruktiv feedback till kandidaterna.

Utnyttja storytelling

Distansintervjuer gör det svårt för kandidaterna att förstå din företags kultur och träffa teamet. Därför måste du presentera det för dem. Börja med att kort presentera ditt företag, inklusive företagets värderingar, kultur och bakgrund. Du kan använda ett berättande format för att dela med dig av historier som visar din kultur och dina värderingar.

Under intervjun kan du också använda storytelling för att skapa kontakt med kandidaterna. Uppmuntra dem att berätta om sina erfarenheter, utmaningar och prestationer. Uppmuntra dem att ge konkreta exempel som visar deras kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga och kulturella anpassningsförmåga.

Samarbeta med potentiella kandidater med hjälp av ClickUp Whiteboard

Du kan också använda interaktiva funktioner, som samarbetsdokument och virtuella whiteboardtavlor, för att uppmuntra kandidaterna att delta aktivt, skapa en visuell bild av sin erfarenhet eller förklara sin approach till problemlösning.

Förbered dig på tekniska problem

Testa din tekniska utrustning före intervjun för att minimera tekniska problem. Om du använder programvaran för första gången bör du överväga att göra ett test och bekanta dig med funktionerna.

Om du arbetar hemifrån, se till att din internetanslutning är stabil och att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan använda ett hastighetstest online för att kontrollera din internethastighet.

Slutligen, förbered en plan B. Se till att du har kandidatens telefonnummer och e-postadress ifall det uppstår avbrott. Du kan omedelbart kontakta dem via videochatt eller boka om mötet så snart som möjligt.

Få rekryteringen att lyckas med ClickUp

Virtuella intervjuer kommer att fortsätta forma rekryteringsvärlden och erbjuda möjligheter och utmaningar för rekryterare och kandidater. Med tipsen för distansintervjuer i den här artikeln kan du anta en proaktiv strategi och se till att alla dina intervjuer går smidigt.

Genom att använda ett verktyg som ClickUp för alla dina rekryteringsbehov kan du med självförtroende och kompetens navigera i komplexiteten kring distansintervjuer. Varför inte prova själv? Registrera dig gratis och testa funktionerna redan idag!

Vanliga frågor (FAQ)

Hur lyckas man med en distansintervju?

Genom att förbereda dig noggrant, testa din teknik i förväg, klä dig professionellt, skapa en lugn och störningsfri miljö, hålla ögonkontakt och öva på aktivt lyssnande kan du lyckas i en videointervju.

Hur genomför man en distansintervju?

Här är några tips för att genomföra en distansintervju: