De 25 bästa personlighetsfrågorna att ställa i en intervju

Fråga en rekryterare eller en rekryteringschef, så kommer de att säga: Det finns inget större dilemma än att bedöma om kandidaten passar in i företagets kultur.

Tänk dig att du intervjuar en kandidat vars CV är felfritt, vars kompetens är relevant och vars erfarenhet är omfattande.

Men något känns fel – särskilt i en profil där det inte räcker med att bedöma tekniska färdigheter, utan du måste också ta reda på kandidatens personlighet innan du anställer dem.

Personlighetsfrågor är utformade för just detta ändamål.

I det här blogginlägget har vi listat de 25 bästa personlighetsfrågorna som hjälper dig att upptäcka de dolda talangerna bland dina intervjuade. Detta gör det möjligt för dig att hitta skickliga kandidater och värdefulla lagspelare.

Förstå konceptet med personlighetsintervjufrågor

Personlighetsintervjufrågor är utformade för att hjälpa en rekryteringsansvarig att upptäcka en potentiell nyanställds viktigaste karaktärsdrag, beteendemönster och interpersonella färdigheter.

Men vad är egentligen personlighet i rekryteringssammanhang?

En kandidats personlighet är mer än bara de tekniska kvalifikationer och färdigheter som anges i ett CV. Det handlar om en djupare insikt i hur en person kan passa in i ett team och företagskulturen.

Tänk till exempel på en kandidat för en tjänst som mjukvaruutvecklare. På papperet har denna kandidat rimlig erfarenhet och adekvata tekniska färdigheter. Men det är först genom personlighetsspårande intervjufrågor som du upptäcker att kandidaten är mycket empatisk och tålmodig. Dessa egenskaper är viktiga för att hantera svåra förfrågningar och stressiga situationer.

Personlighetsintervjufrågor avslöjar att kandidaten inte bara uppfyller jobbkraven utan också har personlighetsdrag som hjälper dem att utveckla nya färdigheter och hantera utmaningar.

Genom att inkludera personlighetsfrågor i intervjuerna kan arbetsgivare bedöma dessa immateriella egenskaper. Dessa frågor hjälper rekryteringschefer att välja kandidater som har de nödvändiga färdigheterna och rätt personlighet för att trivas i deras specifika arbetsmiljö.

Denna holistiska approach till rekrytering kan leda till ökad medarbetarnöjdhet, ökad produktivitet och färre rekryteringsutmaningar för HR-team. Därför bör personlighetsbedömningar vara ett ovärderligt verktyg i din rekryteringsprocess.

Viktiga mjuka färdigheter som utvärderas genom personlighetsspørsmål

Personlighetsintervjufrågor är ett kraftfullt verktyg för att utvärdera en kandidats mjuka färdigheter i en anställningsintervju.

Här är några viktiga mjuka färdigheter som kan bedömas genom sådana frågor, tillsammans med exempel:

Ledarskap

Genom att ställa frågor som ”Kan du beskriva en situation där du ledde ett team genom en utmanande situation?” kan du avslöja en kandidats förmåga att inspirera och vägleda andra.

Kandidaterna kan till exempel berätta hur de samordnade ett projekt med snäva deadlines, delegerade uppgifter och motiverade sitt team att slutföra projektet i tid.

Disciplin

Frågor som ”Hur prioriterar du dina uppgifter när du har flera deadlines?” kan visa en kandidats tidsplaneringsförmåga och deras förmåga att hålla fokus och vara organiserade under press.

Ett bra exempel kan vara kandidater som förklarar sin metod för att skapa en detaljerad tidsplan och hålla sig till den för att effektivt klara alla sina deadlines.

Trovärdighet

För att bedöma trovärdighet kan du fråga: ”Hur hanterar du situationer där du måste erkänna ett misstag?” Denna fråga kan avslöja en kandidats ärlighet och integritet.

Ett exempel på svar kan vara en kandidat som beskriver en situation då hen gjorde ett fel i en rapport, omedelbart informerade sin chef och vidtog åtgärder för att rätta till felet och förhindra framtida misstag.

Psykologisk resiliens

Du kan bedöma en kandidats motståndskraft genom att fråga: ”Kan du berätta om en situation när du upplevde stor stress på jobbet och hur du hanterade den?”

Kandidaterna kan berätta hur de hanterade stress under ett stort projekt genom att behålla en positiv attityd, söka stöd från kollegor och använda stresshanteringstekniker som meditation.

Motivation

Du kan lära dig mer om en kandidats drivkraft och passion genom att fråga: ”Vad motiverar dig att prestera bra i ditt jobb?”

Kandidaterna kan till exempel förklara att deras motivation kommer från att sätta upp personliga mål, få positiv feedback från kollegor eller se den konkreta effekten av sitt arbete på företagets framgång.

Kreativitet

För att bedöma en kandidats kreativa förmåga, fråga: ”Kan du ge ett exempel på en kreativ lösning som du har tagit fram för ett problem på jobbet?”

Detta kommer att belysa kandidatens förmåga att tänka utanför boxen och hålla deadlines. Ett exempel kan vara en kandidats svar på att utveckla en ny process för att effektivisera arbetsflödet, vilket resulterar i ökad produktivitet och minskade kostnader.

Kritiskt tänkande

För att utvärdera kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga kan du fråga: ”Kan du beskriva en situation när du var tvungen att analysera komplex information för att fatta ett beslut?” Denna fråga kan visa en kandidats analytiska förmåga.

Ett exempel på svar kan vara att kandidaterna förklarar hur de samlat in och utvärderat data från flera källor för att fatta ett välgrundat beslut som löste ett viktigt problem för deras team.

Förutom att ge en inblick i personligheten är dessa personlighetstester avgörande för att bedöma en kandidats kommunikationsförmåga och kompetens.

Exempel på frågor för personlighetsintervjuer

Här är en lista med 25 personlighetsfrågor att ställa under en intervju, indelade efter mjuka färdigheter.

Frågor om ledarskap

1. Kan du beskriva en situation då du ledde ett team genom en utmanande situation?

Denna fråga hjälper en HR-chef att utvärdera en kandidats ledarstil, beslutsförmåga och förmåga att hantera stress och konflikter.

2. Hur hanterar du konflikter mellan teammedlemmar?

Denna fråga kan ge en HR-chef viktig information om en kandidats förmåga att lösa konflikter och hur hen arbetar för att upprätthålla harmonin i teamet.

3. Vilka strategier använder du för att motivera ditt team under svåra tider?

Denna knepiga fråga avslöjar kandidatens emotionella intelligens och förmåga att inspirera och uppmuntra teammedlemmar, särskilt i intensiva situationer och miljöer med hög press.

4. Kan du ge ett exempel på hur du har utvecklat någon i ditt team?

En fråga som denna hjälper till att bedöma förmågan att handleda och stödja teamets utveckling.

5. Hur balanserar du beslut som gynnar teamet med de enskilda teammedlemmarnas behov?

Svaret på denna fråga utvärderar kandidatens förmåga att balansera teamets mål med individuella behov samtidigt som rätt balans mellan empati och rättvisa upprätthålls.

Frågor om disciplin

6. Hur prioriterar du dina uppgifter när du har flera deadlines?

Detta är en mycket effektiv fråga som hjälper dig att upptäcka en kandidats disciplinära egenskaper genom att ge insikt i kandidatens organisatoriska färdigheter och förmåga att hantera tid effektivt.

7. Kan du beskriva en situation när du var tvungen att leda ett stort projekt? Hur säkerställde du att det blev klart i tid?

Svaret på denna fråga avslöjar projektledningsfärdigheter, inklusive projekt- och resursplanering, delegering och genomförande.

8. Vilka metoder använder du för att hålla ordning och säkerställa att ditt arbete håller en jämn hög kvalitet?

Genom att svara på en sådan fråga framgår kandidatens inställning till att upprätthålla höga standarder och deras strategier för att hålla ordning.

9. Hur hanterar du distraktioner och håller fokus på dina mål?

Genom detta svar kan en rekryteringsansvarig bedöma kandidatens koncentrationsförmåga och tidsplaneringsförmåga, vilket indikerar deras förmåga att vara produktiva.

10. Beskriv en situation där du var tvungen att arbeta utanför din komfortzon. Hur hanterade du det?

Detta är en extremt knepig fråga som avslöjar kandidatens anpassningsförmåga och vilja att ta sig an utmaningar som sträcker sig bortom deras förmågor.

Frågor om trovärdighet

11. Hur hanterar du situationer där du måste erkänna ett misstag?

En fråga som denna utvärderar kandidatens ärlighet, integritet och vilja att ta ansvar för sina handlingar.

12. Kan du ge ett exempel på en situation då du var tvungen att förtjäna någons förtroende?

Svaret på denna fråga avslöjar kandidatens förmåga att bygga upp och upprätthålla förtroende genom sina handlingar och interaktioner.

13. Hur säkerställer du att du är ärlig och transparent i din kommunikation?

Detta är en mycket lämplig trovärdighetsfråga som utvärderar kandidatens engagemang för öppen och ärlig kommunikation, vilket är viktigt för att upprätthålla trovärdighet.

14. Vilka åtgärder vidtar du för att upprätthålla din professionella integritet?

Genom att svara på denna fråga avslöjar din kandidat hur hen upprätthåller sina värderingar och principer i sitt yrkesliv.

15. Hur hanterar du situationer där dina värderingar står i konflikt med organisationens?

Detta är en annan populär fråga som hjälper HR-chefer att förstå kandidatens förmåga att hantera etiska dilemman och anpassa personliga värderingar till organisationens mål.

Frågor om psykologisk resiliens

16. Kan du berätta om en situation när du upplevde stor stress på jobbet och hur du hanterade den?

En fråga som denna avslöjar kandidatens tekniker för stresshantering och deras förmåga att upprätthålla prestationen under press.

17. Hur behåller du lugnet i en krissituation eller under hög press?

Svaret på denna fråga avslöjar kandidatens emotionella stabilitet och förmåga att hålla sig lugn och effektiv i kritiska situationer.

18. Beskriv en situation där du var tvungen att hantera ett stort bakslag. Vad lärde du dig av det?

När du ställer denna fråga till en kandidat bör deras svar fokusera på hur de återhämtar sig från motgångar och deras förmåga att lära sig och utvecklas.

19. Hur hanterar du kritik och feedback från andra?

Detta är en viktig fråga som visar kandidatens mottaglighet för feedback och deras förmåga att använda den på ett konstruktivt sätt.

20. Kan du berätta om en situation där du var tvungen att snabbt anpassa dig till oväntade förändringar?

Detta är en mycket lämplig fråga för att identifiera kulturell passform. Den hjälper till att bedöma kandidatens anpassningsförmåga och förmåga att förbli flexibel och resursstark i föränderliga miljöer.

Motivationsfrågor

21. Vad motiverar dig att prestera bra i ditt jobb?

En sådan fråga uppmanar kandidaten att lista sina motivationskällor och hur de stämmer överens med arbetsuppgifterna och företagets mål.

22. Hur håller du motivationen uppe när du arbetar med långsiktiga projekt som ger få omedelbara belöningar?

Detta visar kandidatens uthållighet och förmåga att behålla fokus, entusiasm och iver för självförbättring under längre perioder.

23. Kan du beskriva en situation då du gick utöver dina arbetsuppgifter?

Svaret på denna fråga belyser kandidatens strävan efter excellens och vilja att överträffa förväntningarna.

24. Vilka är dina långsiktiga karriärmål och hur driver du din arbetsprestation i en miljö med hög press?

Denna fråga hjälper dig att förstå kandidatens ambitioner och hur deras karriärmål påverkar deras dagliga arbete och motivation.

25. Hur hanterar du uppgifter eller projekt som du tycker är mindre intressanta eller utmanande?

Detta är en annan knepig fråga som avslöjar kandidatens förmåga att förbli engagerad och produktiv, även vid mindre stimulerande arbete.

Dessa insikter hjälper arbetsgivare att förstå en kandidats färdigheter, värderingar och inställning till arbete, vilket säkerställer en bättre passform för teamet och organisationskulturen.

Processen: Att utforma frågor för personlighetsintervjuer

Att skapa effektiva personlighetsspårfrågor är en av de mest utmanande uppgifterna vid rekrytering. Det krävs ett helhetsgrepp för att underlätta processen med att organisera intervjuer.

Innan du börjar fundera på frågor måste du dock se till att du har en ordentlig rekryteringsstrategi och rekryteringskampanjer på plats.

Istället för att ta dig an dessa utmanande uppgifter från grunden kan du använda ClickUps programvara för HR-rekryteringshantering, som kommer med färdiga mallar.

Mallen för ClickUps rekryteringsstrategidokument

Ladda ner denna mall Dokumentera all viktig rekryteringsinformation med ClickUps mall för rekryteringsstrategi.

Ett av de viktigaste stegen i rekryteringsprocessen är att skapa ett strategidokument. Detta dokument bör innehålla all viktig information, inklusive jobbtitel, detaljer, bedömningar av kritiska kriterier, intervjufrågor, kandidatvärden och mer.

ClickUps mall för rekryteringsstrategi är ett allt-i-ett-verktyg för planering, organisering och mätning av rekryteringsstatistik.

Med den här mallen kan du:

Strukturera rekryteringsstrategier : Mallen gör det möjligt för dig att organisera dina rekryteringsstrategier och prioritera uppgifter effektivt, vilket säkerställer en tydlig handlingsplan för varje rekryteringsfas.

Detaljerad processplanering : Planera varje fas i rekryteringsprocessen noggrant, från jobbannons till kandidaturval, för att säkerställa en smidig och effektiv rekryteringsprocess.

Övervakning och uppföljning: Övervaka resultat och följ upp framstegen mot dina rekryteringsmål, så att du enkelt kan mäta framgången för dina insatser och fatta datadrivna beslut.

Du kan skapa uppgifter med anpassade statusar, lägga till attribut för att hantera dessa uppgifter och använda anpassade vyer som Lista, Gantt, Arbetsbelastning och Kalender.

Utnyttja den här mallens fulla potential och skapa en rekryteringsstrategi som hjälper dig att anställa de bästa kandidaterna.

ClickUps mall för rekrytering och anställning

Ladda ner denna mall Organisera din rekryteringsprocess med denna allt-i-ett-mall för rekrytering och anställning från ClickUp.

En talangrekryteringsprocess omfattar många steg, såsom jobbannonser, jobbeskrivningar, matchning av kandidater och mycket mer. Denna omfattande mall täcker alla viktiga steg i din rekryteringsprocess.

ClickUps mall för rekrytering och anställning hjälper dig att genomföra framgångsrika rekryteringskampanjer.

Denna funktionsrika mall hjälper dig att:

Hantera åtgärdspunkter: Skapa enkelt jobbannonser, spåra kandidater, utvärdera intervjuscorecards, effektivisera jobbansökningsformulär och håll koll på din talangförvärvsprocess.

Utvärdera viktiga mått: Missa aldrig viktiga data och nyckeltal med data tillgängliga i list-, kalender- och formulärvyer.

Skapa kampanjer med anpassade fält: Från att ställa in ersättningar till att dela jobbannonser på populära jobbportaler kan du utnyttja 21 anpassade fält i den här mallen för att förenkla din rekryteringsprocess.

Du kan också lägga till anpassade statusar som Väntar på feedback, Avslutad och Pågår för att hålla koll på alla steg i din rekryteringsprocess.

Du kommer också att uppskatta att denna mall är mycket nybörjarvänlig. Det innebär att ditt rekryteringsteam inte behöver någon utbildning eller teknisk expertis för att använda den.

När rekryteringsstrategin och handlingsplanen är på plats kan du gå in på detaljerna och sammanställa personlighetsbaserade frågor.

Skapa, genomföra och tolka personlighetsspårande intervjufrågor

Följ denna steg-för-steg-guide för att brainstorma, formulera, organisera och dokumentera personlighetsspårningsfrågor för att hitta rätt kandidat:

1. Identifiera viktiga egenskaper

Börja med att fastställa de viktigaste personlighetsdrag som är avgörande för rollen, såsom ledarskap, disciplin och kreativitet.

2. Formulera frågor

Utveckla öppna frågor som uppmuntrar kandidaterna att dela med sig av specifika erfarenheter och beteenden relaterade till dessa egenskaper.

ClickUp Brain kan vara en värdefull AI-assistent för att formulera personlighetsspørsmål för anställningsintervjuer.

ClickUp Brain kan skräddarsy personlighetsspårfrågor baserat på din företags kultur och specifika rollkrav.

Så här kan det hjälpa dig:

Analysera arbetsbeskrivningar och önskade egenskaper för att föreslå relevanta intervjufrågor som riktar sig mot specifika personlighetsdrag.

Förfina dina frågor så att de blir tydligare, mer koncisa och effektivare när det gäller att få informativa svar från kandidaterna.

Genom att bearbeta data från tidigare framgångsrika anställningar kan AI identifiera mönster i svar som korrelerar med bra arbetsprestationer, vilket hjälper dig att fokusera på de mest prediktiva frågorna.

Identifiera och omformulera frågor som kan innehålla oavsiktliga fördomar, för att främja en mer rättvis intervjusprocess.

Lär dig kontinuerligt och föreslå nya frågor baserade på utvecklingen inom branschen och bästa praxis vid rekrytering.

Skapa hypotetiska scenarier för situationsbaserade frågor som hjälper dig att bedöma hur kandidaterna skulle hantera specifika arbetsrelaterade utmaningar.

ClickUp Brain kan vara ett kraftfullt hjälpmedel för att formulera frågor, men det är viktigt att granska och justera dess förslag för att säkerställa att de överensstämmer med dina behov och behålla en mänsklig touch i intervjun.

3. Skapa mallar

Använd ClickUp Docs för att skapa och lagra anpassade mallar för personlighetsintervjufrågor. Mallar säkerställer konsekvens, sparar tid och hjälper dig att fokusera på att utvärdera de viktigaste färdigheterna som krävs för rollen. De ger också ett strukturerat sätt att dokumentera och jämföra kandidaternas svar, vilket gör urvalsprocessen mer effektiv.

Skapa delade dokument som kopplas till dina arbetsflöden med ClickUp Docs.

Med realtidsdetektering av samarbete kan du arbeta på ett dokument samtidigt med ditt team.

4. Organisera och genomföra intervjuer

När du har slutfört personlighetsspørsmål för intervjun måste du sätta upp intervjunprocessen och se till att den är konsekvent för alla jobbsökande. ClickUps intervjumallar kan vara till hjälp här:

Mallen för ClickUps intervjuprocess

Ladda ner denna mall Skapa den bästa intervjun för att identifiera de bästa talangerna med ClickUps mall för intervjun.

ClickUp-intervjuprocessmallen är en verktygsdriven mall som hjälper rekryteringschefer att sätta upp intervjuprocessen med rätt frågor för att identifiera kulturella passformer.

När du har laddat ner den här mallen kan du använda den för att:

A/B-testa intervjusprocessen: Utforma och testa din intervjusprocess så många gånger du vill tills du har utvecklat en strategi för att identifiera de bästa talangerna.

Identifiera kandidater: Få tillgång till och dokumentera viktig information för att eliminera kulturella fördomar, identifiera de bästa kandidaterna, förbättra tiden för att fylla tjänster och öka effektiviteten i din rekryteringsprocess.

Samarbete mellan intressenter: Främja samarbete mellan alla intressenter under hela rekryteringsprocessen. Du kan använda Främja samarbete mellan alla intressenter under hela rekryteringsprocessen. Du kan använda rekryteringsverktyg för att uppnå detta mål och säkerställa att alla inblandade är överens och bidrar till att fatta välgrundade och enhetliga anställningsbeslut.

När du använder den här mallen kan du:

Skapa uppgifter med anpassade statusar för att övervaka de olika stegen i din rekryteringsprocess.

Lägg till attribut för att hantera rekryteringscykeln och ge din HR-avdelning och intressenterna bättre överblick.

Förbättra kandidatspårningen med flera funktioner såsom automatiserade e-postmeddelanden, kandidatbetygssystem och påminnelser om uppgifter.

Genomför intervjuerna med hjälp av dina förberedda frågor. Var uppmärksam på både verbala svar och icke-verbala signaler.

5. Dokumentera svaren

Att sätta upp en intervjusprocess är bara halva jobbet. Du behöver ett centraliserat intervjusystem och rapportdokument för att samla in viktiga insikter och fatta rätt anställningsbeslut.

ClickUp-mallen för intervjumhantering och rapportering

Ladda ner denna mall Fatta välgrundade anställningsbeslut med hjälp av ClickUps mall för intervjumhantering och rapportering.

Här kan ClickUps mall för intervjumhantering och rapportering göra stor skillnad. Från jobbpositioner till kandidatinformation – den här mallen säkerställer att beslutsfattarna har all nödvändig information till hands.

Denna mall hjälper dig att:

Hantera jobbansökningar: Det finns många jobbansökningar för en enda ledig tjänst, men den här mallen hjälper dig att aldrig missa de bästa kandidaterna genom att du kan hålla koll på alla jobbansökningar. Spåra och hantera enkelt statusen för alla jobbansökningar.

Planera anställningsintervjuer: Få tillgång till all viktig rekryteringsinformation för att enkelt schemalägga, planera och organisera intervjuer.

Anställ prioriterade kandidater: Utnyttja insikter och sammanställ feedback från intervjuerna för att fatta välgrundade anställningsbeslut.

Det här är också en mycket anpassningsbar mall som gör det möjligt för användare att skapa en effektiv rekryteringskampanj:

Du kan skapa uppgifter med 6 anpassade statusar, till exempel För granskning, Pågående, Erbjudande accepterat, Erbjudande skickat och Avvisat, för att övervaka förloppet för varje intervju.

Du kan kategorisera och lägga till attribut som kulturpassning, kommunikationsförmåga, erfarenhet, intervjudokument och tekniska färdigheter för att ge ditt rekryteringsteam bättre överblick.

Du kan öppna fyra olika vyer i olika ClickUp-konfigurationer, såsom rapportstatus, startguide, intervjurapportformulär och intervjurapporter. Detta ger enkel åtkomst till all information.

Spela in kandidaternas svar under intervjun med hjälp av ClickUp Docs. Detta ger dig en central plats för alla intervjunoter och gör det enklare att granska och jämföra kandidaterna senare. Du kan också använda AI i rekryteringsprocessen för att skanna CV, snabbt hitta kandidater och boka intervjuer.

6. Utvärdera svaren

Implementera ett poängsystem för att bedöma kandidaternas svar. Leta efter specifika exempel som visar de önskade egenskaperna. Använd ClickUps anpassade fält för att tilldela poäng till olika aspekter av kandidatens svar.

Överväg att använda ClickUp Brains AI-funktioner för att analysera mönster i framgångsrika rekryteringars svar, vilket ger insikter som hjälper dig att förfina dina intervjufrågor över tid. Du kan använda detta AI-drivna verktyg för att generera uppföljningsfrågor baserat på kandidaternas svar, vilket säkerställer en mer dynamisk och grundlig intervjuprocess.

7. Tolka svaren

Analysera både innehållet i svaren och kandidatens framställning, eftersom icke-verbala signaler kan ge ytterligare insikter om deras personlighet och kommunikationsstil. Leta efter tecken på mjuka färdigheter i praktiken, till exempel ett logiskt tillvägagångssätt för problemlösning under press när du diskuterar stresshantering.

Utnyttja ClickUp Views och rapporteringsfunktioner för att jämföra kandidaterna sida vid sida utifrån deras intervjusvar och anteckningar.

Genom att integrera dessa ClickUp-funktioner i din personlighetssamtalsprocess kan du skapa en mer effektiv, konsekvent och insiktsfull rekryteringsupplevelse.

Läs också: De 10 bästa rekryteringsverktygen för rekryterare 2024

Skapa intervjustrategier som bygger drömlag

Personlighetsintervjufrågor är en viktig del av rekryteringsprocessen. Att hitta rätt sökande handlar om mer än att matcha kompetens med jobbkrav; det handlar om att förstå hur en person kommer att trivas i företagskulturen och bidra positivt till arbetsmiljön.

ClickUps HR-mallar är lättillgängliga för att skapa en framgångsrik rekryteringskampanj. Om du också planerar att genomföra effektiva avgångsintervjuer och kvarstannande intervjuer kommer plattformen inte att göra dig besviken, eftersom det finns många lättanvända och effektiva funktioner som hjälper dig att uppnå även det målet!

Registrera dig för ClickUp idag!