De bästa AI-generatorerna för e-postmarknadsföring för att automatisera dina kampanjer

E-postmarknadsföring: Du skriver, du skickar, du hoppas... och sedan undrar du var det gick fel.

Den goda nyheten? Du behöver inte längre grubbla över ämnesrader eller CTA:er. AI-e-postgeneratorer skapar e-postmeddelanden med hög konverteringsgrad på några sekunder – utan att du behöver fundera två gånger.

De analyserar data, personaliserar innehåll och optimerar till och med sändningstider så att du kan fokusera på strategin medan AI sköter resten.

Oavsett om du driver ett nystartat företag eller utökar ett e-handelsvarumärke kan ett AI-verktyg hjälpa dig att automatisera dina kampanjer och öka öppningsfrekvensen med bara några få klick.

Låt oss förstå hur en AI-e-postgenerator fungerar och ta en titt på de bästa.

Vad ska du leta efter i en AI-generator för e-postmarknadsföring?

Med så många AI-skrivverktyg som hjälper dig att skapa bättre e-postmeddelanden och AI-drivna e-postmarknadsföringsverktyg för att engagera din målgrupp mer effektivt, hur väljer du rätt?

Så här gör du:

AI-driven personalisering : Leta efter ett verktyg som använder kunddata, beteende och preferenser för att skapa skräddarsydda meddelanden som känns som om de var skrivna just för mottagaren.

Automatisering av arbetsflöden : Välj ett verktyg som låter dig : Välj ett verktyg som låter dig implementera automatiserade arbetsflöden för e-post , segmentera målgrupper och trigga e-postmeddelanden baserat på användaråtgärder, såsom övergivna kundvagnar eller nyhetsbrevsregistreringar.

Högkvalitativt skrivande : Välj AI-e-postgeneratorer som använder naturlig språkbehandling (NLP) för att skapa engagerande, människoliknande texter som stämmer överens med ditt varumärkes röst.

Datadrivna insikter : Leta efter plattformar som erbjuder A/B-testning, prestationsanalyser och AI-drivna rekommendationer så att du kan förfina ämnesrader, förbättra klickfrekvensen och maximera konverteringarna.

Integrationer: Välj ett : Välj ett AI-verktyg för e-postmarknadsföring som kan integreras med ditt CRM-system (som HubSpot eller Salesforce), din e-handelsplattform (Shopify, WooCommerce) eller dina analysverktyg för att säkerställa ett smidigare arbetsflöde.

De bästa AI-generatorerna för e-postmarknadsföring i korthet

Verktyg Utmärkande funktion Bäst för Priser* ClickUp Uppgiftshantering, mallar för e-postplanering och AI-drivna förslag Omfattande projektledning för e-postmarknadsföring Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. HubSpot AI-driven automatisering av inbound-marknadsföring och CRM-integration Personliga kundupplevelser och automatisering av kampanjer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad per plats. Mailchimp Användarvänlig med avancerad analys och A/B-testning. Enkelhet med kraftfull analys och automatisering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 13 $/månad. ActiveCampaign AI-förbättrad e-postpersonalisering och multikanalkampanjer Personliga kundupplevelser med automatisering Betalda abonnemang från 15 $/månad Omnisend Omnikanalmarknadsföring med e-post, SMS och push-meddelanden E-handelsföretag med avancerad e-post- och SMS-marknadsföring Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 11,20 $/månad. Copy. ai AI-genererat innehåll för övertygande e-posttexter Snabb innehållsskapande för marknadsförare Anpassad prissättning Brevo Kombinerar e-post-, SMS- och chattmarknadsföring Multikanalkommunikation för företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 9 $/månad. GetResponse E-postautomatisering med webbseminarier och landningssidesfunktioner Allt-i-ett för e-postmarknadsföring och webbseminarier Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad. Jasper AI AI-driven innehållsskapande med anpassning av varumärkets röst Högkvalitativ copywriting och automatisering för e-post Betalda abonnemang från 49 $/månad Hypotenuse AI Skalbar innehållsgenerering för e-postmarknadsföring i stora volymer E-postmarknadsföringsinnehåll i hög volym och hög kvalitet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 150 $/månad.

De 10 bästa AI-generatorerna för e-postmarknadsföring

1. ClickUp (Bäst för att integrera e-postmarknadsföring med projektledning och teamsamarbete)

ClickUp är en omfattande marknadsföringsplattform som samlar innehåll, tidslinjer, strategier och samarbete på en och samma plats.

Den integrerade AI-assistenten, ClickUp Brain, hjälper till att utforma allt från ämnesrader och e-postintroduktioner till övertygande uppmaningar till handling och uppföljningar, för att optimera processen för att skriva e-post.

När du skapar e-postinnehåll kan det automatiskt skapa relaterade skriv-, redigerings- och godkännandeuppgifter med förfallodatum och ansvariga. Det hämtar också relevant kontext från projekt, dokument, uppgifter och konversationer, så att allt hålls sammankopplat.

Det bästa av allt? Du kan växla mellan de bästa LLM-modellerna, som ChatGPT och Claude, direkt i ClickUp Brain för att få den ton och struktur som passar bäst.

När du har dina idéer är det dags att organisera dem. Med ClickUp Docs kan du skriva utkast och finslipa ämnesrader, e-posttexter, uppföljningar, kampanjbeskrivningar och checklistor för e-postmarknadsföring utan att behöva hoppa mellan olika plattformar.

Flera teammedlemmar kan redigera ett dokument samtidigt, lämna kommentarer, föreslå ändringar eller tagga teammedlemmar för input eller godkännanden. Detta gör det enkelt för skribenter, designers och chefer att samarbeta om innehåll i realtid och hålla feedbacklooparna korta.

Organisera idéer i ett samarbetsinriktat, interaktivt dokument med ClickUp Docs.

När det är dags att planera och visualisera kampanjer behöver du ett verktyg som kombinerar funktionerna i ett program för uppgiftsplanering och en kalenderapp.

ClickUp Calendar samlar dina uppgifter, evenemang och möten i ett tydligt, visuellt schema som håller alla uppdaterade och i tid. Du kan dra och släppa uppgifter i din marknadsföringskalender när du behöver flytta en kampanj eller justera tidslinjer.

Drag-and-drop-schemaläggning, dagliga ögonblicksbilder och spårning av eftersläpningar hjälper till att säkerställa att inga steg missas under snabba kampanjer.

Är du redo att lansera din kampanj? Med ClickUps programvara för e-postprojektledning kan du planera, schemalägga och spåra e-postkampanjer på ett och samma ställe. Du kan skapa särskilda mappar, listor och uppgifter för varje e-postkampanj och använda ClickUp Dashboards för att spåra öppna uppgifter, kampanjstatus och viktiga mätvärden.

Organisera dina e-postkampanjer och spåra prestanda med ClickUps programvara för e-postprojektledning.

För att ytterligare öka ditt teams produktivitet tar ClickUp Automations över det repetitiva arbetet. Istället för att manuellt uppdatera uppgifter, jaga godkännanden eller hålla reda på deadlines kan du använda åtgärdsbaserade triggers för att automatiskt tilldela uppgifter eller ställa in återkommande uppgifter för regelbundna nyhetsbrev, uppföljningar eller säsongsbetonade kampanjer.

Automatisera arbetsflöden för e-postkampanjer med ClickUp Automations.

Om du behöver ett färdigt ramverk för att öka effektiviteten i dina e-postmarknadsföringsinitiativ kan du prova ClickUps mall för e-postmarknadsföring.

Få en gratis mall Effektivisera planeringen, genomförandet och uppföljningen av dina e-postkampanjer med ClickUps mall för e-postmarknadsföring.

📣 ClickUp i praktiken: Tänk dig att du planerar en vårkampanj – ditt team skriver utkast till e-postmeddelanden i ClickUp Docs, använder ClickUp Brain för att finslipa ämnesrader, planerar utskickstiden i kalendervyn och spårar prestanda med dashboards. Varje uppgift, från design till A/B-testning, tilldelas automatiskt med automatiseringar – utan att behöva hoppa mellan olika verktyg och utan att missa några steg.

Använd den här mallen för att:

Lägg till anpassade fält som segment, kampanjlänk, totalt antal klick, skickade e-postmeddelanden och klickfrekvens för att lagra viktig kampanjinformation.

Segmentera din lista i grupper baserat på kampanjmål med tabellvyn i ClickUp

Övervaka kampanjens prestanda med analysverktyg och justera din strategi för att förbättra engagemanget.

ClickUps bästa funktioner

Planering och schemaläggning : Planera e-postkampanjer i flera steg och beroenden på en visuell tidslinje med : Planera e-postkampanjer i flera steg och beroenden på en visuell tidslinje med Gantt Chart View i ClickUp.

Målspårning : Använd : Använd ClickUp Goals för att ställa in och mäta specifika KPI:er för e-postmarknadsföring.

Samarbete i realtid: Håll ordning på konversationerna inom dina projekt och omvandla meddelanden till uppgifter med : Håll ordning på konversationerna inom dina projekt och omvandla meddelanden till uppgifter med ClickUp Chat.

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurvan kan vara lite brant i början på grund av de många alternativen.

Priser för ClickUp

pristabell

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Jag älskar hur ClickUp samlar flera produktivitetsverktyg på ett ställe – uppgiftshantering, dokument, whiteboards, rapportering – vilket gör det enkelt att hålla ordning på allt. Det är tillräckligt flexibelt för att passa alla arbetsflöden, och de anpassningsbara vyerna (som Lista, Tavla och Gantt) låter dig se projekt i vilket format du än föredrar. Dessutom hjälper funktioner som automatiseringar och mallar dig att spara massor av tid. Det är som en produktivitetshub som anpassar sig efter dina behov!

Jag älskar hur ClickUp samlar flera produktivitetsverktyg på ett ställe – uppgiftshantering, dokument, whiteboards, rapportering – vilket gör det enkelt att hålla ordning på allt. Det är tillräckligt flexibelt för att passa alla arbetsflöden, och de anpassningsbara vyerna (som Lista, Tavla och Gantt) låter dig se projekt i vilket format du än föredrar. Dessutom hjälper funktioner som automatiseringar och mallar dig att spara massor av tid. Det är som en produktivitetshub som anpassar sig efter dina behov!

2. Hubspot (Bäst för AI-driven automatisering av inbound-marknadsföring och kundrelationshantering)

via Hubspot

HubSpots AI Email Writer genererar omedelbart ämnesrader, brödtext och CTA:er för olika typer av e-postkampanjer, såsom nyhetsbrev, kampanjerbjudanden, kunduppföljningar etc. Med AI-drivna innehållsförslag kan du generera flera variationer för A/B-testning och säkerställa att budskapet är i linje med varumärket.

Verktyget är helt integrerat i HubSpots Marketing Hub, vilket innebär att du kan skapa, skicka och analysera e-postkampanjer från en enda instrumentpanel.

Hubspots bästa funktioner

Personanpassade meddelanden : Förfina ton, struktur och budskap baserat på CRM-data och kundbeteende för att skapa e-postmeddelanden som känns personliga och övertygande.

Segmentering av målgruppen : Hjälper till att segmentera målgruppen baserat på tidigare köp, webbplatsbesök, engagemangshistorik, demografi och lead-poäng.

Analys och insikter: Registrerar kampanjdata automatiskt i HubSpot CRM, så att du kan spåra öppningsfrekvens, lead-inlämningar och mycket mer.

Hubspots begränsningar

Vissa användare ansåg att deras rapporteringsfunktioner, även om de var bra, ofta saknade den djup och anpassningsbarhet som krävs för komplexa affärsinsikter.

Hubspot-priser

Gratis

Marketing Hub Starter : 20 USD/månad per plats

Startplattform för kunder : 20 USD/månad per plats

Marketing Hub Professional : 890 $/månad

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad

Hubspot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Hubspot?

Här är en recension från G2:

E-postmarknadsföringsverktygen, i kombination med landningssidorna och CRM-systemet, gör det möjligt för marknadsförare att enkelt spåra och rapportera om leadaktiviteter.

E-postmarknadsföringsverktygen, i kombination med landningssidorna och CRM-systemet, gör det möjligt för marknadsförare att enkelt spåra och rapportera om leadaktiviteter.

3. Mailchimp (Bäst för användarvänlig e-postmarknadsföring med avancerade analys- och A/B-testfunktioner)

via Mailchimp

Mailchimp är ett självklart val för marknadsförare som vill ha enkelhet utan att offra kraftfullhet. Dess AI-teknik kan köra automatiska e-postkampanjer, såsom drip-kampanjer, och skicka triggade e-postmeddelanden baserat på användarinteraktioner. Den erbjuder också smarta rekommendationer baserade på målgruppens beteende, vilket hjälper dig att förbättra allt från ämnesrader till sändningstider.

Med A/B-testfunktionen kan marknadsföringsteam jämföra olika e-postinnehåll för att se vad som driver engagemanget och övervaka mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringar för att utvärdera kampanjens effektivitet.

Mailchimps bästa funktioner

Innehållsoptimering : Utvärderar läsbarheten i dina e-postmeddelanden, analyserar integrationen av text och bilder och ger rekommendationer för att förbättra texten, bilderna och layouten.

Varumärkesintegration : Utnyttjar ditt varumärkes tillgångar, såsom logotyper, färger, typsnitt och bilder, för att säkerställa enhetlighet i allt marknadsföringsmaterial.

Kartläggning av kundresan: Skisserar de olika vägar en kund kan ta för att automatisera interaktioner baserat på specifika åtgärder eller händelser.

Mailchimp-begränsningar

Saknar samarbetsfunktioner och avancerade funktioner för e-postprojektledning utöver arbetsflöden för godkännande av kampanjer.

Mailchimp-priser

Gratis

Essentials : 13 $/månad

Standard : 20 $/månad

Premium: 350 $/månad

Mailchimp-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 17 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Mailchimp?

Här är en recension från G2 –

Mailchimp har gett mig ett smidigt sätt att bygga upp min e-postlista när jag är på språng. Anmälningsformulären är anpassningsbara, vilket gör att jag kan lägga till en varumärkesröst i formulären, och de kan enkelt integreras med min webbplats med en enkel kod.

Mailchimp har gett mig ett smidigt sätt att bygga upp min e-postlista när jag är på språng. Anmälningsformulären är anpassningsbara, vilket gör att jag kan lägga till ett varumärkesbudskap i formulären, och de kan enkelt integreras med min webbplats med en enkel kod.

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av respondenterna i vår undersökning använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Den låga användningsgraden tyder på att nuvarande implementationer saknar den sömlösa, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI:n till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en enkel textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det! AI:n är djupt integrerad i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med i de 40 % av ClickUp-kunderna som har ersatt 3+ appar med vår allt-i-ett-app för arbete!

4. ActiveCampaign (Bäst för personaliserade kundupplevelser genom AI-förbättrade e-postkampanjer)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är utvecklat för marknadsförare som vill ha djup personalisering med minimal manuell insats. Det använder AI-verktyg för att generera e-postinnehåll och bilder, vilket hjälper dig att effektivisera skapandeprocessen och upprätthålla varumärkets konsistens. Djupgående rapporterings- och analysfunktioner ger insikter om klick, öppningar, studsar och andra viktiga mätvärden för att utvärdera och förfina dina strategier för e-posthantering.

Verktyget låter dig också utvidga dina kampanjer bortom e-post genom att integrera SMS-marknadsföring, sociala medier och andra kanaler för en sammanhängande kundupplevelse.

ActiveCampaigns bästa funktioner

AI-driven innehållsskapande: Använd AI-drivna verktyg för att generera och anpassa innehåll för e-post och landningssidor.

Reputationshantering : Övervakar sändningsmönster för att skydda avsändarens rykte och förhindra att e-postmeddelanden flaggas som skräppost.

Kampanjförhandsgranskning: Säkerställer att e-postmeddelanden visas korrekt i olika webbläsare, inkorgar och enheter.

Begränsningar för ActiveCampaign

Vissa användare tycker att rapporteringspanelen inte är intuitiv, och det kan vara svårt att få några verkliga insikter från A/B-testning i kampanjrapporten.

Priser för ActiveCampaign

Starter : Från 15 $/månad

Plus : Från 49 $/månad

Pro : Från 79 $/månad

Enterprise: Från 145 $/månad

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ActiveCampaign?

Här är en recension från G2:

Den innehåller nästan allt vi behöver för att hantera marknadsföringen: kompletta ark för att hantera leads, e-postmarknadsföring, automatiseringar, formulär för webbplatsen, integration med många externa verktyg etc.

Den innehåller nästan allt vi behöver för att hantera marknadsföringen: kompletta ark för att hantera leads, e-postmarknadsföring, automatiseringar, formulär för webbplatsen, integration med många externa verktyg etc.

5. Omnisend (Bäst för omnikanalmarknadsföring, inklusive e-post, SMS och push-meddelanden, för e-handelsföretag)

via Omnisend

Omnisend erbjuder en omfattande verktygssvit som är utformad för att effektivisera skapandet, personaliseringen och optimeringen av e-postmarknadsföringskampanjer för e-handelsföretag. Det intuitiva gränssnittet hjälper till att skapa köpbara e-postmeddelanden med dynamiska innehållsblock som är skräddarsydda för e-handel, såsom produktväljare och unika rabattkoder.

Du kan välja mellan 16 olika innehållsblock, såsom menyer, produktlistor, bilder och rabattkupongkoder, för att förbättra dina e-postmeddelandens visuella utseende och funktionalitet.

Omnisends bästa funktioner

Kampanjbooster : Skicka om oöppnade e-postmeddelanden automatiskt för att maximera engagemanget och öka försäljningen utan extra ansträngning.

Anpassningsbara mallar: Få tillgång till ett bibliotek med helt anpassningsbara, mobilvänliga mallar som kan skräddarsys för att passa ditt varumärkes stil.

Omnikanalinsikter: Utvärdera prestanda över olika kanaler med KPI:er segmenterade per kanal för att identifiera trender och göra nödvändiga justeringar.

Omnisends begränsningar

Verktyget erbjuder begränsade integrationer utanför e-handels- och marknadsföringsplattformar.

Omnisend-priser

Gratis

Standard : 11,20 $/månad

Pro : 41,30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Omnisend-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Omnisend?

Här är en recension från G2:

Omnisend är utformat för att förenkla e-post- och SMS-marknadsföring och ger oss ett professionellt och attraktivt utseende utan större ansträngning. Det gör det möjligt för oss att skapa personliga marknadsföringskampanjer som kan aktiveras baserat på kundens beteende, till exempel surfhistorik eller tidigare köp.

Omnisend är utformat för att förenkla e-post- och SMS-marknadsföring och ger oss ett professionellt och attraktivt utseende utan större ansträngning. Det gör det möjligt för oss att skapa personliga marknadsföringskampanjer som kan aktiveras baserat på kundens beteende, till exempel surfhistorik eller tidigare köp.

6. Copy. ai (Bäst för AI-genererat innehåll för att skapa övertygande e-posttexter)

Copy. ai är perfekt för marknadsförare som behöver snabbt innehåll av hög kvalitet utan att behöva göra det tunga arbetet. Genom att automatisera den inledande utkastprocessen minskar beroendet av externa resurser. Det hjälper också till att automatiskt generera innehållsidéer och briefs baserat på söktrender och insikter, och optimerar dem för synlighet i sökmotorer.

Verktyget möjliggör återanvändning av innehåll genom att automatisera transkription, extrahera viktiga insikter och generera långformat innehåll samtidigt som talarnas och experternas autenticitet och röst bevaras.

Copy. ai bästa funktioner

AI-drivna insikter : Hitta viktiga insikter från flera datakällor och engagera kunderna med relevant, värdedriven kommunikation.

Översättning av innehåll : Översätt försäljningsmaterial till flera språk för att säkerställa att budskapet, positioneringen och de viktigaste tillgångarna tilltalar den lokala målgruppen.

Automatiserade e-postsekvenser: Ställ in triggade e-postmeddelanden som svarar på specifika åtgärder från prenumeranter, såsom registreringar eller köp.

Begränsningar för Copy.ai

Ibland producerar verktyget innehåll som redan har publicerats, vilket kan flaggas som plagiering.

Copy. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Copy.ai?

Här är en recension från G2:

Jag tycker att verktygets gränssnitt är enkelt och användarvänligt. Jag använder Copy.ai för inlägg på sociala medier och produktbeskrivningar, blogginledningar och webbtexter.

Jag tycker att verktygets gränssnitt är enkelt och användarvänligt. Jag använder Copy.ai för inlägg på sociala medier och produktbeskrivningar, blogginledningar och webbtexter.

7. Brevo (Bäst för att kombinera e-postmarknadsföring, SMS-kampanjer och chattfunktioner)

via Brevo

Brevo (tidigare Sendinblue) är en multikanalmarknadsföringsplattform som kombinerar e-post, SMS och chatt, vilket gör den till ett starkt val för varumärken som vill centralisera sina kommunikationsinsatser.

AI-assistenten hjälper dig att snabbt skapa engagerande ämnesrader och e-postinnehåll. Det är enkelt att designa professionella e-postmeddelanden och nyhetsbrev med hjälp av dra-och-släpp-redigeraren eller genom att anpassa en färdig mall.

Med AI-drivna försäljnings-, marknadsförings- och konversationsagenter kan företag automatisera målgruppssegmentering, generera försäljningsmejl direkt, transkribera samtal och leverera dynamiska produktrekommendationer för bättre engagemang.

Brevos bästa funktioner

Segmentering av målgruppen : Använd filter och attribut för att skapa anpassade mottagargrupper och dynamiska listor som uppdateras automatiskt baserat på prenumeranternas aktivitet.

Kampanjautomatisering : Använd färdiga arbetsflöden och autosvar för att engagera din målgrupp med välkomstmeddelanden, födelsedagsmeddelanden och meddelanden om övergivna kundvagnar.

Prenumerationsformulär: Utöka din prenumerantbas och skicka riktat innehåll och erbjudanden genom att samla in viktig information som e-postadresser och preferenser.

Brevos begränsningar

Ibland blir utformningen av e-postmeddelandena felkonfigurerad, plattformen blir lite långsam, vilket försvårar skapandeprocessen.

Brevo-priser

Gratis

Startpaket : 9 $/månad

Företag : 18 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Brevo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 800 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Brevo?

Här är en recension från G2:

Plattformen är otroligt enkel att installera och det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att hantera kampanjer. Det gör att jag effektivt kan hålla kontakten med vår community, och automatiseringsfunktionerna sparar massor av tid.

Plattformen är otroligt enkel att installera och det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att hantera kampanjer. Det gör att jag effektivt kan hålla kontakten med vår community, och automatiseringsfunktionerna sparar massor av tid.

8. GetResponse (Bäst för marknadsföringspaket med funktioner som e-postautomatisering, webbseminarier och landningssidor)

via GetResponse

GetResponse gör det möjligt för dig att designa och skicka nyhetsbrev, autosvar och automatiserade e-postmeddelanden med hjälp av en dra-och-släpp-redigerare och AI-driven innehållsgenerering. Det som gör GetResponse unikt är dess funktion för webbinariumshosting, som gör det möjligt för företag att kombinera innehållsmarknadsföring och leadgenerering i ett enda verktyg.

Du kan skapa formulär för att utöka din prenumerantlista och anordna onlineevenemang för att interagera direkt med din publik.

Verktyget erbjuder över 150 fördesignade, anpassningsbara och mobiloptimerade e-postmallar för olika branscher, evenemang, helgdagar och försäljningsmeddelanden.

GetResponses bästa funktioner

Fotoredigerare : Beskär bilder, applicera filter, lägg till text och justera färger med ett dra-och-släpp-verktyg för att skapa professionella designer.

Optimering av sändningstid : Leverera e-postmeddelanden vid varje prenumerants optimala öppningstid genom att analysera deras engagemangsmönster och justera leveransen inom ett 24-timmarsfönster.

Lokalisering: Skicka e-postmeddelanden vid samma lokala tid för varje prenumerant, oavsett tidszon, med funktionen "Time Travel".

Begränsningar för GetResponse

Verktyget saknar inbyggda verktyg för teamsamarbete som dokumentdelning, chatt och kommentarer.

GetResponse-priser

Startpaket : 19 $/månad

Marknadsförare : 59 $/månad

Skapare : 69 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

GetResponse-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om GetResponse?

Här är en recension från G2:

GetResponse gör det enkelt för mig att skapa, skicka, hantera och övervaka e-postsvar. En av de viktigaste fördelarna är möjligheten att automatisera processen för att skapa effektiva och anpassade e-postmarknadsföringskampanjer för varje kund.

GetResponse gör det enkelt för mig att skapa, skicka, hantera och övervaka e-postsvar. En av de viktigaste fördelarna är möjligheten att automatisera processen för att skapa effektiva och anpassade e-postmarknadsföringskampanjer för varje kund.

9. Jasper AI (Bäst för e-postautomatisering med anpassning av varumärkets röst)

via Jasper AI

Med en rad funktioner hjälper Jasper AI till att skapa engagerande e-postrubriker, innehåll och uppmaningar till handling för effektiv leadgenerering.

Jaspers webbläsartillägg hjälper dig att skriva och redigera e-postmeddelanden direkt i plattformar som Gmail och Outlook, vilket förbättrar arbetsflödets effektivitet och möjliggör smidig innehållsskapande utan att behöva byta applikation. Du kan definiera anpassade varumärkesröster och stilguider i verktyget för att säkerställa att all e-postkommunikation överensstämmer med företagets varumärke och ton.

Jasper AI:s bästa funktioner

Stilguide : Gör det möjligt att ställa in regler och formatering för din organisations terminologi, grammatik och interpunktion, vilket säkerställer enhetlighet i kommunikationen.

Anpassning av innehåll : Utnyttjar företagets bakgrundsinformation, strategier, målgruppsinsikter, konkurrentanalyser etc. för att säkerställa att innehållet är anpassat till din affärskontext.

Visuella riktlinjer: Använder varumärkesboken för att markera bildöverträdelser och föreslå korrigeringar.

Begränsningar för Jasper AI

Vissa användare anser att verktyget inte är effektivt när det gäller att producera innehåll, och det kan förekomma vissa sakfel.

Priser för Jasper AI

Skapare : 49 $/månad

Pro : 69 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (+ recensioner)

Vad säger riktiga användare om Jasper AI?

Här är en recension från G2:

Jasper Chat är ett utmärkt skrivhjälpmedel som hjälper mig att övervinna skrivkramp. Det hjälper mig att komma på kreativa idéer och gör att jag aldrig slutar hitta nya sätt att ta itu med problemet.

Jasper Chat är ett utmärkt skrivhjälpmedel som hjälper mig att övervinna skrivkramp. Det hjälper mig att komma på kreativa idéer och gör att jag aldrig slutar hitta nya sätt att ta itu med problemet.

10. Hypotenuse AI (Bäst för skalbar, AI-driven innehållsgenerering för högkvalitativ e-postmarknadsföring)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI är en avancerad skrivgenerator som är utvecklad för team som behöver stora mängder högkvalitativt innehåll, inklusive marknadsföringsmejl.

Dess skrivgenerator hjälper dig att skapa innehåll för olika behov, inklusive e-postmeddelanden, blogginlägg, sociala medier, annonser, webbtexter etc. Med ditt e-postmeddelandes mål och relevanta nyckelord som enda indata genererar verktyget skräddarsydda ämnesrader och innehåll som stämmer överens med ditt varumärkes röst och tilltalar din målgrupp.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Produktbeskrivningar : Skapa produktbeskrivningar individuellt eller i bulk, med SEO-nyckelord för att förbättra synligheten i sökmotorer.

Bloggförfattare : Skapa högkvalitativa, sakliga och SEO-optimerade bloggartiklar och marknadsföringsinnehåll.

Bildredigerare: Förbättra bildupplösningen, standardisera beskärningen och ta bort eller ändra bakgrunder på flera bilder samtidigt.

Begränsningar för Hypotenuse AI

Ibland upprepas liknande meningar inom samma innehåll.

Priser för Hypotenuse AI

Gratis

Basic : 150 $/månad

Ecommerce Pro : Anpassad prissättning

E-handel för företag: Anpassade priser

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Hypotenuse AI?

Här är en recension från G2:

AI-skribenten gör ett fantastiskt jobb med att skriva utmärkta artiklar och jag upplevde en enorm förändring i min SEO-drivna trafik på bara några dagar.

AI-skribenten gör ett fantastiskt jobb med att skriva utmärkta artiklar och jag upplevde en enorm förändring i min SEO-drivna trafik på bara några dagar.

Upplev smartare e-postmarknadsföring med ClickUp

E-postmarknadsföring behöver inte vara en gissningslek. Med rätt gratis AI-generator för e-post kan du spara tid, öka engagemanget och nå dina marknadsföringsmål med självförtroende.

ClickUp ger dig det bästa av två världar – en kraftfull gratis AI-e-postgenerator med ClickUp Brain och smidig kampanjplanering genom sin e-postprojektledningsprogramvara.

Från att skriva övertygande marknadsföringsmejl till att tilldela uppgifter, sätta deadlines och spåra kampanjresultat – ClickUp kopplar samman varje steg i ditt marknadsföringsflöde på ett och samma ställe.

Registrera dig gratis idag och låt ClickUp hjälpa dig att nå din nästa stora e-postframgång! 🎉