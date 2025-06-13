Gratis Figma-kalendermallar för snygg och organiserad planering

Har du svårt att effektivisera uppgifter och tidsplaner? Eller tycker du att det är svårt att organisera dina att göra-listor manuellt? Om ja, behöver du en strukturerad layout. 🗓️

🔍 Visste du att? Enligt studier har endast 18 % av anställda effektiva verktyg för tidshantering; resterande 82 % slutför aktiviteter med hjälp av en lista eller sin e-postinkorg.

En Figma-kalendermall är en utmärkt lösning för att förenkla uppgifter och utmärka sig inom projektplanering. Inga missade deadlines, ingen dålig arbetsfördelning, bara effektiv och organiserad planering.

I den här bloggen får du lära dig om 10 anpassningsbara Figma-kalendrar, hur du väljer rätt kalender, förstår deras begränsningar och utforskar lämpliga alternativ för att öka effektiviteten.

Det är dags att sluta stirra på tråkiga tomma kalendrar!

Vad kännetecknar en bra Figma-kalendermall?

Kalenderdesignerna finns tillgängliga i Microsoft Word, Google Sheets, Excel och till och med i PDF-format på en sida – perfekt för att organisera ditt arbete, hem, skolår eller affärsplaner.

Om du är intresserad av design har Figma, ett av de vanligaste verktygen för webbdesign, massor av snygga, gratis mallar som bara väntar på att laddas ner! Men innan du väljer dem, ta en titt på de parametrar som är ett måste för en "bra" Figma-kalendermall:

Immersivt, lättnavigerat gränssnitt: Det ska vara lätt att navigera och samtidigt erbjuda olika alternativ för att lägga till tillfällen, uppgifter, påminnelser etc.

Samarbetsfunktioner: En bra layout bör göra det möjligt för teammedlemmarna att komma åt och bidra till delade kalendrar och gruppscheman för korrekt synkronisering.

Anpassningsbar för olika behov: Den bör ha anpassningsalternativ för vyer, statusar etc. Den måste också stödja färgkodning för att kategorisera uppgifter.

Datasyntronisering mellan enheter: Se till att mallen synkroniserar data mellan enheter, särskilt mobiltelefoner, för omedelbar åtkomst.

Involverar tredjepartsintegrationer med Figma: Välj en mall som integreras smidigt med dessa appar för att undvika missade deadlines eller möten.

AI-funktioner: En bra kalender måste ha funktioner för AI-baserade förslag, automatiseringar för komplexa rutiner samt AI-driven rapportering och analys för datadrivna beslut.

Figma-kalendermallar

Här är vår omfattande lista med 10 fantastiska gratis kalendermallar från Figma som förenklar dina arbetsrutiner, sköter dina inlägg på sociala medier, hanterar dina att göra-listor effektivt och mycket mer.

1. Figma-kalenderplaneringsmall

via Figma

Figma Calendar Planner Template är ett av de mest grundläggande och nybörjarvänliga ramverken för att organisera dina scheman hemma och på jobbet. Den har vecko- och månadskalendervyer så att du kan anpassa din plan efter behov.

Inga fler handskrivna listor, komplicerade Google Sheets, klumpiga Microsoft Word-dokument eller Microsoft Excel-kalkylblad för att hålla ordning på dagliga rutiner! Upplev enkel men effektiv tidshantering.

Varför du kommer att älska det

Håll koll på dina möten, evenemang, morgonyoga, familjetid osv.

Dela dina arbetstider och tillgänglighet med dina kollegor.

Gör en kopia, ändra och skriv ut enkelt från vilken enhet du vill.

Ge en nyanställd en översikt över ditt teams vanliga mötesmönster.

📌 Perfekt för: Alla som behöver smidig tidshantering och uppgiftsplanering både hemma och på jobbet.

📚 Läs också: De bästa familjekalenderapparna

2. Figma-kalender med mall för att-göra-lista

via Figma

Att-göra-listor gör stor skillnad när du organiserar rutinuppgifter. Med den interaktiva Figma-kalendermallen för att-göra-listor kan du skapa den perfekta att-göra-listan och sedan bestämma vem som ska göra vad, vilket bidrar till att öka produktiviteten.

Oavsett om du kallar det resplan, program, listplanerare eller checklista, låter det dig gå från att-göra-lista till färdigt på ett snyggt och lättsamt sätt.

Varför du kommer att älska det

Använd dra-och-släpp-funktionen för att ordna alla dina uppgifter på listan efter deras vikt.

Dela upp stora, komplexa uppgifter i mindre delar genom att beskriva stegen för varje deluppgift.

Delegera uppgifter till teammedlemmar och skriv ut dem så att de är tillgängliga var som helst.

Njut av visuellt tilltalande uppgiftsplanering med färdiga former och bilder.

📌 Perfekt för: Alla som vill organisera sina arbetstider, deadlines etc. i ett visuellt tilltalande format.

3. Figma-mall för planering av sociala medier

via Figma

Letar du efter en planerare för sociala medier? Oavsett om du vill skapa en strategi, identifiera plattformar att publicera på, brainstorma innehållsteman, ordna dina inlägg och mer, kan den här hjälpa dig!

Figma Social Media Planner Template är en perfekt månadskalendermall för att hålla jämna steg med de ständigt skiftande trenderna på sociala nätverk och upprätthålla konsekvens i ditt innehåll. Den håller din online-närvaro på rätt spår för flera plattformar.

Varför du kommer att älska det

Utveckla plattformsspecifika innehållsstrategier för Instagram, Facebook, X och mer.

Implementera iögonfallande inläggsidéer för speciella tillfällen, evenemang, reaerbjudanden etc.

Utnyttja feedback i dokument, gruppenkäter, märken, markdown-anteckningar och mycket mer.

Säg adjö till frågor som "Vad ska vi lägga upp idag?" genom att planera i förväg.

📌 Perfekt för: Att utveckla en heltäckande strategi för sociala medier, inklusive innehållsplanering, val av kreativa element och schemaläggning av inlägg för olika plattformar.

📚 Läs också: Den ultimata guiden för projektledning på sociala medier

4. Figma års kalender mall

via Figma

Med denna Figma-årskalendermall får du fullständig översikt över de viktigaste uppgifterna du måste slutföra under de kommande 365 dagarna.

Denna anpassningsbara årskalenderlayout gör planeringen enklare än någonsin. Dess visuella utseende gör det enkelt att planera dina dagar, veckor och månader framåt med kristallklar precision.

Varför du kommer att älska det

Visualisera viktiga datum, arbetsåtaganden som deadlines och månatliga mål.

Prioritera uppgifter efter deras betydelse

Synkronisera arbetsscheman för att säkerställa att alla är på samma sida.

Använd inbyggda verktyg som tidslinje och organisationsschema för att skapa en övergripande plan för det kommande året.

📌 Perfekt för: Alla som vill organisera sina årsplaner i förväg, planera semestrar och göra årliga investeringsplaner.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden, dokument eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

5. Figma-mall för veckoschema

via Figma

Oavsett om du arbetar hemifrån eller hanterar flera projekt samtidigt behöver du en tydlig och överskådlig kalenderlayout för att hantera din vardag. Figma Weekly Schedule Template är praktisk när du planerar veckans uppgifter.

Varför du kommer att älska det

Ställ in påminnelser för morgonyoga och måltider.

Ordna arbetsmöten så att du inte missar något.

Ange specifika tider för att tillbringa kvalitetstid med din familj.

Använd olika färger för att kategorisera aktiviteter.

📌 Perfekt för: Alla som behöver kalenderhanteringslösningar för att förenkla sina fullspäckade scheman.

💡 Proffstips: Använd veckokalendervyn för att se uppgifter i ett veckoschema. Om du vill ställa in olika scheman för vardagar och helger öppnar du och ändrar dem i dagvyn.

6. Figma-mall för redaktionell kalender

via Figma

Figma Editorial Calendar Template är idealisk för att övervaka hela innehållsproduktionsprocessen. Den erbjuder ett metodiskt flöde från idé till skrivande, redigering, medieplanering och publicering.

Om du leder ett innehållsteam är detta verktyg oumbärligt för att hålla koll på innehåll, marknadsföringskampanjer och annonser. Det hjälper dig att anpassa ditt innehåll efter marknadsföringsmål, företagets mål och säsongstrender.

Varför du kommer att älska det

Sammanställ en omfattande lista över det innehåll du avser att skapa.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar i varje steg av processen.

Få insyn i utvecklingen och övervakningen av varje innehållsdel genom Kanban-tavlor.

Inkorporera element som målnyckelord, den avsedda personlighetstypen för innehållet etc.

📌 Perfekt för: Alla som vill organisera och samordna sitt team med en gedigen plan för innehållshantering.

7. Figma-mall för ledighetshantering

via Figma

Har du ett stort team och har svårt att hantera anställdas ledigheter och semestrar? Nu behöver du inte längre oroa dig! Denna Figma-mall för ledighetshantering förenklar allt.

Den har en organiserad instrumentpanel som gör att du kan se till att hela teamet vet vem som är borta från kontoret vilka dagar i veckan och hur många resurser som är tillgängliga en viss dag.

Varför du kommer att älska det

Organisera och få tillgång till anställdas ledigheter och semestrar

Håll koll på helgdagar (nationella och regionala)

Godkänn eller avslå ledighetsansökningar utan ansträngning

Planera arbetet med tillgängliga resurser

📌 Perfekt för: Chefer som behöver tydlighet om anställdas betalda ledighet för att planera tjänstgöringslistor och uppfylla viktiga deadlines med den återstående personalstyrkan.

🧠 Trivia: Enligt en marknadsundersökningsrapport från Facts and Factors kommer den globala marknaden för programvara för hantering av frånvaro att växa med 9,3 % mellan 2020 och 2026 och nå svindlande 0,95 miljarder dollar!

8. Figma-mall för innehållskalender

via Figma

För att säkerställa att ditt varumärkes röst syns och hörs måste du konsekvent förse människor med engagerande, informativt och marknadsförande innehåll. Denna Figma-mall för innehållskalender hjälper dig att lyckas med din innehållsplanering och dina inlägg.

Säg hej till en ren, snygg och helt anpassningsbar månadskalender med automatisk layout för enkla justeringar på en enda sida.

Varför du kommer att älska det

Vet vad (reel/video/statiskt inlägg/karusell) och när du ska publicera (inklusive datum och tid).

Var tydlig med vilken plattform du vill publicera specifikt innehåll på (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube).

Ha bildtexter och uppmaningar (CTA) till hands

📌 Perfekt för: Sociala medieansvariga som vill planera sina innehållsmål i förväg på ett organiserat sätt.

🔍 Visste du att? 50-30-20-regeln rekommenderar att du publicerar 50 % engagerande, 30 % kuraterat och 20 % reklaminnehåll för att hålla din målgrupp intresserad samtidigt som du marknadsför ditt varumärke effektivt utan att överväldiga dina följare med säljbudskap.

9. Figma-mall för teamets schema

via Figma

Som chef vill du ha koll på det arbete som tilldelats olika medarbetare och hur mycket de kan hinna med inom den angivna tidsfristen. För det behöver du Figma Team Schedule Template.

Det gör att du kan övervaka tillgängligheten för teammedlemmar från olika team, såsom marknadsföring, design, försäljning etc., och därmed planera uppgifter därefter. Det visar också vem som arbetar från kontoret och vem som arbetar på distans.

Varför du kommer att älska det

Förenkla arbetslistorna för dina anställda

Övervaka teamets totala arbetstid för månaden

Spåra arbetstiden för varje anställd

📌 Perfekt för: Chefer och teamledare som vill övervaka och organisera arbetsbelastningen för flera tvärfunktionella team som arbetar tillsammans.

➡️ Läs mer: Hur du organiserar ditt arbete med en projektledningskalender

10. Figma-mall för marknadsföringsplan

via Figma

Marknadsföring innefattar flera aspekter som du måste hantera. Det är svårt att planera och genomföra nödvändiga marknadsföringsuppgifter utan ett tydligt format för marknadsföringskalendern. Här kommer Figma Marketing Roadmap Template in i bilden.

Ingen mer förvirring om uppgiftsstatus! Marknadsföringsplaneringen blir enklare med en visuell översikt över vilka aktiviteter du har gjort, gör eller planerar att göra.

Varför du kommer att älska det

Spåra och övervaka innehållsstrategier, SEO och betalda annonser

Hantera samarbeten med influencers

Utveckla marknadsföringstrattar och bygg upp och vårda kundlivscykler för att öka konverteringsgraden.

Analysera resultaten baserat på data för att fatta välgrundade beslut.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer som vill underlätta produktkampanjer med hjälp av ett visuellt gränssnitt.

➡️ Läs mer: Hur man skapar en vinnande marknadsföringsplan

Begränsningar vid användning av Figma-kalendermallar

Du har sett hur Figma kan förbättra tidsplaneringen i en samarbetsmiljö. Men det finns också nackdelar. I det här avsnittet ska vi titta närmare på dem:

Internetberoende funktionalitet: Figma är ett molnbaserat verktyg som alltid kräver en stabil internetanslutning. Detta hindrar arbetet för teammedlemmar som inte har en ordentlig internetanslutning.

Dyrt: Om du driver ett företag med många medarbetare kan Figma verka dyrt jämfört med konkurrenternas priser.

Layoutstörningar: Formatet kan störas av även små förändringar, såsom storleksändringar eller tillägg av nya delar. Detta kräver ytterligare designarbete.

Komplex interaktivitet: Komplexa interaktioner (som muspekarstatus eller alternativ för flera datum) är svåra för nybörjare att hantera.

På grund av dessa begränsningar blir arbetet besvärligt. Därför har vi sammanställt några alternativ till Figma.

Användbara alternativa Figma-kalendermallar

ClickUp erbjuder flera interaktiva gratis kalendermallar med många användningsområden.

Låt oss titta på 14 superanvändbara, gratis mallar som du kan ändra, ladda ner och skriva ut för att minska oordningen och få en organiserad approach till tidshantering.

1. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Hämta gratis mall Håll koll på uppgifter och deadlines – allt på ett ställe med ClickUp-kalenderplaneringsmallen.

Med ClickUp Calendar Planner Template kan du och ditt team hålla ordning och ligga steget före. Sammanfattningsvyn ger dig en snabb överblick över kommande uppgifter och aktiviteter.

Med den här mallen kan du dela upp stora projekt i hanterbara steg, enkelt hantera evenemang, deadlines och uppgifter samt anpassa din rutin.

Varför du kommer att älska det

Organisera uppgifter i olika statusar: Blockerad, Avbruten, Klar, Pågår, Väntar, för att hålla koll på framstegen.

Organisera din månad i förväg med en månadsplaneringsvy.

Ladda ner och skriv ut den för att hänga på ditt skrivbord, kylskåp etc.

Visualisera data baserat på milstolpar, referenser, platser, faktiska kostnader och betyg.

📌 Perfekt för: Alla som prioriterar organiserade arbetsflöden, resurshantering och flexibla justeringar av planer.

📚 Läs också: De bästa onlinekalendrarna

2. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Dela upp stora uppgifter och evenemang för att hålla ordning med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista hjälper dig att slutföra uppgifter och uppnå dina mål på ett organiserat sätt. Den förenklar också arbetsplaneringen för teammedlemmarna och låter dig övervaka framstegen på ett effektivt sätt.

Layouten ger dig en översikt över alla dina uppgifter på en enda sida så att du snabbt och enkelt kan planera dina aktiviteter.

Varför du kommer att älska det

Håll koll på kommande möten och uppgifter som ska slutföras före mötet.

Sortera uppgifter efter kategori för enklare åtkomst och förståelse.

Öppna fem olika vyer, såsom mötesförfrågan, efter roll, efter kategori, scheman och startguide, för enkel åtkomst till information.

Upplev bättre tidsspårning genom beroendevarningar och taggar.

📌 Perfekt för: Personer som vill effektivisera sina dagliga rutiner

💡 Tips: Det är frestande att skylla din bristande framsteg på målet att slutföra 15 uppgifter. Men här är det verkliga problemet: Du fokuserar inte på det som är viktigast idag. Börja med att identifiera de tre till fem viktigaste sakerna för dagen. Du har inte råd att missa dessa uppgifter, även om du måste släppa allt annat. Prioritera dem och se din produktivitet skjuta i höjden!

3. ClickUp Modern Social Media Calendar Template

Hämta gratis mall Hantera dina sociala medier enkelt med ClickUps moderna kalendermall för sociala medier.

Anta att du hanterar flera konton inom olika branscher. I så fall behöver du ClickUps moderna kalendermall för sociala medier för att hålla ordning, ha koll på ditt innehåll och ligga steget före konkurrenterna på sociala medier.

Denna mall hjälper dig att enkelt planera och hantera dina marknadsföringskampanjer på sociala medier genom att övervaka alla dina aktiviteter på sociala medier. Den förbättrar också spårningen med AI, kommentarer och tidsövervakning.

Varför du kommer att älska det

Planera och övervaka din innehållsgenereringsprocess för att säkerställa konsekvens mellan olika plattformar.

Kategorisera och lägg till attribut för att hantera dina uppgifter, till exempel tema, publiceringsdatum, kanal, slutresultat och hashtags.

Få överblick över kommande kampanjer och evenemang

📌 Perfekt för: Sociala medieansvariga som behöver organisera innehåll på olika plattformar på ett konsekvent sätt, övervaka prestanda i realtid och använda datavisualisering för att mäta prestanda.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för sociala medier

4. ClickUp års kalender mall

Hämta gratis mall Använd ClickUps års kalendermall för att planera smartare och nå dina mål med lätthet.

ClickUps års kalender mall ger dig en tydlig och fokuserad överblick över de milstolpar som ska uppnås under det kommande året. Den hjälper dig att organisera, planera och övervaka uppdrag och aktiviteter under hela året.

Nu missar du aldrig mer viktiga uppgifter, evenemang, möten eller deadlines! Med den här mallen kan du planera och organisera alla dina uppgifter utan krångel.

Varför du kommer att älska det

Planera månatliga mål , uppgifter och aktiviteter, och prioritera uppgifter så att du kan fokusera på de viktigaste först.

Få en helhetsbild av ditt år med en komplett översikt över alla uppgifter och aktiviteter.

Skapa uppgifter med fem anpassade statusar, såsom Klar, Försenad, Pågår, På rätt spår och Att starta, för att övervaka deras framsteg.

📌 Perfekt för: Att få en tydlig överblick över det kommande året för bättre planering och utförande av uppgifter.

Här är vad Victoria Berryman, marknadsföringschef på Seequent, hade att säga om användningen av ClickUp :

ClickUp har hjälpt oss att centralisera våra resurser, vår kommunikation och vårt projektledning, vilket har gjort oss dubbelt så effektiva – om inte tre gånger så effektiva.

ClickUp har hjälpt oss att centralisera våra resurser, vår kommunikation och vårt projektledning, vilket har gjort oss dubbelt så effektiva – om inte tre gånger så effektiva.

5. ClickUp veckokalendermall

Hämta gratis mall Använd ClickUps veckokalendermall för att planera och visualisera hela din vecka på ett och samma ställe.

ClickUps veckokalendermall ger en översikt över din vecka och dina personliga händelser, så att du kan planera din vecka bättre och hålla ordning. Denna nybörjarvänliga mall är utmärkt för att identifiera och justera konflikter eller överlappningar.

Varför du kommer att älska det

Övervaka avslutade uppgifter för att fokusera på de återstående uppgifterna för veckan.

Skriv ner alla återkommande händelser och åtaganden, såsom möten, lektioner och avtalade tider, så att du har omedelbar tillgång till dem.

Använd tre olika anpassade attribut, såsom "Mår bra", "Uppgiftstyp" och "Viktiga anteckningar", för att kategorisera och lägga till korta anteckningar till uppgifter.

📌 Perfekt för: Hantera uppgifter och deadlines, planera och visualisera hela veckan och ordna aktiviteter med ändringar i realtid för att öka produktiviteten.

6. ClickUp-mall för publiceringskalender

Hämta gratis mall Använd ClickUps kalendermall för inlägg för att spara tid och hålla koll på din innehållsstrategi.

ClickUp-mallen för inläggskalender är ett effektivt sätt att planera och hantera dina inlägg på ett och samma ställe. Den hjälper dig att organisera, kontrollera och optimera ditt varumärkes månatliga kalender, sociala medier och rutiner för att publicera blogginlägg.

Oavsett om du hanterar en blogg för ett litet företag eller ett team av marknadsförare på sociala medier, ger den här mallen dig verktygen du behöver för att hålla ordning och få allt gjort i tid.

Varför du kommer att älska det

Skapa konsekvent innehåll som följer de krav som ställs på varumärket.

Effektivisera processen för att skapa, redigera och godkänna inlägg.

Ställ in framtida inlägg och undvik planeringsfel och missade deadlines.

📌Perfekt för: Sociala medieansvariga som vill samarbeta med teammedlemmarna om innehållsplanering och publicering.

7. ClickUp redaktionell kalendermall

Hämta gratis mall Håll koll på dina redaktionella uppgifter med denna redaktionella kalenderlista från ClickUp.

Denna nybörjarvänliga redaktionella kalendermall från ClickUp är idealisk för att övervaka uppgifter som kräver modifiering. Detta inkluderar bloggar om tankeledarskap, produktnyheter, sponsrade inlägg etc.

Med denna layout kan du ange respektive publiceringstidpunkter, de kanaler genom vilka du kommer att publicera innehållet (e-post, betalda annonser, PR, webbplats etc.) och den specifika marknadsföringsfas som varje innehåll befinner sig i (nytt utkast, design, kundgodkännande, korrekturläsning etc.).

Varför du kommer att älska det

Tilldela skribenter och granskare till varje innehållsobjekt

Ange om de nödvändiga ändringarna är mindre eller större för att säkerställa en smidig publicering.

Använd fyra olika vyer, såsom Doc, List, Calendar och Board, för att ordna och visa information utifrån dina behov.

📌 Perfekt för: Att spåra och delegera olika krav på innehållsredigering till resurser innan de publiceras.

🧠 Kul fakta: Läsare av WordPress-bloggartiklar lämnar över 77 miljoner kommentarer på bloggar varje månad.

8. ClickUp PTO-kalendermall

Hämta gratis mall Organisera, övervaka och hantera ditt teams ledighetsansökningar med ClickUp PTO-mallen.

ClickUp PTO-kalendermallen har ett lämpligt format för att organisera ledigheter, semestrar och helgdagar.

Detta minskar konflikter i schemaläggningen och förbättrar översikten över personalens tillgänglighet. Det utnyttjar också ClickUps funktioner för att förbättra arbetseffektiviteten, inklusive e-postintegration, beroendevarningar och tidsspårning för att hålla dig informerad.

Oavsett om det gäller några få anställda eller ett stort företag, kommer detta att göra hanteringen av ditt teams ledighet snabb och smärtfri!

Varför du kommer att älska det

Använd fyra olika anpassningsbara fält, såsom Godkännare, Lediga dagar, Orsak till ledighet och Typ av ledighet, för att spara viktig information om varje förfrågan.

Godkänn eller avslå förfrågningar snabbt

Låt anställda skicka in nya ansökningar om betald ledighet utan att behöva använda e-post och godkännanden.

📌 Perfekt för: Chefer eller HR-personal som behöver visualisera anställdas ledighet, hantera anställdas semester och samordna helgdagar på ett enkelt sätt.

📚 Läs också: Hur du optimerar ditt teams ledighetshanteringssystem

9. ClickUp Business Calendar

Hämta gratis mall Använd ClickUp Business Calendar för att organisera allt från säljargument till deadlines på ett och samma ställe.

Letar du efter en effektiv strategi för att hantera ditt företag och hålla ordning? I så fall bör du ta en titt på ClickUp Business Calendar Template. Det är en gratis mall som är utformad för att hjälpa dig att organisera uppgifter, planera och visualisera anställdas arbetstider på ett samarbetsinriktat sätt.

Inga fler förlorade klisterlappar! Med detta ramverk kan du enkelt hantera allt från säljsamtal till deadlines på ett och samma ställe.

Varför du kommer att älska det

Fördela det arbete som ska utföras av de anställda i dagliga, veckovisa eller månatliga kategorier.

Planera för långsiktiga åtaganden och mål

Använd fyra olika anpassningsbara attribut, såsom "Det här var roligt", Aktivitetstyp, Filer och Avdelning, för att spara uppgiftsinformation och visualisera den.

📌 Perfekt för: Företagare som behöver organisera sin kalender med hjälp av tidsövervakning, e-post och tidsanpassade aviseringar.

10. ClickUp-mall för innehållskalender

Hämta gratis mall Planera, organisera, publicera och övervaka innehåll under hela året med ClickUps mall för innehållskalender.

ClickUp-innehållskalendermallen är den perfekta lösningen för att planera olika typer av innehåll.

Ramverket är en av de mest nybörjarvänliga mallarna för innehållskalendrar, med färdiga mappar. Detta gör att du kan fokusera på andra kärnverksamhetsområden samtidigt som ditt innehåll publiceras regelbundet.

Varför du kommer att älska det

Använd fyra olika vyer, såsom Kalender, Tavla, Lista och Tidslinje, för att anpassa innehållsplanen efter dina behov.

Ordna och övervaka olika innehåll (bloggar, inlägg på sociala medier osv.).

Sortera innehållet efter tillgångar, kategorier, kanaler, länkar och publiceringsdatum.

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer för sociala medier som behöver planera innehåll som ska publiceras under de kommande månaderna.

11. ClickUp-mall för förproduktionskalender

Hämta gratis mall Förenkla din förproduktionsprocess och undanröj hinder med ClickUp-mallen för förproduktion.

Är du intresserad av video- eller filmproduktion? Eller behöver du hantera inspelningar för reklamfilmer, varumärkeskampanjer och annat? Prova då ClickUps mall för förproduktionskalender.

Det är perfekt för att förenkla förproduktionsfaserna och se till att inget faller mellan stolarna. Denna lösning använder taggar för att hålla ordning på saker och ting, erbjuder en anpassad tidsplan och är enkel att integrera med verktyg som Dropbox och Google Drive.

Varför du kommer att älska det

Använd fem olika anpassningsbara attribut, såsom insatsnivå, förändringens påverkan, aktivitetstyp, produktionsfas och resurser för att spara viktiga uppgifter.

Markera uppgiftsstatus som Blockerad, Att göra, Pågående och Klar för att hålla koll på aktuella leveranser.

Planera tidsramen och övervaka framstegen med hjälp av Project Gantt View.

📌 Perfekt för: Hantera komplexa filmningar eller enkla videor genom att utnyttja kraften i visualisering.

➡️ Läs mer: Produktionsschemamallar för produktionsplanering

12. ClickUp-mall för teamets schema

Hämta gratis mall Använd ClickUp Team Schedule Template för att få klarhet i ditt teams deadlines, samarbeta enkelt och få jobbet gjort.

Om du tycker att det är svårt att hantera teamets arbetslistor och säkerställa en effektiv arbetsfördelning mellan teammedlemmarna, kan du överväga att använda ClickUp Team Schedule Template.

Med hjälp av denna mall får du den översikt du behöver för att hjälpa ditt team att hålla deadlines, samarbeta smidigt och öka produktiviteten – allt under ett och samma tak! Du kan visualisera och planera teamets arbetsbelastning utifrån verkliga tidslinjer.

Varför du kommer att älska det

Övervaka individuella uppgiftsframsteg med hjälp av anpassade statusar som "Öppen" och "Slutförd".

Minska förvirring och missförstånd mellan teammedlemmar genom korrekt uppgiftsfördelning.

Öppna olika vyer, till exempel Projektaktiviteter, Arbetsbelastning etc., för att enkelt organisera och komma åt information.

Övervaka och utvärdera varje teammedlems arbetsbelastning

📌 Perfekt för: Planering och övervakning av teamets arbetsbelastning för att skapa tydlighet, göra teammedlemmarna mer ansvariga för sitt arbete och minska missförstånd.

Här är vad Anne Thomas, HR-chef på Snowville Creamery LLC, hade att säga om att använda ClickUp :

ClickUp gör det möjligt för oss att publicera all kommunikation mellan alla delar av vårt företag på ett centralt ställe. Det gör det enkelt och bekvämt att få aviseringar och hantera scheman, rutter och leveranser för vårt företag. Personligen använder jag det för att spåra ledighetsansökningar, förares scheman och kunder som behöver återbetalningar.

ClickUp gör det möjligt för oss att publicera all kommunikation mellan alla delar av vårt företag på ett centralt ställe. Det gör det enkelt och bekvämt att få aviseringar och hantera scheman, rutter och leveranser för vårt företag. Personligen använder jag det för att spåra ledighetsansökningar, förares scheman och kunder som behöver återbetalning.

13. ClickUp-mall för marknadsföringskalender

Hämta gratis mall Använd ClickUp-marknadsföringsmallen för att göra innehålls- och kampanjplanering till en barnlek.

Om du är marknadsförare och har svårt att utveckla en omfattande marknadsföringsplan behöver du ClickUps marknadsföringskalendermall.

Med denna alternativa kalendermall från Figma kan du hantera uppgifter som marknadsundersökningar, konkurrentanalyser, lead nurturing, kampanjer och uppdrag med automatisering, påminnelser och anpassade vyer. Du kan också prioritera aktiviteter med stor påverkan i en strömlinjeformad databas utan kod.

Utnyttja dess fulla potential för att skapa en framgångsrik marknadsföringsstrategi!

Varför du kommer att älska det

Få en enhetlig, centraliserad översikt över alla aktuella och kommande marknadsföringsaktiviteter.

Håll koll på aktivitetsförloppet med anpassade statusar som Avbruten, Klar, Pågår, Granskas och Kräver uppmärksamhet.

Övervaka budgeten och fördela resurser effektivt

📌 Perfekt för: Marknadsförare som vill få centraliserad tillgång till marknadsföringsaktiviteter och underlätta effektiv budget- och resursplanering genom ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt.

📈 Se hur Vida Health uppnådde en 50-procentig ökning av produktiviteten inom marknadsföring med ClickUp.

14. ClickUp Podcast-kalendermall

Hämta gratis mall Förenkla podcastproduktionen med ClickUp Podcast Template.

Med ClickUp Podcast Calendar Template blir det superenkelt att skapa en framgångsrik podcast! Du får en grundlig översikt över kommande avsnitt, gästframträdanden och ämnen som ska behandlas.

Dessutom avslöjar 18 anpassade fält viktig information om enskilda episoder, medan anpassade statusar (Slutförd, Pågående, Att göra) hjälper dig att övervaka hela produktionsprocessen.

Använd denna layout för att se till att din podcast håller sig på rätt spår!

Varför du kommer att älska det:

Använd transkriptstatusvyn för att skapa och övervaka episodspecifika transkript.

Håll enkelt reda på framtida podcastämnen och tidsplaner.

Spara och ordna anteckningar för varje avsnitt

Använd Podcast Sponsors View för att övervaka sponsorer och deras behov.

📌 Perfekt för: Podcastchefer och exekutiva producenter som vill förenkla planeringen och genomförandet av podcasts.

📚 Läs mer: Gratis podcastmallar att använda för din nästa episod

Organisera uppgifter och håll dina deadlines med stil med ClickUp

Genom att använda Figma-mallar för månadskalendrar undviker du att din tidtabell blir onödigt rörig. Dessutom hjälper det dig att organisera dina rutiner, njuta av kvalitetstid med familjen, hantera ditt team på ett bra sätt och undvika att missa viktiga deadlines.

Det finns dock vissa nackdelar. Du kanske inte hittar relevanta Figma-layouter som uppfyller dina krav eller tycker att de är svåra att använda. Men oroa dig inte.

ClickUp gör uppgiftshantering enkelt med mångsidiga, välorganiserade och lättanvända års- och månadslayouter som passar flera användningsscenarier. Oavsett hur komplicerade dina uppgifter och rutiner är, med ClickUp håller du koll på dina att göra-listor, sparar tid och minskar stressen.

Registrera dig gratis på ClickUp idag för att ladda ner dessa mallar och hantera dina planer utan ansträngning.