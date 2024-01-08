25 exempel på månatliga mål för team på jobbet

Vakna klockan 5 på morgonen. Ha en fast morgonrutin. Gå till gymmet varje dag. Skriv dagbok varje kväll. Var mer organiserad på jobbet. Ja, det är dags för nya mål inför det nya året!

Även om personliga utvecklingsmål är vanliga, avslutar många organisationer och team sitt fjärde kvartal i december och förbereder sig för nästa år.

Om du letar efter idéer till månadsmål för 2024 på nätet har du kommit till rätt ställe.

Som bonus ger vi dig också en färdplan för att uppnå månadsmål under hela året.

Vad är månadsmål?

Månadsmål är mål som du sätter upp för dig själv eller ditt team och som ska uppnås inom de närmaste 30 dagarna eller en kalendermånad.

Teamen sätter upp månadsmål tillsammans, som en enhet, för att främja organisationens framgång. En serie månadsmål kan leda till en stor vinst under kvartalet eller mot ett stort, djärvt mål (BHAG) för året. Tydliga månadsmål bidrar till framgångsrik planering, projektsamarbete och övergripande produktivitet.

Vikten av att sätta månatliga mål

En månad är varken för kort eller för lång tid för arbetsuppgifter. Låt oss säga att du driver en reklamkampanj för lanseringen av en ny produkt. Fyra veckor är tillräckligt med tid för att nå majoriteten av målgruppen, följa engagemanget och samla in feedback för att justera parametrarna om det behövs.

Förutom att vara rätt tidsram erbjuder månadsmål många fler fördelar.

Dela upp stora mål i hanterbara delar: Om du planerar att omsätta 60 miljoner dollar i år, hur går du tillväga? Det enklaste sättet att sätta upp mål är att dela upp dem i kvartals- och månadsmål, som sedan övergår i projektmål. Det innebär att ditt team har ett mål att omsätta 15 miljoner dollar varje kvartal och 5 miljoner dollar varje månad.

Att dela upp målen i veckor och dagar skulle vara för kvävande för säljarna. En månad ger dem tillräckligt med andrum för att avsluta säljsamtalen.

Handlingskraft: En arbetsmånad är vanligtvis 22 dagar, vilket inte lämnar något utrymme för förhalning innan utvärderingsmötet är över. Därför är det mer troligt att teamen sätter igång direkt för att inte förlora tid.

Möjlighet till utvärdering och justeringar: Om något inte fungerar under en månad är det dags att göra korrigeringar. Månadsmål gör det möjligt för team och ledare att träffas tillräckligt ofta för att utvärdera prestationer och prova nya idéer.

Korrelation med utgiftscykeln: Organisationer betalar vanligtvis löner, leverantörer och räkningar varje månad. Genom att anpassa dina månadsmål (vanligtvis relaterade till intäkter) till utgiftscykeln kan du bättre förstå företagets kassaflöde.

Tidsramen är en av många faktorer som bidrar till ett bra mål. Här är några andra aspekter att tänka på innan du sätter upp dina månatliga mål.

Hur man sätter upp SMART-mål för månaden

För över fyrtio år sedan föreslog George T. Doran SMART-ramverket för målsättning. Det har stått sig genom tiderna och är fortfarande det mest effektiva ramverket för målsättning, både för personlig utveckling och professionell utveckling.

SMART står för specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet.

Låt oss se hur du kan sätta upp SMART-månadsmål för ditt företag, med ett exempel från en byrå som arbetar med sociala medier.

Specifikt

Ett mål måste vara entydigt för att du ska kunna hålla fokus. Det bör formuleras på ett sätt som inte lämnar utrymme för tolkning. Kort sagt, det bör vara specifikt.

Exempel: Generera leads från teknikstartups som söker stöd inom sociala medier.

Mätbart

Som du ser är ”generera leads” en uppgift, inte ett mål. Nästa steg är att kvantifiera det.

Exempel: Generera 25 nya leads från teknikstartups som söker stöd.

Uppnåeligt

De 25 nya nettokunderna verkar vara ett godtyckligt mål utan hänsyn till om det är möjligt att uppnå. För att göra ett mål uppnåeligt är det vanligaste sättet att förbättra resultatet från föregående period. Ett bättre mål skulle alltså se ut så här.

Exempel: Öka leadgenereringen (av teknikstartups som söker stöd inom sociala medier) med 25 % jämfört med förra året

Relevant

Ingen skulle bli entusiastisk över ett mål som verkar irrelevant för dem. För att göra målet attraktivt, se till att det är relevant för din organisation, marknad, bransch och den geografiska region där du bedriver verksamhet.

Exempel: Öka leadgenereringen (av teknikstartups som söker stöd inom sociala medier) med 25 % jämfört med förra året med stöd från det nyöppnade kontoret i Seattle.

Tidsbegränsat

Parkinsons lag säger att arbete expanderar för att fylla den tilldelade tiden. Om du inte sätter en tidsgräns kan du uppnå ovanstående mål på ett år eller tio år. Sätt en tidsgräns för dina mål.

Exempel: Öka månatlig leadgenerering (av teknikstartups som söker stöd inom sociala medier) med 25 % jämfört med samma period förra året, med stöd av det nyöppnade kontoret i Seattle.

Ovanstående exempel visar endast en nivå av varje faktor. Till exempel kan ”teknikstartup som söker stöd inom sociala medier” göras ännu mer specifikt genom att inkludera deras finansieringsstatus, huvudkontorets läge, grundarens profil etc.

Relevansen kan stärkas ytterligare genom att koppla den till organisationens vision eller mission.

Om du är nybörjare när det gäller SMART-ramverket kan du använda ClickUps mall för månadsmål som utgångspunkt. Alternativt kan du arbeta på egen hand med hjälp av ramverket nedan.

Hur man sätter upp och följer upp månatliga mål

Nu när du vet hur du sätter upp månatliga mål kan vi titta på hur du uppnår dem.

Gör målet synligt

När ett mål är viktigt för dig kan du inte bara sätta upp det och glömma bort det. Du måste behandla det som din ledstjärna som styr dina beslut och handlingar.

Använd en app för måluppföljning som är utformad för att hjälpa individer och team att uppnå sina mål. ClickUp-målen är omfattande och flexibla och kan anpassas till personliga mål som att gå på gymmet eller komplexa mål som att utveckla HR-hanteringsprogramvara!

Dela upp det i hanterbara steg

Även ett SMART-mål är inte en handlingsplan. Det talar inte om vad du måste göra varje dag för att uppnå det. Skapa därför en handlingsplan.

Dela upp dina stora mål i genomförbara steg som du kan ta regelbundet och hålla fokus på. Med ClickUp kan du:

Dela upp dina månadsmål i projekt och uppgifter

Sätt upp individuella mål som är ett tal, ett belopp i dollar eller ett enkelt sant/falskt-mål.

Koppla ihop olika uppgifter för att sammanställa framstegen

Skapa checklistor för uppgifter så att du kan vara säker på att du gör dem rätt.

Ställ in mätvärden

Den mätbara delen av SMART-mål är det antal du vill uppnå. Om du delar upp det i olika uppgifter med egna mått, lägg till dessa mål i ClickUp också. Med uppgiftsmål kan du bocka av de uppgifter du slutfört, och uppgiftshanteringsprogrammet uppdaterar automatiskt framstegen på din ClickUp-instrumentpanel.

Gör veckovisa utvärderingar

När du sätter månatliga mål är det bra att följa upp framstegen. Kontrollera varje vecka för att utvärdera om du är på rätt väg i rätt takt.

Använd ClickUp Docs för att sätta upp en återkommande månatlig granskningsprocess. Gör en lista över de mått du vill följa upp och eventuella frågor du vill ställa dig själv.

Är du fortfarande osäker på var du ska börja? Vi har hjälp att erbjuda! Välj bland tio kostnadsfria mallar för målsättning och anpassa dem efter dina behov.

Nu när grunden för effektiv målsättning är klar, här är lite inspiration för månatliga SMART-mål som du eller ditt team kanske vill sträva efter.

25 exempel på månatliga mål för team

Oavsett om du arbetar med försäljning, marknadsföring, teknik eller HR, här är 25 idéer till månadsmål som du kan använda för dina team.

1. Förbättra leadgenereringen

Ett marknadsföringsteams största mål för varje år är att generera leads. Det ger riktlinjer för hur man ska fokusera sina marknadsföringsinsatser. Omvandla det till ett månatligt SMART-mål.

Exempel: Öka antalet genererade leads med 25 % jämfört med samma period förra året

2. Minska reklamutgifterna

I takt med att marknaderna utvecklas och konkurrensen hårdnar pressas ledare att minska sina utgifter utan att prestandan försämras. Dessa mål kan vara mer utmanande.

Exempel: Optimera reklamkostnaderna för att spara 100 000 dollar utan att påverka leadgenerering/konvertering

3. Öka trafiken till webbplatsen

Webbplatstrafik är en viktig mätparameter för marknadsföringsteam, som har kumulativa fördelar längs hela konverteringsprocessen.

Exempel: Öka trafiken till webbplatsen från organiska källor med 5 %

4. Förbättra konverteringsgraden för leads

När marknadsföringen genererar fler leads förväntas även försäljningen öka. Följ upp marknadsföringens mål med dina egna.

Exempel: Öka konverteringsgraden från lead till försäljning med 2 % varje månad

5. Delta i nätverksevenemang

Säljteamets medlemmar deltar i nätverksevenemang för att skapa efterfrågan. Ju fler evenemang, desto fler visitkort kan de dela ut. Men om ingen av dessa kontakter leder till affärer kan det vara slöseri med pengar. Det måste man ta hänsyn till när man sätter upp månadsmål.

Exempel: Delta varje månad i ett nätverksmöte med en konverteringsgrad från kontakt till demo på minst 10 %

6. Öka CSAT-betygen

Kundframgångsteam mäter sin prestation med kundnöjdhet (CSAT) eller Net Promoter Score (NPS). Det är ett bra månatligt mål att förbättra de övergripande resultaten för kundframgång.

Exempel: Öka CSAT-poängen med 1 % varje månad för nya kunder och 5 % för återkommande kunder.

7. Minska tiden för att få nya kunder att komma igång

Organisationer har ofta servicenivåavtal (SLA) för att ta emot nya kunder inom en viss tidsperiod. Att minska den tiden förbättrar kundupplevelsen och ger snabbare intäkter. Det är därför ett viktigt mål för kundframgångsteam.

Exempel: Minska introduktionstiden till 1 arbetsdag med hjälp av strategier för förbättring och automatisering av affärsprocesser

8. Lansera en produkt

Det här går förstås inte att åstadkomma på en månad. Men du kan dela upp dina långsiktiga mål i mindre månadsmål.

Exempel: Bygg MVP för leverantörshanteringsportalen med fem kärnfunktioner

9. Öka utvecklarnas produktivitet

Tekniska chefer ansvarar för att sätta upp månatliga mål för utvecklarnas produktivitet. De kan uppnå detta genom att köpa en utvecklingsplattform, automatisera uppgifter, outsourca delar av funktionen eller utbilda teamet i tidshantering. Välj det som passar dig bäst.

Exempel: Implementera en testautomatiseringsplattform för att förbättra ingenjörsteamets produktivitet med 20 %

10. Minska tiden det tar att anställa

När du minskar tiden det tar att tillsätta en ledig tjänst kan du snabbare introducera nya medarbetare och få mer/bättre arbete utfört. Därför är tid till anställning ett effektivt månadsmål för HR- och rekryteringsteam.

Exempel: Minska tiden för rekrytering – från godkännande av förfrågan till antagande av erbjudande – med 30 %

11. Flytta till det nya kontoret

Oavsett om du driver ett växande företag eller använder en hybridmodell, behöver du mål för att övergången ska gå smidigt när du flyttar kontorslokaler.

Exempel: Slutför utformningen av utrymmet och få det godkänt senast den 30 januari

12. Säkerställ att utbildningen följs

Utbildnings- och utvecklingsavdelningar måste se till att alla anställda har genomgått obligatoriska utbildningar eller workshops. Detta är ett utmärkt mål att sätta upp, särskilt mot slutet av året.

Exempel: Se till att 100 % av de anställda har slutfört den obligatoriska utbildningen senast den 31 december

13. Uppdatera ett utbildningsmodul

Utbildningsprogram på arbetsplatser behöver ofta uppdateras med jämna mellanrum. Sätt upp mål för att prioritera rätt saker för uppdateringen.

Exempel: Gör en kortlista över utbildare för att uppdatera utbildningsmodulen om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

14. Eliminera straffavgifter relaterade till leverantörsskulder

Om ekonomiavdelningen inte betalar leverantören inom den angivna tiden kan straffavgifter eller ränta tillkomma. Ett av de viktigaste ekonomiska målen för den som ansvarar för leverantörsskulder är att förhindra detta.

Exempel: Eliminera straffavgifter eller räntebetalningar för förfallna leverantörsskulder

15. Minska antalet projekt som överskrider budgeten

Projekt överskrider ibland budgeten på grund av olika operativa och externa orsaker. Projektledarens största ansvar är dock att förutse och mildra detta. Detta kan uppnås genom att sätta upp månatliga mål för budgetuppföljning.

Exempel: Minska budgetöverskridningen med 50 % jämfört med föregående år

16. Minska projektförseningar

När projekt överskrider budgeten uppstår en ekonomisk förlust. När projekt försenas tillkommer extra kostnader för extra arbetstimmar och alternativkostnaden för att leverera andra projekt under den tiden. Därför försöker projektledare minska förseningar, särskilt i projekt med fast pris.

Exempel: Slutför de schemalagda uppgifterna för månaden med två arbetsdagar till godo

17. Minska övertiden

Team inom organisationer arbetar ofta övertid. Projektledare måste sträva efter att minimera detta för att säkerställa medarbetarnas välbefinnande.

Ett bra sätt att uppnå detta mål är att titta på den aktuella arbetsbelastningen. ClickUps arbetsbelastningsvy är utformad för att ge dig en samlad översikt över varje teammedlems arbetstid och produktivitet. Baserat på dessa data kan du optimera hur du fördelar dina uppgifter.

Exempel: Minska maximal övertid per anställd till fem timmar per vecka

18. Förbättra utnyttjandegraden

Utnyttjandegraden är antalet fakturerade timmar i förhållande till det totala antalet arbetstimmar under en vecka. En bra serviceledare maximerar detta mått.

Exempel: Öka utnyttjandetiden till 95 % för mjukvaruutvecklingsteamet

19. Utveckla resurser

Institutionell kunskap är en av organisationens starkaste konkurrensfördelar. Att dokumentera och omvandla kunskapen till distribuerbara tillgångar är ett viktigt kommunikationsmål för alla organisationer.

Exempel: Skapa en handbok för företagets skribenter som täcker all företagskommunikation

20. Säkra nästa finansieringsrunda

Ledningsgrupperna på nystartade företag planerar alltid att säkra mer finansiering för att driva sin verksamhet – det är ett av deras främsta mål. Men det går inte att uppnå på en månad!

Exempel: Bekräfta tre möten med potentiella investerare som ska hållas under nästa kvartal

21. Utöka dina färdigheter

Detta är ett viktigt mål för självförbättring, både för individer och team. Som individ kan du anmäla dig till en onlinekurs, gå med i en teknikgemenskap, delta i hackathons osv. för att lära dig en ny färdighet.

Teamledare kan anställa talanger med nya färdigheter, utbilda befintliga teammedlemmar eller automatisera vissa delar av arbetet. Oavsett vilket är kompetensutveckling ett viktigt mål för alla.

Exempel: Slutför den avancerade Python-certifieringskursen

22. Gör presentationer

Scenskräck är en av de vanligaste rädslorna bland yrkesverksamma. Övervinna den i det nya året genom att skaffa dig presentationsteknik och erfarenhet.

Exempel: Gör en presentation för teamet om ett ämne som du känner dig säker på

23. Mentorskap

Mentorskap är ett av de mest effektiva sätten att hjälpa medarbetare att utvecklas inom en organisation. Det är dock också den mest informella formen av lärande och utveckling. Att sätta upp månatliga mål för att ge eller ta emot mentorskap kommer att ge exponentiella fördelar under det nya året.

Exempel: Ägna tre timmar varje månad åt att handleda juniora teammedlemmar

24. Forskning

På arbetsplatser är forskning ofta en förutsättning för problemlösning. När någon står inför ett problem gör de efterforskningar för att hitta lösningar. Men allmän forskning om området, marknaden, produkten, tekniken osv. kan hjälpa till att lösa framtida problem och främja kreativitet.

Exempel: Ägna två timmar i veckan åt att undersöka en idé som är tangentiell till de uppgifter som du arbetar med just nu

25. Gå på en teamutflykt

Särskilt för distans-/hybridteam är teamutflykter ett utmärkt sätt att lära känna varandra. Månatliga teamutflykter är den perfekta frekvensen. Det behöver inte vara något avancerat. Det kan vara en enkel lunch, en brädspelskväll eller en biobesök.

Exempel: Planera och genomför den månatliga teamutflykten – välj en plats, boka tid, skicka inbjudningar via e-post och samla in svar tre dagar före evenemanget

Uppnå dina karriärmål 2024 med ClickUp

Innan vi avslutar vill vi poängtera att inte alla månatliga mål är lika. Vissa av ovanstående exempel på månatliga mål är resultatbaserade (som att öka trafiken till webbplatsen), medan andra är aktivitetsbaserade (som att göra en presentation).

Det innebär att du måste koppla resultatbaserade mål till aktiviteter och vice versa.

Du måste dela upp ett resultatmål i hanterbara uppgifter/aktiviteter. För att öka trafiken till webbplatsen kan du till exempel behöva skriva en blogg, distribuera den på sociala medier, optimera den för sökmotorer etc.

Du måste koppla aktivitetsmål till resultat, även om vissa inte är konkreta. Ett exempel på detta är att uppdatera utbildningsmodulen om sexuella trakasserier. Även om den uppdaterade läroplanen är klar kan du inte direkt koppla den till färre klagomål eller bättre beteende. Det betyder inte att detta mål är mindre viktigt!

Oavsett vilka mål du väljer, kom ihåg att inte sätta upp för många mål; tre är tillräckligt.

Gör ditt mål synligt hela tiden, och ClickUp-uppgifter är perfekta för detta. Koppla vardagliga uppgifter till månatliga mål. Använd ClickUp-mål, projekt och mappar.

Gör självutvärderingar för dina personliga utvecklingsmål. Arbeta tillsammans med teamet för att följa upp era framsteg mot månatliga professionella mål. Skriv ner dem i ClickUp Docs så att du lättare kan komma åt dem senare.

När du når dina mål, glöm inte att fira.