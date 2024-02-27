De 10 bästa Figma-integrationerna för att förbättra ditt designflöde 2025

Vill du effektivisera dina kreativa processer och slippa jonglera med flera olika designverktyg? Vi har vad du behöver. Det finns en mängd Figma-appintegrationer som underlättar arbetet. Från webbdesignverktyg till teamsamarbete – dessa Figma-integrationer är värda att kolla in.

Vi har de tio bästa Figma-appintegrationerna som kommer att revolutionera ditt designflöde och göra det mer effektivt än någonsin tidigare.

Är du redo att integrera Figma med andra verktyg i ditt arbetsflöde för att frigöra din fulla designpotential? Låt oss sätta igång! ?

Vad ska du leta efter i Figma-integrationer?

Figma är en av de mest besökta designwebbapparna på internet, med mer än 4 miljoner användare världen över och 101 miljoner visningar per månad. Men det handlar om att välja rätt Figma-integrationer för ditt team.

Leta efter kompatibilitet med dina befintliga verktyg, användarvänlighet och förmåga att förbättra ditt designflöde

En idealisk integration ska smidigt kunna integreras med Figma-appen och lägga till funktionalitet utan att störa ditt nuvarande arbetsflöde.

Välj verktyg som ökar effektiviteten, främjar samarbete och erbjuder unika funktioner som är skräddarsydda för att lösa specifika designutmaningar som ditt team står inför

Med det sagt, låt oss ta en titt på de bästa Figma-integrationerna som finns tillgängliga för dig. ▶️

De 10 bästa Figma-integrationerna att använda

Använd ClickUp för att hantera dina projekt med över 15 vyer, fördesignade mallar och många samarbetsfunktioner på ett effektivt sätt.

Figma-integrationen med ClickUp förenar två kraftfulla verktyg och ger design- och projektledningsteam den hjälp de behöver för att samarbeta. Det ger designteam en omfattande miljö för att spåra framsteg, feedback och hantera uppgifter på ett och samma ställe!

ClickUp x Figma-integrationen eliminerar klyftan mellan designers och projektledningsgruppen. Integrationen möjliggör enkel samdesign, snabb kommunikation och många inbyggda funktioner, såsom möjligheten att zooma och bläddra igenom ändringar.

ClickUps bästa funktioner:

Arbeta med Figma-filer direkt i Clickup med hjälp av realtidssamarbete , vilket gör kommunikationen smidig för designers

Omvandla designelement till praktiska uppgifter med lätthet. (Kolla in ClickUp Tasks för att effektivisera andra arbetsflöden)

Arbeta direkt med den senaste designversionen eftersom Clickup sparar versionshistoriken. Säg adjö till föråldrade filer

Överbrygga klyftan mellan design och projektledning eftersom Figmas integration med Clickup tillgodoser olika aspekter av ett projekt

Dra nytta av ClickUps projektledningsprogramvaruintegration med en mängd andra appar inom design- och produktivitetsvärlden

ClickUp är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder

Begränsningar för ClickUp:

En mängd funktioner innebär att inlärningskurvan kan vara brant

Integrationen är online , så offline-samarbete är ännu inte tillgängligt

ClickUp-priser:

Personligt bruk: Gratis för alltid

Obegränsad plan för små team: 7 $/månad per användare

Affärsplan för medelstora team: 12 USD/månad per användare

Enterprise-plan för stora team: Kontakta Kontakta Clickups säljteam

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (3900+ recensioner)

Proffstips: Kolla in några av de andra ClickUp-integrationerna som kommer att öka din produktivitet. Vi har också listat de 16 bästa integrationerna som kommer att göra ditt arbetsliv till en lek.

2. Google Workspace

via Figma Google Workspace

Integrera Figma med Google Workspace för att effektivisera din design- och samarbetsprocess. Alla Google-appar stöder integrationer.

Dela design under möten med Google Meet eller lägg till kommentarer i Google Docs, men integrera också designfiler i Google Kalender för att hjälpa dina kollegor att förbereda sig för ett möte med rätt resurser.

Denna kraftfulla kombination är fördelaktig för design-, produktutvecklings-, IT-drift- eller marknadsföringsteam.

Bästa funktioner:

Samarbeta enkelt med ditt designteam eftersom du arbetar med Figma-design i Google Workspace

Bädda in Figma-filer direkt i alla Google Workspace-appar, inklusive Google Docs, Sheets och Slides

Se alla uppdateringar i Figma-filer i Google Workspace i realtid, utan att byta plattform

Begränsningar:

Användare föreslår att du inte kan redigera designer från Google Workspace; du måste byta till Figma

Det är komplicerat att hantera åtkomstbehörigheter till filer om du har ett stort team

Priser för Google Workspace:

Business Starter: 6 dollar per användare och månad

Business Standard: 12 USD per användare och månad

Business Plus: 18 dollar per användare och månad

Enterprise-plan: Du måste kontakta säljteamet för prisuppgifter

Google Workspace betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 15 000 recensioner)

3. Confluence och Figma

via Figma x Confluence

Figma för Confluence kombinerar Figmas samarbetsfunktioner för grafisk design med dokumentations- och teamworkfunktionerna i Atlassians Confluence-plattform.

Funktionen Smart Link stöder en helt inbäddad vy som känns som en kontinuerlig sida. Du behöver aldrig lämna ditt arbetsflöde för att göra ändringar.

Confluence X Figma-integrationen är ett smart val för kreativa designteam som arbetar med marknadsavdelningen och för innehållsskapare som arbetar internt eller som frilansare.

Bästa funktioner:

Bädda in Figma-design direkt i Confluence-sidor

Arbeta med flera teammedlemmar samtidigt på ett designprojekt på Confluence-sidor

Utnyttja Confluences versionshanteringsfunktioner som är desamma som i Figma, så att du inte behöver växla mellan plattformar för att göra ändringar

Hantera Confluences behörighetsinställningar som även gäller inbäddade Figma-design så att endast behöriga användare kan visa och redigera designfiler

Begränsningar:

Vissa användare påpekar att några av Figma-funktionerna ännu inte är tillgängliga på Confluence-sidor.

Båda tjänsterna faktureras separat, vilket kan öka kostnaderna för småföretag beroende på användning – månadsavgifterna kan uppgå till över 100 dollar.

Confluence-priser:

Gratis: 0 $ per användare och månad

Standard: 6,05 $ per användare och månad

Premium: 11,55 $ per användare och månad

Enterprise: Faktureras årligen; kontakta Atlassians säljteam

Confluence betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

4. Notion och Figma

via Figma Notion Integration

Integrera Figma med Notion för att bädda in Figma-design, ramar och prototyper direkt i dina Notion-sidor. Denna integration gör det möjligt för team att samla designresurser och projektdokumentation i en sammanhängande arbetsyta.

Oavsett om du är webbdesigner, grafisk designer, projektledare eller utvecklare förenklar denna enhetliga miljö tillgången till viktigt designarbete.

Bästa funktioner:

Bädda in Figma-filer, ramar och prototyper direkt i Notion-sidor

Samarbeta i realtid på Notion – gör det enkelt för upptagna team

Arbeta direkt med de senaste Figma-inbäddade designerna i Notion, eftersom det behåller Figma-versionen

Njut av samarbete mellan designers, utvecklare och andra teammedlemmar, vilket främjar ett mer sammanhängande arbetsflöde

Visa upp ditt teams interaktiva prototyper som skapats i Figma direkt i Notion

Begränsningar:

Figma-integrationen med Notion erbjuder för närvarande endast läsbehörighet.

Användare har rapporterat att vissa avancerade prototypningsfunktioner inte är tillgängliga i den inbäddade designen på Notion.

Notion prissättning:

Gratis: 0 $ per användare och månad

Plus: 10 dollar per användare och månad

Företag: 18 USD per användare och månad

Enterprise: Begär en demo från Notions säljteam

Notion betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Proffstips: Om du är webbdesigner är det viktigt att få din design rätt och hålla koll på webbplatsutvecklingsprocessen. Vi rekommenderar att du kollar in ClickUps mall för webbplatsutveckling för att klara dina uppgifter med bravur!

5. GitLab

via Figma x Gitlab

Figma-integrationen med GitLab är en lösning för samarbete och versionshantering som gör det möjligt för designers och utvecklare att arbeta tillsammans på designprojekt inom GitLab-plattformen på ett smidigt sätt.

Denna integration skapar en koppling mellan GitLab-pipelines och CI/CD-händelser med uppgifter för att övervaka framstegen i realtid. Den säkerställer att projektledare får omedelbara uppdateringar om kodändringar, aktuell byggstatus och framstegen för distributioner.

Bästa funktioner:

Arbeta på samma designfil samtidigt som dina andra teammedlemmar, eftersom Figmas integration med GitLab möjliggör samarbete i realtid

Spåra ändringar i designfiler, vilket innebär att du kan se versionshistoriken och göra ändringar efter behag

Lagra designresurser som Figma-filer och designkomponenter direkt i GitLab-arkiv

Skapa designspecifikationer och tillgångar direkt från Figma, som utvecklare har tillgång till i GitLab

Koppla designuppgifter till utvecklingsuppgifter – tack vare GitLabs ärendehanteringssystem som du länkar till Figma-designerna

Begränsningar:

Användare påpekar att Figma- och GitLab-integrationen saknar vissa avancerade funktioner för designsamarbete

De som är nya på Figma eller GitLab kommer att uppleva en inlärningskurva när de använder integrationen

GitLab prissättning:

Gratis: 0 $ per användare och månad

Premium: 29 $ per användare och månad

Ultimate: 99 $ per användare och månad

GitLab betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

6. Dropbox och Figma

via Figma x Dropbox

Figma för Dropbox är utformat för att underlätta ett smidigare designflöde för kreativa team. Anslut dina Figma-konton direkt till Dropbox och hantera alla filer där.

Integrationen har versionskontroll och samarbete inom Figma-miljön. Designen uppdateras automatiskt, som en live-duk, vilket förenklar kommunikationen.

Med denna integration kan du enkelt komma åt och organisera dina designfiler som lagras i Dropbox och göra det till en central plats för alla dina designresurser.

Bästa funktioner:

Redigera och kommentera designfiler samtidigt med ditt team med hjälp av Figmas realtidsfunktioner för samarbete som är integrerade med Dropbox

Få åtkomst till tidigare versioner av filer som lagras i Dropbox

Förenkla hanteringen av tillgångar och uppgifter genom att länka direkt till Dropbox-mappar, vilket minskar behovet av att duplicera filer eller importera tillgångar manuellt

Njut av Dropbox robusta säkerhetsfunktioner , som innebär att dina designfiler är säkra

Använd Figma och Dropbox webbaserade åtkomst, vilket gör det enkelt att komma åt plattformar från olika enheter och platser

Begränsningar:

Dropbox-priser:

Essentials: 22 $ per månad

Företag: 24 USD per användare och månad

Business Plus: 32 $ per användare och månad

Dropbox-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 20 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 000 recensioner)

7. Pendo och Figma

via Pendo

Figma för Pendo är en integration som förbättrar användarupplevelsen och designprocessen för alla projekt. Denna integration gör det möjligt att bädda in wireframes och prototyper direkt i en Pendo-guide.

Pendo:s integration med Figma gör det möjligt för produktutvecklingsteam att direkt koppla användarfeedback till uppgifter, visualisera användarresor och prioritera funktioner baserat på verkliga användarbehov. Detta samarbete effektiviserar utvecklingen, vilket leder till en snabbare och mer effektiv produktutvecklingsprocess.

Bästa funktioner:

Placera designprototyper i Pendo, där användarna är mer benägna att interagera med dem och öka svarsfrekvensen

Utnyttja Pendo:s användnings- och beteendedata; denna integration möjliggör bättre inriktning av guider där feedback är meningsfull och specifik

Integrera alla typer av Figma-designfiler eller prototyper, oavsett filens inställningar för delning av länkar i Pendo

Begränsningar:

Pendo prissättning:

Gratis plan

Tillväxtplan för en enda webb- eller mobilapp: anpassad prissättning

Portföljplan för obegränsat antal webb- eller mobilappar: anpassad prissättning

Pendo betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (212+ recensioner)

8. Maker-integration

via Figma x Maker

Vill du använda Figma-design för att skapa dynamiska webbsidor? Med Maker kan du göra det! Det här verktyget är perfekt för att skapa och anpassa innehåll för landningssidor, produktsidor eller blogginlägg. Säg hej till bättre användarengagemang och konverteringsfrekvenser!

Genom att lägga till en Figma-fillänk i Maker-redigeraren konverterar den integrerade Figma-till-webb-motorn automatiskt designerna till webbsidor som är helt responsiva och redigerbara inom Maker-plattformen.

Bästa funktioner:

Konvertera Figma-design till fullt redigerbara och responsiva webbsidor på några minuter med Maker-integrationen

Redigera importerade layouter i Makers dra-och-släpp-redigerare

Behåller lager, grupper och element i samma struktur som i Figma-filen

Begränsningar:

Användare har rapporterat att bristen på globala färger gör det svårt att anpassa filer, vilket påverkar flexibiliteten i designen

Maker prissättning:

Kontakta Maker för prisuppgifter

Maker betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

9. Asana och Figma

via Asana

Integrera Figma med Asana så att teamen kan komma på idéer, skapa, testa och leverera bättre design samtidigt som de upprätthåller strukturerade uppgifter i Asana.

Med Asana-widgeten i Figma och FigJam kan du hämta Asana -projekt och -uppgifter till arbetsytan för diskussion och konvertera klisterlappar till Asana-uppgifter. Bädda in Figma-design i Asana-projekt för att få uppdateringar i realtid och minska arbetsbelastningen för filhantering.

Bästa funktioner:

Bädda in Figma-design i Asana-projekt och få uppdateringar i designfilerna i realtid som återspeglas i Asana

Redigera Asana-uppgifter och visa detaljerad information i Figma, vilket effektiviserar uppgiftshanteringen

Konvertera enkelt Stickies som skapats i Figma- eller FigJam-filer till Asana-uppgifter, vilket hjälper dig att omvandla brainstorming-sessioner till genomförbara åtgärder

Begränsningar:

Inlärningskurvan är brant för personer som är nya inom Asana eller Figma

Vissa användare har påpekat att integrationen kanske inte uppfyller vissa teams mycket specifika eller unika arbetsflödeskrav.

Asana prissättning:

Grundläggande: Gratis

Premium: 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta Asanas säljteam för prisuppgifter

Asana betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

10. Avocode och Figma

via Figma x Avocode

Avocode, en kraftfull plattform för design till kod, förenklar översättningen av Figma-design till kod, effektiviserar samarbetet och säkerställer ett mer effektivt arbetsflöde.

Det gör det möjligt för team att överbrygga klyftan mellan design och utveckling, vilket underlättar deras arbete.

Avocodes integration med Figma hjälper till att skapa utvecklingsklara designer som låter designers göra sitt eget medan utvecklare får tillgång till uppdaterade filer. Design-till-kod har aldrig varit så enkelt!

Bästa funktioner:

Exportera Figma-design direkt till Avocode, där utvecklare får tillgång till designresurserna, genererar kodsnuttar och granskar designelement

Njut av Avocodes pixelperfekta designinspektionsfunktioner för utvecklare, såsom att mäta avstånd, hämta färgkoder och undersöka teckensnittsstilar och storlekar

Få tillgång till de senaste designändringarna i Avocode med hjälp av Avocodes versionskontroll – designers och utvecklare uppdaterar i Figma

Exportera CSS, Swift, Android XML och andra kodsnuttar direkt från Avocode

Begränsningar:

Om ditt designflöde inkluderar andra verktyg än Figma kommer integrationen med Avocode att erbjuda begränsad funktionalitet

Avocode kan ha en inlärningskurva för nya användare, särskilt om de inte är bekanta med designöverlämning och kodgenereringsverktyg

Avocode priser:

Kontakta Avocode för prisuppgifter

Avocode betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)

Är du redo att använda de bästa Figma-integrationerna för att effektivisera ditt designflöde?

Det här är listan över de bästa Figma-integrationerna för att ditt designteam ska kunna arbeta sammansvetsat!

Nyckeln är att förstå dina behov och integrera dessa verktyg sömlöst i ditt arbetsflöde för en mer effektiv designprocess. När du överväger dessa alternativ, kom ihåg att den verkliga magin uppstår när du hittar en enhetlig lösning som förenklar istället för att komplicera. Det är där ClickUp kommer till sin rätt.

ClickUp är mer än bara en integration; det är ett allt-i-ett-verktyg som effektiviserar din designprocess från start till mål. Med realtidssamarbete, versionskontroll och omfattande projektledning omdefinierar ClickUp vad som är möjligt i ditt designflöde.

Är du redo att förbättra ditt designflöde med ClickUp? Låt oss göra din designresa produktiv och extraordinär.