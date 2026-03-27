11 gratis mallar för Kanban-tavlor i OneNote och ClickUp

Minns du visa och berätta? Den dagen då du äntligen kunde ta med din akvariefisk till skolan och presentera den för dina klasskamrater i första klass? Det var tider det. 😌

Som yrkesverksamma står vi idag inför liknande situationer när det gäller att presentera idéer, brainstorma och genomföra projekt tillsammans med gruppen.

Vi har lärt oss att det är mer effektivt att visa än att bara berätta, och vi har tagit fram olika, engagerande sätt att förmedla våra idéer på. Detta är en stor vinst för människor som bearbetar information på olika sätt, inklusive de 65 % av befolkningen som identifierar sig som visuella inlärare.

Introduktion: Kanban-tavlor.

Kanban-tavlor är en mycket visuell och agil projektledningsmetod som hjälper team att optimera sitt arbetsflöde, främja transparens, identifiera flaskhalsar och snabbt ändra kurs om det behövs. Målet är visserligen att börja spara tid så fort som möjligt, men att sätta upp en tavla från grunden kan ta lång tid och till och med vara kontraproduktivt i vissa fall – det är där mallar kommer väl till pass. 🤓

Team arbetar snabbare och mer effektivt med rätt Kanban-tavlemallar som är skräddarsydda för deras unika behov – men vem har tid att testa sig fram med alla Kanban-mallar som översvämmar deras Google-sökningar? Vi har det. 🙋🏼‍♀️

Se den här artikeln som en snabbkurs i allt som har med Kanban att göra, inklusive struktur, vanliga frågor, tips, fördelar och, naturligtvis, 11 gratis Kanban-mallar som hjälper dig att nå dina mål för arbetsflödet!

Vad är en mall för en Kanban-tavla?

Mallarna för Kanban-tavlor är anpassningsbara, färdiga tavlor som påskyndar förberedelse- och inställningsfaserna när du skapar din tavla, så att du kan börja spara tid på nolltid. I grund och botten är det ifyllningsbara, färdiga Kanban-tavlor som du kan justera eller redigera efter behov.

Och eftersom Kanban-metoden kan användas inom många olika avdelningar och branscher, säkerställer en välstrukturerad mall att ditt team använder den på ett så effektivt sätt som möjligt. Ändå är detta bara en liten del av fördelarna med en flexibel Kanban-tavlamall!

Fördelar med att använda mallar för Kanban-tavlor

Kanban-tavelmallar sparar inte bara tid, utan hjälper dig också att komma igång på rätt sätt med ett överskådligt och välskött gränssnitt, vilket säkerställer att din tavla alltid är redo att presenteras – även med kort varsel – för intressenter, chefer eller andra avdelningar.

De inspirerar också till innovation när det gäller anpassning, automatiseringar och effektivare uppgiftsstatusar. Eftersom Kanban-metoden kan vara till nytta i en rad olika användningsfall kan en färdig mall fungera som stödhjul och visa vilka statusar, gränser för pågående arbete och automatiseringar som vanligtvis är användbara inom din bransch.

Dessutom finns det en mall för varje kunskapsnivå. Om du är nybörjare på Kanban-tavlor finns det massor av nybörjarvänliga mallar som underlättar din introduktion till denna agila metodik. Om du däremot har använt tavlor i flera år och behöver ett nytt perspektiv eller letar efter sätt att förnya din Kanban-process, är mallarna ett utmärkt sätt att lära dig hur du kan uppgradera din tavla.

Det viktigaste att ta med sig här är att mallarna för Kanban-tavlor finns till för att hjälpa dig. Låt en väl utformad mall göra grovjobbet åt dig så att du kan fokusera på ditt projekt och teamet som driver det framåt.

11 gratis mallar för Kanban-tavlor

Vi pratar om något stort här – låt oss se dessa kraftfulla mallar i praktiken! Här är 11 av våra favoritmallar för Kanban-tavlor för ClickUp, OneNote och Excel, och hur de kan ta ditt team till nästa nivå.

1. Mall för Kanban-tavla

Använd mallen ClickUp Simple Kanban Board i ditt ClickUp-arbetsutrymme och börja optimera din release-cykel på nolltid. Denna mapp innehåller fem statusar som du kan dela upp dina uppgifter mellan, samt ett hjälddokument med tips och en genomgång av varje funktion. Den erbjuder även ytterligare resurser för att ställa in automatisering av uppgifter, skapa checklistor för mindre uppgifter och föreslagna integrationer för att göra din övergång till tavlevyn i ClickUp ännu smidigare.

Uppgiftsstatusarna är tillräckligt mångsidiga för att passa nästan alla arbetsflöden, särskilt om du behöver redigera eller få feedback på dina uppgifter – från marknadsföring till produktutveckling, till och med bloggredigering eller grafisk design. Även om detta är en mall på mer avancerad nivå är den stegvisa hjälpdokumentationen tydlig och lätt att följa oavsett din erfarenhet av Kanban.

2. Mall för Kanban-tavla för agilt ledarskap

Mallen Agile Management Kanban Board från ClickUp hjälper dig att snabbt sätta upp ett komplext arbetsflöde.

Den agila metoden kan kännas överväldigande i början, men den här mallen skapar ett utrymme i ClickUp med allt du behöver för att implementera ett grundläggande agilt arbetsflöde på några minuter.

För agila team som arbetar i sprintar har du möjlighet att aktivera 13 olika ClickApps för att anpassa hur du organiserar din backlog, hanterar arbetsbelastningar och arbetar med ditt team. Dessa inkluderar gränser för pågående arbete, milstolpar, beroenden, sprintpoäng och mycket mer!

Med 30 anpassade statusar, ett anpassat fält, åtta taggar, sex vyer och fyra automatiseringar är den här mallen fullspäckad med alla nödvändiga funktioner för att ge feedback, omfördela resurser och börja leverera resultat snabbare.

3. Mall för Kanban-tavla med enkla sprintar

Ta ett första steg in i sprintvärlden med mallen Simple Sprints Kanban Board från ClickUp! Denna mall är mindre komplex och mer lämplig för användare på mellannivå än den tidigare mallen för agil hantering. Den lägger till ett utrymme i din ClickUp-arbetsyta med nio statusar, nio ClickApps och förinställda vyer för tavla och lista.

Denna mall täcker alla sprintgrunder för agila team som vill leverera produkter snabbare och innehåller ett användbart dokument som visar hur du anpassar mallen till ditt arbetsflöde och får ut mesta möjliga av din Multitask-verktygsfält.

4. Mall för Kanban-tavla för kontohantering

Oavsett om du är kontorschef, finansiell rådgivare, arbetar med försäljning eller helt enkelt är en person som vill få ordning på sin budget, är den här mallen något för dig.

Mallen Account Manager Kanban Board från ClickUp håller koll på allt från en användares senaste aktivitet till kontoförnyelser, kontakter och risker. Denna mapp lägger till 19 användbara statusar – räkna dem! – inklusive Nurturing, Up For Renewal, Churned, Onboarding och mer – perfekt för potentiella kunder och för att upprätthålla relationer med befintliga kunder.

Det här är också en utmärkt mall för att knyta kontakter med nya kunder, med sju olika vytyper för att främja engagemanget hos leads och en formulärvy för att registrera nya kunder i en enkät med svar som kan omvandlas till praktiska ClickUp-uppgifter. Och nämnde vi att den här mallen har många anpassningsbara fält? Med 10 att välja mellan har du ännu fler sätt att sortera, filtrera och gruppera din Kanban-tavla.

5. Mall för Kanban-tavla för teamförfrågningar

Kanban-tavlor är ett populärt verktyg för agil projektledning, men de är verkligen uppskattade och används av team i alla avdelningar – inklusive HR!

Mallen Team Requests Kanban Board från ClickUp är ett viktigt verktyg för HR-, IT- och kontorschefer som ansvarar för att spåra och organisera förfrågningar från sina distansarbetande team.

Denna mapp lägger till fyra vyer i ditt arbetsutrymme, inklusive en separat Kanban-tavla för de olika typerna av förfrågningar som kommer in och ett internt förfrågningsformulär med svar som kan omvandlas direkt till ClickUp-uppgifter som visas på din tavla. Dessutom säkerställer fem statusar att ingen förfrågan faller mellan stolarna.

6. Mall för Kanban-tavla för videoproduktion

Mallen för Kanban-tavla för videoproduktion från ClickUp är ett perfekt exempel på hur mångsidiga Kanban-tavlor kan vara. Planera ditt inspelningsschema från förproduktion till efterproduktion med denna nybörjarvänliga mall. Visualisera ditt schema i en lista eller flytta uppgifter längs produktionskedjan genom att dra och släppa dem på din Kanban-tavla.

Dessutom kommer den här grundläggande mallen för Kanban-tavlan med en hjälpdokumentation som hjälper dig att förbättra din organisation och driva dina kreativa projekt i mål utan att behöva anstränga dig.

7. Mall för Kanban-tavla för projektledning

Om alla dessa mallar låter bra men kanske är lite för komplicerade för din hittillsvarande erfarenhet av Kanban, är det här mallen för dig.

Oavsett om du hanterar ett projekt eller organiserar dina veckovisa uppgifter täcker denna nybörjarvänliga projektledningsmall från ClickUp alla grunderna i Kanban. Kom igång med en tavla som redan är uppdelad i fem statusar som kan tillämpas på praktiskt taget alla arbetsflöden: Öppen, Pågår, Granskning, Blockerad och Stängd.

8. Mall för Kanban-tavla för kampanjuppföljning

Det här är mallen som ditt marknadsföringsteam har drömt om. ✨

Mellan att jonglera olika verktyg, flera kampanjer, hålla sig inom budgeten och prestationspressen är det lätt att känna sig överväldigad av ditt marknadsföringsarbetsflöde – men mallen för kampanjspårning och analys från ClickUp är utformad för att hålla reda på alla dessa rörliga delar.

Denna mall innehåller 10 anpassade fält så att du kan lägga in så mycket information i varje uppgift som behövs och visualisera dina kampanjer på det sätt som fungerar bäst för dig. Med flera kampanjer och uppgifter som samverkar säkerställer din Kanban-tavla att ingen drar mer än de klarar av. Utöver din tavla hittar du dina kampanjer schemalagda i en överskådlig kalendervy och en lista över alla kampanjer för att undvika överlappningar.

9. Mall för Kanban-roadmap

Det finns ingen universallösning för produktutveckling. Varje företag har sina unika krav, och det är upp till varje team att hitta sin egen väg. Förbättra din process med detta Kanban-verktyg. Med ClickUps mall för Kanban-roadmap kan du hantera dina uppgifter och mål, prioritera viktiga delar och till slut få en tydlig överblick över dina utvecklingsaktiviteter.

10. Mall för kumulativt flöde i Kanban för Excel

Visualisera dina gränser för pågående arbete som ett kumulativt flödesdiagram med denna Excel-mall

Vi nämnde att Kanban-tavlor kan ha alla möjliga former och storlekar – och den här Excel-mallen är ett utmärkt exempel på det! Team älskar Kanban-tavlor eftersom de fokuserar på ett kontinuerligt och konsekvent arbetsflöde för att slutföra projekt i tid, en uppgift i taget. Med gränser för pågående arbete kan teamen kontrollera antalet uppgifter de arbetar med och säkerställa att de inte tar sig an mer arbete än de kan hantera. Denna Excel-mall för Kanban-tavlor fokuserar på just den aspekten av Kanban-tavlor.

Fyll bara i datumet för din uppgift eller process och antalet pågående uppgifter som är tillåtna per dag för att se ditt arbetsflöde visas i ett visuellt kumulativt flödesdiagram i Excel med färger kopplade till varje uppgift.

Denna Kanban-tavla i Excel är ett utmärkt verktyg för visuella lärare som behöver se hur uppgifterna staplas mot varandra varje dag!

11. Mall för Kanban-tavla från OneNote

Skapa en Kanban-tavla från grunden i OneNote

Precis som du kan strukturera din Kanban-tavla i Excel eller på en digital whiteboard kan du också skapa en tavla i OneNote! Skapa kolumner för att hantera ditt arbetsflöde på kontoret eller hemma med flexibiliteten att lägga till så många kolumner, färger och detaljer som du behöver.

Bästa praxis för Kanban-tavlor

Kanban-tavlorna har sina rötter i bilindustrin på 1940-talet och har anpassats och utvecklats för att gynna team inom olika branscher med ett enkelt men flexibelt ramverk för att visualisera arbetsflöden.

Team återvänder till Kanban-tavlor eftersom de är enkla, intuitiva och konsekventa. De är tillräckligt flexibla för att passa nästan alla användningsfall – och när du väl har lärt dig att tolka en Kanban-tavla kan du i princip läsa alla.

Om de används på rätt sätt skapar Kanban-tavlor ett smidigt och kontinuerligt arbetsflöde, främjar transparens och definierar tydligt vem som ansvarar för varje uppgift.

Även om de inte är begränsade till bara ett ”utseende”, börjar Kanban-tavlor ofta med minst tre kolumner – eller statusar – som representerar steg mot slutförandet, samt uppgiftskort som flyttas över tavlan tills projektet är klart.

Men hur ser de egentligen ut? Tja, låt oss skapa en!

Hur använder man Kanban-tavlor? Med exempel på Kanban-tavlor

Du kan bygga din tavla IRL på en yta som en anslagstavla eller en personlig whiteboard – eller med hjälp av en dynamisk Kanban-programvara som är utformad för detta tillvägagångssätt. Men oavsett om du föredrar tavlan på skrivbordet eller på skärmen, följ med när vi går igenom de utmärkande egenskaper som varje effektiv Kanban-tavla måste ha:

1. Kolumner

Kolumnerna på din Kanban-tavla representerar de statusar som varje uppgift måste gå igenom innan den kan betraktas som avslutad. Om du just har börjat med Kanban-metoden, håll det enkelt med tre kolumner som liknar Att göra, Pågår och Klar, men helst bör du sträva efter samma antal kolumner som du har steg i ditt arbetsflöde.

Detta är också din första möjlighet att anpassa tavlan så att den passar ditt teams process.

Om ditt team regelbundet arbetar med en annan uppsättning anpassade statusar eller ytterligare steg för forskning, utveckling eller feedback, lägg helt enkelt till fler kolumner för att representera dessa steg i ditt arbetsflöde.

Gruppera uppgifter efter status, ansvariga, prioritet och mer med ClickUps intuitiva och flexibla Kanban-liknande tavlavisning

2. Uppgifter

Det är här du fyller i varje uppgift som rör ditt projekt – ja, varenda en. Detta är ett av sätten som Kanban-tavlor främjar transparens på.

Kategorisera uppgifter efter deras aktuella status för att få en tydligare bild av projektets övergripande status – hur många uppgifter som ännu inte har påbörjats, antalet pågående uppgifter och de uppgifter du har slutfört.

Uppgifter – eller uppgiftskort – flyttas över tavlan från vänster till höger, med start i statusen Att göra tills de är slutförda och når kolumnen Klar.

Dina kolumner kommer att fyllas snabbt, men du vill att din tavla ska förbli ren och tydlig så att vem som helst enkelt kan läsa den när som helst. När du skannar av tavlan vill du se all grundläggande uppgiftsinformation, inklusive namn, ansvariga, förfallodatum och bild (om tillämpligt).

Proffstips: om du använder ett flexibelt program för uppgiftshantering som ClickUp behöver du inte välja vilken uppgiftsinformation du vill dela! Det sköter programmet åt dig. 😎

Fyll din uppgift med länkar, anpassade fält, prioriteringar, detaljerade beskrivningar, flera ansvariga, bevakare och mer för varje uppgift, samtidigt som du håller din tavla organiserad och snygg.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket leder till uteblivna beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter – så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

3. Gränser för pågående arbete

Detta är ett av de viktigaste sätten som Kanban-tavlor använder för att upprätthålla ett konsekvent arbetsflöde. För att förhindra att medlemmarna hanterar flera uppgifter samtidigt begränsar gränserna för pågående arbete (WIP) antalet uppgifter som kan flyttas från Att göra till Pågår vid ett och samma tillfälle.

4. Swimlanes

Medan kolumner ger din tavla en vertikal struktur, delar simbanor upp tavlan horisontellt för att hjälpa dig att visualisera flera arbetsflöden på en och samma tavla. Om du hanterar flera projekt eller leder olika teammedlemmar skapar simbanor sektioner på din tavla för att visa vilka uppgifter som tillhör vilken teammedlem eller vilket projekt.

Om du är van vid att använda kalkylblad kan du tänka på swimlanes som rader som endast innehåller de uppgifter som hör till en specifik informationskategori.

Ta-da!

När du har lagt till denna information är ditt team redo att sätta igång med Kanban-metoden! Det låter enkelt nog, men nackdelen med att skapa din tavla från grunden är att vart och ett av dessa fyra steg kräver en hel del förberedelser, tid och ansträngning. Särskilt om du är nybörjare på Kanban-tavlor eller hanterar komplicerade arbetsflöden är det lätt att glömma viktiga uppgifter och information.

Men det är inte allt. Utan en mall eller flexibel projektledningsprogramvara kan det underhåll som krävs för att hålla din tavla uppdaterad hindra projektet mer än det hjälper dig.

Det är därför många projektledare vänder sig till mallar som en färdig lösning för att komma igång med Kanban-tavlor så snabbt som möjligt.

Hantera ditt nästa projekt med en Kanban-mall

Även om det finns massor av mallar som dyker upp vid varje Google-sökning, är inte alla Kanban-tavlor lika bra.

Eftersom de har förmågan att optimera processer över avdelningar och branscher är det viktigt att välja en mall som redan är anpassad efter dina behov. På så sätt kan du hämta inspiration från de statusar och automatiseringar som den erbjuder och använda dem som en språngbräda för dig och ditt team att ta er Kanban-strategi ännu längre.

Välj en mall som skapats av och för en kraftfull arbetshanteringsprogramvara som ClickUp.

Eftersom dina uppgifter, ditt arbete, ditt team och din process redan finns i ditt Workspace, kommer dina Kanban-tavlor också att finnas där! Detta sparar inte bara tid när du sätter upp ditt arbetsflöde, utan hjälper också till att driva processen framåt på en tavla som uppdateras automatiskt medan du arbetar.

Men det bästa av allt? Det är gratis! 💸

Få tillgång till massor av Kanban-tavlemallar plus 100 MB lagringsutrymme, obegränsat antal uppgifter och medlemmar, över 1 000 integrationer, samarbetsdokument och mycket mer – helt gratis, för alltid i ClickUp! 🦄