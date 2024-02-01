Bygg en optimerad Agile-teamstruktur

Fråga vilket mjukvaruutvecklingsteam som helst hur de hanterar flera projektleveranser och utvecklingsprocesser, och deras svar kommer att peka på Agile-utvecklingsmetoder.

Agile-metodiken, eller Agile-projektledningsramverket, följer en iterativ approach till projektledning. Projekten delas upp i mindre faser, och varje fas slutförs genom kontinuerlig förbättring och samarbete samt olika stadier av planering, genomförande och utvärdering.

Enligt Radix är Agile en av världens mest använda projektledningsmetoder idag, och cirka 61 % av företagen använder Agile för mjukvaruutveckling.

Men vad är ett Agile-team, och hur kan du använda denna metod för din projektledning och mjukvaruutvecklingsprocess?

Denna guide innehåller allt du behöver veta. Låt oss sätta igång!

Vad kännetecknar ett Agile-team?

”Agile” är numera synonymt med snabbhet, flexibilitet och kundfokus.

Agila team handlar inte bara om processer och sprintar, utan om individer med egenmakt som delar en gemensam vision och trivs med kontinuerligt lärande och anpassning. Ett agilt team består alltså av en grupp människor med olika (och flera) kompetenser som arbetar tillsammans i en rad faser för att slutföra ett projekt.

Agila teamstrukturer är ofta små, så varje teammedlem väljs noggrant ut för att uppfylla ett eller flera affärsmål. Detta innebär också att varje teammedlem har flera kompetenser och måste samarbeta för att slutföra faserna framgångsrikt.

Detta är de viktigaste egenskaperna hos den agila teamstrukturen:

Mångkunniga: Varje medlem i den agila teamstrukturen måste bidra till mer än ett område. Tvärfunktionellt: Varje teammedlem är expert inom ett område, men har också kompletterande kompetenser som tillför värde till teamstrukturen som helhet. Samarbete: Eftersom Agile-team arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål måste de samarbeta, kommunicera, dela idéer, utbilda varandra, erbjuda hjälp och arbeta väl med andra team och medlemmar. Icke-hierarkiskt: För att underlätta ett smidigt samarbete är Agile-team icke-hierarkiska. Agile-teamets struktur är platt, och ansvar och ansvarsskyldighet delas lika.

Traditionella vs. Agile-teamstrukturer

Nu när vi förstår en agil teamstruktur, låt oss förstå den grundläggande skillnaden mellan agila och traditionella team.

Traditionella team

Traditionella team följer ofta vattenfallsmetoden, som använder en linjär sekvens. Här planerar och skapar cheferna en strategi för att gå framåt, och teamet genomför denna plan. Teamdynamiken definieras utifrån teammedlemmarnas specifika ansvarsområden, mål och expertis.

Traditionella team gör därför ofta följande:

Följ den traditionella projektledningsmetoden och ha en definierad hierarki. Det finns anställda, teamledare, chefer, ledande befattningshavare och så vidare.

Uppgifterna definieras av cheferna och tilldelas teamen, som delegeras till medlemmarna via teamledarna. Allas roller och dagliga aktiviteter definieras.

Den traditionella modellen lämnar lite utrymme för kompetensdelning och tvärfunktionellt samarbete , eftersom varje teammedlem anställs utifrån specifika kompetenser och sedan tilldelas uppgifter därefter.

Den traditionella modellen fungerar för större organisationer som behöver hierarki och linjär projektledning för att uppnå resultat. Den är också lämplig för projekt som i allmänhet inte avviker mycket från planerna eller som kräver strikta tidsplaner för slutförande.

Agila team

Agile-metoden innebär däremot att ett projekt genomförs i iterativa faser. Eftersom varje fas kräver personer med ett brett spektrum av kompetenser skiljer sig teamstrukturen från den traditionella vattenfallsmetoden.

ClickUp Gantt Chart View för ett produktteam, som ger en realistisk bild av uppgifter och leveranser för agil teamhantering

Ett Agile-team är en grupp av mångkunniga personer som kan leverera varje fas och projektet på egen hand.

Ett Agile-team är ofta litet (5–10 medlemmar) och består av medlemmar som tillsammans har alla färdigheter som behövs för att slutföra projektet.

Agila team är mycket samarbetsinriktade. Eftersom varje fas genomgår alla utvecklingsstadier på kort tid måste det finnas god kommunikation och samarbete inom teamet

En Agile-teamstruktur består av personer med olika kompetenser som kan arbeta i en tvärfunktionell miljö. Detta leder till att medlemmarna lär av varandra. Det innebär också att uppgifterna inte är strikt fördelade, och erfarna Agile-teammedlemmar kan välja uppgifter utifrån projektets krav och sina egna kompetenser.

Slutligen är Agile-team inte hierarkiska. Teamets struktur är platt och alla medlemmar har samma ansvar och ansvarsskyldighet för att projektet levereras snabbt.

Denna uppenbara kontrast belyser den stora skillnaden i filosofi och tillvägagångssätt. Medan traditionella strukturer prioriterar förutsägbarhet och kontroll, bygger Agile på flexibilitet och anpassning.

Genom att anamma kärnprinciperna om tvärfunktionellitet, processanalys, autonomi och iterativ utveckling når Agile-team en ny nivå av responsivitet, anpassningsförmåga och kundfokus.

Typer av Agile-teamstrukturer

Även om en agil teamstruktur inte har några fasta roller finns det vissa krav som är gemensamma för de flesta projekt. Ett typiskt agilt team består därför av följande:

Generalist

Det generalistiska Agile-teamet är ett team där varje medlem har ett brett spektrum av färdigheter som de är bra på, men i allmänhet inte är experter på något av dem. Eftersom varje teammedlem har flera färdigheter (och färdigheterna överlappar varandra) kan de uppnå sina mål genom samarbete och lagarbete. Två medlemmar som kan front-end-utveckling kan arbeta tillsammans och kompensera för eventuella kunskapsluckor som var och en kan ha.

Denna struktur fungerar bra för mindre team och kanske inte är lämplig för kritiska roller (eller uppgifter) som kräver experter.

Specialist

En specialist är någon som är expert inom ett visst område. Det agila specialistteamet består av en grupp av dessa specialister. Varje specialist har en kärnkompetens och ansvarar för sitt område. I detta tillvägagångssätt definieras roller och ansvarsområden ofta automatiskt utifrån varje medlems specialitet.

Denna metodik är motsatsen till generaliststrukturen och används när projekt (eller uppgifter) är affärskritiska.

Hybrid

Som du kanske har gissat är det hybrida Agile-teamet en heterogen blandning av generalister och specialister. I denna modell tar specialisterna på sig komplexa uppgifter inom det område de är experter på, medan generalisterna fyller luckorna och håller ihop teamet.

Agila team är ofta hybridteam. Generalisterna i teamet gör det flexibelt och anpassningsbart (vilket utmärker den agila metodiken), och specialisterna säkerställer kvalitetsresultat.

Parallellt

I de tre första modellerna förblir teamstrukturen och leveranserna mer eller mindre desamma mellan varje iteration.

I den parallella strukturen byter teamen uppgifter vid varje iteration. Ett team som arbetade med backend-system i en iteration kan arbeta med frontend-utveckling i nästa.

Detta gör det möjligt att genomföra olika iterationer parallellt samtidigt som medlemmarna kan bidra till andra projektområden. Medlemmarna kan höja sin kompetens under processen och tillföra nya perspektiv till varje område inom iterationen.

Underteam

Även om det inte finns några hierarkier i Agile kan du se en struktur som liknar en sådan, kallad undergruppsstrukturen.

I detta tillvägagångssätt kan det agila teamet vara en del av ett större team eller flera agila team som arbetar tillsammans. Varje agilt team ansvarar för en viss del av iterationen, men fasen slutförs först när alla team har lyckats.

Undergrupper bildas ofta när faserna är för stora för att hanteras av en enda Agile-teamstruktur.

Viktiga roller och ansvarsområden i ett Agile-team

Även om det agila teamet är icke-hierarkiskt kräver det agila ramverket en organisatorisk struktur.

Nedan följer Agile-teamets struktur och roller som erkänns i Agile-manifestet:

Produktägare

Produktägaren ansvarar för att förstå intressenternas och kundernas behov, kommunicera dem till teamet och se till att de uppfylls under hela det agila projektets livscykel.

Skapa anpassade statusar i ClickUp för att definiera projektmål och leverabler

För att uppnå detta kommer produktägaren att träffa intressenterna och teamet regelbundet för att säkerställa att projektet är på rätt spår. De erbjuder också vägledning när det behövs, eftersom de bäst förstår kundens behov.

Teamledare eller Scrum-mästare

Teamledaren (eller scrum master i Scrum) är i huvudsak ansvarig för alla teammedlemmar och deras resultat. De väljer ut personer, bygger teamet, underlättar samarbete, hanterar uppgifter och arbetsflöden, leder möten etc.

Teamledaren ansvarar för att teamet arbetar enligt principerna i Agile-manifestet.

Beroende på typen av Agile-metod kan denna roll ha olika namn. Ansvaret förblir dock detsamma. I Agile Scrum-team kallas till exempel teamledaren för Scrum Master.

Teammedlemmar

Detta omfattar alla medlemmar i det agila produktutvecklingsteamet. Beroende på typ av verksamhet och team kan medlemmarna vara utvecklare, designers, testare, marknadsförare, säljare etc. Inom IT och mjukvaruutveckling (där Agile är mest populärt) är de typiska rollerna följande:

Utvecklare : Skriver kod och bygger produkten samt ansvarar för att konstruera produkten och förverkliga den.

Designer : Skapar användarflödet och definierar produktens visuella estetik.

Testare: Testar produkten för buggar och andra problem genom att simulera scenarier. Utvecklaren och testaren arbetar tillsammans för att skapa en buggfri produkt.

Beroende på den definierade strukturen kan varje teammedlem vara generalist, specialist eller både och. Teammedlemmarna arbetar tillsammans med teamledaren för att uppnå de mål som produktägaren definierar för att tillfredsställa intressenterna.

Konsulter/ämnesexperter

En viktig egenskap hos Agile-ramverket är att det möjliggör flexibilitet och anpassningsförmåga. Det innebär att projektet kan förändras för att möta förändrade marknadskrav och förhållanden under iterationerna.

Dessa förändringar kräver vissa färdigheter eller expertkunskaper som inte finns inom Agile-teamets struktur. I sådana fall kan teamledaren begära hjälp från en SME eller en konsult. Dessa personer är specialister inom en nisch och arbetar ofta under kortare perioder med ett team, under vilka de erbjuder stöd och vägledning.

Exempel på hur utvecklingsteam enkelt kan lägga till villkorslogik i formulär i ClickUp

För att hantera ett specialiserat agilt team kan utvecklingsteamen använda specialiserade formulär för att registrera detaljerna i förfrågan och vidarebefordra förfrågningar till specialistteamen.

Intressenter

Intressenter är de primära berörda parterna i ett projekt. De påverkas av resultatet och påverkar också resultatet. En intressent kan vara en kund, en investerare, en styrelse etc.

Deras behov avgör projektets utformning och alla efterföljande strategier. Intressenterna är sällan involverade i den dagliga verksamheten och kommunicerar vanligtvis via produktägaren.

Bygga en effektiv Agile-teamstruktur

När du har förstått Agile-metodiken, dess fördelar och hur Agile-team fungerar kan du överväga att implementera Agile själv. Det finns några steg för att bygga en effektiv Agile-teamstruktur som vi vill dela med oss av:

Välj Agile-metoder

Det finns olika Agile-metoder, såsom Scrum, Kanban osv. Välj en eller flera av dessa metoder beroende på bransch och typ av arbete. Metoden kommer att ha stor inverkan på teamstrukturen och verksamheten.

ClickUp Kanban Board-vy som hjälper projektledare att effektivt hantera sprints i Agile-projekt

Definiera kompetensnivå

Ska du bygga ett generalistteam eller ett team av specialister, eller välja en hybridlösning? Detta beslut kommer att påverka vem du anställer och hur teamet struktureras.

Främja anpassningsförmåga

Anpassningsförmåga är det som utmärker Agile-ramverket. Främja denna känsla av anpassningsförmåga även inom teamet. Redan från början bör varje teammedlem vara medveten om att det förväntas att de lär sig nya färdigheter, arbetar i olika roller och så vidare.

Följ Tuckmans stadier för grupputveckling

Tuckmans stadier av grupputveckling via Alun Gather Good

I allmänhet är det dessa fyra faser som varje medlem i ett Agile-team går igenom:

Lita starkt på ledaren och produktägaren för vägledning. Bli bekväm i dina roller och ta ansvar utan att behöva vägledning. Bond stärker banden med andra i teamet och börjar acceptera teamets ansvar. Börjar prestera på topp och leverera optimala resultat

Använd teknik

Teknik kan påskynda din resa inom Agile avsevärt. Programvarulösningar som ClickUp förser produktägare och teamledare med alla verktyg som behövs för att effektivt leda ett Agile-team.

Funktioner som uppgifter och deluppgifter, whiteboards och Gantt-diagram gör det möjligt för team att implementera Agile-ramverket och för ledare att följa framstegen.

ClickUp Gantt-vy med uppgifter och beroenden för att hantera beroende uppgifter effektivt

Hantera Agile-team med ClickUp

Produktägare och ledare kan hantera team mer effektivt med rätt verktyg. ClickUp Project Management Software är ett sådant verktyg.

Dashboard-paket på ClickUp med teammål som hjälper varje avdelning att förstå sin roll och insats i ett projekt

ClickUp Agile förser projektledare, Scrum-team och utvecklingsteam med alla funktioner som behövs för att sätta upp och hantera ett Agile-team och dess faser. Från uppgifts- och arbetsbelastningshantering till analys och rapportering – hantera allt från en och samma plattform.

Med ClickUps organisationsschema kan du arbeta effektivt med Agile-teamhantering och få en flygande start. Istället för att börja från scratch kan du använda våra färdiga Agile-mallar för att hantera enskilda resurser, definiera relationer och hjälpa dig att skapa en agil miljö för dina team.

Om du vill införa agila metoder i din organisation och möjliggöra agil produktutveckling och teamsamarbete, registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor

1. Hur fungerar ett Agile-team?

Agila team består av multifunktionella och självstyrande individer som valts ut för att utföra en viss uppgift i ett projekt. Dessa individer väljs ut för sin specifika affärskompetens och kan arbeta inom sina respektive affärsområden för att bidra till att uppnå ett gemensamt mål.

Detta specialiserade Agile-team samarbetar mellan olika avdelningar, vilket gör det möjligt att driva flera tvärfunktionella projekt samtidigt med minimala driftstopp och förseningar.

2. Vilka olika roller finns det i Agile?

De olika rollerna i Agile är intressenter, produktägare, teamledare, Agile-projektledare och teammedlemmar.

3. Vad är den ideala strukturen för ett Agile-team?

Det ideala Agile-teamet bör ha en platt struktur, vilket innebär att alla teammedlemmar har samma ansvar och frihet att arbeta självständigt. Teamet är litet eller smalt, med 3–10 personer.

Detta gör att teamet hålls ansvarigt för sina aktiviteter och förbättrar den interna kommunikationen så att teamet fungerar smidigt. Det hjälper också projektledare att fördela aktiviteter effektivt och leda ett sådant team.

4. Varför är Agile-strukturen nödvändig?

En Agile-struktur är ett ramverk för att hantera små team beroende på projektaktiviteter, arbetsflöden och teamroller. Detta är avgörande eftersom det säkerställer att varje teammedlem känner till sina leveranser och mål samtidigt som det uppmuntrar till aktiv kommunikation och transparens. Det hjälper teamen att lita på varandra, omfamna förändringar och blomstra i en dynamisk miljö.

5. Hur kan programvaruverktyg som ClickUp hjälpa till att organisera ett Agile-team?

Verktyg som ClickUp är byggda med hjälp av agila ramverk, vilket hjälper projektledare att arbeta med flera projekt utan risker. Eftersom ett agilt team är självstyrande kan det vara en utmaning för teamledare och produktägare att följa upp det dagliga arbetet och målen.

ClickUps intuitiva gränssnitt och kraftfulla funktioner effektiviserar arbetsflödet, ökar transparensen och håller alla på samma sida. Det använder visuella element för att ge en tydlig bild av uppgifterna, bryta ner leveranser och resurser och spåra framstegen i projektets backlog. Detta hjälper projektledaren att fatta beslut i rätt tid och säkerställa en framgångsrik produktleverans.