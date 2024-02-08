Cal Newports sammanfattning av Deep Work: Tips för att hitta fokuserad framgång i en distraherad värld

Det är lätt att känna sig som ett offer för dagens moderna värld, där tekniken har krympt till att rymmas i våra handflator. Istället för att få jobbet gjort spenderar vi tanklöst tid på att bläddra igenom dopaminstimulerande innehåll, eller ännu värre, växla mellan e-postmeddelanden och tråkiga uppgifter som ger oss liten eller ingen glädje.

Ja, det blir allt svårare att upprätthålla en koncentration utan distraktioner. Men vi kan inte bara acceptera detta och fastna i en offermentalitet, eller hur? Det måste finnas ett sätt att driva våra kognitiva förmågor vidare och nå varaktig framgång i en distraherande miljö.

För att vinna denna kamp, uppgradera ditt arsenal med Deep Work av Cal Newport – den boken som föreslår en ”deep work”-etik och erbjuder värdefulla regler och tips för att producera elitnivå resultat.

Läs vår sammanfattning av Deep Work för att på några minuter få en överblick över vad boken handlar om. Vi ger dig viktiga tips, strategier och citat som hjälper dig att planera ditt djupa arbete och få ut det mesta av dina kärnkompetenser! 🌞

Deep Work av Cal Newport: Boköversikt i korthet

Författare: Cal Newport

Antal sidor: 290+

Utgivningsår: 2016

Beräknad lästid: 5–10 timmar

Datavetenskapsprofessorn och författaren Cal Newport har fokuserat sitt arbete på att hjälpa människor att hantera digitala distraktioner så att de kan koncentrera sig på djupa sysselsättningar. Han har myntat begreppet deep work för att beskriva den frivilliga ansträngningen att utföra kognitivt krävande uppgifter med odelad fokus – det är bokens enda premiss.

Det traditionella begreppet framgång är sammanflätat med idéer om hårt arbete och uthållighet. Men Newport anser att våra professionella ansträngningar tenderar att urvattnas i den moderna världen, främst på grund av motgångar som:

Sociala medier och innehållsrelaterade distraktioner

Tidskrävande e-post och administrativt arbete som stjäl vår tid

Ständig växling mellan uppgifter som kräver olika kognitiva inställningar

Så, hur mäter vi framgång – efter antalet timmar vi har arbetat eller efter det värde vi har tillfört vårt företag? Det är där vi börjar fundera över det djupa och ytliga arbete vi utför.

Vad är deep work-hypotesen?

Många tror att deep work handlar om att lägga undan sin telefon i en timme eller två under arbetet, men Newport föreslår specifika kriterier för att en aktivitet ska kunna betraktas som deep work:

Det måste vara en kognitivt krävande uppgift: Du kan bara utföra djuparbete på en uppgift som kräver dina kognitiva förmågor. Både i privatlivet och yrkeslivet kommer du att upptäcka att vissa uppgifter kräver djup tänkande och strategiskt tänkande. Till exempel kan UX-designers som skapar innovativa siddesigns för att förbättra slutanvändarupplevelsen anses ha ett mycket ytligt arbete, som i motsats till djupt arbete inkluderar logistiska eller repetitiva uppgifter som Du kan bara utföra djuparbete på en uppgift som kräver dina kognitiva förmågor. Både i privatlivet och yrkeslivet kommer du att upptäcka att vissa uppgifter kräver djup tänkande och strategiskt tänkande. Till exempel kan UX-designers som skapar innovativa siddesigns för att förbättra slutanvändarupplevelsen anses ha ett mycket kreativt och krävande jobb . Newport introducerar oss också till, som i motsats till djupt arbete inkluderar logistiska eller repetitiva uppgifter som datainmatning eller fakturering som lätt kan replikeras. Din koncentration är oavbruten: Du bör arbeta under tydligt avgränsade tidsperioder för att det ska kunna betraktas som djupt arbete. Om du kollar din e-post eller byter uppgift emellanåt blir du distraherad.

Newport påminner oss om att deep work inte handlar om att ha en högre moralisk grund. Istället för att kritisera ytligt arbete eller våra nuvarande digitala dystopiska distraktioner (älskar allitterationen här), tar han en optimistisk approach och erkänner att båda typerna av arbete är nödvändiga. Det är bara det att deep work är det som gör skillnad i en affärsmiljö, eftersom det representerar de uppgifter som ökar värdet och lönsamheten. 💵

Fyra regler för fokuserad framgång

Newport skriver om fyra regler för att utföra djuparbete bättre och förbättra kvaliteten på professionella aktiviteter inom alla områden:

Arbeta djupt: Gör en medveten ansträngning för att arbeta djupt. Du måste skapa tid för noggrant riktad koncentration i din dagliga schemaläggning. Omfamna tristessen: Träna din hjärna att acceptera tristess, dvs. att spendera din fritid utan att njuta av dopaminkickar från internet. Säg adjö till sociala medier: Du behöver inte sluta använda sociala medier, men använd dem med måtta. Töm det ytliga: Strukturera din dag för att eliminera ytligt arbete som inte leder någonstans.

Sammantaget innehåller boken en sund blandning av regler för fokuserat arbete riktat till anställda i en konkurrensutsatt miljö. Newport stöder sina teorier med gedigen forskning och några insiktsfulla berättelser, vilket gör boken till en ganska engagerande läsning. 💝

Viktiga punkter från Deep Work av Cal Newport

Låt oss ta en snabb titt på de sex superviktiga punkterna från Deep Work.

1. Öva dig i att vara uttråkad och överväg en digital detox

Vi förstår att det låter konstigt, men det är en av Newports gyllene regler. Enligt honom har människor en begränsad kognitiv bandbredd varje dag. Ju mer vi överstimulerar vår hjärna med "roliga" uppgifter som att posta på sociala medier eller spela spel, desto sämre blir vår kognitiva förmåga att utföra djuparbete.

Att öva sig i tristess innebär att avstå från beroendeframkallande teknik för att kunna njuta av djupare koncentrationsnivåer. Detta kan dock inte ske över en natt. Istället för att ta en dags paus från internet föreslår författaren att man håller sig borta från det nästan varje timme. När du har avslutat arbetet och fram till att du kommer hem, motstå frestelsen att ta upp din telefon. Detta kommer med tiden att omprogrammera din hjärna.

När alla distraktioner är borta, dras människor naturligt mot problemlösning och att ta itu med sin prioriteringslista. Nackdelen? Var beredd på att kämpa mot den intensiva lusten att gå online och konsumera det du gillar. Men när du väl har klarat det kommer du att kunna förbättra din tidshantering.

2. Spåra när du arbetar djupt och när du inte gör det

Det är lätt att tappa fokus på ditt engagemang för djupt arbete eftersom din vardag kommer i vägen. Det leder ingenstans, så kvantifiera allt.

Det är bäst att ha en förutbestämd idé om din fördelning mellan djupa och ytliga uppgifter för veckan, till exempel 60:40. Håll koll på alla dina ytliga och djupa arbetstimmar och se över hur mycket du har åstadkommit och var du behöver arbeta mer eller omplanera. Om du till exempel bara hinner med 3 timmars djuparbete under en 40-timmars arbetsvecka, behöver du troligen ompröva din tidsplanering.

Proffstips: ClickUp, en gratis och heltäckande lösning för arbetshantering, erbjuder en rad produktivitetsmallar som du kan använda för att märka dina djupa och ytliga uppgifter och spåra och mäta dem effektivt. Du kan till exempel använda den mycket visuella ClickUp Personal Productivity Report Template för att se exakt hur mycket tid du lägger på olika uppgifter och optimera din arbetsproduktion.

Mät och följ dina framsteg med ClickUps mall för personlig produktivitetsrapport.

3. Ha seriösa samtal om djuparbete

Detta är i grunden en extrapolering av den tidigare slutsatsen: Vad händer om ditt arbetsschema inte tillåter långa perioder av djupt arbete?

Newport föreslår att du regelbundet diskuterar med din chef eller arbetsledare hur din dag ser ut och hur du inte kan tillföra något nytt värde till företaget med din nuvarande arbetsplan. Tillsammans bör ni kunna komma fram till vilka delar av din dag, oavsett om det är e-post, möten eller administrativt arbete, som bör skäras bort.

4. Bekämpa principen om minsta motstånd

Deep work är ett alltmer sällsynt begrepp i de flesta branscher. Newport förklarar hur många kunskapsarbetare saknar tydliga indikatorer på produktivitet som vägledning för sina uppgifter. Resultatet? De väljer det enklaste sättet att utföra arbetet på ett synligt sätt, men om de tillför något mervärde är diskutabelt.

Enligt Newport är principen om minsta motstånd anledningen till att de flesta anställda håller sig till bekväma sätt att få arbetet gjort – utan hänsyn till produktivitet eller innovation.

Ett sätt att bekämpa detta är att praktisera självpålagd nätverksisolering. Newport föreslår att trånga arbetsplatser offrar långsiktig produktivitet i utbyte mot snabba lösningar på mindre problem.

I öppna kontor har vi snabb tillgång till våra kollegor som kan ge oss konventionella tips. Men när du arbetar ensam är det lättare att tänka igenom saker och hitta mer produktiva eller kreativa lösningar.

5. Hårt arbete är inte detsamma som produktivitet

Hårt arbete räcker inte för att vinna; du behöver det där lilla extra för att betraktas som en formidabel talang. Deep Work presenterar det verkliga exemplet Nate Silver – en superframgångsrik statistiker och pokerspelare som arbetar med komplex teknik för att kommunicera svårbegripliga data på ett lättförståeligt sätt. Han sticker ut i sin nisch på ett sätt som ingen konkurrent gör, vilket gör honom alltmer värdefull för branschen.

Newport vill att vi utvecklar två kärnkompetenser för att överleva och blomstra i den moderna världsekonomin:

Att snabbt bemästra svåra saker: Håll dig uppdaterad om världens innovationer och sätt din egen unika prägel på projekt för att bli en pålitlig aktör inom ditt område. Producera högkvalitativt arbete på elitnivå snabbare: Använd din expertis för att producera resultat i en takt som många andra inte kan matcha.

När dessa kärnfaktorer används samtidigt ger de yrkesverksamma de färdigheter de behöver för att överträffa konkurrenterna. Lyckligtvis kan du bemästra dessa förmågor genom att avsätta tillräckligt med tid för deep work och öka din hjärnas aptit på komplicerade uppgifter.

6. Att vara lat är fördelaktigt

En annan ironisk men logisk poäng som framförs i boken är att det är okej att vara lat. Oavsett om du har massor av djupa, ytliga eller logistiska uppgifter att ta itu med under dagen, begränsa dina arbetstimmar och prioritera vila.

Enligt Newport behöver människans kropp vila för att kunna upprätthålla sin förmåga till djupt arbete. Oavsett hur ambitiösa mål du har, ta dig tid på kvällen för fritid och avkoppling. Det är det enda sättet du kan komma tillbaka utvilad nästa dag och behålla din förmåga till djupt arbete.

Populära citat om Deep Work

Här är tre av de mest minnesvärda citaten från Newports Deep Work.

Utdrag nr 1

Om du inte trivs med att arbeta intensivt under längre perioder kommer det att vara svårt att nå högsta möjliga nivåer av kvalitet och kvantitet. Om inte din talang och dina färdigheter är betydligt bättre än dina konkurrenters, kommer de som arbetar intensivt att överträffa dig.

Att producera högkvalitativa resultat snabbare ger dig en särskild fördel i modern tid. Här beskriver Newport det aktuella läget på många arbetsmarknader, men han gör det samtidigt som han redogör för ödet för dem som inte kan konkurrera. De som tycker att djupt arbete är obekvämt kan hamna på efterkälken jämfört med andra.

Det finns inga genvägar till framgång längre (om du inte är barn till en miljardär). 😉

Utdrag nr 2

Deep work är inte den enda färdigheten som är värdefull i vår ekonomi, och det är möjligt att lyckas utan att utveckla denna förmåga, men de nischer där detta är tillrådligt blir alltmer sällsynta. Om du inte har starka bevis för att distraktion är viktigt för just ditt yrke, gör du bäst i att överväga att satsa på djupet.

Newport använder exemplet med den briljante Twitter-grundaren Jack Dorsey och hävdar att djuparbete inte är den enda färdigheten som arbetstagare behöver idag. Vissa roller kräver att du fokuserar på flera områden samtidigt. Sådana positioner är dock relativt sällsynta.

Utdrag nr 3

Vi tillbringar en stor del av dagen på autopilot – utan att tänka särskilt mycket på vad vi gör med vår tid. Det är ett problem. Det är svårt att förhindra att trivialiteter smyger sig in i varje del av din schemaläggning om du inte utan att blinka konfronterar din nuvarande balans mellan djupt och ytligt arbete och sedan antar vanan att pausa innan du agerar och fråga dig: ”Vad är mest meningsfullt just nu?”

En annan verklighetskontroll från Deep Work är hur majoriteten av företagsanställda tillbringar sin tid på ett robotliknande sätt. De är inte riktigt engagerade i sitt arbete under en stor del av dagen, och när de väl är det är klockan redan 17.

I en värld där distraktioner är billigare än det mesta föreslår Newport att alla ifrågasätter hur de använder sin tid för att se om de ägnar sig åt något meningsfullt eller trivialt.

Utför Deep Work och tillämpa bokens principer och lärdomar med ClickUp

Principerna som diskuteras i denna bok kan ha en betydande inverkan på ditt företag, men bara om du säkerställer regelbunden och framgångsrik deltagande i deep work. Ett sätt att vara konsekvent är att utnyttja uppgiftshanteringsprogramvara som ClickUp. 🤩

Plattformen är utrustad med alla verktyg och funktioner som behövs för att öva och spåra djuparbetsessioner. Den har också en rad funktioner för avancerad schemaläggning, centralisering av arbete och tidsbesparing i dagliga uppgifter.

Skapa scheman för djuparbete, jämför teamets arbetsbelastning visuellt och följ framstegen med ClickUp Timeline-vyn.

Låt oss utforska några praktiska ClickUp-funktioner nedan:

1. Planera djuparbete med ClickUp Tasks

Deep work börjar med en arbetsplats utan störande element. Med ClickUp Tasks kan du organisera ditt arbetsflöde in i minsta detalj, vilket ger dig fullständig frihet och kontroll över dina deep work-uppgifter. Du kan använda uppgiftstaggar (synliga för alla i arbetsytan) för att kategorisera arbetet i deep och shallow. Detta är särskilt fördelaktigt om du organiserar arbetsflöden för ditt team, eftersom du kan göra det möjligt för alla dina teammedlemmar att njuta av arbetsdagar utan distraktioner.

ClickUp Tasks är utformat för att minimera kognitiv kontextväxling på grund av kunskapsbaserade silos. Du kan tilldela länkar, instruktiva kommentarer och bilagor till varje uppgift för att säkerställa att den eller de som tilldelats uppgiften har allt de behöver för att slutföra den.

Att optimera ditt schema för djupt arbete är en barnlek med ClickUp Calendar. Låt oss säga att du planerar uppgifter för veckan – du kan skapa uppgifter i kalendern och använda dra-och-släpp-funktioner för att definiera ditt schema i detalj.

Hantera och organisera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn för att hålla teamen synkroniserade.

Dessutom kan du alltid visa dina uppgifter på över 15 olika sätt med hjälp av ClickUp-vyer, till exempel:

ClickUp är perfekt för att utforma en databas med uppgifter för alla branscher och teamstorlekar. Några av dess mest anmärkningsvärda funktioner för djuparbete och produktivitet är:

Skapa anpassade statusar i ClickUp

Genom att utnyttja dessa noggrant utformade funktioner kommer du att märka en betydande förbättring av ditt teams prestanda och produktivitet. Utan eftersläpningar och bakslag som saktar ner dig kommer du att ha tillräckligt med tid för att utforska innovationer och tillväxtinitiativ. Snacka om att slå principen om minsta motstånd. 😁

2. Njut av mer fritid med ClickUp Automations

I sin bok hävdar Newport att administrativt arbete, som att hinna ikapp och svara på e-post, är ett stort hinder när man försöker utöva deep work.

Med kodfria ClickUp-automatiseringar kan du spara tid på irriterande och tidskrävande administrativa uppgifter som att ändra uppgiftstyper och status, tilldela uppgifter eller flytta dem till olika listor. Automatisera dem med hjälp av över 100 fördefinierade alternativ eller skapa dina egna.

Snabb visning och hantering av aktiva och inaktiva automatiseringar i olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar

ClickUp Recurring Tasks är en annan funktion som låter dig ställa in specifika åtgärder för repetitiva uppgifter beroende på faktorer som frekvens eller statusuppdateringar. Anpassa om du vill att den exakta uppgiften ska upprepas eller om du vill ha några ändringar nästa gång!

3. Ställ in ClickUp-uppgiftsprioriteringar för att prioritera djuparbete

Vad gör du när du måste kommunicera en prioriterad uppgift? Du skriver ett långt e-postmeddelande eller Slack-meddelande och letar sedan rätt mottagare att dela meddelandet med. Eller så kan du använda ClickUp Task Priorities.

Märk alla uppgifter med fyra etiketter – Låg, Normal, Hög och Brådskande – och håll alla teammedlemmar informerade om vad de behöver göra och när. Du kan till och med prioritera dina personliga djuparbetsuppgifter och blockera din kalender för att ta itu med dem omedelbart.

Ställ snabbt in uppgiftsprioritet inom en uppgift för att kommunicera vad som behöver uppmärksammas först.

Du kan alltid se hur mycket tid du eller ditt team lägger på djupt arbete med ClickUps Project Time Tracking. Den är tillgänglig på alla enheter och gör det möjligt för teamledare att lämna anteckningar som feedback för framtida planering.

4. Följ dina mål noggrant med ClickUp Goals

Oavsett om du arbetar djupt eller ytligt gör ClickUp Goals ingen skillnad. Skapa valfri typ av mål för dig och ditt team att arbeta mot och följ framstegen automatiskt. Med en procentuell vy kan alla teamledare utvärdera antalet avklarade värdedrivna aktiviteter.

Spåra framstegen för varje mål med hjälp av olika vyer i ClickUp.

Om du letar efter en mer detaljerad visualisering av dina framsteg är ClickUp Dashboards din bästa vän! Välj bland över 50 kort för att skapa en holistisk instrumentpanel som visar de mätvärden du vill spåra.

Slutligen kan du ställa in anpassningsbara ClickUp-påminnelser från valfri enhet för att få aviseringar om väntande uppgifter och möten. Du har allt du behöver för att utmärka dig professionellt. ✌️

Håll ordning och fokusera på dina uppgifter med ClickUp

Sträva efter Deep Work och fokuserad framgång med ClickUp

Newports teori om djuparbete är en av de bästa produktivitetsmetoderna på senare tid. Men för att lära sig denna metod krävs tålamod, hårt arbete och rätt verktyg.

Tack vare ClickUps tidsspårning, produktivitetsfunktioner och över 1 000 mallar kan du enkelt införliva djuparbetsvanor och samtidigt kontrollera dina framsteg.

Registrera dig idag för att komma igång och få deep work att fungera för dig. 🔥