Topp 10 marknadsföringssamarbetsprogramvara för att stärka marknadsföringsteam

Marknadsföring är en mångfacetterad verksamhet som kräver att alla hjälps åt. ?

För att din kampanj ska bli framgångsrik måste allt och alla samverka. Även om kalkylblad och e-post kan hjälpa dig att organisera ditt arbete till viss del, uppstår problem när ditt team och din kundkrets börjar växa.

När det gäller komplexa uppgifter som marknadsföring kan ett effektivt samarbetsverktyg vara en livräddare. Det kan göra både chefernas och marknadsförarnas jobb mindre stressiga och mer fokuserade.

Kolla in vår topp 10-lista för att hitta en marknadsföringssamarbetsprogramvara som förbättrar ditt arbetsflöde och ökar avkastningen på dina kampanjer.

Vad är programvara för marknadsföringssamarbete?

Marknadsföringssamarbetsprogramvara är ett system som underlättar kommunikation och samordning av arbetet mellan marknadsföringsbyråer och team.

Med ett lämpligt verktyg för marknadsföringssamarbete blir den komplicerade marknadsföringsverksamheten mer hanterbar. Programvaran kopplar samman olika avdelningar, såsom SEO och kreativ avdelning, så att de kan samarbeta och skapa en sammanhängande varumärkesberättelse som driver engagemang. ?

Från att organisera tid och resurser till att samla in feedback från kollegor – programvara för marknadsföringssamarbete är ett oumbärligt verktyg för att driva framgångsrika marknadsföringskampanjer.

Förutom de uppenbara kommunikationsfunktionerna bör du tänka på följande funktioner när du väljer din nästa programvara för marknadsföringssamarbete:

Projektledning : Ett verktyg för marknadsföringssamarbete bör göra det möjligt för dig att skapa och upprätthålla ett effektivt arbetsflöde med uppgifter, schemaläggning och uppföljning av framsteg.

Användarvänlighet : Programvaran ska tjäna användaren och inte tvärtom. Det samarbetsverktyg du väljer ska kännas intuitivt och kräva minimal utbildning.

Automatisering : Ju fler repetitiva uppgifter programvaran kan automatisera, desto mer tid och energi får du över till idéutveckling och kvalitetskontroll.

Innehållsredigering : Om programvaran möjliggör skapande och redigering av innehåll bör den också ha funktioner för korrekturläsning och versionshantering för att göra processen smidigare.

Integration : Marknadsföringsinsatser sker sällan på en enda plattform. Därför bör den programvara du väljer kunna integreras med annan programvara, till exempel för videokonferenser, e-postmarknadsföring och kundrelationshantering (CRM).

Skalbarhet: Om allt går bra bör antalet kunder och teammedlemmar öka. Programvaran för marknadsföringssamarbete bör kunna hantera detta med minimal fördröjning.

De 10 bästa programvarorna för marknadsföringssamarbete att använda 2024

För att hjälpa dig att hitta det perfekta alternativet för ditt team har vi handplockat 10 av våra favoritprogramvaror för marknadsföringssamarbete och presenterar deras för- och nackdelar, priser och betyg.

Observera att dessa verktyg inte i första hand är utformade för samarbete, men de har många funktioner som underlättar teamkommunikation och effektivitet under hela kampanjen.

ClickUp har allt du behöver för ett smidigt samarbete med ditt marknadsföringsteam.

Som en allt-i-ett projektlednings hub har ClickUp fler funktioner än vi kan räkna upp på en gång. Därför har vi valt ut fem av de mest värdefulla funktionerna för marknadsföringsteam:

ClickUp har redan funktioner som täcker de flesta marknadsföringsprocesser, men du kan integrera det med över 1 000 andra appar för att effektivisera din verksamhet ytterligare.

Är du osäker på hur du ska börja utnyttja ClickUps många styrkor? Kolla in denna färdiga mall för marknadsföringsteamets verksamhet i ClickUp för en snabb start. ?

ClickUps bästa funktioner

Organisera arbetet med uppgifter, deluppgifter och checklistor

Skapa idéer tillsammans med ClickUp Whiteboards

Hantera resurser och tid med ClickUp Workload, Timeline och Gantt-vyer.

Skapa, redigera och granska innehåll med ClickUp Docs och korrekturläsning.

Färdiga och anpassade automatiseringar

Kommunicera i uppgiftskommentarer och chattvyn

Integration med över 1 000 verktyg

Mål, milstolpar och uppföljning av framsteg

ClickUp AI-skrivassistent

Begränsningar med ClickUp

Det stora antalet funktioner tar lite tid att vänja sig vid.

Ibland långa laddningstider

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad/användare

Företag : 12 $/månad/användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. CoSchedule

CoSchedule erbjuder en rad olika verktyg som är utformade med marknadsförare i åtanke. Produktfamiljen Marketing Suite består av:

Kalenderorganiserare Content Organizer Work Organizer Asset Organizer

Work Organizer är navet bakom kulisserna för allt som har med samarbete att göra. Några av dess anmärkningsvärda funktioner inkluderar live-att-göra-listor för anställda, en kalender för daglig, veckovis och månatlig uppföljning av framsteg mot deadlines, samt mallar för återkommande uppgifter och marknadsföringsprojekt.

Du kan definiera uppgiftsregler och triggers för automatisk övergång mellan olika steg. Du kan till exempel göra juridiska godkännanden och godkännanden avseende efterlevnad till ett krav, så att dina projekt uppfyller alla branschstandarder. ✅

CoSchedules bästa funktioner

Realtidsvy av medarbetarnas uppgiftslistor

Arbetshanteringskalender med uppföljning av framsteg

Mallar för återkommande uppgifter med uppskattade förfallodatum

Uppgiftsregler och intelligenta triggers för automatisering

Specialverktyg för sociala medier och innehållsmarknadsföring

Anpassade rapporter att dela med intressenter

Flera vyer, inklusive Kanban och Kalender

Begränsningar för CoSchedule

Klagomål om utseendet och layouten på användargränssnittet

Vissa användare tyckte att det var dyrt på lång sikt.

Priser för CoSchedule

Kalender : Gratis

Social Calendar : 19 $/månad (årlig fakturering)

Content Calendar : Priser tillgängliga på begäran

Marketing Suite: Priser tillgängliga på begäran

CoSchedule-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

3. Sharelov

Med Sharelov kan du och ditt marknadsföringsteam låta kreativiteten flöda medan programvaran sköter resten. Sharelov är tillgängligt på alla enheter och håller alla dina data organiserade i molnet så att vem som helst enkelt kan hämta dem. ☁️

Skapa uppgifter för varje teammedlem och övervaka framsteg och förändringar för varje kreativ produkt över avdelningsgränserna. När du är klar kan du dela tillgångarna med kunden samtidigt som du kontrollerar deras åtkomst så att ditt interna arbete kan hållas hemligt. För att fastställa publiceringsdatum för kreativa produkter behöver du bara släppa dem i den delade kalendern, så är du klar.

Sharelovs bästa funktioner

Molnbaserad och tillgänglig på alla enheter

Loggade kommentarer och uppdateringar för varje kreativ tillgång

Feedback omvandlas automatiskt till åtgärdspunkter

Publicera kampanjer på sociala medier

Enkel delning med kunder

Dra och släpp tillgångar till den delade innehållskalendern

Sharelovs begränsningar

Ingen gratisversion

Ingen meddelandefunktion

Sharelov-priser

Obegränsad användning för 15 $/månad/användare

Sharelov-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner

Capterra: 5/5 (3 recensioner)

4. Figma

Även om Figma inte i första hand är ett marknadsföringsverktyg har det mycket att erbjuda marknadsföringsteam. Det gör det möjligt för dig att komma på idéer, utveckla och finjustera fantastiska visuella tillgångar för dina kampanjer. ?️

Håll tillgångarna organiserade på projektsidorna och arbeta med dem tillsammans i realtid. Oavsett om du är observatör eller designer kan du se designen ta form när deltagarna kommer med sina synpunkter. Du kan markera specifika element och lägga till kommentarer, sedan märka dem som färdiga för att slutföra beslutet.

Är du inte nöjd med slutresultatet? Du kan alltid återgå till en av de tidigare sparade versionerna. ◀️

Figma bästa funktioner

Brainstorma med FigJam-whiteboard

Projekt- och teamorganisationssidor

Samarbetsredigering i realtid av visuella marknadsföringsresurser

Markering av specifika komponenter

Kommentarer och omnämnanden

Versionshistorik

Figma-begränsningar

I första hand ett designverktyg, så det saknar schemaläggnings- och marknadsföringsspecifika funktioner.

Ibland något långsammare än andra programvaror för marknadsföringssamarbete

Figma-priser

Starter : Gratis för alltid

Professional : 12 $/redaktör/månad

Organisation : 45 $/redaktör/månad

Enterprise: 75 $/redaktör/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Figma-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)

5. Semrush

Semrush är en välkänd aktör inom digital marknadsföring. De erbjuder ett brett utbud av marknadsföringsverktyg för både nystartade företag och etablerade företag, såsom sökordsanalys och backlink-crawling.

När det gäller samarbete gör SEMRush det enkelt genom att samla all data och alla verktyg under ett tak och låta dig styra vem som har tillgång till vad. Du kan dela projekt och forskningsresultat med teammedlemmar och fatta gemensamma beslut under varje steg i kampanjen.

Semrush effektiviserar också kundhanteringen. Inom kundkort kan du skapa och dela enskilda uppgifter. Tilldela dem prioriteringar, typer och tidsuppskattningar och inkludera länken till Semrush-verktygen som kan få jobbet gjort. ?

Semrushs bästa funktioner

All marknadsföringsdata och alla verktyg du behöver under ett och samma tak

Arbetsfördelning och åtkomstkontroll

Projektdelning och översikt över mätvärden i projektpanelen

Kundhantering med kundkort

Sammanhängande rapportering med varumärkesprofilering eller white label för hela teamet med mallar

Semrushs begränsningar

Små företag och företag med begränsad budget kan ha svårt med prissättningen.

Brant inlärningskurva

Semrush-priser

Pro : 108,33 $/månad

Guru : 208,33 $/månad

Företag: 416,66 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Semrush-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

6. Acoustic

Acoustic är en skalbar programvara för automatisering av omnikanalmarknadsföring som låter dig utforma, publicera och hantera kampanjer utan ansträngning. Acoustic hjälper kunder att utveckla en djup förståelse för sina kunders behov och vanor med avsiktsbaserad analys, vilket ger deras kampanjer de bästa förutsättningarna att lyckas.

Du kan organisera dina tillgångar i offentliga, privata och skrivskyddade bibliotek och till och med aktivera Shutterstock-arkivet i Acoustic. Innehållsskapare kan ladda upp utkast för granskning och godkännande, medan redaktörer kan lägga in sina kommentarer. ?

Acoustics bästa funktioner

Programvara för automatisering av marknadsföring i flera kanaler

Skalbar

Tre typer av bibliotek för tillgångshantering

Begränsa filtyp och storlek i bibliotek

Inbäddat Shutterstock-bibliotek

Granskning och godkännande av innehåll

Akustiska begränsningar

Föråldrat gränssnitt

Det kan ibland vara långsamt, särskilt när det gäller rapportering.

Acoustic-prissättning

Essentials : Tillgänglig vid kontakt

Standard : Tillgänglig vid kontakt

Premium: Tillgänglig efter kontakt

Akustiska betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)

7. Canva

Canva kombinerar värdefulla design- och samarbetsfunktioner till ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. Med Canva kan du och ditt team skapa reklambilder och videor och se till att de alltid är i linje med varumärket med hjälp av varumärkesverktyget, riktlinjerna och mallarna.

Canva effektiviserar också ditt design- och godkännandearbetsflöde. Du kan skriva upp idéer på whiteboardtavlan, tilldela uppgifter, arbeta med design samtidigt och omedelbart optimera dem för olika kanaler. Använd Canva Docs för att skriva texter som kompletterar dina vackra bilder. ✨

Canvas bästa funktioner

Samarbete i realtid kring visuella tillgångar

Riktlinjer och mallar för varumärkesprofilering

Optimerad design och godkännandeprocess

Whiteboard för idégenerering

Magic Switch ändrar storlek för att optimera innehållet för olika kanaler

Canva Docs

Engagemangsinsikter för att mäta effekten av dina designer

Canvas begränsningar

Biblioteksbilderna kunde vara av högre kvalitet.

Ingen offlineåtkomst

Canva-priser

Gratis

Canva Pro : 119,99 $/år för en person

Canva for Teams: 300 dollar/år för de första fem personerna

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

8. Funnel

Om det inte görs på rätt sätt kan analys och rapportering bli rörigt. Det är där Funnel kommer in i bilden. Det fungerar som din hub för analys av marknadsföringsresultat och samlar data från flera kanaler. Det lagrar data på ett säkert sätt och organiserar det automatiskt för analys. Du kan hantera datans synlighet och dela den med relevanta teammedlemmar efter behov.

Funnel sparar tid och arbete för ditt team och befriar dig från onödiga uppgifter som rapportuppdateringar. Med en enda källa till information kan du arbeta mer effektivt och fokusera på det som är viktigt – att uppnå alla marknadsföringsprojektets mål. ?

Funnels bästa funktioner

Enkel analys av marknadsföringsresultat

Centralisering av data från alla kanaler

Säker lagring och automatisk datastrukturering

Integration med över 500 verktyg, ingen kodning behövs

Hantering och delning av datavisibilitet

Optimering av marknadsföringsbudgeten

Begränsningar i trattmodellen

Den initiala installationen kan vara tidskrävande.

Komplex; vissa nya användare behöver utbildning

Trattprissättning

Gratis

Starter : från 360 $/månad

Företag : från 1 000 $/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Betyg och recensioner av Funnel

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

9. Hubspot

Hubspot har blivit ett välkänt namn och erbjuder ett brett utbud av CRM-produkter som kopplar samman olika avdelningar. Deras Marketing Hub är robust och kan anpassas efter ditt teams behov.

Med hjälp av sidofältet för samarbete kan du och ditt team kommentera tillgångar, söka och bevilja godkännanden samt spåra uppdrag med checklistor. Det ger dig också tillgång till marknadsföringskalendern för en snabb översikt över projektets tidsplan. I konversationsinkorgen kan du starta diskussioner med ditt team eller delta i befintliga trådar. ?️

Med Operations Hub kan du skapa ett smidigt arbetsflöde med verktyg för marknadsföringsautomatisering. Om ditt team till exempel kommunicerar via Slack eller Zoom kan du integrera med Hubspot och konfigurera triggeråtgärder direkt från dessa appar.

Hubspots bästa funktioner

En omfattande produktserie för att samordna alla avdelningar

Centraliserad hubb för alla kontakter och kampanjdata

Samarbetsfält med kommentarer, uppgiftslistor, marknadsföringskalender och godkännanden

Konversationsinkorg

Många automatiseringsmöjligheter, inklusive appar från tredje part

Hubspots begränsningar

Problem med vissa integrationer

Kan vara överväldigande för nybörjare på grund av antalet funktioner.

Hubspot-priser (Marketing Hub)

Starter : från 18 $/månad

Professional : från 800 $/månad

Enterprise: från 3 600 $/månad

*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.

Hubspot-betyg och recensioner (Marketing Hub)

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

10. Buffer

Om marknadsföring i sociala medier är din grej kan Buffer bli din livlina. ?

Buffer hjälper dig att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp och publicerar det åt dig. När det gäller samarbete utmärker sig följande fem funktioner:

Behörighetsnivåer – Definiera vilka teammedlemmar som kan publicera på vilken kanal Godkännandeprocess – Gå igenom varje inlägg innan du publicerar, avvisar eller godkänner det med ett enda klick. Idéutrymme – Skapa nya innehållsidéer som ett team Automatiserade rapporter – Skapa prestationsrapporter med ditt varumärke utan ansträngning Interna kommentarer – Diskutera med kollegor under varje inlägg

Buffers bästa funktioner

Optimering av arbetsflödet i sociala medier

Kontroll av behörighetsnivåer

Godkännande och avslag av inlägg med ett klick

Idéer: ett särskilt utrymme för brainstorming

Automatiserade och varumärkesanpassade resultatrapporter

Kommunikation via kommentarer

Buffertbegränsningar

Gränssnittet kunde vara mer tilltalande jämfört med andra programvaror för socialt och marknadsföringssamarbete.

Hög prismodell jämfört med vissa av konkurrenterna

Buffer-priser

Gratis

Essentials : 5 $/månad/kanal

Team : 10 $/månad/kanal

Agency: 100 $/månad/10 kanaler

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Buffer-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Lås upp ditt teams fulla potential med programvara för marknadsföringssamarbete

Att genomföra en framgångsrik marknadsföringskampanj är en sak, men att göra det på ett effektivt sätt är en helt annan sak. Om du vill överträffa dina konkurrenter måste ditt marknadsföringsteam fungera som ett urverk. ⏰

Alla ovanstående programvaror för marknadsföringssamarbete kan minska friktionen, men välj ClickUp om du vill ha en heltäckande lösning som ökar ditt teams produktivitet och hjälper dig att enkelt uppnå alla dina marknadsföringsmål.