Topp 10 marknadsföringssamarbetsprogramvara för att stärka marknadsföringsteam

Marknadsföring är en mångfacetterad verksamhet som kräver att alla hjälps åt. ?
För att din kampanj ska bli framgångsrik måste allt och alla samverka. Även om kalkylblad och e-post kan hjälpa dig att organisera ditt arbete till viss del, uppstår problem när ditt team och din kundkrets börjar växa.
När det gäller komplexa uppgifter som marknadsföring kan ett effektivt samarbetsverktyg vara en livräddare. Det kan göra både chefernas och marknadsförarnas jobb mindre stressiga och mer fokuserade.
Kolla in vår topp 10-lista för att hitta en marknadsföringssamarbetsprogramvara som förbättrar ditt arbetsflöde och ökar avkastningen på dina kampanjer.
Vad är programvara för marknadsföringssamarbete?
Marknadsföringssamarbetsprogramvara är ett system som underlättar kommunikation och samordning av arbetet mellan marknadsföringsbyråer och team.
Med ett lämpligt verktyg för marknadsföringssamarbete blir den komplicerade marknadsföringsverksamheten mer hanterbar. Programvaran kopplar samman olika avdelningar, såsom SEO och kreativ avdelning, så att de kan samarbeta och skapa en sammanhängande varumärkesberättelse som driver engagemang. ?
Från att organisera tid och resurser till att samla in feedback från kollegor – programvara för marknadsföringssamarbete är ett oumbärligt verktyg för att driva framgångsrika marknadsföringskampanjer.
Vad ska du leta efter i verktyg för marknadsföringssamarbete?
Förutom de uppenbara kommunikationsfunktionerna bör du tänka på följande funktioner när du väljer din nästa programvara för marknadsföringssamarbete:
- Projektledning: Ett verktyg för marknadsföringssamarbete bör göra det möjligt för dig att skapa och upprätthålla ett effektivt arbetsflöde med uppgifter, schemaläggning och uppföljning av framsteg.
- Användarvänlighet: Programvaran ska tjäna användaren och inte tvärtom. Det samarbetsverktyg du väljer ska kännas intuitivt och kräva minimal utbildning.
- Automatisering: Ju fler repetitiva uppgifter programvaran kan automatisera, desto mer tid och energi får du över till idéutveckling och kvalitetskontroll.
- Innehållsredigering: Om programvaran möjliggör skapande och redigering av innehåll bör den också ha funktioner för korrekturläsning och versionshantering för att göra processen smidigare.
- Integration: Marknadsföringsinsatser sker sällan på en enda plattform. Därför bör den programvara du väljer kunna integreras med annan programvara, till exempel för videokonferenser, e-postmarknadsföring och kundrelationshantering (CRM).
- Skalbarhet: Om allt går bra bör antalet kunder och teammedlemmar öka. Programvaran för marknadsföringssamarbete bör kunna hantera detta med minimal fördröjning.
De 10 bästa programvarorna för marknadsföringssamarbete att använda 2024
För att hjälpa dig att hitta det perfekta alternativet för ditt team har vi handplockat 10 av våra favoritprogramvaror för marknadsföringssamarbete och presenterar deras för- och nackdelar, priser och betyg.
Observera att dessa verktyg inte i första hand är utformade för samarbete, men de har många funktioner som underlättar teamkommunikation och effektivitet under hela kampanjen.
1. ClickUp
Som en allt-i-ett projektlednings hub har ClickUp fler funktioner än vi kan räkna upp på en gång. Därför har vi valt ut fem av de mest värdefulla funktionerna för marknadsföringsteam:
- ClickUp Whiteboards: Använd text, former och klotter för att brainstorma nya kampanjidéer med ditt team i realtid och skapa en praktisk marknadsföringsplan.
- ClickUp Workload view: Utvärdera varje teammedlems kapacitet så att du kan fördela resurserna på ett realistiskt sätt. Håll koll på projektets tidsplaner med hjälp av tidslinje- och Gantt-vyer.
- ClickUp Chat-vy: Starta en konversation om kampanjdetaljer med en enskild person eller en grupp.
- ClickUp Docs: Skapa snygg dokumentation, rapporter eller marknadsföringsinnehåll, koppla dem till uppgifter och hantera teammedlemmarnas åtkomst.
- Korrekturläsning och feedback: Bifoga PDF-filer, bilder eller videor till uppgifter och bjud in ditt team att utvärdera innehållet med anteckningar och kommentarer.
ClickUp har redan funktioner som täcker de flesta marknadsföringsprocesser, men du kan integrera det med över 1 000 andra appar för att effektivisera din verksamhet ytterligare.
Är du osäker på hur du ska börja utnyttja ClickUps många styrkor? Kolla in denna färdiga mall för marknadsföringsteamets verksamhet i ClickUp för en snabb start. ?
ClickUps bästa funktioner
- Organisera arbetet med uppgifter, deluppgifter och checklistor
- Skapa idéer tillsammans med ClickUp Whiteboards
- Hantera resurser och tid med ClickUp Workload, Timeline och Gantt-vyer.
- Skapa, redigera och granska innehåll med ClickUp Docs och korrekturläsning.
- Färdiga och anpassade automatiseringar
- Kommunicera i uppgiftskommentarer och chattvyn
- Integration med över 1 000 verktyg
- Mål, milstolpar och uppföljning av framsteg
- ClickUp AI-skrivassistent
Begränsningar med ClickUp
- Det stora antalet funktioner tar lite tid att vänja sig vid.
- Ibland långa laddningstider
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad/användare
- Företag: 12 $/månad/användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. CoSchedule
CoSchedule erbjuder en rad olika verktyg som är utformade med marknadsförare i åtanke. Produktfamiljen Marketing Suite består av:
- Kalenderorganiserare
- Content Organizer
- Work Organizer
- Asset Organizer
Work Organizer är navet bakom kulisserna för allt som har med samarbete att göra. Några av dess anmärkningsvärda funktioner inkluderar live-att-göra-listor för anställda, en kalender för daglig, veckovis och månatlig uppföljning av framsteg mot deadlines, samt mallar för återkommande uppgifter och marknadsföringsprojekt.
Du kan definiera uppgiftsregler och triggers för automatisk övergång mellan olika steg. Du kan till exempel göra juridiska godkännanden och godkännanden avseende efterlevnad till ett krav, så att dina projekt uppfyller alla branschstandarder. ✅
CoSchedules bästa funktioner
- Realtidsvy av medarbetarnas uppgiftslistor
- Arbetshanteringskalender med uppföljning av framsteg
- Mallar för återkommande uppgifter med uppskattade förfallodatum
- Uppgiftsregler och intelligenta triggers för automatisering
- Specialverktyg för sociala medier och innehållsmarknadsföring
- Anpassade rapporter att dela med intressenter
- Flera vyer, inklusive Kanban och Kalender
Begränsningar för CoSchedule
- Klagomål om utseendet och layouten på användargränssnittet
- Vissa användare tyckte att det var dyrt på lång sikt.
Priser för CoSchedule
- Kalender: Gratis
- Social Calendar: 19 $/månad (årlig fakturering)
- Content Calendar: Priser tillgängliga på begäran
- Marketing Suite: Priser tillgängliga på begäran
CoSchedule-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
3. Sharelov
Med Sharelov kan du och ditt marknadsföringsteam låta kreativiteten flöda medan programvaran sköter resten. Sharelov är tillgängligt på alla enheter och håller alla dina data organiserade i molnet så att vem som helst enkelt kan hämta dem. ☁️
Skapa uppgifter för varje teammedlem och övervaka framsteg och förändringar för varje kreativ produkt över avdelningsgränserna. När du är klar kan du dela tillgångarna med kunden samtidigt som du kontrollerar deras åtkomst så att ditt interna arbete kan hållas hemligt. För att fastställa publiceringsdatum för kreativa produkter behöver du bara släppa dem i den delade kalendern, så är du klar.
Sharelovs bästa funktioner
- Molnbaserad och tillgänglig på alla enheter
- Loggade kommentarer och uppdateringar för varje kreativ tillgång
- Feedback omvandlas automatiskt till åtgärdspunkter
- Publicera kampanjer på sociala medier
- Enkel delning med kunder
- Dra och släpp tillgångar till den delade innehållskalendern
Sharelovs begränsningar
- Ingen gratisversion
- Ingen meddelandefunktion
Sharelov-priser
- Obegränsad användning för 15 $/månad/användare
Sharelov-betyg och recensioner
- G2: Inga recensioner
- Capterra: 5/5 (3 recensioner)
4. Figma
Även om Figma inte i första hand är ett marknadsföringsverktyg har det mycket att erbjuda marknadsföringsteam. Det gör det möjligt för dig att komma på idéer, utveckla och finjustera fantastiska visuella tillgångar för dina kampanjer. ?️
Håll tillgångarna organiserade på projektsidorna och arbeta med dem tillsammans i realtid. Oavsett om du är observatör eller designer kan du se designen ta form när deltagarna kommer med sina synpunkter. Du kan markera specifika element och lägga till kommentarer, sedan märka dem som färdiga för att slutföra beslutet.
Är du inte nöjd med slutresultatet? Du kan alltid återgå till en av de tidigare sparade versionerna. ◀️
Figma bästa funktioner
- Brainstorma med FigJam-whiteboard
- Projekt- och teamorganisationssidor
- Samarbetsredigering i realtid av visuella marknadsföringsresurser
- Markering av specifika komponenter
- Kommentarer och omnämnanden
- Versionshistorik
Figma-begränsningar
- I första hand ett designverktyg, så det saknar schemaläggnings- och marknadsföringsspecifika funktioner.
- Ibland något långsammare än andra programvaror för marknadsföringssamarbete
Figma-priser
- Starter: Gratis för alltid
- Professional: 12 $/redaktör/månad
- Organisation: 45 $/redaktör/månad
- Enterprise: 75 $/redaktör/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Figma-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)
5. Semrush
Semrush är en välkänd aktör inom digital marknadsföring. De erbjuder ett brett utbud av marknadsföringsverktyg för både nystartade företag och etablerade företag, såsom sökordsanalys och backlink-crawling.
När det gäller samarbete gör SEMRush det enkelt genom att samla all data och alla verktyg under ett tak och låta dig styra vem som har tillgång till vad. Du kan dela projekt och forskningsresultat med teammedlemmar och fatta gemensamma beslut under varje steg i kampanjen.
Semrush effektiviserar också kundhanteringen. Inom kundkort kan du skapa och dela enskilda uppgifter. Tilldela dem prioriteringar, typer och tidsuppskattningar och inkludera länken till Semrush-verktygen som kan få jobbet gjort. ?
Semrushs bästa funktioner
- All marknadsföringsdata och alla verktyg du behöver under ett och samma tak
- Arbetsfördelning och åtkomstkontroll
- Projektdelning och översikt över mätvärden i projektpanelen
- Kundhantering med kundkort
- Sammanhängande rapportering med varumärkesprofilering eller white label för hela teamet med mallar
Semrushs begränsningar
- Små företag och företag med begränsad budget kan ha svårt med prissättningen.
- Brant inlärningskurva
Semrush-priser
- Pro: 108,33 $/månad
- Guru: 208,33 $/månad
- Företag: 416,66 $/månad
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Semrush-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
6. Acoustic
Acoustic är en skalbar programvara för automatisering av omnikanalmarknadsföring som låter dig utforma, publicera och hantera kampanjer utan ansträngning. Acoustic hjälper kunder att utveckla en djup förståelse för sina kunders behov och vanor med avsiktsbaserad analys, vilket ger deras kampanjer de bästa förutsättningarna att lyckas.
Du kan organisera dina tillgångar i offentliga, privata och skrivskyddade bibliotek och till och med aktivera Shutterstock-arkivet i Acoustic. Innehållsskapare kan ladda upp utkast för granskning och godkännande, medan redaktörer kan lägga in sina kommentarer. ?
Acoustics bästa funktioner
- Programvara för automatisering av marknadsföring i flera kanaler
- Skalbar
- Tre typer av bibliotek för tillgångshantering
- Begränsa filtyp och storlek i bibliotek
- Inbäddat Shutterstock-bibliotek
- Granskning och godkännande av innehåll
Akustiska begränsningar
- Föråldrat gränssnitt
- Det kan ibland vara långsamt, särskilt när det gäller rapportering.
Acoustic-prissättning
- Essentials: Tillgänglig vid kontakt
- Standard: Tillgänglig vid kontakt
- Premium: Tillgänglig efter kontakt
Akustiska betyg och recensioner
- G2: 3,7/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)
7. Canva
Canva kombinerar värdefulla design- och samarbetsfunktioner till ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. Med Canva kan du och ditt team skapa reklambilder och videor och se till att de alltid är i linje med varumärket med hjälp av varumärkesverktyget, riktlinjerna och mallarna.
Canva effektiviserar också ditt design- och godkännandearbetsflöde. Du kan skriva upp idéer på whiteboardtavlan, tilldela uppgifter, arbeta med design samtidigt och omedelbart optimera dem för olika kanaler. Använd Canva Docs för att skriva texter som kompletterar dina vackra bilder. ✨
Canvas bästa funktioner
- Samarbete i realtid kring visuella tillgångar
- Riktlinjer och mallar för varumärkesprofilering
- Optimerad design och godkännandeprocess
- Whiteboard för idégenerering
- Magic Switch ändrar storlek för att optimera innehållet för olika kanaler
- Canva Docs
- Engagemangsinsikter för att mäta effekten av dina designer
Canvas begränsningar
- Biblioteksbilderna kunde vara av högre kvalitet.
- Ingen offlineåtkomst
Canva-priser
- Gratis
- Canva Pro: 119,99 $/år för en person
- Canva for Teams: 300 dollar/år för de första fem personerna
Canva-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)
8. Funnel
Om det inte görs på rätt sätt kan analys och rapportering bli rörigt. Det är där Funnel kommer in i bilden. Det fungerar som din hub för analys av marknadsföringsresultat och samlar data från flera kanaler. Det lagrar data på ett säkert sätt och organiserar det automatiskt för analys. Du kan hantera datans synlighet och dela den med relevanta teammedlemmar efter behov.
Funnel sparar tid och arbete för ditt team och befriar dig från onödiga uppgifter som rapportuppdateringar. Med en enda källa till information kan du arbeta mer effektivt och fokusera på det som är viktigt – att uppnå alla marknadsföringsprojektets mål. ?
Funnels bästa funktioner
- Enkel analys av marknadsföringsresultat
- Centralisering av data från alla kanaler
- Säker lagring och automatisk datastrukturering
- Integration med över 500 verktyg, ingen kodning behövs
- Hantering och delning av datavisibilitet
- Optimering av marknadsföringsbudgeten
Begränsningar i trattmodellen
- Den initiala installationen kan vara tidskrävande.
- Komplex; vissa nya användare behöver utbildning
Trattprissättning
- Gratis
- Starter: från 360 $/månad
- Företag: från 1 000 $/månad
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.
Betyg och recensioner av Funnel
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)
9. Hubspot
Hubspot har blivit ett välkänt namn och erbjuder ett brett utbud av CRM-produkter som kopplar samman olika avdelningar. Deras Marketing Hub är robust och kan anpassas efter ditt teams behov.
Med hjälp av sidofältet för samarbete kan du och ditt team kommentera tillgångar, söka och bevilja godkännanden samt spåra uppdrag med checklistor. Det ger dig också tillgång till marknadsföringskalendern för en snabb översikt över projektets tidsplan. I konversationsinkorgen kan du starta diskussioner med ditt team eller delta i befintliga trådar. ?️
Med Operations Hub kan du skapa ett smidigt arbetsflöde med verktyg för marknadsföringsautomatisering. Om ditt team till exempel kommunicerar via Slack eller Zoom kan du integrera med Hubspot och konfigurera triggeråtgärder direkt från dessa appar.
Hubspots bästa funktioner
- En omfattande produktserie för att samordna alla avdelningar
- Centraliserad hubb för alla kontakter och kampanjdata
- Samarbetsfält med kommentarer, uppgiftslistor, marknadsföringskalender och godkännanden
- Konversationsinkorg
- Många automatiseringsmöjligheter, inklusive appar från tredje part
Hubspots begränsningar
- Problem med vissa integrationer
- Kan vara överväldigande för nybörjare på grund av antalet funktioner.
Hubspot-priser (Marketing Hub)
- Starter: från 18 $/månad
- Professional: från 800 $/månad
- Enterprise: från 3 600 $/månad
*Alla angivna priser avser årsdebiteringsmodellen.
Hubspot-betyg och recensioner (Marketing Hub)
- G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)
10. Buffer
Om marknadsföring i sociala medier är din grej kan Buffer bli din livlina. ?
Buffer hjälper dig att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp och publicerar det åt dig. När det gäller samarbete utmärker sig följande fem funktioner:
- Behörighetsnivåer – Definiera vilka teammedlemmar som kan publicera på vilken kanal
- Godkännandeprocess – Gå igenom varje inlägg innan du publicerar, avvisar eller godkänner det med ett enda klick.
- Idéutrymme – Skapa nya innehållsidéer som ett team
- Automatiserade rapporter – Skapa prestationsrapporter med ditt varumärke utan ansträngning
- Interna kommentarer – Diskutera med kollegor under varje inlägg
Buffers bästa funktioner
- Optimering av arbetsflödet i sociala medier
- Kontroll av behörighetsnivåer
- Godkännande och avslag av inlägg med ett klick
- Idéer: ett särskilt utrymme för brainstorming
- Automatiserade och varumärkesanpassade resultatrapporter
- Kommunikation via kommentarer
Buffertbegränsningar
- Gränssnittet kunde vara mer tilltalande jämfört med andra programvaror för socialt och marknadsföringssamarbete.
- Hög prismodell jämfört med vissa av konkurrenterna
Buffer-priser
- Gratis
- Essentials: 5 $/månad/kanal
- Team: 10 $/månad/kanal
- Agency: 100 $/månad/10 kanaler
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Buffer-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)
Lås upp ditt teams fulla potential med programvara för marknadsföringssamarbete
Att genomföra en framgångsrik marknadsföringskampanj är en sak, men att göra det på ett effektivt sätt är en helt annan sak. Om du vill överträffa dina konkurrenter måste ditt marknadsföringsteam fungera som ett urverk. ⏰
Alla ovanstående programvaror för marknadsföringssamarbete kan minska friktionen, men välj ClickUp om du vill ha en heltäckande lösning som ökar ditt teams produktivitet och hjälper dig att enkelt uppnå alla dina marknadsföringsmål.