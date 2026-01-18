Mais de 50 modelos de IA para economizar tempo e melhorar a produtividade

No passado, especialistas em produtividade costumavam recomendar livros de autoajuda e técnicas de gerenciamento de tempo. Lembra quando o YouTube estava cheio de vídeos sobre Pomodoro e Eat the Frog?

Hoje em dia, o foco está no uso de ferramentas de IA (especialmente os mecanismos GenAI).

👀 Você sabia? Os diretores financeiros podem dobrar a produtividade dos funcionários em três anos ao incorporar IA nos processos operacionais.

Portanto, se você deseja melhorar sua produtividade usando IA, uma ótima dica é complementar seus fluxos de trabalho com modelos de IA. Ao usar modelos de IA, você pode acelerar seus fluxos de trabalho gerais e economizar tempo durante a fase de solicitação.

E aqui estão mais de 50 modelos de IA para tudo, desde escrever uma carta de apresentação para o emprego dos seus sonhos até criar um aplicativo — para que você possa começar imediatamente.

E se você quiser começar a usar um assistente de IA capaz de fazer tudo isso e muito mais, experimente o ClickUp Brain!

O que são modelos de IA?

Os modelos de IA são estruturas prontas para uso que ajudam você a gerar vários tipos de conteúdo, imagens ou código por meio de um mecanismo GenAI. Ao fornecer um esboço básico, os modelos de IA ajudam você a dizer ao seu assistente de IA “o que” você precisa e “como” você precisa.

Por exemplo, digamos que você queira usar IA para documentação.

Se você simplesmente usar comandos como “Escreva um documento técnico explicando como configurar um novo servidor”, terá que explicar quais informações o seu mecanismo de IA deve gerar e em qual formato você gostaria que elas fossem apresentadas.

Se você estiver escrevendo 100 páginas técnicas, repita esse processo 100 vezes. E isso é uma enorme perda de tempo.

Uma opção melhor é criar um modelo de IA com campos como:

Introdução Objetivo do documento Visão geral do processo

Objetivo do documento

Visão geral do processo

Pré-requisitos Requisitos de software

Requisitos de software

Procedimento Instruções passo a passo

Instruções passo a passo

Solução de problemas Problemas comuns e soluções

Problemas comuns e soluções

Conclusão Resumo do processo

Resumo do processo

Recursos adicionais

Objetivo do documento

Visão geral do processo

Requisitos de software

Instruções passo a passo

Problemas comuns e soluções

Resumo do processo

Agora, basta preencher este modelo sempre que precisar criar um documento — uma maneira fácil de manter a consistência e garantir resultados de alta qualidade.

O que torna um modelo de IA bom?

A qualidade do resultado gerado depende do modelo de IA que você usa. É importante escolher um que seja adequado para a tarefa. Ele também deve ser fácil de usar e personalizar.

Vamos explorar os principais fatores que caracterizam um modelo de IA de alta qualidade:

Estrutura lógica : O modelo deve ter um fluxo lógico, orientando os usuários passo a passo ao longo do processo

Espaços reservados bem definidos : os espaços reservados devem ser identificados para que os usuários saibam o que inserir em cada campo do formulário

Sugestões abertas : O modelo deve incluir sugestões abertas para estimular a criatividade e a originalidade

Opções de personalização: Deve ser fácil de modificar para se adaptar a diferentes setores, cenários e casos de uso com apenas alguns cliques

Escalabilidade: O modelo deve ser capaz de lidar com projetos de grande escala e gerar um alto volume de conteúdo, se necessário

Por fim, opte sempre por um modelo específico para o seu caso de uso em vez de um modelo genérico, pois é mais provável que ele forneça resultados relevantes.

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Mais de 50 modelos de IA para diversos casos de uso

Agora que já vimos o que torna um modelo de IA bom, aqui está uma coleção com mais de 50 modelos de IA que vão ajudar você a fazer mais em menos tempo.

Modelos de IA para profissionais de marketing

Esses modelos de IA podem ajudar os profissionais de marketing a planejar campanhas e gerar conteúdo, como posts de blog, e-mails e textos publicitários, de forma rápida, consistente e alinhada à marca.

1. Modelo de sugestão de IA para posts de blog

Baixe este modelo Modelo de prompt de IA do ClickUp para posts de blog

Ao fornecer uma estrutura organizada, o modelo ClickUp AI Prompt para posts de blog ajuda os profissionais de marketing a definir de forma rápida e eficiente os objetivos da campanha, o público-alvo, as mensagens principais, os canais e muito mais para o blog.

Você pode adicionar mais informações além dos campos padrão fornecidos no modelo. Por exemplo, insira informações específicas da campanha, como alocação de orçamento (para anúncios) ou KPIs (eventos).

✨Ideal para: Agências de marketing que realizam muitas campanhas e desejam um briefing de campanha consistente para compartilhar com os clientes

2. FAQ (Modelo de Perguntas Frequentes) da Jasper

via Jasper

Como o Google prioriza as perguntas frequentes (FAQs) em blogs, sites e até mesmo em documentos de ajuda, espera-se que os profissionais de marketing as incorporem em todos os lugares, e é aí que entra o modelo de FAQ (Perguntas Frequentes) da Jasper.

Adicione uma lista de suas perguntas frequentes e instruções específicas, como solicitar respostas em forma de lista com marcadores, ao prompt do Jasper. Você pode adicionar informações sobre produtos à guia de conhecimento do Jasper como uma tarefa única e indicar se precisa que o mecanismo de IA selecione informações específicas para perguntas relacionadas a produtos específicos.

✨Ideal para: redatores de SEO e redatores de documentação de ajuda que escrevem muitas perguntas frequentes

Leia também: Como integrar IA ao seu site

3. Modelo de página de destino da Jasper

via Jasper

A maioria das empresas possui várias páginas de destino para descrições de recursos, serviços ou produtos. E, se você atua no setor de comércio eletrônico, esse número pode chegar a 500, dependendo do site e da quantidade de produtos.

O modelo de página de destino da Jasper é um dos preferidos porque divide sua página em descrição, benefícios e estrutura — oferecendo um formato consistente para gerar em massa páginas de produtos ou recursos e ampliar a produção de conteúdo.

✨Ideal para: redatores de conteúdo para a web, especialmente na área de comércio eletrônico, onde escrevem muitas descrições de produtos

4. Modelo de sequência de e-mails da Jasper

via Jasper

O e-mail é uma das ferramentas favoritas dos profissionais de marketing, especialmente porque é fácil acompanhar o desempenho das campanhas de e-mail com indicadores-chave de desempenho (KPIs), como taxas de abertura e de cliques. Portanto, o e-mail é um canal de distribuição indispensável, seja para lançar um produto, criar um recurso para download, como e-books, ou integrar um cliente.

Com o modelo de sequência de e-mails do Jasper, basta informar à IA do Jasper o objetivo do e-mail (fazer com que as pessoas baixem seu e-book) e quantos e-mails você precisa na sequência, e o Jasper irá gerar automaticamente sua sequência de e-mails.

💡Dica profissional: usar o prompt de imagem do modelo significa que você também terá um banner pronto para enviar junto com seu e-mail.

✨Ideal para: profissionais de marketing de ciclo de vida e equipes de experiência do cliente (CX) que utilizam sequências de e-mail para nutrir leads e clientes

5. Modelo de estudo de caso da Jasper

via Jasper

A prova social é a maneira mais fácil de vender algo, e se você é um profissional de marketing que precisa escrever histórias de sucesso de clientes, este modelo de estudo de caso da Jasper é indispensável. Ele segue o modelo geral de estudo de caso: problema, solução, resultados.

Basta adicionar esses pontos da transcrição da entrevista com o cliente, e o Jasper fornecerá um rascunho pronto para publicação dos seus estudos de caso.

✨Ideal para: profissionais de marketing de relacionamento com o cliente que escrevem estudos de caso e histórias de sucesso

6. Modelo de plano de marketing digital da Copy.ai

O modelo de Plano de Marketing Digital da Copy.ai é mais um prompt do que um modelo de IA. Ele é composto por duas partes: as informações de que seu mecanismo GenAI precisa para criar o plano de marketing e a estrutura do plano.

Depois de fornecer ambas as informações, você pode escolher um dos mecanismos GenAI disponíveis no Copy.ai, como GPT 3.5, GPT 4.0 ou Claude, para gerar seu resultado. Você também pode copiar e colar este modelo diretamente no ChatGPT.

✨Ideal para: equipes e agências de marketing digital que elaboram campanhas digitais mensais ou temáticas

7. Modelo de esboço de episódio de podcast da Copy.ai

Os esboços de podcast são uma ótima maneira de manter o foco na narrativa e evitar divagações durante o episódio. Além disso, eles ajudam a manter um formato consistente ao longo da série. Ao usar o modelo de esboço de episódio de podcast da Copy.ai, você pode garantir que todos os seus podcasts sigam uma estrutura semelhante.

Adicione detalhes sobre o episódio do seu podcast, como o tema, sua relevância e quem são os participantes. O esboço do seu podcast será gerado usando a estrutura de sua escolha.

Embora o Copy.ai forneça uma estrutura geral, você pode personalizá-la para se adequar às diretrizes da sua marca. Certifique-se apenas de salvar o modelo para poder usá-lo em todos os episódios do seu podcast.

✨Ideal para: equipes de marketing de marca e criadores que produzem podcasts

🧠 Curiosidade: O termo “podcast” vem da combinação de “iPod” e “broadcast”, embora você não precise mais de um iPod para ouvi-los!

8. Modelo “Jobs to be Done” da Notably

via Notably

A estrutura Jobs-to-Be-Done (JTBD) é uma abordagem de marketing que se concentra em entender por que os clientes “contratam” produtos. A JTBD se concentra no resultado desejado pelo cliente ou na “tarefa”.

Portanto, se você estiver lançando um novo produto, pode usar o modelo “Jobs to be Done” da Notably para extrair insights dos resultados de sua pesquisa com clientes e criar o documento “Jobs to Be Done”.

Basta adicionar todas as suas descobertas à sua área de trabalho do Notably e escolher o modelo para criar seu documento.

✨Ideal para: profissionais de marketing que desejam consolidar suas pesquisas de clientes e definir o posicionamento e a mensagem do produto

Modelos de IA para equipes de RP e comunicação

Os modelos de IA podem ajudar equipes de RP a gerar variações de formatos de conteúdo, como comunicados à imprensa e propostas para a mídia, e automatizar a comunicação por e-mail, para que possam se concentrar nos aspectos mais estratégicos das relações públicas.

9. Modelo de comunicado de crise da Jasper

via Jasper

Redigir comunicados de crise é uma das tarefas mais difíceis de um profissional de relações públicas. As crises geralmente surgem de repente, deixando pouco tempo para elaborar um comunicado bem elaborado. Um comunicado mal redigido pode prejudicar ainda mais a reputação da organização.

Você pode melhorar o processo de comunicação de crise usando algo como o modelo de comunicado de crise da Jasper. Ele fornece uma estrutura básica e pontos-chave de mensagem para ajudá-lo a redigir rapidamente comunicados iniciais. Você pode então usar a opção “Selecionar uma voz” para garantir que sua mensagem final seja empática e alinhada à marca.

✨Ideal para: Qualquer organização que esteja enfrentando uma crise e queira criar os comunicados certos para mitigá-la

10. Modelo de artigo de liderança inovadora da Jasper

via Jasper

Se você é um profissional de relações públicas que escreve artigos para a equipe de liderança, o modelo de artigo de liderança de pensamento do Jasper pode economizar muito tempo. É sempre mais fácil escrever seus próprios pensamentos do que escrever na perspectiva de outra pessoa e fazer jus à visão dela.

Basta adicionar os principais insights da sua entrevista a este modelo do Jasper e fornecer orientações sobre como abordar o artigo. Isso economizará seu tempo e garantirá que o resultado final reflita a voz da sua equipe de liderança, e não a sua.

✨Ideal para: equipes de RP e redatores de conteúdo que escrevem artigos de liderança inovadora

11. Modelo de e-mail para contato com a mídia da Jasper

via Jasper

👀 Você sabia? A maioria dos jornalistas recebe , em média, 11 propostas por dia.

Para se destacar nessa caixa de entrada lotada, você deve fornecer todas as informações necessárias em um e-mail claro, conciso e fácil de entender.

É aqui que entra o modelo de e-mail de proposta para a mídia do Jasper. Você pode enviar e-mails personalizados de proposta para a mídia em grande escala, em vez de propostas genéricas e padronizadas, inserindo informações sobre o veículo de mídia e o ângulo da sua matéria.

✨Ideal para: profissionais de relações públicas, equipes de marketing e pequenas empresas que desejam apresentar sua história ou produto a jornalistas e veículos de comunicação

12. Modelo de comunicado de imprensa para um evento da Copy.ai

Se você é uma empresa, organização sem fins lucrativos ou até mesmo uma instituição de ensino que deseja divulgar seu evento mais recente para o mundo, os comunicados à imprensa podem ser uma ótima maneira de fazer isso. No entanto, a maioria dos comunicados à imprensa tem um limite rigoroso de palavras, e você deve ser sucinto.

Ao adicionar os detalhes mais importantes do seu evento, como logística e objetivo, a este modelo de comunicado de imprensa para eventos da Copy.ai, você pode redigir rapidamente comunicados interessantes e precisos para seus eventos e enviá-los à mídia em poucos minutos.

✨Ideal para: especialistas em relações públicas e organizadores de eventos que desejam gerar buzz em torno de seus eventos

💡Dica profissional: Para maximizar o impacto do seu comunicado à imprensa, inclua uma citação impactante de uma figura-chave envolvida no evento. Esse toque pessoal pode tornar seu anúncio mais envolvente e atraente para a mídia!

13. Modelo de proposta para convidados de podcast da Copy.ai

O modelo de proposta para convidados de podcast da Copy.ai permite que especialistas em relações públicas adaptem suas propostas a podcasts específicos, destacando como seu cliente ou empresa pode oferecer insights valiosos e contribuir para o público do programa.

A estrutura do modelo garante que sua proposta seja clara e de fácil compreensão. Isso é extremamente importante, pois os apresentadores de podcast recebem inúmeras propostas diariamente. Uma mensagem bem organizada e direta ao ponto pode ajudar você a se destacar da multidão.

✨Ideal para: especialistas em relações públicas que desejam propor seus clientes como possíveis convidados

14. Modelo de proposta de relações públicas da Beautiful.ai

O modelo de apresentação de relações públicas da Beautiful.ai é destinado a agências de RP que desejam criar apresentações personalizadas para abordar clientes. O modelo vem com 18 “slides inteligentes”, e você pode usar o criador de apresentações com tecnologia de IA da Beautiful.ai para gerar texto para cada campo, adicionar imagens criadas por IA e muito mais.

Isso ajuda você a criar apresentações sofisticadas que representam de forma eficaz sua marca, sua proposta de valor e por que você é a escolha certa para o seu cliente — sem precisar de conhecimentos avançados de design.

✨Ideal para: agências de relações públicas e freelancers que fazem apresentações regulares para clientes

Modelos de IA para gerenciamento de mídias sociais

Os modelos de IA são uma maneira extremamente eficiente de gerar rapidamente diversos formatos de conteúdo para redes sociais, como legendas, publicações e stories, especialmente quando você tem poucos recursos ou pouco tempo. Isso é particularmente importante, pois suas métricas de engajamento e visibilidade aumentam à medida que você publica com consistência.

15. Modelo de painel de mídias sociais da Notion

via Notion

Este modelo de painel de mídias sociais da Notion é uma ferramenta completa de gerenciamento de mídias sociais. Ele ajuda você a criar textos para mídias sociais e automatiza o planejamento e a programação de conteúdo.

Comece criando etiquetas para todas as suas contas de mídia social no quadro do Notion. Em seguida, crie cartões para cada postagem nas redes sociais. Por fim, use a IA do Notion para esboçar o conteúdo da sua postagem e adicione detalhes relevantes, como em qual plataforma a postagem será publicada e quando, para que ela apareça no seu calendário.

✨Ideal para: gerentes de redes sociais e criadores de conteúdo que precisam criar conteúdo e acompanhar sua programação de publicações

16. Modelo de sistema de reutilização de conteúdo com IA da Notion

via Notion

Se você tem uma biblioteca de posts de blog e artigos de liderança de pensamento que deseja reutilizar nas redes sociais, o Sistema de Reutilização de Conteúdo com IA da Notion pode ser um ótimo ponto de partida.

Tudo o que você precisa fazer é enviar cada texto longo para o Notion e, em seguida, usar os modelos de IA predefinidos, como e-mails, publicações no LinkedIn e muito mais, para reutilizar seu conteúdo em textos mais curtos usando os recursos de redação do Notion AI.

✨Ideal para: profissionais de marketing de mídia social que desejam reutilizar seu conteúdo de formato longo como publicações nas redes sociais

17. Modelo de reescrita de conteúdo da Jasper

via Jasper

Outro modelo superútil para profissionais de marketing de mídia social que reutilizam conteúdo é o Modelo de Redator de Conteúdo da Jasper. Aqui, você cola o texto original e, em seguida, fornece à Jasper orientações sobre como deseja que o texto reutilizado fique.

Por exemplo, você pode colar a postagem do seu blog e pedir que o sistema gere três postagens para o LinkedIn. Clique em “Gerar agora” e seu conteúdo novo e reaproveitado estará pronto em um piscar de olhos.

✨Ideal para: profissionais de marketing de mídia social que desejam reutilizar conteúdo existente em novos formatos ou parafrasear conteúdo para publicações de anúncios

18. Modelo de anúncio para redes sociais da Jasper

via Jasper

Se você está veiculando anúncios nas redes sociais, o Modelo de Anúncio para Redes Sociais da Jasper é indispensável. Ele ajuda a gerar rapidamente diferentes versões de texto para seus anúncios — algo que também é extremamente útil para testes A/B de anúncios.

Veja como funciona:

Escolha sua rede social

Defina o objetivo do anúncio — aumentar o tráfego, impulsionar as vendas ou obter inscrições

Adicione seus principais pontos de mensagem

E pronto. O Jasper vai te dar um anúncio de mídia social personalizado para a plataforma de sua escolha.

✨Ideal para: profissionais de mídia social e marketing digital que desejam ampliar a produção de textos publicitários

19. Modelo de artigo do LinkedIn da Jasper

via Jasper

Os artigos do LinkedIn são um ótimo canal para construir sua marca e demonstrar sua autoridade em um tópico específico. Se você é um redator de mídia social ou um ghostwriter do LinkedIn que escreve artigos de liderança de pensamento no LinkedIn regularmente, o modelo de artigo do LinkedIn da Jasper deve ser sua escolha certa.

Basta adicionar sua mensagem principal, como ela se relaciona com as tendências do setor, os dados que você tem para sustentá-la e os detalhes do seu público-alvo. O Jasper irá gerar um artigo no LinkedIn personalizado de acordo com suas necessidades.

✨Ideal para: redatores de redes sociais e ghostwriters do LinkedIn que escrevem artigos longos

20. Modelo de mensagem do LinkedIn da Copy.ai

Suponha que você seja um profissional de marketing de mídia social ou um representante de vendas que usa o LinkedIn para interagir com influenciadores do setor, angariar clientes ou fechar vendas. Nesse caso, você deve conferir o modelo de mensagem do LinkedIn da Copy.ai.

Ele oferece uma estrutura organizada para apresentar a si mesmo e sua empresa, explicar por que você entrou em contato e detalhar exatamente como pode ajudar o destinatário. Assim como em outros modelos do Copy.ai, você pode personalizar a estrutura da mensagem e copiar/colar o modelo em outros mecanismos de IA gerativa para obter os melhores resultados.

✨Ideal para: gerentes de redes sociais e equipes de vendas que fazem divulgação no LinkedIn

21. Modelo de roteiro para anúncios no YouTube da Copy.ai

Com os anúncios do YouTube, é importante cativar seus espectadores. A melhor maneira de fazer isso é criar uma conexão com eles usando seus valores fundamentais. O modelo de roteiro para anúncios do YouTube da Copy.ai ajuda você a fazer exatamente isso.

Insira os valores centrais do seu serviço, quem são seus ICPs, como seu produto funciona e qual é sua CTA, e o Copy.ai fornecerá um roteiro que vincula seu produto aos seus valores centrais. Você pode personalizar a estrutura para se adequar a modelos como “três atos” ou “história do herói” para enfatizar ainda mais seus valores centrais.

✨Ideal para: Agências de vídeo e roteiristas que criam anúncios para o YouTube

👀 Você sabia? De acordo com o Google, 70% dos espectadores compraram produtos de uma marca depois de vê-la no YouTube.

22. Modelo de gerador de memes com IA da Narrato

via Narrato

Este modelo superdivertido de gerador de memes com IA da Narrato é uma ótima ferramenta para equipes de mídia social que planejam se aventurar no marketing de memes e buscam inspiração.

Informe ao Narrato o tema do seu meme e o tom da sua marca, e ele lhe dará dezenas de sugestões de imagens e legendas — permitindo que você crie em massa ideias de memes virais em poucos minutos.

✨Ideal para: profissionais de marketing de mídia social que desejam debater ideias para memes

Modelos de IA para equipes de RH

Se há um departamento que está sempre atolado em papelada, esse departamento é o de recursos humanos. A carga administrativa pode ser esmagadora, desde contratos de funcionários e avaliações de desempenho até inscrições em planos de benefícios e documentos de conformidade. E com modelos de conteúdo de IA, você pode concluir seu trabalho em minutos, em vez de horas.

23. Modelo de Avaliação de Desempenho para Gestores da Copy.ai

Se você envia e-mails trimestrais ou anuais de avaliação de desempenho aos seus subordinados, este modelo de Avaliação de Desempenho para Gestores da Copy.ai é indispensável. Basta inserir as realizações do funcionário, as áreas a serem melhoradas e as metas para o crescimento profissional futuro no modelo e deixar que a IA redija uma carta estruturada e motivadora para ele.

Ao pedir à IA para redigir suas cartas, você também garante que o feedback seja objetivo, construtivo e isento de preconceitos.

✨Ideal para: equipes de RH e gerentes que enviam e-mails de avaliação de desempenho

24. Modelo de Avaliação Anual de Desempenho da Copy.ai

O modelo de avaliação de desempenho anual da Copy.ai é outro excelente recurso para profissionais de RH que desejam padronizar as práticas de avaliação anual e garantir a consistência em toda a organização.

Ao fornecer aos gerentes de toda a empresa um modelo simples e direto para redigir suas cartas de avaliação de desempenho anual, você garante que os gerentes possam compartilhar feedback rapidamente e que todos os funcionários recebam avaliações que sigam os mesmos padrões e critérios.

✨Ideal para: Gerentes e profissionais de RH responsáveis pela realização de avaliações de desempenho dos funcionários

25. Modelo de e-mail de acompanhamento após verificação de referências

Atualmente, a maioria das empresas inclui a verificação de referências como parte do processo de contratação, e se você também faz isso, o modelo de e-mail de acompanhamento após a verificação de referências da Copy.ai pode economizar muito tempo.

Com este modelo, basta inserir trechos da reunião de verificação de referências e um conjunto padrão de próximas etapas — redigindo e-mails personalizados para cada candidato em um décimo do tempo.

✨Ideal para profissionais de RH em empresas que utilizam verificações de referências como parte do processo de entrevista

26. Apresentação sobre Cultura Empresarial da Beautiful.ai

Além de e-mails, os profissionais de RH também criam muitas apresentações, sendo que uma delas é sobre a cultura da empresa. Essa é uma ótima maneira de informar novos contratados e candidatos em potencial sobre o estilo de trabalho e os valores da sua empresa.

O modelo de apresentação de cultura empresarial da Beautiful.ai é um ótimo recurso para isso. Ele vem com 13 slides, e os recursos de IA da Beautiful.ai, como geração de conteúdo e imagens, facilitam a inserção dos dados da sua empresa e a personalização completa do modelo.

✨Ideal para: profissionais de RH em startups que estão criando apresentações sobre a cultura da empresa

27. Modelo de gerador de descrição de cargo com IA da Narrato

via Narrato

Uma das tarefas mais demoradas para os profissionais de RH é elaborar descrições de cargos atraentes. Essas descrições devem ser claras, concisas e refletir com precisão as expectativas da função e a cultura da empresa.

Com o modelo de gerador de descrições de cargos com IA da Narrato, você pode criar descrições detalhadas para qualquer função. Conte à Narrato um pouco sobre sua empresa, a função e seu plano de remuneração, e ela lhe fornecerá um rascunho pronto para publicação — no tom da sua marca.

✨Ideal para: profissionais de RH que desejam uma estrutura padronizada para criar descrições de cargos

Modelos de IA para organizadores de eventos

Se você é um organizador de eventos que lida com várias tarefas ao mesmo tempo e deseja usar a IA para gerenciar seu tempo com mais eficácia, esses modelos de IA podem ser um grande impulsionador de eficiência.

28. AI Event Master Planner da Notion

via Notion

Este modelo de planejador mestre de eventos com IA da Notion é um recurso superprático que pode funcionar como sua lista mestre de tarefas. Aqui, você pode adicionar todas as suas tarefas e notas, além de usar a IA da Notion para esboçar a visão geral do seu evento e outros conteúdos.

O modelo vem com três seções — planejamento pré-evento, execução do evento e ações de acompanhamento — para que você tenha tudo sob controle do início ao fim.

✨Ideal para: Organizadores de eventos que precisam de uma lista de verificação para organizar e realizar seus eventos

29. Modelo de planejador de eventos com IA da Taskade

via Taskade

Você precisa de um documento para organizar sua pesquisa e suas ideias na fase de pré-planejamento do seu evento? Experimente o modelo de planejador de eventos com IA da Taskade. É um documento abrangente que cobre todos os aspectos essenciais do planejamento de eventos.

O assistente de redação com IA integrado e o gerenciador de tarefas também facilitam a elaboração de textos para eventos e o gerenciamento do seu projeto de evento.

✨Ideal para: Organizadores de eventos que precisam de um modelo para planejar a lista de convidados e as atividades do evento

30. Modelo de e-mail de lembrete de evento da Copy.ai

Normalmente, os organizadores de eventos enviam cerca de 3 a 5 e-mails de lembrete para cada evento, e o modelo de lembrete de evento da Copy.ai pode ser um ótimo ponto de partida. Basta inserir os detalhes básicos do evento e gerar automaticamente uma sequência de e-mails de lembrete.

Como alternativa, você pode personalizar este modelo para gerar e-mails de lembrete personalizados para diferentes segmentos de participantes, como palestrantes, convidados VIP ou participantes em geral, com base no tipo de ingresso.

✨Ideal para: Organizadores de eventos que precisam de um modelo fácil de personalizar para enviar lembretes sobre eventos

31. Modelo de gerador de perguntas para quebrar o gelo com IA da Remo

via Remo

As atividades para quebrar o gelo são uma parte essencial de eventos e sessões de networking. E se você estiver organizando um, o modelo de gerador de perguntas para quebrar o gelo com IA da Remo é uma ferramenta inestimável. Ele permite que você gere perguntas específicas para o público em questão em poucos minutos.

Ele possui sete qualificadores, que vão desde reflexivos até criativos, para que você possa gerar perguntas adequadas a diferentes tipos de público.

✨Ideal para Organizadores de eventos, mestres de cerimônia e apresentadores que desejam criar atividades para quebrar o gelo em suas sessões

Modelos de IA para gerentes de produto

Desde a elaboração de planos de desenvolvimento de produtos atraentes até a realização de pesquisas de usuário perspicazes e o lançamento de produtos de impacto, aqui estão alguns modelos de IA que podem dobrar a produtividade de qualquer gerente de produto.

32. Modelo de roteiro de produto da Notion

via Notion

Se você é gerente de produto em uma startup e precisa de um sistema simples para visualizar seus planos de lançamento e de insights baseados em IA sobre seu progresso, confira o modelo de roteiro de produto do Notion.

É parte quadro Kanban, parte rastreador de atividades, e permite que você acompanhe lançamentos de produtos, monitore o progresso e promova a transparência com gráficos, filtros e visualizações personalizáveis.

✨Ideal para: Gerentes de produto em startups que buscam um sistema simples para gerenciar seus planos de ação

33. Análise SWOT com modelo de IA da Notion

via Notion

Se você é um gerente de produto que aprecia a natureza estruturada e objetiva da estrutura SWOT para analisar os pontos fortes e fracos do seu produto e priorizar o lançamento de recursos, experimente o modelo de Análise SWOT com IA da Notion.

Basta adicionar uma lista dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças do seu produto, e o Notion AI irá gerar um documento completo que você poderá compartilhar com outras partes interessadas e membros da liderança.

✨Ideal para: Proprietários e gerentes de produto que utilizam a análise SWOT para priorizar lançamentos

34. Modelo de anúncio de lançamento de produto da Notion

via Notion

Você é um gerente de produto procurando um modelo para padronizar histórias de usuários ou informações sobre o lançamento de produtos (para capacitar equipes internas)? O modelo de anúncio de lançamento de produto da Notion pode ajudar.

Ele vem com quatro seções — descrição do produto, objetivos do usuário e proposta — que você pode usar para explicar como um recurso deve funcionar e como ele beneficiaria os usuários. Em seguida, clique no botão Gerar na parte superior da página para criar um rascunho e compartilhá-lo com sua equipe.

✨Ideal para: Gerentes de produto que desejam um formato padronizado para criar histórias de usuário

35. Modelo de inspiração para nomes de produtos com IA da Notion

via Notion

Dar um nome a um novo produto pode ser um desafio. No entanto, algo como o modelo de inspiração para nomes de produtos de IA da Notion pode tornar essa tarefa mais divertida.

Basta descrever a funcionalidade da sua ferramenta e o estilo de marca desejado. O Notion AI irá gerar aproximadamente 15 sugestões de nomes personalizadas de acordo com suas necessidades específicas. Você pode refinar sua pesquisa ajustando a lista “Inspiração” e gerando nomes adicionais.

✨Ideal para: Gerentes de produto que estão pensando em nomes para novas ferramentas

36. Modelo de resumo de teste de usabilidade da Notably

via Notably

Você realiza testes de usabilidade com frequência para analisar o comportamento dos usuários e identificar pontos críticos? Nesse caso, você sabe como é demorado analisar as principais conclusões de dezenas de vídeos de entrevistas. No entanto, o modelo de resumo de teste de usabilidade da Notably pode fazer esse trabalho em segundos.

Basta enviar o vídeo da entrevista com o usuário e um resumo que inclua as principais conclusões, recomendações e uma declaração final, facilitando para sua equipe documentar sua pesquisa e identificar padrões.

✨Ideal para: gerentes de produto e equipes de UX que realizam testes de usabilidade para obter feedback dos usuários

Leia também: Como usar a IA no design de produtos

Modelos de IA para gestão de reuniões

Reuniões envolvem muito trabalho, seja planejando a pauta, redigindo atas ou criando um plano de ação. Mas esses modelos de IA podem ser seu prático assistente virtual para reuniões, economizando tempo e tornando as reuniões mais produtivas.

37. Modelo de plano de ação da Copy.ai

Você tem dificuldade em transformar discussões pós-reunião em planos de ação? O modelo de plano de ação da Copy.ai simplifica o processo e funciona particularmente bem ao criar uma declaração rápida de problema-solução após a abordagem ad hoc de questões.

Anote seus pontos ou trechos da transcrição da reunião, e o Copy.ai elaborará um plano de ação passo a passo para você.

✨Ideal para: listar ações a serem realizadas a partir de chamadas pontuais para resolver gargalos

38. Modelo de resumos de reuniões com IA da Notion

via Notion

Embora muitas ferramentas de IA possam ajudar a gerar resumos de reuniões online, o processo ainda é manual para reuniões presenciais. Nesses casos, você pode anotar suas observações na Reunião de Resumos de IA da Notion e usar o mecanismo de IA para gerar seu resumo.

Este modelo inclui seções para “Agradecimentos”, para reconhecer as contribuições dos membros da equipe, e “Ausências”, para acompanhar o ponto.

✨Ideal para: Funcionários que elaboram resumos de reuniões presenciais

39. Modelo de reunião geral com tecnologia de IA da Notion

via Not ion

Se você tem uma startup que realiza reuniões mensais ou trimestrais com toda a equipe, o modelo de reunião com toda a equipe baseado em IA da Notion é uma ferramenta valiosa. Ele inclui seções sobre atualizações de negócios, conquistas, eventos, metas e muito mais. Depois de adicionar tudo isso, a IA da Notion irá gerar uma visão geral da sua reunião.

Este modelo também inclui um gerador de perguntas para quebrar o gelo com IA, para ajudar a iniciar conversas envolventes — seja para dar as boas-vindas a novos membros da equipe ou para descontrair o ambiente antes de mergulhar nos assuntos mais sérios.

✨Ideal para: Funcionários que definem a pauta e resumem as atualizações das reuniões gerais

Modelos de IA para redatores

Redatores, especialmente aqueles que estão enfrentando bloqueio criativo, podem achar os modelos de IA incrivelmente úteis. Esses modelos podem eliminar o medo da página em branco e dar um impulso inicial ao processo criativo. Além disso, são ótimos para criar conteúdo com base em estruturas populares.

40. Modelo de redator de IA no formato BAB da Narrato

via Narrato

O formato de redação BAB (Before-After-Bridge) é uma estrutura que ajuda você a criar um texto, concentrando-se na jornada do usuário desde sua situação atual (antes) até o resultado desejado (depois), por meio do uso da sua solução (ponte).

Insira uma breve descrição do seu produto ou serviço no modelo “AI Copywriter in BAB Format” da Narrato, e ele irá gerar uma narrativa no formato BAB:

Antes: Identificar o problema atual ou o ponto fraco do leitor

Depois: Descrevendo o resultado ou a solução ideal

Ponte: Apresente seu produto ou serviço como a ponte que conecta os estados “Antes” e “Depois”

Isso funciona muito bem para criar estudos de caso e páginas de destino de recursos.

✨Ideal para: Escrever páginas de destino no formato Antes-Depois-Ponte

41. Modelo de redator de IA no formato AIDA da Narrato

via Narrato

Outra estrutura popular de redação publicitária, a AIDA (Atenção-Interesse-Desejo-Ação), é ótima para chamar a atenção dos leitores com um gancho forte e guiá-los em direção à sua CTA. Você pode experimentar o modelo “AI Copywriter in AIDA Format” da Narrato para isso.

Adicione a descrição do seu produto e ele irá gerar um texto que inclui um gancho forte (atenção), contexto (interesse), benefícios do produto (desejo) e, por fim, uma CTA (ação).

✨Ideal para: Redigir páginas de destino para geração de leads e webinars no formato Atenção-Interesse-Desejo-Ação

42. Modelo de redator de IA no formato PAS da Narrato

via Narrato

O último modelo de “estrutura” da nossa lista para o método Problema-Agitação-Solução — onde você amplifica os pontos fracos do usuário e, em seguida, apresenta seu produto como a solução. O modelo de redator de IA no formato PAS da Narrato pode ajudar nessa tarefa.

Descreva seu produto ou serviço, e o Narrato destacará as consequências negativas de não resolver o problema e posicionará seu produto ou serviço como a solução definitiva.

✨Ideal para: Redigir páginas de geração de leads e páginas de destino de anúncios no formato Problema-Agitação-Solução

43. Modelo Content Improver da Jasper

via Jasper

Você já escreveu algo que soou estranho? Mas não tem alguém com quem conversar para ajudá-lo a entender o que deu errado. Se for esse o caso, use a IA, especificamente o modelo Content Improver da Jasper, para melhorar seu conteúdo.

Basta colar seu texto original e especificar as melhorias desejadas, e o Jasper irá gerar um rascunho mais refinado e “aprimorado”.

✨Ideal para: Redatores que buscam uma ferramenta para editar textos ou otimizar seu tom

Modelos de IA para produtividade pessoal

Desde ajudar você a monitorar seus hábitos até gerenciar projetos como o planejamento de férias, veja aqui algumas maneiras pelas quais os modelos de IA podem facilitar sua vida.

44. Modelo “Planeje uma viagem com IA” da Notion

via Notion

Planejar uma viagem pode ser exaustivo, especialmente ao elaborar um itinerário detalhado e lidar com inúmeras opções. Usar a IA, particularmente o modelo “Planeje uma viagem com o Notion AI”, pode ajudar você a criar um plano de viagem personalizado sem o cansaço de ter que tomar tantas decisões.

Basta dizer ao Notion AI qual viagem você gostaria de fazer, e ele lhe dará um itinerário completo, incluindo opções de hospedagem, as principais atividades e muito mais.

✨Ideal para: Planejar o itinerário de suas viagens

45. Modelo de planejador semanal de refeições com IA da Notion

via Notion

Ao planejar (e preparar) suas refeições com antecedência, você não apenas faz escolhas alimentares mais saudáveis, mas também reduz o desperdício e evita a tentação de comer fora. Mas planejar uma semana inteira — controlar os ingredientes, decidir as receitas e muito mais — pode ser complicado se você já estiver ocupado.

Basta inserir os ingredientes disponíveis e os sabores preferidos no modelo de planejador semanal de refeições da Notion. A IA irá então gerar um plano alimentar detalhado, incluindo receitas para cada refeição.

✨Ideal para: Pessoas ocupadas que querem fazer escolhas alimentares saudáveis

46. Modelo de Rastreador de Hábitos com IA da Notion

via Notion

Outra forma pela qual a IA pode melhorar sua vida é ajudando você a monitorar e criar hábitos. O modelo de monitoramento de hábitos com IA da Notion permite que você acompanhe seus hábitos diários e receba insights personalizados para ajudá-lo a manter o foco.

Você só precisa adicionar seus hábitos ao Notion uma vez. Todos os dias, às 0h01, uma nova página será gerada automaticamente para que você possa acompanhar os hábitos daquele dia. A IA do Notion fornecerá um relatório sobre seu progresso diário e dicas sobre como melhorar no dia seguinte.

✨Ideal para: Obter insights sobre seus hábitos

47. Modelo de Declaração de Missão Pessoal da Copy.ai

Seja você um estudante, um profissional ou alguém em busca de crescimento pessoal, uma declaração de missão pessoal pode ser uma ferramenta poderosa para guiar sua jornada. Ela ajuda a definir seus valores fundamentais e a priorizar metas com base em seu alinhamento com seu sistema de valores.

Mas a introspecção pode ser difícil. Uma sugestão é usar uma ferramenta como o Modelo de Declaração de Missão Pessoal da Copy.ai. Insira seus valores fundamentais e peça à IA para ajudá-lo a explorar como eles se relacionam com seus objetivos de vida. Esse processo pode até oferecer novas perspectivas que você talvez tenha deixado passar.

✨Ideal para: Refletir e alinhar suas metas com suas crenças fundamentais

48. Modelo de IA “Histórias para dormir” da Notion

via Notion

Se você é pai ou mãe e quer criar laços com seus filhos, contar histórias na hora de dormir pode ser uma maneira maravilhosa de se conectar com eles. No entanto, criar histórias novas e envolventes de forma consistente pode ser estressante — mesmo para os pais mais criativos.

O modelo de IA “Histórias para dormir” da Notion facilita isso, gerando histórias temáticas e adequadas à idade, personalizadas de acordo com os interesses do seu filho.

✨Ideal para: Pais que desejam uma lista infinita de histórias envolventes para a hora de dormir para seus filhos

Modelos de IA para candidatos a emprego

Os modelos de IA podem simplificar a busca por emprego ao automatizar tarefas como a criação de currículos, a redação de e-mails e a elaboração de cartas de apresentação, para que os profissionais possam encontrar o emprego dos seus sonhos e alcançar seus objetivos de carreira mais rapidamente.

49. Modelo de redator de currículo com IA da Notion

via Notion

O modelo de currículo com IA da Notion é um ótimo recurso para profissionais que desejam criar um currículo específico para o setor e compatível com ATS.

O modelo possui uma tabela onde você adiciona suas habilidades e experiência profissional. Em seguida, o Notion AI irá gerar um currículo bem elaborado, destacando suas conquistas profissionais.

✨Ideal para: Criar currículos detalhados e específicos para cada setor

50. Modelo de e-mail para negociação salarial da Copy.ai

Negociar seu salário pode ser assustador, especialmente quando você sabe que merece uma oferta competitiva. O nível de estresse só aumenta se for seu primeiro emprego. Você pode reduzir a ansiedade na negociação usando IA e o modelo de e-mail para negociação salarial da Copy.ai e redigir um e-mail persuasivo.

O modelo ajuda você a expressar seu valor e destacar suas qualificações de forma convincente, para que a empresa aceite sua contraproposta. Informe à IA sua oferta atual, o que você gostaria e por quê, e ela criará um e-mail persuasivo para você enviar à equipe de RH.

✨Ideal para: Recém-formados que desejam negociar com confiança seu primeiro salário

51. Modelo de carta de apresentação da Copy.ai

Uma carta de apresentação bem elaborada pode causar uma ótima primeira impressão e aumentar significativamente suas chances de avançar para a próxima etapa do processo de contratação — ainda mais do que seu currículo ou uma indicação.

O modelo de carta de apresentação da Copy.ai permite que você redija uma carta personalizada destacando suas qualificações e demonstrando como você agregaria valor à empresa.

✨Ideal para: Criar cartas de apresentação personalizadas e persuasivas para qualquer vaga

Conheça o ClickUp Brain: seu parceiro de produtividade com tecnologia de IA

Se você está procurando um assistente de IA completo para ajudar a gerenciar sua vida pessoal e profissional, o ClickUp Brain pode ser uma ótima opção. Ele é o mecanismo GenAI nativo da popular plataforma de gerenciamento de tarefas da ClickUp.

O ClickUp Brain pode responder a perguntas, automatizar fluxos de trabalho, gerenciar tarefas, redigir e-mails, traduzir conteúdo, analisar dados, gerar modelos personalizados e auxiliá-lo em muitas outras tarefas rotineiras e criativas. Além disso, seus recursos de processamento de linguagem natural tornam as solicitações intuitivas e fáceis.

Vamos descobrir como o ClickUp Brain facilita a vida.

AI Writer for Work

Seja para escrever um e-mail, redigir uma postagem de blog ou até mesmo adicionar uma anotação pessoal ao seu diário, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a gerar conteúdo do zero, aprimorá-lo com base nas suas sugestões e até mesmo traduzi-lo para diferentes idiomas (se você trabalha com clientes globais ou tem um amigo por correspondência internacional). Você também conta com um corretor ortográfico integrado para detectar aqueles erros de digitação irritantes (e sorrateiros).

Experimente o ClickUp Brain Crie qualquer tipo de conteúdo em segundos com o ClickUp Brain

Com o assistente de redação com IA, você poderá:

Automatize a criação de conteúdo , incluindo redação, edição e resumo

Modifique o conteúdo — torne-o mais longo ou mais curto, ou altere sua voz, tom e estilo

Gere ideias para qualquer projeto

Traduza o conteúdo para outros idiomas

Leia também: As melhores sugestões de redação para transformar seu processo criativo no trabalho

Gerenciador de Conhecimento de IA

O ClickUp Brain está totalmente integrado a todas as ferramentas e informações do seu espaço de trabalho do ClickUp, para que você possa encontrar respostas para qualquer pergunta (em qualquer documento, projeto ou sequência de comentários) em segundos. Pergunte ao ClickUp Brain em linguagem simples, e ele responderá instantaneamente.

Mas isso não é tudo — o ClickUp Brain também pode resumir seus documentos, threads de comentários e chats, facilitando a compreensão e o processamento das informações.

Experimente o ClickUp Brain Resuma projetos e obtenha respostas para qualquer pergunta com o ClickUp Brain

Você também pode usar o ClickUp Brain para dar sentido aos seus dados brutos. Envie-os para o ClickUp Docs e deixe que o ClickUp Brain crie uma tabela analítica detalhada, categorizando e resumindo suas descobertas.

Veja o que Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast, tem a dizer sobre o ClickUp:

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível dar errado com o ClickUp.

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível dar errado com o ClickUp.

Gerenciador de Projetos (e Reuniões) com IA

O ClickUp Brain também economiza tempo no gerenciamento de projetos, especialmente se você deseja automatizar o gerenciamento de tarefas com IA ou usar metodologias ágeis como o Scrum. Você pode:

Gere atualizações de status concisas e itens de ação para projetos e durante reuniões diárias

Visualize suas tarefas diárias e compartilhe suas atualizações com seu gerente ou com os membros da equipe

Obtenha insights em tempo real sobre a carga de trabalho e o progresso da sua equipe

Transcreva conteúdo de áudio e vídeo para acessar informações rapidamente

Transforme suas abreviações em mensagens bem elaboradas em comentários e chats com as Respostas Rápidas de IA

Além disso, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a gerar modelos de IA para qualquer caso de uso, fluxo de trabalho ou tarefa. Dessa forma, você não precisa carregar modelos rígidos e se preocupar se eles podem ser personalizados para se adequarem aos seus fluxos de trabalho e sistemas.

Experimente o ClickUp Brain Automatize reuniões diárias e atualizações de status com o ClickUp

Leia também: As 10 melhores ferramentas de colaboração com IA para usar

Fluxos de trabalho com IA

Outro recurso superútil do ClickUp é o uso da IA para criar sugestões para suas automações de fluxo de trabalho condicionais do tipo SE/ENTÃO.

Basta dizer ao ClickUp Brain o que fazer — como atribuir qualquer tarefa com o status “Em edição” à Maya — e ele criará seu fluxo de trabalho. Superprático, não é?

Crie fluxos de trabalho do tipo “se/então” com prompts de IA no ClickUp

💡 Dica profissional: Experimentou alguns desses modelos de prompts de IA e adorou os resultados? Vá um passo além com o ClickUp Brain MAX, seu assistente de IA para desktop. Em vez de copiar e colar prompts em diferentes documentos ou ferramentas, você pode executá-los diretamente no ClickUp com todo o contexto do seu espaço de trabalho. Por exemplo, peça ao Brain MAX para “Aplicar o modelo de resumo do projeto a esta pasta do cliente e incluir os documentos e comentários mais recentes” ou “Usar o modelo de resumo da reunião para resumir as notas do sprint desta semana”. Dessa forma, você não está apenas experimentando prompts — você está automatizando-os em fluxos de trabalho reais, impulsionando a produtividade e mantendo tudo conectado em um só lugar.

Duplique sua produtividade com modelos de IA e o ClickUp Brain

Tanto os modelos de IA baseados em texto quanto os mecanismos GenAI, como o ClickUp Brain, podem aumentar a produtividade, mas combine-os e você terá uma potência de produtividade — um assistente virtual sempre disponível que pode reduzir seu trabalho rotineiro a zero.

Melhor ainda: você também pode solicitar ao ClickUp Brain que gere modelos de IA para seus fluxos de trabalho personalizados e, em seguida, usar esses modelos no ClickUp Brain para avançar mais rapidamente no trabalho.

Quer saber mais sobre como o ClickUp Brain pode aumentar sua produtividade? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e veja por si mesmo.