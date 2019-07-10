Urgente vs. Importante: Qual é a diferença?

Por volta dos seis ou oito anos, a gente começa a entender o que é “tempo”.

Começamos a compreender os segundos, os minutos, as horas e a nossa percepção do tempo que passa.

Logo depois, começamos a desenvolver hábitos e tomar decisões sobre como usar nosso tempo.

Em nossas fases de desenvolvimento, geralmente são os outros que ditam como devemos passar nosso tempo. No entanto, à medida que nos tornamos profissionais, temos cada vez mais autonomia sobre nosso tempo.

Desenvolvemos nossos próprios sistemas pessoais para gastar nosso tempo – às vezes com sucesso, outras vezes não.

E cada um de nós deve decidir: como posso usar meu tempo da maneira mais eficaz?

Nesse processo de decisão, podemos ser levados a pensar que tarefas são importantes quando, na verdade, não são. Ou adiamos os itens mais importantes da nossa lista de tarefas porque geralmente são os mais difíceis.

E então confundimos o que é urgente com o que é importante.

Essa é uma distinção crucial que pode alterar nossas prioridades e listas de tarefas.

Antes de prosseguir, veja como definiremos esses termos:

Itens que exigem atenção imediata.

Itens que afetam seus objetivos e estratégia de longo prazo

Uma maneira de pensar sobre o que você precisa fazer e o que deseja fazer é colocar suas tarefas em uma matriz de gerenciamento de tempo, frequentemente conhecida como Matriz de Eisenhower.

Batizado em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, esse método foi popularizado por Stephen Covey em Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes.

Veja como fica o quadrante com alguns exemplos relevantes para o trabalho:

Quadrante 1: Urgente e importante

Estas são as coisas que você deve fazer imediatamente, ou em breve haverá consequências negativas. Podem ser revisões e alterações imediatas que você precisa fazer antes de um prazo e que podem ter outras implicações urgentes.

Essas atividades de alto valor agregarão ganhos para sua empresa e também devem ser realizadas imediatamente.

Quadrante 1 Urgente e importante Exemplos:

Prazo para enviar um depósito para um evento

Arquivo para a apresentação

Um erro embaraçoso em seu feed de mídia social

Teste de funcionalidades antes do dia do lançamento

A menos que você seja um cirurgião traumatologista ou algo heroico, não é aqui que você deve dedicar a maior parte do seu trabalho.

Quadrante 2: Não urgente, mas importante

Aqui está o ponto ideal para priorizar seu trabalho.

Seu trabalho mais produtivo pode acontecer aqui. É para isso que você está trabalhando. Esses projetos, tarefas e outras ações são os tijolos que o ajudam a alcançar suas iniciativas de longo prazo.

Não são urgentes, mas ajudam você a alcançar seus objetivos.

Às vezes, essas tarefas incluem apagar incêndios que podem não ser de sua responsabilidade ou que não deveriam ter acontecido.

Quadrante 2 Importante/Não urgente Exemplos:

Desenvolvendo um novo hábito

Criando uma nova estratégia

Trabalhar no seu relatório trimestral (antes do final do trimestre)

Planejamento do orçamento

Escrever código para o lançamento de novos recursos do produto

Criação de um protótipo e MVP

É assim que a maior parte do seu trabalho diário deveria ser.

Se você está gastando muito tempo nos quadrantes um e três com emergências, então precisa repensar, redefinir suas prioridades ou encontrar mais recursos para ajudá-lo.

Quadrante 3: Urgente, mas sem importância

Este é o quadrante mais perigoso.

É aqui que muitos de nós vivemos e respiramos sem querer.

É fácil para outras pessoas exigirem nosso tempo sem perceberem exatamente o que estão fazendo.

O problema deles não é necessariamente a sua emergência. Se eles estão tentando encontrar uma solução rápida ou uma resposta para algo que não está fazendo o negócio avançar, então uma comunicação clara é extremamente importante.

Uma plataforma de produtividade como o ClickUp resolve isso.

Os usuários definem diferentes níveis de prioridade para as tarefas, fornecem estimativas de tempo para garantir que o responsável saiba o escopo, enviam notificações de lembrete e transmitem qualquer informação importante para toda a equipe. Isso ajuda a manter o trabalho e as expectativas alinhados e permite que você seja uma equipe mais eficaz.

Mas temos que ter cuidado. Nossos telefones e ferramentas de comunicação foram criados para nos distrair a cada segundo. O excesso de notificações é algo real.

As notificações push em nossos celulares para aplicativos de redes sociais nos fazem pensar que algo é urgente, mas na verdade não é, especialmente quando é apenas um amigo mostrando como está se divertindo nas férias.

Interessante?

Talvez. Urgente? De jeito nenhum.

Quadrante 4: Sem importância, não urgente

Também conhecido como quadrante da procrastinação.

São aquelas coisas que você acaba fazendo, mesmo que não sejam importantes nem urgentes. Basicamente, são as coisas que você faz quando deveria estar trabalhando.

Isso não quer dizer que você nunca deva fazer uma pausa, se divertir ou relaxar. Mas, às vezes, coisas boas podem ser elevadas ao nível de algo supremo. E você não quer que isso aconteça com você.

Podem incluir coisas como:

Verificar obsessivamente o Facebook, Snapchat, Instagram ou outras redes sociais

Verificando seus sites de notícias favoritos... de novo

Compras online

Existem muitos aplicativos de produtividade excelentes no mercado hoje em dia que podem ajudar você a manter o foco. Um dos meus favoritos é o Forest. Para cada período de tempo em que você é produtivo e não toca no seu celular, uma árvore cresce.

Você pode até começar a construir uma floresta e compartilhar seu progresso com seus amigos. É um jogo que te mantém longe do celular.

Reconhecendo a diferença entre urgente e importante

Outro sinal sonoro na caixa de entrada do e-mail.

Mais chamadas telefônicas chegando.

E você sabe o que isso significa? É hora de decidir.

Sim, cada e-mail individual pode definir o sucesso ou o fracasso dos próximos minutos, da próxima hora, do seu dia inteiro ou até mesmo da sua semana inteira.

Se você decidir abrir o e-mail (talvez seja melhor esperar um tempo!), precisará tomar uma decisão.

Onde essa solicitação/pedido se encaixa na Matriz de Eisenhower? Qual é a urgência e a importância relacionadas à tarefa?

As redes sociais e o ciclo noticioso fazem-nos pensar que todas as notícias de última hora são urgentes e exigem a nossa atenção imediata.

Temos que filtrar o ruído para encontrar o sinal verdadeiro.

Tarefas urgentes geram reação.

Queremos trabalhar imediatamente e pensar numa resposta. Sim, algumas funções exigem decisões mais urgentes do que outras (olá, operadores de chamadas de emergência!). Mas sem os processos certos, ficaremos ansiosos e não trabalharemos da melhor forma possível.

A pressa em encontrar uma resposta pode levar a uma decisão errada que pode prejudicar a produtividade no futuro, adicionando mais problemas à nossa carga de trabalho.

As tarefas importantes nos dão tempo para traçar estratégias. Esses projetos e tarefas são o que queremos realizar e esperamos contribuir. São tarefas relacionadas a especificações de novos produtos, apresentação de um novo plano de negócios ou reflexão sobre as metas financeiras da equipe de vendas para o próximo trimestre.

Tarefas importantes são ações intencionais que requerem atenção. Com essa atenção adicional, espera-se que o número de erros seja reduzido.

É possível que tarefas sejam urgentes e importantes quando uma decisão importante precisa ser tomada imediatamente. Mas nem toda tarefa urgente é necessariamente importante.

O último e-mail do vendedor está tentando desesperadamente chamar sua atenção. Eles estão fazendo parecer urgente, mas não é importante para você. Essa é uma tarefa que deve ser delegada.

Outras tarefas tornam-se urgentes. Por exemplo, um colega de trabalho reclama que precisa de ajuda imediatamente. Talvez ele consiga resolver sozinho. Talvez a tarefa urgente/importante dele não seja uma emergência para você.

O problema de presumir que todas as tarefas são urgentes e importantes é que você não terá tempo suficiente para pensar estrategicamente nas coisas.

É importante que você desenvolva uma estratégia de vendas. Pode até haver um pouco de urgência por trás disso. Mas se você dedicar alguns dias ou semanas para traçar cuidadosamente o plano, terá menos erros no final. Todas as tarefas importantes não podem ser feitas imediatamente – elas são muito importantes para isso e exigem atenção extra.

Mas a urgência nos faz sentir importantes. A correria pode mascarar a falta de atenção estratégica. Problemas organizacionais graves podem passar despercebidos devido à correria.

Você pode estar perdendo oportunidades potenciais inexploradas porque não teve tempo para pensar em mudanças estratégicas importantes.

Pense em uma empresa como a Blockbuster ou a Borders.

Eram empresas enormes – alugavam filmes e vendiam livros. Não perceberam a mudança do mercado.

Isso poderia ser atribuído apenas ao fato de eles terem deixado de realizar tarefas importantes?

Claro que não. Mas dá para entender por que o tempo dedicado ao trabalho estratégico nem sempre é o mais “urgente”

Quais tarefas vão em cada quadrante?

Como você decide o que vai onde?

Isso é muito simples e funciona bem em conjunto com os quadrantes. Eles ajudarão:

Decida se é urgente, importante ou ambos Analise o valor: Qual é o valor dessa tarefa para sua gerência, organização e negócios? O que mudaria e melhoraria se você a concluísse ou levasse adiante? Considere o tempo: quanto tempo você levará para fazer isso? São alguns minutos ou várias semanas? Vários meses? Se você criar um plano de projeto para lidar com iniciativas de maior escala, poderá concluir tarefas pequenas com uma visão geral do todo. Pense em cortar: quais itens da sua lista ou projeto parecem irrelevantes? O que é desnecessário? Se tarefas ou trabalhos puderem ser combinados, combine-os. Pense em delegar: há alguma tarefa que foi atribuída a você, mas que na verdade é de responsabilidade de outro membro da equipe? Ou há algum colega mais qualificado ou mais habilitado para assumi-la? Entender seus limites e o que pode ser feito na prática também faz parte do processo de priorização.

Como você pode priorizar seu tempo na Matriz de Eisenhower/Gerenciamento do Tempo?

Nem todas as tarefas têm o mesmo peso. E uma tarefa que você pode considerar urgente/importante pode ser considerada importante/não urgente por outra pessoa.

No entanto, você deve planejar um tempo específico para esses diferentes tipos de tarefas. Com o planejamento feito e programado, você pode dedicar a energia e a mentalidade certas a cada uma delas.

Em vez de apenas fazer o que está na sua lista de tarefas, reserve um tempo todos os dias ou todas as semanas para as tarefas urgentes/importantes e, em seguida, para as importantes/não urgentes.

Isso requer disciplina. Por exemplo, suas manhãs podem ser preenchidas com tarefas prioritárias, urgentes e importantes. Depois, você pode dedicar alguns minutos para delegar as outras tarefas urgentes/não importantes.

À tarde ou mais tarde à noite, quando tudo estiver mais calmo, você pode se dedicar ao trabalho mais estratégico – o importante, mas não urgente.

Isso deixa as tarefas não urgentes/não importantes. Isso inclui tudo, desde verificar suas redes sociais até pensar nos planos de férias do próximo ano. Eventualmente, elas podem até mesmo ganhar espaço entre suas tarefas urgentes ou importantes.

Outra consideração importante: você consegue fazer isso em 2 minutos ou menos?

Essa regra vem da metodologia Get Things Done, de David Allen.

Ele diz que se você consegue realizar a tarefa em menos de dois minutos, então você pode fazê-la sozinho. Caso contrário, delegue ou revise-a mais tarde.

Bônus: Obtenha o software Get Things Done!

Como o ClickUp pode ajudar você a priorizar seu trabalho

O ClickUp é uma plataforma de produtividade que pode mudar radicalmente a forma como você aborda seu trabalho.

Você pode organizar seus projetos com pastas e listas e, em seguida, atribuí-los à sua equipe para que trabalhem neles ou atribuí-los a si mesmo. Esses recursos ajudarão você a determinar a diferença entre urgente e importante, não apenas para você, mas para toda a sua equipe.

Metas: Defina metas no ClickUp para cada dia, semana, mês, trimestre – o que você preferir. Anexe os principais resultados a cada meta (que geralmente incluem um número!) e, em seguida, vincule as tarefas a essas metas. Você pode pegar suas tarefas urgentes/importantes ou importantes/não urgentes e definir o que deseja trabalhar a cada semana.

Sinalizadores de prioridade: sinalize as tarefas criadas pela sua equipe com um nível de urgência, como alta, importante, normal ou baixa. Depois que sua equipe revisar ou visualizar uma tarefa com um sinalizador de prioridade, ela saberá em que trabalhar em seguida. Isso funciona bem para tarefas com prazo de entrega próximo.

Prazos/subtarefas: os prazos e as subtarefas ajudam a dividir ainda mais o seu trabalho. Você pode ter várias tarefas que precisam ser realizadas ao mesmo tempo, ou talvez uma tarefa dependa da outra. Definir prazos para trabalhos importantes/não urgentes garante que você reservará tempo para eles. Defina um horário específico do dia em que uma tarefa deve ser concluída, se necessário. As subtarefas também ajudam a delegar trabalho, especialmente se uma tarefa for extremamente urgente ou precisar ser dividida em várias partes.

Comentários atribuídos: este recurso exclusivo do ClickUp traz os comentários para o topo do fluxo de trabalho. Você pode atribuir ideias que aparecem nos comentários a outra pessoa da equipe. Em seguida, elas aparecem nas notificações e na visualização da caixa dessa pessoa, solicitando que ela execute uma ação.

Várias visualizações: O ClickUp oferece a opção de classificar seu trabalho com visualizações obrigatórias (como uma lista ou quadro), mas também com um calendário e um gráfico de Gantt. Também oferecemos vários filtros para configurar como você deseja que suas tarefas sejam exibidas. Classifique por data de vencimento, status, responsável e muito mais. O ClickUp oferece tudo isso.

Conclusão: a diferença entre urgente e importante afeta seu tempo

Pensar sobre a diferença entre urgente e importante pode ter um efeito generalizado no que você consegue realizar com o seu tempo. Estas estratégias gerais de gerenciamento do tempo podem ajudá-lo a se concentrar mais.

Seja claro sobre suas prioridades de longo prazo

Entenda a diferença entre produtivo e improdutivo.

Delegue com mais eficácia

Estabeleça limites

Com essas dicas em mente, você estará preparado para lidar com problemas urgentes e importantes. Aqui estão mais recursos no ClickUp para ajudá-lo a priorizar seu trabalho: