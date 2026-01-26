Cartesia vs. Elevenlabs: comparação [ano]

A maioria das equipes escolhe uma plataforma de conversão de texto em fala com base em uma lista de recursos e, então, percebe tarde demais que otimizou o que não deveria. Tempos de resposta extremamente rápidos não importam se o seu podcast soa robótico, e vozes com qualidade de estúdio são inúteis se o seu chatbot demora meio segundo para responder!

Este guia compara Cartesia AI e ElevenLabs com base nas métricas que realmente determinam o sucesso ou o fracasso do seu projeto de voz, para que você possa parar de hesitar e começar a produzir áudios que funcionam.

Cartesia AI vs. ElevenLabs em resumo

Você precisa de uma ferramenta de conversão de texto em fala (TTS) para gerar áudio de voz com IA, mas descobrir qual é a mais adequada para você pode ser confuso. O mercado está dividido entre ferramentas criadas para velocidade e ferramentas criadas para qualidade, e escolher a ferramenta errada pode prejudicar seu projeto. Esse é o cerne do debate entre Cartesia AI e ElevenLabs.

Para simplificar, aqui está uma rápida análise.

Recurso/Categoria Cartesia AI ElevenLabs Principal ponto forte Interações de voz em tempo real e com baixa latência Áudio ultrarrealista e emocionalmente expressivo Ideal para Agentes de voz, suporte ao cliente, telefonia Audiolivros, podcasts, locuções profissionais Latência ~40 ms (Sonic 3) Mais alta (qualidade otimizada) Biblioteca de vozes Vozes nítidas de 8 kHz com foco em telefonia Vasta biblioteca com profundidade emocional Clonagem de voz Ferramentas de design de voz Clonagem de voz profissional Personalização Controle de velocidade/volume Temperatura, controle emocional Preços* Os planos pagos começam em US$ 5/mês, cobrados mensalmente Os planos pagos começam em US$ 5/mês, cobrados mensalmente

A escolha certa depende inteiramente da sua necessidade de velocidade para interações em tempo real ou expressividade emocional para criar conteúdo envolvente.

Antes de mergulhar nos detalhes técnicos, é útil entender como essas plataformas de conversão de texto em fala se encaixam no panorama mais amplo das aplicações de IA. Assista a este vídeo para explorar vários casos de uso de IA e ver como a tecnologia de voz está transformando os setores:

Visão geral da Cartesia AI

Cartesia AI é uma plataforma de conversão de texto em fala projetada especificamente para aplicativos de voz em tempo real, onde a latência mínima é fundamental. É a escolha ideal para IA de voz interativa, como bots de suporte ao cliente, agendadores de compromissos e assistentes baseados em telefone que precisam ser responsivos.

Os riscos são extremamente altos para o TTS porque os seres humanos estão profundamente sintonizados com a fala humana. Cada milésimo de segundo de atraso torna uma conversa pouco natural e desajeitada, o que pode frustrar os usuários e levar a altas taxas de abandono. Seu bot acaba parecendo, bem, um bot. 🤖

Os agentes de voz precisam responder instantaneamente, com 85% dos líderes de atendimento ao cliente testando IA conversacional em 2025.

É por isso que você precisa de uma plataforma TTS criada desde o início para oferecer velocidade.

Veja o que torna a Catesia AI tão rápida:

Modelos Sonic: os modelos de voz da Cartesia, incluindo Sonic 2 e Sonic 3, são projetados para síntese rápida. O modelo Sonic 3 pode atingir uma latência de apenas 40 milissegundos, o que é rápido o suficiente para uma conversa natural e interativa.

Otimização de telefonia: suas vozes são ajustadas para áudio de 8 kHz, o padrão para linhas telefônicas. Isso reduz o ruído de fundo e garante clareza durante as chamadas, mesmo que isso signifique sacrificar um pouco da riqueza que você gostaria para um podcast

Abordagem API-first: a plataforma foi criada para desenvolvedores que precisam a plataforma foi criada para desenvolvedores que precisam integrar uma API de fala em seus aplicativos, não para criadores de conteúdo que procuram uma interface web simples

A Cartesia troca um pouco da profundidade emocional por essa velocidade incrível. As vozes são claras e profissionais, mas podem carecer da expressividade sutil necessária para contar histórias ou apresentar conteúdos de vendas persuasivos.

Preços da Cartesia

Gerenciar os custos de um contact center de alto volume pode ser uma dor de cabeça, especialmente com preços imprevisíveis por caractere. A Cartesia usa um modelo de preços baseado em crédito, projetado para equipes com uso intenso. A estrutura de preços geralmente inclui:

Nível gratuito: um número definido de créditos para desenvolvedores testarem a API e criarem protótipos

Plano Pro : US$ 5/mês

Startup: US$ 49/mês

Escala: US$ 299/mês

Empresas: planos de preços personalizados disponíveis para implantações em grande escala, como centrais de atendimento que processam milhares de chamadas diariamente

Este modelo foi projetado para equipes com solicitações frequentes de API. Como sempre, você deve verificar as taxas exatas no site da Cartesia.

Visão geral do ElevenLabs

A ElevenLabs é uma plataforma de conversão de texto em fala famosa por produzir algumas das vozes de IA mais realistas e emocionalmente expressivas disponíveis. Ela se tornou o padrão da indústria para criadores de conteúdo, editores e profissionais de marketing que precisam de áudio de alta qualidade que envolva os ouvintes.

As narrações geradas por IA feitas com software de narração por IA, do tipo usado em alguns audiolivros e vídeos, podem às vezes soar monótonas e robóticas. Isso tira você completamente da experiência. Quando seu conteúdo precisa se conectar com o público em um nível emocional, uma voz genérica e sem vida simplesmente não é suficiente.

Você precisa de uma plataforma TTS que priorize o realismo e a profundidade emocional acima de tudo.

Veja por que a ElevenLabs é a melhor escolha para conteúdo de qualidade:

Biblioteca de vozes expressivas: a plataforma oferece uma extensa coleção de vozes pré-criadas com uma ampla variedade de tons, sotaques e gamas emocionais

Clonagem de voz profissional: você pode criar uma réplica digital quase perfeita de uma voz específica a partir de apenas alguns minutos de áudio. Isso é perfeito para manter a consistência da marca ou para que um CEO narre anúncios para toda a empresa.

Controle emocional granular: com parâmetros como um controle deslizante de “temperatura”, você pode ajustar o nível de expressividade ou contenção da voz, obtendo um controle de nível profissional que pode melhorar a naturalidade em 21% por meio de ajustes de prosódia.

Geração de conteúdo longo: o ElevenLabs é otimizado para textos mais longos, mantendo a prosódia natural — o o ElevenLabs é otimizado para textos mais longos, mantendo a prosódia natural — o ritmo e a entonação da fala — em capítulos inteiros de um audiolivro

Esse foco na qualidade vem acompanhado de uma latência mais alta, tornando-a menos adequada para agentes de voz em tempo real. No entanto, para conteúdos pré-gravados, como podcasts ou narrações de vídeo, o realismo incomparável vale o tempo extra de processamento.

92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital.

Preços do ElevenLabs

Investir em qualidade de voz premium pode parecer um grande compromisso, especialmente quando você não tem certeza de quantos caracteres usará por mês. A ElevenLabs oferece um modelo de assinatura em níveis com base em limites de caracteres, para que você possa escolher um plano que atenda às suas necessidades de produção.

Os níveis disponíveis geralmente incluem:

Gratuito

Starter: US$ 5/mês

Criador: US$ 11/mês

Prós: US$ 99/mês

Escala: US$ 330/mês

Negócios: @1320/mês

Empresas: planos personalizados com suporte dedicado para necessidades de nível empresarial

O poderoso recurso Professional Voice Cloning (Clonagem de Voz Profissional) geralmente é reservado para os planos de nível superior. A qualidade superior o torna ideal para qualquer projeto em que o desempenho da voz seja fundamental.

Comparação de recursos entre Cartesia AI e ElevenLabs

Aqui estão os recursos específicos mais importantes na hora de escolher entre essas duas plataformas. Cada comparação de recursos inclui um veredicto rápido para ajudar você a tomar uma decisão mais rápida. 🛠️

Qualidade e naturalidade da voz

Quando você está criando áudio, a voz é tudo. Uma voz clara e profissional pode ser perfeita para um menu de telefone, mas soaria estranha narrando um thriller policial!

Cartesia AI: produz vozes nítidas e com som profissional. Elas são otimizadas para clareza em ambientes de telefonia, o que significa que eliminam o ruído de fundo em uma chamada telefônica. A qualidade do som é confiável, mas pode parecer um pouco mecânica, tornando-a ideal para conversas transacionais em que o objetivo principal é transmitir informações.

ElevenLabs: Conhecida por produzir algumas das Conhecida por produzir algumas das vozes de IA mais humanas do mercado. O áudio inclui padrões de respiração naturais, inflexões sutis e nuances emocionais genuínas. É excelente para transmitir um tom específico, seja uma voz calorosa e amigável para uma chamada de vendas ou uma voz autoritária para um módulo de treinamento.

🏆 O veredicto: ElevenLabs vence em qualidade de voz pura e naturalidade. Escolha Cartesia apenas quando a clareza em um ambiente telefônico ruidoso for mais importante do que a profundidade emocional.

Desempenho de latência e velocidade

Em uma conversa em tempo real, uma latência de 500 ms aumenta a sobreposição e os silêncios dos interlocutores, tornando as conversas pouco naturais. Se o seu agente de voz com IA não conseguir acompanhar, os usuários ficarão frustrados e desligarão.

Cartesia AI: desenvolvida para aplicações em tempo real onde a baixa latência é imprescindível. Seu modelo Sonic 3 pode gerar áudio em apenas 40 milissegundos, o que permite um fluxo natural de conversação. Ela usa streaming de áudio, para que os usuários ouçam a resposta quase instantaneamente.

ElevenLabs: prioriza a qualidade do áudio em detrimento da velocidade, o que resulta em maior latência. Embora seu modelo Flash v2.5 seja mais rápido, ainda não é rápido o suficiente para a maioria dos agentes de voz em tempo real que exigem tempos de resposta inferiores a 100 ms. É mais adequado para processamento em lote, onde você gera um arquivo de áudio inteiro de uma só vez.

🏆 O veredicto: Cartesia vence em velocidade, sem dúvida. Se você está criando um agente de voz em tempo real ou um sistema telefônico interativo, sua baixa latência é essencial.

Recursos de clonagem de voz

Às vezes, uma voz pré-gravada não é suficiente. Você pode precisar replicar a voz de uma pessoa específica para manter a consistência da marca ou criar uma voz única para um personagem.

Cartesia AI: oferece ferramentas de “design de voz” que permitem personalizar vozes existentes ajustando parâmetros como velocidade e volume. No entanto, não oferece clonagem de voz personalizada a partir de uma amostra de áudio.

ElevenLabs: seu recurso Professional Voice Cloning pode criar uma réplica digital quase perfeita de uma voz a partir de apenas alguns minutos de áudio de alta qualidade. Isso é incrivelmente útil para criar uma voz de marca consistente em todo o seu conteúdo de áudio. As vozes clonadas mantêm até mesmo sua gama emocional

🏆 O veredicto: ElevenLabs é o vencedor indiscutível em clonagem de voz. Se você precisa criar uma voz personalizada para sua marca ou replicar a fala de uma pessoa específica, a tecnologia deles é muito mais capaz.

Personalização e controlabilidade da voz

Quanto controle você precisa sobre o desempenho final? Algumas equipes querem um resultado simples e confiável, enquanto outras precisam dirigir a voz da IA como um ator.

Cartesia AI: mantém as coisas simples com controles diretos de velocidade e volume. Com menos modelos de voz para escolher, há menos dificuldade na tomada de decisão e os controles são fáceis de usar para desenvolvedores

ElevenLabs: oferece controle granular com parâmetros para “temperatura” (quão expressiva é uma voz) e “estabilidade” (quão consistente ela é). Isso permite que você direcione a voz para soar feliz, triste ou urgente, mas também vem com uma curva de aprendizado mais íngreme.

🏆 O veredicto: a ElevenLabs oferece um controle mais granular. A Cartesia é a melhor opção para equipes que desejam resultados confiáveis e consistentes sem precisar ajustar uma dúzia de configurações.

Suporte a idiomas e biblioteca de vozes

Seu projeto requer vários idiomas ou sotaques regionais específicos? O tamanho e a diversidade da biblioteca de vozes podem ser um fator decisivo.

Cartesia AI: Suporta vários idiomas com vozes especificamente otimizadas para telefonia. A biblioteca é mais focada, priorizando a clareza nas chamadas telefônicas em vez de uma vasta seleção de sotaques

ElevenLabs: Possui uma enorme biblioteca de vozes que abrange vários idiomas, sotaques e estilos de fala. Adiciona regularmente novas vozes e até suporta a clonagem de vozes multilíngues, permitindo que uma voz clonada fale diferentes idiomas fluentemente.

🏆 O veredicto: a ElevenLabs possui uma biblioteca de vozes maior e mais diversificada. Embora a seleção da Cartesia seja suficiente para muitas aplicações comerciais, as equipes que precisam de sotaques específicos ou ampla cobertura de idiomas encontrarão mais opções na ElevenLabs.

Cartesia AI vs. ElevenLabs no Reddit

Usuários reais oferecem uma perspectiva valiosa além das listas de recursos.

Um usuário do r/TextToSpeech, discutindo o uso do Cartesia para videogames, disse:

Estamos desenvolvendo videogames voz a voz, então a latência e o custo são os fatores mais importantes para nós, mas há um limite mínimo de qualidade que aceitamos. Usamos o Cartesia Sonic. Latência inferior a 200 ms, cerca de US$ 2/hora (muito mais barato do que muitas alternativas comerciais). Baseado em clonagem de voz. Controles de reprodução. É o melhor que encontramos para nossos requisitos muito específicos.

Em contrapartida, um usuário do r/selfpublish compartilhou sua experiência com um projeto de narração:

Tive que usar o ElevenLabs por um tempo no trabalho e aproveitei a oportunidade para testar a ferramenta com trechos de meus próprios textos. O melhor elogio que posso fazer é que se trata de uma ferramenta espetacular para revisão. Costumo usar os recursos de conversão de texto em fala do Microsoft Word para ouvir meus capítulos serem lidos, o que me ajuda a identificar erros de digitação e frases estranhas que eu não teria percebido de outra forma. O ElevenLabs é muito, muito melhor do que o Word nesse aspecto.

A internet chegou a um consenso. Os desenvolvedores que criam sistemas interativos elogiam a velocidade da Cartesia, enquanto os criadores de conteúdo que precisam de áudio expressivo e de alta qualidade quase sempre preferem a ElevenLabs.

Conheça o ClickUp — a melhor maneira de aproveitar o Cartesia AI vs. ElevenLabs

Escolher uma ferramenta TTS é apenas uma parte do quebra-cabeça. Sua equipe ainda está presa a lidar com scripts em um aplicativo, feedback em outro e planos de projeto em uma planilha. Essa dispersão do trabalho — a fragmentação das atividades de trabalho em várias ferramentas desconectadas que não se comunicam entre si — cria um fluxo de trabalho confuso e desconexo, onde o contexto se perde, os prazos são perdidos e a frustração aumenta.

Elimine a dispersão do trabalho trazendo todo o seu processo de produção de conteúdo para o ClickUp, o espaço de trabalho de IA convergente: uma plataforma única onde projetos, documentos e conversas coexistem, alimentada por IA contextual que entende o seu trabalho.

Em vez de apenas gerar áudio, você pode gerenciar todo o ciclo de vida do seu conteúdo — da ideia à publicação — em um só lugar.

Elimine documentos dispersos e colabore em tempo real com o ClickUp Docs. Escreva, edite e colabore em roteiros e notas de programa no mesmo lugar onde você gerencia suas tarefas. Com a colaboração em tempo real, seus redatores, editores e locutores podem trabalhar juntos simultaneamente, e qualquer comentário pode ser transformado em uma tarefa acionável para que o feedback nunca se perca.

Acabe com as transferências manuais e as verificações constantes de status com o ClickUp Automations. Você pode configurar regras simples para automatizar seu fluxo de trabalho. Por exemplo, quando o status de um roteiro é alterado para “Aprovado”, você pode criar automaticamente uma nova tarefa para o locutor e notificar o gerente de projeto.

Transforme notas de reuniões dispersas em itens de ação estruturados com o ClickUp AI Notetaker. Ele pode participar de suas reuniões, fornecer uma transcrição completa e gravação de vídeo, além de gerar um resumo com as principais decisões e itens de ação. Agora, sessões de brainstorming e revisões de roteiros são capturadas instantaneamente e convertidas em tarefas.

Obtenha respostas instantâneas e redija conteúdos mais rapidamente perguntando ao ClickUp Brain. Como ele tem o contexto completo de suas tarefas, documentos e conversas, pode ajudá-lo a redigir roteiros, resumir longas sequências de comentários ou responder a perguntas sobre o status de um projeto. Você pode até mesmo @mencionar o Brain em um comentário de tarefa, assim como faria com um colega de equipe.

Use vários LLMs a partir de uma única interface!

E a cereja no topo do bolo: ClickUp Super Agents.

Crie um Super Agente com 100% de contexto de trabalho para criar um primeiro rascunho do seu roteiro de áudio e atribua-o ao seu especialista em roteiros. Gere sua narração com IA e, em seguida, configure seu agente para levar a tarefa adiante para a produção. Quando o status mudar para “Narração pronta”,

O ClickUp não substitui sua ferramenta TTS; ele oferece um local para todo o seu fluxo de trabalho de produção de áudio.

37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails.

Você deve escolher Cartesia AI ou ElevenLabs para sua equipe?

Veja como decidir entre as duas plataformas.

Escolha Cartesia AI se: Você estiver criando agentes de voz em tempo real, Você estiver criando agentes de voz em tempo real, bots de suporte ao cliente ou sistemas telefônicos interativos, onde a velocidade é o fator mais importante. Sua baixa latência é incomparável.

Escolha ElevenLabs se: Você estiver criando audiolivros, podcasts ou narrações de vídeo em que a expressividade emocional e a qualidade da voz são fundamentais para envolver seu público. Sua clonagem de voz também é muito superior

Em muitos casos, uma empresa pode até usar as duas: Cartesia para sua infraestrutura de atendimento ao cliente e ElevenLabs para seu conteúdo de marketing.

Independentemente da plataforma TTS que você escolher, o fluxo de trabalho envolvido na criação de roteiros, feedback e acompanhamento de projetos precisa de um hub central para manter tudo organizado. Uma voz poderosa só é eficaz se o processo por trás dela for perfeito.

Reúna todo o trabalho relacionado ao seu conteúdo de voz em um só lugar. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.