As 12 melhores alternativas ao Method CRM para 2026

O Method CRM funciona bem se sua empresa utiliza o QuickBooks ou o Xero, mas seu foco restrito em contabilidade pode parecer limitante.

Você pode perceber que sua equipe enfrenta dificuldades quando um processo não se encaixa perfeitamente nesse mundo centrado na contabilidade. Isso é especialmente verdadeiro quando um negócio é fechado e o trabalho real começa, forçando você a mudar para outra ferramenta e repetir as mesmas atualizações em várias plataformas.

Este guia detalha 12 alternativas ao Method CRM que resolvem esse problema de transferência, comparando seus recursos de CRM, poder de automação, recursos de gerenciamento de projetos e capacidade de manter o contexto do cliente intacto desde o primeiro contato até a entrega final.

Por que escolher alternativas ao Method CRM?

Quando seus dados de vendas estão em um lugar e a execução do projeto em outro, você perde impulso. Sua equipe perde tempo transferindo informações manualmente, e a história completa do cliente se perde na confusão. Se você se sente limitado por opções de personalização restritas ou pela falta de recursos robustos de gerenciamento de projetos, é hora de considerar uma alternativa.

Aqui estão os principais motivos pelos quais você pode estar procurando uma mudança:

Ecossistema de integração limitado: além de suas integrações contábeis principais, suas opções são escassas, dificultando a conexão com outras ferramentas essenciais.

Sem gerenciamento de projetos integrado: você pode acompanhar os leads, mas, depois de fechar um negócio, precisa mudar para um sistema separado para gerenciar o trabalho real, criando uma desconexão.

Recursos básicos de automação: a automação do fluxo de trabalho carece do poder e da flexibilidade necessários para lidar com processos complexos e de várias etapas à medida que sua equipe cresce.

Preocupações com escalabilidade: muitas equipes em crescimento descobrem que rapidamente atingem o limite do que o Method CRM pode fazer, forçando uma migração difícil mais tarde.

Dados de clientes isolados: as informações dos seus clientes ficam presas na fase de vendas e não fluem naturalmente para as equipes responsáveis pela entrega e pelo suporte.

As alternativas modernas resolvem esses problemas fornecendo espaços de trabalho convergentes. Elas reúnem seu CRM, projetos, documentos e comunicação da equipe em um único lugar, eliminando a proliferação de ferramentas que atrasa seu trabalho.

Alternativas ao Method CRM em resumo

Aqui está um breve resumo:

ClickUp Superagentes de IA; CRM e projetos unificados; conversão automatizada de negócios em projetos Todos os tamanhos (equipes que preenchem a lacuna entre vendas e entrega) Gratuito para sempre; planos personalizados disponíveis Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Personalização ilimitada Empresas (grandes organizações com ciclos de vendas complexos e globais) Planos pagos a partir de US$ 25/usuário/mês HubSpot CRM Ferramentas de marketing de entrada; CRM básico gratuito; Sequências de e-mail PMEs a médias empresas (equipes focadas em marketing que estão ampliando a geração de leads) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; Parte do pacote Zoho One com mais de 50 aplicativos Pequenas empresas (equipes que buscam recursos avançados com orçamento limitado) Planos pagos a partir de US$ 14/usuário/mês Pipedrive Pipeline Kanban visual; avisos baseados em atividades; documentos inteligentes Pequenas e médias empresas (equipes de vendas focadas no impulso) Planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês monday CRM Painéis visuais sem código; painéis cruzados; alta flexibilidade Todos os tamanhos (equipes que desejam fluxos de trabalho altamente visuais e personalizados) Planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Dynamics 365 Nativo do Microsoft 365; análise do Power BI; sincronização com o LinkedIn Empresas (organizações que já utilizam amplamente a pilha de produtos Microsoft) Planos pagos a partir de US$ 65/usuário/mês Resumo Marketing por e-mail integrado; pipelines simples; automação de pipelines Equipes pequenas (equipes de vendas que lidam com seu próprio alcance de marketing) Planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês Bigin da Zoho Centrado no pipeline; Telefonia integrada; Formulários web Microequipes/Indivíduos (Novos usuários que consideram os CRMs padrão muito complexos) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/mês ActiveCampaign Construtor de automação avançado; Rastreamento de sites; Pontuação de leads Foco em marketing (equipes focadas em nutrição sofisticada por e-mail) Planos pagos a partir de US$ 15/mês Insightly Vinculação de relacionamentos; Transferência integrada de projetos; Objetos personalizados Prestadores de serviços para pequenas e médias empresas (equipes que gerenciam a entrega de projetos pós-venda) Planos pagos a partir de US$ 29/usuário/mês Freshsales Freddy AI; Telefone/e-mail integrado; Sequências de vendas Mercado médio (equipes em rápido crescimento que utilizam IA para pontuar leads) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 11/usuário/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Method CRM para usar

Analisamos cada ferramenta sob a ótica dos maiores desafios dos usuários do Method CRM. Nossa avaliação se concentrou nos recursos de CRM, facilidade de integração com outras ferramentas, recursos de gerenciamento de projetos e capacidade de automatizar fluxos de trabalho. Elimine a proliferação de ferramentas usando o único espaço de trabalho verdadeiramente convergente — o ClickUp — enquanto outras ferramentas se destacam em áreas específicas. ✨

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de trabalho com inteligência artificial e recursos de CRM integrados)

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp.

O Method CRM funciona bem quando seu foco é acompanhar negócios dentro de um sistema contábil. O atrito começa no momento em que um negócio é fechado. Os detalhes do cliente ficam no CRM, enquanto o trabalho real acontece em outro lugar. Os projetos começam sem contexto, as equipes de entrega precisam reconstruir as expectativas e as promessas de vendas ficam em e-mails, em vez de no sistema de registro.

O ClickUp foi criado para equipes que desejam gerenciar todo o ciclo de vida do cliente em um único lugar. Em vez de tratar o CRM e a execução do projeto como fases separadas, o ClickUp os conecta em um único fluxo de trabalho. Leads, negócios, trabalho de entrega, documentação e comunicação ficam todos no mesmo espaço de trabalho, para que o contexto não desapareça quando a propriedade muda.

Durante a fase de vendas, as equipes usam a estrutura de CRM do ClickUp para rastrear leads, contas e oportunidades em pipelines que refletem como eles realmente vendem. Detalhes do cliente, valor do negócio, cronogramas e notas permanecem anexados a cada registro por meio de campos personalizados, dando às equipes de vendas e entrega uma visão compartilhada do relacionamento à medida que ele evolui. Isso elimina a necessidade de recriar ou reinterpretar informações posteriormente.

Quando um negócio é marcado como ganho, a automação assume o controle. O ClickUp Automations pode converter instantaneamente o negócio em um projeto de entrega, atribuir proprietários, definir cronogramas e notificar as equipes certas sem coordenação manual. Em vez de depender de transferências ou mensagens de acompanhamento, o sistema garante que o trabalho comece imediatamente, com propriedade e expectativas claras.

Os Super Agentes do ClickUp ampliam ainda mais essa abordagem prática. Eles podem ajudar a classificar as solicitações recebidas, gerar atualizações de tarefas, lidar com acompanhamentos de rotina e avançar no trabalho com base em regras ou contextos predefinidos. Isso reduz a necessidade de verificações constantes e atualizações de status, permitindo que as equipes se concentrem na execução, em vez da orquestração.

Os Super Agentes do ClickUp podem lidar com fluxos de trabalho de ponta a ponta, sem intervenção humana.

À medida que o trabalho avança, o ClickUp continua sendo o centro operacional. Tarefas, dependências e marcos coexistem com as informações dos clientes, enquanto o ClickUp Brain ajuda as equipes a entender rapidamente o que está acontecendo nas negociações e nos projetos. Ele pode resumir atividades, revelar riscos e fornecer contexto instantâneo sem precisar vasculhar registros ou painéis.

A colaboração e a retenção de conhecimento acontecem onde o trabalho já está sendo realizado. Contratos, propostas, manuais e notas de entrega são documentados no ClickUp Docs e vinculados diretamente a tarefas e clientes. As conversas acontecem no ClickUp Chat, vinculadas ao trabalho ao qual se referem, em vez de espalhadas por várias ferramentas. É o seu CRM mais uma camada de execução alimentada por IA, apoiada por um contexto profundo!

Melhores recursos do ClickUp

Modelo ClickUp CRM: obtenha uma estrutura pronta para uso para gerenciar seu funil de vendas, completa com etapas personalizáveis para leads, contas e negócios, para que você possa começar a acompanhar o progresso imediatamente.

ClickUp Brain: use o assistente de IA integrado para redigir comunicações com clientes, resumir o histórico de negócios e obter sugestões inteligentes com base nos seus dados de CRM — tudo dentro do ClickUp.

ClickUp Automations: crie fluxos de trabalho personalizados e sem código para mover automaticamente negócios entre etapas, atribuir tarefas de acompanhamento ou enviar notificações quando o status de um negócio mudar.

Painéis ClickUp: crie painéis de vendas visuais para acompanhar métricas importantes, como valor do pipeline, taxas de conversão e desempenho da equipe, usando dados em tempo real do seu espaço de trabalho. crie painéis de vendas visuais para acompanhar métricas importantes, como valor do pipeline, taxas de conversão e desempenho da equipe, usando dados em tempo real do seu espaço de trabalho.

Campos personalizados do ClickUp: adapte seu CRM ao seu processo específico adicionando campos flexíveis para rastrear qualquer dado necessário, como valor do negócio, fonte do lead ou datas de renovação do contrato.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Garanta que o contexto do cliente flua perfeitamente das vendas à entrega, reunindo CRM, gerenciamento de projetos, documentos e comunicação da equipe em uma única plataforma.

Recursos nativos de IA com o ClickUp Brain: a IA entende o contexto do seu espaço de trabalho para automatizar tarefas, redigir comunicações e apresentar insights sem a necessidade de ferramentas de terceiros.

Altamente personalizável sem código: você pode criar um CRM que corresponda exatamente ao seu fluxo de trabalho usando campos personalizados, status e automações, sem a necessidade de ajuda de um desenvolvedor.

Contras:

Curva de aprendizado para equipes novas em plataformas altamente personalizáveis

O aplicativo móvel tem menos recursos do que a versão para desktop.

Automações avançadas e com várias etapas exigem tempo de configuração inicial.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação de usuário diz:

O ClickUp é extremamente versátil e me permite criar soluções para praticamente qualquer caso ou processo de negócios. As automações e os agentes de IA também são superpoderosos! Posso configurar ações automáticas por meio de lógica ou prompts de IA para executar praticamente qualquer ação no ClickUp que eu imaginar. Por último, o ritmo das atualizações do produto. Há atualizações de recursos realmente significativas todos os meses e a empresa investe pesadamente em seu crescimento.

O ClickUp é extremamente versátil e me permite criar soluções para praticamente qualquer caso de negócios ou processo. As automações e os agentes de IA também são superpoderosos! Posso configurar ações automáticas por meio de lógica ou prompts de IA para executar praticamente qualquer ação no ClickUp que eu imaginar. Por último, o ritmo das atualizações do produto. Há atualizações de recursos realmente significativas todos os meses, e a empresa investe pesadamente em seu crescimento.

2. Salesforce Sales Cloud (ideal para CRM de nível empresarial com ampla personalização)

via Salesforce

Se você acha que sua empresa superou a estrutura mais simples do Method CRM e está enfrentando dificuldades com seus limites de personalização, o Salesforce é a alternativa de nível empresarial. Seu complexo processo de vendas está sendo forçado a se encaixar em um sistema rígido, e você não consegue criar os fluxos de trabalho específicos de que sua organização precisa para crescer de forma eficaz. Esse é um problema comum para empresas que precisam de mais poder.

O Salesforce Sales Cloud foi projetado para resolver isso, oferecendo personalização quase ilimitada. Ao contrário do Method CRM, que é construído em torno do QuickBooks, o Salesforce é uma plataforma na qual você pode construir. Com sua plataforma Lightning e o mercado AppExchange, você pode criar um CRM que reflete perfeitamente suas operações de vendas únicas e complexas, integrando-se a quase qualquer outro sistema de negócios que você usa.

A IA, chamada Einstein, ajuda na pontuação e previsão preditiva de leads, enquanto suas ferramentas de relatórios oferecem visibilidade profunda de todos os aspectos do seu ciclo de vendas. No entanto, esse poder vem acompanhado de uma complexidade significativa. A implementação do Salesforce normalmente requer administradores dedicados ou consultores externos, tornando-o mais adequado para grandes organizações com recursos para investir na configuração e manutenção contínua.

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Einstein AI: ajuda as equipes de vendas a se concentrarem nos clientes potenciais de maior valor com pontuação preditiva de leads, insights de oportunidades e captura automatizada de atividades.

Ecossistema AppExchange: amplia a funcionalidade muito além do CRM básico com milhares de integrações pré-construídas e aplicativos de terceiros.

Lightning Platform: permite criar aplicativos personalizados, fluxos de trabalho e automações adaptados a processos complexos de vendas empresariais.

Relatórios e previsões avançados: oferece visibilidade detalhada sobre a saúde do pipeline e previsões de receita com painéis altamente personalizáveis e previsões baseadas em IA.

Prós e contras do Salesforce Sales Cloud

Prós:

Ampla personalização e escalabilidade para necessidades empresariais complexas.

Um extenso ecossistema de integração por meio do AppExchange.

Recursos de IA líderes do setor com o recurso Einstein.

Contras:

Uma curva de aprendizado íngreme que requer recursos administrativos dedicados.

A implementação é complexa e muitas vezes requer a contratação de um consultor.

Pode ser complicado e muito caro para equipes menores.

Preços do Salesforce Sales Cloud

Pacote inicial: US$ 25 por usuário por mês

Pro Suite: US$ 100 por usuário por mês

Empresa: US$ 175 por usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Sales Cloud?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Salesforce Sales Cloud é a integração perfeita que ele oferece tanto para o agente de IA quanto para o SDR humano. Sua capacidade de centralizar dados é fundamental. Essa alta frequência de uso permite que a IA identifique leads realmente promissores, que o SDR humano pode abordar instantaneamente. A facilidade de uso e a implementação simples do sistema nos permitem começar a trabalhar imediatamente. Além disso, o suporte confiável ao cliente garante que qualquer problema seja resolvido rapidamente. Essa colaboração perfeita é o que realmente impulsiona a eficiência e maximiza as conversões.

O que mais gosto no Salesforce Sales Cloud é a integração perfeita que ele oferece tanto para o agente de IA quanto para o SDR humano. Sua capacidade de centralizar dados é fundamental. Essa alta frequência de uso permite que a IA identifique leads realmente promissores, que o SDR humano pode abordar instantaneamente. A facilidade de uso e a implementação simples do sistema significam que podemos começar a trabalhar imediatamente. Além disso, o suporte confiável ao cliente garante que qualquer problema seja resolvido rapidamente. Essa colaboração perfeita é o que realmente impulsiona a eficiência e maximiza as conversões.

3. HubSpot CRM (o melhor CRM gratuito com automação de marketing)

via Hubspot

O custo de um CRM completo é uma barreira para sua equipe? Você pode se sentir preso, pagando por uma ferramenta com mais recursos do que precisa ou perdendo uma automação de marketing crucial por ser muito cara. Essa é uma frustração comum para pequenas empresas e startups que buscam uma solução poderosa, mas acessível.

O HubSpot CRM aborda isso diretamente com seu popular modelo freemium. O CRM básico é totalmente gratuito, sem limites de usuários, tornando-o uma opção atraente para equipes que estão deixando o Method CRM e querem experimentar uma plataforma antes de se comprometerem financeiramente.

A ferramenta vem com ferramentas de marketing integradas, incluindo sequências de e-mail, páginas de destino e fluxos de trabalho de nutrição de leads, que conectam suas campanhas diretamente aos seus registros de CRM. A interface é limpa e intuitiva, permitindo uma rápida adoção. Lembre-se de que, embora o CRM gratuito seja generoso, o acesso a recursos mais avançados de vendas e marketing requer a atualização para “Hubs” pagos, o que pode se tornar caro à medida que sua equipe cresce.

Melhores recursos do HubSpot CRM

CRM básico gratuito: obtenha gerenciamento de contatos, acompanhamento de negócios e relatórios básicos sem custo para um número ilimitado de usuários.

Integração com o Marketing Hub: obtenha visibilidade total do funil com uma conexão perfeita entre suas campanhas de marketing e o pipeline de vendas.

Sequências de e-mails e fluxos de trabalho: crie sequências de acompanhamento automatizadas e fluxos de trabalho de nutrição de leads diretamente dentro do CRM.

Agendador de reuniões: use a ferramenta de agendamento integrada que sincroniza com sua agenda e registra automaticamente as reuniões nos registros de contato.

Prós e contras do HubSpot CRM

Prós:

Um plano gratuito generoso, sem limites de usuários, para as principais funcionalidades de CRM.

Excelentes recursos de automação de marketing para equipes focadas em inbound.

Uma interface intuitiva que requer treinamento mínimo.

Contras:

O acesso a recursos avançados requer atualizações caras para diferentes Hubs.

As opções de personalização são mais limitadas em comparação com alternativas de nível empresarial.

A plataforma pode parecer restritiva à medida que seus processos de vendas se tornam mais complexos.

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Plataforma inicial para clientes: a partir de US$ 16 por mês

Plataforma profissional para clientes: a partir de US$ 1.300 por mês

Plataforma de clientes empresariais: a partir de US$ 4.300 por mês

Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM:

G2: 4,4/5 (mais de 29.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM?

Uma avaliação de usuário diz:

Foi fácil configurar, mesmo nunca tendo usado o HubSpot antes. Ele oferece muitos recursos úteis, desde o gerenciamento do nosso funil de vendas até a automação do fluxo de trabalho. É também o nosso banco de dados de clientes. Gosto do fato de ter muitas integrações fáceis, para que possamos nos comunicar com outras plataformas que usamos. O suporte ao cliente é bastante rápido e útil.

Foi fácil configurar, mesmo nunca tendo usado o HubSpot antes. Ele oferece muitos recursos úteis, desde o gerenciamento do nosso funil de vendas até automações de fluxo de trabalho. É também o nosso banco de dados de clientes. Gosto do fato de ter muitas integrações fáceis, para que possamos nos comunicar com outras plataformas que usamos. O suporte ao cliente é bastante rápido e útil.

📖 Leia mais: Como implementar com sucesso um sistema de CRM

4. Zoho CRM (ideal para pequenas empresas que buscam um CRM acessível)

via Zoho CRM

Se você está procurando mais recursos do que o Method CRM oferece, mas tem receio dos altos custos das soluções empresariais, pode se sentir em uma situação difícil. Esse é um desafio frequente para pequenas e médias empresas que desejam competir com grandes players.

O Zoho CRM é líder em valor neste setor, oferecendo um conjunto abrangente de recursos de CRM a preços significativamente mais acessíveis. Para equipes que estão deixando o Method CRM devido a limitações de custo ou recursos, o Zoho oferece mais funcionalidades por cada real gasto. Seu assistente de IA, Zia, ajuda na pontuação de leads e previsões de negócios, enquanto seu recurso Blueprint permite que você crie fluxos de trabalho visuais para padronizar seu processo de vendas.

Além disso, o Zoho CRM faz parte do ecossistema mais amplo do Zoho One, que reúne o CRM com dezenas de outros aplicativos de negócios. Isso cria um pacote profundamente integrado para equipes que buscam consolidar sua pilha de software além do CRM, cobrindo tudo, desde finanças até RH, em uma única assinatura.

Melhores recursos do Zoho CRM

Assistente Zia AI: obtenha ajuda com pontuação de leads, previsões de negócios e detecção de anomalias para ajudar sua equipe a priorizar seus esforços de maneira eficaz.

Automação do processo de blueprint: use o criador de fluxo de trabalho visual para padronizar seus processos de vendas e garantir a consistência em toda a equipe.

Estúdio de design Canvas: personalize a aparência da interface do CRM para atender às preferências da sua equipe sem precisar escrever nenhum código.

Integração com o ecossistema Zoho: conecte-se perfeitamente ao Zoho Books, Projects, Desk e dezenas de outros aplicativos do pacote Zoho.

Prós e contras do Zoho CRM

Prós:

Excelente custo-benefício, com recursos abrangentes a preços altamente competitivos.

Recursos avançados de IA com Zia estão disponíveis em todos os planos pagos.

Um ecossistema abrangente para equipes que desejam aplicativos de negócios totalmente integrados.

Contras:

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com plataformas de CRM mais modernas.

Alguns dos recursos mais avançados são reservados para planos de nível superior.

Os tempos de resposta do suporte ao cliente podem variar dependendo do nível do seu plano.

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Empresa: US$ 50/mês por usuário

Ultimate: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM

G2: 4,1/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 6.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

Uma avaliação de usuário diz:

O Zoho CRM se destaca como uma opção confiável e acessível, especialmente para pequenas e médias empresas. Sua interface intuitiva simplifica a navegação, embora o domínio de alguns dos recursos mais avançados possa exigir um pouco mais de tempo. O processo de configuração é fácil de seguir, auxiliado por instruções claras e modelos prontos que ajudam a otimizar a experiência. O Zoho CRM foi projetado para uso diário e se destaca no gerenciamento de atividades de vendas contínuas e relacionamentos com clientes. A plataforma oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo automação, análises e insights baseados em IA, todos os quais contribuem com um valor substancial. O suporte ao cliente é geralmente ágil, mas a qualidade da assistência pode variar de acordo com o seu nível de assinatura. A integração com outros produtos Zoho e serviços de terceiros é suave e flexível, tornando o Zoho CRM uma solução versátil para diversos requisitos de negócios.

O Zoho CRM se destaca como uma opção confiável e acessível, especialmente para pequenas e médias empresas. Sua interface intuitiva simplifica a navegação, embora o domínio de alguns dos recursos mais avançados possa exigir um pouco mais de tempo. O processo de configuração é fácil de seguir, auxiliado por instruções claras e modelos prontos que ajudam a otimizar a experiência. O Zoho CRM foi projetado para uso diário e se destaca no gerenciamento de atividades de vendas contínuas e relacionamentos com clientes. A plataforma oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo automação, análises e insights baseados em IA, todos os quais contribuem com um valor substancial. O suporte ao cliente é geralmente ágil, mas a qualidade da assistência pode variar de acordo com o seu nível de assinatura. A integração com outros produtos Zoho e serviços de terceiros é suave e flexível, tornando o Zoho CRM uma solução versátil para diversos requisitos de negócios.

📖 Leia mais: As 8 melhores alternativas ao CRM para melhorar o seu negócio

5. Pipedrive (ideal para equipes focadas em vendas com gerenciamento visual do pipeline)

via Pipedrive

Quando seu CRM não orienta o que fazer a seguir, os representantes podem perder o foco e as oportunidades podem ficar paralisadas. O Pipedrive foi criado por vendedores para resolver exatamente esse problema.

Sua filosofia é centrada na venda baseada em atividades, o que significa que incentiva sua equipe a se concentrar em ações tangíveis — ligações, e-mails e reuniões — que fazem os negócios avançarem. O elemento central da plataforma é seu pipeline Kanban visual, que torna o andamento dos negócios intuitivo e satisfatório de gerenciar.

A ferramenta ajuda você a ver exatamente o que precisa ser feito para cada negócio, garantindo que nenhum acompanhamento seja perdido. Ela foi projetada intencionalmente para ser uma ferramenta de vendas pura. Isso significa que, embora seja excelente no gerenciamento de pipeline, você precisará integrar outras ferramentas para um gerenciamento de projetos ou automação de marketing mais robusto.

Melhores recursos do Pipedrive

Gerenciamento visual do pipeline: uma interface Kanban do tipo arrastar e soltar facilita a visualização da situação de cada negócio e das próximas etapas necessárias.

Vendas baseadas em atividades: a plataforma incentiva você a programar atividades para cada negócio, garantindo que seus representantes tomem medidas consistentes.

Smart Docs: simplifique seu fluxo de trabalho de propostas com documentos rastreáveis que possuem assinaturas eletrônicas e podem ser preenchidos automaticamente com dados do CRM.

Assistente de vendas com IA: receba sugestões proativas para seus próximos passos, dicas de desempenho e insights sobre seus negócios.

Prós e contras do Pipedrive

Prós:

Um pipeline visual excepcionalmente intuitivo que requer treinamento mínimo.

A abordagem focada em atividades mantém as equipes de vendas orientadas para a ação e responsáveis.

Uma interface limpa e organizada que não sobrecarrega os usuários com recursos desnecessários.

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos após o fechamento da venda

Os recursos de automação de marketing exigem complementos ou integrações de terceiros.

Os relatórios são menos personalizáveis do que os que você encontraria em alternativas de nível empresarial.

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 24/mês por usuário

Avançado: US$ 44/mês por usuário

Profissional: US$ 64/mês por usuário

Preço: US$ 79/mês por usuário

Empresa: US$ 129/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Uma avaliação de usuário diz:

Muito focado nas atividades certas, e não em formulários ou caixas de seleção pesados. As integrações entre o acesso ao computador e ao telefone são instantâneas e realmente úteis. Eu uso todos os dias, onde quer que eu esteja. Tendo usado alguns outros CRMs ao longo de muitos anos, acredito firmemente que o Pipedrive é o melhor para minhas necessidades, que são focadas em vendas com muito acompanhamento de serviços.

Muito focado nas atividades certas, e não em formulários ou caixas de seleção pesados. As integrações entre o acesso ao computador e ao telefone são instantâneas e realmente úteis. Eu uso todos os dias, onde quer que eu esteja. Tendo usado alguns outros CRMs ao longo de muitos anos, acredito firmemente que o Pipedrive é o melhor para minhas necessidades, que são focadas em vendas com muito acompanhamento de serviços.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

6. monday CRM (ideal para fluxos de trabalho personalizáveis e colaboração em equipe)

via Monday

Se você está frustrado com a estrutura rígida do Method CRM e gostaria de poder criar um fluxo de trabalho de vendas com a aparência e o funcionamento exatamente como deseja, saiba que não está sozinho. Muitas equipes acham que os CRMs prontos para uso as forçam a se encaixar em um molde, em vez de se adaptarem aos seus processos exclusivos.

O monday CRM é construído sobre o altamente flexível monday.com Work OS, oferecendo uma solução para equipes que desejam liberdade visual e estrutural. Se você já usa o monday.com para gerenciamento de projetos, o CRM parecerá uma extensão natural. Sua interface sem código e do tipo arrastar e soltar permite que você crie um CRM personalizado com quadros, colunas e painéis sem precisar de nenhum conhecimento técnico.

Essa abordagem visual facilita a visualização de todo o seu processo de vendas e a colaboração com sua equipe em tempo real. No entanto, por ser um produto mais recente, desenvolvido em uma plataforma de trabalho geral, alguns dos recursos avançados específicos para vendas encontrados em CRMs dedicados podem ser menos maduros ou exigir uma configuração criativa.

Melhores recursos do monday CRM

CRM visual baseado em painéis: use painéis altamente personalizáveis com mais de 25 tipos de colunas para acompanhar qualquer dado de vendas que você imaginar.

Automações sem código: crie automações de fluxo de trabalho poderosas usando a lógica simples “se-então”, sem precisar de um desenvolvedor.

Painéis cruzados: reúna dados de vários painéis de vendas e projetos em painéis unificados para obter visibilidade completa do ciclo de vida do cliente.

Ecossistema monday.com: Integre-se perfeitamente com o gerenciamento de trabalho da monday para transferências suaves das equipes de vendas para as equipes de projetos pós-venda.

Prós e contras do monday CRM

Prós:

Uma interface altamente visual e intuitiva que requer muito pouco treinamento.

Flexibilidade de personalização excepcional sem a necessidade de escrever qualquer código.

Recursos de colaboração robustos, ideais para vendas em equipe.

Contras:

Por ser um produto de CRM mais recente, seu conjunto de recursos é menos maduro do que o de concorrentes estabelecidos.

Algumas funcionalidades específicas do CRM podem exigir soluções alternativas criativas para serem implementadas.

O preço por licença pode levar a aumentos inesperados nos custos à medida que sua equipe cresce.

Preços do Monday CRM

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 17/mês por usuário

Prós: US$ 28/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday CRM

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday CRM?

Uma avaliação de usuário diz:

Adoro os recursos de e-mails e atividades do monday CRM, que marca automaticamente os e-mails para clientes e leads, tornando o rastreamento incrivelmente eficiente. Essa automação, combinada com os recursos de IA, me ajuda a extrair informações cruciais, como datas de acompanhamento e detalhes importantes, sem esforço. O Workflow Center é outro recurso de destaque, oferecendo automação aprimorada semelhante a instruções do tipo “se isso, então aquilo”, que impulsionam meu trabalho e evitam a estagnação, economizando tempo e dinheiro.

Adoro os recursos de e-mails e atividades do monday CRM, que marca automaticamente os e-mails para clientes e leads, tornando o rastreamento incrivelmente eficiente. Essa automação, combinada com os recursos de IA, me ajuda a extrair informações cruciais, como datas de acompanhamento e detalhes importantes, sem esforço. O Workflow Center é outro recurso de destaque, oferecendo automação aprimorada semelhante a instruções do tipo “se isso, então aquilo”, que impulsionam meu trabalho e evitam a estagnação, economizando tempo e dinheiro.

📖 Leia mais: 10 estratégias de CRM para gerenciar seus negócios

7. Dynamics 365 (ideal para integração com o ecossistema Microsoft)

via Dynamics 365

Sua organização já utiliza a Microsoft? Se sim, você provavelmente já sentiu o atrito de usar uma ferramenta como o Method CRM que não se conecta nativamente ao Outlook, Teams ou SharePoint.

O Dynamics 365 Sales é uma solução sólida para esse problema. É a escolha natural de CRM para qualquer organização profundamente investida no ecossistema da Microsoft, oferecendo integração nativa e perfeita que outras plataformas não conseguem igualar. A ferramenta se integra a toda a pilha de negócios da Microsoft, proporcionando uma experiência unificada para sua equipe.

No entanto, o verdadeiro valor vem de sua integração com a Power Platform. Você pode usar o Power BI para análises avançadas, o Power Automate para automação de fluxos de trabalho complexos e o Power Apps para criar aplicativos comerciais personalizados. Isso o torna uma solução voltada para empresas com a complexidade correspondente, mais adequada para empresas com experiência em gerenciar o ambiente Microsoft.

Melhores recursos do Dynamics 365

Integração nativa com a Microsoft: experimente uma integração profunda e pronta para uso com o Outlook, Teams, SharePoint e Excel.

Conectividade com a Power Platform: amplie os recursos do seu CRM com painéis do Power BI, fluxos de trabalho do Power Automate e aplicativos personalizados do Power Apps.

Integração com o LinkedIn Sales Navigator: obtenha uma conexão integrada com o LinkedIn para vendas sociais poderosas e pesquisa de clientes potenciais.

Informações baseadas em IA: use análises de relacionamento, pontuação preditiva e inteligência de conversação para orientar seus esforços de vendas.

Prós e contras do Dynamics 365

Prós:

Integração perfeita e incomparável para organizações centradas na Microsoft.

A Power Platform amplia significativamente os recursos sem a necessidade de desenvolvimento personalizado.

Recursos avançados de IA e análise estão integrados à plataforma.

Contras:

A implementação é complexa e normalmente requer conhecimentos especializados da Microsoft.

A interface do usuário pode parecer menos intuitiva do que alternativas de CRM mais modernas.

O modelo de licenciamento, com seus vários módulos, pode ser confuso de navegar.

Preços do Dynamics 365

Profissional de vendas: a partir de US$ 65/mês

Sales Enterprise: a partir de US$ 105/mês

Sales Premium: a partir de US$ 150/mês

Microsoft Relationship Sales: a partir de US$ 162/mês

Avaliações e comentários sobre o Dynamics 365

G2: 4,0/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 5.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dynamics 365?

Uma avaliação de usuário diz:

Eu uso principalmente o Dynamics 365 CRM para gerenciar as acreditações de nossos parceiros e revisar seu histórico conosco como clientes. É incrivelmente útil ter todas essas informações em um só lugar, facilitando o rastreamento de interações, mantendo os registros atualizados e garantindo que estamos apoiando nossos parceiros de forma eficaz. As ferramentas de relatórios e a integração com os aplicativos da Microsoft são uma verdadeira vantagem e tornam a colaboração muito mais fácil.

Eu uso principalmente o Dynamics 365 CRM para gerenciar as acreditações de nossos parceiros e revisar seu histórico conosco como clientes. É incrivelmente útil ter todas essas informações em um só lugar, facilitando o rastreamento de interações, mantendo os registros atualizados e garantindo que estamos apoiando nossos parceiros de forma eficaz. As ferramentas de relatórios e a integração com os aplicativos da Microsoft são uma verdadeira vantagem e tornam a colaboração muito mais fácil.

8. Nutshell (ideal para CRM simples com marketing por e-mail)

via Nutshell

O Nutshell combina um CRM simples com recursos integrados de marketing por e-mail. Ele foi desenvolvido para equipes pequenas que desejam simplicidade sem sacrificar as ferramentas essenciais necessárias para o crescimento. Você pode criar e enviar campanhas por e-mail, sequências automatizadas e boletins informativos diretamente do CRM, com todos os seus contatos sincronizados automaticamente.

Essa abordagem completa economiza tempo e dinheiro.

O foco da Nutshell na simplicidade significa que ela pode não ter alguns dos recursos avançados de personalização ou relatórios exigidos por organizações maiores. No entanto, para equipes pequenas, ela oferece uma solução limpa e eficaz para gerenciar as vendas e o marketing em um único lugar.

Principais recursos do Nutshell

Marketing por e-mail integrado: crie e envie campanhas por e-mail e boletins informativos diretamente do seu CRM, eliminando a necessidade de uma ferramenta separada.

Automação do pipeline: configure a atribuição automática de leads, a criação de tarefas e a progressão de etapas com base nos gatilhos definidos por você.

Sequências de e-mails pessoais: envie sequências automatizadas de e-mails individuais para um contato personalizado que pode ser ampliado.

Integração com o Google Workspace: aproveite os benefícios da integração profunda com o Gmail e o Google Agenda para sincronização perfeita de e-mails e agendamento.

Prós e contras do Nutshell

Prós:

A funcionalidade combinada de CRM e marketing por e-mail elimina a necessidade de ferramentas separadas.

Uma interface limpa e intuitiva, projetada para rápida adoção por equipes pequenas.

Excelente suporte ao cliente com uma equipe altamente responsiva.

Contras:

Opções limitadas para personalização avançada

Os recursos de relatórios são menos robustos do que os encontrados em alternativas empresariais.

Menos integrações de terceiros em comparação com plataformas maiores

Preços da Nutshell

Fundação: US$ 19/mês por usuário

Crescimento: US$ 32/mês por usuário

Prós: US$ 49/mês por usuário

Negócios: US$ 67/mês por usuário

Empresa: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários resumidos

G2: 4,3/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nutshell?

Uma avaliação de usuário diz:

O Nutshell é fácil para as equipes de vendas adotarem e usarem diariamente. A interface é limpa, os pipelines são flexíveis e ele oferece suporte a um processo de vendas estruturado sem parecer pesado ou exagerado. Ele fornece visibilidade sólida das negociações e atividades, o que torna o gerenciamento e o treinamento da equipe mais diretos.

O Nutshell é fácil para as equipes de vendas adotarem e usarem diariamente. A interface é limpa, os pipelines são flexíveis e ele oferece suporte a um processo de vendas estruturado sem parecer pesado ou exagerado. Ele fornece visibilidade sólida sobre negócios e atividades, o que torna o gerenciamento e o treinamento da equipe mais diretos.

9. Bigin by Zoho CRM (ideal para equipes pequenas que estão começando a usar CRM)

via Bigin

Você faz parte de uma equipe muito pequena ou é um empreendedor individual que considera até mesmo CRMs “simples” como o Method CRM muito complexos? A complexidade, o custo e a sobrecarga de recursos da maioria das plataformas de CRM podem ser um grande obstáculo para quem está começando.

O Bigin by Zoho CRM pode ajudar. É um CRM básico, centrado no pipeline, projetado especificamente para pequenas equipes e indivíduos que são novos no CRM. Ele elimina todos os recursos complexos e se concentra no essencial: gerenciar contatos e visualizar seu processo de vendas. Isso o torna um primeiro passo ideal para aqueles que estão deixando o Method CRM em busca de algo muito mais simples.

Com o Bigin, você pode configurar vários pipelines para diferentes processos, usar a telefonia integrada para fazer e registrar chamadas e criar formulários da web para capturar leads. Ele foi projetado para configuração rápida e uso imediato.

Principais recursos do Bigin by Zoho CRM

Vários pipelines: gerencie diferentes processos de vendas, como novos negócios e renovações, em pipelines visuais separados e fáceis de entender.

Telefonia integrada: faça e receba chamadas diretamente no CRM, com todas as atividades registradas automaticamente.

Formulários da Web: crie formulários simples de captura de leads para o seu site que alimentam novos contatos diretamente no seu pipeline.

Caminho de atualização do Zoho CRM: migre facilmente todos os seus dados para a plataforma completa do Zoho CRM quando sua equipe superar as capacidades do Bigin.

Prós e contras do Bigin by Zoho CRM

Prós:

Uma interface extremamente simples e limpa, projetada para iniciantes em CRM.

Configuração rápida que requer o mínimo de ajustes para começar a usar.

Um ponto de entrada acessível para equipes muito pequenas e usuários individuais.

Contras:

As opções de personalização são muito limitadas em comparação com CRMs completos.

É provável que as equipes superem suas capacidades dentro de um ou dois anos.

Há menos integrações disponíveis do que com o Zoho CRM completo.

Preços do Bigin by Zoho CRM

Gratuito

Express: a partir de US$ 9/mês

Premier: a partir de US$ 15/mês

Bigin 360: A partir de US$ 21/mês

Avaliações e comentários sobre o Bigin by Zoho CRM

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bigin by Zoho CRM?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Bigin é sua simplicidade e clareza. Ele permite que você crie pipelines personalizados e organize o processo de negócios sem a complexidade dos CRMs maiores, facilitando a adoção pela equipe. É muito útil para PMEs que precisam organizar seu pipeline de vendas, centralizar informações e melhorar o acompanhamento de oportunidades. A personalização de etapas e campos permite que ele seja adaptado a processos reais sem sobrecarregar os usuários.

O que mais gosto no Bigin é sua simplicidade e clareza. Ele permite que você crie pipelines personalizados e organize o processo de negócios sem a complexidade dos CRMs maiores, facilitando a adoção pela equipe. É muito útil para PMEs que precisam organizar seu pipeline de vendas, centralizar informações e melhorar o acompanhamento de oportunidades. A personalização de etapas e campos permite que ele seja adaptado a processos reais sem sobrecarregar os usuários.

10. ActiveCampaign (ideal para marketing por e-mail com recursos de CRM)

via ActiveCampaign

Seu principal desafio é nutrir leads por meio de campanhas de e-mail sofisticadas e orientadas por comportamento? Se você usa o Method CRM, provavelmente está frustrado com a falta de automação de marketing.

O ActiveCampaign resolve isso invertendo o modelo tradicional de CRM. É uma potência em automação de marketing que inclui um CRM capaz, tornando-o perfeito para equipes cujo processo de vendas depende muito do cultivo de e-mails. Seu construtor de automação visual é o melhor da categoria, permitindo que você crie fluxos de trabalho complexos que respondem à abertura de e-mails, cliques em links e visitas ao site.

A ferramenta pontua automaticamente os leads com base no seu envolvimento, segmenta seu público com precisão e aciona tarefas para sua equipe de vendas quando um lead se torna promissor. Embora seus recursos de CRM sejam sólidos, eles são secundários em relação aos seus recursos de automação de marketing. Equipes que precisam de um gerenciamento profundo e complexo do funil de vendas podem achá-lo limitado em comparação com um CRM de vendas dedicado.

Melhores recursos do ActiveCampaign

Construtor de automação avançado: use um construtor visual de fluxo de trabalho para criar sequências de automação complexas e acionadas por comportamento.

Rastreamento do site: monitore o comportamento dos visitantes do seu site e acione automações com base nas páginas que eles visitam.

Pontuação de leads: pontue automaticamente seus leads com base em seu envolvimento e dados demográficos para ajudar sua equipe de vendas a priorizar seu alcance.

Entrega de e-mails: aproveite uma reputação sólida e ferramentas poderosas de entrega para garantir que seus e-mails cheguem à caixa de entrada.

Prós e contras do ActiveCampaign

Prós:

Recursos de automação de marketing líderes do setor

Recursos sofisticados de pontuação de leads e segmentação de público

Altas taxas de entrega de e-mails e reputação sólida

Contras:

Os recursos de CRM são menos robustos do que os encontrados em plataformas de CRM dedicadas.

A interface pode parecer complexa para usuários que se concentram apenas em tarefas de CRM.

Há uma curva de aprendizado para dominar os recursos avançados de automação.

Preços do ActiveCampaign

A partir de US$ 15/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ActiveCampaign?

Uma avaliação de usuário diz:

O ActiveCampaign é a força vital do meu negócio. Sem ele, meus esforços de marketing não seriam tão bem-sucedidos e eu não seria capaz de enviar mensagens com informações relevantes aos meus clientes potenciais em tempo hábil. E o Active Intelligence é como ter um pesquisador de mercado, redator, designer gráfico e consultor na minha equipe de marketing.

O ActiveCampaign é a força vital do meu negócio. Sem ele, meus esforços de marketing não seriam tão bem-sucedidos e eu não seria capaz de enviar mensagens com informações relevantes aos meus clientes potenciais em tempo hábil. E o Active Intelligence é como ter um pesquisador de mercado, redator, designer gráfico e consultor na minha equipe de marketing.

11. Insightly (ideal para gerenciamento de projetos com integração de CRM)

via Insightly

Seu trabalho só começa depois que um negócio é fechado? Para muitas empresas baseadas em serviços, o processo de vendas é apenas o prelúdio de um projeto complexo. O uso de uma ferramenta como o Method CRM cria uma grande desconexão: no momento em que um negócio é marcado como “fechado”, todo o valioso contexto do cliente é deixado para trás, e sua equipe de projeto precisa começar do zero em um sistema separado.

O Insightly preenche exatamente essa lacuna. É um CRM que inclui gerenciamento de projetos integrado, permitindo que você converta uma oportunidade conquistada diretamente em um projeto com um único clique. Todos os contatos, e-mails e notas do processo de vendas são transferidos, eliminando a transferência trabalhosa e garantindo que sua equipe de entrega tenha todas as informações necessárias.

Seu recurso de vinculação de relacionamentos permite conectar contatos, organizações, oportunidades e projetos, oferecendo uma visão completa e abrangente dos relacionamentos com seus clientes. Embora o Insightly consiga preencher a lacuna entre vendas e projetos, vale ressaltar que nem seu CRM nem seus recursos de gerenciamento de projetos são tão completos quanto os encontrados em ferramentas especializadas e de primeira linha para cada categoria.

Melhores recursos do Insightly

Gerenciamento de projetos integrado: converta oportunidades conquistadas diretamente em projetos, preservando todo o contexto do cliente e eliminando a transferência manual de dados.

Vinculação de relacionamentos: conecte contatos, organizações, oportunidades e projetos para visualizar o histórico completo e a rede de relacionamentos com seus clientes.

Barra lateral do Gmail e Outlook: acesse seus dados de CRM e registre e-mails diretamente da sua caixa de entrada, sem precisar alternar entre aplicativos.

Objetos personalizados: crie estruturas de dados personalizadas para acomodar informações específicas do setor ou requisitos comerciais exclusivos.

Prós e contras do Insightly

Prós:

A transferência exclusiva do CRM para o projeto elimina a perda de contexto quando um negócio é fechado.

A visualização robusta do relacionamento fornece uma visão completa do cliente.

Ótimo custo-benefício para equipes que precisam tanto de CRM quanto de gerenciamento básico de projetos.

Contras:

Nem o CRM nem os recursos de gerenciamento de projetos são tão completos quanto as ferramentas especializadas.

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com alternativas mais modernas.

Os recursos de automação são mais limitados do que muitos de seus concorrentes.

Preços do Insightly

CRM Plus: US$ 29/mês por usuário

Profissional: US$ 49/mês por usuário

Empresa: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Insightly

G2: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Insightly?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Insightly é como ele combina CRM e gerenciamento de projetos em uma única plataforma, para que você possa acompanhar um cliente desde o primeiro contato até a entrega. Ele também é muito fácil de usar, com fluxos de trabalho organizados e forte integração com e-mail e calendário.

O que mais gosto no Insightly é como ele combina CRM e gerenciamento de projetos em uma única plataforma, para que você possa acompanhar um cliente desde o primeiro contato até a entrega. Ele também é muito fácil de usar, com fluxos de trabalho organizados e forte integração com e-mail e calendário.

12. Freshsales (ideal para pontuação de leads e automação de vendas com tecnologia de IA)

Seus vendedores estão gastando muito tempo atrás de leads frios e não dedicando tempo suficiente aos clientes em potencial que estão prontos para comprar?

O Freshsales, parte do ecossistema Freshworks, resolve isso com seu assistente de IA, Freddy. É um CRM moderno projetado para ajudar as equipes de vendas a trabalhar de forma mais inteligente, não mais árdua. O Freddy AI fornece pontuação preditiva de leads, insights sobre negócios e recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas, permitindo que sua equipe concentre sua energia nas oportunidades com maior probabilidade de fechamento.

Além de seus recursos de IA, o Freshsales inclui ferramentas integradas de telefone e e-mail, permitindo que você se comunique com clientes potenciais e registre todas as atividades sem sair do CRM. Ele também se integra nativamente a outros produtos Freshworks, como o Freshdesk, tornando-o uma ótima opção para equipes que já usam o pacote Freshworks para suporte ao cliente ou marketing.

Melhores recursos do Freshsales

Freddy AI: Obtenha pontuação preditiva de leads, insights sobre negócios e recomendações inteligentes durante todo o processo de vendas.

Telefone e e-mail integrados: use recursos nativos de chamadas e e-mail com registro e rastreamento automáticos de todas as comunicações.

Sequências de vendas: crie sequências automatizadas multicanais que combinam e-mails, telefonemas e tarefas para garantir um acompanhamento consistente.

Ecossistema Freshworks: aproveite a integração nativa com o Freshdesk, Freshmarketer e outros produtos do pacote Freshworks.

Prós e contras do Freshsales

Prós:

Recursos avançados de IA estão disponíveis a preços acessíveis, dentro da faixa média do mercado.

As ferramentas de comunicação integradas reduzem a necessidade de discadores ou clientes de e-mail separados.

Uma interface limpa e moderna com navegação intuitiva

Contras:

A profundidade dos recursos do Freddy AI varia significativamente dependendo do seu plano.

Possui menos integrações de terceiros do que algumas das plataformas de CRM maiores.

A personalização de relatórios é mais limitada do que a encontrada em alternativas de nível empresarial.

Preços do Freshsales

Crescimento: US$ 11/mês por usuário

Prós: US$ 47/mês por usuário

Empresa: US$ 71/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshsales?

Uma avaliação de usuário diz:

Gosto da relação custo-benefício do Freshsales; pelo preço, você obtém um pacote completo com muitos recursos, como sequências e facilidade para envio em massa de e-mails. Foi muito fácil configurar tudo, pois ele fornece orientações passo a passo. Criamos campos de contas e empresa, e o Freshsales fornece modelos para outras coisas. Testamos a integridade do e-mail sem conectar as caixas de entrada e, em seguida, testamos com a configuração DKIM, SPF e DMARC no Freshsales. Você pode usar sequências para enviar e-mails usando uma determinada lógica, como enviar acompanhamentos para clientes que abriram e-mails. Ele permite enviar campanhas de e-mail automatizadas e, com o e-mail em massa, podemos enviar um único e-mail como uma campanha e personalizar todos os aspectos de cada e-mail.

Gosto da relação custo-benefício do Freshsales; pelo preço, você obtém um pacote completo com muitos recursos, como sequências e facilidade de envio em massa de e-mails. Foi muito fácil configurar tudo, pois ele fornece orientações passo a passo. Criamos campos de contas e empresa, e o Freshsales fornece modelos para outras coisas. Testamos a integridade do e-mail sem conectar as caixas de entrada e, em seguida, testamos com a configuração DKIM, SPF e DMARC no Freshsales. Você pode usar sequências para enviar e-mails usando uma determinada lógica, como enviar acompanhamentos para clientes que abriram e-mails. Ele permite enviar campanhas de e-mail automatizadas e, com o e-mail em massa, podemos enviar um único e-mail como uma campanha e personalizar todos os aspectos de cada e-mail.

Atualize seus métodos com o ClickUp

O Method CRM funciona melhor quando a contabilidade é o centro das suas operações. Mas para equipes em que o trabalho real começa após a assinatura do contrato, esse modelo rapidamente entra em colapso. O contexto fica fragmentado, a entrega fica lenta e as equipes acabam juntando ferramentas apenas para manter os clientes avançando.

As melhores alternativas ao Method CRM resolvem isso mantendo as vendas, a execução e a colaboração conectadas. Algumas se destacam no gerenciamento de pipeline. Outras se concentram na automação de marketing ou na personalização empresarial. A escolha certa depende de onde sua empresa cria mais atrito atualmente.

Se o seu maior desafio é a transferência das vendas para a entrega, o ClickUp se destaca por seu design. Ele não apenas rastreia as relações com os clientes. Ele as transforma em trabalho estruturado, automatiza as transições e mantém o contexto intacto desde a primeira conversa até a entrega final.

Em última análise, o objetivo não é substituir o Method CRM por outro silo. É escolher um sistema que dê suporte à forma como o trabalho é realmente feito. Experimente o ClickUp e veja como ele coloca as coisas em foco!

Perguntas frequentes

Sim, a maioria das alternativas desta lista funciona independentemente do software de contabilidade. Plataformas como ClickUp, HubSpot e Pipedrive oferecem recursos robustos de CRM sem exigir QuickBooks ou Xero, embora muitas ofereçam integrações contábeis como complementos opcionais.

O Method CRM foi desenvolvido para pequenas empresas que utilizam o QuickBooks, tornando-o muito específico. O Salesforce é uma plataforma empresarial com personalização profunda que muitas vezes é complexa e cara demais para equipes pequenas. Para pequenas empresas que não estão vinculadas ao QuickBooks, alternativas como ClickUp ou Zoho CRM geralmente oferecem um melhor equilíbrio entre poder e acessibilidade.

Concentre-se na visualização do pipeline, na automação do fluxo de trabalho e na flexibilidade de integração, pois essas são áreas comuns em que o Method CRM pode ser limitante. Mais importante ainda, procure uma plataforma que conecte seus dados de CRM aos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos para eliminar a lacuna de contexto entre o fechamento de um negócio e a entrega do trabalho.