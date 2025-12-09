ClickUp 4.0: o fim da dispersão do trabalho

Durante anos, as equipes ficaram presas em um labirinto.

Lidar com ferramentas dispersas, alternar entre abas, procurar contexto e ver horas preciosas se esvaírem.

Aqui estão os números que mantêm os líderes empresariais acordados:

Expansão do contexto : Quase 2,5 horas são perdidas diariamente enquanto os membros da equipe alternam entre conversas, procuram arquivos e tentam recuperar o foco. : Quasesão perdidas diariamente enquanto os membros da equipe alternam entre conversas, procuram arquivos e tentam recuperar o foco.

Expansão da IA: todos os dias, as equipes gastam cerca de 60 minutos alternando entre diferentes ferramentas de IA que não funcionam juntas, causando frustração e desperdício de esforços.

Proliferação de aplicativos: Outros 55 minutos se perdem enquanto as pessoas alternam constantemente entre aplicativos, tentando encontrar o que precisam e acompanhar fluxos de trabalho dispersos. Outrosenquanto as pessoas alternam constantemente entre aplicativos, tentando encontrar o que precisam e acompanhar fluxos de trabalho dispersos.

Isso representa uma perda de US$ 2,5 trilhões em produtividade globalmente. E traz à tona uma questão muito mais profunda: a maior ameaça à produtividade não é a falta de esforço, mas a forma como o trabalho é gerenciado.

Na ClickUp, sempre soubemos que existe uma maneira melhor. Nossa missão, desde o primeiro dia, tem sido tornar o mundo mais produtivo, substituindo todos os softwares de trabalho e eliminando a dispersão de contexto.

Construímos rapidamente. Entregamos incansavelmente. Criamos uma plataforma enorme e unificada. Mas agora, a base está completa. Esta é uma nova era para o ClickUp. Uma era definida não apenas pela velocidade, mas pelo trabalho obsessivo e pela qualidade intransigente.

Imaginamos algo sem precedentes: uma plataforma onde suas tarefas, documentos, bate-papos, reuniões e conhecimentos convergem em um único sistema flexível. Meticulosamente elaborado até o último pixel. Uma convergência de software, pessoas e IA.

Apresentando a primeira plataforma de IA convergente do mundo: ClickUp 4.0

O que é o ClickUp 4.0?

O ClickUp 4.0 é onde todo o seu trabalho e colaboração acontecem.

Nós a reconstruímos do zero, com atenção a cada detalhe. Todos os fluxos de trabalho parecem conectados. Todas as experiências foram refinadas, aprimoradas e elevadas para parecerem fáceis.

Quando todo o seu trabalho converge em um espaço de trabalho cuidadosamente elaborado e alimentado por IA, tudo simplesmente se encaixa. Na prática, isso significa:

Um calendário que finalmente entende suas prioridades e bloqueia automaticamente sua agenda de acordo com elas.

Uma IA que pode lembrar instantaneamente as ações a serem realizadas daquela ligação individual da semana passada.

Agentes que classificam suas tarefas, configuram projetos e entram em ação para responder às suas perguntas.

Um único espaço de trabalho lindamente elaborado que reúne tarefas, documentos, metas, bate-papo e automação alimentada por IA.

O ClickUp 4.0 concentra-se no problema exato que nos propusemos a resolver: a fragmentação causada por ferramentas de trabalho desconectadas e contexto disperso. Mas, desta vez, resolvemos isso com atenção meticulosa à experiência do usuário, tornando cada clique intuitivo.

É aqui que isso muda, com um software desenvolvido para um novo padrão.

O ClickUp 4.0 oferece os recursos e atualizações mais solicitados pela nossa comunidade.

Essas melhorias eliminam atritos, multiplicam sua produtividade e devolvem o controle do seu dia a você. Veja o que há de novo:

Navegação personalizada 4.0: tudo o que você precisa, exatamente onde você precisa

Sua barra lateral no ClickUp 4.0 é perfeita e personalizável.

Isso marca o fim da alternância entre abas: onde você tem uma aba para bate-papo, outra aba para o SOP e uma janela totalmente nova para sua IA.

No ClickUp 4.0, a nova barra lateral unificada oferece uma hierarquia convergente, reunindo Tarefas, Documentos, Chat, Quadros Brancos, Painéis, Calendário e muito mais para facilitar o acesso.

Navegação personalizada: crie sua própria barra lateral com seções personalizadas para organizar seu trabalho do seu jeito.

Hierarquia convergente: acesse tarefas, documentos, bate-papo, IA e muito mais a partir de um único espaço unificado.

Itens fixados: mantenha seu trabalho mais importante em destaque fixando espaços, listas ou documentos na barra lateral.

Filtragem rápida: salte instantaneamente para espaços, mensagens não lidas ou DMs com os novos filtros da barra lateral.

Experiência mais limpa e simples: desfrute de uma interface organizada e intuitiva que aprofunda seu foco e controle.

Colaboração e chat com IA: contexto, capturado exatamente onde você trabalha

A maioria das plataformas se limita a agrupar recursos. O ClickUp 4.0 vai além, tornando todas as ferramentas sensíveis ao contexto e interconectadas.

Quando bate-papos, reuniões, notas de reuniões, IA e tarefas são unificados em uma única plataforma, parece tão simples quanto pedir à sua IA para criar e atribuir itens de ação da chamada da última sexta-feira – e isso é feito em segundos!

Seu espaço de trabalho ClickUp agora funciona como uma única fonte de verdade e centro de colaboração para o gerenciamento de projetos de ponta a ponta.

Veja como seu fluxo de trabalho permanece conectado sem esforço no ClickUp:

Chat de IA unificado: o ClickUp Chat agora está convergido com o resto do seu trabalho. Todas as conversas estão conectadas às suas tarefas, documentos e projetos. Chega de alternar entre abas e procurar respostas. Tudo o que você precisa está em um só lugar, para que você esteja sempre por dentro de tudo e sua IA tenha 100% do contexto.

Reuniões instantâneas: Precisa fazer uma ligação? Inicie um Precisa fazer uma ligação? Inicie um SyncUp , nossa chamada de vídeo e áudio nativa, diretamente do Chat. Reuniões, notas e itens de ação são capturados e conectados. O novo recurso Intranet Posts permite que você transmita atualizações, comemore vitórias e mantenha todos alinhados, tudo dentro do ClickUp.

AI Notetaker: grave e transcreva reuniões com grave e transcreva reuniões com o AI Notetaker , para que todos os detalhes sejam capturados, incluindo resumos, pontos principais, itens de ação e muito mais.

Notas práticas: transforme instantaneamente notas de reuniões e conversas de chat em transforme instantaneamente notas de reuniões e conversas de chat em tarefas do ClickUp , para que nenhuma ação importante seja esquecida.

Transcrições pesquisáveis: todas as conversas e transcrições podem ser pesquisadas através do todas as conversas e transcrições podem ser pesquisadas através do ClickUp Brain , por meio de comandos em linguagem natural.

Obtenha o ClickUp AI Notetaker para transcrever reuniões, criar tarefas e itens de ação e delegar trabalho

Planejador pessoal: seu dia, perfeitamente organizado, automaticamente

O Planejador Pessoal do ClickUp 4.0 é o seu superpoder para um trabalho focado e muito mais.

Experimente um calendário personalizado com todas as suas reuniões e tarefas cuidadosamente organizadas para você todos os dias. Você pode finalmente esquecer o planejamento, o reagendamento ou a coordenação manual de tarefas.

Quando as coisas mudam, a IA ajusta sua agenda automaticamente, para que você sempre tenha tempo para se concentrar e realizar suas tarefas.

Agendamento com tecnologia de IA: deixe a IA lidar com o caos do agendamento, bloqueando automaticamente o tempo para suas principais prioridades e reuniões.

Calendário integrado: veja as agendas dos seus colegas de trabalho, marque reuniões com eles e visualize seu calendário da maneira que desejar.

Bloqueio de tempo: arraste as tarefas para o seu calendário para agendá-las sem esforço, garantindo que você aloque a quantidade certa de tempo para cada tarefa sem se comprometer demais.

Sessões de foco: reserve facilmente tempo para um trabalho profundo e deixe a IA ajustar o resto à medida que as prioridades mudam.

Contexto nas reuniões: vincule eventos a tarefas e documentos, para que tudo fique conectado e pronto para ação.

Teams Hub: clareza de ponta a ponta, sem acompanhamentos constantes

O Teams Hub é uma maneira totalmente nova de acompanhar o trabalho da sua equipe.

Análises, prioridades e capacidade estão reunidos em um só lugar, dando aos gerentes visibilidade instantânea da carga de trabalho da equipe. Chega de adivinhar no que as pessoas estão trabalhando ou se os prazos são realistas.

O seu Teams Hub inclui:

Visualização da estrutura organizacional: veja quem faz parte de cada equipe e visualize os perfis individuais e da equipe para obter mais contexto.

Feeds de atividades em tempo real: cada equipe tem um feed, para que você possa ver as atividades e atualizações mais recentes de qualquer equipe no ClickUp.

Prioridades classificadas por pilha: veja uma lista classificada por pilha do que todos estão focando no seu Teams Hub e saiba exatamente a importância de uma tarefa na lista de alguém.

Capacidade e análise: veja instantaneamente no que todos estão trabalhando, visualize as capacidades da equipe e identifique onde você pode estar com falta de recursos.

Reuniões diárias com IA: deixe a IA resumir as principais atualizações para que você esteja sempre por dentro de tudo.

Planilhas de horas integradas: saiba exatamente quanto trabalho é faturável e quanto tempo os projetos realmente levam com as planilhas de horas integradas.

ClickUp Brain e Ambient AI Agents: sua produtividade multiplicada

Acesse vários LLMs, execute pesquisas na web em tempo real, obtenha respostas altamente contextuais para suas perguntas de trabalho e muito mais através do ClickUp Brain.

Os recursos do ClickUp 4.0 reinventam completamente o que significa ter colegas de equipe digitais.

O ClickUp Brain atua como seu assistente de produtividade sempre ativo, pronto para criar tarefas, redigir documentos, resumir conversas e responder perguntas no momento em que você precisar.

Além disso, há os Ambient AI Agents: assistentes inteligentes que sabem quando ajudar sem que você precise pedir. Esses auxiliares personalizáveis e autônomos funcionam em segundo plano, enviando atualizações de projetos de forma proativa, respondendo a perguntas no chat e lidando com tarefas repetitivas no momento em que são necessárias, e não quando você se lembra de delegá-las.

O resultado é um espaço de trabalho onde o trabalho repetitivo desaparece, as informações fluem instantaneamente e sua equipe fica livre para se concentrar no trabalho estratégico e de alto impacto.

Assistente de produtividade: o ClickUp Brain trabalha ao seu lado e está equipado para realizar mais de 500 fluxos de trabalho diferentes.

Barra de comando de IA: basta digitar um espaço para abrir a nova barra de comando de IA a partir de qualquer comentário e obter ações contextuais, como gerar uma tarefa com todos os detalhes da conversa, redigir uma resposta relevante ou resumir uma longa conversa.

Vários modelos de IA: interaja diretamente com o ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais, além de acessar modelos premium e pesquisa na web em tempo real, tudo a partir de uma única interface.

Agente de respostas ao vivo: quando alguém faz uma pergunta no ClickUp Chat, seu agente de respostas ao vivo entra automaticamente em ação e fornece uma resposta, para que um humano não precise fazer isso.

Agentes de IA personalizados para o trabalho: crie seus próprios agentes mapeando-os para gatilhos personalizados e fontes de conhecimento do seu ClickUp Workspace ou aplicativos conectados.

Atualizações automatizadas de projetos: configure agentes para cuidar das atualizações de status para você e receba relatórios detalhados diários ou semanais enviados a você ou à sua equipe para qualquer lista, tarefa ou chat.

💫 Traga o melhor do ClickUp para o seu desktop/PC com o Brain MAX, um superaplicativo de IA independente! Seu centro de comando ClickUp : encontre instantaneamente o contexto oculto nas tarefas, recupere documentos e obtenha atualizações em tempo real sobre os projetos, de qualquer lugar.

Pergunte qualquer coisa aos melhores modelos de IA : trabalhe com GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet e outros sem precisar lidar com assinaturas

Pesquise em aplicativos conectados : localize arquivos ocultos e encontre respostas rapidamente, sem perder tempo vasculhando o Google Drive ou threads.

Pesquisa profunda na web : transforme horas de pesquisa em minutos com análises alimentadas por IA e citações claras em que você pode confiar.

Faça quatro vezes mais com o Talk to Text : você fala, a IA digita e edita! Use o ditado aperfeiçoado por IA em qualquer aplicativo, personalizado para você.

Listas pessoais: sua lista de tarefas privada, exatamente como você precisa

As listas pessoais no ClickUp 4.0 permitem que você organize e acompanhe suas tarefas pessoais por meio de uma lista privada dentro do seu espaço de trabalho. Elas funcionam como uma tela abrangente onde você pode centralizar suas prioridades.

Visualize sua lista pessoal do seu jeito: escolha sua visualização preferida do ClickUp, como a visualização em lista ou em quadro.

Organize seus projetos, ideias e tarefas: planeje seu dia, acompanhe suas metas e gerencie sua carga de trabalho, tudo em seu próprio espaço dedicado dentro do ClickUp.

Importe tarefas de outras listas: traga rapidamente tarefas para sua lista pessoal para facilitar o acesso e o gerenciamento.

O que vem a seguir no ClickUp 4.0?

Aqui está o que estamos trabalhando e nos preparando para lançar nas próximas semanas.

Subpastas (BETA): organização em nível granular

Estamos entusiasmados em atender a uma das principais solicitações da comunidade: a capacidade de aninhar pastas umas dentro das outras! Agora, você pode organizar seu espaço de trabalho com pastas dentro de pastas, com todos os recursos poderosos que você espera de nossas pastas. Pense em relatórios de cima para baixo, visualizações personalizáveis, permissões herdadas e muito mais.

Campos personalizados por tipo de tarefa (BETA): flexibilidade máxima, zero perda de informações

Acompanhe exatamente o que é importante para cada tipo de trabalho. Os campos personalizados por tipo de tarefa permitem que você adapte os campos de dados a fluxos de trabalho específicos, para que cada equipe obtenha o contexto de que precisa, sem sobrecarregar os outros com detalhes minuciosos.

O futuro do trabalho, disponível hoje

O ClickUp 4.0 é onde o trabalho finalmente se torna fácil. Todas as tarefas, todos os fluxos de trabalho e todas as conversas agora estão em um único espaço de trabalho altamente intuitivo.

Você sentirá a diferença na primeira vez que abrir sua barra lateral, na primeira vez que fizer uma pergunta ao Brain, na primeira vez que sua equipe passar da ideia à execução sem perder o ritmo.

Bem-vindo à era da Convergência. Bem-vindo ao ClickUp 4.0!