Whisper vs. Google Speech-to-Text: qual você deve usar?

Na batalha entre Whisper e Google Speech-to-Text, o que importa é qual deles acerta (mesmo quando o microfone capta o barulho da liquidificadora do vizinho).

O Whisper, modelo de código aberto da OpenAI, oferece reconhecimento de voz de alta precisão usando vários modelos treinados em diferentes idiomas. É flexível, suporta ajustes finos e apresenta um desempenho impressionante em ambientes ruidosos.

O Google Speech-to-Text, parte do pacote Google Cloud Speech, é um poderoso recurso de transcrição por IA comprovado. Com transcrição em tempo real, fácil integração e suporte sólido para APIs de conversão de voz em texto, ele foi desenvolvido para lidar com vários locutores, sotaques e muito ruído de fundo.

Pense neste blog como seu anel decodificador para dois poderosos sistemas de ASR (reconhecimento automático de fala), porque escolher o serviço de transcrição certo não deve exigir intervenção divina (ou um doutorado em linguística).

O que é o Whisper?

Whisper é um modelo de código aberto desenvolvido pela OpenAI para reconhecimento automático de fala (ASR).

Ele foi projetado para transcrever arquivos de áudio em diferentes idiomas com precisão impressionante, mesmo em condições menos que ideais (como gravações em cafeterias barulhentas).

Com vários modelos treinados em diversos conjuntos de dados de idiomas, o Whisper oferece recursos de conversão de voz em texto altamente flexíveis para vários casos de uso, de podcasts a ferramentas para desenvolvedores.

👀Curiosidade: O Whisper da OpenAI foi treinado com um enorme conjunto de dados de 680.000 horas de dados supervisionados multilíngues e multitarefas coletados na web.

Melhores recursos do Whisper

Então, por que o Whisper AI se destaca? Veja alguns dos recursos que fazem do Whisper a escolha ideal para equipes que buscam alta precisão, adaptabilidade e desempenho confiável.

🙋‍♀️ Transcrição multilíngue

O Whisper oferece suporte a vários idiomas prontos para uso, tornando-o uma excelente opção para aplicativos globais, podcasts e projetos de mídia. Seja seu áudio em inglês, espanhol ou suaíli, o Whisper oferece um desempenho consistente de transcrição.

Você pode optar por receber o texto transcrito no idioma original da fala ou como uma tradução para o inglês.

🔊 Robusto tratamento de ruídos de fundo

Ao contrário da maioria das ferramentas de transcrição que falham com ruídos de fundo, o Whisper AI mantém a precisão mesmo com conversas, latidos ou até mesmo barulhos altos, ajudando a manter uma baixa taxa de erros de palavras.

✅ Flexibilidade de código aberto e ajuste fino

Os desenvolvedores adoram o Whisper porque é um software de código aberto, permitindo que você inspecione o código, faça ajustes e crie soluções personalizadas.

Com ajustes finos, você pode personalizá-lo para aplicativos, notas de voz ou processamento de áudio em massa.

📝 Documentação clara e API focada no desenvolvedor

A API Whisper vem com documentação clara, facilitando sua integração em fluxos de trabalho existentes. Além disso, com o suporte ativo da comunidade OpenAI, é muito fácil começar: sem fóruns enigmáticos ou tutoriais desatualizados.

Preços do Whisper

uS$ 0,006 por minuto de áudio, cobrado por segundo (ou seja, US$ 0,0001 por segundo)

O que é o Google Speech-to-Text?

O Google Speech-to-Text é uma ferramenta de reconhecimento de voz baseada na nuvem que converte áudio em texto usando os modelos avançados de IA do Google Cloud. Ele oferece alta precisão, processamento rápido e desempenho escalável para tarefas como aplicativos habilitados para voz ou transcrição de chamadas do Zoom.

Com transcrição em tempo real, suporte a vários idiomas e integração perfeita, é a solução ideal para startups e serviços de transcrição de nível empresarial.

Melhores recursos do Google Speech-to-Text

O que diferencia o Google Speech-to-Text é sua preparação para uso corporativo. Ele é feito sob medida para desenvolvedores e proprietários de produtos que precisam de transcrição confiável, desempenho responsivo e suporte fácil para vários idiomas e locutores.

Abaixo estão alguns recursos de destaque que tornam essa API de conversão de voz em texto tão amplamente utilizada.

⏲ Opções de processamento em tempo real e em lote

O Google Speech-to-Text oferece suporte à transcrição em tempo real e ao processamento em lote. Ele pode transcrever entrevistas ao vivo ou processar grandes arquivos de áudio, tornando-o ideal para criadores de conteúdo, centrais de atendimento e qualquer pessoa que lida com um grande número de gravações.

🔊 Diariização de locutores e reconhecimento multilíngue

O Google Speech-to-Text consegue distinguir e identificar diferentes locutores em um arquivo de áudio, simplificando a transcrição de diálogos.

Ele também oferece reconhecimento multilíngue, perfeito para equipes e empresas que trabalham com vários idiomas na mesma gravação (um grande abraço para todos os sobreviventes da fadiga global do Zoom).

💪 Forte cancelamento de ruído e alta precisão

Graças aos modelos de aprendizado profundo do Google Cloud, o Google Speech-to-Text oferece alta precisão mesmo com ruído de fundo.

De cafés lotados a salas de reunião com eco, seu reconhecimento de voz permanece preciso, ajudando a reduzir sua taxa de erros de palavras (WER) e mantendo suas transcrições utilizáveis sem a necessidade de reescrever tudo.

O Google torna muito simples conectar sua API ao seu aplicativo, plataforma ou ferramenta baseada em voz. Com amplo suporte a idiomas, documentação robusta e conexões nativas com outros produtos do Google Cloud, ele se encaixa perfeitamente na maioria dos fluxos de trabalho existentes, sem consumir o tempo ou a sanidade da sua equipe.

Preços do Google Speech-to-Text

API Speech-to-Text V1: US$ 0,024 por minuto

API Speech-to-Text V2: US$ 0,016 por minuto

Whisper vs. Google Speech-to-Text: comparação de recursos

Antes de nos aprofundarmos na análise dos recursos, aqui está uma comparação rápida entre o Whisper e o Google Speech-to-Text para ajudá-lo a decidir qual ferramenta melhor atende às suas necessidades de transcrição.

Recurso Whisper Google Speech-to-text Transcrição em tempo real ✅ ✅ Funcionalidade offline ✅ ❌ Serviço baseado em nuvem ❌ ✅ Tratamento de ruídos de fundo ✅ ✅ Diariização do locutor ❌ ✅ Ajuste fino ✅ ❌ Otimizado para empresas ❌ ✅ Modelo de código aberto ✅ ❌ Transcrição multilíngue ✅ ✅

Recurso nº 1: assistente de IA nativo

Embora o Whisper AI impressione com seu charme de código aberto e flexibilidade, ele não vem com um assistente de IA integrado. Se você deseja resumos baseados em IA, sugestões de notas inteligentes ou prompts interativos, terá que ajustá-los ou adicioná-los você mesmo.

Em contrapartida, o Google Speech-to-Text é apoiado pela pilha completa de IA do Google Cloud, oferecendo recursos nativos prontos para uso, sem necessidade de configuração manual.

É como comparar um kit para montar seu próprio hambúrguer com um cheeseburger duplo pronto, ambos deliciosos, mas um é definitivamente mais rápido.

✨ Ideal para: Whisper : Desenvolvedores e equipes que criam fluxos de trabalho de IA personalizados do zero

Google Speech-to-Text: usuários que desejam transcrição inteligente aprimorada por IA como um serviço pronto para uso, sem esforço adicional

🏆 Vencedor: Google Speech-to-Text. Com inteligência artificial integrada, recursos de assistente nativo e configuração zero, é a opção mais rápida e inteligente pronta para uso.

💡 Dica profissional: Resuma transcrições longas instantaneamente com resumidores de transcrições com IA — perfeito para pular o que não interessa.

Recurso nº 2: Tratamento de ruídos e precisão

Tanto o Whisper quanto o Google Speech-to-Text lidam com ruídos de fundo de maneira impressionante.

O Whisper foi treinado com arquivos de áudio reais e ruidosos, por isso foi desenvolvido para funcionar mesmo quando alguém está preparando smoothies a meio metro do microfone. O Google, no entanto, utiliza a tecnologia avançada de cancelamento de ruído e a magia do aprendizado de máquina do Google Cloud.

Em termos práticos, ambos oferecem alta precisão e menor WER (taxa de erro de palavras) em ambientes ruidosos. Dê uma chance a cada um ou, melhor ainda, faça seu próprio teste.

✨ Ideal para: Whisper : Desenvolvedores que lidam com ambientes de áudio imprevisíveis e reais

Google Speech-to-Text: Empresas que precisam de transcrições consistentes e de alta precisão em chamadas ou reuniões barulhentas

🏆 Vencedor: Empate. Ambas as ferramentas oferecem precisão e resistência ao ruído de alto nível, tornando esta comparação muito difícil de decidir sem testes no mundo real.

Recurso nº 3: Personalização e controle

Se você gosta de ajustar códigos, brincar com vários modelos e ajustar os controles para se adequar a casos de uso específicos, o Whisper oferece o tipo de liberdade que o ASR do Google não oferece.

Por ser um modelo de código aberto, o Whisper permite ajustes finos, possibilitando a otimização para dialetos específicos, setores ou aquele convidado de podcast que insiste em murmurar.

O Google Speech-to-Text, em comparação, é mais um serviço de transcrição plug-and-play, ótimo pela facilidade, mas não tanto para quem gosta de controle.

✨ Ideal para: Whisper : Tinkerers, equipes de produto e pesquisadores que desejam controle profundo e ajuste fino

Google Speech-to-Text: equipes que preferem conveniência em vez de personalização

🏆 Vencedor: Whisper. Com acesso de código aberto, recursos de ajuste fino e controle completo do modelo, é o kit de ferramentas dos sonhos para desenvolvedores práticos.

Recurso nº 4: Facilidade de integração

Precisa que sua API de conversão de voz em texto se adapte à sua pilha de tecnologia sem complicações? O Google oferece isso. Desde a implantação perfeita pelo Google Cloud até a sincronização com outros serviços, como Gmail, Meet ou Docs, ele foi criado para empresas que desejam minimizar o esforço de desenvolvimento.

Embora flexível, o Whisper requer configuração e integração manuais, por isso pode exigir mais esforço para começar, a menos que você esteja familiarizado com scripts e fluxos de trabalho.

✨ Ideal para: Whisper : usuários avançados que não se importam em arregaçar as mangas

Google Speech-to-Text: startups, empresas e qualquer pessoa que precise de rapidez na configuração

🏆 Vencedor: Google Speech-to-Text. APIs integradas, suporte nativo para nuvem e compatibilidade instantânea facilitam a integração com qualquer pilha de tecnologia.

Recurso nº 5: Suporte multilíngue

Ambas as ferramentas oferecem suporte a vários idiomas, mas o Whisper leva uma ligeira vantagem com uma transcrição multilíngue melhor desde o início. Treinado em um conjunto de dados gigante e diversificado, ele lida com dialetos raros e alternância de código com maestria.

O Google também oferece suporte a vários idiomas, mas a qualidade da transcrição pode variar dependendo do par de idiomas e dos padrões de fala. Se o seu áudio costuma alternar entre idiomas ou contém sotaques mistos, escolha o Whisper.

✨ Ideal para: Whisper: Equipes que trabalham com áudio diversificado, multilíngue ou rico em dialetos

Google Speech-to-Text: Usuários em geral que trabalham com pares de idiomas populares

🏆 Vencedor: Whisper. Com cobertura de idiomas mais ampla e melhor reconhecimento de dialetos, é a escolha certa para transcrições verdadeiramente globais.

Recurso nº 6: Desempenho e recursos em tempo real

Se você está procurando uma transcrição rápida e em tempo real, o Google Speech-to-Text é a melhor opção. Ele é otimizado para cargas de trabalho de baixa latência e oferece desempenho de nível empresarial que pode ser escalonado em vários dispositivos.

O Whisper oferece suporte a casos de uso em tempo real por meio da API Whisper, mas não é tão integrado nem tão otimizado pronto para uso, especialmente quando usado em hardware de baixo custo.

✨ Ideal para: Whisper : Processamento local e ambientes controlados

Google Speech-to-Text: Empresas que precisam de velocidade, escala e resultados rápidos em tempo real

🏆 Vencedor: Google Speech-to-Text. Transcrição em tempo real ultrarrápida e confiabilidade de nível empresarial proporcionam um desempenho superior.

Recurso nº 7: Segurança de dados e acesso à nuvem

A infraestrutura em nuvem do Google oferece proteção de dados padrão do setor, ideal para ambientes regulamentados. O Whisper, por outro lado, processa arquivos de áudio localmente, a menos que você mesmo crie um fluxo de trabalho seguro na nuvem.

Portanto, se a segurança dos dados é uma prioridade e você não está construindo do zero, o Google Cloud ganha no quesito conformidade.

✨ Ideal para: Whisper : equipes que precisam de processamento apenas local ou transparência de código aberto

Google Speech-to-Text: Empresas com necessidades rigorosas de conformidade e infraestrutura em nuvem

🏆 Vencedor: Google Speech-to-Text. Com segurança em nuvem de nível empresarial e padrões de conformidade, é a aposta mais segura para ambientes regulamentados.

Recurso nº 8: Flexibilidade operacional e de custos

O Whisper é gratuito (você só paga se usar a API hospedada pela OpenAI) e, por ser de código aberto, é ótimo para desenvolvedores ou equipes preocupados com o orçamento que realizam transcrições em grande escala.

O Google Speech-to-Text, embora robusto, funciona com um modelo de pagamento conforme o uso. Se você estiver transcrevendo horas de áudio, espere que esses custos aumentem rapidamente.

✨ Ideal para: Whisper : Desenvolvedores preocupados com o orçamento, pesquisadores e startups em busca de expansão

Google Speech-to-Text: Empresas que valorizam a conveniência e não se importam em pagar por isso

🏆 Vencedor: Whisper. Gratuito, de código aberto e econômico em grande escala, é perfeito para equipes que buscam maximizar o valor sem gastar muito.

Whisper vs. Google Speech-to-Text: o veredicto

Aqui está um resumo rápido de tudo o que abordamos nesta comparação entre o Google Speech-to-Text e o Whisper AI:

Recurso Whisper AI Google Speech-to-Text Tratamento de ruídos e precisão Treinado com áudio real ruidoso; forte com sotaques e ruído de fundo Cancelamento avançado de ruído via Google Cloud; precisão igualmente forte Personalização e controle Código aberto; ajuste fino para dialetos, setores ou locutores específicos Personalização limitada; serviço plug-and-play Facilidade de integração Configuração manual; requer mais esforço de desenvolvimento API integrada, nativa da nuvem, integra-se aos serviços do Google Suporte multilíngue Excelente para diversos dialetos e alternância de código. Suporta mais de 90 idiomas para transcrição, além de tradução para o inglês Suporta mais de 125 idiomas/dialetos, mas a qualidade pode variar; modelos multilíngues poderosos, como USM Assistente de IA nativo Sem assistente de IA integrado; requer configuração personalizada para resumos, notas ou prompts Recursos de IA integrados por meio da pilha de IA do Google Cloud; prontos para uso Desempenho Quase em tempo real; depende do hardware e da configuração Otimizado para baixa latência, transcrição em tempo real de nível empresarial Segurança de dados e acesso à nuvem O processamento local é possível; a configuração de segurança depende do usuário Segurança e conformidade em nuvem de nível empresarial Flexibilidade de custo e operacionalidade Gratuito (auto-hospedado) ou de baixo custo via API; ótimo para escalabilidade Pague conforme usar; pode ficar caro em grandes volumes

O Whisper é a melhor escolha se você valoriza controle e custo-benefício e deseja transcrever grandes volumes de arquivos de áudio localmente em diferentes idiomas usando um modelo de código aberto que você pode adaptar às suas necessidades.

O Google Speech-to-Text é ideal se você precisa de um reconhecimento de voz rápido, escalável e pronto para uso comercial, que ofereça confiabilidade e suporte de nível empresarial e se integre perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, sem necessidade de ajustes.

👀Curiosidade: É possível executar o Whisper em tempo real em dispositivos integrados, como o Raspberry Pi, tornando o reconhecimento de voz avançado acessível em hardware de baixo consumo de energia.

Whisper vs. Google Speech-to-Text no Reddit

O Reddit é uma mina de ouro quando se trata de opiniões reais sobre ferramentas de transcrição, e a batalha entre o Whisper e o Google Speech-to-Text não é exceção.

Vamos começar com o Whisper. Desenvolvido pela OpenAI, ele é de código aberto e muito apreciado por desenvolvedores e criadores independentes. As pessoas costumam elogiar sua capacidade de lidar com áudios confusos, como ruídos de fundo, sotaques e gravações de baixa qualidade.

🗣 Um usuário do Reddit disse:

Eu uso o WhisperAI – conversão de voz em texto com IA, que usa um modelo de IA para transcrever sua fala e quase nunca comete erros. Ele também possui modos que você pode aplicar à sua fala, permitindo que ele transforme o texto em qualquer coisa que você instruir a IA a fazer.

Eu uso o WhisperAI – conversão de voz em texto com IA, que usa um modelo de IA para transcrever sua fala e quase nunca comete erros. Ele também possui modos que você pode aplicar à sua fala, permitindo que ele transforme o texto no que você instruir a IA a fazer.

Mas nem tudo são flores. O Whisper, especialmente os modelos maiores, pode consumir muitos recursos. Isso pode ser um problema se você não tiver uma GPU decente ou não quiser esperar muito tempo.

🚩 Um comentário popular resumiu bem:

O OA Whispers está disponível há mais de dois anos, há algo melhor do que isso? Minhas maiores reclamações sobre o Whisper são: 1. O tamanho do modelo preciso é muito grande; 2. Não suporta mistura de vários idiomas; 3. Não é em tempo real.

O OA Whispers está disponível há mais de dois anos, há algo melhor do que isso? Minhas maiores reclamações sobre o Whisper são: 1. O tamanho do modelo preciso é muito grande; 2. Não suporta mistura de vários idiomas; 3. Não é em tempo real.

Agora, passe para o Google Speech-to-Text. Esse é o “padrão” para muitas pessoas que trabalham com aplicativos empresariais ou qualquer coisa que precise ser escalonada. É rápido, estável e suporta vários idiomas. Além disso, é totalmente baseado na nuvem — basta enviar o áudio e obter a transcrição. Mas há algumas ressalvas.

🚩 Como disse um usuário do Reddit:

Também notei que está ficando cada vez pior. Na era atual do avanço da IA, isso é realmente imperdoável. É quase como se o Google estivesse nos punindo por algo. Eu uso principalmente para enviar mensagens de texto, pois tenho dedos desajeitados, mas se volto e tento corrigir os erros, levo três vezes mais tempo.

Também notei que está ficando cada vez pior. Na era atual de avanços em IA, isso é realmente imperdoável. É quase como se o Google estivesse nos punindo por algo. Eu uso principalmente para enviar mensagens de texto, pois tenho dedos desajeitados, mas se volto e tento corrigir os erros, levo três vezes mais tempo.

📮 ClickUp Insight: 88% dos usuários que pesquisamos já usam IA para tarefas pessoais, mas mais da metade evita usá-la no trabalho. Por quê? Os motivos habituais: integração deficiente, lacunas de conhecimento e preocupações com segurança. O ClickUp Brain muda o jogo. É um assistente de IA integrado que entende linguagem simples, mantém seus dados seguros e se conecta facilmente às suas tarefas, documentos, chats e base de conhecimento — tudo em um único espaço de trabalho.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Whisper vs. Google Speech-to-Text

Whisper e Google Speech-to-Text são fortes concorrentes no setor de reconhecimento de voz. Mas e se você quiser mais do que apenas transcrição? E se você quiser transformar esse áudio transcrito em insights acionáveis, notas de reunião ou atualizações de projeto, tudo em um só lugar?

É aí que entra o ClickUp. É mais do que um serviço de transcrição ou uma API de conversão de voz em texto. É um centro de produtividade completo com IA integrada, documentação inteligente e automação que fazem ferramentas como o Whisper e o Google Cloud Speech parecerem um pouco... unidimensionais.

Vantagem nº 1 do ClickUp: Anotador com IA

Participe de reuniões, dispense os rascunhos e deixe a IA fazer as anotações para você com o ClickUp AI Notetaker

O ClickUp AI Notetaker pega suas reuniões confusas, videochamadas e notas de voz desconexas e cria automaticamente resumos bem estruturados, itens de ação e acompanhamentos. Ele não apenas transcreve o que foi dito, mas entende o contexto.

Isso significa que você não precisa mais vasculhar horas de arquivos de áudio ou se preocupar em perder algo importante durante uma sessão de brainstorming. O AI Notetaker funciona em ferramentas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, capturando pontos-chave e convertendo-os em listas de tarefas acionáveis.

Você obtém mais do que uma saída de conversão de voz em texto — você obtém um resumo inteligente e compartilhável que ajuda sua equipe a permanecer alinhada, sem o caos habitual após as reuniões.

ClickUp’s One Up #2: Documentos

Transforme transcrições simples em documentos dinâmicos e acionáveis com o ClickUp Docs

Enquanto o Whisper e o Google Speech se limitam a converter voz em texto, o ClickUp permite ir além, incorporando esse texto em documentos colaborativos e ricos. O ClickUp Docs permite transformar resumos de reuniões ou áudios transcritos em documentos dinâmicos, com tabelas, marcadores, widgets e links para tarefas.

Quer atribuir um acompanhamento a partir da sua transcrição? Basta destacar o texto e convertê-lo em uma tarefa dentro do mesmo documento.

O ClickUp Docs transforma transcrições estáticas em documentos acionáveis. Você pode colaborar com sua equipe, deixar comentários, mencionar colegas e acompanhar as atualizações do projeto, tudo sem precisar alternar entre aplicativos ou exportar arquivos.

💡 Dica profissional: Economize tempo com modelos de notas de reunião prontos para uso para todos os tipos de sincronização de equipe.

Vantagem nº 3 do ClickUp: ClickUp Brain (IA)

Se o Whisper AI e o Google Cloud Speech se concentram no áudio, o ClickUp Brain se concentra nos resultados. Este assistente de IA integrado ajuda a gerar notas, reformular conteúdo, resumir discussões e até mesmo escrever documentação com base em suas transcrições.

Extraia respostas, decisões e itens de ação das suas notas de reunião com o ClickUp Brain

Ele também pode analisar o contexto, extrair itens de ação e sugerir os próximos passos, sem a necessidade de vasculhar manualmente parágrafos de texto transcrito ou se preocupar com a precisão.

Em vez de apenas ter uma transcrição, você obtém um assistente inteligente que ajuda você a agir com base nos seus dados. Perfeito para proprietários de produtos, gerentes ocupados ou qualquer pessoa que lida com vários modelos, tarefas e reuniões.

Enquanto o Whisper oferece processamento local e o ASR do Google traz escalabilidade na nuvem, o ClickUp oferece um poderoso assistente de transcrição com IA, além de um centro de comando central para transformar essas palavras em trabalho real.

Sem ferramentas extras. Sem integrações improvisadas. Apenas uma plataforma elegante que cuida de tudo.

💜Bônus: O Brain Max da ClickUp leva a produtividade a um novo patamar com seu recurso Talk to Text, que é super rápido. Basta falar, e o Brain Max transforma instantaneamente suas palavras em notas precisas e organizadas, sem precisar digitar nada. Seja para capturar ideias rapidamente ou gravar discussões importantes em reuniões, você nunca perderá nenhum detalhe. Com acesso aos principais modelos de IA premium e a todos os seus aplicativos conectados, você não precisará de nenhum outro assistente de IA para suas atividades diárias. Planeje, execute e analise 4 vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

ClickUp ao resgate: seu superpoder de transcrição espera por você

Whisper vs. Google Speech-to-Text é uma decisão difícil. Ambas as ferramentas oferecem recursos impressionantes de reconhecimento de voz, lidam com ruídos de fundo como profissionais e oferecem suporte a uma ampla variedade de idiomas.

Se você busca controle total e personalização, o Whisper é a sua escolha. Se você deseja velocidade pronta para uso corporativo e integração perfeita, o Google Speech-to-Text é a solução.

Dito isso, se você está procurando algo mais inteligente que não apenas transcreva, mas realmente ajude você a usar esse texto, o ClickUp é a escolha certa. É uma plataforma de produtividade elegante, alimentada por IA, que transforma áudio em ação.

E sim, é totalmente gratuito para experimentar. Inscreva-se no ClickUp e deixe sua voz (e sua equipe) fazer mais sem precisar alternar entre mil abas.