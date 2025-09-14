n8n vs. Make: qual ferramenta de automação funciona melhor para você?

A automação pode economizar 25.000 horas no primeiro ano e 225.000 horas no terceiro ano. É muito tempo que você e sua equipe podem dedicar a tarefas estratégicas. Mas por onde começar?

o n8n e o Make são duas das ferramentas de automação mais comentadas do mercado. À primeira vista, elas podem parecer bastante semelhantes, pois ambas permitem criar fluxos de trabalho. Mas, ao analisar mais a fundo, as diferenças começam a aparecer.

o n8n é de código aberto e altamente flexível, o que é ótimo se você deseja controle total. Por outro lado, o Make se inclina para a simplicidade com uma interface limpa e de arrastar e soltar.

Então, qual delas se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho? Vamos comparar recursos, facilidade de uso e muito mais para ajudá-lo a decidir. E se nenhuma delas parecer adequada, apresentamos o ClickUp como uma alternativa que supera as duas!

n8n vs. Make em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está um breve resumo de como o n8n e o Make se comparam.

Recurso n8n Make Bônus: ClickUp 🥇 Interface e experiência do usuário IU funcional, mas técnica; mais adequada para usuários com conhecimentos técnicos Interface visual limpa com construtor de arrastar e soltar; mais fácil para usuários sem conhecimentos técnicos IU intuitiva e moderna que combina tarefas, documentos e fluxos de trabalho em um único espaço; ideal para todos os tipos de usuários Flexibilidade e lógica do fluxo de trabalho Altamente flexível; suporta fluxos de trabalho complexos e ramificados com lógica completa Ótimo para automações lineares ou modulares; menos controle sobre ramificações condicionais Construtor visual de fluxo de trabalho com automações personalizadas, condições e sugestões de IA para fluxos dinâmicos Integrações e extensibilidade Ampla gama de integrações, especialmente por meio de nós da comunidade Ampla biblioteca de integrações pré-construídas; configuração fácil mais de 1.000 integrações, suporte a API, ferramentas nativas como Docs, Dashboards e Automations Recursos de IA e automação Oferece alguns agentes de IA, mas ferramentas de IA prontas para uso limitadas Foca na automação agênica, mas a IA é específica para tarefas O ClickUp Brain ajuda a automatizar, resumir e aprimorar fluxos de trabalho com linguagem natural Colaboração e trabalho em equipe Sem colaboração integrada; são necessárias ferramentas separadas Não possui ferramentas de colaboração nativas Documentos, bate-papo, comentários e edição em tempo real integrados para um trabalho em equipe perfeito Auto-hospedagem e controle Totalmente open-source e auto-hospedável Baseado em nuvem; sem opções de hospedagem própria Não é auto-hospedado, mas é uma infraestrutura em nuvem segura com controles de acesso granulares e configurações administrativas

O que é o n8n?

via n8n

o n8n é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho de código aberto que permite conectar aplicativos, transferir dados entre eles e criar automações personalizadas, com ou sem codificação. Ele foi projetado para usuários que desejam mais controle e flexibilidade do que as plataformas de automação tradicionais geralmente permitem.

Esta plataforma de automação se destaca por seu editor de fluxo de trabalho totalmente visual. Você pode criar fluxos de trabalho usando lógica, condições e loops; adicionar código JavaScript personalizado quando necessário; e até mesmo hospedar toda a configuração para ter propriedade e controle total dos dados.

Com suporte para mais de 400 integrações, o n8n facilita a automação de tudo, desde tarefas diárias simples até processos comerciais complexos. Você também pode usar modelos de fluxo de trabalho para implantar automações rapidamente.

A flexibilidade e a capacidade de lidar com fluxos de trabalho complexos deste software de automação de tarefas o tornam o favorito entre equipes que lidam com projetos altamente técnicos.

👀 Você sabia? Agentes de IA generativa podem reduzir o tempo do ciclo de revisão em 20 a 60%. Isso representa horas (ou até dias) economizados em processos como avaliações de risco de crédito ou modernização de software.

recursos do n8n

o n8n vem repleto de recursos para oferecer automações robustas e personalizáveis para equipes, usuários de tecnologia e operadores individuais. Desde o gerenciamento de fluxos de trabalho complexos até o controle total sobre onde e como seus dados são movidos, veja abaixo um resumo do que ele oferece:

Recurso nº 1: Automação do fluxo de trabalho

via n8n

o construtor visual de fluxo de trabalho do n8n se concentra em conectar nós de acionamento a tarefas, formando fluxos de trabalho automatizados que correspondem à sua lógica. Cada nó representa uma ação específica — enviar um e-mail, consultar um banco de dados ou formatar a saída. Você pode mapear fluxos de trabalho de várias etapas usando loops, lógica condicional ou até mesmo pausas até que determinadas condições sejam atendidas.

O nó de código permite que você escreva JavaScript ou Python personalizado para transformações complexas de dados. Ele também permite que você gerencie fluxos de trabalho complexos com switches, mesclagens e limpeza de dados.

Usuários técnicos podem criar fluxos de trabalho avançados com integrações API personalizadas ou nós de solicitação HTTP, sem deixar de usar uma interface de arrastar e soltar.

o n8n também inclui geradores de fluxo de trabalho de IA, com suporte para modelos como OpenAI e Hugging Face — úteis para tarefas como análise de texto ou resumo de conteúdo.

Recurso nº 2: Auto-hospedagem

via n8n

o n8n permite que você execute toda a plataforma de automação em seu próprio servidor ou configuração em nuvem, dando a você controle total sobre os dados e as execuções do fluxo de trabalho. Com essa configuração, você pode:

Controle as atualizações e personalize a plataforma para atender às suas necessidades

Remova os limites dos fluxos de trabalho, execuções e integrações

Conecte-se com segurança a sistemas internos e bancos de dados privados

Implemente o n8n em sua máquina local, nuvem privada ou ambiente Kubernetes

Defina suas próprias políticas de segurança e acesso

Modifique o código-fonte aberto para adicionar recursos ou ajustar a funcionalidade

Recurso nº 3: Modelos de fluxo de trabalho

via n8n

Se você não tem o conhecimento técnico para construir do zero, o n8n oferece modelos de fluxo de trabalho prontos para uma automação mais rápida do fluxo de trabalho de IA. Essas integrações pré-construídas são totalmente personalizáveis e funcionam com aplicativos populares. Você pode:

Navegue pelos modelos para engenharia, marketing, vendas e operações

Conecte ferramentas como Slack, Google Sheets, Airtable e GitHub

Edite fluxos de trabalho usando uma interface sem código — adicione, remova ou ajuste nós

Explore automações complexas por meio de exemplos passo a passo

Compartilhe integrações personalizadas com outras pessoas ou reutilize-as em outros projetos

preços do n8n

Preços personalizados

👀 Você sabia? Uma pesquisa da McKinsey observa que é possível automatizar até 50% do seu trabalho com a tecnologia disponível atualmente, mesmo no setor industrial.

O que é o Make?

via Make

O Make é uma ferramenta de automação sem código criada para usuários sem conhecimentos técnicos que desejam conectar aplicativos e otimizar o trabalho, sem precisar de habilidades técnicas avançadas. Ele oferece uma interface visual limpa, na qual você cria cenários arrastando e soltando etapas em uma tela.

É ótimo para gerenciamento de fluxo de trabalho em marketing, operações e atendimento ao cliente. Você pode conectar tudo, desde Google Sheets e Slack até CRMs e ferramentas de IA, incluindo aquelas que oferecem suporte à geração aumentada de recuperação, para automações mais inteligentes e dinâmicas.

O que diferencia o Make é a facilidade de aprendizagem e utilização. Você pode ver os dados a moverem-se em cada etapa em tempo real, ajustar as ações à medida que avança e criar fluxos de trabalho poderosos quase sem curva de aprendizagem.

Recursos do Make

Mesmo que você não tenha os conhecimentos técnicos para criar seus próprios fluxos de trabalho, o Make torna o processo acessível e flexível. Seja para configurar uma ação simples de uma única etapa ou criar um processo em várias camadas em vários aplicativos, ele se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Aqui está uma descrição detalhada de seus principais recursos:

Recurso nº 1: automação por IA

via Make

O Make permite integrar ferramentas de IA para automação sem escrever código. Você pode conectar serviços como OpenAI, Hugging Face, Gmail e Slack para resumir e-mails, categorizar tickets, traduzir mensagens e gerar conteúdo.

Sua interface de arrastar e soltar funciona bem para usuários sem conhecimentos técnicos, enquanto usuários avançados podem personalizar entradas de API e criar transformações de dados complexas.

O Make também oferece suporte à automação agênica, na qual a IA pode raciocinar e agir de forma independente, não apenas responder a gatilhos. Seja para automatizar fluxos de trabalho básicos ou criar configurações complexas, o Make combina uma interface amigável com recursos técnicos avançados para uma automação de fluxo de trabalho flexível e escalável.

Recurso nº 2: Construtor de agentes de IA

via Make

O AI Agent Builder do Make permite que você crie agentes de IA personalizados que pensam, decidem e agem dentro de fluxos de trabalho automatizados, ajudando a otimizar a execução do fluxo de trabalho.

Ao contrário da automação padrão, esses agentes podem gerenciar objetivos complexos seguindo instruções, acessando dados e escolhendo as melhores etapas seguintes sem entrada manual. Ele foi desenvolvido para usuários não técnicos e usuários avançados. A interface de arrastar e soltar simplifica o design de agentes com lógica semelhante à humana.

Você pode:

Defina a função, o objetivo e a personalidade do seu agente usando uma linguagem simples

Conecte agentes a qualquer aplicativo compatível, como Gmail, Notion ou Google Sheets

Equipe os agentes de IA com ferramentas como pesquisa na web, recuperação, geração aumentada e manuseio de arquivos

Ajuste o comportamento do agente editando prompts, dados de entrada ou ferramentas conectadas

Configure caminhos de gerenciamento de erros para detectar e resolver problemas automaticamente

Recurso nº 3: Integre aplicativos de IA

via Make

O Make oferece uma ampla variedade de aplicativos de IA que você pode conectar diretamente aos seus fluxos de trabalho. Use integrações pré-construídas com ferramentas como OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRMs e plataformas de suporte ao cliente para automatizar tarefas complexas, aprimorar dados e trazer inteligência para seus fluxos de trabalho — sem precisar começar do zero.

Essas integrações abrangentes de IA permitem que você:

Enriqueça seus dados usando modelos de linguagem para tarefas como classificação, resumo e análise de sentimentos; perfeito para um rápido enriquecimento de dados

Automatize tarefas complexas, como gerar e-mails, traduzir textos, analisar tickets de suporte e muito mais, com uma configuração mínima

Use funções personalizadas para adaptar o comportamento dos aplicativos de IA em seus fluxos de trabalho

Combine aplicativos de IA com outras ferramentas de negócios em marketing, operações e suporte

Preços do Make

Gratuito para sempre (até 1.000 operações/mês )

Núcleo: US$ 10,59/mês (para 10.000 operações/mês)

Pro: $18,82/mês (para 10.000 operações/mês)

Equipes: $34,12/mês (para 10.000 operações/mês)

Empresa: Preço personalizado

🧠 Curiosidade: Você pode automatizar a geração e reprodução de playlists do Spotify com ferramentas como Zapier e GitHub para programar playlists para tocar em horários específicos.

n8n vs. Make: comparação de recursos

Ambas as ferramentas são plataformas de automação poderosas que atendem a diferentes necessidades dos usuários. Mas como elas se comparam? Vamos comparar o n8n com o Make para ver como eles diferem no uso real.

1. Experiência do usuário e interface

o n8n usa um construtor baseado em nós que funciona bem para equipes com habilidades técnicas e necessidades de automação mais complexas. É flexível e poderoso, mas se você é novo na automação de fluxos de trabalho, a curva de aprendizado pode ser um pouco íngreme. Modelos estão disponíveis, embora geralmente precisem de alguns ajustes técnicos para se adequarem à sua configuração.

Por outro lado, o Make adota uma abordagem diferente, com uma interface limpa, sem código, e um sistema simples de arrastar e soltar. O Make se destaca por sua interface limpa, sem código, e seu sistema intuitivo de arrastar e soltar. Ele foi projetado para usuários sem conhecimentos técnicos, simplificando a criação e o gerenciamento de fluxos de trabalho sem sobrecarregá-los.

A plataforma exibe dados em tempo real à medida que avança em cada etapa, permitindo que você acompanhe o progresso de cada tarefa automatizada. Sua interface amigável permite que qualquer pessoa, desde iniciantes até usuários avançados, comece rapidamente e amplie suas automações.

🏆 Vencedor: Make. Ele lidera quando se trata de facilidade de uso e integração tranquila.

2. Flexibilidade e complexidade do fluxo de trabalho

o n8n se destaca na criação de fluxos de trabalho complexos e visuais. Ele suporta loops, ramificações com switches e nós if, mescla fluxos de dados e permite que códigos personalizados transformem os dados exatamente como você precisa.

O tratamento de erros e o roteamento detalhado são integrados, facilitando o gerenciamento de automações complexas e com várias etapas, sem limites. Essa flexibilidade o torna o favorito dos usuários técnicos que desejam controle total sobre sua lógica de automação.

O Make oferece recursos sólidos de fluxo de trabalho, mas pode ser menos flexível ao lidar com cenários altamente complexos.

🏆 Vencedor: n8n. É a melhor escolha para criar fluxos de trabalho avançados e personalizados.

3. Integrações e extensibilidade

o n8n oferece uma ampla gama de integrações e é de código aberto, permitindo que os usuários criem nós personalizados e ampliem a funcionalidade conforme necessário. Isso é ideal para aqueles que desejam hospedar por conta própria e adaptar as integrações de acordo com seus fluxos de trabalho exclusivos. Em resumo, ele oferece uma abordagem mais prática que recompensa os usuários que se sentem à vontade com personalização e configuração técnica.

O Make possui muitas integrações com vários aplicativos de IA. No entanto, você ficará preso a sistemas proprietários. Ele também é mais restritivo em termos de personalização em comparação com a plataforma aberta do n8n.

🏆 Vencedor: n8n, se você deseja extensibilidade ilimitada e controle total sobre integrações e implantação, o n8n oferece uma vantagem significativa

4. Recursos de IA e inteligência de automação

O Make oferece ferramentas de automação de IA mais avançadas, incluindo agentes de IA, geração aumentada de recuperação e automação agênica, permitindo que os fluxos de trabalho raciocinem e se adaptem. Os recursos de IA da plataforma são integrados à sua interface intuitiva, tornando-a acessível a usuários sem conhecimentos técnicos, mas ainda assim poderosa o suficiente para usuários experientes em tecnologia.

o n8n também oferece suporte a IA por meio de integrações e permite que você crie suas próprias APIs. No entanto, essa plataforma de automação de fluxo de trabalho se concentra mais na flexibilidade e na hospedagem própria do que na IA integrada.

🏆 Vencedor: Make. É o vencedor indiscutível em automação de IA integrada e fluxos de trabalho inteligentes.

🧠 Curiosidade: existem sistemas alimentados por IA que podem rastrear os hábitos da caixa de areia do seu gato, monitorando a frequência com que ele a usa, o tipo de resíduos, o peso e os padrões gerais de eliminação!

n8n vs. Make no Reddit

A opinião dos usuários sobre o n8n e o Make está dividida no Reddit.

Enquanto alguns usuários apreciam a configuração e a escalabilidade fáceis para iniciantes do Make, outros destacam a flexibilidade e o poder do n8n, especialmente para lidar com fluxos de trabalho complexos e pesados em dados e automações personalizadas.

Por exemplo, jsreally, um usuário do Reddit, compartilhou no r/n8n:

o n8n realmente tem uma curva de aprendizado, especialmente no início. Ele também tem recursos que você não encontra no Make. Coisas como executar o processamento de 1.000 itens com o mesmo custo de executar 10 itens. Isso permite que você crie automações para fazer coisas que antes você só poderia sonhar.

o n8n realmente tem uma curva de aprendizado, especialmente no início. Ele também tem recursos que você não encontra no Make. Coisas como executar o processamento em 1000 itens com o mesmo custo de execução que em 10 itens. Isso permite que você crie automações para fazer coisas que antes você só poderia sonhar.

Outros preferem o Make por sua simplicidade. Por exemplo, Admirable_Shape9854 comenta em um tópico no r/automation:

Eu escolheria o Make para automações simples, pois é mais fácil de configurar, mais escalável e mais amigável para o cliente. Use o n8n se precisar de agentes de IA ou fluxos de trabalho mais complexos, mas as limitações dos planos mais baratos podem ser um problema.

Eu escolheria o Make para automações simples, pois é mais fácil de configurar, mais escalável e mais amigável para o cliente. Use o n8n se precisar de agentes de IA ou fluxos de trabalho mais complexos, mas as limitações dos planos mais baratos podem ser um problema.

Há também pessoas que gostam de usar as duas, dependendo da tarefa. Como diz o usuário CompetitiveChoice732 do Reddit:

Eu diria que depende da complexidade e das necessidades do cliente. Para automações simples e facilidade de integração, o Make é super intuitivo e rápido de configurar. Mas se você precisa de fluxos de trabalho personalizados com agentes de IA ou maior flexibilidade, o n8n se destaca, apesar das peculiaridades. Costumo usar o Make para fluxos mais simples e o n8n para tarefas mais complexas. Por que não usar os dois onde eles se destacam?

Eu diria que depende da complexidade e das necessidades do cliente. Para automações simples e facilidade de integração, o Make é super intuitivo e rápido de configurar. Mas se você precisa de fluxos de trabalho personalizados com agentes de IA ou maior flexibilidade, o n8n se destaca, apesar das peculiaridades. Costumo usar o Make para fluxos mais simples e o n8n para tarefas mais complexas. Por que não usar os dois onde eles se destacam?

📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora confiam em ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer gerar esses mesmos benefícios no trabalho? O ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, um assistente de IA integrado, pode ajudá-lo a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao n8n e ao Make

Embora tanto o n8n quanto o Make sejam ótimos para automatizar tarefas, eles podem levar algum tempo para se acostumar, especialmente se você estiver criando fluxos de trabalho complexos e lidando com várias ferramentas. Quer o mesmo poder e flexibilidade sem a curva de aprendizado?

Diga olá ao ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Ele oferece uma plataforma completa para automatizar tarefas, criar agentes de IA personalizados, gerenciar projetos, colaborar com sua equipe e até mesmo criar seus próprios fluxos de trabalho de IA para automação de gerenciamento de projetos.

É incrivelmente fácil de usar, independentemente de sua equipe ter ou não conhecimento técnico.

Vantagem nº 1 do ClickUp: ClickUp Autopilot e agentes de IA personalizados

Configure os Autopilot Agents para monitorar atividades e agir de acordo com suas instruções, sem necessidade de código

Os Autopilot Agents são assistentes inteligentes e sem código integrados ao ClickUp que ajudam as equipes a automatizar fluxos de trabalho mais complexos e sensíveis ao contexto. Ao contrário das automações tradicionais, que seguem regras fixas, os Autopilot Agents podem analisar informações, responder a mudanças em tempo real e realizar ações em várias etapas com base nas suas instruções.

Elas podem ser adicionadas a qualquer Espaço, Pasta, Lista ou Canal de Chat e funcionam em tarefas, documentos, formulários e conversas.

Você pode:

Transforme notas de reuniões em itens de ação

Publique relatórios diários ou semanais nos canais da equipe

Resuma documentos ou atualizações para as partes interessadas

Responda a perguntas usando informações do seu espaço de trabalho

Os Agentes Autopilot lidam com tarefas repetitivas para que sua equipe possa se concentrar em trabalhos de maior impacto.

💡 Dica profissional: Quer automatizar tarefas repetitivas e otimizar fluxos de trabalho aproveitando agentes de IA personalizados para as necessidades exclusivas da sua empresa? Os agentes personalizados do ClickUp podem ser configurados para lidar com uma ampla gama de ações adequadas para sua equipe, vertical:

Vantagem nº 2 do ClickUp: Automações do ClickUp

Automatize tarefas e fluxos de trabalho com gatilhos de ação usando o ClickUp Automations

o n8n oferece controle profundo, mas requer conhecimento técnico, enquanto o Make é fácil de usar para iniciantes, mas pode se tornar confuso com fluxos de trabalho complexos.

O ClickUp Automations preenche essa lacuna por ser poderoso e fácil de usar. Você tem mais de 100 gatilhos de ação, modelos de automação e a liberdade de criar os seus próprios sem precisar programar. Seja para mover tarefas entre etapas, designar membros da equipe ou enviar atualizações, tudo funciona perfeitamente em segundo plano.

Com as automações, você pode:

Atribua tarefas automaticamente quando um status for alterado

Mova as tarefas para a próxima etapa quando os prazos chegarem

Notifique os membros da equipe quando campos específicos forem atualizados

Acione ações em diferentes espaços e pastas

Vantagem nº 3 do ClickUp: ClickUp Brain e Brain Max

Crie fluxos de trabalho automatizados e gere sugestões de melhorias com o ClickUp Brain

o n8n oferece controle total sobre as conexões do modelo de IA, mas a configuração é manual e não é ideal para iniciantes. O Make é mais fácil de começar, embora suas ferramentas de IA estejam espalhadas e exijam esforço para serem reunidas.

O ClickUp Brain elimina o incômodo.

Ele está integrado ao seu espaço de trabalho — sem necessidade de configuração. Você pode pedir para ele resumir tarefas, atualizar status, redigir respostas e até mesmo criar fluxos de trabalho completos a partir de comandos em linguagem natural. Ele também pode revisar e refinar suas automações existentes. O resultado? Uma automação de fluxo de trabalho mais inteligente e rápida, sem precisar alternar entre ferramentas ou escrever uma única linha de código.

✨ Além disso, os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo GPT-4o, Claude, DeepSeek e Gemini, para várias tarefas de redação, raciocínio e codificação!

💡 Bônus: Se você deseja dar vida aos seus fluxos de trabalho E: Pesquise de forma instantânea e intuitiva no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para contexto de trabalho

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Aproveite ferramentas de IA como ChatGPT, Claude e DeepSeek com uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para criar fluxos de trabalho personalizados, criar documentação, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Vantagem nº 4 do ClickUp: ClickUp Docs

Colabore em projetos de fluxo de trabalho e esboce planos de processo com o ClickUp Docs

o n8n e o Make são sólidos para criar automações, mas não para planejar, documentar ou colaborar nelas. Não há um espaço compartilhado para esboçar ideias, acompanhar detalhes ou trabalhar com sua equipe em tempo real.

É aí que entra o ClickUp Docs.

Você pode mapear fluxos de trabalho, documentar SOPs, marcar colegas de equipe e incorporar painéis — tudo em um só lugar. Transforme qualquer ponto em uma tarefa, converse no documento e vincule todas as conversas ao seu trabalho. Com agentes de IA integrados, você também recebe sugestões de respostas, resumos inteligentes e criação instantânea de tarefas.

Automatize de forma mais inteligente, colabore melhor e expanda mais rapidamente com o ClickUp

o n8n oferece controle profundo sobre fluxos de trabalho complexos. O Make oferece uma configuração intuitiva para automações rápidas. Mas ambos ficam aquém quando se trata de colaboração integrada e escalabilidade com facilidade.

O ClickUp unifica tudo: fluxos de trabalho automatizados com o ClickUp Automations, brainstorming e documentação de seus processos no ClickUp Docs e gerenciamento de tudo com a ajuda do suporte de IA do ClickUp Brain. Sem troca de contexto. Sem precisar juntar ferramentas separadas.

Se você está pronto para simplificar a automação e manter-se sincronizado, o ClickUp é a solução mais inovadora e completa.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e simplifique a forma como você automatiza, gerencia e colabora, sem curvas de aprendizado e dores de cabeça com configurações.