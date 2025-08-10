10 modelos gratuitos de diário de negociação para usar em 2025

Você não precisa de mais uma negociação ruim para perceber que não pode melhorar o que não acompanha. Pergunte a qualquer trader experiente e ele dirá: um registro claro de seus ganhos, perdas e processo de pensamento separa suposições impulsivas do crescimento intencional e da disciplina de negociação.

Mas ficar olhando para uma planilha em branco não é nada inspirador quando se está desenvolvendo atividades de negociação. É por isso que ter um modelo de diário de negociação sólido ajuda a desenvolver bons hábitos de negociação.

Para poupar tempo e algumas dores de cabeça, reunimos alguns dos modelos de diário de negociação mais eficazes que você pode obter gratuitamente e usar sempre.

Vamos organizar suas negociações e sua mente de forma um pouco mais clara também. 📈

O que são modelos de diário de negociação?

Os modelos de diário de negociação são formatos pré-concebidos que pode utilizar para registar as suas negociações de forma organizada e sistemática. Normalmente, apresentam-se em folhas de cálculo ou documentos digitais com colunas predefinidas para preços de entrada e saída, tamanho da posição, data, direção, estratégia utilizada e resultado da negociação, entre outros.

Alguns vão além e oferecem espaço para anotar seus pensamentos, emoções ou o motivo pelo qual você fez a negociação. O objetivo é tornar o acompanhamento consistente, para que você não dependa da memória ou de capturas de tela aleatórias.

Quando você acompanha todas as negociações da mesma forma, padrões emergem dos dados do mercado, como quais estratégias funcionam para você ou como as emoções afetam suas decisões. Em última análise, isso ajuda você a ajustar sua abordagem para decisões de negociação futuras.

O que torna um modelo de diário de negociação bom?

Um bom modelo de diário de negociação deve tornar o acompanhamento das suas negociações fácil, consistente e esclarecedor. Além de ser um simples companheiro de negociação, deve ajudá-lo a registar detalhes essenciais sem complicar demasiado o processo. Aqui estão os principais componentes a ter em conta:

Adequado para negociação: Escolha um modelo de diário de negociação adequado ao seu estilo de negociação (negociação diária, swing trading ou investimento de longo prazo) para manter um registro consistente

Campos personalizados: Escolha modelos de diário de negociação com campos para dados básicos de negociação, como data, ticker, tamanho da posição, pontos de entrada/saída, etc.

Observações: Procure modelos que permitam adicionar espaço para anotações sobre estratégias, justificativas de negociações, lições aprendidas e estado emocional no momento da negociação

Facilidade de uso: Selecione modelos de diário de negociação com um formato fácil de atualizar, como planilhas, quadros Notion ou agendas digitais, todos eles funcionam se forem rápidos de manter

Feedback: procure modelos fáceis de revisar, com seções que ajudem você a analisar o desempenho das negociações ao longo do tempo e identificar padrões para autoavaliação

✨Dica bônus: praticar a identificação de tendências revisando regularmente seu diário de negociação é uma ótima maneira de se manter à frente em sua jornada de negociação. Procure padrões recorrentes, resultados de estratégias e reações do mercado!

10 modelos de diário de negociação que todo trader deve experimentar

Confira esses modelos gratuitos de diário de negociação da ClickUp, o aplicativo que tem tudo para o trabalho, e de outras plataformas para organizar seu plano de negociação e melhorar seu processo de tomada de decisão.

1. Modelo de diário e livro-razão ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha um registro abrangente de todas as suas negociações com o modelo de diário e livro-razão do ClickUp

O modelo ClickUp Journal and Ledger é um registro de acompanhamento em estilo diário em um painel unificado que segue a estrutura do livro razão geral. Ele combina entradas de negociações, notas, dados de lucros e perdas e resumos de contas em um espaço de trabalho digital que se adapta aos fluxos de trabalho diários ou semanais de negociação.

Cada entrada é facilmente marcada por classe de ativo, estratégia de negociação ou condição do mercado, oferecendo insights contextuais que apoiam análises futuras. Com campos personalizados para preço de entrada/saída, tamanho, taxas e justificativa da negociação, os traders obtêm visibilidade total do comportamento e dos resultados sem depender de planilhas fragmentadas.

💙 Por que você vai adorar:

Registre negociações e métricas importantes usando campos filtráveis para obter rastreabilidade total

Adicione observações, capturas de tela e aprendizados para cada dia de negociação

Visualize os lucros e perdas acumulados e a taxa de sucesso usando os painéis ClickUp em tempo real

Duplique a configuração para gerenciar várias contas de negociação ou carteiras separadamente

Ideal para: Comerciantes de varejo, swing traders e gestores de carteiras que precisam de um formato híbrido de livro-razão e diário para análise contínua e gestão financeira.

2. Modelo de diário contábil ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lide com as finanças da sua empresa com o modelo de diário contábil do ClickUp

Uma contabilidade precisa é imprescindível para traders que operam como proprietários únicos ou sob LLCs. O modelo de diário contábil ClickUp ajuda você a registrar transações com precisão usando campos personalizados predefinidos, como data da transação, tipo de diário, número da entrada e débito.

Com tudo organizado em um só lugar, você pode reduzir a entrada manual de dados e monitorar facilmente seu desempenho financeiro geral e as principais métricas. As entradas são organizadas cronologicamente, com visualizações criadas para contas ou meses específicos. Tarefas vinculadas, lembretes e uploads de documentos ajudam a reduzir as dores de cabeça com impostos no final do ano.

💙 Por que você vai adorar:

Marque receitas e despesas para a preparação da temporada de impostos e vincule entradas do diário a arquivos de apoio, como extratos ou recibos

Registre entradas no diário rapidamente usando campos integrados que capturam detalhes financeiros importantes

Obtenha uma visão visual do fluxo de caixa e das tendências ao longo do tempo para apoiar decisões mais inteligentes

Economize tempo com um sistema organizado, fácil de atualizar e consultar

Ideal para: Traders ou empresários que gerenciam várias contas e precisam de registros precisos e organizados para um acompanhamento financeiro mais inteligente.

Veja o que Shireen Shalabi, consultora de projetos da Raymond James Consultant, disse sobre o uso do ClickUp:

Além de manter seus projetos em dia, também é útil para manter todos os que estão trabalhando no projeto atualizados. Por exemplo, se eu precisar atribuir tarefas a alguém que está trabalhando no mesmo projeto, posso marcá-lo na tarefa, e ele será imediatamente notificado por e-mail sobre a tarefa e quando ela deve ser concluída.

3. Modelo de preços de contabilidade ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seus serviços financeiros e cotações com o modelo de preços de contabilidade do ClickUp

Muitos traders que oferecem serviços de sinalização, mentoria ou assinaturas educacionais têm dificuldade em formalizar preços e faturamento para aumentar os níveis de lucro. O modelo de preços de contabilidade do ClickUp resolve isso, estabelecendo níveis personalizáveis, ciclos de faturamento, inclusões de serviços e descontos específicos para cada cliente.

O modelo de diário permite acompanhar serviços, definir níveis de preços e gerar cotações rapidamente, sem precisar vasculhar planilhas. Ele tem cinco visualizações integradas, incluindo detalhamentos mensais, trimestrais e anuais, para que você sempre saiba como estão seus números e como ajustá-los.

💙 Por que você vai adorar:

Acesse um local centralizado para acompanhar as condições de faturamento dos clientes e os resultados esperados, com atualizações de status e acompanhamento de receitas integrados

Configure diferentes modelos de preços para serviços ou produtos relacionados à negociação

Alinhe o acompanhamento de receitas recorrentes com as tarefas de gerenciamento de contas

Obtenha visibilidade detalhada com visualizações organizadas por período e componentes de serviço

Ideal para: Freelancers, traders iniciantes, contadores virtuais ou agências que precisam gerenciar taxas, cotações e estruturas de serviços.

4. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique por dentro de todas as faturas antes que elas se transformem em pagamentos atrasados com o modelo de contas a pagar do ClickUp

O modelo de contas a pagar do ClickUp esclarece seu processo de pagamento, ajudando você a controlar as contas dos fornecedores e os ciclos de pagamento. O modelo oferece um sistema pré-construído para registrar cada fatura como uma tarefa e acompanha todas as obrigações de pagamento em uma interface clara.

Ele permite atribuir status como “Receber fatura”, “Verificação” e “Codificação” e até mesmo anexar recibos ou notas diretamente à entrada. Além disso, organiza os pagamentos por fornecedor, data de vencimento ou conta e cria automações para evitar prazos perdidos por meio de uma abordagem disciplinada.

💙 Por que você vai adorar:

Acesse a visualização do painel para verificar os pagamentos futuros e vencidos na sua plataforma de negociação

Anexe faturas, anote o método de pagamento e monitore o fluxo de caixa de saída sem abrir uma planilha separada

Visualize as responsabilidades mensais com resumos de despesas para manter os compromissos financeiros transparentes e prontos para auditoria

Configure fluxos de trabalho personalizados para encaminhar faturas por verificações e aprovações internas

Ideal para: Equipes financeiras e de compras que lidam com vários fornecedores, onde é necessário organizar o acompanhamento das aprovações de faturas e prazos de pagamento.

5. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Seja fluente em finanças sem o caos das planilhas com o modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Ao gerenciar várias contas, como poupanças, linhas de crédito ou investimentos, é fácil perder a visão geral. O modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp combina saldos de contas, níveis de margem e desempenho específico de cada conta em um único espaço de trabalho para que você não precise ficar constantemente atrás de números.

O modelo torna relativamente mais fácil identificar tendências ou discrepâncias com informações em tempo real sobre entradas e saídas. Acompanhe a alocação de ativos, o fluxo de caixa e o desempenho por conta, com filtragem ao vivo e visualizações baseadas em linha do tempo. Isso facilita a comparação do desempenho da corretora e otimiza a alocação de capital.

💙 Por que você vai adorar:

Visualize todas as contas em um painel com filtros de classe de ativos para monitorar o caixa em relação ao capital investido e os retornos não realizados

Compartilhe resumos financeiros com consultores fiscais ou parceiros comerciais

Use automações para ser notificado sobre mudanças importantes, como depósitos ou saques

Use o controle de tempo e tags para adicionar ainda mais contexto aos seus dados

Ideal para: Traders que lidam com várias contas ou estratégias e desejam uma visão geral clara e centralizada, além de um resumo consolidado e em tempo real de todas as contas financeiras.

6. Modelo de operações contábeis ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Facilite as operações contábeis com o modelo de operações contábeis do ClickUp

Por trás de todo trader profissional ou gestor de ativos, há uma função administrativa, muitas vezes espalhada por vários arquivos do Microsoft Excel ou Google Sheets. O modelo de operações contábeis do ClickUp estrutura esses fluxos de trabalho de back-end: registro de transações, reconciliação, geração de relatórios e análises de conformidade.

Ele oferece um espaço metódico, porém flexível, para acompanhar vendas, despesas, pagamentos e tudo mais. Também possui fluxos de trabalho recorrentes, como balanços patrimoniais no final do mês ou resumos de desempenho trimestrais.

💙 Por que você vai adorar:

Crie fluxos de trabalho em torno de ciclos de reconciliação, auditoria e relatórios

Atribua tarefas para entrada de dados, revisão e acompanhamento de documentação

Concentre-se em identificar atrasos e sinalizadores de auditoria com status personalizados

Acompanhe a conformidade regulamentar e os documentos relacionados à corretagem

Ideal para: Equipes de contabilidade ou pequenas empresas que desejam trazer mais estrutura às suas operações financeiras diárias, especialmente aquelas que lidam com processos contábeis recorrentes, estruturados e escalonáveis.

7. Modelo de gerenciamento financeiro ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Assuma o controle do seu planejamento financeiro com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

O modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp oferece um centro de comando para gerenciar receitas, despesas, assinaturas recorrentes, registros fiscais e análises de desempenho. Este espaço de trabalho completo foi criado para substituir sistemas fragmentados de acompanhamento financeiro.

Acompanhe o que está entrando, o que está saindo e o que não está batendo, e crie orçamentos que sejam utilizados. Identifique vazamentos de gastos antes que se tornem problemas e mantenha sua equipe (e liderança) informada sem enviar uma dúzia de atualizações de status.

💙 Por que você vai adorar:

Organize por mês ou trimestre, vincule tarefas a transações e personalize widgets de relatórios

Use widgets do painel para visualizar o desempenho em relação ao orçamento e acompanhar as mudanças nas margens de lucro mensais ao longo do tempo

Obtenha visibilidade total do seu panorama financeiro com visualizações em lista, calendário e painel

Automatize lembretes para contas, revisões ou próximos prazos financeiros

Ideal para: Equipes financeiras, fundadores, líderes de operações, traders e consultores que precisam de um histórico claro e auditável das atividades financeiras em todas as funções comerciais e de negócios para manter um controle rígido do orçamento e do planejamento.

8. Modelo de livro razão geral do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma maneira intuitiva de registrar todos os pagamentos recebidos e despesas realizadas simultaneamente com o modelo de contabilidade geral do ClickUp

O modelo de contabilidade geral do ClickUp é ideal para traders que atuam como entidades comerciais. Embora este modelo tenha sido criado a pensar nos contabilistas, as suas funcionalidades flexíveis tornam-no igualmente útil para qualquer equipa empresarial. Oferece um sistema formalizado de contabilidade por partidas dobradas com contas organizadas, categorias de diários e atualizações em tempo real.

Cada item da linha suporta descrições, tipos de conta, status de débito/crédito e documentação vinculada. Ele permite que você acompanhe as transações com precisão e gere relatórios personalizados que fazem sentido (mesmo para pessoas que não são da área financeira).

💙 Por que você vai adorar:

Monitore e categorize todas as atividades financeiras com precisão

Mantenha trilhas de auditoria e relatórios prontos para exportação

Alinhe as entradas do diário com códigos fiscais ou categorias aprovadas pela CPA

Integre documentação, recibos e registros de data e hora por entrada

Ideal para: Equipes financeiras internas, contadores autônomos e qualquer pessoa que já teve que desvendar uma planilha de três trimestres atrás.

9. Modelo de planilha de diário de negociação da StockBrokers.com

O Modelo de planilha de diário de negociação da StockBrokers.com destaca o que é mais importante: clareza, consistência e insights.

Criado no Excel, mas projetado para traders sérios, este diário inclui colunas pré-definidas para símbolo, hora de entrada/saída, tamanho, comissões, P&L líquido e notas. O layout é simples: as células laranja são para você preencher, enquanto as células cinza calculam automaticamente os lucros, perdas e totais.

💙 Por que você vai gostar:

Calcule estatísticas contínuas, como taxa de ganhos e múltiplo R médio

Mantenha o acesso offline e controle total sobre os dados

Utilize o acompanhamento automático de ganhos/perdas, o lucro médio por negociação e as métricas de taxa de sucesso

Entradas e cálculos codificados por cores reduzem erros e economizam tempo

Ideal para: Day traders, investidores de longo prazo ou qualquer pessoa que queira manter a consistência e aprender com negociações anteriores.

10. Modelo de diário de negociação da Template. Net

O Modelo de Diário de Negociação da Template. Net é um ótimo ponto de partida para quem deseja manter suas negociações atuais e futuras organizadas, sem complicações. Ele foi projetado para traders que desejam refletir manualmente sobre seu desempenho com notas e resumos qualitativos. Este modelo oferece suporte a registros de negociações, acompanhamento de metas, seções de revisão e espaço para capturas de tela ou observações sobre negociações.

Esta planilha simples permite registrar os dados básicos: data, tipo (compra ou venda), preço, quantidade, custo, lucro/prejuízo líquido e sua meta. Também há espaço para registrar detalhes da empresa e tipos de investimento, o que é útil se você deseja monitorar padrões em diferentes setores.

💙 Por que você vai gostar:

Adicione notas subjetivas juntamente com dados objetivos de negociação

Use layouts fáceis de imprimir para fluxos de trabalho com papel e caneta ou híbridos

Crie seções personalizadas para mentalidade, resposta emocional ou notícias

Acompanhe as negociações organizando-as em um formato estruturado e focado na revisão

Ideal para: Traders focados em aprender por meio da autoavaliação e do registro de comportamentos, em vez de apenas estatísticas.

