ClickUp vs. OneNote: principais diferenças para gerenciamento de tarefas e notas

Você acabou de passar 12 minutos procurando aquela ideia brilhante que anotou em algum lugar entre sua lista de compras e as notas da reunião.

Reviravolta: estava nos seus rascunhos de e-mail o tempo todo. 😲

Você precisa de um sistema que mantenha suas ideias, tarefas e planos de projeto não apenas salvos, mas também fáceis de encontrar.

É aí que entram ferramentas como o ClickUp e o OneNote. O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, criada para gerenciar tarefas, documentos, metas e colaboração em equipe em um só lugar. O OneNote, por outro lado, é o bloco de notas digital da Microsoft, projetado para capturar ideias, organizar notas e sincronizar entre dispositivos.

O debate entre o ClickUp e o OneNote resume-se ao seguinte: você quer um gerenciador de projetos poderoso que também armazena suas notas ou uma ferramenta para anotações que também faz um pouco de gerenciamento de tarefas?

Vamos analisar o que cada plataforma oferece quando você precisa que notas e tarefas funcionem juntas. 💁

Tabela comparativa entre ClickUp e OneNote

Aqui está uma comparação rápida entre os recursos (e valores) do ClickUp e do OneNote:

Critérios ClickUp OneNote Objetivo principal Plataforma de produtividade completa, incluindo gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos e anotações colaborativas Caderno digital que oferece anotações em formato livre, organização por cadernos, seções e páginas Recursos de anotações * Formatação de texto avançada, documentos, bloco de notas, modelos, resumos com IA, incorporação de multimídia Tela de formato livre, escrita à mão, multimídia, layout flexível Gerenciamento de tarefas e projetos Avançado: tarefas, subtarefas, dependências, tarefas recorrentes, calendário, Gantt, quadro, visualizações em lista Mínimo: listas de verificação; sem gerenciamento de tarefas/projetos integrado Colaboração Edição em tempo real, comentários, atribuição de tarefas, compartilhamento, permissões, chat, colaboração em documentos Cadernos compartilhados, edição simultânea, colaboração básica Recursos de IA A IA resume notas, gera itens de ação, automatiza atualizações e transcreve reuniões no software de atas de reuniões do ClickUp Sem IA nativa; depende de integrações ou ferramentas externas Integrações Conecta-se a centenas de aplicativos, incluindo e-mail, calendários, Slack e muito mais Integração profunda com o Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, etc.), sincronização com o OneDrive Pesquisa e organização Pesquisa poderosa, filtros, tags, relações, links bidirecionais entre tarefas e documentos Pesquisa avançada, tags, organização hierárquica por caderno/seção/página Automação Automação integrada para fluxos de trabalho, lembretes e tarefas recorrentes Sem recursos de automação integrados

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, criada para gerenciar tarefas, documentos, metas e colaboração em equipe em um só lugar.

O trabalho hoje está desorganizado.

60% do nosso tempo é gasto compartilhando, pesquisando e atualizando informações em diferentes ferramentas.

Nossos projetos, documentação e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que prejudicam a produtividade.

O ClickUp resolve esse problema com um aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, tudo com a inteligência artificial mais coesa do mundo.

Hoje, mais de três milhões de equipes usam o ClickUp para trabalhar mais rápido com fluxos de trabalho mais eficientes, conhecimento centralizado e chat focado que elimina distrações e libera a produtividade organizacional.

Recursos do ClickUp

Vamos explorar alguns recursos que fazem o ClickUp se destacar. 👇

Recurso nº 1: ClickUp Docs

Se você gerencia vários projetos, cursos ou entregas de equipe, ter suas notas e tarefas em dois lugares separados pode atrasar seu trabalho.

Recorra ao ClickUp Docs para conectar suas notas e lista de tarefas

É aí que o ClickUp Docs pode ser útil. Ao contrário dos aplicativos tradicionais de anotações, essa ferramenta transforma suas anotações em ações.

Especialmente para estudantes que planejam tarefas, profissionais que gerenciam entregas de clientes ou equipes que colaboram em objetivos comuns, o Docs alinha todo o seu contexto de trabalho. O resultado? Você nunca perde o controle das informações importantes e é mais produtivo.

Digamos que você é um estudante trabalhando em um projeto de pesquisa em grupo. Você pode: Esboce a estrutura do seu relatório em um documento com formatação de texto rico, páginas e títulos aninhados, listas com marcadores ou numeradas e até mesmo banners e divisórias para separar seções

Insira links para fontes, anexe imagens ou vídeos e incorpore tabelas ou diagramas facilmente para manter todas as peças do quebra-cabeça juntas

Compartilhe notas com seus colegas de equipe e atribua seções a eles para que sejam tratadas com @menções e comentários atribuídos

Incorpore um cronograma do projeto, adicione um quadro Kanban para visualizar o progresso ou converta texto em tarefas rastreáveis do ClickUp com listas de verificação e prazos que sincronizam com seu espaço de trabalho

A vantagem é clara tanto para profissionais quanto para equipes focadas em produtividade. Elabore propostas para clientes, agendas de reuniões ou atualizações de status em um documento e conecte-os diretamente às tarefas. Com recursos como @menções, comentários embutidos e colaboração em tempo real, os ciclos de feedback são mais rápidos e nada fica perdido.

Use os recursos avançados de formatação do ClickUp Docs para criar notas envolventes e vinculá-las a tarefas

💡 Dica profissional: acelere seu fluxo de trabalho com os modelos de anotações do ClickUp no Docs. Seja para registrar atas de reuniões, anotar comentários de clientes ou planejar um esboço de projeto, esses modelos oferecem um ponto de partida estruturado, completo com cabeçalhos pré-formatados, listas de verificação e links para tarefas. Basta inserir seu conteúdo, atribuir as próximas etapas e transformar instantaneamente as anotações em ações, sem precisar começar do zero.

Recurso nº 2: Bloco de notas do ClickUp

Digamos que você está em chamadas consecutivas com clientes durante toda a manhã. Entre capturar ideias, agendar acompanhamentos e verificar tarefas, você está trabalhando horas extras e suas notas adesivas não estão dando conta do recado.

Confie no Bloco de Notas do ClickUp para salvar o dia aqui.

Capture ideias instantaneamente com o Bloco de Notas integrado do ClickUp — seu espaço ideal para notas rápidas e organizadas

É um espaço simples e privado integrado ao ClickUp. Use-o para anotar rapidamente ideias, tarefas ou lembretes no momento em que surgirem.

Suponha que você seja um gerente de projetos realizando uma reunião inicial. À medida que as ideias fluem, você pode escrever notas no Bloco de Notas, formatá-las com cabeçalhos ou listas de verificação e, quando estiver pronto, transformar essas notas diretamente em Tarefas do ClickUp para sua equipe ou em um Doc para um resumo do projeto.

Você pode acessá-lo a partir do seu espaço de trabalho, do aplicativo móvel ou até mesmo da extensão do ClickUp para o Chrome, para que ele esteja sempre disponível quando você precisar.

🧠 Curiosidade: Em 1943, o engenheiro Allen Morgenstern criou a frase “trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil” enquanto projetava sistemas de tarefas para trabalhadores industriais. O objetivo era incentivá-los a fazer mais com menos risco físico.

Recurso nº 3: ClickUp Brain

Depois, há o ClickUp Brain — seu assistente de produtividade inteligente dentro do ClickUp.

Ele pode sintetizar sessões de brainstorming em resumos claros, refinar notas preliminares em conteúdo profissional e refinado e gerar insights acionáveis ou próximas etapas a partir das discussões das reuniões. A ferramenta de IA foi criada para entender suas tarefas, documentos, equipe e conhecimento da empresa. Assim, em vez de vasculhar páginas ou enviar mensagens para colegas de equipe em busca de atualizações, você pode simplesmente recorrer a ela.

Com reconhecimento contextual e sugestões baseadas em IA, ele não apenas acelera seu fluxo de trabalho, mas também aprimora a maneira como você pensa, se comunica e executa tarefas.

Gerencie o progresso das tarefas da sua equipe com o ClickUp Brain

Por exemplo, você está se preparando para a reunião semanal da equipe. Em vez de procurar em diferentes projetos, notas e documentos para ver o andamento do trabalho de todos, basta perguntar ao ClickUp Brain.

📌 Exemplo de prompt: Resuma todas as tarefas concluídas na semana passada pela equipe de design e sinalize qualquer tarefa vencida.

Em segundos, ele reúne uma atualização concisa, poupando-lhe o trabalho de vasculhar vários painéis ou threads.

Resuma a atividade do espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Um dos recursos que se destaca é o AI Writer, uma ferramenta poderosa que ajuda você a criar e refinar conteúdo diretamente em seu espaço de trabalho.

Gere conteúdo novo ou edite conteúdo existente usando o ClickUp Brain no ClickUp Docs

Você está elaborando uma proposta de projeto e precisa definir rapidamente os objetivos, o escopo e os resultados esperados. Em vez de começar do zero, você pode solicitar ao AI Writer:

📌 Exemplo de prompt: Escreva uma proposta de projeto profissional para a reformulação de um site, incluindo cronograma, resultados esperados e métricas de sucesso.

Em segundos, o ClickUp Brain gera um rascunho inicial sólido, que você pode ajustar e compartilhar com sua equipe.

💡 Dica profissional: Com o ClickUp Brain MAX — o aplicativo de IA para desktop — você pode fazer anotações sem digitar uma palavra, usando Talk to Text. Basta abrir o aplicativo, clicar no microfone e falar o que você pensa. O Brain MAX transcreverá o que você disser, adicionará ao documento escolhido e até mesmo transformará itens de ação em tarefas automaticamente. É a maneira mais rápida de capturar ideias e colocar as coisas em movimento — 4 vezes mais rápido do que digitar manualmente. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Anotador de reuniões

Agora, vamos falar sobre notas de reuniões. Se você já saiu de uma reunião e percebeu que ninguém fez anotações — ou pior, ninguém sabe o que fazer a seguir —, o ClickUp AI Notetaker é para você.

Use o AI Notetaker do ClickUp para anotações claras de reuniões e itens de ação

Ele grava e transcreve automaticamente reuniões do Zoom, Teams ou Google Meet, transformando conversas em notas organizadas e pesquisáveis. Mas não para por aí. A ferramenta de IA para notas de reuniões identifica os principais pontos, os próximos passos e as ações a serem tomadas e, em seguida, vincula-os às tarefas correspondentes.

Você lidera uma reunião de brainstorming para o lançamento de um novo produto. Após a reunião, o AI Notetaker envia um documento com a data, os participantes, as notas da reunião, um resumo da discussão e uma lista detalhada de ações a serem realizadas, como:

Crie o wireframe da página de destino: Designado para John, com prazo até sexta-feira

Rascunho do e-mail de lançamento: Atribuído a Dana, prazo para entrega na próxima semana

Veja como funciona aqui:

Preços do ClickUp

O que é o Microsoft OneNote?

via OneNote

O OneNote é um aplicativo de anotações digitais do Microsoft Office que funciona como um caderno digital pessoal, permitindo aos usuários capturar, gerenciar e organizar anotações, pesquisas, planos e outras informações.

Crie cadernos com seções e páginas personalizadas para que tudo fique fácil de acessar em todos os dispositivos.

O que o destaca? Você pode digitar em qualquer lugar em sua tela infinita, inserir imagens, clipes de áudio, vídeos ou arquivos e até mesmo marcar notas para facilitar a pesquisa. Ele também se integra perfeitamente a outros aplicativos da Microsoft, como o Outlook. Além disso, é flexível e baseado na nuvem, para que você possa acessar suas notas em qualquer lugar.

📖 Leia também: Métodos populares de anotações para diferentes casos de uso

Recursos do OneNote

Aqui estão algumas funcionalidades que este software de gerenciamento de documentos oferece. 📃

Recurso nº 1: integração avançada com reuniões

Obtenha um assistente de reuniões inteligente com o OneNote

A integração do OneNote com o Microsoft Teams importa automaticamente gravações, transcrições, agendas e notas, incorporando-as diretamente em seus blocos de notas.

Quando a reunião termina, o OneNote preenche automaticamente a página com os principais detalhes, incluindo o título, a data, os participantes e as ações a serem realizadas, eliminando a necessidade de inserção manual. Além disso, ele é compatível com modelos do Microsoft Planner, que você pode incorporar diretamente nas notas da reunião para facilitar o agendamento de tarefas.

🔍 Você sabia? Nos anos 1500, os estudiosos usavam livros comuns para coletar citações, ideias e esboços. Esses eram sistemas de conhecimento pessoal muito antes do advento do OneNote.

Use as ferramentas de tinta do OneNote para criar notas com formatação rica e envolventes

As ferramentas de escrita à mão do OneNote foram atualizadas com um toque criativo. Agora você pode formatar suas notas com:

Novos tipos de caneta: Escolha a Caneta-tinteiro para escrita em estilo caligráfico e a Caneta pincel para traços dinâmicos

Conta-gotas de tinta: Selecione qualquer cor da tela para combinar com a identidade visual ou os temas visuais das suas notas

Correção de tinta: refine notas ou diagramas escritos à mão livre para tornar a caligrafia ilegível legível automaticamente

Adesão da tinta: Bloqueie anotações feitas em PDFs ou imagens, mesmo que você as mova ou redimensione

Caso de uso: Experimente tintas codificadas por cores, endireite anotações e alinhe-as ao ajustar o layout

Recurso nº 3: Gravação de áudio e vídeo com notas vinculadas ao tempo

Obtenha notas automáticas de reuniões com o OneNote

Com o OneNote, você pode gravar áudio ou vídeo diretamente em uma página do bloco de notas, o que aumenta a produtividade de estudantes, entrevistadores ou profissionais em reuniões. Cada nota dos vídeos é marcada com a hora, então, ao clicar nela posteriormente, você é levado para o momento exato da reprodução.

Além disso, possui reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que permite a conversão de texto de imagens, como notas digitalizadas, folhetos impressos ou fotos de quadros brancos, em texto pesquisável.

Preços do OneNote

Para uso doméstico

Microsoft 365 Family: US$ 12,99/mês (para uma a seis pessoas)

Microsoft 365 Personal: US$ 9,99/mês (para uma pessoa)

Para empresas

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Aplicativos Microsoft 365 para empresas: US$ 9,90/mês por usuário

ClickUp vs. OneNote: comparação de recursos

Quando se trata de produtividade, tanto o ClickUp quanto o OneNote atendem a finalidades diferentes.

Vamos analisar como os principais recursos se comparam para que você possa decidir qual deles se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho. ⚒️

Recurso nº 1: Funcionalidade geral

Vamos ver como tudo funciona em geral.

ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que combina documentos, tarefas, gerenciamento de projetos, colaboração e recursos de IA, tudo em um só lugar. É a sua ferramenta ideal para criar documentos ricos com formatação, modelos e mídia incorporada e, em seguida, vincular essas notas diretamente às suas tarefas sem precisar alternar entre diferentes aplicativos.

Todos podem colaborar em tempo real, e o ClickUp Brain (o assistente de IA) funciona nos bastidores como seu assistente pessoal de produtividade. Ele resume as notas de reuniões maratonianas, identifica itens de ação que você pode ter perdido e até transforma gravações em texto organizado e claro.

OneNote

Este aplicativo se destaca na criação de notas em formato livre. Você pode clicar em qualquer lugar, digitar, desenhar, incorporar mídia e organizar tudo em cadernos, seções e páginas. É ótimo para anotar pensamentos, rabiscar ideias ou organizar notas de aula.

Mas se você estiver procurando ferramentas integradas de gerenciamento de projetos ou automação, precisará combiná-lo com outros aplicativos da Microsoft, como o Planner ou o Outlook.

🏆 Vencedor: ClickUp, pois oferece mais funcionalidades, especialmente para equipes que gerenciam projetos e tarefas.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam IA principalmente para brainstorming e ideias. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um recurso visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

Recurso nº 2: Organização e estrutura

Vamos ver como cada ferramenta ajuda você a manter tudo organizado e fácil de navegar.

ClickUp

O ClickUp oferece uma estrutura organizacional profunda, em camadas e hierárquica com espaços, pastas, listas, tarefas e documentos. Ele foi criado para organizar fluxos de trabalho complexos e conectar tudo em seu espaço de trabalho. E com o Enterprise AI Search and Ask, você pode encontrar e navegar rapidamente por notas, tarefas e documentos relacionados, independentemente de onde eles estejam.

OneNote

Com sua configuração clássica de caderno > seção > página, o OneNote é familiar e intuitivo. Você pode aninhar conteúdos infinitamente e reorganizar tudo com facilidade.

🏆 Vencedor: ClickUp! Embora o veredicto dependa do que você está procurando — uma abordagem mais livre ou um espaço de trabalho estruturado —, o ClickUp oferece uma estrutura hierárquica mais poderosa, perfeita para organizar notas em fluxos de trabalho maiores. Além disso, sua pesquisa com inteligência artificial permite que você encontre instantaneamente tarefas e notas relacionadas em todo o seu espaço de trabalho.

Recurso nº 3: IA e automação

É hora de ver qual delas traz mais inteligência para a mesa com IA e automação!

ClickUp

O ClickUp Brain conecta suas notas em uma base de conhecimento coerente e coesa. Ele pode resumir e analisar longas notas de reuniões com o resumidor de notas com IA, transformar sessões de brainstorming em listas de tarefas estruturadas e até mesmo gerar subtarefas automaticamente com base em suas tarefas. Em conjunto com o mecanismo de automação do ClickUp, você pode usá-lo para configurar fluxos de trabalho que atribuem tarefas, movem itens entre etapas e acionam notificações automaticamente à medida que as tarefas avançam.

OneNote

O OneNote não possui recursos nativos de IA ou automação integrados ao aplicativo. Você ainda pode usar o Microsoft Copilot no ecossistema mais amplo do Microsoft 365, mas seus recursos de IA não estão diretamente no OneNote. Isso significa que você precisará contar com integrações ou ferramentas externas para obter funcionalidades semelhantes.

🏆 Vencedor: ClickUp — por oferecer IA integrada ao seu fluxo de trabalho, proporcionando um aumento significativo na produtividade.

🧠 Curiosidade: O bloco de notas foi inventado em 1888 por um trabalhador de uma fábrica de papel que costurou pedaços de papel. Mais tarde, um juiz solicitou uma margem no lado esquerdo para que pudesse anotar itens de ação ao lado de seus argumentos.

ClickUp vs. OneNote no Reddit

Quando se trata de escolher entre o ClickUp e o OneNote, usuários reais no Reddit oferecem algumas opiniões sinceras. Embora não haja tópicos comparando os dois especificamente, vamos explorar algumas avaliações que falam sobre as ferramentas.

Um usuário considera que o OneNote é melhor se você deseja escrever à mão e manter a flexibilidade de alternar para a digitação, conforme necessário:

Se você deseja escrever à mão, provavelmente eu escolheria o OneNote. Não vi nada que se compare à sua forma livre, que oferece flexibilidade para alternar entre digitação e escrita à mão.

Se você deseja escrever à mão, provavelmente eu escolheria o OneNote. Não vi nada que se compare à sua forma livre, que oferece flexibilidade para alternar entre digitação e escrita à mão.

Outro usuário de longa data do OneNote elogia o aplicativo por alguns casos de uso específicos:

só consideraria usá-lo se você fizer anotações manuscritas junto com gravações de áudio. Ou se gosta de imprimir coisas. Isso vindo de alguém que o usa há mais de uma década. Não há ecossistema, e o Outlook Boards era o único projeto coeso, mas eles o substituíram pelo Google no início deste ano.

só consideraria usá-lo se você fizer anotações manuscritas junto com gravações de áudio. Ou se gosta de imprimir coisas. Isso vindo de alguém que o usa há mais de uma década. Não há ecossistema, e o Outlook Boards era o único projeto coeso, mas eles o substituíram pelo Google no início deste ano.

Um usuário do ClickUp, por outro lado, aprecia sua abordagem tudo-em-um:

Olá, tenho mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de tarefas/projetos/KB. Já experimentei praticamente todas as ferramentas comerciais sérias que existem no mercado. O que eu gosto no ClickUp é basicamente o que eles anunciam: um aplicativo para tudo. Gosto muito do nível de personalização do gerenciamento de tarefas e o KB também é bastante sólido. Recentemente, eles lançaram uma grande melhoria no chat, então estamos substituindo o Slack também.

Olá, tenho mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de tarefas/projetos/KB. Já experimentei praticamente todas as ferramentas comerciais sérias que existem no mercado. O que eu gosto no ClickUp é basicamente o que eles anunciam: um aplicativo para tudo. Gosto muito do nível de personalização do gerenciamento de tarefas e o KB também é bastante sólido. Recentemente, eles lançaram uma grande melhoria no chat, então estamos substituindo o Slack também.

Enquanto outro usuário destaca sua forte funcionalidade:

Uso desde 2017. É ótimo. A IA é muito boa. Uso os documentos como meu segundo cérebro para os negócios. Não tenho nenhuma reclamação, exceto que pode ser difícil descobrir como começar. Os modelos ajudam nisso. Experimentei a maioria das outras ferramentas disponíveis e o ClickUp ainda é superior a todas elas como plataforma completa de gerenciamento de projetos/produtos (até mesmo o Jira).

Uso desde 2017. É ótimo. A IA é muito boa. Uso os documentos como meu segundo cérebro para os negócios. Não tenho nenhuma reclamação, exceto que pode ser difícil descobrir como começar. Os modelos ajudam nisso. Experimentei a maioria das outras ferramentas disponíveis e o ClickUp ainda é superior a todas elas como plataforma completa de gerenciamento de projetos/produtos (até mesmo o Jira).

A escolha certa depende, obviamente, do seu estilo de trabalho e das suas preferências individuais. No entanto, se você precisa de notas que acompanhem o seu trabalho, e não separadas dele, o ClickUp pode ser a melhor opção.

🧠 Curiosidade: O PalmPilot original (1996) permitia aos usuários fazer anotações com uma caneta stylus e acompanhar tarefas em uma tela pouco maior que um cartão de crédito. Ele deu início à primeira onda real de ferramentas digitais de produtividade.

Qual aplicativo de anotações é o melhor?

O veredicto está dado... e foi por pouco. Mas o ClickUp leva a melhor! 👑

No confronto entre o ClickUp e o OneNote, fica claro que ambas as ferramentas se destacam. O OneNote é excelente para anotações manuscritas e em formato livre, sendo uma escolha sólida para pessoas que apreciam a liberdade de uma tela em branco.

Quando se trata de realmente realizar o trabalho, o ClickUp cumpre o que promete.

Ele transforma suas notas em tarefas acionáveis e reúne tudo, desde a criação de documentos até fluxos de trabalho com inteligência artificial e colaboração em equipe em tempo real.

