Modelos gratuitos de avaliação de risco de fornecedores para parcerias seguras em 2025

Estabelecer parcerias com fornecedores terceirizados sem uma avaliação de risco adequada é como andar na corda bamba com os olhos vendados: emocionante na teoria, desastroso na prática. Você pode esperar manter o equilíbrio, mas a esperança não é uma estratégia quando dados confidenciais, ativos críticos e a continuidade dos negócios estão em jogo.

É por isso que os modelos gratuitos de avaliação de risco de fornecedores são sua rede de segurança. Eles orientam você sobre os aspectos essenciais — controles de segurança, estabilidade financeira, planos de resposta a incidentes — para que você não avance às cegas rumo ao desconhecido.

Use esses modelos para entender a postura de segurança de um fornecedor e descobrir riscos potenciais antes que eles se tornem incidentes de segurança reais.

O que são modelos de avaliação de risco de fornecedores?

Os modelos de avaliação de risco de fornecedores são estruturas úteis projetadas para fortalecer seus esforços de gerenciamento de risco. Eles ajudam a reduzir os riscos que os fornecedores podem representar para sua empresa, desde ameaças à segurança cibernética até interrupções operacionais. Usá-los permite que você se antecipe aos problemas antes que eles causem danos reais.

Esses modelos oferecem uma maneira rápida de prevenir ataques cibernéticos e eliminar vulnerabilidades, como não conformidade regulatória, perdas financeiras ou falhas na segurança dos dados. Profissionais de segurança cibernética e gerentes de risco geralmente contam com questionários prontos de avaliação de risco de fornecedores para avaliar a postura de segurança de um fornecedor e garantir o alinhamento com os padrões do setor e os objetivos de negócios.

10 modelos de avaliação de risco de fornecedores

Quer manter seus dados confidenciais seguros e tomar decisões mais inteligentes sobre fornecedores? Comece com um processo sólido de avaliação de riscos e monitore seus fornecedores continuamente. Não se trata apenas de segurança — acompanhar o desempenho e os preços também pode revelar oportunidades de economia e aumentar seu ROI.

Um processo estruturado de gestão de fornecedores oferece mais controle sobre os custos e maior vantagem nas negociações de contratos. E a melhor parte? Você não precisa começar do zero.

Com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, seus modelos de avaliação de risco de fornecedores podem ficar diretamente onde o resto do seu trabalho está. Confira esses modelos gratuitos e prontos para uso de avaliação de risco de terceiros para reforçar a segurança, manter a conformidade e garantir o bom funcionamento da sua empresa!

1. Modelo de quadro branco de avaliação de riscos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Identifique e categorize riscos com o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp

Ao contrário dos modelos básicos baseados em listas, o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp permite mapear possíveis pontos fracos em uma equipe. O modelo visualmente rico é ideal para a identificação de riscos em estágio inicial e pode ser trabalhado de forma colaborativa com suas equipes. Também é um primeiro passo útil para compreender e categorizar os riscos introduzidos por fornecedores terceirizados.

Tutorial do ClickUp Whiteboards

Com este modelo, você pode:

Estabeleça um sistema de classificação de riscos para se concentrar primeiro nas questões mais críticas dos fornecedores

Configure tarefas recorrentes e acompanhamento do progresso para monitorar os esforços de gerenciamento de riscos ao longo do tempo

Acompanhe o progresso da resolução de riscos atualizando os marcadores de status diretamente no quadro branco

🔑 Ideal para: Brainstorming e mapeamento de riscos potenciais de projetos e fornecedores em um formato colaborativo e visual.

👀 Você sabia? Nos próximos anos, os gastos globais com gerenciamento de riscos e segurança da informação ultrapassarão US$ 310 bilhões.

2. Modelo de quadro branco para análise de riscos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Entenda a probabilidade e a magnitude dos riscos identificados com o modelo de quadro branco de análise de riscos do ClickUp

O modelo de quadro branco para análise de riscos da ClickUp muda seu foco da avaliação geral para uma análise mais profunda, começando a quantificar e qualificar os riscos. Ele permite técnicas de mapeamento mental, tornando-o uma excelente ferramenta para decompor cenários de risco complexos.

Este modelo pode ajudá-lo a:

Compare estratégias de mitigação mapeando soluções potenciais para riscos identificados

Quantifique o impacto financeiro de possíveis ameaças cibernéticas para o planejamento orçamentário

Desenvolva estratégias detalhadas de mitigação para riscos de alta probabilidade identificados durante as avaliações iniciais

Modele as consequências potenciais de vários riscos ambientais nas operações comerciais

🔑 Ideal para: Analistas de risco, equipes de segurança de TI, planejadores de continuidade de negócios e equipes de liderança que realizam avaliações de risco aprofundadas e elaboram planos de mitigação claros e acionáveis.

👀 Você sabia? Em caso de violação de segurança, 60% das exigências de resgate são de US$ 1 milhão ou mais, e 30% são de US$ 5 milhões ou mais.

3. O modelo de matriz de risco de valor da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Identifique oportunidades de alto valor e baixo risco com o modelo de matriz de risco de valor da ClickUp

O modelo de matriz de risco de valor da ClickUp facilita o equilíbrio entre risco e recompensa.

Em vez de apenas marcar caixas como em uma análise de risco tradicional, ele ajuda sua equipe a se concentrar nos riscos que realmente importam com base em seu impacto. Dessa forma, você pode tomar decisões mais inteligentes e estratégicas sem se perder nos detalhes, especialmente ao avaliar fornecedores terceirizados.

Use este modelo para:

Justifique as decisões de alocação de recursos com uma comparação estruturada entre risco e valor

Selecione oportunidades de investimento comparando os retornos potenciais com os riscos de volatilidade do mercado

Escolha entre diferentes opções de fornecedores, considerando o valor dos seus serviços em relação aos riscos de segurança

🔑 Ideal para: Priorizar riscos, incluindo aqueles provenientes de fornecedores, com base em seu impacto e compromissos de valor para orientar a tomada de decisões estratégicas.

4. O modelo de grade de suposições do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reconheça pontos cegos e variáveis desconhecidas com o modelo de grade de suposições do ClickUp

O modelo ClickUp Assumption Grid serve para testar suas suposições antes que elas se tornem riscos reais. Em vez de simplesmente sinalizar os riscos após o fato, ele ajuda você a dar um passo atrás e perguntar: “Temos certeza disso?”

Ele classifica as suposições de acordo com o grau de certeza e o impacto que podem ter no seu projeto, para que você possa validar o que é importante antes de seguir em frente. Isso inclui suposições relacionadas a fornecedores que podem afetar parcerias ou o desempenho a longo prazo.

Acesse este modelo para:

Avalie a confiabilidade dos dados de pesquisa de mercado, examinando minuciosamente suas premissas subjacentes

Teste a validade das economias de custos projetadas, examinando as premissas por trás das melhorias de eficiência

Analise as premissas por trás das estratégias dos concorrentes para antecipar seus próximos passos

🔑 Ideal para: Validar premissas críticas do projeto, incluindo premissas do fornecedor, antes de grandes lançamentos ou solicitações de financiamento.

👀 Você sabia? As avaliações de risco cibernético são essenciais para monitorar ameaças e fortalecer a resposta a incidentes, mas nem sempre são fáceis de realizar. Na verdade, 41% dos profissionais afirmam que a falta de tempo é o maior obstáculo para realizar essas avaliações, enquanto 38% apontam a insuficiência de pessoal.

5. O modelo de registro de riscos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Centralize todas as informações de risco com o modelo de registro de riscos da ClickUp

Uma ferramenta estruturada e rica em documentação, o Modelo de Registro de Riscos ClickUp é um registro contínuo dos riscos identificados ao longo do ciclo de vida de um projeto. Ele fornece um registro detalhado dos riscos, seus responsáveis, estratégias de mitigação e atualizações de status em um espaço centralizado.

Com este modelo, você pode:

Melhore a preparação para auditorias com um sistema estruturado e detalhado de rastreamento de riscos

Documente as lições aprendidas com eventos de risco anteriores para melhorar as práticas futuras de gerenciamento de riscos

Monitore a eficácia das medidas de controle de risco e faça ajustes conforme necessário

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de conformidade e diretores de risco que precisam manter um registro claro e contínuo dos riscos, das medidas de mitigação e do status para acompanhamento e prestação de contas a longo prazo.

📖 Leia também: Como protegemos sua segurança com a conformidade SOC 2 Tipo 2

6. Modelo de análise de risco de gerenciamento de projetos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Desenvolva planos de prevenção e estratégias de mitigação com o modelo de análise de riscos de gerenciamento de projetos da ClickUp

Criado para o seu fluxo de trabalho diário, o modelo de análise de risco de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda as equipes a acompanhar os riscos relacionados a fornecedores em tempo real.

Você pode sinalizar problemas à medida que eles surgem, atribuir tarefas para resolvê-los e manter tudo em andamento sem precisar alternar entre ferramentas. Isso mantém o gerenciamento de riscos exatamente onde sua equipe trabalha.

As equipes de gerenciamento de projetos de segurança cibernética podem:

Garanta a qualidade do projeto abordando os riscos relacionados às especificações técnicas e aos testes

Acompanhe os riscos potenciais associados às dependências do projeto e gerencie seu impacto

Desenvolva planos de contingência para incidentes de segurança e eventos imprevistos que possam atrapalhar o andamento do projeto

🔑 Ideal para: Líderes de projetos de segurança cibernética, PMOs e equipes de TI que precisam gerenciar proativamente os riscos específicos de projetos para proteger cronogramas, orçamentos e entregas.

7. O modelo de análise de risco e benefício da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Avalie os impactos potenciais das decisões com o modelo de análise de riscos e benefícios da ClickUp

Precisa tomar uma decisão difícil? O modelo de análise de risco e benefício do ClickUp ajuda você a pesar os prós e os contras, literalmente. Atribua valores numéricos aos riscos e benefícios de uma decisão e calcule uma relação risco-benefício clara. É inteligente eliminar o ruído e seguir em frente com suas decisões sobre fornecedores com confiança.

Com este modelo, você pode:

Escolha entre diferentes estratégias operacionais, ponderando os benefícios das melhorias de eficiência em relação aos riscos potenciais

Justifique a implementação de novas medidas de segurança, demonstrando sua relação custo-benefício

Determine o nível ideal de investimento em mitigação de riscos com base no custo potencial dos eventos de risco

🔑 Ideal para: equipes de compras, CISOs, departamentos financeiros e tomadores de decisão que avaliam as vantagens e desvantagens entre o risco comercial e o retorno em projetos ou parcerias.

🧠 Curiosidade: 84% das empresas e 83% das instituições de caridade relataram casos de phishing, tornando-o o tipo mais comum de ataque cibernético.

8. Modelo de lista de questões em aberto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e gerencie questões não resolvidas dentro de um projeto ou equipe com o modelo de lista de questões em aberto do ClickUp

Pense no modelo de lista de questões em aberto do ClickUp como seu quadro digital para acompanhar as questões do projeto. Registre o que está pendente, priorize o que é mais importante e colabore para concluir as tarefas da lista em tempo real. O objetivo é manter sua equipe focada na resolução de problemas, sem deixar nada passar despercebido.

E quando se trata de avaliação de riscos de fornecedores? Este modelo ajuda você a ficar por dentro das questões de segurança em aberto, conclusões de auditorias não resolvidas ou lacunas no desempenho dos fornecedores que podem afetar a continuidade dos negócios.

Veja como este modelo pode ajudá-lo:

Acompanhe as ações a serem realizadas nas reuniões de equipe e garanta um acompanhamento oportuno

Organize e priorize itens de ação pendentes a partir dos resultados da auditoria

Atribua responsabilidades aos membros da equipe para uma resolução eficiente de problemas

🔑 Ideal para: Acompanhar problemas não resolvidos relacionados a projetos e fornecedores para garantir a resolução oportuna, a responsabilização e um gerenciamento mais tranquilo dos riscos de terceiros.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

9. Modelo de lista de rastreamento de problemas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Concentre-se no rastreamento de bugs e no gerenciamento de incidentes com o modelo de lista de rastreamento de problemas do ClickUp

Seja no desenvolvimento de software ou apenas na correção de bugs, o modelo de lista de rastreamento de problemas do ClickUp está ao seu lado. Ele simplifica e agiliza a comunicação, a atribuição e a resolução de problemas, para que nada se perca e sua equipe possa entregar com qualidade e rapidez.

Além de correções internas, este modelo também é útil para rastrear incidentes de segurança relacionados a fornecedores, respostas atrasadas ou acordos de nível de serviço desalinhados. Ele ajuda as equipes a se manterem responsáveis, ao mesmo tempo em que fortalece sua estrutura de gerenciamento de riscos de fornecedores.

As equipes podem usar este modelo de software de gerenciamento de incidentes para:

Automatize os fluxos de trabalho de rastreamento de problemas para reduzir o esforço manual

Analise padrões de problemas para identificar problemas recorrentes e implementar soluções de longo prazo

Gerencie solicitações de suporte técnico de equipes internas e acompanhe sua resolução

🔑 Ideal para: Gerenciar e resolver sistematicamente bugs de software, incidentes de fornecedores e problemas de suporte técnico.

🧠 Curiosidade: A Europa registra o maior número de incidentes de segurança cibernética — quase 70 ataques à IoT por organização.

10. Avaliação de risco de fornecedores de operações por modelo. net

Se os fornecedores desempenham um papel importante nas suas operações, o Modelo de Avaliação de Risco de Fornecedores de Operações da Template.net ajuda você a se aprofundar nos detalhes sem se sentir sobrecarregado com a papelada.

Este questionário de gerenciamento de risco de fornecedores orienta você sobre conformidade, estabilidade financeira, desempenho operacional e até mesmo riscos à continuidade dos negócios, para que você possa identificar vulnerabilidades antecipadamente e construir relacionamentos mais seguros e confiáveis com os fornecedores.

Os profissionais de TI podem usar este modelo para:

Apoie as equipes de compras com uma abordagem baseada em dados para selecionar e manter fornecedores com base em avaliações de risco e confiabilidade de longo prazo

Realize verificações de saúde financeira para evitar a dependência de fornecedores instáveis, garantindo que eles possam cumprir suas obrigações contratuais de longo prazo

Realize uma diligência prévia completa sobre potenciais fornecedores antes de celebrar contratos

🔑 Ideal para: Realizar uma due diligence aprofundada dos fornecedores para mitigar riscos organizacionais, operacionais e financeiros por meio de práticas estruturadas de avaliação de riscos.

O que torna um modelo de avaliação de risco de fornecedores bom?

Os melhores questionários de avaliação de risco de fornecedores utilizam práticas de segurança consistentes e repetíveis para avaliar fornecedores terceirizados de maneira eficaz. Eles ajudam a revelar riscos potenciais, reduzir pontos cegos e apoiar um programa de gerenciamento de risco de fornecedores mais robusto. Com as ferramentas certas, você pode tomar decisões confiantes e informadas ao longo de todo o ciclo de vida do fornecedor.

Um modelo compatível de avaliação de risco de fornecedores abrangerá todas essas áreas críticas de risco, garantindo facilidade de uso para os tomadores de decisão. Aqui estão cinco características que você deve procurar especificamente:

Avalie a postura de segurança do fornecedor: Estabeleça limites claros de tolerância ao risco e categorize o perfil de risco do fornecedor para verificar se ele está alinhado com as práticas de segurança da sua empresa

Defina categorias de risco principais: Organize os riscos em categorias estruturadas, como riscos financeiros, operacionais, de conformidade e de reputação, para garantir uma avaliação abrangente

Integre pontuação e priorização de riscos: Implemente um sistema de classificação de riscos para quantificar os níveis de risco, ajudando as empresas a se concentrarem nos riscos mais críticos dos fornecedores

Inclua planos de contingência: Descreva as etapas para lidar com possíveis vulnerabilidades de segurança, como exigir que os fornecedores sejam submetidos a auditorias de segurança periódicas

Entenda as práticas de segurança de dados deles: Verifique como o fornecedor armazena, processa e transmite informações confidenciais, garantindo criptografia e controles de acesso

Otimize a gestão de riscos de terceiros com o ClickUp

Uma gestão sólida de fornecedores de TI significa um relacionamento comercial de longo prazo. Ela ajuda você a identificar e mitigar tudo, desde lacunas de conformidade e ameaças à segurança cibernética até riscos financeiros e operacionais.

É claro que criar um processo de gerenciamento de riscos de fornecedores do zero pode levar horas. Mas os modelos do ClickUp permitem que você pule o trabalho pesado e vá direto para a avaliação, o acompanhamento e o gerenciamento dos riscos de fornecedores sem confusão.

Esteja você revisando políticas de segurança, monitorando acordos de nível de serviço ou mergulhando em due diligence, esses modelos mantêm seu processo de avaliação de risco de fornecedores eficiente e sem dores de cabeça.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e traga clareza (e sanidade) para o gerenciamento de riscos e projetos.