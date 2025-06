11 melhores alternativas ao Rev AI para conversão de voz em texto em 2025

O Rev AI é um serviço de transcrição popular, mas não é sua única opção. Se você está procurando uma alternativa ao Rev que ofereça melhores preços, transcrições mais precisas, entrega mais rápida ou integração perfeita com ferramentas como Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, esta lista tem o que você precisa.

Neste guia, reunimos 11 das melhores alternativas ao Rev AI, incluindo opções gratuitas e pagas. Essas ferramentas de conversão de voz em texto ajudam você a transcrever arquivos de áudio e vídeo com rapidez e precisão, seja em reuniões, entrevistas, podcasts ou grandes lotes de conteúdo de áudio e vídeo.

⚡ Revolução: algumas das ferramentas desta lista vão além da conversão de voz em texto — elas ajudam a resumir conversas, marcar interlocutores e até mesmo transformar notas de voz em itens de ação. Continue navegando para encontrar a que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Por que escolher alternativas ao Rev AI?

O Rev AI é um software de conversão de voz em texto desenvolvido pela Rev que oferece soluções de transcrição baseadas em IA e humanas. Embora o Rev AI seja um bom serviço de transcrição, ele pode não atender a todas as necessidades, especialmente se você estiver trabalhando com projetos mais complexos ou equipes diversificadas. Aqui estão algumas razões pelas quais os usuários costumam explorar outras alternativas ao Rev:

Dificuldades com áudio complexo : O Rev AI pode ter dificuldades com arquivos de áudio ou vídeo que incluem falantes que se sobrepõem, sotaques fortes ou jargões técnicos, levando à perda de contexto ou interpretações erradas.

Compreensão contextual limitada : sem a capacidade de compreender o contexto, a IA do Rev frequentemente interpreta erroneamente homófonos ou não consegue manter a terminologia consistente ao longo da transcrição , especialmente em gravações longas ou detalhadas.

Opções de formatação inflexíveis : a plataforma oferece controle limitado sobre como as transcrições são estruturadas, o que pode ser frustrante para usuários com necessidades específicas de formatação ou transcrição .

Sem recursos de colaboração : o Rev AI não oferece suporte à edição ou colaboração em transcrições em tempo real , o que dificulta o trabalho em equipe na revisão de transcrições, comentários ou notas compartilhadas.

Não adequado para conteúdo específico de domínio : se você trabalha com termos do setor ou nomes de marcas, o Rev AI frequentemente os rotula ou ouve incorretamente, exigindo edições manuais adicionais.

Mais lento com arquivos grandes : O manuseio de conteúdos de áudio ou vídeo longos pode causar atrasos, lentidão no sistema e redução da produtividade, especialmente para usuários que processam grandes lotes de gravações.

Precisão inferior em idiomas que não sejam o inglês: embora ofereça suporte a vários idiomas, o software de reconhecimento de voz da Rev AI tende a fornecer resultados menos confiáveis para qualquer idioma que não seja o inglês.

👀 Você sabia? A tecnologia de voz compreende você melhor com o tempo. Os sistemas modernos de conversão de voz em texto utilizam aprendizado contínuo e ajustes específicos para cada usuário. É por isso que seu assistente de voz “entende você” cada vez melhor à medida que você o utiliza.

as 15 melhores alternativas ao Rev AI num relance

Ferramenta Principais recursos Melhor para Preços (USD/usuário/mês) ClickUp Transcrição por IA em ferramentas de reunião, sugestões de tarefas, conversão de notas, fluxos de trabalho de projetos integrados Equipes gerenciando tarefas + reuniões Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Notta Gravação multiplataforma, anotações detalhadas, identificação de locutores, tradução e pesquisa dentro do áudio Usuários individuais, freelancers Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Otter. ai Transcrição em tempo real, resumos automáticos, sincronização com calendário, detecção de locutores Equipes de trabalho híbridas, educadores Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99 por mês Descript Edição baseada em transcrição, gravação de tela, remoção de palavras de preenchimento, suporte para várias faixas Podcasters, criadores de vídeo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês Trint Transcrição automática, ferramentas de edição, resumo com IA, exportação de legendas, suporte multilíngue Equipes de mídia, empresas globais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 80/mês Sonix Suporte multilíngue, notas com registro de data e hora, confiança por palavra, sistema de pastas na nuvem Equipes internacionais, pesquisadores Plano gratuito disponível; transcrição a partir de US$ 5/hora (Premium) Fathom Assistente com prioridade para o Zoom, participação automática em reuniões, resumos de chamadas, sincronização com CRM, e-mails de recapitulação Equipes de vendas, empresas remotas Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 19/mês Verbit IA + transcrição humana, legendas ao vivo, modelos específicos para o setor, ferramentas de legendagem + dublagem Empresas, setores jurídico/educacional/de mídia Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês Fireflies. ai Assistente de reuniões com IA, integrações com CRM, análise de oradores, pesquisa inteligente, vocabulário personalizado Gerentes, equipes de receita Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 18/mês Happy Scribe IA + transcrição humana, mais de 120 idiomas, editor de legendas integrado, suporte a SDH Legendadores, jornalistas, equipes multilíngues Modelo pré-pago; preços a partir de US$ 12/hora Google Cloud Speech-to-text API fácil de usar para desenvolvedores, ao vivo + em lote, mais de 125 idiomas, diarização, confiança em nível de palavra Desenvolvedores, equipes de tecnologia, aplicativos O reconhecimento padrão na V2 começa em US$ 0,016 por minuto

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

15 melhores alternativas ao Rev AI para usar

1. ClickUp (Melhor para notas de reuniões com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Capture notas de reuniões automaticamente com o ClickUp AI Notetaker

Para equipes cansadas de lidar com ferramentas separadas para transcrição, acompanhamento de tarefas e documentação de conteúdo de vídeo, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, simplifica o caos com um espaço de trabalho unificado e alimentado por IA.

No centro de tudo isso está o ClickUp Brain, seu assistente virtual de IA criado para dar suporte a todo o seu fluxo de trabalho. Um dos recursos mais úteis é o ClickUp AI Notetaker , que se conecta às suas chamadas (automaticamente, se você quiser), grava o áudio e gera transcrições em tempo real, destaques, itens de ação e resumos, tudo isso enquanto você ainda está na reunião.

Antes mesmo do início da chamada, o Brain pode criar agendas de reunião inteligentes com base em discussões anteriores e tarefas pendentes, para que sua equipe chegue alinhada e preparada.

Gere agendas de reuniões instantâneas com o ClickUp Brain

Melhor ainda, todas as transcrições são totalmente pesquisáveis. Assim, se você estiver tentando lembrar o que foi dito na sessão de brainstorming do mês passado, não precisará percorrer o Slack ou vasculhar o Docs. Basta perguntar ao Brain, e ele encontrará exatamente o que você precisa.

Pesquise qualquer reunião instantaneamente com o ClickUp Brain

Outra área em que o ClickUp se destaca das ferramentas tradicionais de transcrição é o que acontece após a reunião. As transcrições não são simplesmente jogadas em uma pasta. Elas são vinculadas automaticamente a tarefas, projetos e documentos relevantes.

Por exemplo, se alguém mencionar um entregável, você pode destacar essa linha e convertê-la instantaneamente em uma tarefa do ClickUp, completa com um responsável, data de vencimento e prioridade.

Transforme notas de reuniões em tarefas acionáveis

Agora entre no ClickUp Docs, um espaço flexível onde sua equipe pode coeditar transcrições, adicionar resumos gerados por IA, incorporar tarefas diretamente na página e marcar colegas de equipe para uma colaboração rápida.

Use o ClickUp Docs para formatar transcrições instantaneamente, destacar pontos importantes ou inserir itens de ação

Digamos que você transcreveu uma chamada sobre estratégia de conteúdo: basta colocar a transcrição completa em um Doc, atribuir tarefas de criação de conteúdo ali mesmo e acompanhar as atualizações sem sair do documento.

O ClickUp também garante que você não perca tempo alternando entre abas. Seu AI Notetaker se integra ao seu calendário e ferramentas de reunião, como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Depois de sincronizado, ele entra automaticamente nas suas reuniões, captura tudo e arquiva tudo de forma organizada no lugar certo.

Converta instantaneamente notas de reuniões em eventos do calendário, atribua tarefas a colegas de equipe e mantenha os cronogramas dos projetos em dia

E como tudo fica dentro do espaço de trabalho do ClickUp, seu arquivo de áudio ou vídeo passa de “gravado” para “acionado” sem que você precise levantar um dedo.

📮ClickUp Insight: 49% dos participantes da nossa pesquisa sobre eficácia em reuniões ainda fazem anotações à mão — uma tendência surpreendente na era digital. Essa dependência de papel e caneta pode ser uma preferência pessoal ou um sinal de que as ferramentas digitais para anotações não estão totalmente integradas aos fluxos de trabalho. Ao mesmo tempo, outra pesquisa da ClickUp descobriu que 35% das pessoas passam 30 minutos ou mais resumindo reuniões, compartilhando itens de ação e mantendo as equipes informadas. 👀 O ClickUp AI Notetaker elimina essa carga administrativa! Deixe a IA capturar, transcrever e resumir automaticamente suas reuniões, identificando e atribuindo ações a serem realizadas — sem mais anotações manuscritas ou acompanhamentos manuais! Aumente a produtividade em até 30% com os resumos instantâneos de reuniões, tarefas automatizadas e fluxos de trabalho centralizados do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Meetings: Ofereça espaços dedicados para a preparação, execução e acompanhamento de reuniões, ajudando as equipes a colaborar antes, durante e depois de cada reunião, sem perder o contexto

: Grave vídeos curtos da tela ou de voz e gere automaticamente transcrições, resumos ou tarefas de feedback diretamente do conteúdo gravado ClickUp Clips: Grave vídeos curtos da tela ou de voz e gere automaticamente transcrições, resumos ou tarefas de feedback diretamente do conteúdo gravado

: anote suas ideias antes de uma reunião e, em seguida, vincule o conteúdo do seu bloco de notas às transcrições pós-chamadas e aos resumos gerados por IA para criar um fluxo de trabalho completo antes e depois da reunião ClickUp Notepad: anote suas ideias antes de uma reunião e, em seguida, vincule o conteúdo do seu bloco de notas às transcrições pós-chamadas e aos resumos gerados por IA para criar um fluxo de trabalho completo antes e depois da reunião

Limitações do ClickUp

Possui um amplo conjunto de recursos, exigindo algum tempo de aprendizagem para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

Pessoalmente, isso me ajuda a acompanhar as coisas que outras pessoas precisam de mim. Posso verificar o andamento do trabalho dos outros membros da equipe e voltar às notas das nossas reuniões. Isso tem ajudado muito na comunicação interna.

Pessoalmente, isso me ajuda a acompanhar as coisas que outras pessoas precisam de mim. Posso verificar o andamento do trabalho dos outros membros da equipe e voltar às notas das nossas reuniões. Isso tem ajudado muito na comunicação interna.

⚡ Arquivo de modelos: Precisa capturar os principais pontos ou acompanhar as ações a serem realizadas em suas chamadas? Esses modelos de notas de reunião ajudam você a documentar discussões, atribuir as próximas etapas e manter todos alinhados, desde a primeira reunião

2. Notta (Ideal para transcrição multilíngue em tempo real)

Via Notta

O Notta é um software de transcrição em tempo real que suporta mais de 58 idiomas para públicos globais. Ele pode transcrever tanto reuniões ao vivo quanto arquivos de áudio ou vídeo pré-gravados, com tradução integrada que permite que participantes que falam idiomas diferentes acompanhem a conversa ao mesmo tempo

O Notta também inclui resumos gerados por IA e identificação do locutor para ajudar os usuários a compreender e organizar rapidamente o que foi discutido. Ele oferece suporte à colaboração em equipe, permitindo que os usuários compartilhem instantaneamente transcrições e resumos com colegas.

Principais recursos do Notta

Selecione momentos importantes e transforme-os em pequenos clipes de áudio ou vídeo com transcrições sincronizadas

Baixe notas em formatos TXT, Word, PDF ou legendas como SRT, ou sincronize com ferramentas como Notion

Configure chamadas através do Notta e grave-as e transcreva-as automaticamente, eliminando a necessidade de agendadores de terceiros

Sem limitações

A precisão da transcrição pode ser prejudicada em casos de áudio de baixa qualidade ou vários locutores, às vezes até omitindo frases ou identificando locutores incorretamente

Preços da Notta

Gratuito

Pro: US$ 13,49/mês

Negócios: US$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notta

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Notta:

Uso o Notta há mais de um ano. Durante esse tempo, editei mais de 100 episódios de podcast e uso o Notta para legendas e resumos das notas do programa. Foi uma grande mudança devido à facilidade de uso e por tornar meu trabalho como editor de podcast MUITO mais fácil.

Uso o Notta há mais de um ano. Durante esse tempo, editei mais de 100 episódios de podcast e uso o Notta para legendas e resumos das notas do programa. Foi uma grande mudança devido à facilidade de uso e por tornar meu trabalho como editor de podcast MUITO mais fácil.

3. Otter. ai (Melhor para notas de reuniões colaborativas)

O Otter.ai é uma ferramenta de transcrição em tempo real que captura áudio do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams e gera legendas ao vivo enquanto a reunião acontece. Os usuários podem voltar para consultar diálogos anteriores ou usar o chat ao vivo integrado para fazer perguntas ou esclarecer pontos durante a chamada.

Mesmo que você não esteja disponível, o assistente de IA do Otter pode participar automaticamente de reuniões e começar a transcrever em seu nome. Ele também fornece resumos e itens de ação gerados por IA, claramente vinculados aos locutores para facilitar o acompanhamento. Com identificação de locutor integrada e tags personalizadas (como #decisão ou #ação), os usuários podem organizar, pesquisar e filtrar rapidamente partes importantes de uma transcrição.

Melhores recursos do Otter.ai

Captura slides compartilhados em chamadas do Zoom/Teams e os incorpora à transcrição junto com o diálogo

Crie e-mails de acompanhamento ou resumos a partir de notas de reuniões usando prompts no estilo GPT

Rastreia o tempo de fala, a frequência do locutor e as palavras-chave para uma melhor análise das reuniões

Limitações do Otter.ai

Muitos usuários observaram que a precisão da transcrição pode diminuir com sotaques fortes ou áudio de baixa qualidade

Preços do Otter.ai

Gratuito:

Mais: US$ 16,99/usuário/mês

Negócios: US$ 30/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Otter.ai:

Otter. ai é uma ótima ferramenta de IA para transcrever áudios e vídeos. A versão premium é excelente, pois permite carregar mais minutos de áudio. A melhor parte é a marcação de tempo e a precisão. Uso a versão premium há muito tempo e a atualização recente, na qual a IA ajuda a extrair as informações necessárias da conversa, é extremamente útil.

Otter. ai é uma ótima ferramenta de IA para transcrever áudios e vídeos. A versão premium é excelente, pois permite carregar mais minutos de áudio. A melhor parte é a marcação de tempo e a precisão. Uso a versão premium há muito tempo e a atualização recente, na qual a IA ajuda a extrair as informações necessárias da conversa, é extremamente útil.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Otter.ai

4. Descript (Ideal para edição avançada de áudio/vídeo com transcrição)

Via Descript

O Descript é uma ferramenta de transcrição projetada para criadores de conteúdo que também precisam editar áudio ou vídeo. Seu principal diferencial é a capacidade de editar mídia editando a transcrição; exclua uma palavra do texto e ela também será removida do vídeo ou podcast.

Além da conversão básica de voz em texto, o Descript oferece ferramentas para limpar e organizar transcrições com mais eficiência. A remoção de palavras de preenchimento detecta e destaca automaticamente frases como “hum”, “uh” e “você sabe”, permitindo que os usuários as excluam com um único clique para obter um áudio mais polido. A identificação do locutor identifica quem disse o quê em conversas em grupo, com a opção de atribuir nomes ou filtrar por locutor.

Principais recursos do Descript

Crie e edite gravações de voz digitando. O Descript sintetiza um novo áudio usando sua voz original

Grave entrevistas com convidados remotos, transcreva várias faixas e edite-as em sincronia

Coedição em tempo real com rastreamento de versões e comentários, como o Google Docs para áudio/vídeo

Limitações do Descript

Os usuários relataram que o aplicativo pode apresentar erros ou lentidão, especialmente em projetos grandes

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24/por pessoa/mês

Criador: US$ 35/por pessoa/mês

Negócios: US$ 65 por pessoa por mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Descript:

Criei cerca de 100 episódios de podcast usando o Descript, desde escrever notas do programa com IA até remover palavras de preenchimento e exportar vídeos de alta qualidade. É ótimo para fazer clipes e vídeos de depoimentos graças à sua edição fácil. Eu mesmo já usei para transcrever e pesquisar uma consulta médica gravada. No geral, é super fácil de usar.

Criei cerca de 100 episódios de podcast usando o Descript, desde escrever notas do programa com IA até remover palavras de preenchimento e exportar vídeos de alta qualidade. É ótimo para fazer clipes e vídeos de depoimentos graças à sua edição fácil. Eu até usei pessoalmente para transcrever e pesquisar uma consulta médica gravada. No geral, super fácil de usar.

🧠 Curiosidade: Uma hora de áudio pode levar de 4 a 6 horas para ser transcrita manualmente. Antes das ferramentas de IA, os transcritores profissionais muitas vezes precisavam de um dia inteiro de trabalho para transcrever corretamente uma única reunião ou episódio de podcast.

5. Trint (ideal para fluxos de trabalho de transcrição colaborativa)

Via Trint

O Trint é uma ferramenta de conversão de voz em texto projetada para equipes de conteúdo, jornalistas e profissionais de mídia. Ele oferece suporte a mais de 30 idiomas para transcrição e pode traduzir transcrições para mais de 50 idiomas, tornando-o útil para colaboração global. Os usuários podem enviar arquivos de áudio ou vídeo, e o Trint os converte rapidamente em transcrições editáveis com ênfase na precisão.

O Trint também inclui um editor colaborativo online onde equipes podem revisar, comentar e editar transcrições juntas, semelhante ao Google Docs. Ele rastreia o histórico de versões e inclui trilhas de auditoria, permitindo que os editores revertam alterações ou monitorem quem editou o quê. Há também um Story Builder para montar várias seções de transcrição em narrativas ou roteiros estruturados, frequentemente usado para trabalhos editoriais ou produção de vídeo.

Principais recursos do Trint

Identifica automaticamente os locutores e permite que os usuários insiram termos ou nomes personalizados para melhorar a precisão

Transmita e transcreva áudio ao vivo de eventos, coletivas de imprensa ou conferências em tempo real

Conecta-se a ferramentas como Adobe Premiere, Slack, Google Drive e plataformas CMS; também suporta automação Zapier

Limitações do Trint

O Trint troca um pouco de precisão por velocidade e custo, e você deve esperar ter que revisar o texto para corrigir palavras mal ouvidas ou pontuação

Preços do Trint

Gratuito

Inicial: US$ 80/licença/mês

Avançado: US$ 100/licença/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Trint

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trint?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Trint:

Contamos com a Trint para nos ajudar a trabalhar de forma mais inteligente e menos árdua. Gosto da facilidade de uso e da precisão com que transcreve nossas entrevistas. Trabalhar com transcrições pode ser tedioso, mas isso reduz significativamente o tempo que levamos para editar nosso trabalho.

Contamos com a Trint para nos ajudar a trabalhar de forma mais inteligente e menos árdua. Gosto da facilidade de uso e da precisão com que transcreve nossas entrevistas. Trabalhar com transcrições pode ser tedioso, mas isso reduz significativamente o tempo que levamos para editar nosso trabalho.

📚 Leia também: Como adicionar uma narração a um vídeo para melhorar o engajamento

6. Sonix (ideal para transcrições rápidas e multilíngues)

Via Sonix

O Sonix é uma plataforma de transcrição alimentada por IA que pode lidar com transcrições em vários idiomas no mesmo arquivo. Seu editor online sincroniza a reprodução de áudio com a transcrição, facilitando a revisão, a pesquisa por palavras-chave e a correção de erros. Ele também inclui uma pontuação de confiança por palavra que destaca o texto incerto, para que os usuários saibam exatamente onde verificar o áudio.

O Sonix também funciona como uma biblioteca de mídia. As transcrições são armazenadas na nuvem, organizadas em pastas ou projetos e oferecem suporte a velocidades de reprodução ajustáveis. Recursos como AudioText Matches marcam automaticamente as falas dos locutores, enquanto anotações com marcação de tempo permitem marcar citações ou seções importantes. Marcações de tempo palavra por palavra estão disponíveis para edição ou legenda precisa, especialmente útil para criadores de vídeo.

Melhores recursos do Sonix

Com suas ferramentas de exportação de legendas, você pode obter arquivos de legenda (SRT, VTT) com códigos de tempo adequados a partir de suas transcrições em qualquer um dos idiomas suportados

Identifica e vincula automaticamente termos-chave ou citações para uma revisão e resumo mais rápidos

Oferece um recurso de gravação automática de legendas para estilizar e gravar legendas diretamente em seu vídeo, tudo dentro da plataforma Sonix.

Limitações do Sonix

Alguns usuários observaram que ele pode ter dificuldade com certos sotaques ou terminologia especializada

Preços do Sonix

Padrão: US$ 0/mês (US$ 10/hora de áudio)

Premium: US$ 22/licença/mês (US$ 5/hora de áudio)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sonix

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonix?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o Sonix:

Fluxo de trabalho super rápido para transcrição. A IA faz um trabalho com quase 95% de precisão, mesmo em alemão, não apenas em inglês. E depois disso, levei apenas 25% a 50% do tempo total da entrevista para transcrever as palavras imprecisas.

Fluxo de trabalho super rápido para transcrição. A IA faz um trabalho com quase 95% de precisão, mesmo em alemão, não apenas em inglês. E depois disso, levei apenas 25% a 50% do tempo total da entrevista para transcrever as palavras imprecisas.

📚 Leia também: Como usar IA para notas de reuniões? (Casos de uso e ferramentas)

7. Fathom (Melhor para resumos de reuniões com IA gratuitos)

Via Fathom

O Fathom é um assistente de transcrição nativo do Zoom que entra automaticamente nas suas reuniões, transcreve-as em tempo real e fornece resumos gerados por IA logo após a chamada. Ele aparece como um participante silencioso, exibindo legendas ao vivo para que você possa se concentrar na conversa em vez de se preocupar em tomar notas.

Durante a reunião, o Fathom pode detectar momentos importantes usando destaques alimentados por IA ou permitir que você marque manualmente declarações importantes. Depois, ele gera um resumo claro com citações textuais, itens de ação e insights, poupando-lhe o trabalho de vasculhar transcrições completas para lembrar o que foi discutido.

Conheça os melhores recursos

Envia automaticamente resumos de chamadas e destaques importantes para o Salesforce ou HubSpot para manter os registros dos clientes atualizados

Envie um resumo pós-chamada diretamente para sua caixa de entrada de e-mail, listando citações importantes, tarefas e acompanhamentos

Todas as transcrições e notas são privadas; nada é compartilhado, a menos que você decida compartilhar

Compreenda as limitações

Em reuniões com espaço limitado na tela (como no Zoom ou no Google Meet), o bot Fathom aparece como um participante completo, ocupando um lugar visível na tela

Preços da Fathom

Gratuito para sempre

Premium: US$ 19/usuário/mês

Edição para equipes: US$ 29/usuário/mês

Team Edition Pro: US$ 39/usuário/mês

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 5000 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Fathom:

Resumos de reuniões absolutamente impecáveis e as ações a serem tomadas são precisas. Adoro a rapidez com que o resumo chega à minha caixa de entrada (dentro de 60 segundos após o término da reunião). Muito fácil e intuitivo de usar e integra-se perfeitamente com o Zoom e o Google Meet. Adorei a configuração simples por meio do vídeo/método de integração e o suporte/resposta rápidos.

Resumos de reuniões absolutamente impecáveis e as ações a serem tomadas são precisas. Adoro a rapidez com que o resumo chega à minha caixa de entrada (dentro de 60 segundos após o término da reunião). Muito fácil e intuitivo de usar e integra-se perfeitamente com o Zoom e o Google Meet. Adorei a configuração simples por meio do vídeo/método de integração e o suporte/resposta rápidos.

⚡ Arquivo de modelos: Quer ficar em dia com suas tarefas? Esses modelos de lista de tarefas facilitam a organização de prioridades, o acompanhamento do progresso e o gerenciamento do trabalho diário sem perder nada

8. Verbit (ideal para transcrição e legendagem de nível empresarial)

Via Verbit

O Verbit é uma plataforma de transcrição e legendagem que utiliza um modelo híbrido, no qual a IA realiza a transcrição inicial e, em seguida, transcritores profissionais editam e revisam rapidamente a transcrição para obter uma qualidade quase perfeita. Também suporta legendagem em tempo real através do CART (Communication Access Realtime Translation), que é comumente usado em salas de aula, conferências e webinars do Zoom.

Criado para uso empresarial, o Verbit está em conformidade com as normas HIPAA, GDPR e SOC-2 e oferece suporte a implantações em nuvem privada para maior segurança. A plataforma permite que os usuários configurem glossários específicos para cada domínio, garantindo que termos complexos ou de nicho sejam transcritos corretamente. Além disso, oferece descrições de áudio ao vivo para acessibilidade.

Principais recursos do Verbit

Suporta identificação de vários locutores e pode rotular os locutores por nome ou através de perfis de voz

Oferece tradução de transcrições e até dublagem com IA para dar suporte à criação de conteúdo multilíngue

O Verbit inclui um recurso de resumos com IA “Gen V” que gera automaticamente resumos concisos de reuniões ou aulas

Limitações do Verbit

A presença de vários ícones espalhados pela interface do usuário foi mencionada como um ponto de confusão

Preços do Verbit

Gratuito (até 30 minutos)

Autoatendimento: US$ 29/mês

Serviço completo: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Verbit

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Verbit?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Verbit:

Algumas coisas que gosto no Verbit são sua interface amigável, ASR preciso e abordagem orientada para o cliente. Eu uso todos os dias; ele está integrado ao nosso sistema.

Algumas coisas que gosto no Verbit são sua interface amigável, ASR preciso e abordagem orientada para o cliente. Eu uso todos os dias; ele está integrado ao nosso sistema.

🧠 Curiosidade: Hollywood tem exércitos secretos de transcritores. As legendas de filmes e programas de TV são frequentemente criadas por empresas especializadas em serviços de transcrição — algumas trabalhando quadro a quadro para sincronizar perfeitamente os diálogos, os ruídos de fundo e as identificações dos locutores.

9. Fireflies. ai (Melhor para insights de reuniões com tecnologia de IA)

Via Fireflies AI

Fireflies. ai é um assistente de reuniões em tempo real com IA que grava e transcreve automaticamente reuniões em plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. As transcrições aparecem no painel do Fireflies momentos após o término da reunião, completas com marcas de tempo e diferenciação dos locutores.

Mas não se trata apenas de transcrição. O Fireflies adiciona uma camada de inteligência de conversação, marcando momentos importantes, gerando itens de ação e criando resumos de reuniões. Sua análise de sentimentos ajuda as equipes a entender o tom, enquanto o recurso de pesquisa inteligente permite filtrar conversas por palavras-chave, perguntas, datas ou categorias.

Fireflies. ai melhores recursos

Você pode treinar o Fireflies com um vocabulário personalizado para melhorar a precisão de termos específicos, acrônimos ou nomes de produtos usados pela sua equipe

Integra-se com ferramentas de CRM como Salesforce e HubSpot, gerenciadores de projetos como Asana e Trello e plataformas em nuvem como Google Drive e Dropbox.

Oferece análises de voz e do locutor, como tempo de fala por locutor, cartões de pontuação e insights que ajudam os gerentes a treinar os membros da equipe de maneira eficaz.

Limitações do Fireflies.ai

Dificuldade ocasional em transcrever e resumir reuniões com precisão, especialmente em cenários que envolvem vários interlocutores, sotaques fortes ou ruídos de fundo

Preços do Fireflies.ai

Gratuito para sempre

Pro: US$ 18/licença/mês

Negócios: US$ 29/licença/mês

Empresa: US$ 39/licença/mês

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Fireflies.ai:

Os resumos são incrivelmente precisos e perspicazes, e adoro que você possa expandir qualquer ponto para obter mais contexto (uma grande vantagem do plano Pro). A capacidade de visualizar o resumo da reunião junto com a transcrição completa economiza muito tempo, e os marcadores de tempo vinculados facilitam o acesso direto à parte da conversa que você precisa.

Os resumos são incrivelmente precisos e perspicazes, e adoro que você possa expandir qualquer ponto para obter mais contexto (uma grande vantagem do plano Pro). A capacidade de visualizar o resumo da reunião junto com a transcrição completa economiza muito tempo, e os marcadores de tempo vinculados facilitam o acesso direto à parte da conversa que você precisa.

📚 Leia também: Como compartilhar e colaborar em notas

10. Happy Scribe (Melhor para transcrição e legendas com opção humana)

Via Happy Scribe

O Happy Scribe é uma plataforma de transcrição popular que oferece transcrições geradas por IA em mais de 120 idiomas e dialetos. A configuração é simples: basta enviar seu arquivo, selecionar um idioma e receber uma transcrição com registro de tempo em minutos. Ele adiciona pontuação automaticamente, coloca letras maiúsculas no texto e pode detectar e identificar diferentes locutores para facilitar a revisão.

O Happy Scribe também oferece flexibilidade para atualizar qualquer transcrição de IA para um nível de precisão humano com um clique. Ele também possui um editor de legendas robusto que não apenas transcreve a fala, mas também gera legendas sincronizadas prontas para exportação. Você pode mesclar, dividir e ajustar linhas de legenda e até mesmo incluir SDH (legendas para surdos e deficientes auditivos) com descrições de som ou rótulos de locutores.

Melhores recursos do Happy Scribe

O editor sincroniza com formas de onda de áudio para facilitar a verificação e inclui as funções encontrar e substituir, além da capacidade de marcar nomes de locutores personalizados

Você pode convidar colaboradores para editar transcrições na plataforma ou exportar arquivos nos formatos Word ou TXT para uso offline

Há também um recurso de comentários, para que você possa deixar notas ou perguntas em determinados momentos para seus colegas (por exemplo, “Palavra pouco clara aqui, verifique novamente”)

Limitações do HappyScribe

Ausência de um aplicativo móvel, o que impede os usuários de acessar a plataforma em qualquer lugar e limita a produtividade daqueles que preferem trabalhar em dispositivos móveis

Preços do HappyScribe

Gratuito

Inicial: Pague conforme usar (a partir de US$ 12 por 60 minutos)

Lite: US$ 9/mês

Pro: US$ 29/mês

Negócios: US$ 80/mês

Avaliações e comentários do Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Happy Scribe?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Happy Scribe:

É tão fácil quanto enviar um arquivo de áudio e esperar um minuto. Depois, você só precisa corrigir os 10% que não puderam ser transcritos automaticamente. Além disso, é possível reproduzir o áudio enquanto corrige o texto, o que facilita muito o trabalho

É tão fácil quanto enviar um arquivo de áudio e esperar um minuto. Depois, você só precisa corrigir os 10% que não puderam ser transcritos automaticamente. Além disso, é possível reproduzir o áudio enquanto corrige o texto, o que facilita muito o trabalho

11. Google Cloud Speech-to-Text (ideal para desenvolvedores e API de voz escalável)

O Google Cloud Speech-to-Text é uma API de nível empresarial e fácil de usar para desenvolvedores que converte áudio em texto em grande escala. Em vez de uma interface tradicional voltada para o usuário, ele oferece um mecanismo de back-end robusto, criado para alimentar aplicativos, bots de voz e fluxos de trabalho automatizados. Ele oferece suporte a streaming em tempo real e transcrição em lote, o que significa que você pode transmitir áudio ao vivo com baixa latência ou enviar arquivos pré-gravados para receber transcrições detalhadas com registro de data e hora.

A API é facilmente escalável para grandes volumes e inclui ferramentas avançadas, como metadados de reconhecimento, pontuação automática e pontuação de confiança por palavra, ajudando os desenvolvedores a ajustar a qualidade da transcrição. Os desenvolvedores podem aumentar ainda mais a precisão fornecendo um vocabulário personalizado (por exemplo, nomes de marcas ou termos específicos do domínio).

Principais recursos do Google Cloud Speech-to-Text

Você pode treinar modelos de fala personalizados usando o AutoML (atualmente em lançamento limitado) ou optar por modelos aprimorados de chamadas telefônicas e vídeo para obter maior precisão em cenários de áudio especializados

Suporta diarização de locutores, rotulando automaticamente os locutores sem necessidade de entrada manual

Oferece transcrições alternativas para segmentos de áudio pouco claros, dando aos desenvolvedores flexibilidade na escolha da interpretação mais precisa

Limitações do Google Cloud Speech-to-Text

Alguns usuários relataram atrasos perceptíveis durante a transcrição em tempo real, o que pode afetar a eficácia e a capacidade de resposta do processamento de fala ao vivo

Preços do Google Cloud Speech-to-Text

Com base na quantidade de áudio processada por mês, medida em incrementos de um segundo. Por exemplo, o reconhecimento padrão no V2 começa em US$ 0,016 por minuto e diminui com o aumento do uso, enquanto os modelos médicos são gratuitos nos primeiros 60 minutos e, depois, custam US$ 0,078 por minuto

Avaliações e comentários do Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Cloud Speech-to-Text?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Google Cloud Speech-to-Text:

Faz um ótimo trabalho de transcrição, preciso e com pouquíssima necessidade de edição. É bom ter alternativas a outros produtos, especialmente ao Google, porque elas se integram a todas as linhas de produtos e são hospedadas na nuvem

Faz um ótimo trabalho de transcrição, preciso e com pouquíssima necessidade de edição. É bom ter alternativas a outros produtos, especialmente ao Google, porque elas se integram a todas as linhas de produtos e são hospedadas na nuvem

📚 Leia também: Melhores aplicativos e ferramentas de IA para anotações

As ferramentas de transcrição ajudam você a capturar conversas, reuniões e ideias a partir de arquivos de áudio ou vídeo. Mas, depois que a transcrição é feita, gerenciar tudo o que vem a seguir — como edições, planejamento de conteúdo ou atualizações da equipe — ainda requer um espaço organizado e fácil de usar.

É aí que entra o ClickUp. Esteja você trabalhando com conteúdo de vídeo, entrevistas transcritas ou notas de reuniões geradas por IA do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, o ClickUp ajuda você a reunir tudo. Com Docs integrados, modelos e ClickUp AI, você pode gerenciar projetos, criar conteúdo e colaborar, tudo em um só lugar.

✨ Quer transformar seu fluxo de trabalho de transcrição em um processo contínuo? Inscreva-se agora no ClickUp e simplifique seu trabalho do início ao fim.