Modelos gratuitos de currículos executivos para se destacar

Você criou estratégias de negócios, liderou equipes multifuncionais e entregou resultados mensuráveis.

Mas como traduzir essa experiência no setor em um currículo executivo que chame a atenção e passe pelos filtros técnicos? Isso ainda é um desafio. Ainda mais quando você sabe que tem apenas alguns segundos para causar uma boa impressão.

Este guia ajuda você a enfrentar esse desafio de frente. Selecionamos os melhores modelos de currículos executivos — simples, modernos e criados para destacar suas habilidades de liderança em um formato que chama a atenção.

Vamos garantir que seu currículo abra portas, em vez de ficar enterrado em uma pilha digital.

O que são modelos de currículos executivos?

Um modelo de currículo executivo é um formato de currículo criado profissionalmente para líderes seniores, vice-presidentes e executivos de nível C. Ele oferece uma estrutura compatível com ATS e destaca os destaques da sua carreira, habilidades de liderança e experiência no setor sem precisar começar do zero.

Ao contrário dos modelos de currículo genéricos, essas ferramentas têm seções pré-criadas que chamam a atenção de recrutadores, gerentes de contratação e membros do conselho que buscam liderança executiva comprovada. Veja por que é importante escolher um modelo de currículo profissional:

Destaque sua liderança executiva com seções claramente estruturadas que mostram iniciativas estratégicas, principais conquistas e sucesso da equipe

Fortaleça sua marca alinhando seu currículo com seu estilo de liderança, setor e realizações profissionais

Economize tempo em cada candidatura com layouts flexíveis e fáceis de personalizar, que exigem um mínimo de reformatação

Um modelo cuidadosamente escolhido ajuda seu currículo a falar por si mesmo antes mesmo de você entrar na sala. Mas o que torna um modelo excelente? Vamos analisar.

🧠 Curiosidade: A palavra “currículo” vem do verbo francês “résumer”, que significa resumir. Esse é precisamente o seu objetivo: resumir suas conquistas, desde a liderança de equipes até o desenvolvimento de parcerias estratégicas, em uma página impactante.

O que torna um modelo de currículo executivo bom?

Um currículo não é apenas um documento, é um posicionamento estratégico. Escolher o modelo certo significa apresentar sua liderança executiva e seu histórico comprovado em um formato de currículo funcional que as equipes (e os sistemas) de contratação entendam e confiem.

Veja o que você deve procurar ao selecionar um modelo que trabalhe tão duro quanto você:

Resumo de destaque: Comece com força com uma declaração de liderança ousada e objetiva. Comunique seu valor em 3 a 4 linhas, seja você um diretor executivo expandindo operações globais ou um diretor financeiro melhorando a lucratividade

Estrutura consistente: Direcione os leitores para o que é mais importante. Ótimos modelos de currículos profissionais usam títulos em negrito, espaçamento claro e hierarquia lógica, tornando suas principais realizações facilmente identificáveis

Espaço dedicado a métricas: Torne seus resultados impossíveis de ignorar. Selecione modelos de currículo que mostrem resultados quantificáveis, como “crescimento de receita de US$ 30 milhões” ou “mais de 10 equipes globais ampliadas”, sinalizando imediatamente seu impacto na alta administração

Compatibilidade com ATS: opte por layouts de coluna única com fontes padrão e formatação mínima, que ficam perfeitos na tela e na impressão. Evite caixas de texto, ícones e elementos com design excessivo que podem ser perdidos na tradução (ou análise)

Seções de habilidades: Destaque suas capacidades estratégicas. Procure modelos com seções dedicadas para transmitir habilidades técnicas e interpessoais essenciais, incluindo desenvolvimento de negócios, planejamento estratégico, gestão de mudanças, habilidade de comunicação e transformação digital

💡 Dica profissional: escolha um layout modular que reflita seu estilo de liderança e esteja alinhado com seus objetivos profissionais, seja sua próxima meta a diretoria, o crescimento de uma startup ou a recuperação de uma organização. Ganhe pontos extras com seções dedicadas a parcerias estratégicas, atividades de fusões e aquisições ou palestras para impulsionar sua marca executiva.

15 melhores modelos de currículos executivos

Os recrutadores e tomadores de decisão de hoje querem ver impacto de liderança, visão estratégica e resultados — rapidamente.

Seja você um diretor de marketing definindo a direção da marca, um vice-presidente de vendas formando equipes poderosas ou um futuro CEO pronto para assumir o comando, seu currículo deve contar essa história.

Pronto para fazer isso acontecer? Confira estes modelos de currículo gratuitos cuidadosamente selecionados:

1. Modelo de currículo executivo geral da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Destaque sua história de liderança em um layout limpo e moderno com o modelo de currículo executivo geral da ClickUp

O modelo de currículo executivo geral da ClickUp oferece um layout profissional e estratégico que está longe de ser básico. Ele começa com um cabeçalho em negrito que destaca sua marca pessoal, suas conquistas estratégicas, sua experiência em operações comerciais e resultados mensuráveis.

A melhor parte? É baseado no ClickUp Docs, que facilita a criação, edição e personalização dos seus modelos. Use o poderoso sistema de gerenciamento de documentos para colaborar com colegas ou mentores em tempo real, gerenciar várias versões do currículo e manter-se organizado — tudo dentro do espaço de trabalho intuitivo do ClickUp.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Comece com força com um resumo de currículo atraente que chama a atenção em segundos

Adapte-se rapidamente a qualquer oportunidade, sem alterar a formatação ou ajustar as margens

Mantenha-se organizado armazenando várias versões no ClickUp, prontas para serem enviadas a qualquer momento

🔑 Ideal para: Executivos seniores e líderes de nível C que frequentemente personalizam seus currículos para destacar transformações estratégicas ou reviravoltas operacionais, sem perder horas com formatação ou reescrita

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain é o seu assistente secreto de IA para criar currículos profissionais e garantir o emprego dos seus sonhos. Veja como funciona: Pesquise empresas-alvo: resuma instantaneamente missões, produtos e as últimas notícias da empresa 🔍

Interprete descrições de cargos: identifique rapidamente as habilidades essenciais e as especificidades da função 🎯

Prepare-se para entrevistas com excelência: Preveja perguntas específicas da empresa e comportamentais — e aprimore suas respostas com a preparação para entrevistas com inteligência artificial 🎤 Use a assistência de IA do ClickUp Brain para criar currículos personalizados

2. Modelo de currículo técnico ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mostre suas habilidades técnicas e orientação estratégica em um documento elegante com o modelo de currículo técnico da ClickUp

🔍 Você sabia? O setor de tecnologia está crescendo rapidamente, com 356.700 novos empregos previstos anualmente até 2033. À medida que a demanda cresce, também crescem as expectativas dos recrutadores.

As equipes de contratação não estão apenas procurando conhecimento técnico — elas querem executivos que tenham ampliado sistemas, construído equipes de alto desempenho e impulsionado a transformação digital em nível organizacional.

O modelo de currículo técnico da ClickUp ajuda você a atingir esse objetivo. Projetado para líderes de tecnologia — CTOs, CIOs e diretores de TI —, ele possui seções para as qualificações, tecnologias e projetos mais relevantes, sem complicações de formatação.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Apresente conhecimentos técnicos complexos e certificações relevantes de forma eficaz

Relacione todas as iniciativas — migração, modernização, arquitetura de sistemas — aos resultados reais dos negócios

Use IA para criar declarações mais assertivas, quantificar conquistas e destacar o impacto em segundos

🔑 Ideal para: Diretores de Tecnologia (CTOs), Diretores de Informação (CIOs), arquitetos de sistemas e líderes de engenharia que desejam alinhar conhecimentos tecnológicos especializados com impacto estratégico e de liderança ao nível empresarial

➡️ Leia mais: Modelos de currículos técnicos para se destacar aos recrutadores

3. Modelo de currículo para gerente de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de currículo para gerente de produto da ClickUp para transformar sua experiência profissional em uma história de carreira atraente que os recrutadores não poderão ignorar

Os gerentes de produto devem ser estrategistas, solucionadores de problemas e defensores dos clientes, tudo ao mesmo tempo. Mas capturar esse conjunto de habilidades multidimensionais em um único currículo muitas vezes parece impossível.

O modelo de currículo para gerente de produto da ClickUp resolve esse desafio. Em vez de apenas listar proficiência em ferramentas ou tarefas rotineiras, ele destaca sua capacidade comprovada de definir estratégias de produto, executar planos de entrada no mercado e alinhar equipes multifuncionais em direção a objetivos claros.

A maior vantagem é a estrutura clara e intuitiva, que facilita a criação do currículo. Personalize rapidamente este modelo de currículo criativo para destacar sua liderança, abordagem para resolução de problemas e impacto mensurável nos produtos.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Crie currículos personalizados para cargos em B2B, B2C, SaaS ou plataformas, sem precisar começar do zero

Mantenha métricas, resultados de lançamentos e responsabilidade pelo roteiro estruturados e fáceis de atualizar

Mostre sua capacidade de conectar engenharia, design e objetivos de negócios em cada linha

🔑 Ideal para: Gerentes de produto que transformam planos de ação em resultados e precisam de um currículo que comprove isso

💡 Dica profissional: grandes líderes não se limitam a cumprir, eles evoluem. Quer você esteja mudando de setor, buscando mais responsabilidades ou saindo de uma função estagnada, o seu “porquê” é importante. Aprenda a responder “por que você está procurando emprego” de uma forma que o posicione como alguém intencional, estratégico e pronto para o próximo desafio.

4. Modelo de currículo para gerente de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza e estrutura ao seu currículo com o modelo de currículo para gerente de projetos da ClickUp, criado para destacar o impacto da liderança

Os gerentes de projeto não se limitam a manter os projetos em andamento, eles são especialistas em gerar resultados. Desde alinhar equipes e gerenciar prioridades em constante mudança até equilibrar orçamentos e mitigar riscos, sua função combina estratégia, execução e liderança multifuncional.

No entanto, a maioria dos currículos não captura esse escopo — ou os resultados que você entrega. É por isso que o modelo de currículo para gerente de projetos da ClickUp se destaca.

Criado diretamente no ClickUp Docs, este modelo oferece uma estrutura clara e profissional que destaca seus pontos fortes: liderança de equipes, cumprimento de prazos e melhoria da eficiência operacional. Esteja você executando sprints ágeis, cumprindo cronogramas em cascata ou liderando iniciativas em toda a empresa, ele cria uma narrativa precisa que os recrutadores podem acompanhar, deixando seu impacto inequivocamente claro.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Siga uma estrutura cronológica inversa que coloca suas conquistas mais recentes em destaque

Dê valor às suas metodologias de projeto, associando-as a resultados reais, e não a jargões

Crie pontos-chave mais rapidamente com a assistência da IA, que traz clareza ao escopo, aos prazos e aos resultados comerciais

🔑 Ideal para: Profissionais de gerenciamento de projetos, líderes de programas e especialistas em entrega que impulsionam iniciativas de alto impacto e desejam um modelo de currículo criativo que corresponda à escala, velocidade e estrutura de seu trabalho

➡️ Leia mais: Modelos e exemplos de currículos para gerentes de projeto para se destacar

5. Modelo de currículo para engenheiros da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Demonstre sua profundidade técnica — e os resultados que ela traz — com o modelo de currículo de engenharia da ClickUp

Como engenheiro, você fala em código, sistemas e soluções escaláveis, mas os recrutadores não. E esse é o desafio. O modelo de currículo de engenharia da ClickUp ajuda a traduzir sua experiência técnica em um currículo atraente e fácil de ler para os recrutadores.

Ele foi projetado para destacar o que é mais importante: escolhas de arquitetura, liderança técnica e resultados tangíveis. A estrutura facilita a personalização para funções de full-stack, DevOps ou dados, sem sacrificar a clareza.

O que torna este modelo especialmente útil? Ele faz parte de um fluxo de trabalho mais amplo dentro do ClickUp. Desde a organização da sua busca por empregos com IA até o gerenciamento de versões de currículos específicos para cada cargo e a preparação para entrevistas técnicas, você terá todas as ferramentas necessárias em um só lugar.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Chame a atenção para o seu conhecimento do setor e impacto na engenharia — destaque decisões importantes, escalabilidade do sistema e conquistas multifuncionais

Use um layout simples e minimalista que agrada tanto a líderes técnicos quanto a partes interessadas nos negócios

Integre-se perfeitamente ao criador de currículos do LinkedIn para candidaturas rápidas e refinadas em grande escala

🔑 Ideal para: diretores de engenharia, vice-presidentes e líderes técnicos seniores que precisam de um modelo de currículo profissional que reflita o valor comercial e a profundidade em engenharia

🎁 Dica do ClickUp: Um ótimo currículo chama a atenção, mas nem sempre é suficiente para garantir o emprego. Executivos experientes se destacam escrevendo propostas de emprego para mostrar por que são a escolha estratégica certa. Quer participar? Veja como escrever uma proposta de emprego que chama a atenção (e gera ofertas).

6. Modelo de pesquisa de emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se focado, organizado e proativo na sua busca por emprego com o modelo de busca de emprego do ClickUp

Um currículo bem elaborado é apenas parte da equação. A busca por cargos executivos exige estrutura, especialmente quando você está visando várias funções, personalizando candidaturas e conciliando entrevistas em diferentes empresas.

O modelo de busca de emprego do ClickUp oferece essa estrutura. Acompanhe oportunidades, personalize seu alcance e fique à frente do seu próximo passo com o quadro de busca de emprego baseado em tarefas do ClickUp.

A melhor parte? Com tudo em um só lugar, você gasta menos tempo vasculhando e-mails e mais tempo focando em oportunidades de alto impacto.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Centralize todos os seus recursos — currículos, cartas de apresentação, pesquisas sobre empresas e notas — em um único espaço de trabalho

Marque e filtre por tipo de cargo, correspondência de habilidades, tamanho da empresa e setor para priorização inteligente

Alterne entre a visualização em lista e a visualização de carga de trabalho para gerenciar seu pipeline de busca de emprego como um projeto

🔑 Ideal para: Executivos e profissionais seniores que gerenciam uma busca de emprego de alto volume e precisam de um fluxo de trabalho visual e personalizável para acompanhar todos os pontos de contato, desde a candidatura até a oferta

💡 Dica profissional: Está passando de vice-presidente para diretor executivo? Mudando da liderança corporativa para a liderança de uma startup? Um modelo especializado ajuda a reformular suas principais conquistas. Confira como fazer uma mudança de carreira para uma transição ou mudança mais estratégica!

7. Modelo de lista de procura de emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e visualize todos os aspectos das suas candidaturas a empregos usando o modelo de busca de emprego do ClickUp

O modelo de lista de procura de emprego da ClickUp manterá sua procura de emprego focada e sem atritos. Este modelo de currículo criativo oferece um layout limpo e linear para registrar candidaturas, acompanhar status, monitorar acompanhamentos e comparar funções — tudo em um formato de alta visibilidade e organizado.

Use os campos personalizados integrados para acompanhar tudo, desde o tipo de cargo e a fase da entrevista até a faixa salarial e os próximos passos, para tomar decisões mais rápidas e informadas. É como se fosse seu CRM pessoal para a procura de emprego, feito sob medida para profissionais de alto desempenho que gostam de agir com clareza e intenção.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Veja exatamente em que ponto cada candidatura se encontra com colunas de status que sinalizam o que precisa de sua atenção a seguir

Adicione campos personalizados para registrar metas salariais, contatos profissionais, notas de acompanhamento ou cargos executivos que você almeja

Crie planos de carreira paralelos (por exemplo, cargos de liderança executiva versus cargos de consultoria) e compare as oportunidades lado a lado

🔑 Ideal para: Profissionais experientes e orientados para objetivos que desejam visibilidade total em seu processo de busca de emprego, sem perder nenhum acompanhamento, detalhe ou prazo

➡️ Leia mais: Os melhores aplicativos de software de acompanhamento de vagas para gerentes de projeto

8. Modelo de carta de apresentação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie cartas de apresentação personalizadas que conectem sua experiência ao que os gerentes de contratação valorizam, através do modelo de carta de apresentação da ClickUp

Um ótimo currículo destaca suas habilidades, enquanto uma ótima carta de apresentação conecta essas habilidades aos objetivos da empresa. O modelo de carta de apresentação do ClickUp ajuda você a fazer essa conexão com confiança e sem precisar começar do zero todas as vezes.

Criado no ClickUp Docs, ele oferece um formato limpo e estruturado que você pode personalizar rapidamente para cada cargo. Comunique por que você está se candidatando, como você agregará valor e o que faz de você o candidato ideal, sem soar genérico ou forçado.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Elimine o estresse com a formatação — use cabeçalhos simples e defina o espaçamento para manter a aparência profissional sempre

Reutilize suas declarações de valor mais fortes, trocando-as facilmente para um contexto específico da empresa

Colabore com um mentor, colega ou coach diretamente no documento para obter feedback antes de enviar

🔑 Ideal para: Profissionais que desejam que cada candidatura pareça personalizada, sem ter de reescrever tudo de raiz

💡 Dica profissional: Você não é bom em escrever ou fica olhando para uma página em branco mais do que gostaria? O ClickUp Brain ajuda você a criar cartas de apresentação precisas e específicas para cada cargo com mais rapidez. Use a IA para refinar sua linguagem, ajustar seu tom ou reescrever seções importantes para diferentes setores e estilos de liderança. Veja como melhorar uma carta de apresentação para gerente de projetos com o ClickUp Brain: Use IA para refinar a linguagem do seu currículo, ajustar o tom ou reescrever seções importantes para diferentes setores e estilos de liderança

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

9. Exemplo de currículo executivo da Resume Genius

via Resume Genius

Prefere um currículo simples, criado especialmente para cargos executivos? Este modelo profissional da Resume Genius é um ponto de partida sólido, especialmente se você estiver se candidatando por meio de plataformas ATS ou trabalhando com recrutadores que esperam um layout mais tradicional

Segue um formato cronológico inverso, colocando sua experiência de liderança mais recente e relevante em destaque. Você começará com um resumo executivo conciso e, em seguida, passará para o histórico profissional, certificações e formação acadêmica, tudo organizado em uma estrutura clara e fácil de ler.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Use um layout minimalista e compatível com ATS que ainda assim parece moderno e sofisticado

Substitua o texto provisório por suas métricas de liderança, resultados estratégicos e conquistas da equipe

Economize tempo com uma estrutura que faz o trabalho pesado: insira seu histórico profissional e combine-o com a descrição do cargo relevante

🔑 Ideal para: Executivos e profissionais seniores que desejam um formato de currículo funcional e descomplicado, com foco nas realizações, sem se preocupar com a compatibilidade do design

📜 Curiosidade: Leonardo da Vinci é frequentemente creditado como o criador do primeiro currículo — uma carta que enviou ao Duque de Milão em 1481, descrevendo suas habilidades, invenções e experiência em engenharia militar. O modelo original para a autopromoção estratégica!

10. Modelo de currículo para diretor de operações em PDF da Resume Worded

via Resume Worded

O diretor de operações (COO) é fundamental no planejamento estratégico e na administração dos negócios, supervisionando as operações diárias, impulsionando iniciativas de crescimento dos negócios e garantindo a conformidade legal.

Se o seu currículo precisa refletir esse nível de responsabilidade, este modelo em PDF é uma escolha inteligente. Ele oferece um formato limpo e estruturado para destacar suas conquistas de liderança, realizações operacionais e impacto mensurável.

O formato cronológico inverso facilita a apresentação da sua trajetória profissional, enquanto o layout ajuda a destacar conquistas em transformação empresarial e liderança de equipes.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Apresente sua liderança operacional e conquistas estratégicas em um formato criado para cargos de nível C

Destaque métricas importantes, como P&L, economia de custos, tamanho da equipe e KPIs operacionais

Evite o estresse da formatação com um PDF limpo e pronto para uso que mantém tudo alinhado

🔑 Ideal para: COOs, diretores de operações e líderes seniores prontos para assumir um cargo de nível C e destacar resultados orientados para o desempenho

➡️ Leia mais: Modelos de mapa de carreira para criar um roteiro de carreira claro

11. Modelo de currículo para vice-presidente da Enhancv

Como vice-presidente, você desempenha várias funções: conduz estratégias multifuncionais, gerencia equipes e entrega resultados comerciais mensuráveis. É por isso que seu currículo deve ser tão versátil quanto sua presença executiva. Com este modelo, você consegue exatamente isso!

Destaca-se pelo design elegante e moderno e pelas seções altamente personalizáveis — ideal para cargos de liderança dinâmicos e multidisciplinares. O que há de melhor? O criador de currículos guiado da Enhancv ajuda você a mostrar suas maiores conquistas sem precisar lidar com ferramentas de formatação.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Crie um currículo visualmente atraente, claro e profissional

Personalize seções para gerenciamento de portfólio, supervisão de equipes globais ou seu estilo único de liderança

Adicione elementos pessoais, como valores, missão ou detalhes de contato, para se destacar sem sacrificar a credibilidade

🔑 Ideal para: vice-presidentes e líderes executivos em vendas, marketing, operações, produtos ou estratégia — que desejam um currículo moderno que reflita impacto e individualidade

🎁 Dica do ClickUp: Habilidades interpessoais não são extras desejáveis no nível executivo — elas são sinais de liderança. Mas não basta listá-las. Ao contrário das habilidades técnicas, elas precisam de contexto. Escolha algumas que reflitam sua liderança e comprove-as com conquistas reais. É também uma maneira inteligente de mostrar adequação cultural, como liderança de equipes globais ou disponibilidade para mudança. No final das contas, as pessoas contratam líderes em quem confiam, não apenas cargos no papel.

12. Modelo de currículo para diretor de marketing da Enhancv

Como resumir anos de construção de marca, liderança de campanhas e estratégia de crescimento em um currículo conciso de uma página? Esse é o desafio que todo diretor de marketing enfrenta — e é aí que este modelo gratuito entra em ação.

Com um design moderno e personalizável, o modelo de currículo para diretor de marketing da Enhancv ajuda você a destacar o que mais importa: aquisição de clientes, expansão da marca, campanhas que geram receita e inovação no mercado.

Quer você tenha liderado uma reformulação global de marca ou ampliado uma equipe de marketing de cinco para 50 pessoas, este currículo oferece a flexibilidade necessária para contar essa história com confiança e com a sua própria voz.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Mostre conquistas de conversão que comprovam sua força na otimização do funil de vendas e no crescimento da receita

Adapte o layout para se adequar ao seu público, ao tom da sua marca ou ao setor-alvo com flexibilidade visual

Eleve sua marca com seções opcionais para valores, estilo de liderança ou marcos importantes

🔑 Ideal para: Executivos de marketing — CMOs, VPs ou diretores de marketing que desejam apresentar conquistas estratégicas, talento criativo e liderança de marca em um formato claro e atraente

💡 Dica profissional: Pense como um profissional de marketing ao se candidatar a uma vaga: você é o produto, seu currículo é a campanha e o gerente de contratação é seu público-alvo. Cause impacto — o que você impulsionou, ampliou ou transformou? É isso que chama a atenção dos executivos de alto escalão.

13. Modelo de currículo para vice-presidente de vendas da Enhancv

Como executivo de vendas, seus números de pipeline, receita e crescimento falam por si, mas seu currículo precisa fazer mais do que listar palavras-chave de vendas. Ele deve contar uma história de liderança, escala e execução estratégica. É exatamente isso que o modelo de currículo para vice-presidente de vendas da Enhancv oferece.

Este modelo elegante e personalizável ajuda você a organizar suas maiores conquistas, desde o crescimento da receita e a expansão do território até a formação de equipes e a otimização de processos.

Use a seção Resumo para destacar suas maiores conquistas e alinhá-las com os objetivos da empresa. Na área Experiência em vendas e conquistas, quantifique seu sucesso — acelerando a velocidade do pipeline, reduzindo a rotatividade ou impulsionando o crescimento anual.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Destaque métricas de desempenho importantes, como cumprimento de cotas, tamanho da equipe e melhorias na taxa de sucesso

Cause uma ótima primeira impressão com um layout limpo e fácil de editar, criado para oferecer clareza e rapidez

Adicione treinamentos em vendas e certificações para sinalizar seu crescimento contínuo e adaptabilidade em um setor em rápida evolução

🔑 Ideal para: Executivos de vendas que estão assumindo cargos de vice-presidente, expandindo para novas regiões ou liderando equipes de entrada no mercado

➡️ Leia mais: Melhor software de gerenciamento de habilidades

14. Modelo de currículo para CIO da Enhancv

Como CIO, seu impacto vai muito além de sistemas e software. Você está definindo a espinha dorsal digital da empresa.

É por isso que seu currículo não deve parecer uma lista de plataformas. Ele precisa comunicar seu pensamento estratégico, sua visão empresarial e os resultados reais que sua liderança proporciona. O modelo de currículo para CIO da Enhancv ajuda você a fazer isso.

Criado para executivos de TI modernos, este modelo oferece espaço suficiente para você destacar iniciativas de alto risco, como transformações na nuvem, experiência em segurança cibernética, migrações de sistemas legados e alinhamento multifuncional entre regiões e equipes.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Lidere com estratégia empresarial, inovação e transformação

Destaque conquistas como redução de custos, reformulações de arquitetura e lançamentos globais

Personalize o layout para se adequar à sua área de atuação, desde fintech e saúde até manufatura e SaaS

🔑 Ideal para: CIOs, líderes de transformação digital e executivos seniores de tecnologia que precisam de um currículo que reflita autoridade técnica e credibilidade na diretoria

15. Modelo de currículo para diretor financeiro da Enhancv

O que vem à sua mente quando você pensa em um diretor financeiro? Previsões, captação de recursos, mitigação de riscos, análise financeira e pressão para acertar os números (e a narrativa).

O modelo de currículo para diretor financeiro da Enhancv ajuda você a contar essa história. Projetado para líderes financeiros, este layout moderno destaca suas vitórias estratégicas, liderança executiva e supervisão operacional sem sobrecarregar o recrutador.

Em vez de ocultar o impacto em blocos densos de texto, ele oferece seções claras e personalizáveis para responsabilidade por P&L, orçamento, relações com investidores, atividades de fusões e aquisições e relatórios para a diretoria. Isso o torna perfeito para comunicar credibilidade e clareza.

💎 Veja por que você vai adorar este modelo:

Divida a complexa liderança financeira em seções claras e fáceis de ler

Demonstre que está pronto para a sala de reuniões com um design sofisticado e voltado para executivos

Personalize para uso em materiais para investidores, referências internas ou divulgação para recrutadores

🔑 Ideal para: diretores financeiros, diretores de finanças, controladores e líderes seniores que precisam de um currículo conciso e de nível executivo que relacione a experiência financeira aos resultados comerciais

✨ Bônus: Mesmo o melhor currículo precisa de apoio. Aqui estão algumas dicas de especialistas em procura de emprego para avançar mais rápido e de forma mais inteligente: Faça sua busca como se fosse um projeto: defina metas, acompanhe as ações e analise o que está funcionando

Personalize cada ponto de contato: personalize seu currículo, carta de apresentação e contato para refletir a função, a missão da empresa e as expectativas dos executivos

Construa uma marca visível: mantenha seu perfil no LinkedIn atualizado, compartilhe sua liderança inovadora e apareça como a voz estratégica do seu setor

Centralize sua busca no ClickUp : acompanhe cargos, indicações, entrevistas e documentos em um espaço de trabalho organizado acompanhe cargos, indicações, entrevistas e documentos em um espaço de trabalho organizado

Aproveite o ClickUp Brain: use um criador de currículos com IA para escrever pontos mais precisos, se preparar para entrevistas e comunicar seu valor

Crie currículos e narrativas impactantes para sua busca por emprego com o ClickUp

Escolher o modelo de currículo executivo certo é o primeiro passo para garantir os melhores cargos. Mas, para realmente se destacar, você precisa de ferramentas que refinem sua história, personalizem seu currículo para cada oportunidade e o mantenham organizado durante toda a sua busca por emprego.

É aí que entra o ClickUp! Com sua vasta biblioteca de modelos de currículos profissionais e recursos baseados em IA, o ClickUp simplifica todas as etapas da sua jornada profissional, desde a elaboração do currículo até a preparação para entrevistas e o acompanhamento de oportunidades.

Pronto para assumir o controle do seu próximo capítulo profissional? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e coloque sua carreira executiva em alta velocidade.