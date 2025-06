os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom para aumentar a produtividade em 2025

Tomar notas em uma reunião do Zoom requer atenção e rapidez e, sejamos sinceros, prejudica sua capacidade de participar da conversa e manter o foco.

Se você ainda consegue fazer anotações, precisa compilar os momentos importantes e compartilhá-los com os participantes, juntamente com as ideias. Fazer tudo isso manualmente pode ser cansativo, e as empresas estão agora migrando para aplicativos de anotações com IA para o Zoom.

Os aplicativos de anotações com IA automatizam a síntese de reuniões, a gravação de atas, a tomada de notas e o compartilhamento delas. Neste blog, discutiremos os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom que se destacam em atender às necessidades da sua empresa.

Os melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom em resumo

Os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom

Os aplicativos populares de anotações com IA têm recursos e diferenciais exclusivos. Aqui, discutiremos os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom, oferecendo uma visão holística de seus benefícios e limitações.

1. ClickUp (ideal para notas de reuniões e gerenciamento de tarefas com IA)

O ClickUp é uma plataforma de produtividade líder com tecnologia de IA projetada para pequenas e médias empresas. Com seu robusto conjunto de recursos, incluindo um avançado aplicativo de anotações com IA para o Zoom, o ClickUp permite que as equipes registrem todos os detalhes durante as chamadas com clientes e equipes, para que você possa permanecer presente na conversa.

Ao automatizar a tomada de notas e otimizar a colaboração, o ClickUp ajuda você a aumentar a produtividade, garantir que nada seja esquecido e manter toda a sua equipe alinhada, tudo em um único espaço de trabalho unificado.

O ClickUp AI Notetaker é a melhor maneira de conectar as conversas das suas reuniões ao resto do seu trabalho, por meio de notas e resumos automáticos que se conectam a documentos e tarefas. Você pode acessar resumos inteligentes com palavras-chave e destaques, além de criar itens de ação para você mesmo ou para atribuir à sua equipe.

Com o AI Notetaker da ClickUp, você pode criar transcrições pesquisáveis com itens de ação que contam com o poder de outros recursos de documentos da ClickUp, juntamente com o ClickUp Brain. Você também pode integrar sua agenda com o AI Notetaker para definir tarefas e prazos com base na agenda da sua reunião.

Crie resumos inteligentes das reuniões com o AI Notetaker da ClickUp

O AI Notetaker também permite que você se conecte ao ClickUp Chat para enviar resumos e ações automaticamente em seus canais de chat. Ele permite acessar e registrar as seguintes informações de uma reunião:

Nome e data da reunião, que fazem parte do título do documento para facilitar a consulta

Lista de participantes

Gravação completa da chamada em vídeo

Gravação completa do áudio da chamada

Uma breve visão geral dos principais pontos de discussão

Uma lista dos principais pontos com insights e decisões cruciais em tópicos

Uma lista de verificação de ações e próximos passos

Tópicos categorizados da reunião como um menu expansível

Uma transcrição expansível de toda a conversa

Além de fornecer todos esses detalhes sobre sua reunião, o Notetaker possui outros recursos de produtividade, tais como:

Salve transcrições, áudios e resumos em um documento privado

Marcar outras notas da reunião

Transforme conversas em ações rastreáveis

Capacidade de participar de chamadas de qualquer lugar no ClickUp

Integração com Zoom, Teams e Google Meet

Detecção automática de idioma e transcrição para mais de 15 idiomas

Integração com o ClickUp Brain para recursos de anotações com IA

Transforme transcrições de reuniões em resumos instantâneos com o ClickUp Brain

Assista a este vídeo para saber mais sobre o ClickUp Brain 👇

Esse recurso permite aumentar a produtividade das reuniões das seguintes maneiras:

Crie atas de reuniões redigindo notas estruturadas que destacam os pontos importantes da discussão

Resuma suas longas reuniões em resumos concisos para facilitar o compartilhamento e a compreensão

Conecte os pontos da agenda da reunião aos fluxos de trabalho e defina metas e prazos para alcançá-los com eficiência

O recurso de anotações do ClickUp ajuda as empresas a aumentar a produtividade e criar resumos com IA. Você também pode usar os modelos de reunião do ClickUp para comunicar expectativas e definir itens de ação para sua próxima reunião.

Aqui estão algumas opções que você pode experimentar: Modelo de agenda de reunião da ClickUp : use esta solução para definir itens de ação para suas reuniões, delineando responsabilidades e metas para cada membro da equipe

Modelo de ata de reunião da ClickUp : acompanhe tudo o que é dito durante as reuniões para identificar todos os pontos críticos e tomar decisões claras nas próximas reuniões

Com o ClickUp Meetings, gerencie toda a sua experiência de reunião tomando notas, criando uma agenda, definindo itens de ação e colaborando com sua equipe. Ele permite gravar reuniões para que você possa:

Faça edições superdetalhadas para destacar pontos importantes e apresentar o resumo da reunião de forma criativa

Mantenha as agendas prontas para todas as reuniões do Zoom automatizando tarefas recorrentes

Use comandos /Slash para acessar o menu de comandos e definir tarefas em segundos

Conecte o ClickUp Docs aos seus fluxos de trabalho para manter o foco nos pontos importantes das suas reuniões

Além disso, você pode usar o ClickUp Docs para capturar pontos importantes das discussões no Zoom e salvá-los para uso posterior. Esses documentos podem ser conectados a fluxos de trabalho e atribuídos a membros da equipe para acompanhamento.

O Docs permite resumir transcrições longas com IA, personalizar visualizações e campos, integrar com suas ferramentas existentes, criar itens de ação para atribuição e muito mais.

🧠 Curiosidade: as ferramentas de transcrição com IA aprenderam a distinguir palavras faladas, resumir reuniões e remover palavras redundantes em segundos. Agora, você não precisa mais passar horas ouvindo e fazendo anotações a partir de gravações de reuniões.

Principais recursos do ClickUp

Faça anotações de reuniões com o ClickUp AI Notetaker e conecte-as a documentos e tarefas para criar resumos com IA e transcrições pesquisáveis para aproveitar ao máximo suas reuniões no Zoom

Use o ClickUp Brain para conectar todo o conhecimento da sua empresa com IA para manter os fluxos de trabalho dos projetos e aumentar a produtividade

Crie e compartilhe notas de reuniões com o ClickUp Docs, gere resumos e agendas em um formato centralizado, compartilhe-os com a equipe e trabalhe com itens acionáveis

Anote os principais pontos das suas reuniões no Zoom com o ClickUp Notepad e organize notas, tarefas e listas de verificação em um só lugar

Gerencie reuniões em um só lugar com o ClickUp Meetings, fazendo anotações, gerenciando a agenda e definindo itens de ação para toda a sua equipe

Resuma conteúdos longos instantaneamente e transforme parágrafos em tarefas práticas

Integre facilmente através do Zapier com aplicativos externos como HubSpot, Zoom, Calendly e Slack

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp tem menos funcionalidades em comparação com a versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Michael Turner, diretor associado de comunidades profissionais da Miami University, diz sobre o ClickUp:

Tenho reuniões quinzenais com minha supervisora e usamos o ClickUp para nossa agenda. Sinto-me mais em controle porque todos os meus eventos e solicitações de apresentações ficam aqui, junto com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

💡 Dica profissional: Não se limite a gravar reuniões — transforme-as em tarefas. Com ferramentas como o ClickUp, você pode converter instantaneamente itens de ação em tarefas atribuíveis com prazos de entrega.

2. Otter. ai (Melhor para transcrições com IA em reuniões de vendas)

Otter. ai é um assistente de reuniões com IA que gera transcrições de videoconferências ou conversas de áudio em texto. Ele pode identificar os locutores, rotular textos com o nome do locutor e capturar slides compartilhados.

A plataforma possui um recurso de chat ao vivo que permite fazer perguntas durante uma reunião, adicionar comentários à transcrição ou destacar pontos importantes. Você também pode gerar resumos ao vivo em tempo real a partir de notas de IA, caso perca alguns pontos em uma reunião.

Principais recursos do Otter.ai

Identifique palavras-chave e frases e pesquise-as nas notas de transcrição

Integre com o calendário do Google ou da Microsoft para fornecer acesso completo às suas reuniões no Zoom, Teams e Google Meet

Amplie o pacote para adicionar mais minutos ao seu limite de transcrição ou fazer upload de mais arquivos

Limitações do Otter.ai

Tem limites para minutos de transcrição, arquivos enviados e duração da reunião

O plano gratuito não inclui recursos avançados de pesquisa ou colaboração

Não permite que você faça suas próprias anotações no aplicativo

Preços do Otter.ai

Básico : Grátis

Pro : US$ 16,99/mês com 1.200 minutos de transcrição

Negócios : US$ 40 por mês com 6.000 minutos de transcrição

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

💡 Dica profissional: Explore nossas melhores alternativas ao Otter AI que ajudam você a compartilhar notas e resumos de reuniões rapidamente!

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Avaliação da G2:

A transcrição em tempo real é altamente precisa e os resumos de IA economizam tempo. As transcrições pesquisáveis facilitam a revisão das reuniões, aumentando a produtividade.

3. Fireflies. ai (Ideal para analisar conversas em equipe)

Fireflies.ai é uma ótima ferramenta para realizar transcrições e gravações em tempo real de suas chamadas no Zoom. Ela resume os pontos principais, destaca decisões e cria itens de ação a partir das notas da reunião.

Você também pode reproduzir partes da reunião, pesquisar palavras-chave e alterar a velocidade de reprodução da gravação da reunião. As ferramentas de colaboração do Fireflies.ai também permitem que sua equipe fixe, comente e reaja às conversas ou extraia trechos de áudio da gravação.

Principais recursos do Fireflies.ai

Lida com mais de 40 idiomas e dialetos, o que é excelente para equipes diversificadas

Use o aplicativo de anotações com IA para participar de reuniões e gravá-las automaticamente

Integre o Fireflies.ai com o Teams, Skype, Zoom e Google Meet

Compartilhe notas de reuniões no Slack, Notion ou outras plataformas

Limitações do Fireflies.ai

A qualidade do áudio afeta a precisão da transcrição

O plano gratuito não oferece integração com terceiros

Tem limitações quanto ao tamanho dos arquivos, duração das reuniões e taxa de transcrição

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 19/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (10 avaliações)

💡 Dica profissional: Precisa encontrar a maneira mais produtiva de fazer anotações em reuniões? Aqui está nosso guia completo para ajudá-lo a lidar com as tarefas diárias com eficiência!

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Avaliação da G2:

A precisão e a sincronização do áudio com o texto da transcrição são muito úteis. Não é intrusivo, pois você pode programar nas configurações a condição para convidar Fred (Fireflies) apenas quando desejar. Isso é muito importante porque há algumas reuniões que precisam ser privadas. Tenho comparado IA semelhantes e esta é a melhor de todas em termos de precisão e confidencialidade.

4. Sonix (ideal para traduções rápidas e legendas)

via Sonix

O Sonix fornece transcrições e legendas automatizadas em vários idiomas e gera resumos automatizados em poucos segundos. Ele também pode identificar vários locutores e o que eles estão dizendo.

Com o Sonix, você obtém traduções e conversões automatizadas de conteúdo de áudio e visual em texto. Seus recursos de colaboração também permitem permissões para vários usuários, para que os membros possam fazer upload, compartilhar, editar ou restringir o acesso a arquivos.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa usam recursos de IA integrados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode ! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou aperfeiçoar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Melhores recursos do Sonix

Pesquise, reproduza, edite, organize e compartilhe transcrições em qualquer dispositivo com um editor inteligente interno

Obtenha resumos, títulos de capítulos, detecção de tópicos e análises temáticas com IA em suas transcrições

Compartilhe e publique suas notas de reunião e colabore com sua equipe

Integre seu fluxo de trabalho com YouTube, Zapier, Teams, Zoom e muito mais

Limitações do Sonix

A estrutura de preços é mais elevada do que a dos outros, o que pode ser limitante para equipes pequenas

As transcrições podem apresentar imprecisões se houver vários locutores

Preços do Sonix

Padrão : Grátis

Premium : US$ 16,50 por acesso de usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sonix

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

🔎 Você sabia? O Zoom começou hospedando reuniões para até 15 participantes e agora cresceu para acomodar até 1000 pessoas ao mesmo tempo. Um aplicativo eficiente de anotações com IA será capaz de identificar a maioria desses participantes e atribuir suas falas a eles.

5. Rev. ai (Melhor para transcrição e insights de alta precisão)

Rev. ai é uma API altamente precisa para transcrições geradas por IA e por humanos. Você pode gravar e transcrever notas para suas reuniões no Zoom, aplicativos de vídeo e voz e compartilhá-las com a organização.

Oferece recursos de conversão de voz em texto, insights de IA, transcrições em vários idiomas e o mais alto nível de precisão de transcrições criadas por humanos.

Melhores recursos do Rev. ai

Obtenha recursos como reconhecimento de idioma, análise de sentimentos, extração de tópicos, resumo, tradução e alinhamento forçado

Identifique registros de tempo precisos para melhorar a pesquisa e a análise

Aproveite a menor taxa de erros de palavras e as transcrições mais legíveis

Limitações do Rev. ai

Tem limites de tamanho de arquivo, duração e simultaneidade

Preços do Rev. ai

Pague conforme usar

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Rev. ai

G2 : 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rev. ai?

Avaliação da G2:

É muito fácil fazer upload e download de arquivos para o Rev. A edição online é fácil de usar. O suporte ao cliente é ágil e prestativo. Ao avaliar os arquivos finalizados, o Rev parece aprender e melhorar a cada transcrição e legenda.

6. Trint (ideal para criar histórias a partir de transcrições)

via Trint

O Trint é um software de transcrição automatizado que ajuda você a criar conteúdos poderosos com suas transcrições de áudio e vídeo. Você pode converter vídeo, áudio e fala em texto com alta precisão para editar, resumir, traduzir e colaborar em um único fluxo de trabalho.

Os recursos de narrativa do Trint permitem extrair citações de várias transcrições e criar artigos, podcasts, roteiros e trechos de áudio por meio de ferramentas editoriais. Use o método de anotações por frase para criar storyboards e resumos atraentes a partir das transcrições das suas reuniões.

Principais recursos do Trint

Capture conteúdo em tempo real e analise-o por meio de recursos de IA

Crie conteúdos fáceis de compartilhar a partir de transcrições para criar histórias

Colabore com sua equipe por meio de unidades compartilhadas, recursos de comentários e muito mais

Integre facilmente com seus fluxos de trabalho existentes com a interface intuitiva

Limitações do Trint

Não é possível transcrever arquivos maiores que 3 GB ou com mais de 3 horas de duração

A versão gratuita não possui integrações avançadas

Não suporta links para áudios ou vídeos

Preços do Trint

Starter : US$ 80/mês por usuário

Avançado : US$ 100/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Trint

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Os melhores modelos gratuitos para anotações no Google Docs, Word e ClickUp

7. Descript (ideal para editar transcrições de áudio e vídeo)

via Descript

O Descript usa recursos de IA para gerar transcrições de vídeos, traduzir conteúdo, gerar legendas para vídeos e editar mídia. Você pode converter áudio em texto, gerar transcrições feitas por IA e por humanos, gravar reuniões, colaborar em áudios e compartilhar em vários canais populares.

Carregue o arquivo diretamente no Descript e obtenha transcrições fáceis de entender, resumir e compartilhar. Você também pode editar vídeos e áudios nesta plataforma para manter partes importantes das suas reuniões e destacar pontos-chave.

Principais recursos do Descript

Edite textos e transcrições de reuniões e podcasts

Traduza áudio usando recursos de IA

Gere transcrições precisas feitas por humanos e IA

Arraste e solte arquivos para converter áudio em texto

Limitações do Descript

Possui uma versão gratuita limitada

Isso pode tornar o sistema mais lento

Preços descritivos

Gratuito

Aficionado: US$ 12 por pessoa por mês, cobrado anualmente

Criador: US$ 24 por pessoa por mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários descritivos

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Um usuário do G2 diz:

Usei para um mini podcast e achei menos instável em comparação com outras plataformas, como o Podcastle.

8. Tetra (ideal para fácil integração em aplicativos da web)

via Tetra

O Tetra é uma ferramenta de produtividade eficiente que pode ligar diretamente para suas chamadas do Zoom e começar a fazer anotações para criar transcrições. Dessa forma, você não precisa se preocupar em anotar as atas da reunião e pode se concentrar na conversa.

O aplicativo web da Tetra permite que você visualize as transcrições das suas reuniões a qualquer momento. Você pode usar ferramentas de pesquisa integradas para procurar palavras-chave e frases. Ele fornece marcas de tempo sincronizadas no arquivo de áudio para facilitar a análise.

Principais recursos do Tetra

Ligue automaticamente para reuniões para criar transcrições rápidas e economizar tempo

Extraia suas notas de reunião para ferramentas de documentação como Slack, DropBox, e-mail e Google Docs

Obtenha um sistema de armazenamento seguro que permite excluir transcrições permanentemente

Trabalhe com editores humanos treinados para corrigir e aperfeiçoar scripts gerados automaticamente

Limitações do Tetra

Leva horas para gerar transcrições de chamadas

Não é compatível com algumas plataformas de reunião

Preços Tetra

Mais: US$ 100/mês por 3 horas de transcrição

Pro : US$ 300/mês para 10 horas de transcrição

Personalizado: Preço personalizado

Classificações e avaliações da Tetra

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: NA

🎯 Insight: O cansaço das reuniões é real. Mas quando você não precisa se preocupar em fazer anotações, pode se manter mais envolvido na conversa, o que leva a decisões melhores.

9. Deepgram (ideal para desenvolver produtos de IA de voz)

via Deepgram

O Deepgram é uma plataforma de IA de voz que converte fala em texto e texto em fala, além de oferecer agentes de voz de fala para fala. Os desenvolvedores podem usar essa plataforma para criar produtos e recursos de IA de voz.

Os recursos de inteligência de áudio do Deepgram ajudam você a criar transcrições de fala com precisão, velocidade e custo ideais.

Principais recursos do Deepgram

Transcreva reuniões e amostras de áudio com facilidade

Use recursos de IA para análises em toda a empresa

Obtenha recursos de inteligência conversacional para identificar os interlocutores e atribuir a fala a eles

Limitações do Deepgram

É necessário ter conhecimentos de API para aplicar personalizações

As transcrições de fala com sotaque podem conter erros

Preços do Deepgram

Pague conforme usar : US$ 200 em crédito

Crescimento : mais de US$ 4 mil por ano

Empresa: US$ 15 mil+ por ano

Avaliações e comentários da Deepgram

G2 : 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: NA

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deepgram?

Avaliação do G2 :

Adoro o fato de o Deepgram capturar o áudio e o vídeo e transcrevê-los com tanta precisão. Tem funcionado muito bem para transcrever reuniões com clientes e discussões internas. Com os recursos para armazenar e compartilhar transcrições com plataformas como o Google Drive, é fácil de integrar.

10. Speechmatics (ideal para aplicar recursos de IA conversacional)

via Speechmatics

O Speechmatics é uma API de IA conversacional que permite interações de voz naturais e responsivas com sua própria tecnologia ASR líder, independentemente do sotaque, idioma ou ambiente.

Seu ASR oferece transcrições altamente precisas que reconhecem os locutores em tempo real em reuniões ao vivo ou mídias gravadas em mais de 50 idiomas.

Principais recursos do Speechmatics

Obtenha tecnologia de fala com IA para transcrição e tradução em tempo real

Tenha acesso a uma API de conversão de voz em texto precisa e inclusiva

Disponibilize ASR em tempo real em mais de 50 idiomas

Limitações do Speechmatics

Existem limites de duração para transcrições em tempo real

As transcrições podem ter latência em tempo real

Preços da Speechmatics

Gratuito : 8 horas por mês

Pague conforme usar : a partir de US$ 0,30 por hora

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Speechmatics

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Menções especiais

O que você deve procurar em um aplicativo de anotações com IA para o Zoom?

Ao escolher o aplicativo de anotações com IA certo para o Zoom, priorize os recursos mais importantes para as operações da sua empresa. Alguns deles podem ser:

Transcrição de áudio em tempo real : o aplicativo de anotações com IA deve capturar o áudio em tempo real e gerar transcrições com precisão

Resumos automatizados com IA: O aplicativo certo para anotações pode criar listas de verificação, listar itens de ação e atribuir tarefas aos membros da equipe usando inteligência artificial

Integração com seus sistemas existentes : Sua ferramenta de IA deve se integrar facilmente ao seu software existente. Isso facilita a adaptação dos membros da equipe à nova ferramenta

Configurações personalizáveis : as configurações podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades, com integrações de terceiros, limite de tempo flexível e capacidade de compartilhamento

Padrões de segurança e privacidade: as transcrições de reuniões com IA devem seguir os padrões de segurança e privacidade para proteger os dados dos usuários e as informações comerciais confidenciais

Facilidade de uso: A ferramenta deve ser fácil de usar e entender. Se houver um período curto de treinamento para adotar uma ferramenta, isso aumenta a produtividade da equipe

A ferramenta de anotações deve transcrever as reuniões e identificar quem disse o quê nas conversas do Zoom. Ela deve resumir a discussão de maneira eficaz e gerar tarefas práticas que possam ser atribuídas para acompanhamento

📈 Estatística importante: de acordo com uma pesquisa da Microsoft, 52% dos participantes de reuniões têm dificuldade para acompanhar as anotações. As ferramentas de IA preenchem essa lacuna com transcrições e resumos em tempo real.

Resuma reuniões com o melhor aplicativo de anotações com IA para Zoom — ClickUp!

Escolher o melhor aplicativo de anotações com IA para o Zoom envolve considerar alguns aspectos importantes. Considere se ele se encaixa no seu orçamento e nas necessidades da sua empresa e se pode ser facilmente integrado aos seus fluxos de trabalho atuais.

Se sua empresa realiza muitas chamadas pelo Zoom, você precisa otimizar a tomada de notas das reuniões com a melhor ferramenta. É aí que entra o ClickUp. A plataforma de gerenciamento de projetos oferece vários recursos de transcrição e colaboração que facilitam o resumo das reuniões e o acompanhamento. Aproveite os recursos do ClickUp Brain para revolucionar seus fluxos de trabalho com facilidade e eficiência da equipe. Inscreva-se hoje mesmo!