Modelos gratuitos de extratos de conta para faturamento claro e profissional

Gerenciar suas finanças de forma eficiente requer documentação clara e estruturada, e um extrato de conta (SOA) é fundamental.

Por quê? Um extrato de conta permite que você acompanhe todas as transações financeiras para manter a transparência e a organização.

Usando um extrato de conta (SOA) bem estruturado, você cria um resumo detalhado de todas as transações entre você e seu cliente durante um período específico, garantindo clareza nos saldos pendentes, pagamentos efetuados e valores de faturas vencidas

Além disso, seu formato estruturado simplifica a contabilidade, reduz erros e aumenta a precisão financeira.

Vamos identificar um bom modelo de extrato de conta para acompanhar os pagamentos. Como bônus, compartilharemos modelos gratuitos do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

🔎 Você sabia? As pequenas empresas gastam cerca de 10% do dia de trabalho cobrando faturas não pagas

O que são modelos de extrato de conta?

Um modelo de extrato de conta (SOA) é um formato estruturado que fornece uma visão geral abrangente de todas as transações entre uma empresa e um cliente durante um período específico, incluindo faturas, pagamentos e saldos pendentes. Ele fornece uma visão geral clara das contas a pagar e a receber para ajudar nas contas financeiras e na redução de custos.

Aqui estão os principais elementos de um modelo de extrato de conta (SOA):

Informações do cliente : nome, endereço e detalhes de contato do titular da conta

Informações da empresa : O nome comercial, os dados de contato e o endereço da empresa que emite o extrato

Período do extrato : o intervalo de datas coberto pelo extrato (por exemplo, mensal, trimestral ou anual)

Resumo da conta : um resumo da atividade da conta, incluindo o saldo anterior, novas cobranças, pagamentos recebidos e o saldo atual em aberto

Detalhes da transação : uma lista de todas as faturas emitidas, pagamentos recebidos e quaisquer créditos ou ajustes feitos durante o período do extrato

Números de fatura : O número de referência da fatura

Saldos pendentes : O total devido pelo cliente

Data de vencimento : a data em que o saldo pendente deve ser pago

Informações de contato: Informações sobre quem contatar em caso de dúvidas ou preocupações sobre o extrato.

Modelos de extrato de conta

Aqui está uma lista de modelos de extratos de conta para criar faturas e acompanhar pagamentos com eficiência.

1. Modelo de fatura ClickUp

Organize dados, crie faturas personalizadas e acompanhe pagamentos com o modelo de fatura do ClickUp

Gerenciar todos os seus dados e criar faturas pode parecer desafiador, mas um formato estruturado ajuda a simplificar o processo, garantindo que todas as informações essenciais sejam incluídas. O modelo de fatura do ClickUp oferece exatamente isso.

O modelo permite fazer mais do que gerar faturas — ajuda a armazenar e organizar todos os dados relevantes em um só lugar. Crie faturas personalizadas, acompanhe pagamentos e gerencie tudo de forma integrada, garantindo que o faturamento, os pagamentos e a contabilidade sejam tratados da maneira certa — com rapidez e eficiência.

Veja por que você vai gostar:

Mantenha um formato padrão para incluir todos os detalhes necessários e reduzir erros

Acompanhe o status de pagamento de cada fatura para evitar atrasos

Liste os termos e condições do pagamento para manter a transparência

Inclua um link para o gateway de pagamento para facilitar o pagamento

🔑 Ideal para: Empresários e freelancers que desejam gerenciar as faturas de diferentes projetos.

📚 Leia também: Solicitações de pagamento: como solicitar o pagamento de um cliente de maneira profissional

2. Modelo de acompanhamento de faturas ClickUp

Gere e envie faturas e acompanhe pagamentos com o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

O modelo de acompanhamento de faturas da ClickUp rastreia e cria faturas precisas e profissionais de forma rápida e eficiente. Com um formato consistente, você economiza tempo e se mantém organizado sem esforço, mesmo com mudanças no software de faturamento ou no formato.

Além disso, o modelo permite manter registros precisos dos seus clientes. Ele garante a conformidade com as leis e regulamentos fiscais, eliminando a duplicação.

Veja por que você vai gostar:

Gere faturas rapidamente com campos de preenchimento automático

Registre os pagamentos no sistema de faturamento para acompanhar e contabilizar cada pagamento

Crie novas tarefas automaticamente usando tarefas recorrentes para evitar trabalho manual e erros

Visualize as datas de vencimento das faturas usando a visualização do calendário

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, empreendedores e profissionais de contabilidade que desejam uma maneira organizada de gerar e gerenciar faturas.

➡️ Leia mais: Como faturar um cliente: maneiras profissionais de lidar com o processo de faturamento

3. Modelo de solicitação de orçamento da ClickUp

Crie solicitações detalhadas de orçamentos, avalie fornecedores e garanta a transparência com o modelo de solicitação de orçamento da ClickUp

Comparar fornecedores é a melhor maneira de garantir negócios justos, e o modelo de solicitação de cotação da ClickUp oferece todas as ferramentas necessárias para criar solicitações de cotação detalhadas e receber propostas competitivas.

O modelo ajuda você a coletar informações importantes, facilitando a comparação e a análise de propostas de diferentes fornecedores para encontrar a melhor opção. Seja para adquirir materiais ou serviços, este modelo simplifica o processo, permitindo que você envie e acompanhe solicitações de cotação com eficiência.

Veja por que você vai gostar:

Liste todos os detalhes, incluindo qualidade, quantidade, prazo ou outras especificidades da compra

Crie uma lista de fornecedores potenciais para enviar uma solicitação de cotação

Garanta que todos os fornecedores enviem as mesmas informações para permitir uma comparação justa das propostas

Compare as propostas dos fornecedores com base em diferentes parâmetros para encontrar a opção ideal

🔑 Ideal para: Agentes de compras, gerentes de projeto e equipes de compras que desejam otimizar o processo de criação e acompanhamento de solicitações de cotação.

💡 Dica profissional: Se você deseja criar orçamentos profissionais para dar uma visão clara do escopo do trabalho e do custo, considere usar modelos de orçamento comercial para agilizar o processo.

4. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Analise o desempenho, monitore o fluxo de caixa e acompanhe os ativos e passivos com o modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

O modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp ajuda você a acompanhar e organizar suas finanças, oferecendo uma visão clara e em tempo real da posição financeira da sua empresa. Seu formato estruturado facilita a organização e a análise dos dados financeiros.

Identifique discrepâncias, mantenha a transparência e garanta a responsabilidade para que você possa tomar decisões financeiras mais inteligentes e informadas.

Veja por que você vai gostar:

Configure o acompanhamento automático para ser notificado sobre novos depósitos, saques, juros ganhos e muito mais

Monitore as entradas e saídas de caixa para analisar o desempenho com eficiência

Obtenha uma visão geral dos ativos e passivos para avaliar a posição financeira da empresa

Adicione fórmulas para calcular as diferenças e evitar automaticamente erros manuais

🔑 Ideal para: Analistas financeiros, empresários e contadores que desejam avaliar e gerenciar a posição financeira de sua empresa.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de lucros e perdas para simplificar os processos contábeis da sua empresa

5. Modelo de gerenciamento financeiro ClickUp

Acompanhe despesas, monitore orçamentos e colabore com membros da equipe com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

O modelo de gestão financeira do ClickUp reúne tudo em um só lugar — orçamento, controle de despesas e monitoramento do fluxo de caixa — para que você possa gerenciar suas finanças com confiança.

Todas as transações, previsões, demonstrações de resultados e relatórios ficam organizados, ajudando você a tomar decisões informadas.

Painéis personalizados, cálculos automatizados e ferramentas colaborativas criam um fluxo de trabalho financeiro perfeito. Em vez de se perder em números, concentre-se na estratégia e no crescimento, mantendo o controle sobre suas finanças.

Veja por que você vai gostar:

Visualize tendências financeiras usando painéis e relatórios em tempo real

Automatize transações recorrentes para eliminar a entrada manual de dados

Colabore com sua equipe financeira por meio de acesso compartilhado e atualizações em tempo real

Configure lembretes automáticos para pagamentos, recebimento de salários e revisão do orçamento

🔑 Ideal para: Contadores, profissionais de finanças e empresários que desejam planejar e controlar suas finanças com eficiência.

📚 Leia também: Como organizar as finanças: um guia passo a passo

6. Modelo de relatório mensal de despesas ClickUp

Analise oportunidades e tendências de redução de custos com o modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp

Acompanhar e relatar despesas mensais não precisa ser complicado. O modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp categoriza despesas, automatiza a entrada de dados e gera relatórios detalhados sem o incômodo de atualizações manuais.

Projetado para oferecer precisão e conveniência, este modelo mantém todos os registros em um só lugar, reduzindo o risco de recibos extraviados ou transações esquecidas. Se você precisa de informações rápidas ou total transparência financeira, esta ferramenta otimiza o gerenciamento de despesas do início ao fim.

Veja por que você vai gostar:

Registre despesas rapidamente com categorias predefinidas e campos automatizados

Garanta a precisão com fluxos de trabalho de aprovação e anexos de recibos

Registre despesas com detalhes como data, conta, descrição e ajustes de adiantamentos em dinheiro para um acompanhamento financeiro preciso

Analise padrões de gastos para identificar oportunidades de redução de custos e gerar relatórios para uma visão financeira abrangente

🔑 Ideal para: Equipes financeiras, empresários, freelancers e gerentes de projeto que lidam com despesas recorrentes.

O que Judy Hellen, gerente de suporte administrativo da SMB, acha do uso do ClickUp?

O acompanhamento e a organização dos projetos da empresa são muito fáceis e eficazes com o software ClickUp. Desde listas simples a projetos complexos, o software ClickUp tem sido utilizado para realizar tarefas conforme o esperado. É um software muito eficaz para resolver problemas de gestão de tarefas e acompanhar o progresso das tarefas e projetos em curso de uma organização.

7. Modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp

Visualize os dados de gastos e acompanhe o progresso com o modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp

Acompanhar as despesas comerciais requer uma estrutura organizada para que nenhum detalhe importante seja esquecido. O modelo de despesas comerciais e relatórios da ClickUp oferece exatamente isso e muito mais, organizando registros de gastos, simplificando processos de reembolso e garantindo a conformidade com as políticas da empresa.

Além disso, o modelo facilita a visualização dos dados de gastos e a identificação de tendências nas despesas. Faça orçamentos e previsões precisas para manter um melhor controle sobre o fluxo de caixa.

Veja por que você vai gostar:

Centralize todas as despesas comerciais em um formato organizado e pesquisável

Reduza erros com políticas de reembolso predefinidas e verificações de validação

Categorize as despesas para identificar para onde seu dinheiro está indo e identificar oportunidades de economia de custos

Compare os custos reais e as despesas orçamentadas para analisar o progresso dos seus objetivos financeiros

🔑 Ideal para: Equipes financeiras corporativas, departamentos de RH, startups e pequenas empresas que gerenciam despesas de funcionários e buscam identificar padrões de gastos e manter as metas financeiras em dia.

8. Modelo para empresa de contabilidade ClickUp

Registre extratos bancários com precisão e mantenha um sistema eficiente de controle financeiro com o modelo ClickUp para escritórios de contabilidade

A contabilidade é muitas vezes desafiadora, mas as ferramentas certas garantem precisão e eficiência à medida que as necessidades financeiras evoluem. O modelo ClickUp Bookkeeping Firm oferece ferramentas para otimizar tudo, desde a entrada de dados até relatórios financeiros.

Uma combinação de fluxos de trabalho estruturados, automação de tarefas e rastreamento contínuo de dados permite que os contadores reduzam erros e aumentem a eficiência. Todos os detalhes financeiros ficam organizados, garantindo que os registros sejam atualizados e estejam prontos para relatórios.

Veja por que você vai gostar:

Mantenha informações e processos importantes dos clientes no ClickUp Docs

Defina ações mensais e anuais com base nas metas dos clientes para um acompanhamento eficiente

Crie um cronograma para cada tarefa para manter tudo em dia

Gerencie várias contas de clientes com espaços de trabalho dedicados

🔑 Ideal para: Contabilistas e profissionais de contabilidade que pretendem gerir as tarefas dos clientes de forma eficiente.

💡 Dica profissional: com ferramentas baseadas em IA, como o ClickUp Brain, crie extratos de conta claros e abrangentes para: Automatize tarefas repetitivas para se concentrar em tarefas complexas e garantir eficiência ⏳

Mantenha uma estrutura consistente para monitorar faturas e contas com sugestões baseadas em IA 🔄

Crie um extrato de contas bem organizado para garantir pagamentos pontuais ⚡

9. Modelo de formulário de pagamento ClickUp

Receba pagamentos e garanta a coleta de dados com o modelo de formulário de pagamento da ClickUp

Como o nome sugere, o modelo de formulário de pagamento ClickUp ajuda as empresas a simplificar os pedidos de pagamento, acompanhar as datas de vencimento e manter extratos bancários e registros financeiros organizados.

Em vez de depender de e-mails ou planilhas espalhadas, use formulários estruturados e rastreamento automatizado para manter os processos de pagamento eficientes. Ao minimizar erros humanos e informações ausentes, este modelo garante que todas as transações sejam registradas, verificadas e concluídas sem confusão ou atrasos.

Veja por que você vai gostar:

Implemente um sistema de processamento de pagamentos seguro, criptografia e autenticação de dois fatores

Acompanhe os pagamentos vencidos com lembretes automáticos e atualizações de status em tempo real

Garanta a manutenção segura dos registros com o armazenamento integrado de documentos

Simplifique a reconciliação sincronizando com um software de contabilidade

🔑 Ideal para: Empresários, varejistas e freelancers que procuram uma maneira organizada de lidar com vários pagamentos.

📚 Leia também: Como usar IA em contabilidade (casos de uso e ferramentas)

10. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Digitalize registros de pagamentos e elimine erros de entrada de dados com o modelo de contas a pagar do ClickUp

Manter um sistema estruturado de contas a pagar permite que as empresas efetuem pagamentos em dia e fortaleçam o relacionamento com os fornecedores. O modelo de contas a pagar do ClickUp oferece um espaço central para acompanhar faturas, monitorar prazos de vencimento e agilizar aprovações.

Todas as faturas são registradas e processadas sem atrasos, reduzindo o risco de pagamentos perdidos. Assim, as equipes financeiras podem se concentrar na eficiência, garantindo a conformidade e a precisão, ao mesmo tempo em que otimizam a gestão do fluxo de caixa.

Veja por que você vai gostar:

Defina o processo de pagamento para uma verificação eficiente e precisão nos pagamentos

Adicione fórmulas para automatizar cálculos de valores pendentes

Organize faturas de forma eficiente com entrada de dados estruturada e registros pesquisáveis

Evite pagamentos em atraso com lembretes programados e registros de auditoria

🔑 Ideal para: Contadores, guardadores de livros, empresários, varejistas e qualquer pessoa que deseja simplificar o processo de pagamento.

11. Modelo de diário contábil ClickUp

Registre transações, visualize dados e acompanhe alterações com o modelo de diário contábil do ClickUp

Um diário contábil bem mantido garante que as transações financeiras permaneçam organizadas e acessíveis. O modelo de diário contábil do ClickUp simplifica o registro, elimina erros manuais e equilibra contas sem esforço.

O modelo permite registrar transações com rapidez e precisão, sem a necessidade de inserir dados manualmente. Em vez de lidar com planilhas desorganizadas, ele oferece categorização automatizada, ferramentas de reconciliação e campos de entrada estruturados para um fluxo de trabalho contábil tranquilo.

Veja por que você vai gostar:

Visualize dados financeiros usando visualizações de diário e livro para facilitar a contabilidade

Configure tarefas recorrentes para garantir que você analise as finanças regularmente

Equilibre rapidamente as transações de débito e crédito para garantir um registro preciso

Calcule as transações automaticamente para evitar erros manuais

🔑 Ideal para: Contadores, empresários e equipes financeiras que desejam otimizar o processo de registro de transações e criação de demonstrações financeiras.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de contabilidade geral para Excel e ClickUp

12. Modelo de fatura para prestadores de serviços ClickUp

Gere faturas, acompanhe pagamentos e simplifique o processo de faturamento com o modelo de fatura para prestadores de serviços da ClickUp

O modelo de fatura para prestadores de serviços da ClickUp oferece um formato profissional para faturar clientes, acompanhar pagamentos e manter registros financeiros com facilidade. Ele ajuda você a gerar e enviar faturas profissionais com facilidade.

Com maior precisão e organização, garanta que nenhum pagamento seja esquecido, levando a transações mais tranquilas e pagamentos pontuais dos clientes.

Veja por que você vai gostar:

Inclua categoria, unidades, preço por unidade e valor total, juntamente com descontos e impostos, para encontrar o valor devido

Liste o número da fatura e as condições de pagamento para um acompanhamento sem complicações

Configure tarefas recorrentes para revisar e enviar faturas regularmente

Adicione detalhes do cliente e da empresa, incluindo endereço e detalhes de contato, para garantir uma fatura completa

🔑 Ideal para: Freelancers e empresários que procuram uma forma eficiente de gerar faturas e acompanhar pagamentos.

13. Modelo de contabilidade ClickUp

Monitore contas a receber e a pagar com o modelo de contabilidade do ClickUp

O modelo de contabilidade ClickUp ajuda você a gerenciar registros de vendas, receitas, faturas, receitas previstas e muito mais em um só lugar. Ele organiza dados financeiros, rastreia transações sem esforço e se comunica com sua equipe para garantir operações contábeis perfeitas.

Com uma visão geral clara das suas finanças, você pode melhorar o fluxo de caixa, evitar pagamentos em atraso e entregar os trabalhos aos clientes com confiança.

Veja por que você vai gostar:

Veja os pagamentos juntamente com o status de confiança para prever com eficiência suas finanças

Calcule automaticamente o valor total a pagar e a receber para evitar erros

Acompanhe as datas de vencimento das contas a pagar usando a visualização do calendário para não perder nenhum prazo

Defina os processos de contas a receber e a pagar para garantir a eficiência no fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: Contadores, empresários e freelancers que desejam gerenciar contas a receber e a pagar.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA.

14. Modelo de extrato de conta em Excel da Spreadsheet123

via Spreadsheet123

O Modelo de extrato de conta em Excel da Spreadsheet123 é uma ferramenta simples e eficiente para acompanhar as transações dos clientes, saldos em atraso e pagamentos.

O modelo em Excel simplifica a gestão financeira através de um sistema de contabilidade de entrada única, permitindo-lhe manter registos claros e precisos. Quer esteja apenas a começar ou tenha um volume reduzido de transações, terá uma visão geral completa de todas as transações.

Veja por que você vai gostar:

Calcule automaticamente o saldo em atraso na coluna do total da linha

Selecione a moeda padrão no menu suspenso para configurações específicas do país

Mantenha um tema consistente em todo o documento usando um seletor de designs

Registre todos os detalhes sobre a empresa, incluindo nome e detalhes de contato, para uma configuração completa

🔑 Ideal para: Pequenas empresas e freelancers que procuram uma forma eficiente de enviar faturas.

15. Modelo de extrato de conta em PDF da Beginner Bookkeeping (PDF)

via Beginner Bookkeeping

O Modelo de extrato de conta em PDF da Beginner Bookkeeping oferece um formato padronizado para acompanhar as transações dos clientes, saldos pendentes e pagamentos recebidos em um documento elegante e pronto para envio.

Este modelo de arquivo PDF permite mostrar um resumo de todas as faturas de vendas em um formato estruturado. Se o cliente solicitar especificamente, você pode obter detalhes completos sobre o valor a receber.

Veja por que você vai gostar:

Padronize os registros contábeis com uma estrutura pré-formatada

Gere e compartilhe em formato PDF instantaneamente para uma comunicação perfeita com os clientes

Calcule automaticamente o valor restante das transações e o subtotal para garantir a precisão

Inclua qualquer saldo final devido do mês anterior, mesmo no caso de saldo zero

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, varejistas, freelancers, equipes financeiras e prestadores de serviços que precisam de extratos rápidos e formatados para manter as faturas dos clientes.

💡 Dica profissional: Implementar uma Estrutura de Discriminação de Custos (CBS) divide todas as despesas projetadas em categorias claras e organizadas, revelando exatamente onde seus fundos são alocados. Esse nível de transparência financeira permite um orçamento estratégico e um controle de custos eficaz.

16. Modelo de extrato de faturamento em Excel da Vertex42

via Vertex42

O Modelo de extrato de faturamento em Excel da Vertex42 é uma ferramenta simples, mas eficaz, para rastrear faturas, gerenciar contas de clientes e monitorar pagamentos. Ele oferece uma maneira organizada de manter os saldos das contas e enviar extratos aos clientes.

Com fórmulas integradas e totais calculados automaticamente, este modelo minimiza o trabalho manual e fornece uma visão geral clara de todas as transações. Acompanhe os valores vencidos, gere extratos e mantenha a precisão financeira sem esforço.

Veja por que você vai gostar:

Calcule automaticamente o saldo total atual com base nos pagamentos e cobranças

Mencione todos os detalhes sobre o cliente, condições de pagamento e resumo da conta

Adicione valores negativos para reembolsos e créditos que não são pagamentos

Incorpore detalhes sobre onde enviar os pagamentos na seção de remessas

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que procuram uma forma estruturada de enviar faturas aos clientes.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de ordens de compra em Excel, Word e ClickUp

O que torna um modelo de extrato de conta bom?

Um bom modelo de extrato de conta deve ser estruturado, claro e fácil de usar. Ele deve ajudar você a acompanhar os pagamentos e avaliar sua posição financeira, adaptando-se às necessidades em constante evolução da sua empresa.

Aqui está o que você deve procurar em um modelo gratuito de extrato de conta:

Modelo fácil de usar : selecione um modelo com um formato fácil de usar para que sua equipe possa adicionar detalhes com precisão e acompanhar com eficiência

Seções personalizáveis : priorize um modelo que permita personalizar seções de acordo com suas necessidades específicas ✅

Layout detalhado, mas conciso : opte por uma estrutura que forneça todos os detalhes necessários sem complexidades desnecessárias ✅

Capacidade de atualização regular : escolha um modelo que possa ser facilmente atualizado para refletir novas transações e saldos ✅

Acompanhamento claro da situação financeira: escolha um modelo que mostre claramente saldos pendentes, pagamentos e datas de vencimento para manter registros financeiros precisos ✅

Simplifique seus extratos de conta com o ClickUp

Manter extratos de conta para registrar pagamentos e a posição financeira com precisão pode parecer complexo, mas um modelo de extrato de conta oferece um formato estruturado para acompanhar todas as transações.

A ClickUp oferece uma plataforma completa para gerenciar finanças e avaliar posições financeiras.

Com recursos como ClickUp Brain, ClickUp Docs e modelos de extratos de conta, o ClickUp ajudará você a otimizar os processos de rastreamento de faturas e avaliação financeira.

Não deixe que folhas espalhadas e registros desorganizados complicam o controle financeiro — inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e registre cada centavo com eficiência! 🚀