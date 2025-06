Como criar prompts do Copilot com 10 exemplos

O Microsoft 365 Copilot pode fazer maravilhas pelo seu fluxo de trabalho, se você souber falar a língua dele!

🧠 Curiosidade: 72% das empresas em todo o mundo adotaram alguma forma de inteligência artificial

Nesta publicação, você aprenderá a escrever prompts do Copilot que maximizam a produtividade, com 10 exemplos práticos e os resultados que você pode esperar.

⚡️ Bônus: Apresentaremos o ClickUp Brain, um assistente inteligente que oferece tudo o que o Copilot oferece, mas com as vantagens adicionais de análise de dados, memória histórica e a capacidade de realizar ações dentro do seu espaço de trabalho ClickUp! Continue lendo para começar gratuitamente!

Mas primeiro, vamos começar nosso guia sobre prompts do Copilot.

O que são prompts do Copilot?

Os prompts do Copilot são instruções que você dá a ferramentas com tecnologia de IA, como o Microsoft Copilot, para orientá-las na execução de tarefas.

Pense nelas como iniciadores de conversa, ajudando a IA a entender suas necessidades e entregar exatamente o que você deseja. Quanto mais você refinar suas instruções, mais produtivo e eficaz se tornará seu assistente de IA!

Esteja você trabalhando em uma apresentação, analisando dados ou escrevendo uma postagem de blog, sua solicitação molda a forma como a IA responde. Uma solicitação bem elaborada é clara, concisa e detalhada, garantindo que você obtenha os melhores resultados da IA.

Ao usar IA no gerenciamento de projetos, você pode ajudar as equipes a dividir tarefas complexas em partes mais fáceis de gerenciar. Por exemplo, uma equipe de marketing pode usar prompts para redigir campanhas por e-mail, enquanto os desenvolvedores os utilizam para depurar códigos ou gerar documentação.

💡 Dica profissional: use a IA para descobrir insights, não apenas para criar conteúdo. Peça ao Copilot para comparar tendências, analisar sentimentos ou extrair conclusões importantes de grandes conjuntos de dados, além de simples resumos.

Benefícios de usar prompts do Copilot

Já tentou seguir uma receita sem instruções claras? Provavelmente, o resultado não ficou exatamente como você esperava. É assim que funciona o trabalho com IA sem prompts claros do Copilot. Instruções específicas garantem que seu assistente de IA atenda às suas necessidades de redação, análise ou organização.

Leia também: Como usar o Microsoft Copilot no Word e obter mais resultados com IA

Veja como escrever prompts claros e melhores no Microsoft Copilot para obter os resultados desejados:

Maior produtividade: instruções claras ajudam a IA a otimizar tarefas como gerar conteúdo, analisar dados ou criar apresentações, economizando seu tempo e permitindo que você se concentre no que é mais importante

Precisão aprimorada: prompts bem elaborados garantem que a IA forneça respostas precisas e relevantes, seja na redação de e-mails, na síntese de relatórios ou no cálculo de dados

Resultados consistentes: os prompts do Copilot mantêm a consistência no seu trabalho, ajudando você a obter resultados previsíveis e confiáveis todas as vezes

Ajuda em todos os aplicativos: os prompts inteligentes permitem usar o Copilot em todas as ferramentas do Microsoft 365, de e-mails a apresentações. Comece com um resumo da reunião no Outlook e transforme-o em uma apresentação do PowerPoint, tudo por meio de prompts direcionados

Transforme o contexto em insights: o Copilot aprende com seus padrões de trabalho, identificando tendências e sugerindo automação, como a criação de modelos de resposta a partir do feedback dos clientes

👀 Você sabia? O Microsoft Copilot utiliza modelos de linguagem avançados, como o GPT-4, que permitem compreender e gerar textos semelhantes aos humanos. Essa base permite que o Copilot faça mais do que apenas responder perguntas: ele pode realizar tarefas, criar documentos e até mesmo ajudar na codificação!

Como criar prompts eficazes do Copilot?

Criar prompts eficazes para o Copilot significa equilibrar clareza, relevância e engajamento. Aqui estão as principais estratégias para criar prompts melhores para interações mais significativas e produtivas:

Use uma linguagem clara e específica : evite ambiguidades — deixe suas instruções claras para que o Copilot possa entender rapidamente o que você precisa

Seja conciso : os detalhes são importantes, mas prompts muito longos podem sobrecarregar a IA

Forneça contexto e relevância : quanto mais contexto você fornecer, melhor a IA poderá entender a situação. Por exemplo: "Em uma entrevista de emprego, quais são as três principais qualidades que você destacaria sobre sua experiência em gerenciamento de projetos?"

Incentive um raciocínio mais profundo: Crie prompts em camadas para obter respostas mais ponderadas. Por exemplo: "Compare e contraste os fatores de sucesso das estratégias de marketing tradicional e digital para pequenas empresas."

Especifique o tom e o estilo : seja claro se você precisa de respostas em um tom ou estilo específico. Por exemplo: "Redija uma nota de agradecimento amigável por uma entrevista de emprego, destacando os pontos principais discutidos. "

Itere e refine: ajuste suas solicitações com base no feedback. Se uma solicitação específica apresentar resultados excelentes de forma consistente, analise o que a tornou eficaz e refine-a para uso futuro

💡Procurando um assistente de IA mais inteligente?Enquanto o Microsoft Copilot oferece suporte aos seus aplicativos do Microsoft 365, o ClickUp Brain vai além. Integrado ao seu espaço de trabalho, ele ajuda você a gerenciar tarefas, gerar conteúdo, resumir documentos e automatizar o trabalho — tudo em um só lugar. ✨ Como bônus: os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet para várias tarefas de redação, raciocínio e codificação! Pronto para substituir fluxos de trabalho dispersos por um sistema unificado e alimentado por IA?

📖 Leia também: Melhores prompts do ChatGPT para gerenciamento de projetos

10 exemplos de prompts do Copilot

Aqui estão 10 prompts do Copilot adaptados a vários setores e profissões. Esses exemplos de IA podem mostrar como aproveitar o Copilot para atendimento ao cliente, finanças, jurídico e outros cenários.

1. Marketing

Hoje, o marketing depende de decisões baseadas em dados e experiências personalizadas dos clientes. A IA ajuda a analisar o comportamento dos clientes, prever preferências e criar campanhas direcionadas.

Com prompts sólidos, seu marketing pode automatizar tarefas rotineiras, gerar insights com mais eficiência e ajustar estratégias para obter um melhor engajamento, tudo isso enquanto aumenta a produtividade e a criatividade.

Prompt: Crie uma campanha de e-mail segmentada para o lançamento da nossa coleção de primavera. Inclua recomendações de produtos e códigos de desconto personalizados.

Resultado:

👀 Você sabia? Em 2023, a musicista Holly Herndon lançou um álbum intitulado "PROTO", criado em colaboração com um "bebê" de IA chamado Spawn. Esse projeto explorou a interseção entre a criatividade humana e o aprendizado de máquina, desafiando as noções tradicionais de autoria na música. Isso é que é criar prompts certos!

2. Desenvolvimento de software

As equipes de desenvolvimento de software estão encontrando novas maneiras de acelerar os processos de codificação e teste, mantendo a qualidade.

O uso de IA no desenvolvimento de software ajuda a detectar bugs antecipadamente e gera trechos de código mais claros e eficientes.

Prompt: Escreva uma função Python que valide as senhas dos usuários. Inclua verificações de comprimento mínimo (8 caracteres), caracteres especiais, números e letras maiúsculas e minúsculas. Adicione mensagens de erro úteis para cada falha na validação.

Resultado:

3. Análise de saúde

Profissionais da área da saúde usam IA para analisar dados de pacientes, identificar sinais de alerta precoce e até mesmo criar planos de tratamento personalizados. A IA também ajuda a ler imagens médicas e prever os resultados dos pacientes, tornando tudo, desde o diagnóstico até o acompanhamento, muito mais eficiente.

Prompt: Analise os dados dos sinais vitais do paciente nas últimas 24 horas. Sinalize quaisquer padrões preocupantes e sugira medidas preventivas com base nos resultados históricos do paciente.

Resultado:

4. Análise financeira

As instituições financeiras utilizam prompts alimentados por IA para analisar tendências de mercado, detectar fraudes e avaliar riscos de forma mais eficiente. Os prompts corretos ajudam a IA a processar grandes quantidades de dados financeiros, descobrir padrões ocultos e gerar insights que melhoram a tomada de decisões.

Desde a automatização de relatórios até ao aprimoramento das interações com os clientes, os prompts baseados em IA simplificam as operações financeiras.

Prompt: Crie um relatório de análise financeira para uma empresa de médio porte do setor de varejo. Analise o crescimento da receita, as margens de lucro e o fluxo de caixa da empresa nos últimos três anos. Inclua indicadores-chave de desempenho (KPIs), referências do setor e quaisquer riscos ou oportunidades potenciais para crescimento futuro.

Resultado:

5. Educação

O setor educacional usa prompts de IA para tornar o aprendizado mais interativo e eficiente. Desde a automatização da avaliação até o fornecimento de feedback instantâneo, as ferramentas com IA ajudam os educadores a economizar tempo e se concentrar no envolvimento personalizado dos alunos.

Com os prompts adequados, a IA pode gerar planos de aula, sugerir atividades de aprendizagem, revisar conteúdo e até mesmo adaptá-lo a diferentes níveis de habilidade.

Prompt: Crie um plano de aula de matemática para álgebra do 7º ano. Inclua três níveis de dificuldade, recursos visuais e exercícios práticos com soluções passo a passo.

Resultado:

Leia também: Modelos de IA para economizar tempo e melhorar a produtividade

6. Atendimento ao cliente

O suporte ao cliente prospera com respostas rápidas e precisas; os prompts com tecnologia de IA facilitam isso. Ao automatizar perguntas frequentes, fornecer assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, e lidar com consultas rotineiras, a IA permite que os agentes humanos se concentrem em resolver problemas mais complexos dos clientes e oferecer uma melhor experiência de suporte.

Prompt: Crie modelos de resposta para perguntas comuns sobre devolução de produtos. Inclua informações de envio, detalhes sobre o prazo para devolução e as próximas etapas. Adicione uma linguagem empática para clientes frustrados.

Resultado:

7. RH e gestão de talentos

A IA está transformando o mundo dos RH, tornando o recrutamento mais inteligente, rápido e inclusivo.

Desde a automatização de tarefas tediosas, como a triagem de currículos, até a correspondência de candidatos com funções com base nas suas competências e experiência, a IA garante que as equipas de RH se concentram em construir relações, em vez de se perderem em papelada.

Prompt: Escreva uma sequência de e-mails para envolver candidatos passivos usando insights de IA. Incorpore personalização, recomendações de vagas e lembretes de acompanhamento para manter o interesse.

Resultado:

8. Imobiliário

A IA torna a compra, venda e gestão de imóveis mais inteligentes e eficientes. Desde chatbots com IA que auxiliam os compradores 24 horas por dia, 7 dias por semana, até análises preditivas que prevêem o valor dos imóveis e as tendências do mercado, a IA ajuda os agentes e os clientes a tomar decisões informadas.

Visitas virtuais e recomendações baseadas em IA personalizam a experiência de busca por imóveis, enquanto a geração automatizada de leads e o processamento inteligente de contratos simplificam as transações.

Prompt: Realize uma análise de mercado para identificar as tendências atuais e as estratégias de preços no mercado imobiliário local. Forneça informações sobre os valores dos imóveis, taxas de aluguel e oportunidades potenciais de investimento: [Insira os detalhes da localização]

Resultado:

🧠 Curiosidade: O cientista da computação John McCarthy cunhou a expressão "inteligência artificial" pela primeira vez em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, considerada o evento que marcou o início da IA como campo de estudo.

9. Fabricação

A manutenção preditiva baseada em IA ajuda as equipes de fabricação a antecipar falhas de equipamentos e reduzir o tempo de inatividade dispendioso. As empresas que utilizam IA para o planejamento de manutenção relataram uma redução de 20% no tempo de inatividade, permitindo operações mais tranquilas e uma melhor alocação de recursos.

Prompt: Analise os dados da linha de produção para identificar padrões relacionados a defeitos do produto [insira os dados da linha de produção].

Resultado:

10. Jurídico

Ferramentas com inteligência artificial ajudam profissionais da área jurídica a analisar rapidamente grandes quantidades de jurisprudência, contratos e documentos jurídicos, reduzindo horas de trabalho manual.

Os chatbots lidam com consultas básicas dos clientes, liberando tempo para questões jurídicas mais complexas. Enquanto isso, a análise preditiva avalia os resultados dos casos usando dados históricos, e a revisão e elaboração de contratos baseadas em IA melhoram a precisão e reduzem o erro humano, tornando o trabalho jurídico mais rápido e eficiente.

Prompt: Aja como um profissional jurídico especializado em casos civis. Meu cliente, um inquilino, está tentando recuperar seu depósito caução de um antigo locador que o reteve, apesar de a propriedade ter sido deixada em perfeitas condições.

Se meu cliente perder o caso, forneça uma análise detalhada das possíveis consequências [de acordo com as leis do estado]. Aborde os impactos financeiros, pessoais e reputacionais, incluindo custos legais, implicações de crédito, desafios futuros com aluguéis e quaisquer efeitos mais amplos sobre os negócios ou a vida pessoal do cliente. Certifique-se de que a resposta seja completa e leve em consideração as repercussões imediatas e de longo prazo.

Resultado:

via Copilot

📖 Leia também: Guia de automações no ClickUp (com exemplos de casos de uso)

Erros comuns a evitar

Criar prompts de chat eficazes no Copilot é fundamental para obter resultados precisos e valiosos. Quer você esteja usando o Microsoft Copilot, o Copilot Chat ou a IA no Microsoft 365 Copilot, prompts pouco claros podem levar a respostas vagas ou irrelevantes. Para obter o máximo dos seus prompts, evite estes erros comuns:

Ser muito ambíguo: A IA prospera com clareza. Em vez de dizer "Resuma este documento", especifique "Resuma este relatório em três pontos, com foco nas tendências financeiras"

Ignorando o contexto: os prompts do Copilot funcionam melhor com um contexto claro. Sempre especifique o setor, a finalidade ou o público-alvo para refinar a resposta

Sobrecarga de informações: Embora o contexto seja essencial, prompts muito longos podem sobrecarregar o Microsoft Copilot. Mantenha-os concisos, mas informativos

Esquecer de definir o formato de saída: Se precisar de uma lista, tabela ou parágrafo, diga isso. Exemplo: "Forneça esses dados em uma tabela com três colunas"

Ignorando os limites da IA: Embora o Copilot utilize uma vasta base de conhecimento de IA, ele não substitui o julgamento de especialistas. Sempre verifique informações críticas

Limitações do Copilot

É essencial saber o que esse assistente de IA pode e não pode fazer antes de criar seus prompts para o Microsoft Copilot. Definir expectativas realistas ajudará você a criar prompts mais eficazes e obter os melhores resultados.

Aqui estão algumas limitações importantes a serem lembradas:

Sem ações independentes: o Copilot auxilia, mas não age de forma independente. Ele fornece sugestões, mas você deve revisar e aprovar as respostas antes de compartilhá-las

Sem memória entre conversas: cada conversa começa do zero. Se você discutiu uma estratégia de marketing ontem, o Copilot não se lembrará disso hoje — você precisará fornecer o contexto novamente

Análise de dados limitada: o Copilot processa uma quantidade definida de dados por consulta. Ele pode resumir informações, mas não foi projetado para análises profundas ou para estabelecer relações de causa e efeito. Para isso, ferramentas analíticas especializadas são mais adequadas

Limite de conhecimento: O conhecimento básico do Copilot se estende até aproximadamente 2021. Embora o Copilot possa recuperar informações atuais dependendo da configuração da sua organização, o conhecimento básico do modelo não é atualizado continuamente

Respostas inconsistentes: Faça a mesma pergunta duas vezes e você poderá obter respostas ligeiramente diferentes. Isso acontece porque o Copilot gera respostas com base na probabilidade, em vez de regras fixas

Restrições de chat: As conversas são limitadas a 30 interações por sessão e podem expirar. Se algo for essencial, certifique-se de salvar — chats antigos não podem ser retomados

Limites de acesso a arquivos: O acesso do Copilot aos arquivos depende da sua configuração. Ele pode recuperar apenas arquivos de locais específicos, como o SharePoint da sua empresa, limitando sua capacidade de extrair documentos armazenados em outros locais

Respostas mais simples no modo de trabalho: Ao usar o Copilot no modo de trabalho, as respostas podem ser mais curtas e diretas em comparação com outras ferramentas GPT-4

📮 ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a mudança de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta em seu espaço de trabalho e o ClickUp Brain irá buscar as informações em seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

Use o ClickUp Brain como a melhor alternativa

Precisa de um assistente de IA que entenda seu fluxo de trabalho? O ClickUp Brain supera ferramentas como o Microsoft Copilot.

É uma das melhores alternativas ao Microsoft Copilot.

Como? O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Integração profunda com o espaço de trabalho

Diferentemente da abordagem genérica do Copilot, o ClickUp Brain funciona diretamente na área de trabalho do ClickUp. Ele pode acessar e analisar suas tarefas, documentos e comunicações da equipe em tempo real para fornecer assistência altamente relevante.

Gerencie seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

Por exemplo, se você gerencia várias campanhas de marketing, o ClickUp Brain pode extrair insights dos status das tarefas, prioridades e comentários da equipe para ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre alocação de recursos e próximas etapas.

Gerenciamento inteligente de tarefas

O ClickUp Brain vai além do chat básico com IA, ajudando você ativamente no gerenciamento do trabalho e do tempo. Evite o acompanhamento manual do progresso — o ClickUp Brain gera atualizações e relatórios da equipe automaticamente. Evite o acompanhamento manual do progresso — o ClickUp Brain gera atualizações e relatórios da equipe automaticamente.

Obtenha sugestões sobre cronogramas de tarefas e crie gráficos de Gantt no ClickUp com o ClickUp Brain

Essa automação economiza muito tempo em comparação com ferramentas que exigem que você reúna e resuma as informações manualmente. Um líder de equipe de marketing pode obter rapidamente uma visão geral gerada por IA de todas as campanhas em andamento, gargalos e necessidades de recursos sem perder horas compilando dados.

Com outros recursos, como tarefas, painéis, chats e controle de tempo, as pessoas estão adorando o ClickUp para o trabalho.

🎥 Veja como as equipes usam o ClickUp Brain para gerenciar projetos complexos com perfeição → Assista à demonstração

👉 Veja o que Vladimir Janovsky, da AstraZeneca, disse sobre o ClickUp:

Embora ainda estejamos nos estágios iniciais da integração do ClickUp em projetos de equipes multifuncionais, sua utilidade tem sido particularmente evidente em configurações de equipes multinacionais. O rico conjunto de recursos da plataforma lida com eficácia com a complexidade e o escopo das tarefas que abrangem vários países, simplificando a comunicação e a coordenação.

Embora ainda estejamos nos estágios iniciais da integração do ClickUp em projetos de equipes multifuncionais, sua utilidade tem sido particularmente evidente em configurações de equipes multinacionais. O rico conjunto de recursos da plataforma lida com eficácia com a complexidade e o escopo das tarefas que abrangem vários países, simplificando a comunicação e a coordenação.

Suporte à criação de conteúdo

Prompt personalizado do ClickUp Brain para e-mail

O recurso AI Writer do ClickUp ajuda as equipes a criar e refinar conteúdo mais rapidamente. Sejam publicações nas redes sociais, briefings de design ou atualizações de projetos, o ClickUp Brain pode gerar rascunhos mantendo a voz da sua marca e incorporando o contexto do espaço de trabalho.

Isso é melhor do que alternar entre várias ferramentas — você pode ir da ideia à execução em um só lugar.

💡Dica profissional: Aqui está um excelente truque do ClickUp Brain: Tem descrições de tarefas vagas ou confusas? Experimente este prompt 👉 "Reescreva esta descrição da tarefa para que fique mais clara e orientada para a ação, mantendo todos os detalhes essenciais. " Isso garante que sua equipe saiba exatamente o que fazer.

Desenvolvimento de software

Como o ClickUp Brain atua como seu assistente inteligente diretamente no seu espaço de trabalho do ClickUp, ele se torna uma ferramenta inestimável para equipes de software. O ClickUp Brain oferece suporte ao desenvolvimento de software gerando código, fornecendo práticas recomendadas, integrando-se ao seu espaço de trabalho, oferecendo suporte à colaboração e disponibilizando recursos de aprendizagem — tudo dentro do ClickUp. Isso ajuda as equipes a trabalhar com mais rapidez, manter a qualidade e permanecer organizadas.

ClickUp Brain: seu parceiro de produtividade com inteligência artificial

Escrever prompts não precisa ser uma tarefa difícil — o ClickUp Brain torna isso muito fácil. Integrado diretamente ao seu fluxo de trabalho, é a ferramenta de IA perfeita para você que precisa redigir relatórios, gerar tarefas ou resumir documentos.

O que diferencia o ClickUp Brain do Microsoft Copilot? Ele é perfeitamente integrado ao ClickUp, o que significa que você pode gerenciar projetos, tarefas e documentos sem precisar alternar entre ferramentas.

Além disso, ele aproveita os modelos de IA de ponta da OpenAI e da Anthropic, oferecendo automação inteligente que atende às suas necessidades.

Precisa de uma maneira mais inovadora de trabalhar? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e deixe o ClickUp Brain levar sua produtividade para o próximo nível. 📈