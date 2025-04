Como lidar com a procrastinação produtiva e fazer as coisas acontecerem

No fundo, sou um viciado em adrenalina que adora prazos. Quando a procrastinação me atinge, eu combato fogo com fogo. Literalmente, procrastino minha procrastinação estabelecendo um bloco de tempo de 30 minutos para o "Modo Pânico", no qual realizo todas as pequenas tarefas que tenho evitado. Também uso a técnica "Eat the Frog" (coma o sapo), que parece muito mais emocionante do que realmente é (spoiler: nenhum anfíbio é prejudicado). Já sou um mestre na eliminação da procrastinação? Nem de longe! Mas armado com minhas confiáveis ferramentas de produtividade, como o ClickUp, estou escalando lentamente essa montanha.