Modelos de carta de apresentação gratuitos: Exemplos de destaque para candidaturas a empregos

Escrever uma carta de apresentação pode parecer assustador: Como você se vende sem parecer robótico ou totalmente esforçado? 😓

Seja você um estudante ou um candidato a emprego experiente, uma carta de apresentação fraca pode arruinar suas chances, enquanto uma carta excelente pode abrir portas antes mesmo de os recrutadores olharem seu currículo. É aqui que entram os modelos de carta de apresentação.

Não os modelos padronizados que gritam: Copiei isso da Internet, mas sim modelos reais e de destaque que destacam "você": perspicaz, profissional e que vale a pena contratar.

Neste artigo, abordaremos os principais modelos de carta de apresentação gratuitos e as principais etapas para redigir uma carta forte.

resumo de 60 segundos O que torna um modelo de carta de apresentação realmente bom? Personalização, legibilidade e uma abordagem que prioriza o impacto

Explore os melhores modelos de carta de apresentação gratuitos do do ClickUp , GDOCs, Canva, Microsoft 365 e Resumegenius para uma grande variedade de funções amplas e específicas

Como acertar em cheio em sua carta de apresentação: Personalize-a, prenda-os na primeira linha, comece com impacto, mostre que você conhece a cultura da empresa, revise-a cuidadosamente

ClickUp = Busca de emprego, mas de forma mais inteligente. Como assim? Edite sua carta em tempo real com o ClickUp Docs, juntamente com sugestões de IA do ClickUp Brain

O que faz um bom modelo de carta de apresentação?

A maioria dos modelos é muito rígida (discurso corporativo enfadonho) ou muito solta (estrutura zero, apenas vibrações). Então, qual é a chave para escrever uma proposta de emprego vencedora? Um meio termo polido, legível e realmente útil.

Veja o que o modelo certo de carta de apresentação deve ter:

Estrutura que orienta

Oferece um fluxo natural: abertura forte, corpo impactante, fechamento confiante

Evite frases usadas em excesso que fazem com que os gerentes de contratação não prestem atenção

🖊 Opções de personalização

Permite que você personalize os detalhes sem danificar o formato

É adaptável a diferentes funções sem parecer um trabalho de copiar e colar

Design legível e fácil de usar

Apresenta espaço em branco e marcadores para digitalização rápida

Não apresenta parágrafos amontoados ou fontes ilegíveis

Layout orientado para o impacto

Apresenta suas realizações em vez de listar tarefas

Conecta suas habilidades ao que a empresa realmente precisa

Dica profissional: Está explorando sua carreira? Um modelo de mapa de carreira pode ajudá-lo a planejar seus próximos passos, enquanto um modelo de currículo pode lhe dar uma vantagem inicial antes de escrever sua carta de apresentação.

Modelos gratuitos de carta de apresentação

Um modelo de carta de apresentação atraente é o ponto de partida para colocar sua carreira nos trilhos. Os modelos gratuitos abaixo lhe darão uma base sólida sobre a qual se apoiar, começando com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, além de outros recursos importantes para aperfeiçoar sua abordagem.

1. Modelo de carta de apresentação do ClickUp

Obter modelo gratuito Simplifique sua candidatura a uma vaga de emprego com o modelo de carta de apresentação do ClickUp: estruturado e pronto para receber seus toques personalizados

O Modelo de Carta de Apresentação do ClickUp é um modelo de documento para download integrado ao seu Espaço de Trabalho do ClickUp e ao fluxo de trabalho de sua candidatura a emprego.

O formato clássico de negócios inclui seus detalhes e as informações do empregador na parte superior, garantindo uma aparência profissional padrão. Com a personalização guiada, os prompts pré-preenchidos ajudam a personalizar as principais seções sem esforço. O layout foi projetado para ser conciso e legível, mantendo parágrafos equilibrados para maior clareza.

Além disso, a formatação limpa, baseada em texto e amigável para ATS garante uma análise suave pelos sistemas de rastreamento de candidatos.

⚡️ Melhor para: Setores que valorizam uma abordagem refinada, como finanças, direito, saúde e administração

2. Modelo de carta de apresentação profissional do Google Docs por GDOC

via GDOC

O modelo de carta de apresentação profissional do Google Docs da GDOC adota uma abordagem minimalista e de estilo executivo.

Esse formato foi projetado para facilitar a leitura, com detalhes de contato alinhados à esquerda que mantêm as informações essenciais na frente e no centro. Destaques sutis em marrom e um divisor vertical dão um toque refinado e polido sem sobrecarregar o design, e um campo de assinatura em estilo manuscrito dá um toque pessoal e autêntico.

⚡️ Melhor para: Associados sênior de vendas, marketing e desenvolvimento de negócios ou aspirantes a gerentes de projeto que estejam escrevendo uma carta de apresentação.

3. Modelo de carta de apresentação de designer UI/UX da Microsoft 365

via Microsoft 365

O modelo de carta de apresentação de designer de UI/UX da Microsoft 365 combina minimalismo moderno com um design amigável (exatamente como uma ótima UX deve fazer). O modelo vem com um texto sugerido pré-preenchido.

Com um nome e um título em negrito e em tamanho grande, esse design garante uma primeira impressão forte, tornando-o instantaneamente memorável. As informações de contato são perfeitamente integradas ao corpo do texto, e uma lista com marcadores bem estruturada destaca as principais habilidades de UI/UX, tornando as principais competências facilmente digitalizáveis.

⚡️ Melhor para: Designers de UI/UX, designers de produtos e profissionais criativos dos setores de tecnologia e digital

4. Modelo de carta de apresentação de marketing de mídia social do Microsoft 365

via Microsoft 365

O modelo de carta de apresentação de marketing de mídia social do Microsoft 365 reflete os princípios de um ótimo conteúdo de mídia social: envolvente, claro e orientado a resultados.

O layout foi projetado com um fluxo visual estratégico, guiando naturalmente o olhar do leitor do seu nome às suas qualificações. Um nome e um título limpos e centralizados preparam o terreno para uma primeira impressão forte, e divisores de linha minimalistas acrescentam a quantidade certa de estrutura sem introduzir desordem.

⚡️ Melhor para: Candidatos que buscam cargos de marketing, comunicação e estratégia digital

5. Modelo de capa moderna e arrojada do Microsoft 365

via Microsoft 365

O modelo de capa moderna e arrojada do Microsoft 365 combina um design elegante, perfeito para profissionais de áreas adaptáveis.

A colocação de uma imagem de perfil circular acrescenta um toque pessoal, enquanto um design de acento curvo sutil introduz um toque de sofisticação sem tirar o foco do conteúdo. A combinação moderna de fontes com serifa e sem serifa melhora a legibilidade, atingindo o equilíbrio perfeito entre estilo e profissionalismo.

Para garantir que as principais qualificações se destaquem, a seção de habilidades digitalizáveis adota uma abordagem exclusiva com um formato baseado em perguntas, atraindo naturalmente a atenção do leitor.

⚡️ Melhor para: Profissionais de tecnologia e da área de saúde que buscam uma carta de apresentação polida, porém acessível

6. Modelo de carta de apresentação geométrica do Microsoft 365

via Microsoft 365

O Modelo Geométrico de Carta de Apresentação do Microsoft 365 atinge o equilíbrio entre criatividade e profissionalismo, ideal para profissionais que desejam demonstrar entusiasmo e, ao mesmo tempo, manter a estrutura.

O design minimalista usa formas geométricas para adicionar interesse visual e oferece três esquemas de cores distintos para ajudá-lo a adaptar o visual ao seu setor e estilo. O layout compacto mantém os principais detalhes bem organizados, facilitando a consulta e eliminando distrações desnecessárias.

⚡️ Ideal para: Profissionais em funções de design, marketing e negócios que buscam um layout direto ao ponto

7. Modelo de carta de apresentação de desenvolvedor de software simples do Canva

via Canva

O modelo de carta de apresentação para desenvolvedor de software simples do Canva destaca sua experiência técnica e suas habilidades de resolução de problemas em um formato estruturado e profissional.

Esse design de layout dividido separa as informações de contato no painel esquerdo e mantém o conteúdo principal na frente e no centro. Uma paleta de cores suave, porém profissional, cria uma estética profissional. Uma hierarquia clara é estabelecida por meio de pesos de fonte distintos e seções bem espaçadas, guiando naturalmente o leitor pelos principais detalhes.

⚡️ Melhor para: Contabilidade, finanças, auditoria e outras funções comerciais estruturadas que exigem profissionalismo com um toque de personalidade

8. Modelo de carta de apresentação de contabilidade profissional do Canva

via Canva

O modelo de carta de apresentação de contabilidade profissional do Canva equilibra o profissionalismo com um layout contemporâneo para candidatos em funções financeiras voltadas para pessoas.

Os principais detalhes de contato - número de telefone, e-mail e endereço - estão organizados em um layout horizontal estruturado para facilitar a consulta. Seguindo um formato clássico de carta comercial, a estrutura limpa e alinhada à esquerda mantém uma aparência profissional e atemporal.

⚡️ Melhor para: Contabilidade, finanças, auditoria e outras funções empresariais estruturadas que exigem profissionalismo com um toque de personalidade

9. Modelo de carta de apresentação preta moderna e minimalista do Canva

via Canva

O Modelo de Carta de Apresentação Minimalista Moderno Preto do Canva é um daqueles modelos de carta de apresentação criativos que fazem uma declaração ousada com seu design elegante e de alto contraste.

A elegante combinação de fontes com serifa e sem serifa combina a sofisticação clássica com um toque moderno. Na parte superior, um nome grande e com espaçamento elegante chama a atenção, garantindo uma primeira impressão forte.

Para que os recrutadores tenham uma visão mais profunda de seu trabalho, um link de site dedicado os convida a explorar além da página.

⚡️ Melhor para: Profissionais criativos, executivos ou profissionais de setores de ponta, como moda, design ou marcas de luxo

10. Modelo de carta de apresentação da Seek. com

O modelo de carta de apresentação do Seek. com é estruturado e nítido, ideal para quem está procurando emprego e deseja uma abordagem que priorize o conteúdo de suas candidaturas.

Esse formato modular se adapta ao estágio de sua carreira, oferecendo várias opções de introdução para se adequar à sua experiência. As principais realizações são destacadas com marcadores, o que facilita a leitura e enfatiza os resultados. O tom formal e envolvente permite o profissionalismo sem sacrificar a narrativa pessoal. Com um design limpo e bem organizado, o foco permanece em seu conteúdo em vez de distrações visuais desnecessárias.

⚡️ Melhor para: Profissionais de setores corporativos, administrativos e estruturados que buscam um modelo de carta de apresentação flexível

11. Modelo de carta de apresentação de enfermagem da Resumegenius

via Resumegenius

O modelo de carta de apresentação de enfermagem da Resumegenius oferece aos profissionais de saúde um layout limpo e bem estruturado.

Na parte superior, um título forte e em negrito estabelece imediatamente a clareza e o objetivo. Elementos sutis de design, como um cabeçalho marrom e fontes profissionais, melhoram a legibilidade, e o layout bem estruturado garante que as principais qualificações se destaquem.

O mais importante é que o conteúdo é adaptado especificamente para a função, destacando as habilidades de enfermagem, as metas profissionais SMART e um forte foco no atendimento ao paciente para se alinhar perfeitamente às expectativas do setor.

⚡️ Melhor para: Enfermeiros e profissionais de saúde que se candidatam a cargos clínicos e de atendimento ao paciente

12. Modelo de carta de apresentação de redator por Resumegenius

via Resumegenius

A Amostra de Carta de Apresentação de Copywriter do Resumegenius vende sua capacidade de comunicação, que é exatamente o que uma função de copywriting exige.

Esta carta de apresentação adota uma abordagem narrativa, combinando educação e funções anteriores em uma história convincente que destaca o desenvolvimento de habilidades. Projetada para ser flexível, ela oferece versões personalizadas para redatores de nível básico, médio e sênior, garantindo relevância em qualquer estágio da carreira.

As principais realizações são apresentadas em tópicos, usando exemplos concretos para demonstrar a versatilidade em diferentes tipos de trabalho. Para deixar uma impressão duradoura, o parágrafo final estratégico reforça a experiência e convida os empregadores a explorar o portfólio de redação anexado.

⚡️ Melhor para: Redatores, redatores de conteúdo, profissionais de marketing e especialistas em comunicação

13. Modelo de carta de apresentação de editor de vídeo da Resumegenius

via Resumegenius

O modelo de carta de apresentação de editor de vídeo da Resumegenius apresenta um layout elegante, conteúdo orientado a resultados e um foco específico do setor.

Esta carta de apresentação coloca os resultados em primeiro plano, com marcadores de posição para estatísticas impactantes como "mais de 35 vídeos de e-learning" e "mais de 6 horas de filmagem condensadas em 25 minutos" para destacar a eficiência. O conhecimento técnico é perfeitamente incorporado, demonstrando proficiência em ferramentas padrão do setor, como o Adobe Creative Suite, animações e edição comercial.

Em vez de listar as funções, a seção de experiência enfatiza as conquistas, garantindo que as contribuições se destaquem. Projetado para ter flexibilidade na carreira, esse formato se adapta facilmente a funções de mídia de nível básico, médio e sênior, o que o torna um recurso valioso em qualquer estágio.

⚡️ Melhor para: Editores de vídeo, designers de movimento e profissionais de mídia em filmes, marketing e criação de conteúdo digital

14. Exemplo de carta de apresentação de assistente pessoal por Resumegenius

via Resumegenius

O exemplo de carta de apresentação de assistente pessoal do Resumegenius destaca suas habilidades organizacionais e abordagem proativa, tornando-o ideal para funções de assistente.

Esta carta de apresentação começa com uma introdução direta e objetiva, abordando imediatamente onde a vaga foi encontrada e por que você é a pessoa ideal. A terminologia relevante para o cargo, como "fazer a ligação entre departamentos" e "agendar reuniões", reforça o alinhamento com as responsabilidades do assistente pessoal.

O conteúdo destaca os pontos fortes de organização e comunicação e, ao mesmo tempo, mostra as habilidades de multitarefa essenciais para a função.

⚡️ Ideal para: Assistentes executivos, profissionais de administração e assistentes pessoais em ambientes corporativos ou empresariais

Como escrever uma carta de apresentação eficaz

A esta altura, você já sabe que uma carta de apresentação convincente é importante, mas como fazer com que a sua se destaque? Veja como personalizar seu modelo de carta de apresentação perfeito.

Etapa 1: Comece com um layout limpo e profissional

Use uma fonte simples e fácil de ler (por exemplo, Arial, Calibri ou Times New Roman em 11-12 pt)

Mantenha margens de 1 polegada e alinhe o texto à esquerda para obter uma aparência refinada

Inclua seu nome, informações de contato e a data na parte superior

Exemplo João Ninguém 123 Main Street Nova York, NY 10001 johndoe@email. com | (123) 456-7890 | LinkedIn. com/in/johndoe 28 de abril de 2025

Etapa 2: Dirija-se diretamente ao gerente de contratação

Evite saudações genéricas como "A quem possa interessar

Se a publicação da vaga não mencionar um nome, pesquise o site da empresa ou o LinkedIn

Exemplo prezada Sra. Taylor, prezado gerente de contratação da XYZ Corporation, a quem possa interessar

Etapa 3: Escreva um parágrafo de abertura forte

Prenda a atenção do leitor ao mencionar a função para a qual está se candidatando e por que está entusiasmado com ela

Destaque uma habilidade ou conquista importante que o torna um candidato forte

Exemplo O marketing é uma narrativa que gera ação. Com um histórico de aumento do envolvimento da marca em 40%, estou ansioso para trazer minha criatividade e estratégia para a função de Coordenador de Marketing da XYZ Corp.

Etapa 4: Mostre sua experiência relevante

Não repita seu currículo . Concentre-se em duas ou três experiências importantes que atendam aos requisitos da vaga

Use resultados quantificáveis para demonstrar seu impacto

Mantenha-se conciso; os recrutadores passam os olhos, portanto, faça com que cada frase seja importante

Exemplo Na ABC Agency, liderei uma campanha que dobrou os compartilhamentos e aumentou o engajamento em 50%, enquanto minha estratégia de conteúdo gerou um aumento de 20% no tráfego.

Etapa 5: Adapte-o à empresa (e à sua situação)

Mostre que você entende a missão , os valores ou os projetos recentes da empresa

Explique como suas habilidades e experiência se alinham com as necessidades deles

Se você estiver fazendo uma mudança de carreira, informe isso aqui com o motivo

Exemplo Com [X anos] em [setor anterior], estou ansioso para trazer minhas [habilidades relevantes] para a [Nome da empresa]. Seu foco em [valor específico do setor] e seu recente [projeto/campanha] estão em sintonia com minha experiência, tornando essa transição um ajuste natural.

Etapa 6: Encerre com confiança e uma chamada para ação

Expresse novamente seu entusiasmo pela oportunidade

Convide-os para se conectarem para uma entrevista

Termine profissionalmente com "Sinceramente" ou "Atenciosamente", seguido de seu nome

📌 Exemplo: Estou entusiasmado com a oportunidade de contribuir com a XYZ Corp. Vamos nos conectar para discutir como minhas habilidades se alinham com suas necessidades. Você pode me contatar em [número de contato]. Obrigado por sua atenção!

Etapa 7: Revise e mantenha o texto curto

Limite-se a uma página no máximo ; os gerentes de contratação não têm tempo para mais

Execute uma verificação gramatical e ortográfica e, em seguida, leia em voz alta para detectar frases estranhas

Dica profissional: Use as ferramentas de redação de IA para refinar a clareza, corrigir erros de digitação e aprimorar o tom. Elas podem ajudar a simplificar sua redação e, ao mesmo tempo, acrescentar personalidade.

Se você quiser uma carta de apresentação realmente diferente, escrever bem é apenas o começo. Você também deve direcionar, rastrear e integrar a carta no fluxo de trabalho de sua candidatura.

E para isso, você precisa das ferramentas certas.

Acelere sua busca de emprego com o ClickUp

A procura de emprego pode parecer um trabalho de tempo integral, sem o salário. Mas com o ClickUp, você pode se organizar, acompanhar seu progresso e manter tudo em um só lugar sem o caos.

Veja como transformar o ClickUp em seu software de gerenciamento de habilidades.

Obtenha a perfeição alimentada por IA com o ClickUp Brain

A rede neural de IA do ClickUp Brain refina o fraseado, alinha o tom com a função e garante que cada palavra ganhe seu lugar para que sua candidatura se destaque sem esforço. Veja como ele funciona como criador de cartas de apresentação:

Geração e refinamento de ideias: Obtenha sugestões com tecnologia de IA para expressar suas qualificações e entusiasmo de forma eficaz

Verificações gramaticais e de estilo: Certifique-se de que sua carta de apresentação esteja polida com ajustes gramaticais, ortográficos e de tom em tempo real

Criação de conteúdo sob medida: Gere cartas de apresentação personalizadas alinhadas com as descrições das vagas, destacando suas habilidades mais relevantes

Otimização de palavras-chave: Aumente a compatibilidade com ATS adicionando palavras-chave sugeridas por IA da listagem de empregos

Pontuação de confiança: Receba insights orientados por IA sobre a eficácia e as áreas a serem melhoradas antes de clicar em enviar

Dicas para escrever mais rápido: Use prompts com tecnologia de IA e modelos reutilizáveis para refinar aberturas, seções do corpo e declarações finais

Escreva e rascunhe qualquer coisa - de documentos completos a e-mails - com o ClickUp Brain

Dica profissional: Você também pode usar a IA para se preparar para a entrevista: refine suas respostas, pratique com perguntas simuladas e aumente sua confiança.

Escreva, edite e aja de acordo com o feedback com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs oferece um bloco de notas digital para aperfeiçoar sua carta de apresentação para conquistar um emprego.

Você pode:

Rascunho dinâmico: Adapte sua carta de apresentação em tempo real com base nas palavras-chave da descrição da vaga e nas informações sobre a cultura da empresa

Mantenha o controle de versões: Mantenha um documento vivo, adaptando-o facilmente para cada aplicativo e armazenando todas as versões em um só lugar

Escreva no contexto: Vincule sua carta de apresentação a anúncios de emprego no ClickUp e acompanhe qual versão foi enviada e para onde

Colaboração em tempo real: Receba comentários diretos de mentores, amigos ou colegas dentro do documento

Exporte sem esforço: Baixe sua carta final no formato necessário (PDF, modelo de carta de apresentação do Word etc.) instantaneamente

Acelere a elaboração de cartas de apresentação com o ClickUp Docs: use /table para rastreamento de vagas, /comment para feedback e muito mais

Dica profissional: Terminou sua carta de apresentação? O criador de currículos com IA do ClickUp no Docs oferece modelos de currículos de marketing, engenharia e gerente de projeto - além de outros - para manter sua busca de emprego no caminho certo.

Centralize sua busca com o modelo de busca de emprego do ClickUp

Abandone as notas adesivas e os e-mails dispersos. Acompanhe todas as oportunidades em um só lugar com o modelo de busca de emprego do ClickUp.

Obter modelo gratuito Obtenha o modelo de busca de emprego do ClickUp e acompanhe todas as oportunidades em um único hub central

Ele apresenta três visualizações principais:

Lista de empresas: Organize os detalhes do trabalho sem esforço com campos personalizados para descrições de trabalho, taxas horárias, tipos de emprego e detalhes de POC

Estágio do aplicativo: Acompanhe cada etapa, da descoberta à oferta, nesse quadro Kanban. Você pode arrastar e soltar cartões de informações da empresa para o estágio real

Aplicativos prioritários: Empilhe suas empresas preferidas dentre todas as suas solicitações por prioridade nesta exibição tabular

Escreva cartas de apresentação que causam impacto com o ClickUp

A procura de emprego pode ser desgastante: edições intermináveis, rascunhos perdidos e aplicativos desorganizados. Em vez de ficar olhando para uma página em branco ou vasculhando inúmeros modelos que não se encaixam perfeitamente, você precisa de uma ferramenta que simplifique o processo sem sacrificar a qualidade.

Com o ClickUp Docs, você pode escrever, refinar e armazenar várias versões de sua carta de apresentação em um só lugar. Os modelos de carta de apresentação gratuitos do ClickUp também oferecem um ponto de partida estruturado, para que você possa se concentrar na personalização e não na formatação.

Se você estiver preso a uma frase ou precisar de uma nova perspectiva, o ClickUp Brain pode gerar ideias, melhorar a redação e garantir que sua carta de apresentação seja convincente.

Inscreva-se no ClickUp gratuitamente e simplifique o processo para que você possa se concentrar em conseguir o emprego.