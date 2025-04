Como usar o Gemini no Google Docs para melhorar a redação

Imagine o seguinte: Você está com um prazo apertado, olhando para o rascunho do Google Docs e as palavras simplesmente não estão fluindo. Talvez seu relatório pareça muito informal para os executivos que o lerão ou sua redação pareça um pouco "ruim".

Isso é tudo o que o Gemini no Google Docs pode resolver. Pense nele como seu ajudante de redação com tecnologia de IA, pronto para sugerir o melhor texto, refinar o tom, resumir os pontos principais de um material extenso e até mesmo ajudá-lo a reescrever o texto existente com uma nova perspectiva.

Se você estiver escrevendo uma carta, uma postagem de blog ou apenas tentando fazer com que suas palavras soem mais polidas, os recursos de IA do Gemini espalham a tão necessária poeira mágica no seu Google Workspace.

Vamos ver como fazer o recurso Gemini do Google Docs trabalhar para você!

Você sabia? Os Estados Unidos contribuem com a maior parte do tráfego para o Google Gemini, com 9. 8%, seguido pela Indonésia com 8. 5%, e a Índia com 8. 2%.

resumo de 60 segundos O Gemini AI no Google Docs é um assistente de redação com IA incorporado que refina o tom, sugere texto, resume o conteúdo e reescreve rascunhos para obter resultados refinados

O Gemini também pode criar imagens diretamente no Google Docs

Acesse o Gemini por meio do painel "Pergunte ao Gemini" no Google Docs, forneça prompts detalhados e insira o texto sugerido pela IA sem problemas

Use prompts específicos e inclua documentos relacionados para obter melhor contexto e resultados

Algumas das limitações do Gemini incluem acesso livre restrito, saída genérica, ausência de dados da Web em tempo real, dificuldades com documentos longos, imagens básicas e tom inconsistente

O ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, aborda essas limitações oferecendo uma integração mais profunda com o gerenciamento de projetos, garantindo sugestões sensíveis ao contexto e automação do fluxo de trabalho

Ele gera, refina e traduz conteúdo, mantendo seu tom e estilo preferidos. Ele também baseia suas sugestões diretamente em suas tarefas, painéis e projetos para reduzir a mudança de contexto

Escolha o ClickUp para obter uma solução mais inteligente e completa para redação, colaboração e gerenciamento de tarefas, substituindo várias ferramentas autônomas

Como usar o Gemini no Google Docs

A IA do Gemini é como ter um assistente de redação integrado diretamente no Google Docs. Ele pode melhorar o conteúdo existente, gerar novas ideias e resumir relatórios longos - para que você não precise se preocupar em realizar essas tarefas corretamente. Além disso, ele funciona perfeitamente nos aplicativos do Google Workspace, como o Planilhas Google e o Apresentações Google. E para aqueles que não conseguem viver sem buscar informações na Pesquisa Google, ele também pode fazer isso durante a elaboração do seu conteúdo.

Além de gerar conteúdo, o Google Docs Gemini pode funcionar como um assistente multifuncional alimentado por IA, oferecendo conselhos profissionais e melhorando a qualidade da sua comunicação em um ambiente de escritório.

Vamos explorar como usar o Google Gemini no Google Docs:

Comece a usar rapidamente

via Google Gemini

Começar a usar o Gemini no Google Docs é fácil:

Abra o Google Docs em seu computador

Clique em "Perguntar ao Gemini" no canto superior direito

Digite o que você precisa no painel do Google Gemini

Insira o texto gerado em seu documento

Dica profissional: Seja específico com seus prompts! Em vez de "Criar uma estratégia de mídia social para o lançamento de um novo produto ", tente "Criar uma estratégia de mídia social para ampliar o lançamento de nossa nova linha de alimentos orgânicos para animais de estimação, concentrando-se principalmente em conteúdo orgânico e gerado pelo usuário no Facebook, TikTok e Instagram. " Quanto mais precisa for sua solicitação, melhor será a resposta do Gemini!

Obtenha ajuda para aprimorar seu conteúdo

via Google Gemini

Se você acabou de abrir um Google Doc e está simplesmente olhando para a tela em branco, a opção Ajude-me a escrever ao lado do ícone da caneta é sua amiga. Clique nela e dê ao Gemini um prompt detalhado descrevendo suas necessidades, incluindo o tipo de conteúdo, o tom de voz, o estilo e outras informações relevantes. Agora, clique em Create (Criar) e veja o Gemini gerar o conteúdo certo para o momento - desde ideias de elevator pitch até ensaios de várias páginas.

Avalie a resposta, refine ou recrie o resultado até ficar satisfeito. Quando estiver satisfeito, clique em Insert (Inserir) para colocá-lo em seu documento de IA.

assista a este vídeo explicativo para ver nossas melhores dicas sobre como criar documentação usando AI👇🏽

Fato divertido: O AI Bard do Google foi renomeado Gemini como parte de uma reformulação mais ampla da marca.

Gerar um documento

via Google Gemini

Deseja criar um documento inteiro do zero sem solicitar, solicitar novamente ou encadear solicitações? Veja aqui como fazer isso:

Selecione Ajude-me a criar em uma página em branco

Digite seu prompt para gerar o documento na janela pop-up

Clique em Criar para gerar seu documento

Revise seu documento para garantir que tudo esteja no lugar

Dica profissional: Você pode incluir documentos relacionados do Google Docs ou do Google Drive no prompt para fornecer contexto adicional ao Gemini sem precisar copiar e colar tudo. Basta selecionar o símbolo @ no prompt e selecionar o documento relevante.

Editar texto existente

Já tem uma parte do relatório de seu projeto redigida, mas quer melhorar a qualidade da articulação? Veja aqui como fazer isso:

Destaque o texto que você deseja melhorar

Clique no Gemini e escolha uma opção: Reformular, Reduzir ou Elaborar. Você também pode adicionar um prompt personalizado para refinar o texto

Escolha a melhor versão e clique em Inserir

via Google Docs

Você sabia que o modelo Gemini Ultra obteve uma pontuação de 90,0% no benchmark Massive Multitask Language Understanding [MMLU], superando o desempenho de especialistas humanos.

Leia também: Como adicionar uma nova página no Google Docs

Crie imagens dentro do Docs

Sim, você pode criar imagens diretamente no Google Docs com o Gemini. Veja como:

Clique em Inserir > Imagem > Ajude-me a criar uma imagem

Descreva a imagem. Seja o mais detalhado possível

Clique em Criar para começar a gerar

Escolha sua opção de imagem personalizada favorita e adicione-a ao seu documento

Você também pode visualizar a aparência da imagem dentro do documento antes de inseri-la.

via Google Gemini

Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi quando trabalhamos em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta Docs, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos avançados de incorporação.

Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi quando trabalhamos em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta Docs, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos avançados de incorporação.

Gerar imagens de capa

via Google Gemini

O esboço de sua postagem no blog está quase pronto e só falta a imagem de capa perfeita? Use o Gemini para gerar uma para você. Siga estas instruções:

Digite @ e selecione Imagem de capa > Ajude-me a criar uma imagem

Digite o prompt e clique em Criar

Insira uma imagem selecionando uma da galeria ou clicando em View More para obter opções adicionais

Limitações do uso do Gemini no Google Docs

Embora o Gemini AI seja um assistente útil de redação e criação, ele tem suas peculiaridades. Aqui estão algumas limitações que você deve ter em mente ao usá-lo no Google Docs:

Acesso gratuito limitado : Muitos recursos avançados exigem uma assinatura do Google One AI Premium, e os usuários gratuitos podem não receber uma sugestão profunda e baseada no contexto

Pode gerar conteúdo genérico : As respostas podem não ser aprofundadas em tópicos complexos, e o Gemini pode, às vezes, interpretar mal as solicitações

Não há acesso à Internet em tempo real : Ele não obtém dados em tempo real, portanto, você precisará verificar os fatos e atualizar as informações manualmente

Dificuldades com documentos longos : O contexto pode se perder em documentos mais longos, levando à repetição ou à falta de detalhes importantes

Tom e estilo inconsistentes: As respostas podem variar, exigindo edições manuais para manter uma voz consistente

Leia também: Os melhores redatores de blogs com IA para experimentar

Usando IA e Docs com o ClickUp

As ferramentas de escrita com IA podem ser um grande negócio para a produtividade, mas também têm limitações frustrantes. Você não está sozinho se já teve dificuldades com respostas de IA que não têm personalidade alguma, não conseguem manter o tom e a voz corretos ou frequentemente perdem tempo com alucinações.

Embora o Google Gemini no Google Docs ofereça assistência com tecnologia de IA, ele geralmente fica aquém quando se trata de contextualizar profundamente o conteúdo, processar documentos longos com precisão e oferecer integração de projetos. Mas o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, tem uma alternativa mais inteligente.

Diga olá ao ClickUp Brain. Como um assistente com tecnologia de IA incorporado ao ClickUp, ele atua como seu AI Writer for Work, seu AI Project Manager e seu AI Knowledge Manager.

Ele é muito útil para gerar conteúdo e mantê-lo estruturado, relevante e vinculado diretamente ao seu trabalho. O Brain também se integra perfeitamente aos quadros brancos do ClickUp para gerar imagens de IA de acordo com sua preferência.

Use a IA para gerar imagens nos quadros brancos do ClickUp e personalizá-las de acordo com suas preferências de estilo

Insight do ClickUp: Apenas 12% dos participantes de nossa pesquisa usam recursos de IA incorporados em suítes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem não ter a integração contextual perfeita que obrigaria os usuários a fazer a transição de suas plataformas de conversação autônomas preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, mas não se limitando a, resumir tópicos de bate-papo, redigir ou polir texto, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% de clientes do ClickUp que substituíram mais de 3 aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Esteja você elaborando relatórios de retrospectiva de projetos, fazendo brainstorming de ideias para sua próxima campanha de lançamento ou colaborando em documentos importantes, o ClickUp Brain oferece uma solução mais inteligente e integrada do que as ferramentas autônomas de IA. Em vez de ser impedido de escrever, basta digitar um prompt rápido em inglês simples, descrevendo os resultados que você deseja, e o ClickUp Brain sugerirá o conteúdo certo, resumirá as ideias ou refinará o texto da sua mensagem.

Crie, refine e otimize o conteúdo com o ClickUp Brain

Eu o uso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aumentar o nível de seu conhecimento? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para alcançar clientes? Ele é muito bom para ajudá-lo a dar início a projetos ou apenas a começar com um rascunho de conteúdo.

Eu o uso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aumentar o nível de seu conhecimento? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para alcançar clientes? Ele é muito bom para ajudá-lo a dar início a projetos ou apenas a começar com um rascunho de conteúdo.

Está satisfeito com os rascunhos gerados pelo Brain?

Insira-os no ClickUp Docs com um clique e modifique-os conforme necessário. Como uma alternativa ao Google Docs, o recurso nativo do ClickUp Docs fornece à sua equipe um espaço colaborativo integrado para redigir, editar e refinar o conteúdo.

Ao contrário do Google Docs, que existe separadamente das ferramentas de gerenciamento de projetos, o ClickUp mantém tudo em um só lugar, reduzindo a troca de contexto e as interrupções no fluxo de trabalho.

Colabore melhor em ideias, tarefas e conteúdo com o ClickUp Docs

Precisa de feedback? as @Menções e os comentários em linha ajudam as equipes a se comunicarem com eficiência, mantendo as discussões focadas e as revisões claras. O rastreamento de alterações também é muito fácil no ClickUp, graças à sua abordagem que prioriza a colaboração.

Além disso, seus ClickUp Docs podem ser vinculados diretamente às suas tarefas no ClickUp, garantindo que o conteúdo permaneça sempre relevante para o trabalho em andamento.

Você pode até mesmo incorporar o Docs em descrições de tarefas ou painéis, tornando as informações essenciais facilmente acessíveis a todos, sem a necessidade de vasculhar pastas.

Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi quando trabalhamos em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta Docs, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos avançados de incorporação.

Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi quando trabalhamos em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta Docs, que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos avançados de incorporação.

Leia também: Redefinindo a colaboração com quadros brancos e documentos totalmente novos no ClickUp

Enquanto o Gemini pode, às vezes, interpretar mal os prompts ou gerar conteúdo vago e genérico, o ClickUp Brain fornece sugestões contextualizadas que se alinham às suas necessidades específicas. Como resultado, o ClickUp Brain garante que seu conteúdo permaneça perspicaz, preciso e acionável.

Refine seu conteúdo mais rapidamente com o ClickUp Brain

Documentos longos? Sem problemas. Ao contrário do Gemini, que pode perder o controle do contexto em conteúdo extenso, o ClickUp Brain retém os principais detalhes, evitando repetições ou a perda de pontos importantes. Além disso, ele mantém um tom e um estilo consistentes, ajudando as equipes a criar conteúdo polido e profissional sem edições manuais intermináveis.

Em vez de confiar em uma ferramenta de IA que gera mais trabalho, por que não usar uma que realmente aumente a produtividade?

dica profissional: Use o recurso de tradução no ClickUp Brain para ajudar as equipes globais a colaborar com mais eficiência, eliminando as barreiras do idioma.

Além dos documentos simples: A vantagem do ClickUp

A diferença é bastante simples se você estiver escolhendo entre o Gemini no Google Docs e o ClickUp Brain.

O Gemini no Docs é uma ferramenta autônoma de IA que pode ajudar na redação e na edição. No entanto, ela não tem conhecimento integrado de seus projetos, prazos e dependências de tarefas. Ele é limitado a um único documento, o que significa que você deve coletar e verificar manualmente as informações de várias fontes.

O ClickUp Brain conecta informações em seu espaço de trabalho. Portanto, a AI no ClickUp não apenas ajuda você a escrever - ela está profundamente integrada em todo o seu fluxo de trabalho. Se você precisar redigir uma atualização de projeto, ele poderá extrair insights de tarefas, documentos e comentários relacionados, garantindo a consistência. Além disso, ele automatiza fluxos de trabalho e sugere ações com base em seu conteúdo. Se você redigir um resumo de reunião, ele poderá criar tarefas de acompanhamento instantaneamente.

Por que se contentar com a dependência do Google Docs de integrações externas quando o ClickUp oferece a você uma plataforma unificada para redação, gerenciamento de projetos e colaboração com IA? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a diferença.