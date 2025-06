ClickUp vs. Calendly: qual aplicativo de planejamento é melhor?

A produtividade muitas vezes é afetada por fatores que você nem percebe. De longos deslocamentos até reuniões que poderiam ser realizadas por e-mail, você está perdendo horas produtivas!

👀 Você sabia? Somente nos Estados Unidos, as distrações e interrupções no local de trabalho custam US$ 588 bilhões por ano.

Felizmente, ferramentas de planejamento eficazes podem ajudar a recuperar o tempo perdido. Aplicativos poderosos como ClickUp e Calendly se tornaram ferramentas essenciais para muitos profissionais que desejam gerenciar seu tempo com eficácia. Mas eles têm finalidades fundamentalmente diferentes.

Mas qual é a escolha certa para você? Você deve usar a abordagem de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp ou a experiência especializada do Calendly em automatizar o agendamento de reuniões? Neste artigo sobre ClickUp vs. Calendly, vamos detalhar os principais recursos, benefícios e diferenças para ajudá-lo a decidir qual aplicativo de calendário irá ajudá-lo a recuperar o controle do seu tempo.

👀 Você sabia? Você perde 23 minutos de concentração após interrupções no trabalho.

ClickUp vs. Calendly em resumo

Recurso ClickUp Calendly Caso de uso principal Um aplicativo completo para o trabalho que inclui gerenciamento de tarefas com IA, agendamento inteligente, chat, colaboração e acompanhamento de metas Plataforma de agendamento simplificada para automatizar reuniões Gerenciamento de tarefas Criação, atribuição, acompanhamento e organização abrangentes de tarefas em várias visualizações Não disponível Agendamento Inclui o Calendário ClickUp para criar, gerenciar e participar de eventos dentro do seu espaço de trabalho Ferramentas avançadas de agendamento, tipos de eventos personalizáveis e automações de reuniões Criação de documentos ClickUp Docs integrado para wikis, SOPs e compartilhamento de conhecimento Não disponível Controle de tempo Recursos integrados de controle de tempo para tarefas e projetos Não disponível Colaboração em equipe Bate-papo em tempo real, quadros brancos, comentários e integrações para uma colaboração perfeita Agendamento de equipes (round-robin, coletivo) e integração com calendário para coordenação de reuniões Automatização Automações personalizadas para tarefas e fluxos de trabalho repetitivos Lembretes automáticos, acompanhamentos e sincronização de calendários Integrações Integrações abrangentes com aplicativos de terceiros, incluindo Slack, Google Drive e Zapier Integra-se com CRMs, Stripe, PayPal, ferramentas de marketing e plataformas de produtividade Análises Painéis para acompanhar o desempenho da equipe, a carga de trabalho e o andamento do projeto Análises e insights focados no desempenho das reuniões e na eficiência do agendamento Recursos de IA Ferramentas com inteligência artificial para gerenciamento de tarefas, criação de conteúdo e recomendações de projetos Não disponível Aplicativo móvel Sim, aplicativo móvel totalmente funcional para gerenciamento de tarefas e projetos Sim, um aplicativo móvel para agendar e gerenciar reuniões Quadros brancos Ferramentas visuais colaborativas de planejamento para brainstorming e ideação Não disponível

O que é o ClickUp?

O ClickUp é o seu aplicativo completo para o trabalho, que pode simplificar seus fluxos de trabalho, melhorar a produtividade da equipe e oferecer suporte a um planejamento melhor.

De e-mails e tarefas a listas de verificação, sprints e documentação de projetos, o ClickUp unifica todas as ferramentas necessárias, aumentando a eficácia da colaboração em até 30%.

Mas o ClickUp não se limita a consolidar todas as suas ferramentas; ele também cria uma experiência mais tranquila para suas equipes. Você pode atribuir tarefas, agendar chamadas, acompanhar o progresso com visualizações e painéis personalizáveis e melhorar o trabalho em equipe com recursos como comentários e @menções.

Com o Calendário ClickUp recentemente aprimorado, agora você pode agendar e participar de reuniões diretamente do seu espaço de trabalho, combinando planejamento e execução sem precisar alternar entre guias.

Tudo isso sem precisar alternar entre abas. ✅

📮ClickUp Insight: Quase 42% dos profissionais do conhecimento preferem o e-mail para comunicação em equipe. Mas isso tem um custo. Como a maioria dos e-mails chega apenas a alguns colegas de equipe, o conhecimento fica fragmentado, dificultando a colaboração e a tomada de decisões rápidas. Para melhorar a visibilidade e acelerar a colaboração, aproveite um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, que transforma seus e-mails em tarefas acionáveis em segundos!

O ClickUp também se destaca como um poderoso aplicativo de calendário para gerenciamento de projetos. Ele permite definir cronogramas claros, criar dependências entre tarefas e gerenciar facilmente metas de curto e longo prazo.

Esteja você planejando seu dia, semana ou mês, o ClickUp tem a visualização certa para isso — escolha entre a visualização de calendário, linha do tempo ou gráficos de Gantt para fazer um balanço visual do seu trabalho. Você pode até definir tarefas recorrentes para automatizar o planejamento de atividades regulares, para que nada seja esquecido.

O que realmente diferencia o ClickUp é sua flexibilidade e acessibilidade. Como uma plataforma baseada em nuvem, ele foi projetado para oferecer suporte a equipes onde quer que elas estejam, trabalhando em tempo real ou de forma assíncrona.

Algo que Marianela Fernandez, consultora de tratamento de água da Eco Supplier Panamá, destaca:

Ao integrar várias funcionalidades, como notificações, calendários, e-mails e fluxo de trabalho na execução do projeto, o ClickUp faz com que os trabalhadores deixem de se concentrar na revisão constante dos diferentes mecanismos tecnológicos e se concentrem nas tarefas que geram valor.

Ao integrar várias funcionalidades, como notificações, calendários, e-mails e fluxo de trabalho na execução do projeto, o ClickUp faz com que os trabalhadores deixem de se concentrar na revisão constante dos diferentes mecanismos tecnológicos e se concentrem nas tarefas que geram valor.

👀 Você sabia? Mais da metade do dia de trabalho médio é gasto em atividades que agregam pouco ou nenhum valor — pense em e-mails desnecessários, tarefas redundantes e interrupções. São horas de produtividade perdidas todos os dias!

Recursos do ClickUp

O ClickUp possui recursos que tornam o gerenciamento de projetos, tarefas e fluxos de trabalho mais fácil, inteligente e em escala.

Por exemplo, a Walk the Room (WtR) precisava de uma maneira de melhorar seu planejamento de produção à medida que o negócio crescia. Ao usar o ClickUp, eles conectaram equipes, melhoraram a colaboração e tornaram o gerenciamento de tarefas mais eficiente.

O que começou com 28 licenças cresceu para mais de 70 usuários ativos em apenas 20 meses. Esse crescimento mostra como o ClickUp cresceu junto com a WtR, tornando-se parte fundamental do sucesso da empresa.

Com sua ampla gama de ferramentas projetadas para personalização e colaboração, o ClickUp pode ajudar suas equipes a se manterem organizadas e conectadas.

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que se destacam e que tornam isso possível:

Recurso nº 1: planeje, programe e fique à frente com o calendário do ClickUp

Torne as reuniões mais eficazes com o Calendário ClickUp

O Calendário ClickUp é o seu centro de comando para organizar tarefas, eventos e reuniões em um só lugar.

Seja para planejar sua semana, revisar informações sobre eventos, planejar uma campanha ou coordenar uma equipe multifuncional, o Calendário ClickUp oferece visibilidade e controle total sobre seu tempo. Você pode alternar entre as visualizações diária, semanal ou mensal para ver as próximas tarefas, prazos e eventos rapidamente. As tarefas podem ser codificadas por cores de acordo com o projeto ou a prioridade para ajudar você a manter o foco.

Mas o ClickUp vai além do planejamento de tarefas. Com a funcionalidade de agendamento integrada, você pode criar eventos no calendário, convidar participantes e até mesmo participar de reuniões diretamente do seu espaço de trabalho do ClickUp. Diga adeus à alternância entre abas — suas chamadas, tarefas e projetos finalmente estão sincronizados. Use a IA integrada do Calendário do ClickUp para sugerir blocos de tempo e reorganizar prioridades com base nas datas de vencimento.

Ele também se integra a ferramentas como Google Agenda e Outlook, para que sua programação fique atualizada em tempo real. Você pode agendar eventos ou reuniões recorrentes, anexar agendas e acompanhar as próximas etapas, tudo vinculado aos seus projetos e tarefas.

✅ Reprogramação por arrastar e soltar✅ Filtragem personalizada por responsável, prioridade ou tag✅ Sincronização bidirecional de calendários e links para participar de chamadas✅ Criação de eventos em linha dentro das visualizações de tarefas

Precisa acelerar seu planejamento semanal ou mensal? Use o modelo de planejador de calendário do ClickUp para organizar seus dias com tags personalizadas, filtros e visualizações predefinidas.

Com o novo Calendário ClickUp, você não está apenas visualizando sua carga de trabalho, mas também gerenciando-a ativamente.

Recurso nº 2: coordene reuniões de equipe com o ClickUp

Programe e gerencie discussões em equipe com o ClickUp Meetings

Um recurso essencial de um planejador? Gerenciar reuniões com facilidade.

Os recursos do ClickUp Meetings eliminam o incômodo de agendar e gerenciar reuniões.

Em vez de alternar entre um aplicativo de calendário e sua plataforma de gerenciamento de projetos, você pode agendar, acompanhar e realizar reuniões eficazes diretamente no ClickUp.

A integração com o calendário sincroniza os horários das reuniões com tarefas e projetos, ao mesmo tempo que define agendas no ClickUp, o que mantém as reuniões focadas e produtivas.

Depois, você pode adicionar itens de ação, decisões e notas diretamente à tarefa da reunião para manter os acompanhamentos organizados. Essa integração perfeita ajuda a manter todos alinhados, transformando as reuniões em próximas etapas acionáveis, em vez de apenas eventos do calendário.

💡Dica profissional: integre o Calendly ao ClickUp para aproveitar o poder de um ecossistema de trabalho completo enquanto agenda suas reuniões automaticamente.

Recurso nº 3: planeje sua agenda com modelos

Obtenha um modelo gratuito Organize sua agenda sem esforço com o modelo de planejador de calendário

Com o modelo de planejador de calendário do ClickUp, você pode planejar seus dias, semanas e meses sem precisar começar do zero.

Um dos recursos que se destacam no modelo de planejador de calendário do ClickUp é sua versatilidade. Ele permite alternar entre várias visualizações — seja para obter uma divisão mensal, semanal ou diária de suas tarefas e eventos, o modelo pode ser ajustado para atender às suas necessidades.

As tags e filtros personalizáveis deste modelo de planejador diário aprimoram ainda mais sua capacidade de organizar tarefas por categoria, ajudando você a manter o foco no que é mais importante.

Você pode adicionar descrições detalhadas, anexos, subtarefas e listas de verificação às tarefas na visualização do calendário. Isso facilita o gerenci amento de tarefas de alto nível e o planejamento completo de projetos em um só lugar.

💡Dica profissional: use o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp para evitar conflitos de agendamento e garantir que você esteja dedicando tempo suficiente às tarefas certas.

Recurso nº 4: faça anotações, resuma e automatize seu caminho para um dia melhor

Assuma o controle das suas reuniões com notas automatizadas do ClickUp AI Notetaker

E se o seu aplicativo de planejamento pudesse tirar algumas tarefas da sua lista? O ClickUp Brain pode! Ele integrou recursos de IA d , para levar o poder da automação e sugestões inteligentes diretamente para o seu fluxo de trabalho.

Um recurso que se destaca é o ClickUp AI Notetaker, que grava, transcreve e resume automaticamente suas reuniões. Em vez de se esforçar para anotar itens de ação, o AI Notetaker captura decisões, próximas etapas e pontos-chave da discussão, tornando suas reuniões mais produtivas e fáceis de acompanhar.

Juntamente com o contexto da tarefa, o AI Notetaker garante que todas as reuniões sejam acionáveis, vinculando automaticamente os insights aos espaços de trabalho relevantes. Você pode até criar tarefas diretamente a partir dos resumos das reuniões, transformando instantaneamente uma conversa em ação.

O ClickUp Brain também ajuda você a:

Automatize tarefas repetitivas

Gere resumos para longas listas de tarefas

Sugira melhorias para os fluxos de trabalho dos projetos

Analise tendências de dados e gere relatórios de progresso

Esses recursos com inteligência artificial ajudam você a ficar em dia com os prazos, reduzir o trabalho manual e tomar decisões mais informadas.

Preços do ClickUp

O que é o Calendly?

O Calendly é um software líder em agendamento de compromissos que simplifica a coordenação de reuniões.

Sua principal função é eliminar as trocas de e-mails que normalmente envolvem a busca por um horário adequado para uma reunião. Ele permite que os usuários definam suas preferências de disponibilidade, compartilhem um link e permitam que outras pessoas agendem compromissos diretamente em seus calendários sincronizados.

Ele se conecta a calendários pessoais e profissionais (Google, Outlook, Office 365, iCloud) para mostrar a disponibilidade em tempo real e evitar agendamentos duplicados. Sua simplicidade agrada aos usuários individuais, enquanto seus recursos são facilmente adaptáveis para equipes e grandes empresas que precisam de um agendamento externo simplificado.

🧠 Curiosidade: 72% do tempo semanal de um líder empresarial é consumido em reuniões. Embora algumas sejam essenciais, muitas poderiam ser reduzidas ou substituídas, liberando horas para trabalhos mais impactantes.

via Calendly

Recursos do Calendly

O Calendly se destaca por ser fácil de usar e se integrar bem à sua rotina diária. Vamos analisar seus principais recursos:

Recurso nº 1: integração simplificada com o calendário

O Calendly se conecta a ferramentas de calendário populares, como Google Agenda, Outlook e Office 365.

Depois de conectado, ele rastreia automaticamente sua agenda e atualiza sua disponibilidade em tempo real. Você pode evitar reservas duplicadas ou conflitos de agendamento sem esforço

via Calendly

Recurso nº 2: disponibilidade personalizável para agendamento flexível de reuniões

via Calendly

Você tem controle total sobre quando está disponível para reuniões. O Calendly permite que você:

Defina horários de trabalho específicos

Adicione tempos de buffer antes e depois das reuniões

Ajuste os fusos horários ou locais das reuniões

Isso garante que você só marque reuniões quando for conveniente, ajudando você a se manter organizado e sem estresse.

Recurso nº 3: integração de videoconferência para reuniões online

via Calendly

O Calendly integra-se com ferramentas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Quando alguém agenda uma reunião, a plataforma adiciona automaticamente um link de videoconferência ao evento. Você não precisa configurar manualmente — tudo é feito para você, economizando tempo e esforço.

👀 Você sabia? O modelo de planejador mensal do ClickUp inclui seções para datas de vencimento de tarefas, marcos importantes e metas pessoais, oferecendo uma visão completa do seu mês.

Recurso nº 4: tipos de eventos personalizados e compartilhamento de links para maior controle

via Calendly

O Calendly permite criar tipos de reuniões personalizados para atender às suas necessidades. Por exemplo:

Reuniões individuais

Sessões em grupo

Webinars ou workshops

Você pode definir a duração, o local e os requisitos da reunião dos participantes. Você pode até adicionar formulários ou perguntas para as pessoas preencherem ao agendar uma reunião, para que você esteja totalmente preparado com antecedência.

Você pode gerar um link personalizado do Calendly para compartilhar com clientes, colegas de trabalho ou qualquer pessoa que precise agendar um horário com você.

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por licença

Equipes : US$ 20/mês por licença

Empresa: A partir de US$ 15 mil/ano

Leia também: Gerenciamento de tempo facilitado: criando sua programação semanal perfeita

ClickUp vs. Calendly: comparação de recursos

Ambas as ferramentas são excelentes em seus respectivos domínios. Veja como elas se comparam em termos de recursos principais:

1. Gerenciamento de tarefas e projetos

O ClickUp se destaca como uma plataforma de gerenciamento de projetos, oferecendo ferramentas como listas de tarefas, gráficos de Gantt, cronogramas, calendários e quadros Kanban. Ele permite que os usuários criem subtarefas, adicionem dependências de tarefas e atribuam status personalizados para fluxos de trabalho automatizados.

Recursos como controle de tempo, gerenciamento de carga de trabalho e acompanhamento de metas tornam-no uma solução abrangente para gerenciar projetos de todos os tamanhos.

Os modelos de calendário mensal, campos personalizados e ferramentas de relatórios do ClickUp simplificam a organização de tarefas e o acompanhamento do progresso.

O Calendly, por outro lado, não foi projetado para gerenciamento de tarefas ou projetos. Seu único foco é agendar reuniões, por isso não possui recursos de criação de tarefas, atribuição ou acompanhamento do progresso.

🏆 Vencedor: A funcionalidade do ClickUp é incomparável para gerenciar tarefas e projetos, algo que o Calendly não oferece.

2. Integração de agendamento e calendário

O ClickUp inclui uma visualização de calendário robusta para planejamento e um calendário ClickUp completo para agendar e gerenciar eventos. Com recursos como convites para participantes, links para participar, sincronização de calendários e agendamento dentro de tarefas, o ClickUp agora oferece uma experiência integrada para gerenciamento de tempo. Embora o Calendly ainda seja líder em disponibilidade avançada e automação de agendamento, o ClickUp rapidamente diminui a diferença ao incorporar o agendamento em seu pacote de produtividade mais amplo.

O Calendly, por outro lado, foi desenvolvido especificamente para agendamento. Ele sincroniza automaticamente com os calendários mais populares, como Google Agenda, Outlook e Apple Calendar, para garantir que não haja sobreposições ou reservas duplicadas.

Recursos adicionais, como tempos de buffer, detecção de fuso horário e tipos de eventos personalizáveis, tornam o Calendly ideal para gerenciar agendas complexas. Seus lembretes e acompanhamentos automatizados simplificam ainda mais a coordenação de reuniões.

🏆 Vencedor: Calendly ainda lidera em coordenação de reuniões externas e lógica de agendamento, mas ClickUp está ganhando terreno com seu Calendário nativo e integração completa com o trabalho.

A colaboração é um dos principais pontos fortes do ClickUp. Todos os recursos da plataforma, desde bate-papo até comentários, quadros brancos e documentos, foram criados para facilitar a comunicação com sua equipe.

Sua capacidade de centralizar a comunicação da equipe dentro de tarefas ou projetos garante que menos ferramentas sejam necessárias. Além disso, as equipes podem compartilhar atualizações do projeto por meio de painéis e relatórios.

O Calendly, porém, oferece ferramentas de colaboração limitadas.

Ele oferece recursos de agendamento de equipes, como atribuições em rodízio e agendamento coletivo, que ajudam a coordenar a disponibilidade da equipe. No entanto, não oferece recursos como comunicação no nível da tarefa ou edição colaborativa de documentos.

🏆 Vencedor: Os recursos abrangentes de colaboração do ClickUp o tornam uma ferramenta melhor para equipes que trabalham em projetos compartilhados.

4. Automações

O ClickUp oferece automações avançadas para vários fluxos de trabalho, como mover tarefas entre status, enviar lembretes ou atribuir tarefas com base em gatilhos, como datas de vencimento. Essas automações são altamente personalizáveis, permitindo que os usuários as adaptem às necessidades de seus projetos.

Como o Calendly se concentra exclusivamente no agendamento, suas automações são personalizadas para esse aspecto. Ele oferece recursos como lembretes automáticos de reuniões, e-mails de acompanhamento e fluxos de trabalho para agendamento baseado em aprovação. Essas automações economizam tempo, reduzindo a comunicação de ida e volta.

🏆 Vencedor: Empate. O ClickUp domina a automação de tarefas e projetos, enquanto o Calendly se destaca na automação específica para agendamento.

5. Controle de tempo

O ClickUp inclui um recurso integrado de controle de tempo, permitindo que os usuários registrem horas diretamente nas tarefas. Esse recurso é inestimável para empresas que precisam controlar horas faturáveis ou avaliar a produtividade da equipe.

O ClickUp também oferece suporte a integrações com ferramentas de controle de tempo de terceiros, como Toggl e Harvest, para maior flexibilidade.

Por outro lado, o Calendly não oferece recursos de controle de tempo. Ele é dedicado ao agendamento, o que significa que não inclui ferramentas para controlar o tempo gasto em tarefas ou projetos.

🏆 Vencedor: As ferramentas de controle de tempo do ClickUp o tornam a escolha superior para monitorar a produtividade e o faturamento.

6. Integrações

O ClickUp integra-se com mais de 1.000 aplicativos, incluindo Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams e até mesmo o Calendly!

Sua API também permite que desenvolvedores criem integrações personalizadas. Se você precisa gerenciar comunicações, compartilhamento de arquivos ou automação de fluxo de trabalho, o ClickUp oferece ampla compatibilidade.

Embora as integrações do Calendly sejam suficientes para agendar fluxos de trabalho, o número geral e a variedade de integrações são mais limitados do que no ClickUp.

🏆 Vencedor: ClickUp por oferecer uma gama mais ampla de integrações que suportam vários fluxos de trabalho.

7. Interface do usuário

A interface do ClickUp ajuda você a gerenciar seu site adequadamente — sejam cronogramas de projetos, colaboração em equipe ou eventos do calendário — tudo fica organizado em um só lugar. Embora essa versatilidade seja um ponto forte, ela também pode tornar a interface do usuário um pouco confusa para usuários iniciantes. É mais adequado para usuários dispostos a investir tempo para aprender a usar a plataforma.

A interface do Calendly é limpa e intuitiva, tornando-o ideal para iniciantes. Configurar eventos, definir disponibilidade e compartilhar links de agendamento são processos intuitivos que exigem um aprendizado mínimo.

🏆 Vencedor: Calendly pela sua simplicidade. A interface do usuário facilita o início rápido dos usuários.

8. Facilidade de uso

Devido ao seu amplo conjunto de recursos, o ClickUp tem uma curva de aprendizado mais íngreme. No entanto, seus tutoriais abrangentes, modelos de programação e recursos de suporte tornam a integração gerenciável para usuários motivados.

O Calendly foi projetado para ser fácil de usar, permitindo que até mesmo usuários iniciantes configurem eventos e compartilhem links de agendamento em questão de minutos. Sua simplicidade o torna acessível a usuários sem conhecimentos técnicos.

🏆 Vencedor: Calendly, graças à sua facilidade de uso e funcionalidade simples, tornando-o ideal para adoção rápida.

ClickUp vs. Calendly no Reddit

Quando os usuários do Reddit discutem o ClickUp e o Calendly, a discussão geralmente gira em torno dos problemas específicos que cada ferramenta resolve e como ela se encaixa nos fluxos de trabalho diários.

Para aqueles que precisam de uma solução de gerenciamento de projetos, o ClickUp é frequentemente o favorito.

Os usuários do Reddit que utilizam o ClickUp destacam suas opções de personalização, afirmando que ele é excelente para equipes que lidam com várias tarefas e prazos. Muitos usuários apreciam sua flexibilidade, que oferece visualizações como gráficos de Gantt, quadros Kanban e linhas do tempo, além de recursos integrados, como controle de tempo e relatórios.

Usamos o Clickup há pelo menos quatro anos e, sinceramente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidir pelo ClickUp. A melhor escolha que já fizemos! Nunca tive nenhum problema grave e o atendimento ao cliente tem sido muito útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, o aplicativo está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o Clickup definitivamente superou todas as minhas expectativas. Eu definitivamente ganhei uma nova perspectiva sobre nossos processos de fluxo de trabalho depois de aprender a usar o Clickup de forma eficaz.

Usamos o Clickup há pelo menos quatro anos e, sinceramente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidir pelo ClickUp. A melhor escolha que já fizemos! Nunca tive nenhum problema grave e o atendimento ao cliente tem sido muito útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, o aplicativo está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o Clickup definitivamente superou todas as minhas expectativas.

Eu definitivamente ganhei uma nova perspectiva sobre nossos processos de fluxo de trabalho depois de aprender a usar o Clickup de forma eficaz.

Uma reclamação comum no Reddit continua sendo o vasto conjunto de recursos do ClickUp, que pode parecer excessivo, especialmente para usuários individuais ou equipes pequenas que talvez não precisem de todo o seu potencial.

Enquanto isso, o Calendly é uma recomendação obrigatória para quem deseja simplificar o agendamento.

Os usuários do Reddit que experimentaram o Calendly costumam elogiar sua facilidade de uso e funcionalidade que economiza tempo, especialmente para coordenar reuniões em diferentes fusos horários.

Descrito como "configure e esqueça", muitos apreciam o fato de ele eliminar o tedioso vaivém de procurar disponibilidade.

Eu uso o Calendly. Ele realmente economiza tempo ao agendar reuniões. Como a maioria das pessoas, eu apenas adiciono um texto com um link na minha assinatura de e-mail (algo como "Agende uma reunião comigo"). Funciona muito bem!

Eu uso o Calendly. Ele realmente economiza tempo ao agendar reuniões. Como a maioria das pessoas, eu apenas adiciono um texto com um link na minha assinatura de e-mail (algo como "Agende uma reunião comigo"). Funciona muito bem!

No entanto, alguns usuários do Reddit observam suas limitações, apontando que o Calendly não vai além do agendamento — ele não foi projetado para gerenciar tarefas ou fluxos de trabalho.

🧠Curiosidade: O modelo de planejador semanal do ClickUp permite dividir suas metas por dia e bloquear suas tarefas por horário, garantindo que você permaneça produtivo durante toda a semana.

Qual ferramenta de planejamento é a melhor?

Chamar o ClickUp e o Calendly de "aplicativos de planejamento" destaca suas diferentes abordagens ao planejamento. O Calendly se destaca no planejamento de reuniões e na automação do processo de agendamento. O ClickUp se destaca como uma alternativa ao Calendly no planejamento de trabalho — tarefas, projetos, metas e prazos —, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas para gerenciar o tempo e as reuniões em torno desse trabalho.

Para equipes que precisam de uma plataforma abrangente para gerenciar tarefas e projetos, colaborar, acompanhar metas e lidar com planejamento e programação interna, o ClickUp é o vencedor indiscutível. Sua versatilidade e conjunto de recursos integrados oferecem um valor geral muito maior e eliminam a necessidade de várias ferramentas separadas.

Se sua única necessidade é automatizar a marcação de compromissos externos e compartilhar facilmente sua disponibilidade, o Calendly continua sendo uma solução excelente e a melhor da categoria. Ele faz uma coisa excepcionalmente bem.

No entanto, para um planejamento de trabalho holístico, execução de projetos e colaboração em equipe, o ClickUp oferece a profundidade e a flexibilidade que o Calendly, por sua natureza, não oferece. Ele permite que você gerencie não apenas sua agenda, mas todo o seu fluxo de trabalho.

Inscreva-se agora para uma avaliação gratuita do ClickUp e comece a usar.