Como incorporar um PDF no Excel de forma fácil e eficaz

O tamanho do arquivo pode ficar fora de controle: Cada documento PDF incorporado adiciona peso à sua pasta de trabalho do Excel. Antes que você perceba, sua planilha, que antes era rápida, se transforma em um gigante lento que leva uma eternidade para carregar, especialmente se você estiver trabalhando com grandes conjuntos de dados juntamente com documentos PDF

Compatibilidade limitada entre plataformas: Um arquivo do Excel lindamente formatado com PDFs incorporados no Windows pode parecer uma bagunça quando aberto em um Mac. Diferentes versões do Microsoft Excel e diferentes visualizadores de PDF padrão podem causar problemas de exibição, ícones ausentes ou links quebrados

A colaboração pode ficar confusa: Se várias pessoas estiverem trabalhando na mesma planilha do Excel, os arquivos PDF incorporados podem se tornar um problema rapidamente. Nem todos têm o mesmo visualizador de PDF padrão e, se a planilha do Excel não for compartilhada adequadamente, os objetos incorporados poderão não ser transferidos corretamente entre os dispositivos

Os PDFs incorporados não podem ser pesquisados no Excel: Quando você insere um PDF no Excel, ele se torna um objeto, o que significa que o Excel o trata como um anexo e não como um texto legível. Ao contrário dos dados nativos da planilha, não é possível pesquisar no documento PDF incorporado, o que dificulta a localização de detalhes específicos sem abrir o arquivo