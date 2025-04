mais de 20 modelos gratuitos de Noção de Estética para organizar sua vida com estilo

Digamos que você abra o Notion, pronto para planejar a sua semana, mas, em vez de se sentir organizado, você se depara com uma página em branco e sem graça. Os modelos estéticos do Notion podem transformar esse espaço pouco inspirador em um paraíso de produtividade - sem sacrificar a aparência.

Quer esteja monitorando hábitos, gerenciando horários de estudo ou controlando as finanças, o modelo Notion estético certo pode tornar seu espaço de trabalho tão agradável visualmente quanto funcional.

Esses modelos gratuitos, de planejadores minimalistas a quadros de humor e painéis criativos, trazem estrutura e estilo ao seu fluxo de trabalho.

Por que se contentar com o básico quando você pode ter eficiência e estética? Vamos explorar os melhores modelos de Notion estéticos gratuitos que ajudam você a ficar por dentro de tudo e a ter uma boa aparência.

O que são modelos do Aesthetic Notion e por que usá-los?

Os modelos estéticos do Notion são layouts predefinidos para o espaço de trabalho do Notion que combinam funcionalidade com designs visualmente atraentes. Eles ajudam os usuários a organizar tarefas, projetos e sistemas de gerenciamento pessoal, mantendo uma aparência limpa e elegante.

Esses modelos incluem planejadores, rastreadores, bancos de dados e painéis, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho sem formatação manual. Seja para estudantes, profissionais ou criativos, eles oferecem organização estruturada com uma interface agradável.

Principais motivos para usar os modelos estéticos do Notion:

Experiência do usuário aprimorada : Um design limpo e atraente com cores e fontes consistentes facilita a navegação em suas páginas do Notion

Criatividade aprimorada : Uma configuração visualmente atraente pode inspirar novas ideias, especialmente para projetos criativos

Apresentação profissional : Está compartilhando seu espaço de trabalho com outras pessoas? Um modelo estético e bem-acabado deixa uma ótima impressão

Expressão pessoal : Os modelos estéticos permitem que você personalize seu espaço de trabalho de acordo com seu estilo, fazendo com que ele pareça exclusivamente seu

Organização e foco: Modelos claros e bem projetados ajudam você a se manter organizado e concentrado no que é mais importante

O que torna um modelo do Notion estético?

Um modelo estético do Notion é visualmente atraente e aumenta a produtividade. Ele deve ser estruturado para ser eficiente e fácil de configurar, sem desordem desnecessária.

Aqui estão alguns dos principais recursos que um modelo estético do Notion deve abranger:

Organização do conteúdo com um layout estruturado: Use grades, colunas e seções claras para manter as informações acessíveis e fáceis de ler

Personalização do design: Ajuste as cores, as fontes e os ícones para criar um espaço de trabalho pessoal e inspirador

Automação de tarefas com bancos de dados e fórmulas predefinidos: Configure bancos de dados relacionais, rastreadores de progresso e cálculos para reduzir o trabalho manual

Melhores recursos visuais sem desordem: Adicione ícones, imagens de capa e esquemas de cores sutis para tornar o modelo esteticamente agradável e funcional

Fácil acessibilidade com uma hierarquia clara: Use subpáginas, alternâncias e páginas vinculadas para manter os fluxos de trabalho organizados e fáceis de navegar

Várias funções em um único modelo: Integre rastreadores de hábitos, planejadores financeiros e ferramentas de gerenciamento de projetos do Notion para simplificar as tarefas diárias

Uso suave em todos os dispositivos: Otimize para visualizações em desktop e dispositivos móveis para que você possa acessar seu espaço de trabalho a qualquer hora e em qualquer lugar

Fato divertido: O subreddit r/Notion cresceu para 4 milhões. O Notion tem uma base de usuários enorme e ativa, o que significa que você sempre encontrará novos modelos, hacks de produtividade e suporte da comunidade para aprimorar seu fluxo de trabalho.

Mais de 20 modelos gratuitos de Notion estético para diferentes casos de uso

A maioria dos modelos estéticos do Notion não se trata apenas de aparência - eles estruturam seu fluxo de trabalho e tornam seu espaço de trabalho visualmente atraente. Veja a seguir os melhores modelos gratuitos de Notion estético criados para diferentes necessidades.

1. Planejador acadêmico estético do aluno

Está com dificuldades para manter o controle de tarefas, prazos e anotações? Este Student Planner estético da Notion foi projetado para gerenciar sua vida acadêmica e, ao mesmo tempo, dar um toque de estilo.

O tema de notebook rosa suave dá a ele uma aparência polida e minimalista, enquanto o modelo de painel do Notion pré-construído ajuda você a ficar em dia com os trabalhos do curso.

Veja por que você vai adorar

Organize tarefas, cronogramas de estudo e anotações estéticas em um painel estruturado

Acompanhe prazos e datas de vencimento sem esforço com um rastreador de tarefas integrado

Use o modelo do Canva incluído para criar páginas adicionais que complementem seu fluxo de estudo

Ideal para: Estudantes que gerenciam tarefas, cronogramas de estudo e prazos acadêmicos.

2. Planejador de vida (estético)

Este modelo simples, mas estético, do Notion é a solução ideal para quem precisa de um sistema de planejamento pessoal e profissional completo. Com ferramentas de planejamento diário, semanal e mensal, esse modelo de planejamento de vida garante que tudo - trabalho, finanças, bem-estar e produtividade - se encaixe em um espaço coeso.

Veja por que você vai adorar

Planeje seus dias, semanas e meses sem esforço com visualizações de calendário pré-estruturadas

Acompanhe as finanças, defina metas financeiras e monitore as despesas com um planejador de orçamento integrado

Mantenha o autocuidado em dia com rastreadores de hábitos, rotinas de cuidados com a pele e listas de verificação de manhã e à noite

Ideal para: Profissionais e indivíduos que buscam uma abordagem estruturada para o planejamento pessoal e profissional.

3. Agenda Pessoal Estética Bege (Minimalista)

Se você adora um design limpo e minimalista, este modelo estético com tema bege da Notion é uma ótima opção. Ele combina simplicidade com funcionalidade, ajudando-o a gerenciar tudo, desde finanças até bem-estar, em um painel de controle otimizado.

A melhor parte? O recurso de inserção de fotos dá um toque personalizado, fazendo com que o planejamento pareça mais intencional.

Veja por que você vai adorar

Organize sua agenda com planejadores diários, semanais e mensais que mantêm as tarefas estruturadas

Acompanhe as metas de condicionamento físico com um planejador de exercícios, um rastreador de passos e um diário de condicionamento físico

Gerencie as finanças pessoais usando um calendário orçamentário, um rastreador de despesas e um rastreador de economias

Ideal para: Minimalistas que desejam um planejador limpo e sem distrações para crescimento e organização pessoal.

Dica profissional: Atribua códigos de cores específicos a categorias - como azul para trabalho, laranja para ideias e verde para tarefas concluídas. Use o mesmo esquema em todas as plataformas (Notion, agendas, notas adesivas) para criar uma associação de memória visual que acelera a memorização.

4. Planejador de refeições estético

O planejamento de refeições não precisa ser entediante. Este modelo estético de refeição do Notion torna a organização de receitas, listas de compras e planos de refeições semanais rápida e visualmente atraente.

Se estiver preparando uma refeição ou apenas tentando comer de forma mais saudável, este modelo tem tudo o que você precisa em um só lugar.

Veja por que você vai adorar

Planeje refeições com um sistema interativo de arrastar e soltar para visualizações semanais e mensais

Mantenha o controle das listas de compras e do inventário da despensa com um rastreador de compras em tempo real

Reduza o desperdício de alimentos categorizando os ingredientes e planejando as refeições com antecedência

Ideal para: Cozinheiros domésticos, preparadores de refeições e qualquer pessoa que esteja monitorando hábitos alimentares e listas de compras.

5. Planejador diário e semanal estético

Este planejador diário e semanal da Notion foi criado para quem gosta de produtividade estruturada sem desordem. Ele combina uma lista de tarefas, agenda diária e espaço para definição de metas em um modelo fácil de navegar.

Seja para equilibrar o trabalho, a escola ou projetos pessoais, este aplicativo de planejamento estético ajuda a manter o controle.

Veja por que você vai adorar

Divida as tarefas com uma programação diária detalhada e um recurso de bloqueio de tempo

Defina prioridades e metas com seções dedicadas a tarefas e prazos importantes

Acompanhe o progresso usando agendas semanais que mantêm tudo sob controle

Mantenha-se produtivo com uma interface simples e sem distrações

Ideal para: Profissionais e estudantes ocupados que desejam manter o controle das tarefas diárias e semanais.

➡️ Leia mais: Os melhores aplicativos de planejamento estético para atingir suas metas

6. Painel do aluno estético marrom simples

Para os estudantes que procuram uma agenda acadêmica simples, este modelo de Notion estético marrom mantém tudo organizado e, ao mesmo tempo, com estilo. Ele é fácil de usar para iniciantes e foi projetado com seções pré-criadas para acadêmicos, tarefas pessoais e finanças.

Veja por que você vai adorar

Organize os trabalhos e as tarefas do curso com um planejador acadêmico dedicado

Gerencie as finanças pessoais e escolares com um rastreador de orçamento e despesas

Mantenha tudo em um só lugar com um painel de controle completo que abrange escola, vida e trabalho

Ideal para: Estudantes que equilibram cursos, finanças e organização pessoal em um único painel.

7. Painel simples de finanças pessoais (estético)

Manter o controle de despesas e economias não precisa ser estressante. Este rastreador financeiro estético do Notion foi criado para facilitar o orçamento, o controle de despesas e a definição de metas - tudo em um painel de controle limpo e minimalista.

Seja economizando para algo grande ou precisando ficar em dia com as contas, este modelo gratuito do Notion facilita o planejamento financeiro.

Veja por que você vai adorar

Controle receitas e despesas com um sistema de orçamento pré-criado

Fique à frente das contas com um rastreador de contas automatizado que o ajuda a evitar taxas de atraso

Defina metas de economia mensais e anuais e acompanhe o progresso sem esforço

Use um desafio de economia incorporado para desenvolver melhores hábitos financeiros

Ideal para: Indivíduos preocupados com o orçamento que controlam receitas, despesas e economias em um formato estético.

Você sabia? O usuário médio do Notion Power passa de seis a oito horas por dia dentro do aplicativo. Os modelos estéticos podem lhe poupar horas, pois facilitam a organização. Investir no modelo Notion certo significa passar menos tempo configurando e mais tempo fazendo as coisas.

8. Rastreador de livros estéticos e lista de leitura

Para amantes de livros e leitores ávidos, este modelo do Notion ajuda você a organizar uma lista de leitura visualmente impressionante. Em vez de fazer malabarismos com várias listas ou esquecer os livros que deseja ler, esse rastreador estético de livros simplifica tudo em um único painel fácil de usar.

Veja por que você vai adorar

Organize livros por gênero, autor e status de leitura para facilitar o acesso

Adicione resenhas e notas para lembrar as principais conclusões de cada livro

Crie uma estante digital personalizada com imagens de capa para cada livro

Ideal para: Leitores que desejam acompanhar o progresso de sua leitura e organizar sua biblioteca.

9. Rastreador de escola legal e estético com tema cyberpunk

Se os planejadores tradicionais o aborrecem, este rastreador escolar com tema cyberpunk combina estilo e função. Projetado para estudantes, esse modelo futurista ajuda você a ficar por dentro de tarefas, prazos e metas pessoais de uma forma interativa e visualmente atraente.

Veja por que você vai adorar

Planeje horários de aulas, tarefas e exames em um planejador estruturado

Use rastreadores de hábitos e modo de foco para desenvolver melhores hábitos de estudo

Acompanhe a dieta e os exercícios físicos juntamente com as metas acadêmicas para um estilo de vida equilibrado

Personalize os widgets estéticos do Notion para música, controle de tempo e projetos pessoais

Ideal para: Estudantes que adoram painéis futuristas e visualmente atraentes para gerenciar tarefas e agendas.

10. Rastreador de hábitos aconchegante e estético

Criar hábitos não é mais uma tarefa árdua com o aconchegante e estético rastreador de hábitos Notion. Ele combina produtividade com um design aconchegante e inspirado no outono, facilitando (e agradando) a consistência de suas rotinas diárias.

O recurso de estatísticas incorporado fornece informações claras sobre o progresso, transformando o acompanhamento de hábitos em uma experiência visualmente gratificante.

Veja por que você vai adorar

Personalize categorias de hábitos para monitorar rotinas matinais, condicionamento físico, leitura e muito mais

Monitore o progresso com um painel de estatísticas interativo

Use uma paleta de cores laranja escuro, vermelho rústico e marrom visualmente agradável para criar uma sensação de aconchego

Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar e manter hábitos diários em um ambiente acolhedor e visualmente atraente.

11. Planejador de painel de controle de vida bonito e estético (2025)

Este modelo Notion com tema rosa é perfeito para quem deseja um painel estruturado e visualmente atraente para gerenciar tarefas pessoais, finanças, bem-estar e produtividade - tudo em um só lugar.

Projetado com estética suave e fácil navegação, este planejador facilita a organização diária.

Veja por que você vai adorar

Planeje sua agenda usando planejadores diários, semanais e mensais para melhor gerenciamento do tempo

Organize rotinas de autocuidado com rastreadores de hábitos, planos de cuidados com a pele e seções de bem-estar

Use quadros de visão e planilhas de mapeamento de metas para manifestação e motivação

Ideal para: Pessoas que desejam um planejador bonito e completo para metas pessoais, financeiras e de bem-estar.

12. Planejador estético para pequenas empresas e rastreador de despesas

Este planejador de negócios estético do Notion é um sistema completo para freelancers, coaches e empreendedores. Ele ajuda a gerenciar clientes, controlar as finanças e planejar estratégias de marketing, mantendo uma aparência elegante e amigável à marca.

Além disso, seus botões dobráveis mantêm a interface limpa e oferecem acesso rápido às operações comerciais essenciais.

Veja por que você vai adorar

Organize clientes, depoimentos e referências em um CRM dedicado

Planeje estratégias de marketing com um calendário de conteúdo e um rastreador de campanhas

Desenvolva diretrizes e identidade de marca fortes com mapeamento de visão, planejamento de missão e análise da concorrência

Ideal para: Freelancers, empreendedores e proprietários de pequenas empresas que gerenciam clientes, finanças e marketing.

13. Painel estético de saúde e condicionamento físico

Este painel de saúde estético do Notion ajuda a manter a consistência da sua rotina de exercícios físicos. Ele oferece exercícios centralizados, controle de metas e espaço para documentação do progresso. Esse modelo é uma opção ideal se você estiver treinando para uma maratona ou acompanhando o movimento diário.

Veja por que você vai adorar

Crie e acompanhe programas de exercícios personalizados para musculação, corrida ou exercícios em casa

Monitore o progresso com um rastreador de passos, registro de corrida e diário de condicionamento físico

Organize planos de exercícios com uma programação semanal/mensal para maior consistência

Ideal para: Entusiastas do fitness que monitoram exercícios, metas de saúde e progresso em um painel estético.

14. Planejador digital (calendário estético)

Para aqueles que preferem uma agenda digital estruturada, esta agenda digital Notion combina ferramentas de planejamento diário, semanal e mensal com um sistema de definição de metas e acompanhamento do bem-estar. O layout é intuitivo e livre de distrações, o que o torna uma solução de produtividade perfeita para quem tem TDAH.

Veja por que você vai adorar

Planeje rotinas diárias com uma lista de verificação matinal, um rastreador de hábitos e uma seção de afirmações

Mantenha-se no caminho certo com um quadro de visão mensal, um calendário e um gerenciador de compromissos

Melhore a concentração com um layout Notion limpo e simples, projetado para ser eficiente

Ideal para: Pessoas que procuram uma alternativa digital aos planejadores de papel com controle integrado de produtividade.

15. Planejador de metas de vida de garota limpa e estética

Se quiser mapear suas metas, visualizar a vida dos seus sonhos e manter-se alinhado com suas ambições, este Clean Girl Life Goal Planner é para você.

Projetado para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que adore um estilo de vida organizado e orientado por metas, este modelo do Notion ajuda você a dividir suas grandes metas em etapas práticas, mantendo tudo visualmente atraente.

Veja por que você vai adorar

Organize metas de longo e curto prazo com um quadro de visão, reflexão de metas e diário de manifestação

Planeje suas semanas e meses com um detalhamento estruturado de tarefas, eventos e marcos

Mantenha a motivação em alta com prompts de definição de metas, citações inspiradoras e uma seção de lista de desejos

Ideal para: Indivíduos orientados para metas que desejam uma abordagem estruturada de crescimento pessoal e manifestação.

16. Modelo de orçamento do Aesthetic Notion e rastreador de assinaturas

Está cansado de perder o controle de suas despesas e assinaturas recorrentes? Este modelo de orçamento estético do Notion torna o gerenciamento financeiro simples e sem estresse. Projetado para definir limites de gastos mensais, registrar transações e acompanhar assinaturas, ele garante que você sempre saiba para onde está indo o seu dinheiro.

Veja por que você vai adorar

Defina um limite de gastos mensais e categorize as despesas para ter mais consciência financeira

Registre compras facilmente com um rastreador de despesas integrado e análise de gastos

Mantenha o controle de pagamentos recorrentes com um rastreador de assinaturas que evita cobranças indesejadas

Ideal para: Pessoas que gerenciam assinaturas, orçamentos mensais e metas de poupança com eficiência.

17. Rastreador de cuidados estéticos com a pele

Uma rotina de cuidados com a pele bem organizada leva a melhores resultados - e este Aesthetic Skincare Tracker garante que você nunca perca uma etapa. Seja acompanhando as rotinas matinais e noturnas, experimentando novos produtos ou documentando o progresso de sua pele, esse modelo do Notion é indispensável para os entusiastas da beleza.

Veja por que você vai adorar

Mantenha o controle do uso de produtos e registre a reação da sua pele a diferentes ingredientes

Defina lembretes para tratamentos de rotina, tratamentos faciais e recompra de produtos

Organize as metas de cuidados com a pele com registros de antes e depois, análises de produtos e anotações personalizadas

Ideal para: Amantes da beleza e dos cuidados com a pele que desejam acompanhar os produtos, as rotinas e o progresso dos cuidados com a pele.

18. Planejador de vida vegetal estético

O Aesthetic Life Planner da Notion combina funcionalidade e estilo para que os amantes de plantas possam se manter organizados e acompanhar as tarefas diárias. Essa agenda multifuncional facilita o planejamento, o controle e a organização de tudo em um só lugar, seja sua casa, rotinas de bem-estar ou hábitos diários.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe as rotinas matinais e noturnas, o planejamento de refeições e os exercícios para um estilo de vida estruturado

Organize os cuidados com as plantas com um rastreador de plantas dedicado para programações de rega e registros de saúde das plantas

Planeje e acompanhe as atividades diárias e semanais

Ideal para: Pais de plantas ou qualquer pessoa que esteja controlando os horários de rega, as rotinas de cuidados com as plantas e a organização da casa.

Dica profissional: Atribua cores específicas a categorias - como azul para trabalho, laranja para ideias e verde para tarefas concluídas. Isso cria uma associação de memória visual que acelera a memorização. Seu cérebro processa cores 60.000 vezes mais rápido do que texto. Um simples sistema de código de cores pode reduzir o tempo gasto na busca de informações e ajudá-lo a reter melhor os detalhes.

19. Planejador de viagens | Paris Aesthetic

Está planejando uma viagem a Paris ou a qualquer outro lugar do mundo? Este planejador de viagens Notion, de inspiração parisiense, ajuda a mapear itinerários, orçar despesas e documentar memórias de viagem sem esforço. Com seções para planejamento de viagem, passeios turísticos e orçamento, ele o mantém organizado sem estresse.

Veja por que você vai adorar

Planeje seu itinerário com uma programação diária de passeios, refeições e atividades

Acompanhe as despesas de viagem com um rastreador financeiro intuitivo para evitar gastos excessivos

Organize os detalhes da viagem, incluindo informações de voo, reservas de hotel e listas de verificação de embalagem

Ideal para: Viajantes que organizam itinerários, orçamentos e detalhes em um formato elegante.

Dica de bônus: Inclua tempos de espera em seu itinerário para evitar a pressa entre as atividades. Use um itinerário digital compartilhado (Google Docs, Notion ou ClickUp) para que seus companheiros de viagem possam acessar planos atualizados em tempo real.

20. Rastreador de filme/filme estético

Para os amantes do cinema que adoram acompanhar tudo o que assistem, este rastreador de filmes do Notion estético ajuda a classificar, avaliar e organizar seus filmes favoritos em uma biblioteca digital personalizada. Esse rastreador fácil de usar garante que você nunca se esqueça de um ótimo filme, independentemente do gênero.

Veja por que você vai adorar

Registre e avalie filmes com um sistema de rastreamento de filmes personalizável

Categorize filmes por gênero, ano de lançamento ou favoritos pessoais

Acompanhe o que você assistiu e crie uma lista obrigatória para os próximos lançamentos

Escreva notas e comentários pessoais para lembrar detalhes importantes e momentos favoritos

Ideal para: Fãs de cinema que acompanham suas listas de observação, classificações e resenhas de filmes em um painel elegante.

Hack amigável: Use uma Matriz Eisenhower para separar tarefas urgentes e importantes, delegar tarefas de baixa prioridade e eliminar desperdícios de tempo. Mantenha-a atualizada semanalmente para que seu foco se alinhe com a mudança de prioridades.

21. Modelo de redefinição anual

Comece o ano novo com clareza e propósito usando o Yearly Reset Template. Esse modelo estruturado do Notion ajuda você a refletir sobre o ano anterior, organizar seu espaço físico e digital e definir metas intencionais para o próximo ano.

Com dicas de diário guiado, um quadro de visão e um sistema de acompanhamento de hábitos, você pode alinhar suas metas em aspectos pessoais, financeiros e de carreira.

Veja por que você vai adorar

Limpe sua casa, seu espaço digital e sua mente para começar do zero

Analise suas metas, experiências e marcos para obter insights para o novo ano

Defina seu tema, quadro de visão e metas SMART para um ano estruturado e intencional

Estabeleça hábitos vencedores, monitore o crescimento pessoal e mantenha-se no topo de suas ambições

Ideal para: Qualquer pessoa que queira refletir sobre o ano que passou, definir intenções claras e organizar suas metas, hábitos e visão para um novo começo no ano novo.

Limitações do Notion

Embora o Notion seja uma ferramenta poderosa para organização e produtividade, ele não é perfeito. Os usuários geralmente enfrentam limitações práticas que afetam o fluxo de trabalho, especialmente ao gerenciar grandes bancos de dados ou colaborar com equipes.

Vamos dar uma olhada em algumas de suas limitações:

Desempenho lento com grandes bancos de dados: Ao lidar com milhares de entradas, o Notion pode ficar lento, tornando a navegação e as atualizações lentas

Não há modo off-line: Ao contrário de outros concorrentes, o Notion requer uma conexão com a Internet para sincronizar e acessar o conteúdo, limitando a usabilidade em áreas de baixa conectividade

Recursos de automação limitados: Ao contrário de aplicativos como Airtable ou Ao contrário de aplicativos como Airtable ou ClickUp , o Notion não oferece suporte à automação avançada sem integrações de terceiros

Controles básicos de permissão: As configurações de compartilhamento são de acesso total ou somente visualização, o que dificulta a personalização do acesso para diferentes membros da equipe

Tarefas recorrentes limitadas: Embora você possa criar modelos, o Notion não oferece suporte nativo a tarefas realmente recorrentes, ao contrário de outros softwares de gerenciamento de tarefas

Sem controle de versão granular: O Notion não tem controle detalhado do histórico, o que dificulta a reversão para versões anteriores de uma página com eficiência

As opções de exportação são restritivas: As exportações para PDF ou markdown estão disponíveis, mas a formatação geralmente é interrompida, o que dificulta a transferência do conteúdo para outras plataformas sem problemas

➡️ Leia mais: Modelos de listas de verificação bonitos e gratuitos para manter-se organizado

Modelos alternativos do Notion

Embora o Notion seja uma excelente ferramenta para organização pessoal e produtividade, ele não é a única opção. Se estiver procurando um gerenciamento de projetos mais estruturado, automação e colaboração em equipe, o ClickUp é uma boa alternativa ao Notion.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma plataforma com tecnologia de IA que combina gerenciamento de tarefas, acompanhamento de metas e automação de fluxo de trabalho em um sistema flexível e fácil de usar.

Falando sobre as funcionalidades do ClickUp, incluindo modelos, veja o que Jodi Salice, Diretora de Criação da United Way Suncoast, tem a dizer:

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Além disso, as equipes que usam os modelos do ClickUp conseguem uma entrega de serviços 64% mais rápida com os manuais de entrega do cliente, reduzindo o tempo gasto na organização e operacionalização do trabalho.

Vamos dar uma olhada nas alternativas do ClickUp para os modelos estéticos do Notion que acabamos de ver:

1. Modelo de planejador de viagem ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje viagens sem estresse com o modelo ClickUp Trip Planner

Planejar uma viagem não deve parecer um segundo trabalho. O modelo de planejador de viagem ClickUp mantém tudo - de voos e hotéis a atividades e controle de orçamento - em um painel de planejamento de vida estruturado.

Chega de anotações dispersas ou pesquisas de última hora. Este modelo garante que você esteja totalmente preparado para se concentrar na exploração, não no planejamento.

Veja por que você vai adorar

Centralize detalhes de voos, acomodações e aluguel de carros para facilitar o acesso

Acompanhe as despesas e mantenha-se dentro do orçamento com os campos personalizados para cada categoria

Crie um itinerário de viagem interativo com a programação de arrastar e soltar

Atribua tarefas relacionadas à viagem a outros viajantes e colabore sem esforço

Ideal para: Viajantes que planejam itinerários detalhados, organizam reservas e controlam despesas.

2. Modelo de fechamento de imóveis do ClickUp

Obter modelo gratuito Simplifique os fechamentos de imóveis e acompanhe todos os documentos com facilidade com o modelo de fechamento de imóveis do ClickUp

O fechamento de um negócio imobiliário envolve inúmeros prazos, papelada e esforços de coordenação. Em vez de fazer malabarismos com planilhas e e-mails, use o modelo de fechamento de negócios imobiliários do ClickUp para acompanhar contratos, prazos e documentos importantes em um só lugar.

Fique por dentro de cada etapa sem perder um único detalhe.

Veja por que você vai adorar

Organize documentos importantes, como contratos, acordos de empréstimo e títulos de propriedade

Acompanhe o progresso com status personalizados que refletem cada fase do processo de fechamento

Atribua tarefas aos membros da equipe e garanta que nada seja esquecido

Use as visualizações de linha do tempo e calendário para manter os prazos visíveis e gerenciáveis

Ideal para: Profissionais do setor imobiliário que gerenciam processos de fechamento, controle de documentos e prazos importantes.

3. Modelo de registro diário do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe seu dia, defina prioridades e mantenha-se produtivo com o modelo de registro diário do ClickUp

Um dia estruturado leva a uma maior produtividade e menos estresse. O modelo de registro diário do ClickUp oferece um layout claro e prático para registrar tarefas, definir prioridades e refletir sobre o progresso em tempo real.

Seja para lidar com projetos de trabalho ou metas pessoais, este modelo mantém você focado e responsável.

Veja por que você vai adorar

Planeje seu dia com uma lista de tarefas, blocos de tempo e níveis de prioridade

Acompanhe as vitórias diárias, os desafios e as áreas a serem melhoradas

Use ferramentas de rastreamento incorporadas para monitorar hábitos e o progresso do trabalho

Organize sua carga de trabalho com exibições personalizadas que correspondem ao seu fluxo de trabalho

Ideal para: Indivíduos e equipes que acompanham as atividades diárias, as prioridades e o progresso de forma estruturada.

➡️ Leia mais: Melhor software de Wiki interno da empresa

4. Modelo de currículo geral do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie um currículo sofisticado e consiga o emprego dos seus sonhos com o modelo de currículo geral do ClickUp

A procura de emprego já é estressante - não deixe que a formatação do currículo o atrase. O modelo de currículo geral do ClickUp oferece um formato de currículo profissional e personalizável. Ele permite que você se concentre em mostrar suas habilidades e experiência em vez de perder horas com o design.

Veja por que você vai adorar

Crie rapidamente um currículo limpo e profissional sem precisar de habilidades de design

Personalize as seções para destacar a experiência, a formação e as principais habilidades

Garanta a consistência com campos fáceis de editar e formatação predefinida

Exporte e compartilhe seu currículo sem esforço, sem se preocupar com problemas de alinhamento

Ideal para: Candidatos a emprego que criam currículos profissionais e refinados para mostrar suas habilidades e experiência.

5. Modelo de elefante branco virtual do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize uma troca de presentes virtual de Elefante Branco divertida e sem estresse com o modelo ClickUp Virtual White Elephant

Está levando a diversão das festas de fim de ano para o ambiente on-line? O modelo ClickUp Virtual White Elephant torna a hospedagem simples e envolvente.

Este modelo organiza tudo em um só lugar - desde os nomes dos participantes e ideias de presentes até as regras de troca - para que você possa se concentrar na diversão e não na logística.

Veja por que você vai adorar

Configure uma lista de participantes organizada com números atribuídos

Acompanhe as ideias de presentes, as trocas e os proprietários finais em tempo real

Estabeleça regras claras de intercâmbio para que todos estejam na mesma página

Use quadros brancos interativos para tornar a experiência envolvente e visual

Ideal para: Equipes, amigos e grupos remotos que realizam trocas de presentes virtuais divertidas e organizadas.

6. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha o controle de suas tarefas semanais e nunca perca um prazo com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Está fazendo malabarismos com o trabalho, as tarefas e as metas pessoais? O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp mantém tudo sob controle para que você possa se manter produtivo sem se sentir sobrecarregado.

Projetado para indivíduos e equipes, este modelo facilita o acompanhamento do progresso, a definição de prioridades e a verificação das tarefas concluídas.

Veja por que você vai adorar

Organize as tarefas em categorias para melhor visibilidade e foco

Defina lembretes e datas de vencimento para que nada passe despercebido

Use exibições personalizadas como Calendar, To-Do List e Progress Tracker

Automatize as atualizações de tarefas e colabore com os membros da equipe sem esforço

Ideal para: Indivíduos e equipes que gerenciam tarefas semanais, definem prioridades e cumprem prazos.

7. Modelo de metas anuais do ClickUp

Obter modelo gratuito Transforme sua visão em realidade - acompanhe e atinja suas metas anuais com o modelo de metas anuais do ClickUp

Manter o foco em metas de longo prazo é mais fácil quando se tem um plano claro. O modelo de metas anuais do ClickUp mantém seus objetivos estruturados, facilitando o acompanhamento do progresso, a definição de marcos e o ajuste dos planos conforme necessário.

Seja para definir ambições pessoais ou metas para toda a equipe, isso o ajuda a manter o rumo durante o ano.

Veja por que você vai adorar

Defina objetivos mensuráveis e divida-os em tarefas práticas

Defina prazos e marcos para acompanhar o progresso com eficiência

Monitore as taxas de conclusão de metas com painéis visuais

Colabore com equipes, adicione comentários e ajuste cronogramas facilmente

Ideal para: Profissionais e organizações que acompanham objetivos de longo prazo, definem marcos e medem o progresso.

8. Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Obter modelo gratuito Estresse menos, viaje mais - organize todos os detalhes da viagem em um só lugar com o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

O modelo de lista de verificação de férias do ClickUp garante que nada seja esquecido, desde o essencial para fazer as malas até as confirmações de reserva e itinerários de viagem. Seja para planejar uma viagem individual ou férias com a família, este modelo o ajuda a se preparar rapidamente.

Veja por que você vai adorar

Liste e categorize todas as tarefas de viagem necessárias para uma melhor organização

Acompanhe itens de embalagem, documentos e reservas de viagem em um só lugar

Atribua tarefas a membros da família ou companheiros de viagem para uma viagem mais tranquila

Use exibições personalizadas para visualizar o itinerário e o progresso da lista de verificação

Ideal para: Viajantes que garantem um planejamento de férias sem estresse, com listas detalhadas de embalagem e tarefas.

9. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Obter modelo gratuito Assuma o controle do seu tempo - planeje, priorize e maximize a produtividade com o modelo de agenda de gerenciamento de tempo do ClickUp

Você está lutando para acompanhar uma agenda lotada? O modelo de agenda de gerenciamento de tempo do ClickUp ajuda você a se manter organizado, cumprir prazos e otimizar seu fluxo de trabalho diário.

Este modelo mantém tudo sob controle, inclusive o gerenciamento de projetos, as metas pessoais e o equilíbrio de várias responsabilidades.

Veja por que você vai adorar

Defina as prioridades diárias e aloque o tempo com eficiência

Automatize atividades recorrentes para otimizar a produtividade

Use os campos personalizados e a visualização de calendário para mapear sua agenda com eficiência

Ideal para: Profissionais ocupados que otimizam as agendas diárias, priorizam tarefas e gerenciam o tempo com eficiência.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planejadores diários em Word, Excel e ClickUp

10. Modelo de plano de ação SMART do ClickUp

Obter modelo gratuito Transforme suas metas em ação - estruture, priorize e execute com o modelo de plano de ação SMART do ClickUp

O modelo de plano de ação SMART do ClickUp ajuda você a dividir grandes metas em etapas mensuráveis e realistas, garantindo que nada seja perdido. Ele mantém todos alinhados e responsáveis, incluindo crescimento pessoal, projetos de equipe ou iniciativas de toda a empresa.

Veja por que você vai adorar

Defina metas específicas, mensuráveis e com prazo determinado para uma melhor execução

Atribua responsabilidades claras para que todos saibam suas funções

Acompanhe o progresso em tempo real com atualizações de status e prazos

Ajuste as prioridades com base nos resultados e mantenha o ritmo forte

Ideal para: Indivíduos e equipes orientados por metas que estruturam planos de ação claros e mensuráveis para o sucesso.

11. Modelo de plano de trabalho simples do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha-se organizado com o planejamento de projetos e faça as coisas com o modelo de plano de trabalho simples do ClickUp

O modelo de plano de trabalho simples do ClickUp oferece um roteiro claro para delinear tarefas, atribuir funções e monitorar prazos sem complexidade desnecessária. Ele é perfeito para equipes ou indivíduos que buscam uma abordagem estruturada, porém flexível, para gerenciar o trabalho.

Com o modelo de plano de trabalho simples, você pode:

Divida os projetos em fases e acompanhe os principais marcos

Atribua tarefas específicas aos membros da equipe para simplificar a colaboração

Use linhas de tempo visuais e controle de status para manter o cronograma

Ajuste os fluxos de trabalho sem esforço à medida que as prioridades mudam

Ideal para: Equipes e indivíduos que planejam e executam projetos com cronogramas e responsabilidades claros.

12. Modelo de receita do ClickUp

Obter modelo gratuito Domine a preparação de refeições e organize suas receitas em um só lugar com o modelo de receita ClickUp

O modelo de receita do ClickUp organiza seus pratos favoritos, incluindo ingredientes, instruções e tempos de cozimento. Ele ajuda cozinheiros domésticos, chefs profissionais e entusiastas da preparação de refeições a criar, categorizar e compartilhar receitas sem esforço.

Veja por que você vai adorar

Armazene receitas detalhadas com listas de ingredientes e instruções

Planeje refeições semanais e listas de compras com antecedência

Acompanhe os tempos de cozimento, as etapas de preparação e as notas dietéticas

Compartilhe suas receitas favoritas com amigos, familiares ou clientes

Ideal para: Cozinheiros domésticos e chefs de cozinha que organizam receitas, planos de refeições e listas de compras em um modelo fácil de usar.

Comece sua atualização de produtividade com o ClickUp hoje mesmo

Um espaço de trabalho não precisa ser entediante - os modelos do Notion combinam função e design estético para aprimorar seu fluxo de trabalho. Seja para planejar, monitorar hábitos, gerenciar finanças ou organizar ideias, o modelo certo transforma a configuração do Notion em um centro inspirador e eficiente.

Mas se você estiver procurando mais recursos de personalização, automação e colaboração, o ClickUp é uma alternativa poderosa. Com modelos prontos para uso para gerenciamento de projetos, definição de metas e otimização do fluxo de trabalho, o ClickUp ajuda você a se manter produtivo sem limitações.

Por que se contentar com um espaço de trabalho que é apenas bom o suficiente? Inscreva-se no ClickUp para aumentar sua produtividade e se organizar como um profissional!