11 melhores alternativas de Ideogramas de IA em 2025

A IA de texto para imagem do Ideogram é excelente para criar visuais rápidos com texto. Mas, às vezes, você precisa de ferramentas de design UX melhores.

Talvez você esteja procurando um posicionamento de texto perfeito em termos de pixels. Ou talvez você queira experimentar diferentes estilos artísticos que façam sua marca se destacar (sem gastar horas no Photoshop).

Felizmente, o crescimento explosivo da geração de imagens com IA produziu várias alternativas de IA para o Ideogram. Portanto, se estiver procurando explorar a geração de imagens com base em IA, você veio ao lugar certo!

De ferramentas focadas em trabalhos artísticos detalhados a plataformas especializadas em visuais de marketing, temos uma recomendação para cada desafio criativo. Esta postagem do blog discute as 11 melhores opções alternativas de Ideogram que podem transformar seu fluxo de trabalho criativo.

Estamos falando de obter imagens altamente específicas criadas em segundos! Vamos lá!

O que é o Ideogram?

O Ideogram é um gerador de IA de texto para imagem que conquistou seu nicho no mundo em expansão dos geradores de arte de IA. A ferramenta transforma descrições escritas em visuais impressionantes - de artesanato e fotos a diagramas e ilustrações.

Quando você insere uma descrição de texto, ele presta muita atenção a pequenos detalhes, como texturas e iluminação, fazendo com que as imagens finais pareçam incrivelmente realistas.

Lembra-se daquelas imagens geradas por IA com texto sem sentido? O Ideogram corrige isso.

Cria texto claro e legível em suas imagens geradas. Estamos falando de legibilidade perfeita:

Designs de logotipos

Banners de marketing

Gráficos de mídia social

Ativos de marca

A ferramenta funciona estudando conjuntos de dados maciços de imagens emparelhadas com descrições de texto. Seu sistema de aprendizagem profunda aponta padrões entre palavras e elementos visuais, usando esse conhecimento para criar novas imagens que correspondam ao que você solicitou.

Por que optar por alternativas ao Ideogram?

Embora o Ideogram seja adequado para maquetes rápidas e visuais básicos, suas limitações podem impedi-lo de trabalhar em projetos mais avançados ou criativos. Veja por que você pode considerar a possibilidade de explorar alternativas:

Realismo aprimorado: Muitas alternativas geram imagens hiper-realistas, o que as torna ideais para fotos de produtos e headshots de qualidade profissional

Diversidade criativa: Uma gama mais ampla de estilos artísticos e designs inovadores ajuda os visuais a se destacarem

Maior precisão: Mais controle sobre detalhes finos permite ajustes refinados em todos os aspectos do design

Recursos avançados: Mais controle sobre detalhes finos permite ajustes refinados em todos os aspectos do design

Resultados aprimorados: Renderizações ultra-detalhadas e visuais arrojados e exclusivos ajudam a dar vida às ideias com clareza excepcional

Se estiver buscando mais flexibilidade criativa e resultados de nível profissional, talvez seja hora de explorar a concorrência.

Dica profissional: As ideias de prompt de arte de IA podem abrir novas possibilidades para seus projetos criativos.

As 11 melhores alternativas para o Ideogram

Embora o Ideogram seja excelente na geração de imagens com IA, algumas dessas alternativas comprovadas oferecem arte gerada por IA para todas as necessidades criativas. Vamos dar o pontapé inicial:

1. Midjourney (melhor para resultados artísticos de nível profissional)

via Dis cord

O Midjourney não é apenas uma ferramenta para gerar imagens - é uma plataforma para criar arte. Seus recursos visuais se destacam com um toque artístico distinto, tornando-os instantaneamente reconhecíveis e cativantes.

O que diferencia o Midjourney é sua atenção meticulosa aos detalhes. De sombras sutis e reflexos realistas a texturas de superfície intrincadas, cada elemento é criado para que o resultado seja rico, natural e envolvente.

Veja a fotografia de produtos, por exemplo. Graças às suas atualizações mais recentes, o Midjourney melhorou drasticamente sua capacidade de produzir visuais hiper-realistas, completos com texto legível. É ideal para maquetes, pôsteres, materiais de marketing e muito mais.

Melhores recursos do Midjourney

Crie diversas variações de sua imagem inicial com um único clique, ajudando-o a explorar diferentes direções criativas sem começar do zero

Ajuste seus resultados usando comandos de parâmetros que permitem fazer referência a estilos ou caracteres específicos de outras imagens

Ajuste e refine imagens por meio de várias iterações usando as opções 'Variations' e 'Upscale'

Trabalhe com uma comunidade de apoio nos canais do Discord, onde você pode compartilhar dicas e obter feedback instantâneo

Limitações no meio da jornada

Há uma curva de aprendizado inicial para dominar a mecânica do prompt

Preços do Midjourney

Plano Básico: US$ 10/mês

Plano padrão: US$ 30/mês

Plano Pro: $60/mês

Plano Mega: US$ 120/mês

Avaliações e resenhas do Midjourney

G2: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: N/A

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Midjourney

O Midjourney produz consistentemente imagens visualmente impressionantes e de alta resolução que frequentemente excedem as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa faz dele uma ferramenta fantástica para arte conceitual, quadros de humor e projetos experimentais.

Dica profissional: Se estiver interessado em melhorar a geração de imagens, use este guia sobre exemplos de prompts do Midjourney para refinar seus prompts e aproveitar ao máximo essa poderosa ferramenta.

Fato divertido: Plataformas de inteligência artificial generativa, como a Midjourney, estão simplificando a criação de livros infantis, tornando o processo acessível e divertido para os autores.

2. Adobe Firefly (melhor para conteúdo legalmente sonoro para projetos comerciais)

via Adobe Firefly

O Adobe Firefly libera seu potencial criativo com um poderoso gerador de imagens de IA. Crie visuais impressionantes sem esforço em inúmeros estilos, desde o fotorrealista até o caprichoso, tudo isso mantendo-se 100% seguro para uso comercial.

Integrado perfeitamente à Adobe Creative Cloud, o Firefly permite que você transforme suas ideias mais ousadas em realidade com velocidade e precisão. Seja projetando para o trabalho ou para o lazer, ele o ajuda a criar, inovar e entregar como nunca antes.

Melhores recursos do Adobe Firefly

Preencha as lacunas da imagem ou amplie as imagens existentes naturalmente usando a ferramenta de preenchimento generativo

Relate problemas de precisão diretamente por meio do sistema de feedback para ajudar a melhorar a qualidade do resultado

Participe dos fóruns ativos da comunidade e dos canais do Discord para compartilhar trabalhos e obter dicas de outros usuários

Gere imagens prontas para uso comercial obtidas eticamente do Adobe Stock

Limitações do Adobe Firefly

Os recursos do Firefly não podem ser acessados com licenças de dispositivo compartilhado. Você precisará de uma licença de usuário nomeado ou de uma licença Adobe Express

Preços do Adobe Firefly

Grátis

Planos Premium Múltiplos

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Firefly

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Firefly

Meu recurso favorito é a capacidade de carregar imagens de referência para criar efeitos ou itens para uma composição composta para criar um trabalho artístico novo e original! A integração da plataforma em meu fluxo de trabalho é fácil. O Firefly é muito fácil de usar e aceita todas as solicitações dentro dos limites. Eu uso o Firefly regularmente como parte do meu processo criativo.

Insight do ClickUp: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que o ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base em seu prompt. É o aplicativo ideal para o trabalho que lhe permite idealizar, visualizar e executar mais rapidamente!

3. Leonardo AI (melhor para profissionais de criação)

via Leonardo AI

Imagine criar, sem esforço, modelos personalizados que realmente reflitam a essência de sua marca ou o estilo exclusivo de seu projeto. Com o Leonardo AI, você não está apenas gerando imagens, mas moldando-as em obras-primas.

Seu revolucionário AI Canvas em tempo real oferece controle total, permitindo adicionar, remover e refinar elementos com precisão inigualável.

A ênfase do Leonardo AI na colaboração o diferencia, tornando-o uma ferramenta poderosa para equipes. Ele é perfeito para simplificar o gerenciamento de projetos de design e, ao mesmo tempo, fornecer conteúdo visualmente impressionante que se destaca.

Melhores recursos do Leonardo AI

Crie modelos de IA personalizados para atender aos requisitos exatos de estilo

Gere imagens rapidamente com o modelo Lightning XL

Integre-se facilmente a outras ferramentas por meio da API abrangente

Trabalhe com o modelo padrão do Phoenix e com opções especializadas para diferentes necessidades

Limitações do Leonardo AI

A riqueza de opções da plataforma pode parecer esmagadora em um primeiro momento

Preços do Leonardo AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Leonardo AI

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leonardo AI

O Leonardo AI é uma ferramenta maravilhosa alimentada por inteligência artificial que gera ilustrações em uma ampla variedade de estilos. Como a maioria das sugestões oferecidas é o que você está pedindo, elas podem ser implementadas em qualquer projeto em que você esteja trabalhando. Ele também oferece várias opções de escolha com uma qualidade muito boa e é muito fácil de usar e integrar. Esse é o gerador de IA que mais uso.

4. DALL-E 3 (Melhor para criar imagens ricas em contexto)

via Ch atGPT

Este aplicativo gerador de arte de IA de última geração dá vida aos seus prompts com uma atenção impressionante aos detalhes. Seja a textura desgastada de um livro antigo ou o brilho do luar em um lago cintilante, o DALL-E 3 captura sua visão com uma precisão de tirar o fôlego.

O que o torna ainda melhor? Ele se associa perfeitamente ao ChatGPT para refinar suas ideias em um fluxo natural de conversação. Experimente estilos diferentes, explore combinações inesperadas e ajuste sua visão até que a imagem final pareça correta.

Melhores recursos do DALL-E 3

Crie imagens cristalinas e de alta resolução que permanecem nítidas mesmo quando ampliadas

Modifique imagens existentes com instruções de texto, perfeitas para edições e variações rápidas

Lidar com cenas complexas com vários elementos, mantendo a coerência visual

Produza imagens em vários estilos, desde fotorrealistas até interpretações artísticas

Limitações do DALL-E 3

Muitas vezes adiciona muitos elementos decorativos, mesmo quando solicitado para designs minimalistas

Problemas com requisitos específicos de cena, como mostrar com precisão objetos em determinadas orientações

Preços do DALL-E 3

Disponível como parte das assinaturas do ChatGPT Team e Enterprise

DALL-E 3 avaliações e resenhas

G2: N/A

Capítulos: Não há comentários suficientes

5. Difusão estável (melhor para gerar diferentes variações de arte)

via Stable Diffusion

Dê asas à sua criatividade com o Stable Diffusion, a ferramenta de código aberto que dá vida às suas ideias.

Refine cada detalhe - iluminação, composição, humor e atmosfera - para criar visuais exclusivos e cativantes.

Você pode até ajustar os resultados das imagens usando sua escala de orientação. Valores mais altos criam imagens que correspondem melhor ao seu prompt, enquanto valores mais baixos permitem uma interpretação mais artística.

Melhores recursos do Stable Diffusion

Controle e recrie resultados específicos com números de sementes, perfeitos para quando você precisa de resultados consistentes em várias gerações

Transforme esboços ou imagens existentes aplicando aprimoramentos de IA por meio do recurso de imagem para imagem

Processe diversas variações simultaneamente com a geração de lotes, ajudando-o a explorar diferentes interpretações do seu conceito

Mantenha seus resultados apropriados para todos os públicos com o módulo de verificação de segurança incorporado

Limitações de difusão estável

Às vezes, você pode ter dificuldades com os tempos de geração e a qualidade da geração de imagens

Preço de difusão estável

Grátis

Adoro: $5/mês

Avaliações e resenhas de Stable Diffusion

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: N/A

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stable Diffusion

Recentemente, usei o Stable Diffusion 3. Descobri que os recursos de texto para imagem são absolutamente de primeira classe. O nível de capacidade de ortografia e a qualidade da imagem são simplesmente extraordinários.

6. Craiyon (Melhor para experimentação criativa)

via Craiyon

Anteriormente conhecido como DALL-E Mini, o Craiyon ajuda você a transformar descrições de texto em arte visual. A ferramenta é particularmente adequada para designers e artistas em busca de novas inspirações, educadores que explicam ideias complexas visualmente e criadores de conteúdo que precisam de geração rápida de imagens.

O Craiyon é excelente com descrições de texto simples e diretas, ao contrário de muitas outras ferramentas de arte de IA que exigem instruções complexas. Embora não atinja a qualidade hiperdetalhada dos modelos avançados, ele oferece uma maneira divertida, criativa e acessível para qualquer pessoa explorar a arte gerada por IA.

Melhores recursos do Craiyon

Crie várias variações de imagem de uma só vez, oferecendo perspectivas diferentes para o seu prompt de texto

Escolha entre vários estilos artísticos para combinar com sua visão criativa, de fotos realistas a arte abstrata

Obtenha resultados em tempo real enquanto você digita, tornando o processo criativo rápido e fluido

Use a integração da API para adicionar a geração de imagens a seus projetos

Trabalhe com vários idiomas para prompts de texto, tornando-o acessível globalmente

Limitações do Craiyon

Às vezes, a ferramenta interpreta incorretamente prompts de texto complexos, o que pode exigir várias tentativas para obter o resultado desejado

Preços do Craiyon

Suporte: $12/mês

Profissional: US$ 24/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Craiyon

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

7. Dream by Wombo (melhor para quem não tem nenhum conhecimento técnico)

via Dream by Wombo

O Dream by Wombo torna a criação de arte a partir de prompts de texto simples, divertida e envolvente. Os usuários podem gerar rapidamente imagens visualmente impressionantes com o mínimo de esforço, o que o torna perfeito para qualquer pessoa que queira estimular sua criatividade.

A plataforma permite que os usuários explorem vários estilos e temas sem esforço, incentivando a expressão artística sem exigir habilidades avançadas ou conhecimento de IA.

O Dream by Wombo é especialmente atraente para usuários casuais que desejam uma maneira divertida e intuitiva de criar arte, transformando a imaginação em imagens com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Dream by Wombo

Crie arte digital digitando descrições de texto em vários idiomas, inclusive japonês, hindi e indonésio

Escolha entre vários estilos artísticos, como Realista, VFX, Anime, Avatar e Street Art, para combinar com sua visão

Edite imagens existentes usando comandos de texto para ajustar elementos como planos de fundo e iluminação

Compartilhe suas criações e navegue pelas obras de arte de outros usuários no feed social incorporado

Limitações do Dream by Wombo

Qualidade de imagem inconsistente

Preços do Dream by Wombo

Mensal: US$ 9,99/mês

Anual: US$ 89,99/ano

Vitalício: $169,99/mês

Avaliações e resenhas de Dream by Wombo

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: N/A

8. Runway ML (melhor para produtores de conteúdo profissional)

via Runway ML

O que acontece quando você combina ferramentas de aprendizado de máquina para artistas e designers em uma plataforma coesa? O Runway ML! Ele oferece recursos avançados que permitem editar vídeos, gerar imagens e colaborar em tempo real.

Ao integrar vários recursos de aprendizado de máquina em uma interface fácil de usar, o Runway ML atende aos profissionais que buscam soluções inovadoras para projetos multimídia.

Esse foco na versatilidade e na colaboração faz dela uma ferramenta valiosa para os criadores modernos.

Melhores recursos do Runway ML

Gere vídeos a partir de imagens fazendo uma transição suave entre as fotos carregadas, o que é perfeito para criar apresentações de slides dinâmicas ou conteúdo narrativo

Crie texturas 3D personalizadas automaticamente para uso em várias plataformas de modelagem

Crie paisagens sonoras e sincronize os movimentos labiais com o áudio, oferecendo suporte a várias faces para diálogos naturais de personagens

Use modelos de projeto prontos com um sistema fácil de arrastar e soltar para acelerar a criação de conteúdo

Limitações do Runway ML

As imagens geradas, embora coloridas, às vezes carecem de realismo e podem mostrar formas distorcidas ou detalhes incorretos

Os modelos Alpha da Geração 3 são relativamente caros em comparação com a qualidade dos resultados que oferecem

Preços do Runway ML

Básico: Gratuito

Padrão: US$ 15/mês por usuário

Pro: $35/mês por usuário

Ilimitado: US$ 95/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Runway ML

G2: N/A

Capítulo: N/A

9. Freepik (melhor para criação de ativos e design gráfico)

via Freepik

Você é designer ou profissional de marketing e quer ficar à frente das últimas tendências de design gráfico? Não precisa procurar mais: Freepik! Com uma enorme biblioteca de mais de 250 milhões de recursos, ele é um tesouro para todas as suas necessidades criativas.

A Freepik oferece uma combinação impressionante de vetores, fotos, arquivos PSD e ferramentas com tecnologia de IA, combinando perfeitamente ativos de design tradicionais com tecnologia de ponta.

De ilustrações personalizadas a modelos de design gráfico prontos para uso, a Freepik facilita a criação de designs de qualidade profissional em um piscar de olhos. Não importa se você está trabalhando em um grande projeto ou se precisa de inspiração rápida, a Freepik tem o que você precisa!

Melhores recursos do Freepik

Remova fundos de imagens em segundos com a ferramenta de remoção de fundos, economizando tempo na edição manual

Gere locuções profissionais para seus vídeos usando o gerador de voz de IA

Faça seus designs se destacarem com o recurso upscale, que aumenta a resolução da imagem sem perder a qualidade

Aperfeiçoe imagens rapidamente com o editor de imagens e as ferramentas de retoque incorporados

Limitações do Freepik

O plano gratuito vem com algumas restrições notáveis

Você precisará dar crédito à Freepik por todos os recursos que usar

Preços do Freepik

Grátis

Essencial: $9/mês

Premium: $20/mês

Premium+: US$ 39/mês

Avaliações e resenhas do Freepik

G2: 4. 7/5 (mais de 130 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

10. NightCafe (Melhor para novas ideias e direções criativas)

via Night C afe

O NightCafe se destaca como uma plataforma versátil de criação de arte com IA que coloca recursos avançados de geração de imagens nas mãos de artistas, designers e criadores de conteúdo.

Ele transforma descrições de texto em obras de arte exclusivas usando vários modelos de IA de última geração. Esse recurso o torna particularmente valioso para a exploração criativa e projetos artísticos.

Você pode participar de desafios artísticos diários, compartilhar suas criações em salas de bate-papo e obter feedback de outros criadores, adicionando uma dimensão social que ajuda a estimular novas ideias e direções criativas.

Melhores recursos do NightCafe

Crie visuais a partir de prompts de texto usando seis modelos diferentes de IA, incluindo Stable Diffusion, DALL-E 3 e SDXL, proporcionando flexibilidade nos estilos artísticos

Aplique estilos artísticos predefinidos como Anime, Jogo 3D, Pintura a óleo e Pop Art para obter visuais específicos rapidamente

Edite partes específicas das imagens geradas com o recurso de pintura, ajudando-o a ajustar e aperfeiçoar suas criações

Limitações do NightCafe

Seu sistema baseado em créditos pode ser caro para usuários que precisam gerar muitas imagens de alta resolução regularmente

Preços do NightCafe

IA para iniciantes: US$ 5,99/mês

AI Hobbyist: US$ 9,99/mês

Entusiasta de IA: US$ 19,99/mês

AI Artist: US$ 49,99/mês

Avaliações e resenhas do NightCafe

G2: 3. 5/5 (Não há comentários suficientes)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

11. Canva AI (melhor para equipes que criam conteúdo visual em escala)

via Canva AI

O Canva AI é seu assistente criativo que lida com as partes repetitivas do trabalho de design. Essa suíte de IA se encaixa perfeitamente na interface familiar do Canva, facilitando o uso por iniciantes e profissionais sem uma curva de aprendizado acentuada.

Por exemplo, quando você precisa transformar uma publicação social vertical em um banner horizontal, a IA lida com a expansão da imagem automaticamente sem precisar de outras ferramentas de IA de mídia social.

Ou, se você quiser editar o texto em uma imagem antiga, a IA pode torná-la editável em segundos.

Melhores recursos do Canva AI

Transforme imagens estáticas em imagens editáveis, movendo e redimensionando elementos enquanto a IA preenche as lacunas naturalmente

Analise apresentações e aplique animações adequadas que combinem com o tom do conteúdo com um único clique

Gere automaticamente várias versões de design com base em suas informações, economizando horas de trabalho manual

Limitações da IA do Canva

O gerador de imagens AI não possui configurações de personalização detalhadas além dos ajustes básicos de estilo e proporção

Preços do Canva AI

Canva Grátis

Canva Pro: $15/mês por usuário

Canva Teams: $10/mês por usuário

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Canva AI

G2: 4. 7/5 (4300+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 40 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Canva AI

Recentemente, optei pelo Canva Pro, que foi extremamente útil para meus projetos. Desenhos e modelos ainda melhores para trabalhar. As imagens profissionais são exatamente o que eu procurava. O recurso mágico de IA recém-adicionado é incrível. O Canva é uma ferramenta que não pode ser substituída. Eu adicionei uma equipe e o integrei a algumas das minhas contas de mídia social. Experiência incrível.

Embora muitas ferramentas avançadas de IA se concentrem apenas na geração de imagens com IA, algumas plataformas integram os recursos de IA a recursos mais amplos de gerenciamento de projetos e colaboração.

ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de ponta a ponta e geração de imagens)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, eleva seus processos artísticos com recursos alimentados por IA.

Embeleze suas sessões de brainstorming criando gráficos rápidos e impressionantes com o ClickUp Whiteboards

Os quadros brancos ClickUp elevam a colaboração visual, fornecendo um espaço dinâmico para processos criativos. Com brainstorming visual em tempo real, as equipes podem idealizar juntas sem problemas, não importa onde estejam.

O recurso permite o upload de imagens, possibilitando anotações e discussões diretamente nos recursos visuais para melhor contexto e compreensão. Além disso, as ferramentas de planejamento colaborativo, como notas adesivas e desenhos à mão livre, facilitam a organização de ideias e a transformação delas em planos práticos, promovendo a inovação e o trabalho em equipe.

Mas o recurso principal? Gerador de imagens AI!

Com o ClickUp Brain em quadros brancos, você pode criar instantaneamente visuais com tecnologia de IA, como diagramas, gráficos ou outras imagens, diretamente no quadro branco, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas ou projetar gráficos manualmente.

Quer esteja fazendo um brainstorming, organizando um quadro de ideias ou discutindo conteúdo visual, o Brain oferece suporte perfeito ao seu processo criativo. Isso o torna uma solução ideal para planejar projetos inovadores, colaborar com a sua equipe e obter feedback valioso.

Gerar imagens com os quadros brancos ClickUp

O ClickUp Brain também ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente, aproveitando os poderosos recursos de IA para otimizar seu fluxo de trabalho. Com sua interface interativa no estilo de perguntas e respostas, você pode obter respostas instantâneas e específicas ao contexto sobre tarefas, documentos ou wikis da empresa, economizando tempo na busca de informações.

Precisa de uma visão geral rápida de seu trabalho? O ClickUp Brain fornece um resumo de um clique de tarefas, tópicos e comentários para uma clareza sem esforço. Ele também automatiza atualizações e resumos de projetos, mantendo sua equipe alinhada sem esforço extra.

Acelere a criação de conteúdo em tarefas e documentos com a assistência de escrita com IA do ClickUp Brain

Por fim, use o ClickUp for Design para otimizar seus fluxos de trabalho criativos de ponta a ponta. Se você deseja criar um briefing de design em documentos compartilháveis, gerar instantaneamente tarefas a partir do briefing ou até mesmo compartilhar feedback por meio de clipes gravados, o ClickUp tem um recurso personalizado para suas necessidades.

Melhores recursos do ClickUp

Converta o feedback do cliente e da equipe em listas de tarefas detalhadas por meio do ClickUp Tasks

Sugira alterações ou documente o feedback de ativos de design usando o Proofing no ClickUp

Compartilhe feedback com registro de data e hora em videoclipes para acelerar as revisões por meio do ClickUp Clips

Crie e visualize roteiros detalhados de projetos com objetivos claros e marcos visuais

Conecte o ClickUp ao Figma, Adobe Creative Cloud e outros softwares de design

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem achar difícil navegar pelos vários recursos e opções de personalização do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Enterprise : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e estruturar objetivos e resultados, as equipes remotas podem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. é tudo muito fluido.

Aumente sua criatividade e produtividade com a ferramenta certa

Imagens geradas por IA são legais. Mas imagens geradas por IA que são integradas ao seu fluxo de trabalho? Isso é imbatível.

Enquanto o Ideogram se concentra apenas na geração de imagens com IA, o ClickUp otimiza todos os aspectos do seu processo criativo.

Desde o gerenciamento de tarefas e a colaboração com sua equipe até a organização de ativos e a ação instantânea de ideias, o ClickUp é a plataforma multifuncional que ajuda a dar vida à sua visão com eficiência.

Pronto para turbinar sua criatividade e produtividade? Vamos explorar como o ClickUp pode transformar a maneira como você trabalha. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!