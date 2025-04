As 11 principais alternativas ao Zoho Cliq para colaboração em equipe em 2025

A comunicação e a colaboração eficazes são fundamentais para a produtividade nos locais de trabalho atuais. As ferramentas certas ajudam as equipes a coordenar tarefas, conversar em tempo real e gerenciar projetos com perfeição.

O Zoho Cliq é uma opção popular, oferecendo mensagens, chamadas de vídeo e gerenciamento de tarefas.

Fato curioso: Há rumores de que "Zoho" tenha se originado do acrônimo "SOHO", que significa small office ou home office.

Mas ele pode não atender às necessidades de todas as equipes. Se estiver procurando uma opção mais adequada, você está no lugar certo.

Este artigo explora as alternativas ao Zoho Cliq com recursos poderosos para aprimorar o trabalho em equipe. Vamos mergulhar nos melhores aplicativos de comunicação em equipe que estão reformulando o bate-papo empresarial. 💬

⏰ Resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral das 11 melhores alternativas ao Zoho Cliq: ClickUp (melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de projetos)

Slack (melhor para uma comunicação de equipe tranquila)

Microsoft Teams (melhor para colaboração integrada no escritório)

Rocket. Chat (melhor para comunicação personalizável de código aberto)

Zoom (melhor para videoconferências e webinars)

Mattermost (melhor para colaboração em equipe segura e personalizável)

Google Chat (melhor para integração com o Google Workspace)

Discord (melhor para criação de comunidades e comunicação)

Chanty (melhor para colaboração eficiente em equipe)

Skype (melhor para comunicação econômica)

RingCentral (Melhor para soluções de comunicação empresarial)

O que você deve procurar nas alternativas ao Zoho Cliq?

Ao comparar as alternativas ao Zoho Cliq, procure recursos que ofereçam suporte à comunicação contínua e aumentem a produtividade da sua equipe:

Ferramentas de comunicação abrangentes: Escolha plataformas que ofereçam uma combinação de mensagens diretas, bate-papos em grupo e videoconferência para permitir a colaboração em tempo real

Gerenciamento eficaz de projetos e tarefas: Selecione sistemas que combinem recursos de gerenciamento de projetos e rastreamento de tarefas, permitindo que as equipes atribuam responsabilidades, estabeleçam prazos e avaliem o progresso, tudo em uma única plataforma. Algumas plataformas oferecem fluxos de trabalho personalizáveis para ajudá-lo a gerenciar as tarefas com mais eficiência

Integrações amplas: Verifique se a alternativa é compatível com as ferramentas que sua equipe já está usando, como sistemas de CRM, serviços de armazenamento de arquivos e outros programas de produtividade

Interface amigável: Encontre uma plataforma com uma interface intuitiva e adaptável para ajudar a reduzir a curva de aprendizado e aumentar as taxas de adoção do usuário

Segurança e conformidade: Priorize tecnologias de comunicação que ofereçam Priorize tecnologias de comunicação que ofereçam proteções de segurança fortes, como criptografia de ponta a ponta e conformidade com os padrões do setor, para proteger informações corporativas críticas

Integração multiplataforma: Escolha ferramentas que funcionem em vários dispositivos, como seu navegador ou telefone celular, e permitam que você se mantenha atualizado e responda a todas as mensagens com facilidade

Dica profissional: A comunicação eficaz da equipe em ambientes de trabalho diversificados exige mais do que boas intenções - exige práticas deliberadas e as ferramentas certas. Invista em plataformas e hábitos que preencham a lacuna da separação física, promovendo clareza e conexão em toda a sua equipe.

As 11 melhores alternativas ao Zoho Cliq

Aqui está uma visão geral das principais alternativas ao Zoho Cliq, cada uma com seus pontos fortes, para ajudá-lo a identificar a melhor opção para seus desafios de comunicação.

1. ClickUp (melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de projetos)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina colaboração em tempo real, gerenciamento de projetos e automação do fluxo de trabalho. Ao contrário das ferramentas que se concentram apenas no bate-papo ou no compartilhamento de documentos, o ClickUp oferece um espaço de trabalho completo no qual as equipes podem planejar, comunicar-se e executar sem trocar de ferramentas.

Colabore de forma eficiente com colegas de equipe em tempo real usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat facilita a comunicação em tempo real, mantendo as conversas diretamente ligadas ao seu trabalho. Os membros da equipe podem conversar individualmente ou em tópicos de grupo sem sair do aplicativo - reduzindo a troca de contexto e mantendo as discussões focadas em tarefas ou projetos específicos.

No Chat, você pode marcar colegas de equipe, vincular tarefas e fazer referência a arquivos, transformando conversas em ação e melhorando a coordenação da equipe. Além disso, com recursos alimentados por IA, como o Catch Me Up, você pode resumir rapidamente as principais atualizações, garantindo que você nunca perca detalhes importantes.

Recurso "Catch me up" do ClickUp Chat

O ClickUp Chat tem um recurso integrado de videochamada e compartilhamento de tela chamado SyncUps, perfeito para reuniões de equipe, sessões de brainstorming e breves check-ins. As equipes podem colaborar face a face sem sair de seu fluxo de trabalho.

SyncUps no ClickUp

As chamadas são aprimoradas com resumos baseados em IA, vinculação de tarefas e anotações em tempo real - para que as reuniões levem à ação, não apenas à conversa.

Crie, compartilhe e edite tarefas com sua equipe no ClickUp Docs

O compartilhamento de arquivos no ClickUp é perfeito. Você pode anexar documentos a tarefas, compartilhá-los em tópicos de bate-papo ou adicioná-los a comentários - tudo fica organizado e acessível.

Use o ClickUp Docs para compartilhar e colaborar em tarefas em tempo real. Isso ajuda os membros da equipe a encontrar os recursos de que precisam quando precisam deles.

Gerencie tarefas sem esforço no Task View do ClickUp

A capacidade do ClickUp de integrar conversas com gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho o diferencia de outras plataformas de colaboração.

Com um simples clique, um bate-papo pode se tornar uma tarefa acionável. As equipes podem atribuir tarefas, criar prazos e acompanhar o progresso sem ferramentas adicionais.

ao contrário do Zoho Cliq, o ClickUp oferece Quadros Brancos, permitindo que as equipes façam brainstorming visualmente e transformem ideias em tarefas práticas.

Os fluxos de trabalho personalizáveis permitem que as equipes personalizem os procedimentos de acordo com suas necessidades, e a automação lida com tarefas repetitivas, permitindo que as equipes se concentrem no que é mais importante. A variedade de modelos de planos de comunicação do ClickUp facilita o início da utilização da plataforma e das tarefas.

Melhores recursos do ClickUp

Transforme mensagens em tarefas e vincule tópicos de bate-papo a tarefas com o ClickUp Chat

Crie e compartilhe gravações de tela para transmitir mensagens sem longas cadeias de e-mail

o Use ClickUp Brain com tecnologia de IA para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento de sua organização

Automatize tarefas de rotina com gatilhos e ações personalizáveis

Personalize tarefas com campos personalizados, status e visualizações

Limitações do ClickUp

Alguns usuários enfrentam uma curva de aprendizado devido à variedade de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (4300+ avaliações)

Os usuários adoram como o ClickUp cria uma plataforma de comunicação unificada. Veja o que um usuário tem a dizer:

O ClickUp moveu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa.

O ClickUp moveu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa.

📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real - acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com o Connected Search e o AI Knowledge Manager, resolve esse problema disponibilizando instantaneamente o contexto na ponta dos dedos.

2. Slack (melhor para comunicação tranquila entre equipes)

via Slack

O Slack é uma ferramenta de comunicação popular que permite a colaboração em equipe por meio de canais organizados, mensagens assíncronas e integrações abrangentes. Como alternativa ao Zoho Cliq, o Slack oferece uma interface fácil de usar que aumenta a produtividade ao centralizar discussões com canais dedicados, compartilhamento de arquivos e integrações de aplicativos em um local acessível.

O Slack se destaca por seu amplo diretório de aplicativos e notificações personalizáveis, atendendo a diversas necessidades organizacionais. Esses recursos fazem do Slack uma opção atraente para organizações que buscam uma solução de comunicação versátil e escalável.

Melhores recursos do Slack

Crie espaços dedicados para diferentes projetos ou equipes

Conecte-se com mais de 2.600 aplicativos, incluindo Google Drive, Salesforce e Trello

Localize rapidamente conversas e arquivos anteriores com poderosos recursos de pesquisa

Fixe mensagens em canais ou mensagens para manter as informações essenciais acessíveis

Limitações do Slack

Os recursos de conferência de áudio e vídeo são limitados a 50 participantes

Pode se tornar caro para equipes maiores, pois o preço é por usuário

Não possui recursos integrados de gerenciamento de projetos (requer integrações)

Preços baixos

Grátis

Profissional: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Grade corporativa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4. 5/5 (mais de 33.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 23.000 avaliações)

Leia também: Melhores alternativas ao Slack para comunicação em equipe

3. Microsoft Teams (melhor para colaboração integrada no escritório)

via Microsoft Teams

O Microsoft Teams é um hub de colaboração abrangente, perfeitamente integrado ao pacote Microsoft 365. Ele permite que os usuários acessem ferramentas como Word, Excel e SharePoint na mesma interface.

Assim como o Slack, o Teams oferece comunicação baseada em canais, mensagens diretas e compartilhamento de arquivos. No entanto, seu principal diferencial é a profunda integração com o Microsoft 365. Isso o torna uma alternativa adequada ao Zoho Cliq para muitas organizações que usam produtos da Microsoft.

Como resultado, ele permite que os usuários sejam coautores de documentos, gerenciem calendários e colaborem em projetos sem alternar entre aplicativos.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Organize reuniões on-line com até 300 participantes, com compartilhamento de tela e planos de fundo personalizados

Utilize o Microsoft Copilot para obter assistência de escrita inteligente e integração com aplicativos do Microsoft 365, como Word, PowerPoint e Teams

Resuma automaticamente as reuniões para fornecer aos usuários os pontos principais, as tarefas sugeridas e os destaques

Melhore a experiência da reunião virtual com recursos como desfoque de fundo, gravações de reuniões e legendas ao vivo

Limitações do Microsoft Teams

Alguns recursos avançados exigem planos de nível superior ou assinaturas adicionais

Consome recursos significativos do sistema, afetando potencialmente o desempenho em dispositivos mais antigos

Preços do Microsoft Teams

Grátis

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 9.700 avaliações)

leia mais: Principais alternativas e concorrentes do Microsoft Teams

4. Rocket. Chat (melhor para comunicação personalizável de código aberto)

O Rocket.Chat é uma ferramenta de comunicação de código aberto que permite que as equipes personalizem seu ambiente de mensagens para atender às necessidades individuais. Ele oferece todos os principais recursos que você espera de uma plataforma de comunicação de equipe, como bate-papo em tempo real, conferência de áudio e vídeo e possibilidades significativas de personalização.

Ao contrário de plataformas proprietárias como Slack ou Teams, o Rocket. Chat permite que as empresas hospedem seus serviços em seus servidores, garantindo a privacidade e o controle dos dados. Isso torna o Rocket. Chat uma opção atraente para organizações com requisitos de segurança rigorosos ou para aquelas que preferem gerenciar sua infraestrutura.

Sua arquitetura modular e o amplo suporte à API permitem a integração sem esforço com várias ferramentas e serviços, aprimorando a colaboração e a produtividade da equipe.

Rocket. Chat

Melhore a comunicação segura entre o Rocket. Chat e aplicativos compatíveis com Matrix usando uma rede federada para evitar várias inscrições de servidores

Comunique-se em mais de 50 idiomas para colaboração global

Integre canais de comunicação como chat ao vivo e e-mail em uma única plataforma

Use a estrutura de bots do Rocket. Chat para automatizar tarefas repetitivas

Limitações do Chat Chat

Os usuários relataram problemas ocasionais de estabilidade do servidor

Os recursos de auto-hospedagem e personalização exigem conhecimento técnico significativo para configurar e manter

Preços do Rocket. Chat

Inicial: Gratuito

Pró: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Rocket. Chat

G2: 4. 2/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 150 avaliações)

Rocket. Chat recebeu elogios de seus usuários, além de sua facilidade de implementação. Um usuário disse o seguinte sobre ele:

É fácil de implementar e oferece suporte a vários canais de bate-papo que podem ser usados para um pequeno grupo de uma equipe ou até mesmo para um grande número de membros do grupo.

É fácil de implementar e oferece suporte a vários canais de bate-papo que podem ser usados para um pequeno grupo de uma equipe ou até mesmo para um grande número de membros do grupo.

5. Zoom (melhor para videoconferências e webinars)

via Zoom

O Zoom é frequentemente sinônimo de videoconferência. É uma plataforma de comunicação por vídeo amplamente reconhecida, conhecida por seus recursos confiáveis de conferência de áudio e vídeo de alta definição. Além disso, a escalabilidade do Zoom permite a realização de grandes reuniões com vários participantes, atendendo a várias necessidades organizacionais.

A plataforma oferece uma interface fácil de usar e recursos como compartilhamento de tela, salas de reunião e recursos de gravação. Isso a torna uma ótima opção para empresas e equipes educacionais que buscam fortalecer a colaboração remota.

Melhores recursos do Zoom

Divida grandes reuniões em grupos menores para permitir discussões e brainstorming

Organize até 10.000 participantes com pesquisas ao vivo, perguntas e respostas e análise de participantes

Forneça traduções durante reuniões para públicos multilíngues

Use o recurso Zoom Clips para aprimorar seus recursos de comunicação por vídeo assíncrono

Limitações de zoom

O plano gratuito limita as reuniões de grupo a 40 minutos

Preocupações com a segurança foram levantadas no passado (embora o Zoom tenha tomado medidas para resolvê-las)

Recursos de bate-papo limitados em comparação com plataformas de comunicação de equipe dedicadas

Preço do zoom

Básico: Gratuito

Profissional: $15,99/mês por usuário

Empresarial: $21. 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoho

G2: 4. 5/5 (mais de 56.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 14.000 avaliações)

Muitos usuários adoram os recursos de conectividade de vídeo do Zoom, como diz um usuário:

Todo software tem o que é bom ter, mas em períodos em que a videoconferência é sua principal necessidade, o Zoom nunca o deixa na mão.

Todo software tem o que é bom ter, mas em períodos em que a videoconferência é sua principal necessidade, o Zoom nunca o deixa na mão.

6. Mattermost (melhor para colaboração em equipe segura e personalizável)

via Mattermost

O Mattermost é outra plataforma de colaboração de código aberto criada para empresas que precisam de soluções seguras e auto-hospedadas. Ele oferece um conjunto completo de funções, como mensagens em tempo real, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de fluxo de trabalho, o que o torna uma alternativa viável ao Zoho Cliq.

As vastas possibilidades de personalização do Mattermost o tornam ideal para setores que valorizam a proteção de dados e a conformidade com protocolos de segurança internos. A plataforma suporta vários plug-ins que permitem que as equipes a adaptem aos seus fluxos de trabalho específicos, promovendo uma colaboração eficiente entre os departamentos.

Melhores recursos mais importantes

Execute operações aprimoradas por IA em configurações de nuvem privada usando LLMs personalizados e de código aberto

Implante a plataforma nos servidores de sua empresa, garantindo a privacidade dos dados e a conformidade com as políticas internas

Conecte-se a ferramentas essenciais como GitLab e Jira para centralizar seu fluxo de trabalho

Comunique-se de forma eficaz entre equipes globais com suporte para vários idiomas

Limitações mais importantes

A instalação e a configuração iniciais podem ser complexas para organizações sem recursos de TI dedicados

Alguns usuários relataram ter enfrentado bugs ao usar o aplicativo

A interface do usuário pode parecer menos polida do que algumas alternativas comerciais

Preços mais importantes

Grátis

Profissional: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas mais importantes

G2: 4. 3/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 160 avaliações)

Você sabia? De acordo com pesquisas, equipes menores e mais diversificadas têm maior probabilidade de realizar trabalhos inovadores do que uma equipe maior dentro da mesma empresa.

7. Google Chat (melhor para integração com o Google Workspace)

via Google Workspace

O Google Chat é uma plataforma de comunicação que interage efetivamente com o Google Workspace, oferecendo às equipes mensagens diretas, conversas em grupo e áreas de colaboração. Essa alternativa ao Zoho Cliq oferece integração perfeita com os aplicativos do Google Workspace, permitindo que os usuários compartilhem arquivos do Google Drive, colaborem em documentos em tempo real e agendem reuniões por meio do Google Calendar diretamente na interface de bate-papo.

Essa integração coesa otimiza os fluxos de trabalho das empresas que já utilizam o conjunto de ferramentas de produtividade do Google. A interface amigável do Google Chat e a acessibilidade dos dispositivos fazem dele uma opção prática para empresas que buscam uma solução de comunicação coesa.

Melhores recursos do Google Chat

Organize discussões e projetos de equipe em salas virtuais chamadas Spaces

Localize rapidamente mensagens passadas e arquivos compartilhados com uma forte funcionalidade de pesquisa

Colabore em documentos diretamente na interface de bate-papo

Utilize o texto preditivo para redigir mensagens com mais eficiência, reduzindo o tempo de digitação e minimizando os erros

Limitações do Google Chat

Os recursos avançados podem exigir uma assinatura do Google Workspace

Menos opções de personalização da interface em comparação com alguns concorrentes

Menos opções de personalização do que algumas alternativas de código aberto

Preços do Google Chat

Business Starter: US$ 8,40/mês por usuário

Business Standard: $16. 80/mês por usuário

Business Plus: $26. 40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Google Chat

G2: N/A

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Discord (melhor para criação de comunidades e comunicação)

via Discord

O Discord é uma plataforma de comunicação versátil que oferece recursos de bate-papo por texto, voz e vídeo, o que o torna uma alternativa atraente ao Zoho Cliq. Inicialmente projetado para comunidades de jogos, o Discord também evoluiu para um aplicativo informal de mensagens de negócios que oferece suporte a vários grupos e organizações com recursos como canais organizados, mensagens diretas e amplas opções de integração.

O Discord é estruturado em torno de "servidores", que podem ser públicos ou privados. É possível criar vários canais de texto e voz para diferentes tópicos ou equipes em cada servidor. Ele é conhecido por seu bate-papo de voz de baixa latência, o que o torna ideal para comunicação em tempo real, mesmo durante jogos on-line.

Embora não tenha sido projetado principalmente para empresas, a flexibilidade e o plano gratuito do Discord o tornam uma opção atraente para algumas equipes.

Melhores recursos do Discord

Utilize mensagens de texto, canais de voz e vídeos assíncronos para acomodar as preferências de comunicação

Personalize suas interações com emojis personalizados, avatares animados e temas de perfil exclusivos

Compartilhe sua tela em alta definição para apresentações e trabalho colaborativo

Aprimore a funcionalidade adicionando bots para moderação, agendamento ou entretenimento

Limitações do Discord

Em comparação com as plataformas voltadas para negócios, o Discord carece de ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas e projetos

Gerenciar notificações é um desafio, especialmente em servidores com altos níveis de atividade, o que pode levar a uma sobrecarga de informações

Pode ser complicado para usuários não familiarizados com sua interface

Preços de desconto

Gratuito

Nitro Basic: $2,99/mês

Nitro: $9,99/mês

Avaliações e resenhas do Discord

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 450 avaliações)

9. Chanty (Melhor para colaboração eficiente em equipe)

via Chanty

O Chanty é um aplicativo de comunicação e colaboração em equipe que simplifica os processos com recursos como histórico de mensagens ilimitado, gerenciamento de tarefas e conectores. Como alternativa ao Zoho Cliq, o Chanty oferece uma interface fácil de usar e intuitiva para uma integração perfeita entre dispositivos e plataformas, minimizando a curva de aprendizado para as empresas.

Além de seus principais recursos de comunicação, o Chanty se integra a vários aplicativos de terceiros, permitindo que as equipes unifiquem seus fluxos de trabalho conectando as ferramentas existentes diretamente na plataforma. O sistema integrado de gerenciamento de tarefas permite que os usuários convertam mensagens em tarefas, atribuam-nas aos membros da equipe e monitorem o progresso usando um quadro Kanban.

Melhores recursos do Chanty

Organiza tarefas, conversas e conteúdo compartilhado em um hub centralizado com o recurso Teambook

Acesse todas as suas conversas anteriores sem limitações

Conecte o Chanty a ferramentas como Trello, Asana e Google Drive para aumentar a produtividade

Aumente a produtividade usando os recursos de IA da plataforma que fornecem opções de preenchimento automático e melhoram a precisão da pesquisa ao longo do tempo

Limitações de Chanty

Ele oferece um número limitado de integrações em comparação com outras plataformas

Os usuários relataram problemas e falhas com o recurso de chamada de vídeo

Preços de fantasia

Grátis

Empresarial: $4/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises de Chanty

G2: 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 30 avaliações)

O Chanty tem muitos adeptos por sua eficiência, com um usuário dizendo:

No geral, o Chanty tem sido um ótimo complemento para o kit de ferramentas da nossa equipe. Ele tornou nossa comunicação e colaboração internas muito mais eficientes, e os benefícios superam em muito as pequenas desvantagens.

No geral, o Chanty tem sido um ótimo complemento para o kit de ferramentas da nossa equipe. Ele tornou nossa comunicação e colaboração internas muito mais eficientes, e os benefícios superam em muito as pequenas desvantagens.

10. Skype (melhor para comunicação econômica)

via Skype

O Skype é um veterano em comunicação digital, conhecido principalmente por seus recursos de chamadas de voz e vídeo. Embora tenha evoluído para incluir mensagens instantâneas e compartilhamento de arquivos, seu ponto forte continua sendo os recursos de chamadas.

O Skype é uma opção simples e econômica para indivíduos e pequenas equipes que precisam de uma maneira confiável de fazer chamadas pela Internet. É particularmente útil para chamadas internacionais, pois o Skype oferece tarifas competitivas para chamadas para telefones fixos e celulares.

⚠️ Isenção de responsabilidade: O desligamento do Skype em maio de 2025 significa que os usuários podem se conectar ao Microsoft Teams Free com suas credenciais do Skype. Os bate-papos e contatos são transferidos sem problemas, para que você possa continuar a desfrutar de chamadas e mensagens gratuitas, além de novos recursos, como reuniões e comunidades, tudo no aplicativo Teams.

Melhores recursos do Skype

Participe de chamadas de vídeo e voz de alta qualidade com indivíduos ou grupos

Compartilhe sua tela durante as chamadas para aprimorar apresentações e discussões

Grave conversas para revisitar discussões conforme necessário

Gerar automaticamente legendas durante as chamadas, melhorando a acessibilidade para vários participantes

Limitações do Skype

Alguns usuários acham que a interface do usuário está desatualizada em comparação com outros aplicativos

Oferece menos integrações com aplicativos de terceiros, limitando sua adaptabilidade em diversos ambientes tecnológicos

Recursos limitados em comparação com as plataformas modernas de comunicação em equipe

Preços do Skype

Gratuito

Celulares e telefones fixos: A partir de US$ 2,99/mês

Avaliações e resenhas do Skype

G2: 4. 3/5 (23.000 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 500 avaliações)

Os usuários adoram a facilidade com que o Skype pode ser configurado para uso, como disse um usuário:

Ele é incrivelmente fácil de usar, com uma configuração rápida e desempenho perfeito em todos os dispositivos.

Ele é incrivelmente fácil de usar, com uma configuração rápida e desempenho perfeito em todos os dispositivos.

11. RingCentral (Melhor para soluções de comunicação empresarial)

via Ring Central

O RingCentral é uma tecnologia de comunicação baseada em nuvem que atende às necessidades das empresas modernas. Sua solução de comunicações unificadas integra mensagens comerciais, videoconferências de alta capacidade e serviços telefônicos avançados em uma única plataforma.

A plataforma oferece amplos recursos de mensagens para equipes, incluindo bate-papo em tempo real, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas, facilitando a colaboração contínua entre organizações. Seus recursos de videoconferência suportam reuniões de alta definição com compartilhamento de tela e opções de gravação, aprimorando as interações virtuais.

O sistema telefônico em nuvem da RingCentral também oferece recursos avançados de gerenciamento de chamadas, como roteamento de chamadas, correio de voz para correio de voz e atendimento automático.

Melhores recursos do RingCentral

Obtenha ferramentas de análise e relatórios em tempo real que fornecem insights sobre padrões de comunicação, desempenho da equipe e interações com o cliente,

Utilize recursos como encaminhamento de chamadas, gravação e correio de voz para correio de voz para aumentar a eficiência do tratamento de chamadas

Colabore com compartilhamento de arquivos, gerenciamento de tarefas e integrações de software

Organize videoconferências com até 500 participantes

Limitações do RingCentral

A plataforma pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários

O conjunto abrangente de recursos do RingCentral tem um preço mais alto e confuso em comparação com algumas alternativas

Preços do RingCentral

Video Pro : Gratuito

Video Pro+ : uS$ 15/mês por usuário

Core: $30/mês por usuário

Avançado: $35/mês por usuário

Ultra: $45/mês por usuário

Sala: US$ 49/mês por sala

Webinar: $75/mês por organizador

Avaliações e resenhas do RingCentral

G2: 4. 1/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 1.200 avaliações)

Algumas outras alternativas úteis ao Zoho Cliq: Troop Messenger (melhor para as necessidades de segurança de equipes de pequeno e médio porte)

Brosix (Melhor para equipes remotas que buscam uma comunicação segura)

Elemento (Melhor para comunicação descentralizada e de código aberto)

Pumble (Melhor opção econômica para equipes pequenas)

Qual dessas alternativas ao Zoho Cliq você escolherá?

Com esta lista selecionada dos principais concorrentes do Zoho Cliq, você pode comparar os principais recursos, pontos fortes e limites de cada ferramenta. Se você valoriza recursos avançados de comunicação, integrações sem atrito ou gerenciamento sofisticado de tarefas e fluxos de trabalho, há uma plataforma que pode atender às necessidades específicas da sua equipe.

Se estiver procurando uma solução que vá além das soluções típicas de bate-papo, o ClickUp é uma excelente opção. Ele integra bate-papo em tempo real, videoconferência, compartilhamento de arquivos e recursos completos de gerenciamento de projetos em uma única plataforma, o que o torna uma solução adaptável para equipes que buscam melhorar a colaboração e a eficiência.

Explore o amplo conjunto de recursos do ClickUp para saber como ele melhora a comunicação da equipe e o gerenciamento de tarefas.

Inscreva-se gratuitamente hoje e veja como ele pode transformar seus fluxos de trabalho! 🚀