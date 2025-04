11 melhores alternativas ao DeepSeek em 2025

A melhor coisa sobre o rápido crescimento da IA é que os concorrentes continuam elevando o nível.

Cada novo modelo de IA ultrapassa os limites, oferecendo aos usuários melhores opções e mantendo as empresas, os CEOs e os investidores atentos.

O DeepSeek AI é um excelente exemplo. Ao contrário do ChatGPT e de outros grandes modelos de linguagem, que prosperam com taxas de assinatura mensal, o DeepSeek AI oferece uma alternativa gratuita e de código aberto que desafia o modelo tradicional de receita de IA.

O DeepSeek AI também apresenta menor uso de memória, reduzindo o custo de execução de tarefas de IA - algo que os profissionais de negócios e analistas de dados apreciam.

Se agora você está reconsiderando a IA do DeepSeek e procurando vários modelos de IA que sejam igualmente eficientes (e que não vão queimar sua carteira), você não está sozinho. Aqui está uma lista das 11 melhores alternativas de IA do DeepSeek que você pode experimentar para aumentar sua produtividade e seu trabalho.

resumo de 60 segundos Aqui está uma análise rápida das melhores alternativas do DeepSeek e dos assistentes de IA que transformarão o que você sabe sobre como usar a IA para produtividade: ClickUp: Melhor para gerenciamento de projetos e gerenciamento de conhecimento com IA

Google Gemini: Melhor para automação de fluxo de trabalho e geração de conteúdo com base em IA

Perplexity AI: Melhor para insights de pesquisa e busca com base em IA

Melhor para assistência e automação de projetos orientados por IA

Meta Llama 3: Melhor para desenvolvimento e experimentação de IA de código aberto

Claude AI: Melhor para assistência de programação e exploração de ideias

Qwen 2. 5: Melhor para codificação e automação econômicas de IA

Elicit AI: Melhor para pesquisas acadêmicas e revisões de literatura baseadas em IA

Transformadores de rosto: Melhor para aprendizado de máquina e implementação de modelos de PNL

Algolia AI: Melhor para pesquisa e descoberta com base em IA

Elasticsearch: Melhor para busca empresarial e análise em tempo real

O que é o DeepSeek AI?

O DeepSeek AI é uma plataforma de IA gratuita e de código aberto que aproveita os dados da Web em tempo real para gerar insights, auxiliar na redação, analisar tendências e até mesmo realizar tarefas de codificação.

Desenvolvido pela Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. , Ltd. , a DeepSeek foi fundada em 2023 e lançou seu chatbot e o modelo DeepSeek-R1 em janeiro de 2025.

Aqui está um vislumbre do que o DeepSeek AI pode fazer:

Processa e gera texto com processamento avançado de linguagem natural, permitindo tudo, desde assistência à escrita até a criação de documentos técnicos ✅

Oferece suporte a várias linguagens de programação e pode lidar com desafios complexos de codificação , o que o torna uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de software ✅

Realiza análise de dados em tempo real , ajudando os analistas de dados a extrair insights de grandes conjuntos de dados com rapidez e eficiência ✅

Compete com modelos de IA de primeira linha, como Perplexity AI e Google Gemini, oferecendo recursos comparáveis a um custo menor ✅

Por que optar por alternativas ao DeepSeek AI?

Os recursos de IA do DeepSeek causaram grande impacto, mas se analisarmos as avaliações dos usuários, começaremos a encontrar muitas falhas. Aqui estão os maiores desafios que fazem as pessoas reconsiderarem:

1. Problemas no servidor: Quando "gratuito" significa "indisponível" 😥

O DeepSeek AI pode ser de código aberto e econômico, mas se você já tentou usá-lo durante os horários de pico, sabe como é difícil. Muitos usuários relatam tempo de inatividade frequente do servidor e tempos de resposta lentos.

💡 Dica profissional: Deseja tornar sua IA mais inteligente, mais rápida e mais eficiente? Os agentes LLM podem automatizar fluxos de trabalho, aprimorar a tomada de decisões e personalizar as experiências do usuário.

2. Preocupações com a privacidade: Quem está assistindo? 👀

O DeepSeek AI gerou preocupações sobre segurança de dados e práticas éticas de IA. Embora não haja nenhuma evidência concreta que sugira preocupações com a segurança, as empresas que lidam com dados confidenciais de clientes ou informações proprietárias podem hesitar antes de integrá-la em seus fluxos de trabalho.

3. Acesso limitado à API: Paywalls à espreita nas sombras 👤

Claro, o chatbot da Web é gratuito, mas o acesso à chave da API? Nem tanto. Se você é um desenvolvedor que usa o DeepSeek para automação alimentada por IA, desenvolvimento de software ou IA de conversação, espere atingir um paywall rapidamente.

4. Lacunas de desempenho: Impressionante, mas não incomparável 📉

Embora o DeepSeek seja excelente em termos de eficiência de custo, ele ainda fica atrás de ferramentas de IA premium, como os modelos de linguagem grandes mais recentes da OpenAI, quando se trata de raciocínio avançado e desempenho ideal.

5. Dependências de hardware: Nem todo mundo tem um supercomputador 🧑‍💻

Sim, o DeepSeek AI é de código aberto, o que significa que você pode executá-lo localmente - se tiver um farm de GPUs de ponta. Caso contrário, você ficará preso à versão da Web, que, como mencionamos, muitas vezes fica inativa ou com taxa limitada em comparação com outras ferramentas de IA.

Fato divertido: John McCarthy cunhou o termo " inteligência artificial" em 1956 e impulsionou o desenvolvimento da primeira linguagem de programação de IA, LISP, na década de 1960. Os primeiros sistemas de IA eram centrados em regras, o que levou ao desenvolvimento de sistemas mais complexos nas décadas de 1970 e 1980, juntamente com um aumento no financiamento.

Alternativas do DeepSeek em resumo

Ferramenta Caso de uso Melhor para ClickUp Gerenciamento de projetos e gerenciamento de conhecimento com IA Profissionais de negócios, gerentes de projeto e analistas de dados Google Gemini Automação de fluxo de trabalho e geração de conteúdo habilitados para IA Equipes que usam o Google Workspace, profissionais IA de perplexidade Insights de pesquisa e busca alimentados por IA Pesquisadores, profissionais ChatGPT Assistência e automação de projetos orientados por IA Equipes de negócios, profissionais Meta Llama 3 Desenvolvimento e experimentação de IA de código aberto Desenvolvedores, empresas Claude AI Assistência de programação e exploração de ideias Desenvolvedores, pesquisadores, profissionais Qwen 2. 5 Codificação e automação econômicas de IA Desenvolvedores, empresas, usuários de IA multilíngue Elicit AI Pesquisa acadêmica e análises de literatura com IA Acadêmicos, pesquisadores, estudantes Transformadores de rostos abraçados Implementação de modelos de aprendizado de máquina e PNL Pesquisadores de IA, desenvolvedores, cientistas de dados Algolia AI Pesquisa e descoberta assistida por IA Comércio eletrônico, SaaS, empresas Elasticsearch Pesquisa empresarial e análise em tempo real Grandes organizações, empresas

As 11 melhores alternativas de uso do DeepSeek

O DeepSeek AI pode não ser a sua preferência, e tudo bem.

Seja por tempo de inatividade do servidor, preocupações com a privacidade ou o desejo de experimentar algo novo, muitas alternativas ao DeepSeek AI podem se igualar a ele - ou até mesmo superá-lo. Aqui está uma lista com curadoria:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e gerenciamento de conhecimento com base em IA)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho - uma plataforma única em que o gerenciamento de projetos, os documentos e a comunicação da equipe se unem aos recursos de pesquisa e automação de IA de última geração.

Cérebro ClickUp

O ClickUp Brain, o assistente de IA da plataforma, responde a todas as perguntas sobre seu espaço de trabalho, extraindo detalhes de documentos, tarefas e até mesmo comentários.

Se você já teve a sensação de que tudo deveria ser feito agora, o ClickUp Brain traz clareza ao classificar as tarefas com base na urgência, nas dependências e nos prazos. Você pode até perguntar: "Em que devo trabalhar em seguida?" e obter uma resposta com tecnologia de IA. Veja a mágica do ClickUp Brain abaixo!

Peça atualizações ou tarefas ao ClickUp Brain e obtenha respostas instantâneas

Aqui está mais sobre o que o ClickUp Brain faz por você:

Resumos automáticos = menos leitura, mais ação: O conteúdo do local de trabalho é esmagador, e ninguém quer rolar por tópicos de tarefas com quilômetros de extensão. O ClickUp Brain resume e-mails longos, atualizações de projetos e notas de reuniões

Standups pessoais, sem as reuniões: O AI StandUp gera atualizações de status de tamanho reduzido para que as equipes possam se manter alinhadas sem sincronizações desnecessárias

E-mails, materiais de marketing e conteúdo : O Brain escreve excelentes textos de marketing, de e-mails a conteúdo de apresentações e postagens em mídias sociais, quando você fica preso

Automações em linguagem natural: O ClickUp leva a automação para o próximo nível, permitindo que os usuários criem fluxos de trabalho apenas descrevendo-os em inglês simples

Use o ClickUp Brain para criar automações e diga adeus às atualizações manuais

Gestão de conhecimento ClickUp

Um dos maiores motivos pelos quais profissionais de negócios, gerentes de projeto e analistas de dados adoram o ClickUp é sua capacidade de centralizar informações sem esforço.

O recurso AI Knowledge Management do ClickUp facilita a recuperação de informações em tempo real, extraindo instantaneamente informações relevantes de tarefas, comentários, documentos e wikis. Diga adeus à busca interminável de contexto!

Basta fazer perguntas e encontrar respostas junto com recursos usando o sistema de gerenciamento de conhecimento alimentado por IA do ClickUp

🚀 Aqui está como ele ajuda:

Importe o conhecimento da equipe : Importe com segurança documentos e conhecimento de qualquer ferramenta

Use modelos de wiki : Acelere o trabalho da sua equipe com vários modelos de wiki, que incluem edição ao vivo e comentários integrados

Permissões avançadas: Mantenha o controle do seu conhecimento com permissões abrangentes e histórico de versões

Pesquisa conectada do ClickUp

No entanto, os recursos de gerenciamento de conhecimento do ClickUp são incompletos sem o recurso ClickUp Connected Search.

Se você estiver mergulhado em um projeto crítico e, de repente, precisar de um documento de dois meses atrás do qual mal se lembra, o Connected Search do ClickUp o mostrará em segundos. Se esse documento estivesse enterrado no Slack ou perdido em um tópico de e-mail, você passaria horas procurando ou acabaria pedindo a um colega de trabalho para reenviá-lo.

Encontre documentos e arquivos com uma simples pesquisa em bancos de dados usando o ClickUp Connected Search

O Connected Search verifica todos os seus aplicativos integrados, do Google Drive ao Jira e ao Salesforce, trazendo as informações certas em segundos. Com esses recursos, o ClickUp oferece um espaço de trabalho organizado, acessível e útil.

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de conhecimento alimentado por IA : Obtenha pesquisas inteligentes, resumos automatizados e insights alimentados por IA em tempo real com o ClickUp Brain

Pesquisa conectada para acesso unificado : Pesquise no Google Drive, Slack, Jira, Salesforce e outras ferramentas integradas para encontrar instantaneamente o que você precisa

Colaboração em tempo real : Edite no : Edite no ClickUp Docs , atribua tarefas e comunique-se com sua equipe em um só lugar sem alternar entre aplicativos

Fluxos de trabalho automatizados e priorização de tarefas : Use a automação com tecnologia de IA para atualizar status, atribuir tarefas e organizar o trabalho com base na urgência

Espaço de trabalho altamente personalizável: Personalize o ClickUp de acordo com suas necessidades específicas de gerenciamento de projetos com categorias, tags e painéis flexíveis

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes e as opções de personalização podem levar tempo para serem configurados e dominados

O ClickUp Brain está disponível apenas em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp oferece uma plataforma de gerenciamento de projetos altamente integrada. Ela atende a projetos simples e complexos. Também utiliza a IA de forma a reduzir os níveis de administração necessários para todos os aspectos dos projetos.

O ClickUp oferece uma plataforma de gerenciamento de projetos altamente integrada. Ela atende a projetos simples e complexos. Também utiliza a IA de forma a reduzir os níveis de administração necessários para todos os aspectos dos projetos.

📮 ClickUp Insight: Em média, um trabalhador do conhecimento interage com seis pessoas diferentes diariamente apenas para reunir as informações necessárias para concluir as tarefas. São seis conversas de ida e volta para obter contexto, alinhar prioridades e manter os projetos em andamento. Perguntar "Onde está aquele arquivo?" se torna a norma e, em pouco tempo, acaba com a produtividade. O Connected Search e o AI Knowledge Manager do ClickUp eliminam o caos, tornando o contexto relevante instantaneamente acessível sempre que você precisar dele.

Leia também: Testamos as 10 melhores ferramentas de IA para gestão do conhecimento

2. Google Gemini (melhor para automação de fluxo de trabalho e geração de conteúdo com base em IA)

via Google Gemini

O Google Gemini funciona como um par extra de mãos dentro do Google Workspace, cuidando do trabalho pesado para que você não precise fazê-lo.

Uma das vantagens do Gemini é sua profunda integração com o ecossistema do Google. Se você já usa o Gmail, o Calendar ou o Drive, o Gemini se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho e oferece acesso a dados em tempo real.

Precisa extrair itens de ação de uma longa sequência de e-mails? O Gemini pode resumi-lo para você. Quer uma linha do tempo rápida do projeto? Ele pode gerar uma tabela estruturada no Sheets e delinear os principais recursos do projeto.

Melhores recursos do Google Gemini

Gera listas de tarefas, relatórios de projetos e resumos em documentos, reduzindo o trabalho manual

Automatiza respostas de e-mail e itens de ação no Gmail para manter os projetos em andamento

Extrai insights de longas cadeias de e-mail e os transforma em listas de tarefas organizadas

Cria visuais personalizados em Slides usando a geração de texto para imagem com tecnologia de IA

Aprimora a avaliação e a previsão de riscos, analisando as tendências de dados em planilhas

Limitações do Google Gemini

Os recursos avançados de IA do Gemini exigem uma assinatura do Google Workspace

Funciona melhor no ecossistema do Google, com integrações limitadas para aplicativos que não são do Google

Falta personalização de IA específica de função em comparação com alguns concorrentes

Preços do Google Gemini

Gratuito

Gemini Advanced: uS$ 24/mês por usuário

Classificações e análises do Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (mais de 160 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

O Gemini proporciona uma experiência maravilhosa. É muito fácil de usar, oferece excelente desempenho e é uma ferramenta útil. Com o chatbot de IA, é possível realizar o trabalho com facilidade e em muito menos tempo.

O Gemini proporciona uma experiência maravilhosa. É muito fácil de usar, oferece excelente desempenho e é uma ferramenta útil. Com o chatbot de IA, é possível realizar o trabalho com facilidade e em muito menos tempo.

Leia também: Modelos gratuitos de base de conhecimento no Word e ClickUp

3. Perplexity AI (melhor para insights de pesquisa e busca com base em IA)

via Perplexity AI

Os mecanismos de pesquisa tradicionais geralmente exigem que os usuários examinem vários links para encontrar informações confiáveis. O Perplexity AI muda isso, atuando como um assistente de pesquisa com tecnologia de IA que fornece respostas instantâneas e bem citadas.

Além disso, ao contrário dos mecanismos de pesquisa padrão, o Perplexity AI extrai dados de várias fontes em tempo real, resume os principais insights e até mesmo refina os resultados por meio de perguntas de acompanhamento.

Melhores recursos do Perplexity AI

Fornece resultados de pesquisa alimentados por IA com citações de fontes para transparência

Oferece suporte a vários LLMs, incluindo GPT-4, Claude 3 e seus próprios modelos

Oferece indexação da Web em tempo real para recuperação de dados em tempo real das informações mais recentes

Permite uma pesquisa profunda com o Pro Search, que refina as respostas com acompanhamentos

Organiza as pesquisas em coleções, permitindo que os usuários salvem e categorizem os insights

Limitações do Perplexity AI

Tem dificuldades com tópicos menos documentados, ocasionalmente fornecendo informações de nível superficial

Não possui recursos avançados de personalização encontrados em algumas ferramentas de pesquisa de IA

A Pesquisa Pro e o acesso a LLMs premium exigem uma assinatura paga

Preços do Perplexity AI

Gratuito

Profissional: uS$ 20/mês por usuário

Enterprise Pro: Preços personalizados

Avaliações e análises do Perplexity AI

G2 : 4. 6/5 (mais de 40 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity AI?

Ainda me pego recorrendo ao Perplexity quando quero uma boa resposta rápida ou para resumir alguns pensamentos de forma coerente. Ninguém parecia ter ouvido falar dele por um tempo, mas eu o tenho usado mais do que qualquer outra coisa

Ainda me pego recorrendo ao Perplexity quando quero uma boa resposta rápida ou para resumir alguns pensamentos de forma coerente. Ninguém parecia ter ouvido falar dele por um tempo, mas eu o tenho usado mais do que qualquer outra coisa

💡 Bônus: Escolher o mecanismo de pesquisa de IA certo pode ser complicado, mas, após meses de testes, reduzimos a lista para os 12 melhores - para que você não precise fazer isso.

4. ChatGPT (melhor para assistência e automação de projetos orientados por IA)

via ChatGPT

É quase certo que você está familiarizado com o ChatGPT, portanto, vamos explorar como ele pode nos ajudar no gerenciamento de projetos.

O problema dos projetos é que vários prazos, equipes e atualizações intermináveis precisam ser coordenados e monitorados. E isso pode se tornar muito complicado quando feito manualmente.

O ChatGPT simplifica esses desafios, atuando como um assistente de projeto virtual que automatiza tarefas repetitivas, aprimora a tomada de decisões e simplifica a comunicação.

🍪 Bônus: A capacidade do ChatGPT de se integrar a várias ferramentas de negócios o torna um ativo valioso para equipes corporativas que buscam aumentar a eficiência.

Melhores recursos do ChatGPT

Automatiza o planejamento de projetos gerando listas de tarefas, cronogramas e avaliações de risco

Fornece respostas e insights instantâneos, reduzindo a dependência da pesquisa manual

Resume relatórios e notas de reuniões, melhorando o compartilhamento de conhecimento dentro das equipes

Auxilia nas atribuições de tarefas, analisando a carga de trabalho e os pontos fortes da equipe

Oferece suporte à análise preditiva, ajudando os gerentes a antecipar os riscos do projeto

Limitações do ChatGPT

Luta para lidar com necessidades de projetos altamente específicos e adaptados ao setor

A precisão depende da qualidade da entrada, às vezes exigindo verificação manual

Os recursos avançados alimentados por IA exigem uma assinatura paga para acesso total

Preços do ChatGPT

Gratuito

ChatGPT Plus : uS$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (mais de 680 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

O ChatGPT tem sido a ferramenta mais útil para todos nós em nossa empresa. Seja na geração de código, em consultas simples ou na análise de dados, ele é a melhor opção que existe. É claro que o DeepSeek existe, mas, no momento, o ChatGPT é uma opção muito mais segura.

O ChatGPT tem sido a ferramenta mais útil para todos nós em nossa empresa. Seja na geração de código, em consultas simples ou na análise de dados, ele é a melhor opção que existe. É claro que o DeepSeek existe, mas, no momento, o ChatGPT é uma opção muito mais segura.

Fato divertido: Em 2016, o programa AlphaGo da DeepMind, baseado em uma rede neural profunda, venceu Lee Sedol, o campeão mundial de Go, em cinco jogos.

5. Meta Llama 3 (melhor para desenvolvimento e experimentação de IA de código aberto)

via Meta

Para empresas e desenvolvedores que buscam um modelo de IA personalizável sem dependência de fornecedor, o Meta Llama 3 oferece uma forte alternativa de código aberto.

Diferentemente dos modelos proprietários, como GPT-4 ou Claude, o Llama 3 permite que as organizações ajustem e implementem modelos de IA em sua própria infraestrutura, garantindo maior controle sobre a privacidade e o custo dos dados.

🍪 Bônus: Sua ampla escalabilidade, potencial multilíngue e integração com plataformas como AWS, Azure e Hugging Face o tornam uma opção flexível para projetos orientados por IA.

Melhores recursos do Meta Llama 3

Permite a personalização e o ajuste fino com disponibilidade de código aberto para empresas

Aprimora o raciocínio, a codificação e as tarefas de acompanhamento de instruções com forte desempenho

Oferece suporte a recursos multimodais, incluindo modelos de IA baseados em visão

Otimiza a eficiência com atenção a consultas agrupadas (GQA) e compactação de tokens

Garante a implementação flexível e dimensionável nas principais plataformas de nuvem

Limitações do Meta Llama 3

Não tem suporte nativo para aplicativos de bate-papo em tempo real em comparação com modelos de código fechado

Requer conhecimento técnico para ajustar e implementar com eficácia

Ainda está alcançando os modelos proprietários no tratamento de consultas com nuances

Preços do Meta Llama 3

Preços personalizados

Meta Llama 3 avaliações e comentários

G2 : 4. 3/5 (mais de 140 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Meta Llama 3?

Eu o uso todos os dias para complementar os modelos OpenAI e Anthropic como uma alternativa de baixo custo para casos de uso restritos. Fácil acessibilidade e forte posição como concorrente de código aberto.

Eu o uso todos os dias para complementar os modelos OpenAI e Anthropic como uma alternativa de baixo custo para casos de uso restritos. Fácil acessibilidade e forte posição como concorrente de código aberto.

Fato divertido: Em 1980, John Searle explicou a divisão entre IA "fraca" e "forte". A IA fraca se concentra em uma tarefa restrita, enquanto a IA forte é semelhante à inteligência humana completa.

6. Claude AI (melhor para assistência de programação e exploração de ideias)

via Claude AI

O Claude AI, desenvolvido pela Anthropic, foi projetado com forte ênfase no raciocínio, na segurança e no uso ético da IA. Ao contrário de muitos modelos de IA que se concentram em velocidade e versatilidade, o Claude se destaca em tarefas lógicas pesadas, assistência de codificação e discussões filosóficas aprofundadas, refletidas em suas interações com o usuário.

A capacidade do Claude de lidar com solicitações complexas e, ao mesmo tempo, manter um estilo de resposta conversacional e estruturado faz dele uma boa opção para desenvolvedores, pesquisadores e pensadores profundos.

Melhores recursos do Claude AI

Oferece suporte à depuração avançada e à geração de código com fortes recursos de programação

Lida com documentos longos e conversas de várias voltas com uma grande janela de contexto (até 200.000 palavras)

Interpreta imagens e gráficos com recursos de visão aprimorados em modelos mais novos

Minimiza vieses e resultados prejudiciais com alinhamento ético de IA baseado em princípios constitucionais

Fornece acesso à API para que os desenvolvedores criem aplicativos personalizados orientados por IA

Limitações do Claude AI

A versão de acesso gratuito tem um número limitado de mensagens por sessão

Não tem acesso à Internet em tempo real, o que o torna menos confiável para a verificação de fatos recentes

Luta com consultas de domínio especializado que exigem profundo conhecimento contextual

Preços da Claude AI

Gratuito

Profissional: uS$ 18/mês por usuário

Equipe : uS$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Claude AI

G2 : 4. 5/5 (mais de 20 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude AI?

Claude é bom em programação. Eu o uso muito. Acho que o Claude é mais aberto à filosofia e à exploração de ideias de uma forma mais receptiva.

Claude é bom em programação. Eu o uso muito. Acho que o Claude é mais aberto à filosofia e à exploração de ideias de uma forma mais receptiva.

📖 Leia também: O gerenciamento da papelada não deve tomar conta de sua semana de trabalho. O software certo de gerenciamento de documentos pode simplificar a organização, as aprovações e a colaboração - veja como encontrar o melhor!

7. Qwen 2. 5 (melhor para codificação e automação econômicas de IA)

Desenvolvido pela Alibaba Cloud, o Qwen 2.5 é relativamente novo no mercado, mas está conquistando multidões com seu modelo avançado de IA projetado para processamento de linguagem natural, raciocínio e geração de código.

Esse modelo chinês de IA compete com modelos de primeira linha como GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet e DeepSeek V3, mantendo um custo significativamente menor por milhão de tokens.

Melhores recursos do Qwen 2. 5

Oferece suporte ao processamento de texto, imagens e áudio com uma janela de contexto de 128.000 tokens

É excelente em codificação com 92. 7% de precisão no HumanEval, superando o GPT-4o e o DeepSeek V3

A flexibilidade do código aberto permite que os desenvolvedores façam ajustes finos e o integrem aos aplicativos

Recursos multilíngues com suporte para 29 idiomas, incluindo mandarim, árabe e hindi

Econômico, com preço de US$ 0,38 por milhão de tokens, tornando-o 10 vezes mais barato que o GPT-4o

Limitações do Qwen 2. 5

Código fechado para versões empresariais, limitando a personalização de terceiros

Desempenho um pouco mais fraco em redação criativa em comparação com o Soneto 3. 5 de Claude

Degradação do desempenho além de 100 mil tokens em tarefas altamente complexas

Preços do Qwen 2. 5

Gratuito

Acesso à API : uS$ 0,38 por milhão de tokens

Planos Empresariais: Preços personalizados

Qwen 2. 5 avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qwen 2. 5?

Sim. Os modelos Qwen são surpreendentemente bons em geral. Mesmo quando no LMSYS eles são comparados a bons modelos comerciais, muitas vezes ficam frente a frente, e isso depende muito do tópico que está sendo discutido.

Sim. Os modelos Qwen são surpreendentemente bons em geral. Mesmo quando no LMSYS eles são comparados a bons modelos comerciais, muitas vezes ficam frente a frente, e isso depende muito do tópico que está sendo discutido.

Fato divertido: O "Portrait of Edmond Belamy " ( Retrato de Edmond Belamy ) é a primeira pintura criada por inteligência artificial (IA) a ser leiloada no mundo da arte. O coletivo criou uma pintura usando um método de IA chamado Generative Adversarial Network (GAN), e ela era tão realista que foi vendida por incríveis US$ 432.500!

8. Elicit AI (melhor para pesquisas acadêmicas e revisões de literatura com base em IA)

via Elicit AI

O Elicit é um assistente de pesquisa com IA projetado para facilitar revisões de literatura e automatizar tarefas tediosas de pesquisa acadêmica.

Com acesso a um banco de dados de mais de 125 milhões de artigos de pesquisa, ele ajuda os usuários a encontrar estudos relevantes, extrair insights importantes e sintetizar descobertas.

Obtenha os melhores recursos

Encontra artigos relevantes e fornece resumos de uma frase com seu mecanismo de busca com IA

Extrai os principais pontos de dados dos artigos e os organiza em tabelas estruturadas

Gera sínteses temáticas em vários artigos para identificar tendências de pesquisa

Permite que os usuários façam upload de PDFs e recebam resumos e insights automatizados

Oferece fluxos de trabalho de revisão sistemática, apoiando pesquisas acadêmicas e profissionais

Limitações do Elicit

Os resumos podem simplificar demais os resultados de pesquisas complexas

A extração de dados pode nem sempre priorizar os detalhes mais relevantes

Suporte móvel limitado, tornando-o menos acessível para pesquisadores em trânsito

Elicitar preços

Básico: Gratuito

Mais : uS$ 10/mês por usuário

Profissional: uS$ 42/mês por usuário

Equipe : uS$ 65/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Obtenha classificações e avaliações

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Elicit?

Ele resume bem o artigo e fornece a amostra, as técnicas, os objetivos e outras informações relevantes em termos precisos e claros.

Ele resume bem o artigo e fornece a amostra, as técnicas, os objetivos e outras informações relevantes em termos precisos e claros.

9. Hugging Face Transformers (melhor para aprendizado de máquina e implementação de modelos de NLP)

via Hugging Face Transformers

O Hugging Face se tornou o GitHub do aprendizado de máquina, fornecendo uma plataforma de código aberto em que desenvolvedores e pesquisadores podem facilmente compartilhar, ajustar e implementar modelos de processamento de linguagem natural (NLP).

A parte interessante é que ele hospeda mais de um milhão de modelos e conjuntos de dados, o que o torna um recurso essencial para entusiastas e profissionais de IA que buscam modelos pré-treinados de última geração.

Melhores recursos do Hugging Face

Hospeda uma vasta coleção de modelos pré-treinados, incluindo GPT, BERT e RoBERTa

Fornece a biblioteca Transformers para a implementação perfeita do modelo NLP em PyTorch, TensorFlow e JAX

Oferece recursos de ajuste fino, permitindo que os usuários adaptem modelos a casos de uso específicos

Oferece suporte a Datasets e Spaces, permitindo fácil acesso a conjuntos de dados e a capacidade de exibir modelos de IA em aplicativos interativos

Recursos Pontos de extremidade de inferência para implementação de modelos em infraestrutura de nuvem escalável

Limitações do Hugging Face

A documentação pode ser complexa para iniciantes que estão navegando nas configurações do modelo

Alguns recursos exigem planos pagos, especialmente para acesso à GPU de alto desempenho

Falta uma forte precisão na detecção de conteúdo de IA em comparação com ferramentas especializadas como o Originality. IA

Preços do Hugging Face

Gratuito

Profissional: uS$ 9/mês por usuário

Empresa: A partir de US$ 20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Hugging Face

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hugging Face?

Hugging Face é uma ótima biblioteca para fazer coisas simples. Fundição fina com base em um conjunto de dados carregado, geração de texto usando um modelo pré-treinado, etc.

Hugging Face é uma ótima biblioteca para fazer coisas simples. Fundição fina com base em um conjunto de dados carregado, geração de texto usando um modelo pré-treinado, etc.

📖 Leia também: Organizando arquivos e pastas: Estratégias para melhorar seu fluxo de trabalho

10. Algolia AI (melhor para pesquisa e descoberta com base em IA)

via Algolia

Se você estiver procurando uma plataforma de pesquisa e descoberta com IA que ofereça experiências de pesquisa rápidas, precisas e dimensionáveis, o Algolia é o caminho a seguir.

Ao contrário dos mecanismos de pesquisa tradicionais, o Algolia usa a Pesquisa Neural, que combina pesquisa semântica e baseada em palavras-chave. Isso garante que os usuários encontrem os resultados mais relevantes em milissegundos. Ele é amplamente utilizado nos setores de comércio eletrônico, SaaS e mídia para aprimorar a funcionalidade de pesquisa em sites e aplicativos.

Melhores recursos do Algolia

Reclassificação dinâmica para otimizar automaticamente os resultados de pesquisa com base no comportamento do usuário

Personalização e sinônimos de IA para adaptar os resultados e melhorar a capacidade de descoberta

Infraestrutura escalável que lida com bilhões de pesquisas anualmente com 99,999% de tempo de atividade

Extensas integrações com plataformas como Shopify, Salesforce Commerce Cloud e Adobe Commerce

Limitações do Algolia

O preço pode ser alto em comparação com outras soluções de pesquisa, especialmente para operações em grande escala

A configuração e a personalização complexas podem exigir conhecimento técnico para otimização total

Alguns usuários relatam tempos de indexação mais lentos em comparação com alternativas como o Elasticsearch

Preços do Algolia

Construção : Gratuito até 10 mil solicitações de pesquisa/mês, 1 milhão de registros incluídos

Crescimento : Gratuito até 10 mil solicitações de pesquisa/mês, depois US$ 0,50 por 1 mil solicitações adicionais

Premium : Preços personalizados

Elevar: Preços personalizados

Classificações e análises do Algolia

G2 : 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Algolia?

O Algolia é uma solução de pesquisa altamente escalável que se integra perfeitamente a outras tecnologias compostas. Ele permite a colaboração eficaz entre as equipes de produto, marketing e engenharia, simplificando o processo de gerenciamento das estratégias de classificação de pesquisa.

O Algolia é uma solução de pesquisa altamente escalável que se integra perfeitamente a outras tecnologias compostas. Ele permite a colaboração eficaz entre as equipes de produto, marketing e engenharia, simplificando o processo de gerenciamento das estratégias de classificação de pesquisa.

💡 Dica profissional: Quer parar de vasculhar arquivos intermináveis para encontrar o que você precisa? O Connected AI torna tudo pesquisável e acessível em segundos - sem mais adivinhações.

11. Elasticsearch (melhor para busca empresarial e análise em tempo real)

via Elasticsearch

O Elasticsearch é um poderoso mecanismo de busca e análise de código aberto desenvolvido com base no Apache Lucene. Ele é amplamente usado para pesquisa de texto completo, análise de dados de registro e eventos e indexação de dados escalonável.

Alguns recursos que o entusiasmam incluem a relevância da pesquisa baseada em IA e a escalabilidade distribuída. Esses recursos são especialmente bons para organizações que gerenciam grandes conjuntos de dados que exigem recursos de pesquisa em tempo real.

Melhores recursos do Elasticsearch

Lida com grandes volumes de dados estruturados e não estruturados com uma arquitetura distribuída e dimensionável

Aprimora a classificação de busca com relevância alimentada por IA usando o Elasticsearch Relevance Engine (ESRE)

Processa logs, métricas e inteligência de negócios com pesquisa e análise em tempo real

Integra-se perfeitamente com provedores de nuvem, bancos de dados e ferramentas de segurança

Oferece suporte a aprendizado de máquina, detecção de anomalias e pesquisa geoespacial para insights avançados

Limitações do Elasticsearch

Curva de aprendizado acentuada, exigindo conhecimento avançado para a configuração ideal

Alto consumo de recursos, exigindo CPU e memória significativas para grandes implementações

Modelo de licenciamento complexo com preços variados, o que torna a estimativa de custos desafiadora

Preços do Elasticsearch

Padrão : uS$ 95/mês por usuário

Ouro : $109/mês por usuário

Platinum : $125/mês por usuário

Empresa: $175/mês por usuário

Classificações e análises do Elasticsearch

G2 : 4. 3/5 (mais de 199 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 67 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Elasticsearch?

É extremamente eficiente para unificar todas as fontes de dados em toda a organização para melhorar a pesquisa e a organização. Além disso, em comparação com seus concorrentes, ele é econômico.

É extremamente eficiente para unificar todas as fontes de dados em toda a organização para melhorar a pesquisa e a organização. Além disso, em comparação com seus concorrentes, ele é econômico.

💡 Dica profissional: A IA na análise de dados funciona como um assistente inteligente, identificando padrões e dando sentido a dados complexos mais rapidamente do que os métodos tradicionais jamais conseguiriam.

Está procurando uma opção melhor para o DeepSeek? O ClickUp tem prazer em ajudar

Lembra quando falamos sobre o ClickUp Brain e como tudo o que você precisa fazer é uma pergunta, e ele simplesmente sabe?

Bem, Mike Coon, gerente de programas da DISH Network, pode garantir isso:

Tudo o que preciso fazer é digitar uma pergunta como "Quais são as últimas novidades sobre este projeto neste momento?" e recebo uma lista totalmente formatada de tudo o que aconteceu em qualquer período de tempo que eu queira ver. O ClickUp Brain é como um membro em tempo integral da nossa equipe. É um aplicativo matador. É muito fácil e economiza muito tempo.

Tudo o que preciso fazer é digitar uma pergunta como "Quais são as últimas novidades sobre este projeto neste momento?" e recebo uma lista totalmente formatada de tudo o que aconteceu em qualquer período de tempo que eu queira ver. O ClickUp Brain é como um membro em tempo integral da nossa equipe. É um aplicativo matador. É muito fácil e economiza muito tempo.

Mas isso é apenas mais um dia no mundo do ClickUp - onde a IA e a automação não são apenas um recurso, elas são integradas perfeitamente ao trabalho.

Depois de incorporar o ClickUp, ele se torna o centro do cérebro da sua equipe. Ele automatiza tarefas, gerencia o conhecimento, centraliza a pesquisa e mantém os projetos em andamento sem constantes idas e vindas.

E então, pronto para trocar a confusão pela clareza? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!